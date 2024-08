10 przykładów Retrospektywy Sprintu dla zespołów Agile

Szybka odprawa przed wejściem do Przykłady retrospektywy sprintu : W skali od 1 do 10, jak oceniłbyś zaangażowanie swojego zespołu w bieżące retrospektywy?

Jeden oznacza "Prawie wszyscy proszą o odroczenie", a 10 oznacza "To bezpieczna przestrzeń dla szczerych opinii zespołu, po której mamy większą wiedzę, aby podjąć właściwe kroki w celu poprawy".

Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy siódemką a dziewiątką, zyskasz więcej sposobów na utrzymanie świeżości retrosów i podwoisz kreatywność. Cokolwiek poniżej szóstki, wprowadźmy cię na szybką ścieżkę do gromadzenia małych zwycięstw i zacznij widzieć wyniki!

Przygotowaliśmy krótką listę 10 przykładów retrospektyw, aby pomóc Ci eksperymentować i znaleźć format, który sprawdzi się w Twoim zespole - a także praktyczne wskazówki od agile liderów, aby maksymalnie wykorzystać czas swojego zespołu!

https://app.clickup.com/signup?template=t-216231644&_ga=2.106936131.1332385417.1668991855-1919001946.1651007798

Co to jest Retrospektywa Sprintu?

Retrospektywa sprintu jest jednym z pięciu kluczowych wydarzeń Agile (dawniej Ceremonie Agile ) w Scrumie, podczas której zespół zastanawia się nad tym, co poszło dobrze podczas poprzedniego sprintu i co można poprawić w kolejnym sprincie.

Retrospektywa sprintu to spotkanie, które zazwyczaj odbywa się pod koniec cyklu rozwoju Agile w celu przeglądu tego, co poszło dobrze, co można poprawić i wszelkich innych problemów, którymi należy się zająć, aby stać się bardziej efektywnym jako zespół.

Retrospektywa jest często mylona z innym wydarzeniem Agile zwanym Przeglądem Sprintu, ale mają one różne cele:

Przegląd Sprintu gromadzi Scrum Mastera, Właściciela Produktu, zespół deweloperski i interesariuszy w celu omówienia i przekazania informacji zwrotnych na temat produktu lub funkcji w bieżącym Sprincie

gromadzi Scrum Mastera, Właściciela Produktu, zespół deweloperski i interesariuszy w celu omówienia i przekazania informacji zwrotnych na temat produktu lub funkcji w bieżącym Sprincie Retrospektywa Sprintu ma miejsce po zakończeniu Sprintu, aby podzielić się tym, co zadziałało, co nie zadziałało i co można poprawić, aby zespół dokonał odpowiednich zmian w przyszłych Sprintach

Dowiedz się więcej na temat_ Spotkanie przeglądowe !

Pięć najważniejszych technik Agile stosowanych w organizacjach KnowledgeHut Pro tip: Jeśli chcesz wdrożyć spotkania bardziej przyjazne introwertykom, skorzystaj z platformy wydajności, takiej jak ClickUp aby dać swojemu zespołowi prywatny czas na zastanowienie się, a następnie dodać swoje przemyślenia do omówienia podczas następnego retro. Spróbuj Szablon burzy mózgów retrospektywy sprintu ClickUp aby zacząć!

Tabela porównawcza Retrospektywy Sprintu

TL;DR: Różne formaty retrospektywne koncentrują się na różnych wynikach. Oto krótki przegląd przykładów retrospektyw sprintu, które omówimy:

