10 najlepszych zwinnych narzędzi retrospektywnych w 2024 roku

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym zdolność do przeglądu i udoskonalania procesów jest bardziej krytyczna niż kiedykolwiek.

Narzędzia retrospektywne są przeznaczone dla Teams, których celem jest analiza wydajności i usprawnienie cyklu pracy. Narzędzia te ułatwiają znaczący dialog, zachęcają do przekazywania informacji zwrotnych i promują kulturę ciągłego doskonalenia. Wykorzystanie najlepszych narzędzi retrospektywnych może pomóc Teams zidentyfikować powodzenia, wyciągnąć wnioski z wyzwań i ostatecznie napędzać postęp w wydajny i skuteczny sposób.

Czego należy szukać w narzędziach retrospektywnych?

Szukając idealnego narzędzia retrospektywnego, istnieje kilka kluczowych funkcji, na które kierownicy projektów, programiści i zespoły programistyczne powinni zwracać uwagę:

Współpraca: Dobre narzędzie online do zwinnej retrospektywy powinno wspieraćwspółpracę w miejscu pracyszczególnie w przypadku teamów zdalnych. Poszukaj funkcji, które ułatwiają twojemu zespołowi komunikację, wnoszenie wkładu i współpracę, takich jak funkcje edycji w czasie rzeczywistym, komentowania i głosowania

Dobre narzędzie online do zwinnej retrospektywy powinno wspieraćwspółpracę w miejscu pracyszczególnie w przypadku teamów zdalnych. Poszukaj funkcji, które ułatwiają twojemu zespołowi komunikację, wnoszenie wkładu i współpracę, takich jak funkcje edycji w czasie rzeczywistym, komentowania i głosowania Elastyczność: Retrospektywy nie są uniwersalne. Narzędzia retro online powinny być dostosowywane do potrzeb zespołu, z możliwością personalizacjiszablony retrospektywne oraz możliwość modyfikacji formatów retrospektywnych w celu optymalizacjiretrospektywa sprintu wydajność

Retrospektywy nie są uniwersalne. Narzędzia retro online powinny być dostosowywane do potrzeb zespołu, z możliwością personalizacjiszablony retrospektywne oraz możliwość modyfikacji formatów retrospektywnych w celu optymalizacjiretrospektywa sprintu wydajność Łatwość użycia: Twoje narzędzie do retrospektywy online powinno być przyjazne dla użytkownika i intuicyjne. Ostatnią rzeczą, jakiej oczekujesz, jest poświęcanie cennego czasu na zastanawianie się, jak korzystać z narzędzia, zamiast skupiać się na samej retrospektywie

Twoje narzędzie do retrospektywy online powinno być przyjazne dla użytkownika i intuicyjne. Ostatnią rzeczą, jakiej oczekujesz, jest poświęcanie cennego czasu na zastanawianie się, jak korzystać z narzędzia, zamiast skupiać się na samej retrospektywie Integracja: Świetne narzędzie do retrospektyw powinno płynnie integrować się ze wszystkimi narzędziami, których już używasz do zarządzania projektami. Pozwala to na łatwe skorelowanie retrospektywnych informacji zwrotnych z konkretnymi zadaniami, projektami lub sprintami

Świetne narzędzie do retrospektyw powinno płynnie integrować się ze wszystkimi narzędziami, których już używasz do zarządzania projektami. Pozwala to na łatwe skorelowanie retrospektywnych informacji zwrotnych z konkretnymi zadaniami, projektami lub sprintami Anonimowość: Aby zapewnić szczerą informację zwrotną, poszukaj narzędzia retro, które zapewnia opcję anonimowego komentowania. Może to pomóc członkom Teams czuć się bardziej komfortowo podczas udostępniania swoich przemyśleń i obaw oraz napędzaćciągłe doskonalenie *Actionable Insights: Narzędzie powinno ułatwiać przekształcanie informacji zwrotnych i punktów dyskusji w wykonalne zadania lub historie dla przyszłych sprintów. W ten sposób nie tylko identyfikujesz problemy, ale je rozwiązujesz

Aby zapewnić szczerą informację zwrotną, poszukaj narzędzia retro, które zapewnia opcję anonimowego komentowania. Może to pomóc członkom Teams czuć się bardziej komfortowo podczas udostępniania swoich przemyśleń i obaw oraz napędzaćciągłe doskonalenie *Actionable Insights: Narzędzie powinno ułatwiać przekształcanie informacji zwrotnych i punktów dyskusji w wykonalne zadania lub historie dla przyszłych sprintów. W ten sposób nie tylko identyfikujesz problemy, ale je rozwiązujesz Bezpieczeństwo danych: Na koniec, ale z pewnością nie mniej ważne, dobre narzędzie do retrospektywy powinno oferować solidne środki bezpieczeństwa, aby chronić rozmowy i dane Twojego teamu

