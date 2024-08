Zespoły Scrum: Jak zoptymalizować dynamikę zespołów zdalnych

W następstwie globalnej zmiany w kierunku pracy zdalnej, dynamika zespołu jest testowana jak nigdy dotąd. Członkowie Teams są rozproszeni geograficznie w różnych strefach czasowych. Pracują z domu w środowiskach z udogodnieniami i czynnikami rozpraszającymi uwagę, których organizacje nie są w stanie kontrolować.

Może to stanowić duże wyzwanie, zwłaszcza w zespołach typu lean scrum. Ramy scrum opierają się na samodzielnie zarządzanych Teams współpracujących, wprowadzających innowacje i dostosowujących się do zmian. Bez odpowiedniej dynamiki, zdalne Teams są skazane na porażkę.

W tym wpisie na blogu dowiemy się, jak tego uniknąć.

Czym jest zespół Scrum?

Zespół scrumowy to wielofunkcyjna grupa osób współpracujących ze sobą w celu dostarczania oprogramowania w małych przyrostach. Zespół scrumowy przypomina drużynę sportową, w której każdy członek zespołu ma określoną rolę i wszyscy pracują nad osiągnięciem wspólnego celu.

Typowy zwinny zespół scrumowy to:

Międzyfunkcyjny: Obejmuje UI, UX, DevOps i specjalistów ds. jakości, oprócz właściciela produktu, scrum mastera i zespołu programistów.

Mały: Typowy zespół scrumowy liczy mniej niż dziesięć osób. Teams są zaprojektowane tak, aby były na tyle małe, aby łatwo było nimi zarządzać, a jednocześnie na tyle duże, aby zakończyć znaczną pracę w każdym sprincie.

Czasami jednak, gdy projekt jest duży, istnieje możliwość współpracy wielu zespołów scrumowych. Albo jeden zespół scrumowy podzielony na podzespoły o wyspecjalizowanych umiejętnościach.

Samoorganizacja: Członkowie zespołu scrumowego są autonomiczni i samozarządzający. Mogą dyskutować, nie zgadzać się i rozwiązywać konflikty między sobą.

Przejrzystość: Teams Scrum wykorzystują dane historyczne do tworzenia planów. Otwarcie udostępniają informacje zwrotne i wspólnie pracują nad postępami.

Współlokalizacja: Tradycyjnie, zespoły scrumowe miały wspólną lokalizację. Wraz ze wzrostem popularności pracy zdalnej nie jest to już regułą, przynajmniej nie w realnym świecie. Jednak, aby odnieść sukces jako jednostka, potrzebują cyfrowej przestrzeni do współpracy. Zajmiemy się tym w dalszej części tego wpisu.

Zrozumienie Teams Scrum

Filozofia agile-scrum zasadniczo zmieniła sposób tworzenia oprogramowania. Zamiast starego sposobu, gdy projekty rozwoju oprogramowania obejmowały wiele lat, zawsze trzymając się pierwotnego planu, niezależnie od tego, czy ma on już zastosowanie, scrum stawia na pierwszym miejscu wartość biznesową, zorientowanie na klienta i zdolność adaptacji. Ta podróż nie była jednak szybka.

Skrócona historia scruma

Koncepcja scruma wyłoniła się w 1986 roku z projektu Harvard Business Review artykuł autorstwa Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka. Narysowali oni podobieństwa między skutecznymi, szybko zmieniającymi się i wielofunkcyjnymi funkcjami zwinnymi teamami i gra w rugby.

Termin "scrum" został zapożyczony z rugby, gdzie oznacza zagranie, w którym członkowie teamu pakują się blisko siebie, aby wznowić grę.

Kilka lat później Ken Schwaber i Jeff Sutherland opracowali scrum jako formalny proces tworzenia oprogramowania, prezentując go publicznie w 1995 roku. Później przekształcił się on również w manifest zwinnego rozwoju .

Chociaż Ken i Jeff zaprojektowali go początkowo z myślą o rozwoju oprogramowania, Jeff pomógł Teamsom z różnych branż i funkcji przyjąć filozofię scrum.