przykłady Retrospektyw Sprintu opisujące ich główny cel i najlepszy przypadek użycia | Przykład Retrospektywy Sprintu | Główny cel | Najlepszy przypadek użycia... | | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Aby zrozumieć czynniki stresogenne i ogólną dynamikę zespołu | DAKI | Szczegółowe wnioski do poprawy | Aby zapisać spostrzeżenia i przypisać elementy działań | wspinaczka górska | Głęboka refleksja nad powodzeniami indywidualnymi i zespołowymi | Refleksja po trudnym lub długim projekcie sprintu | Głosowanie kropkowe | Ustalanie priorytetów | Dot Voting | Priorytetyzacja | Aby przyspieszyć najważniejsze punkty dyskusji po Sprincie | | Rozgwiazda | Dobre i złe doświadczenia z obecnymi procesami | Zachęcanie do otwartego dialogu | | Żaglówka | Burza mózgów na temat wizji | Dostosowanie celów indywidualnych i zespołowych | | Siatka Informacji Zwrotnej | Określanie tematów dyskusji | Niestandardowy format dla każdej sytuacji | | Kudo Cards | Peer-to-peer recognition | Poświęcenie udostępnianej przestrzeni na publiczne celebrowanie siebie nawzajem | | Każdy spotyka się z każdym | Szybka informacja zwrotna 1:1 | Aby ułatwić retro oparte na aktywności podczas wdrażania lub ogólnego budowania zespołu | | Zwycięska passa (Winning Streak) - uczenie się w celu powtórzenia powodzenia | Podkreślenie procesów, narzędzi lub osób, które ułatwiły zakończenie zadań i dotrzymanie terminów

10 przykładów retrospektyw sprintu

Przykłady są przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych teamów Agile. Omówimy, jak korzystać z każdego modelu przez pryzmat zdalnego zespołu korzystającego z cyfrowego narzędzia do współpracy w celu przeprowadzenia retrospektywy Scruma.

Zachęcamy do przetestowania kilku formatów, aby znaleźć to, co najlepiej pasuje do DNA twojego zespołu i kultury spotkań. Zaczynamy!

1. Mad Sad Glad

Retrospektywa sprintu Mad Sad Glad bada blokery procesu, czynniki stresogenne i ogólny morale zespołu w sposobie, w jaki pracowali indywidualnie i razem w poprzednim Sprincie.

Scrum Masterzy i zwinni liderzy są odpowiedzialni za usuwanie barier w celu zwiększenia wydajności. Tego typu pytania dają wgląd w wewnętrzne lub zewnętrzne źródła wpływające na zespół.

Jakie są możliwe do zastosowania sposoby dostosowania procesów w celu zapewnienia płynnej pracy?

Czy po spotkaniach dotyczących planu czujesz się bardziej lub mniej przygotowany do zrobienia pracy?

Czy dana osoba jest przytłoczona jednym lub kilkoma krokami w cyklu pracy?

Jakie monotonne zadania spowalniają pracę?

Jak korzystać z Mad Sad Glad

Podziel swoją cyfrową tablicę na trzy kolumny i nadaj im etykiety Glad, Sad i Mad Dodaj kilka kolorowych elementówkarteczek samoprzylepnych reprezentujących element dla odpowiedniej kolumny (Glad=Zielony, Sad=Niebieski, Mad=Pomarańczowy) Poproś każdego członka zespołu o dodanie co najmniej jednego elementu w każdej kolumnie, koncentrując się na emocjonalnej podróży z poprzedniego sprintu Poprowadź dyskusję, zaczynając od określonej kolumny lub pilnego elementu

Retrospektywy sprintów mogą być trudne dla zespołu. Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj istnieje wiele kluczowych wniosków i obszarów wymagających poprawy. Niektórzy ludzie mogą mieć wrażenie, że zawsze coś im nie wychodzi. Lubimy prowadzić szczere rozmowy "off the record", podczas których każdy może powiedzieć absolutnie wszystko, co chce i nie zostanie to nagrane. Luciano Viterale współzałożyciel Ticker Nerd Pro tip: Czy Twoje retrospektywne wnioski są zakopane gdzieś w skrzynce odbiorczej? Zanim utworzysz kolejny folder w skrzynce odbiorczej, spróbuj Szablon backlogów i sprintów ClickUp do organizowania całej pracy i backlogi sprintów w jednym miejscu.

Śledzenie przeszłych i bieżących notatek i podsumowań Retrospektywy Sprintu w ClickUp Doc Pobierz ten szablon

2. DAKI

DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Retrospektywa Sprintu jest potężnym modelem do Zwinnych teamów aby uzyskać szczegółowe wnioski w swoich raportach. Członkowie Teams stają się nadmiernie skoncentrowani na procesach, Zwinne narzędzia i zasobów, więc najlepiej po przepracowaniu wielu sprintów.