10 najlepszych narzędzi retrospektywnych do wykorzystania w 2024 roku

W dzisiejszym środowisku biznesowym niezbędna jest ciągła weryfikacja i doskonalenie procesów. Narzędzia retrospektywne mają na celu pomóc Teams ocenić ich wydajność, usprawnić cykl pracy i ułatwić kulturę ciągłego doskonalenia.

Narzędzia te umożliwiają zespołom identyfikację tego, co działa, podejmowanie wyzwań i skuteczny postęp. Oto najlepsze narzędzia retrospektywne, które warto rozważyć dla swojego zespołu.

1. ClickUp - Najlepsze dla Agile Retros

Uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu dzięki ClickUp Home

ClickUp dostarcza szczegółową mapę powodzenia, z funkcjami ustawienia celów i śledzenie kamieni milowych działając jako gwiazdy przewodnie. Imponujące, wielofunkcyjne narzędzie do zarządzania projektami i wydajności, ClickUp służy jako solidny atut dla zwinnych teamów do prowadzić skuteczne retrospektywy .

To narzędzie retrospektywne oferuje szeroki szyk funkcji, które są dostosowane do dynamicznych i zmieniających się wymagań teamów, które przyjmują metodę zwinny sposób myślenia promocja efektywnej współpracy i wyczyszczonej komunikacji w zespole.

Wśród swoich innowacyjnych rozwiązań, ClickUp dostarcza możliwości ustawienia celów, śledzenia kamieni milowych i wyspecjalizowanego Szablon burzy mózgów retrospektywy sprintu -dzięki czemu zwinne zarządzanie jest sprawniejsze i skuteczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Użyj szablonu Retrospective Sprint Tablica firmy ClickUp do śledzenia regularnych spotkań Scrum

ClickUp najlepsze funkcje

Cele ClickUp pozwala zespołowi definiować, śledzić i zarządzać celami bezpośrednio na platformie. Jest to idealne rozwiązanie do przekładania spostrzeżeń z retrospektyw na możliwe do realizacji cele i zapewnia, że cele te są stale widoczne i śledzone

Kamienie milowe ClickUp pomagają w dzieleniu złożonych projektów na możliwe do zarządzania części. Funkcja ta jest szczególnie przydatna do śledzenia postępów po spotkaniach retrospektywnych, dając Tobie i Twojemu zespołowi jasny widok tego, co zostało osiągnięte i co jeszcze przed Tobą

Wizualnie wyrażaj wyniki spotkań retrospektywnych za pomocąTablicom ClickUp. Umożliwiają one członkom zespołu tworzenie szeregu diagramów, notatek i szkiców w celu uchwycenia istotnych spostrzeżeń i planów na przyszłość

DźwigniaDokumenty ClickUp aby tworzyć, udostępniać i przechowywać retrospektywne protokoły ze spotkań i plany działania, zachowując łatwy dostęp do nichbaza wiedzy dla całej dokumentacji retrospektywnej

Po spotkaniach retrospektywnych należy oddelegować różne zadania i działania. Użyj przypisz komentarze aby w wygodny sposób przypisać te zadania w plikunotatki ze spotkania idealne dla zdalnych teamów

Limity ClickUp

Ze względu na bogaty asortyment funkcji, niektórzy użytkownicy mogą uznać, że krzywa uczenia się, aby uruchomić ClickUp jest bardziej stroma niż w przypadku bardziej podstawowych narzędzi retro online

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Tablice sprintów - najlepsze do retrospektyw sprintów

via Tablica sprintów Sprint Boards to narzędzie do retrospektyw online, które ułatwia retrospektywy, upraszczając typowe zadania za pomocą skrótów klawiaturowych. Niczym lojalny członek załogi, koordynuje pracę ze Slackiem, Trello i Jirą, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie. I jest to całkowicie darmowe narzędzie do retrospektyw!

To narzędzie retrospektywne umożliwia innym członkom zespołu przeglądanie poprzednich retrospektyw za pomocą widoku Historii Tablicy dla całego zespołu. Choć narzędzie to jest wydajne, oferuje ono podstawowy interfejs bez większych możliwości niestandardowych.