Struktura zespołu Scrum

Zespół scrumowy pełni trzy kluczowe role:

Właściciel produktu : Głos klienta i opiekun backlogu

: Głos klienta i opiekun backlogu Mistrz scruma : Facylitator, który zapewnia, że zespół rozumie biznes, przestrzega wartości scrumowych i eliminuje przeszkody

: Facylitator, który zapewnia, że zespół rozumie biznes, przestrzega wartości scrumowych i eliminuje przeszkody Zespół programistów: Grupa, która jest odpowiedzialna za pisanie kodu, testowanie, projektowanie i wszystko inne, co jest niezbędne do opracowania przyrostu

Każdą z tych ról omówimy w kolejnej części tego wpisu na blogu.

Podstawy zespołu scrumowego

Oprócz samoorganizującej się, wielofunkcyjnej grupy ludzi, zespoły scrumowe składają się z kilku elementów i praktyk. Najważniejsze z nich to:

Wydarzenia scrumowe: Wspólne wydarzenia, w których uczestniczą zwinne zespoły, takie jak planowanie sprintu, codzienne spotkanie scrum , retrospektywy itp. Zwinne terminy scrumowe : Wspólny język dla zespołu scrumowego, w tym terminy takie jak sprinty, epiki, backlogi itp.

Artifacts: Trzy kluczowe artefakty scrum tj. rejestr produktu, rejestr sprintu i przyrost produktu.

Narzędzia: Free oprogramowanie do zarządzania projektami do ćwiczenia Kanban, rejestrowania historii użytkowników, śledzenia postępów itp.

Rola zespołu scrumowego w opracowywaniu przypadków użycia

Filozofią scruma jest tworzenie oprogramowania w małych przyrostach, które oferują wartość dla użytkownika. Aby podzielić funkcje na logiczne przyrosty, zespoły scrumowe muszą zrozumieć przypadki użycia klienta.

Weźmy przykład aplikacji społecznościowej. Jeśli jednym z przypadków użycia jest przesyłanie przez klienta zdjęć do udostępniania, wówczas funkcje do opracowania w ramach sprintu byłyby następujące: konto użytkownika > przesyłanie zdjęć > hashtagi > opis > post.

Z drugiej strony, bez przypadku użycia, zespół może rozbić to pionowo. Tak więc sprint może obejmować funkcje takie jak profil użytkownika > wyświetlane zdjęcie użytkownika > URL profilu użytkownika > zweryfikowany status użytkownika > miska wskazówek użytkownika itp. Dzięki tej metodzie aplikacja będzie miała tylko funkcje profilu użytkownika, przez co będzie bezużyteczna do czasu uruchomienia funkcji udostępniania.

Oba te podejścia są oczywiście zwinne, ale przypadek użycia sprawia, że funkcje w sprincie są użyteczne po uruchomieniu.

Właściciel produktu, scrum master i zespół programistów wspólnie dostosowują przypadki użycia do zadań.

Właściciel produktu upewnia się, że zespół programistów rozumie potrzeby użytkownika i sposób, w jaki przekładają się one na funkcjonalne oprogramowanie.

Mistrzowie Scruma pomogą ustalić priorytety i uporządkować historie użytkowników w backlogu w celu efektywnego planowania sprintów.

Zespół programistów zrozumie opinie użytkowników i wprowadzi ulepszenia w trakcie pracy.

Dzięki Use Case'om, Teams poprawiają wyniki tworzenia oprogramowania. A to dopiero początek. Członkowie zespołu scrumowego codziennie wykonują kilka czynności do zrobienia, aby zwinne tworzenie oprogramowania odniosło powodzenie. Niektóre z kluczowych z nich są następujące.

Role w zespole scrumowym

Zespół scrumowy pełni trzy podstawowe role: Właściciel produktu, scrum master i zespół deweloperski. Zobaczmy, co robią i jak współpracują ze sobą członkowie zespołu scrumowego.

1. Właściciel produktu

Właściciel produktu jest jak główny wokalista zespołu, nadający ton i kierunek. Jest łącznikiem między interesariuszami a zespołem programistów. Jego kluczowe obowiązki są następujące.