Porzuć : Rzeczy do całkowitego usunięcia z poprzednich Sprintów, ponieważ są szkodliwe lub rozpraszają pracę i wydajność zespołu

: Rzeczy do całkowitego usunięcia z poprzednich Sprintów, ponieważ są szkodliwe lub rozpraszają pracę i wydajność zespołu Dodaj : Rzeczy, które należy dodać lub zastąpić, aby zaspokoić potrzeby członków zespołu

: Rzeczy, które należy dodać lub zastąpić, aby zaspokoić potrzeby członków zespołu Zachowaj: Rzeczy, które stały się niezbędne dla procesu i dostawy w nadchodzących sprintach

Rzeczy, które stały się niezbędne dla procesu i dostawy w nadchodzących sprintach Ulepszanie: Rzeczy, w których należy wprowadzić małe (lub duże!) zmiany w celu ciągłego doskonalenia i ogólnego powodzenia

Jak korzystać z DAKI

Podziel swoją cyfrową tablicę na cztery kolumny i nadaj im etykiety w kolejności: Upuść, Dodaj, Zachowaj i Ulepsz Określ kolumny za pomocą tematu, jeśli chcesz skoncentrować opinie na określonym procesie, narzędziu lub cyklu pracy Poproś Teams o dodanie co najmniej jednego elementu do każdej kolumny David Hoodspith , Agile Coach w The Road to Agile, mówi to najlepiej:

"Sprinty co dwa tygodnie oznaczają, że musisz stworzyć 26 retrosów rocznie. Poświęcam czas, aby upewnić się, że wszystkie są różne. Oznacza to zmianę formatu, zlecenie wykonania komuś innemu lub ubranie się w strój hot doga. Twój retros powinien być wyjątkowy jak płatek śniegu!

Czas nie był moim sprzymierzeńcem podczas jednego ze spotkań Sprint Retrospective. Nie byłem w stanie odpowiednio się przygotować, więc musiałem ponownie użyć poprzedniego formatu. Przechodząc obok zabawki mojej córki, zobaczyłem halloweenowy strój mojego najstarszego. Natychmiast go założyłem i uruchomiłem retro. Tego dnia odkryłem, że każda odmiana lub zmiana w retrospektywie może wywołać zaangażowanie i, co najważniejsze, radość!"

Gromadzenie danych i statusów postępu projektów w ClickUp

3. Mountain Climber

Wzywamy wszystkich członków zespołu poszukujących przygód! Mountain Climber Sprint Retrospective skupia się na indywidualnej refleksji po trudnym lub dużym Sprincie.

Scrum Masterzy i zwinni liderzy są odpowiedzialni za usuwanie barier w celu zwiększenia wydajności. Zasadniczo prosisz każdego członka zespołu, aby zwizualizował swoje prawdziwe obciążenie do zakończenia zadań i jak możesz im pomóc w osiągnięciu celu.

Jak korzystać z Mountain Climber

Bądź tak kreatywny, jak tylko chcesz z tym retro! Oto kilka zalecanych podpowiedzi:

Ścieżka : Do zrobienia naszegoPlanowanie sprintu sprawiło, że zacząłeś na właściwej stopie? Czy były momenty, w których zadania lub żądania zboczyły ze ścieżki?

: Do zrobienia naszegoPlanowanie sprintu sprawiło, że zacząłeś na właściwej stopie? Czy były momenty, w których zadania lub żądania zboczyły ze ścieżki? Pogoda : Co cię spowolniło lub poprowadziło do przodu, aby zakończyć Sprint?

: Co cię spowolniło lub poprowadziło do przodu, aby zakończyć Sprint? Liny : Jak czułeś się ze wsparciem ze strony całego zespołu?

: Jak czułeś się ze wsparciem ze strony całego zespołu? Błędy/Głazy : Jakie małe/duże przeszkody napotkałeś?

: Jakie małe/duże przeszkody napotkałeś? Apteczka pierwszej pomocy: Czego potrzebujesz do zrobienia w przyszłych sprintach, aby pomóc ci zakończyć zadania na czas?