Najlepsze funkcje Tablic sprintów

Skróty klawiaturowe dla typowych zadań

Zapraszanie członków Teams do dołączenia przez Slack

Łatwe łączenie zduplikowanych kart

Integracja z Trello i Jira dla łatwego eksportu kart

Widok historii tablicy dla całego zespołu

Free narzędzie do retrospektywy z funkcjami premium

Ograniczenia tablic sprintów

Dane można pobrać tylko w formacie CSV

Brak opcji głosowania na poszczególne tematy

Podstawowy interfejs bez możliwości niestandardowych ustawień

Ograniczone funkcje w porównaniu do innych opcji

Cennik Tablic Sprintu

Forever free

Tablica Sprintu oceny i recenzje

G2: 4/5 (1 recenzja)

4/5 (1 recenzja) Capterra: N/A

3. Reetro - najlepsze dla retrospektyw Scruma

via Reetro Kolejnym konkurentem w dziedzinie darmowych narzędzi do retrospektyw online jest Reetro, narzędzie do retrospektyw online, które przechwytuje i śledzi kluczowe wskaźniki dotyczące wydajności zespołu. Narzędzie oferuje formaty retro Tablic, które ułatwiają zarządzanie kartami komentarzy i komentarzami elementami działań .

To retrospektywne narzędzie jest zakończone Free, co oznacza, że brakuje mu bardziej zaawansowanych możliwości i oferuje tylko kilka podstawowych funkcji. W Reetro brakuje tablicy Kanban, zarządzania backlogiem, czy też priorytetyzacji projektów funkcja.

Najlepsze funkcje Reetro

Przechwytuje kluczowe wskaźniki wydajności zespołu

Oferuje konfigurowalne formaty tablic

Możliwość automatyzacji procesu retrospektywy

Umożliwia przekształcanie komentarzy w elementy działań i śledzenie postępów

Jedno z niewielu darmowych narzędzi retrospektywnych na tej liście

Limity Reetro

Brak opcji eksportu do PDF

Brak zarządzania zaległościami

Brak funkcji ustalania priorytetów

Ceny Reetro

Forever free

Ocena i recenzje Reetro

Brak recenzji na G2 lub Capterra

4. ScatterSpoke - najlepsze rozwiązanie do retrospektyw z ciągłą informacją zwrotną

via ScatterSpoke ScatterSpoke jest dostawcą opartych na AI spostrzeżeń i analiz retrospektyw. To internetowe narzędzie do retrospektyw pozwala na tworzenie anonimowych, oznaczonych kolorami kart i integruje się z Slack, Trello i Jira. Opcja przeciągania i upuszczania ułatwia przenoszenie kart między różnymi kolumnami tablicy retrospektywnej.

Najlepsze funkcje ScatterSpoke

Dostawca szczegółowej analizy retrospektyw według tematów

Pełna integracja z aplikacjami Slack, Trello i Jira

Umożliwia tworzenie anonimowych, oznaczonych kolorami kart, dzięki czemu nawet najbardziej nieśmiali członkowie zespołu mogą przekazywać opinie (bez wpływu innych)

Zarządzanie opcjami głosowania na kilka sposobów, w tym resetowanie wszystkich głosów, blokowanie głosów innych członków zespołu, dopóki wszyscy nie wprowadzą opinii, oraz ustawienie maksymalnej liczby głosów na osobę

Limity ScatterSpoke

Brak retrospektywnego procesu automatyzacji dla lepszego zarządzania czasem

Brak oddzielnej opcji głosowania na poszczególne tematy

Każdy musi zarejestrować się w narzędziu, jeśli chce uczestniczyć w spotkaniu retro

Ceny ScatterSpoke

Free: $0 dla maksymalnie 15 użytkowników

$0 dla maksymalnie 15 użytkowników Business: $6/miesiąc za użytkownika (darmowa wersja próbna)

$6/miesiąc za użytkownika (darmowa wersja próbna) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

ScatterSpoke oceny i recenzje

Brak recenzji na G2 lub Capterra

5. RetroTool - najlepsze narzędzie do retrospektywy Lean Coffee

via RetroTool RetroTool to narzędzie retrospektywne, które umożliwia ustawienie tablicy retro w zaledwie kilka sekund i dostarcza zakres gotowych do użycia szablonów. Trzy kliknięcia i jesteś gotowy do rozpoczęcia swojego pierwszego spotkania retro online.

Należy być przygotowanym na sporadyczne błędy, które powodują, że niektórzy członkowie zespołu tracą swoje karty i brak funkcji eksportu do formatu PDF.