Definiowanie wizji

Właściciel produktu określa cele i wizję projektu. Ustawia ramy scruma, upewniając się, że wszyscy są zgodni i wiedzą, jak wygląda powodzenie. Rysuje linię wzroku od celów biznesowych do działań inżynieryjnych.

Posiadanie i zarządzanie backlogiem produktu

Właściciel produktu jest również w pewnym sensie właścicielem backlogu. Odpowiada za zaległości produktowe i ustala priorytety elementów w oparciu o strategię/cele dla każdego sprintu.

Komunikacja z interesariuszami

Właściciel produktu jest pojedynczym punktem kontaktowym zespołu Business. Komunikuje się ze sponsorem projektu/klientem i dostarcza regularne raportowanie.

Ocena informacji zwrotnych

Dobre zespoły scrumowe otwarcie udzielają i otrzymują informacje zwrotne. Teams biznesowi i sponsorzy projektu/klienci również do zrobienia. Rolą właściciela produktu jest zbieranie, ocenianie, przesiewanie i wyrażanie informacji zwrotnych w celu podjęcia działań.

2. Scrum master

Scrum Master to menadżer zespołu, który dba o to, by zespół dotarł na koncerty na czas i miał wszystko, czego potrzebuje, by wykorzystać swój potencjał.

Są mistrzami scruma, a nie ludzi. Tak więc scrum master jest facylitatorem i trenerem zespołu, a nie menedżerem. Do obowiązków scrum mastera należy:

Ułatwianie ceremonii scrumowych

Scrum Masterzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że zespół przestrzega wszystkich praktyk scrumowych. Dbają o to, by sesje planu, codzienne stand-upy, przeglądy i retrospektywy przebiegały sprawnie i z wydajnością.

Usuwanie przeszkód

Mistrz scruma zajmuje się usuwaniem przeszkód na drodze zespołu. Może to być wszystko, od konfliktu między członkami zespołu deweloperskiego po brak budżetu na potrzebne narzędzie do automatyzacji. Jeśli jest jakiś problem, zadzwoń do scrum mastera.

Coaching i wsparcie

Konsekwentne przestrzeganie praktyk scrumowych wymaga kogoś, kto będzie rozliczał Teams. Scrum Masterzy pomagają zespołowi utrzymać koncentrację, oferując wsparcie i wskazówki w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia.

3. Zespół programistów

Zespół programistów to grupa członków zespołu, z których każdy gra na własnym instrumencie, ale wszyscy wnoszą swój wkład w piosenkę.

Najważniejszą rzeczą w zespole deweloperskim scrum jest to, że jest on wielofunkcyjny i posiada wszystkie umiejętności niezbędne do zrobienia zadania, od projektowania i rozwoju po testowanie i wdrażanie. Do zbiorowych obowiązków zespołu deweloperskiego należą:

Dostarczanie przyrostu produktu

Na poziomie podstawowym zespół programistów jest odpowiedzialny za tworzenie funkcjonalnych, wartościowych przyrostów produktu dla każdego sprintu. Przeprowadzają historię użytkownika od pomysłu do funkcji poprzez planowanie, projektowanie, rozwój, testowanie i wdrażanie.

Samoorganizacja

Członkowie zespołu Scrum są autonomiczni i mają wysokie poczucie własności. Kiedy mówimy "samoorganizujący się", mamy na myśli, że zespół programistów wspólnie decyduje o tym, jak najlepiej wykonać swoją pracę, kto co robi, kto komu pomaga i w jaki sposób zadania są wykonywane.

Ciągłe doskonalenie

Zespół deweloperów jest w samym środku produktu. Dzięki temu może identyfikować luki i umożliwiać ciągłe doskonalenie w szczegółach. Po każdym sprincie zespół programistów zastanawia się nad zwiększeniem efektywności i odpowiednio dostosowuje swoje zachowanie.

Choć scrum jest jednym z najlepiej zdefiniowanych frameworków, zarządzanie zespołem nie jest łatwe. Niesie ze sobą wyzwania, które omówimy poniżej.