4. Głosowanie punktowe

Retrospektywa sprintu Dot Voting koncentruje się na priorytetyzacji elementów, dzięki czemu czas trwania spotkania retrospektywnego poświęcony jest tematowi (tematom), o których wszyscy myślą, aby zająć się nimi raczej wcześniej niż później.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze spotkaniami Retrospektywy Sprintu, jest to jedna z najlepszych metod retrospektywnych. Teams, które dopiero wdrażają Zwinne zarządzanie projektami lub Scrum przechodzą znaczące zmiany zachowań i procesów, aby osiągnąć cele związane z szybkością i elastycznością.

przez Digital.ai

Jak korzystać z Dot Voting

Dodatkowy czas to zasób, którego pragną wszystkie zespoły programistów. Aby jak najlepiej wykorzystać czas i uwagę wszystkich, rozpocznij proces głosowania, dodając elementy zebrane od członków zespołu. Bądź tak konkretny, jak to tylko możliwe, aby pod koniec retro mieć praktyczne wnioski.

5. Rozgwiazda

Podobnie jak retrospektywa DAKI, Starfish Retrospektywa Sprintu jest podzielona na pięć kategorii, zaczynając od informacji zwrotnych na temat bieżących praktyk, a kończąc na nowych pomysłach na usprawnienie procesu. Pomysły retrospektywne, takie jak Starfish, mają tendencję do przestrzegania określonej kolejności, aby upewnić się, że rozmowa posuwa się naprzód, a zespół jest entuzjastycznie nastawiony do przyszłych sprintów.

przykłady odpowiedzi dla spotkania retrospektywnego Starfish Sprint | Kategoria | Przykład odpowiedzi | | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Do zrobienia | Otwórz wirtualny pokój we wtorki na szybkie pytania z Właścicielem Produktu | | Mniej | Przerwy w ostatnim etapie dnia poprzez Slack na aktualizacje statusu | | Więcej | Dzielenie się wiedzą i opiniami na temat naszych narzędzi i systemów, aby pracować mądrzej | | Zacznij Robić | Zostaw kod lepszym niż go zastałeś do zrobienia /href/ https://clickup.com/blog/technical-debt/reduce tech debt/%href/ | | Przestań robić | Prowadzenie rozmów przez e-mail lub Slack, a nie w zadaniu |

Jak używać Starfish Ruben Gamez , założyciel i dyrektor generalny

SignWell udostępnia swoje doświadczenia Teams:

"Nasze Retrospektywy Sprintu zawsze zawierają 5-gwiazdkową tablicę: Kontynuuj, Zmniejsz, Zwiększ, Zatrzymaj i Zacznij. Oddzielnie, a następnie wspólnie, przeprowadzamy burzę mózgów na temat pomysłów, które mieszczą się w każdym punkcie gwiazdy. To fajny sposób na zastanowienie się nad tym, co dobre, złe i brzydkie, gdy wymyślamy najlepszy sposób na pójście naprzód"

Ruben kontynuuje: "Po skutecznym pogrupowaniu tych pomysłów w odpowiednie kategorie i tematy, opracowujemy plan działania na następny raz"

Wypróbuj te_ stop start kontynuuj szablony !

6. Żaglówka

Retrospektywa sprintu Sailboat skupia się na celach i wizji miejsca, w którym znajduje się firma Zespół Scrumowy w jakim kierunku chce podążać, jak się tam dostanie i jakie wyzwania przewiduje.

Jest to model wizualny z rysunkiem/zdjęciem żaglówki na jej drodze. Oto, co przedstawiają liczby:

Żaglówka : Wszyscy członkowie zespołu Scrum

: Wszyscy członkowie zespołu Scrum Wyspa : Wspólna wizja/cele

: Wspólna wizja/cele Wiatr : Procesy, narzędzia i ludzie pomagający zespołowi Scrum w osiągnięciu wizji

: Procesy, narzędzia i ludzie pomagający zespołowi Scrum w osiągnięciu wizji Skały : Ryzyko i przeszkody na drodze do celu