RetroTool - najlepsze funkcje

Szybkie ustawienia tablicy i eksport notatek jednym kliknięciem

Elastyczność w tworzeniu domyślnych lub niestandardowych retrosów

Gotowe do użycia szablony, takie jakszablony start stop continue i inne

Dodawanie notatek za pomocą intuicyjnej funkcji "przeciągnij i upuść"

Prywatna sekcja dla każdego uczestnika w każdej kolumnie

Limity RetroTool

Brak funkcji eksportu PDF lub Excel, tylko tekst

Projekt jest nieco przestarzały w porównaniu do innych opcji narzędzi retrospektywnych online

Brak możliwości przypisania elementów działań do członków zespołu

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że sporadyczne błędy powodują utratę kart przez członków zespołu

Ceny RetroTool

Anonymous: Free na zawsze

Free na zawsze Indywidualny: $10/miesiąc za zespół (dostępna jest wersja próbna Free)

$10/miesiąc za zespół (dostępna jest wersja próbna Free) Firma: $20/miesiąc za zespół

RetroTool oceny i recenzje

Capterra: 4.3/5 (6 recenzji)

6. Neatro - najlepsze rozwiązanie do retrospektywy Check-In

via Neatro Neatro dostarcza ponad 30 szablonów, które są łatwe w użyciu i automatycznie podkreślają niekompletne elementy działań. Monitoruj powtarzające się trendy i stwórz bezpieczną przestrzeń dla swojego zespołu dzięki funkcjom anonimowości.

Należy pamiętać, że podróż z Neatro może być utrudniona przez brak Integracja ze Slackiem i limity w funkcjach eksportu.

Najlepsze funkcje Neatro

Ponad 30 szablonów do wyboru

Łatwy w użyciu i intuicyjny

Podkreśla niekompletne elementy z poprzednich działań

Mapy wspólnych tematów, dzięki czemu można zidentyfikować powtarzające się trendy i zająć się nimi z zespołem

Limity Neatro

Brak integracji z usługą Slack

Niektórzy użytkownicy raportowali trudności z funkcją eksportu do Jira

Dostępna wersja próbna Free, ale brak opcji bezpłatnej

Ceny Neatro

Premium: $23.20/miesiąc na Teams

$23.20/miesiąc na Teams Pro: $31.20/miesiąc na zespół

$31.20/miesiąc na zespół Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Neatro oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (5 recenzji)

7. goReflect - Najlepszy do retrospektyw w przepływie

via goReflect goReflect to narzędzie do retrospektywy, które zapewnia bezstronność wkładu zespołu dzięki anonimowym postom i jest zawsze gotowe do ciągłego doskonalenia dzięki stale dostępnym tablicom retrospektywnym. Opcje przeciągania i upuszczania umożliwiają również płynne przechodzenie między kolumnami tablicy retro.

najlepsze funkcje goReflect

Anonimowe posty zapewniające bezstronne informacje zwrotne z narzędzia retrospektywnego

Pobieranie zarówno kart, jak i elementów działań do programu Excel

Stałe tablice retrospektywne, które promują ciągły przegląd ulepszeń

Wyrażanie myśli za pomocą GIF-ów, memów, wideo i obrazów

goReflect limity

Wymaga daty powstania konta dla wszystkich współpracowników

Udostępnianie linku trwa tylko 24 godziny

Podstawowy interfejs z kilkoma funkcjami w porównaniu do konkurencji

Brak widoczności oczekujących elementów działań

goReflect ceny

2,67 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje goReflect

G2: 3.8/5 (2 recenzje)

8. GoRetro - najlepsze rozwiązanie do retrospektyw na dużą skalę

via GoRetro GoRetro oferuje przejrzysty interfejs i konfigurowalne tablice, a także przekształca listy w praktyczne elementy. To narzędzie do retrospektyw nawet urozmaica retrospektywy humorem za pomocą GIF-ów. Jeśli jednak masz zbyt wiele elementów do wyświetlenia, zarządzanie długimi kolumnami może stać się uciążliwe w tym internetowym narzędziu retro.