Najczęstsze wyzwania w zarządzaniu zespołem Scrum

Wyzwania związane z zarządzaniem zespołem scrumowym mogą mieć charakter technologiczny, menedżerski, kulturowy lub procesowy. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Brak jasności co do roli: Gdy zespół jest szczupły i ma wiele funkcji, obowiązki mogą się nakładać. Na przykład, projektant UX i programista front-end mogą wykonywać nakładające się na siebie zadania. Bez jasnego widoku linii oddzielającej te dwie role może dojść do niepotrzebnego zamieszania i konfliktu.

Rozwiązanie: _Temu wyzwaniu można zaradzić poprzez jasne zdefiniowanie roli, komunikację i zarządzanie zadaniami

Brak perspektywy biznesowej: Właściciel produktu daje zespołowi deweloperskiemu perspektywę biznesową. Biznes może jednak czasami trzymać właścicieli produktów w ciemności, przyćmiewając zespoły programistów.

Rozwiązanie: _Właściciel produktu musi zająć się tą kwestią z poczuciem własności. Pomocne mogą być narzędzia takie jak formularze ankiet lub rozmowy odkrywcze

Planowanie sprintów: Dobry plan sprintu obejmuje prognozę i szacowanie wysiłku. Zespoły scrumowe zmagają się jednak z nadmiernym zaangażowaniem lub niedoszacowaniem zadań, co prowadzi do niedokończonej pracy lub wypalenia.

Rozwiązanie: _Sprostanie temu wyzwaniu wymaga dokładnych i wysokiej jakości danych

Powrót do starych praktyk: Gdy tradycyjny zespół programistów wdraża scruma, zawsze istnieje ryzyko powrotu do starych praktyk - lub powierzchownego wykonywania zwinnych wydarzeń.

Rozwiązanie: Aby przezwyciężyć to wyzwanie, Teams muszą zainwestować w zarządzanie zmianą i szkolenia. Nie jest to jednorazowe przejście, ale ciągły wysiłek edukacyjny

Nieefektywna komunikacja: Teams Scrum rozwijają się dzięki komunikacji. Muszą rozmawiać ze sobą w czasie rzeczywistym i w kontekście.

Rozwiązanie: _Dobra platforma komunikacji/współpracy to umożliwia

Ciągle zmieniające się priorytety: Zdolność adaptacji to podstawowa cecha zespołu scrumowego. Jednak ciągle zmieniające się priorytety mogą być frustrujące. Dostosowanie się do tych zmian przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i bez narażania zakresu projektu lub terminów wymaga wysoce elastycznej i odpornej dynamiki zespołu.

Rozwiązanie: _Możesz moderować zmiany z zespołami Business. Ale jeśli pracujesz dla startupu na wczesnej scenie, będziesz eksperymentować, a zmiany są nieuniknione. Możesz sprostać temu wyzwaniu poprzez ściślejszą współpracę

Jak z powodzeniem zarządzać Teamami Scrumowymi

Odnoszący sukcesy zespół scrumowy potrzebuje narzędzi i procesów wspomagających zwinne zarządzanie projektami. Oprogramowanie ClickUp do zwinnego zarządzania projektami zostało stworzone właśnie w tym celu. Zobaczmy, jak możesz wykorzystać ClickUp, aby sprostać każdemu z wyzwań omówionych powyżej.

Przejrzystość roli z zarządzaniem zadaniami

Aby być zwinnym, Teams potrzebują jasności co do swoich ról. Dobre narzędzie do zarządzania zadaniami może w tym ogromnie pomóc.

Użycie Zadania ClickUp i utwórz plik tablica scrum do zarządzania sprintem.

Wyczyszczone wszystko, co musi zostać zrobione przez zespół - rozbicie funkcji/ historyjek użytkownika na małe, łatwe do zrobienia zadania

Przydziel użytkowników i ustaw priorytety

W razie potrzeby utwórz podzadania dla mniejszych działań, które zostaną zakończone przez poszczególne osoby

Korzystaj z list kontrolnych dla standardów akceptacji

Wykorzystanie funkcji komentarzy do omawiania problemów/problemów (Widok ClickUp Chat to świetny punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich rozmów)!