: Ryzyko i przeszkody na drodze do celu Kotwica: Procesy, narzędzia i ludzie spowalniający zespół Scrumowy

Jak używać Sailboat

Narysuj lub użyj zdjęcia żaglówki z załączoną kotwicą, która płynie w kierunku wyspy. Otocz łódź wiatrem (seria zakrzywionych linii) i dużymi skałami Poproś każdego członka zespołu Scrum o przeprowadzenie burzy mózgów na temat otwartej dyskusji i prowadzenia dokumentacji

7. Siatka informacji zwrotnych

Retrospektywa Sprintu Feedback Grid brzmi tak, jak sugeruje nazwa: Otwarta siatka podzielona na cztery ćwiartki. Jeśli chcesz zachować prostotę, użyj standardowych etykiet "Lubię to", "Krytyka", "Pytania" i "Pomysły". Jeśli jednak istnieją cztery tematy, na które chcesz przekazać informacje zwrotne na temat ostatniego sprintu, będzie to skuteczniejsze rozwiązanie niż standardowe.

Jak korzystać z Feedback Grid

Pusta siatka informacji zwrotnej może potajemnie przekształcić się w zniechęcające zadanie. Oto sposób na wykorzystanie małych grup dyskusyjnych w celu zmaksymalizowania wartości czasu, opinii i pomysłów zespołu:

Przed rozpoczęciem poważnego spotkania Retrospektywy Sprintu, zachęć swój zespół do utworzenia najpierw małych grup dyskusyjnych, w których podzielą się punktami sprintu i przedstawią swoje sugestie. Pozwoli im to uzyskać odpowiednią przestrzeń na spotkaniu i da im wystarczająco dużo czasu na wstępne przedstawienie pomysłów. Zauważ, że Twój Teams nie będzie zoning-out podczas spotkania, ponieważ nie będzie mógł się doczekać prezentacji swoich pomysłów i będzie bardziej zaangażowany w omawianie tematów innych członków. Max Hauer , założyciel i dyrektor generalny w Goflow Pro tip: Pokryj swoje bazy z innymi spotkaniami Agile używając Szablon wydarzeń Agile Sprints firmy ClickUp . Dzięki uporządkowanym i łatwo dostępnym informacjom z łatwością przejdziesz od jednego ważnego wydarzenia do kolejnego!

Zaproś swój zespół Scrum do współpracy nad planem sprintu (ang. Sprint Planning) Dokument ClickUp Pobierz ten szablon

8. Karty Kudo

Potrzebujesz solidnej sesji chwalenia zespołu, aby wszyscy poczuli się lepiej? (Nie patrząc na ciebie, Glad Sad Mad Retrospective!)

Retrospektywa sprintu Kudo Cards to okazja do pochwalenia współpracy, komunikacji i wydajności członków zespołu podczas całego cyklu sprintu. Jest to pozytywne doświadczenie spajające zespół, szczególnie w przypadku zespołów hybrydowych lub wirtualnych Teams .

Jak korzystać z kart Kudo?

Stwórz nieskończoną cyfrową kanwę i zachęć wszystkich do szybkiego i znaczącego pochwalenia członka zespołu.

Pro tip: Jeśli spotkania są trudne do zaplanowania, ponieważ twój zespół jest rozproszony w wielu strefach czasowych, stwórz kartę Kudo Widok Tablicy ClickUp aby każdy członek zespołu mógł wpaść w dogodnym momencie i @wzmiankować kogoś na karcie Kudo.

Przewodnik po ClickUp najlepsze cytaty o pracy zespołowej !

9. Każdy spotyka się z każdym

Retrospektywa sprintu Each One Meets All koncentruje się wokół dwóch tematów: poznania wszystkich członków zespołu i udostępniania bezpośrednich informacji zwrotnych. Wyjątkowy czynnik? Jest to podobne do szybkiej randki, gdzie grupa dwóch osób rozmawia 1:1.