Najlepsze funkcje GoRetro

Funkcja anonimowych opinii, dzięki której każdy może wyrazić swoje myśli bez zahamowań

Funkcja Sprint Analyzer podkreśla potencjalne zagrożenia

Odrobina humoru dzięki GIF-om

Funkcja Joker dostarcza spostrzeżeń opartych na danych, aby pobudzić dyskusje i przyspieszyć sprinty

Planowanie obciążeń pozwala przydzielać zadania członkom Teams z wystarczającą przepustowością dla płynnego działaniazarządzanie obciążeniem pracą* Opcja Free Forever lub rozpoczęcie bezpłatnej wersji próbnej

Limity GoRetro

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z kompatybilnością z przeglądarkami

Niektóre funkcje są ukryte i trudne do znalezienia w narzędziu retrospektywnym

Recenzenci stwierdzili, że GoRetro może stać się uciążliwe w zarządzaniu przy zbyt dużej liczbie elementów

Ceny GoRetro

Free forever

Premium: 29 USD za zespół/miesiąc rozliczane rocznie

29 USD za zespół/miesiąc rozliczane rocznie Sprint Pro: 49 USD za zespół/miesiąc rozliczane rocznie

49 USD za zespół/miesiąc rozliczane rocznie Organizacja: Kontakt w sprawie wyceny

GoRetro oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

4,6/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.4/5 (5 recenzji)

9. Parabol - najlepszy do przełamywania lodów przed retrosami

via Parabol Parabol, narzędzie do retrospektyw online, oferuje mnóstwo szablonów retro, niestandardowe opcje i doskonałą integrację z Jira.

Funkcja ice-breaker jest świetnym narzędziem, które pozwala wszystkim się zrelaksować i uczestniczyć w retrospektywie. Parabol może jednak sprawić, że będziesz chciał mieć centralne repozytorium podsumowań poprzednich spotkań retrospektywnych.

Najlepsze funkcje Parabol

Anonimowe funkcje zapewniające, że każdy doda swoje dwa grosze

Lodołamacze - ustawienie otwartego i zachęcającego tonu dla nadchodzącej retrospektywy i zachęcenie zespołu do rozmowy

Bogata biblioteka szablonów do wyboru dla różnych formatów retrospektyw

W pełni konfigurowalna tablica retrospektyw dla zwinnych retrospektyw

Prosty proces zapraszania członków na tablice prywatne i publiczne

Limity Parabol

Narzędzie Retro nie posiada centralnego repozytorium podsumowań poprzednich spotkań, a jedynie podsumowania wysyłane pocztą elektroniczną

Niektórzy użytkownicy zgłaszali trudności z widokiem retrospektyw dla konkretnych zespołów

Ceny Parabol

Starter: Free Forever dla maksymalnie dwóch zespołów

Free Forever dla maksymalnie dwóch zespołów Teams: $6 za użytkownika/miesiąc (wersja próbna Free)

$6 za użytkownika/miesiąc (wersja próbna Free) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Parabol oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (10 recenzji)

10. Echometer - najlepszy do retrospektywy nastawienia

via Echometr Echometer to retrospektywne narzędzie, które analizuje zdrowie psychiczne zespołu za pomocą zintegrowanych pytań kontrolnych, aby wesprzeć pracę Członków zespołu Scrum i mistrzów Scrum. To młode oprogramowanie jest wciąż w fazie rozwoju, więc nie jest tak intuicyjne i bogate w funkcje jak jego odpowiedniki.

Echometer najlepsze funkcje

Ankiety dotyczące pytań przygotowawczych i tematów

Pomocne archiwum pokazujące rozwój zespołu w czasie

Szybkie przygotowanie retrospektywy przy użyciu wielu szablonów retrospektywnych

Zintegrowane pytania Health Check pomagające trzymać rękę na pulsie morale i dojrzałości zespołu

Limity Echometru

Niektórzy użytkownicy zwrócili uwagę na niewygodną obsługę tablic

W fazie rozwoju, z miejscem na więcej funkcji

Ceny echometrów

Free dla maksymalnie 12 użytkowników

Team Developer: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Agile Enterprise: $12/miesiąc za użytkownika

Echometer oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (5 recenzji)

4.8/5 (5 recenzji) Capterra: 4.5/5 (2 recenzje)

Zacznij zarządzać zwinnymi teamami z narzędziami retrospektywnymi

Wybór odpowiedniego narzędzia retrospektywnego może znacząco poprawić wydajność i współpracę w zespole.

Niezależnie od tego, czy szukasz możliwości integracji, różnorodnych szablonów czy szczegółowych analiz, ClickUp spełnia szeroki zakres potrzeb. Upraszcza proces przeprowadzania retrospektyw, zapewniając, że zespół może skupić się na ciągłym doskonaleniu i przydatnych spostrzeżeniach. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i ciesz się płynnymi retrospektywami i jeszcze płynniejszym zarządzaniem projektami!