Zamieniaj odpowiedzi w elementy akcji i sprawdzaj ich wykonanie

Używaj niestandardowych statusów do śledzenia i oznaczaniacykl pracy scrum sceny

Widok czatu ClickUp umożliwiający połączenie z członkami zespołu za pośrednictwem wielu kanałów

Perspektywa Business dzięki formularzom ClickUp

Rola właściciela produktu polega w równym stopniu na zarządzaniu interesariuszami biznesowymi, jak i zwinnym zespołem. Oznacza to, że właściciele produktu potrzebują narzędzi do jasnej komunikacji ze sponsorem projektu/klientem. Formularze ClickUp usprawnia zbieranie informacji poprzez zadawanie konkretnych pytań zapracowanym interesariuszom Business. Ustawia to kontekst dla wszelkich przyszłych rozmów, które mogą być potrzebne. Tablica ClickUp pomagają w swobodnych sesjach burzy mózgów i odkrywaniu, jednocześnie iteracyjnie rejestrując najistotniejsze punkty.

Zamień pomysły swojego zespołu w skoordynowane działania dzięki ClickUp - wszystko w jednej Tablicy

Usprawniony plan sprintu z danymi wysokiej jakości

Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp zostało zaprojektowane tak, aby wykorzystać niezwykłą ilość danych, które może wygenerować każdy sprint.

Dowiedz się więcej o swoich pracownikach: Dodawaj szacowane czasy i śledź czas poświęcony na każde zadanie. Użyj widoku obciążenia pracą, aby zobaczyć dostępność i wydajność każdego członka zespołu programistów, dzięki czemu możesz odpowiednio przydzielić zasoby.

Zarządzaj osią czasu: Użyj widoku wykresu Gantta, aby wizualizować swój projekt w czasie. Obserwuj zależności i twórz odpowiednie plany. Przeciągaj i upuszczaj zadania na oś czasu, aby dostosować terminy.

Wykorzystaj dane: Użyj Pulpity ClickUp aby zebrać różne rodzaje danych, które przechwytujesz, takie jak zadania zakończone w danym tygodniu, priorytety, status projektu itp.

ClickUp Widok obciążenia pracą do zarządzania, no cóż, obciążeniem pracą

Trzymaj się scruma z odpowiednimi zasobami

Zapobieganie dryfowaniu teamów poza ścieżkę scruma wymaga wysiłku. ClickUp oferuje narzędzia do zarządzania zmianami, które to umożliwiają.

Dokumentuj najlepsze praktyki za pomocą Dokumenty ClickUp . Zapisz kartę projektu, listy kontrolne itp. i udostępnij je całemu zespołowi, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Użyj Cele ClickUp aby poprowadzić Teams w kierunku bardziej holistycznego praktykowania scruma. Ustaw cele związane ze scrumem, takie jak przeprowadzanie regularnych standupów lub pisanie szczegółowych historyjek użytkownika.

Automatyzacja standardowych procesów za pomocą Automatyzacja ClickUp . Skonfiguruj proste przepływy pracy if-this-then-that, aby zmienić status, gdy krok zostanie zakończony lub powiadomić scrum mastera, gdy zadanie jest przeterminowane.

Twórz niestandardowe automatyzacje, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem zespołem scrum/agile, skorzystaj z jednego z poniższych szablony scrum dostępne na platformie. W szczególności Szablon do zwinnego zarządzania scrumem ClickUp który wspiera kompleksowe zwinne zarządzanie projektami.

Wyzwania związane z nieskuteczną komunikacją i zmieniającymi się priorytetami najlepiej rozwiązać dzięki lepszej komunikacji, którą omówimy w następnej kolejności.

Skuteczna komunikacja i współpraca w Teams Scrum

Teams, który ze sobą nie rozmawia, nie może odnieść powodzenia. Teamsy zdalne potrzebują wszystkiego, co mogą, aby skutecznie współpracować. Funkcje współpracy w ClickUp zostały zaprojektowane właśnie z myślą o tym.

Pisz i udostępniaj z ClickUp

Jeśli Twój zespół pracuje w trybie asynchronicznym, potrzebuje sposobów na komunikację pisemną. E-maile mogą być w tym przypadku uciążliwe. Wypróbuj ClickUp Docs, aby zapisywać procesy, standardy, wydarzenia itp. Możesz także sporządzać protokoły ze spotkań i udostępniać je wszystkim interesariuszom w celu zapewnienia przejrzystości.