Jak korzystać z Each One Meets All

Jest to łatwiejsze do przeprowadzenia w ustawieniu biurowym. Ale dla zdalnych teamów może to być nieco kłopotliwe i marnować czas, jeśli technologia przestanie działać lub będziesz grzebać w wirtualnych pokojach, aby dotrzeć do następnego 1:1. Ten styl retro może łatwo stać się stratą czasu, jeśli twój zespół nie znajdzie wartości w tym typie formatu. Ale z drugiej strony, jest to zabawne i kreatywne podejście do budowania relacji w zespole!

Pro tip: Wzmocnij swoje krótkie sprinty za pomocą Szablon sprintu projektowego ClickUp ! Dni 1-5 są podzielone na fazy z sugerowanymi polami niestandardowymi dla łatwego śledzenia zadań.

Ułatwienie ciągłego doskonalenia i dostosowania zespołu w ClickUp Pobierz ten szablon

10. Zwycięska passa

Retrospektywa sprintu Winning Streak jest idealna w sytuacjach, gdy prawie wszystkie części sprintu poszły gładko.

Zwykle pamiętamy większość rzeczy, które zawiodły lub nie spełniły naszych oczekiwań. Przejście przez to ćwiczenie podczas spotkania Retrospektywy Sprintu pomaga nam uchwycić to, co chcemy powtórzyć dla dalszego powodzenia.

Jak korzystać z Winning Streak

Poproś Teams, by zastanowili się nad poprzednim cyklem Sprintu od początku do końca, póki jest on jeszcze w ich pamięci. Podkreśl wszelkie procesy, narzędzia lub osoby, które ułatwiły zakończenie zadań i dotrzymanie terminów. Możesz poprosić o SOP pod ręką, aby udokumentować kilka z tych wniosków, aby pomóc obecnym i przyszłym członkom zespołu Scrum!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Retrospektywy Sprintu

Jakie są korzyści z zrobienia Retrospektywy Sprintu?

Główną korzyścią z przeprowadzania retrospektywy sprintu jest to, że zachęca ona do ciągłego uczenia się i doskonalenia w zespole. Dzięki regularnej refleksji nad każdą iteracją i omawianiu obszarów wymagających poprawy, Teams może zidentyfikować słabe punkty lub problemy, zanim staną się one poważnymi problemami i upewnić się, że cały zespół jest na tej samej stronie co do przyszłych planów rozwoju kodu i zakończonych produktów. Dodatkowo, daje to również członkom Teams możliwość wyrażania swoich pomysłów i uczuć bez obawy, że zostaną osądzeni lub skrytykowani.

Co powinna zawierać Retrospektywa Sprintu?

Podczas przeprowadzania retrospektywy sprintu ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie aspekty procesu rozwoju, aby można było znaleźć obszary do poprawy zarówno w zakresie indywidualnej wydajności, jak i ogólnego cyklu pracy. Oto kilka tematów, które warto omówić: tempo postępów, dynamika zespołu, indywidualne obowiązki, komunikacja między członkami, strategie rozwiązywania problemów, cele osiągnięte/nieosiągnięte podczas tego cyklu sprintu oraz wszelkie ulepszenia, które należy wprowadzić w przyszłości.

Jak często należy zrobić Retrospektywę Sprintu?

Częstotliwość przeprowadzania retrospektyw sprintu zależy od potrzeb zespołu, ale generalnie zaleca się przeprowadzanie ich co dwa tygodnie lub co każdej iteracji sprintu . Daje to zespołowi wystarczająco dużo czasu na zastanowienie się i omówienie postępów w znaczący sposób, nie pozwalając na zbyt długi upływ czasu między spotkaniami.

Połączenie Retrospektyw Sprintu z całą moją pracą w ClickUp

Tradycyjne struktury często przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. Dzięki ClickUp będziesz mieć narzędzia do ustawienia regularnych Retrospektyw Sprintu jako wiecznie zielonego zasobu. Ten poziom dostępnej wiedzy zmieni sposób, w jaki Twój zespół komunikuje się i działa w następnej iteracji i nie tylko.

Mamy nadzieję, że jesteś podekscytowany jednym lub trzema pomysłami na Retrospektywy Sprintu. W ClickUp znajdziesz więcej darmowych szablonów, integracji i narzędzi oszczędzających czas, aby zbudować i zautomatyzować swój idealny Sprint! Zarejestruj się w ClickUp