Co jest fajniejsze? Używaj ClickUp AI do korekty i podsumowania tekstu. Nie musisz się już martwić, że "nie jesteś pisarzem"!

Podsumuj notatki ze spotkania za pomocą ClickUp AI

Myśl razem

Teamsy Scrum spędzają dużo czasu na dyskusjach, burzach mózgów i planowaniu swojej pracy. Wymaga to obszaru roboczego do współpracy. Mapy myśli ClickUp umożliwiają tworzenie map cykli pracy, rysowanie połączeń i zarządzanie zadaniami bezpośrednio z tego miejsca!

Jeśli wolisz dokumentować rzeczy, edytuj ClickUp Docs jako zespół w czasie rzeczywistym. Zobacz, kto jest online dzięki Wykrywanie współpracy ClickUp i spraw, by natychmiast dołączyli do Ciebie w dokumencie.

Otrzymuj powiadomienia

Użyj narzędzia scrum jak tablice Kanban do wizualnego śledzenia postępów w czasie rzeczywistym. Niestandardowe powiadomienia przez e-mail, aplikację mobilną, aplikację komputerową lub przeglądarkę w zależności od preferencji.

Wspieraj zwinną kulturę

Upewnij się, że twoja kultura organizacyjna jest idealna do zwinnego tworzenia oprogramowania. Stwórz środowisko, w którym członkowie Teams czują się komfortowo udostępniając pomysły, opinie i wątpliwości bez obawy o osąd. Organizuj regularne sesje udostępniania wiedzy, podczas których członkowie zespołu mogą dzielić się specjalistyczną wiedzą, wnioskami z poprzednich projektów lub własnymi doświadczeniami.

Rola zespołu Scrum w zarządzaniu projektami

W zespole scrumowym nie ma roli "kierownika projektu" (choć może być). Oczekuje się, że autonomiczne, samoorganizujące się Teams będą zarządzać same sobą. Jednakże, zarządzanie projektami scrum przydałaby się pomoc w następujących obszarach

Zespoły scrumowe lubią autonomię i przejrzystość; zarządzanie nimi wymaga zaufania i kultury współpracy

Teams muszą współpracować; potrzebują właściciela produktu / scrum mastera, aby ułatwić kilka wydajnych dyskusji

Praca w sprintach wymaga umiejętności dzielenia złożonych produktów na małe, wykonalne zadania

Co najważniejsze, w scrumie rozwój oprogramowania jest ściśle powiązany z potrzebami i oczekiwaniami użytkownika końcowego. Wymaga to ścisłej współpracy między Businessem a inżynierią. Na szczęście ułatwiają to dwa konkretne czynniki.

Historyjki użytkownika w scrum

Historyjki użytkownika to krótkie, proste opisy funkcji z punktu widzenia użytkownika, które pomagają zespołowi skupić się na dostarczaniu wartości klientowi. W każdym sprincie zespoły scrumowe pracują nad wieloma historyjkami użytkownika.

Teams współpracują, aby:

Rozbić historyjki użytkownika na zadania

Oszacować czas dla każdego zadania

Planować je w sprinty

Wykonać pracę

Analitycy biznesowi

Kiedy mówimy o zespole scrumowym, nieczęsto wspominamy o roli analityka biznesowego. Chociaż istnieje różnica zdań na temat tego, gdzie w procesie scrumowym analitycy biznesowi pasują, ich rola jest jaśniejsza.

W zespole scrumowym, w którym występuje rola analityka biznesowego, pomaga on zrozumieć potrzeby biznesowe, przełożyć je na elementy możliwe do zrealizowania i upewnić się, że opracowane rozwiązania spełniają wymagania. Ich rola obejmuje:

Zbieranie wymagań

Udoskonalanie historyjek użytkownika

Ustalanie priorytetów elementów zaległości

Planowanie i prowadzenie spotkań przeglądowych

Upewnianie się, że rozwój produktu jest zgodny z celami biznesowymi i niestandardowymi potrzebami

Teraz, gdy masz już wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania zespołem scrumowym, przejdźmy do ostatniego elementu: Mierzenie wyników.

Wskaźniki wydajności dla teamów scrumowych

Do zrobienia czegoś dobrze potrzebne są odpowiednie wskaźniki, które mierzą wydajność, efektywność i wartość biznesową. Oto niektóre z najpopularniejszych kluczowych wskaźników wydajności dla zespołów scrumowych.

Szybkość rozwoju

Ilość pracy zakończona przez zespół podczas sprintu, zwykle w story pointach lub godzinach. Szybkość pracy to kolejny sposób pomiaru wydajności.

Burnup/burndown

Podczas sprintu, burn-up śledzi pracę, która została zakończona, a burn-down pozostałą pracę. Teams Scrum używają wykresów burnup/burndown dla sprintów, epic lub wydań obejmujących wiele sprintów.

Czas realizacji i czas cyklu

Zarówno czas realizacji, jak i czas cyklu mierzą czas do zakończenia. Czas realizacji to czas od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do momentu dostawy. Czas cyklu to czas od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia.

Diagram przepływu skumulowanego

Skumulowany diagram przepływu wizualizuje status zadań na różnych scenach procesu rozwoju. Kierownicy projektów używają go do identyfikacji wąskich gardeł i wydajności przepływu.

Gęstość defektów

Jest to miara jakości, która odnosi się do liczby defektów znalezionych na jednostkę dostarczonej pracy.

Uciekające defekty

To również jest miara jakości, ale bardziej poważna. Uciekające defekty śledzą liczbę błędów, które docierają do dostawcy, zapewniając wgląd w skuteczność procesu zapewniania jakości.

Wskaźniki użytkownika/użytkowania

W zależności od tworzonego produktu, można mierzyć kilka wskaźników użytkownika/użytkowania, takich jak:

Liczba nowych użytkowników

Czas spędzony na stronie/aplikacji

Czas spędzony na korzystaniu z określonej funkcji

Użytkownicy zakończyli podróż użytkownika (np. dokonując zakupu)

Wyniki CSAT lub NPS

Efektywne zarządzanie Teamami Scrum dzięki ClickUp Zwinny scrum teams są sercem tworzenia oprogramowania. Poza zasadami, procesami i ramami, scrum dotyczy ludzi, ich wspólnej pracy i wartości, którą wspólnie tworzą.

W miarę jak świat staje się coraz bardziej cyfrowy, wszelkiego rodzaju organizacje na całym świecie będą tworzyć duże, złożone aplikacje. Będzie to wymagało jeszcze większego nacisku na elastyczność, zdolność adaptacji i automatyzację.

Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby boty współpracowały z zespołami ludzkimi, wykorzystując AI do zwiększenia wydajności. Zarządzanie zespołem człowiek + AI wymagałoby nowych metod i narzędzi.

ClickUp został zaprojektowany z myślą o adaptacji. Jest bardzo elastyczny, aby zaspokoić szeroki zakres potrzeb użytkowników. Od zarządzania budową po rozwój mobilny, zwinne zespoły scrumowe używają ClickUp i dostosowują go do swoich potrzeb.

Zobacz, jak możesz zarządzać swoimi zespołami scrumowymi za pomocą ClickUp.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Teams Scrum

1. Co to jest zespół scrumowy?

Zespół scrumowy to mała, wielofunkcyjna grupa osób współpracujących ze sobą w celu dostarczania oprogramowania w małych przyrostach. Podczas gdy scrum był początkowo praktykowany w oprogramowaniu, filozofia ta może być zastosowana do każdego projektu.

2. Kim są członkowie zespołu scrumowego?

Zespół scrumowy składa się z właściciela produktu, scrum mastera i zespołu programistów.

Właściciel produktu: Łącznik między interesariuszami a zespołem programistów

Scrum master: Facylitator i trener zespołu

Zespół programistów: Przekrojowe funkcje z umiejętnościami niezbędnymi do zrobienia zadania, od projektowania i rozwoju po testowanie i wdrażanie

3. Co oznacza skrót scrum?

Słowo scrum nie jest skrótem ani akronimem. Zostało zapożyczone z rugby, gdzie oznacza zagranie, w którym członkowie teamu pakują się blisko siebie, aby wznowić grę.