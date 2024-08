Jak zbudować i używać Rejestru Sprintu (Ultimate Guide)

Chcesz zbudować i używać sprint backlog _?

Choć rejestr zadań sprintu może wyglądać jak zwykła lista rzeczy do zrobienia, ma on kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego sprintu Scruma.

dlaczego?

Prowadzi członków zespołu Scrumowego do tego, co należy dostarczyć podczas danego sprintu! Jest to bardzo ważne zarówno z punktu widzenia satysfakcji niestandardowego klienta, jak i wydajności.

Jeśli szefowie kuchni w Twojej ulubionej restauracji przyjęli Agile i Scrum wyglądałoby to mniej więcej tak:

Food: Deliverable

Przepis: Sprint

Proces: Agile

Składniki: Elementy Backlogu

Ale co wchodzi w skład tych pozycji rejestru ?

a co ważniejsze, do zrobienia czego można użyć _sprint backlog _?

W tym przewodniku po Scrumie omówimy, jak budować i wykorzystywać backlog sprintu, aby przygotować go tak dobrze, jak Gordon Ramsay gotuje potrawy!

gotujmy!

Ale tak jak w przypadku każdego standardowego wielodaniowego posiłku, powinniśmy zacząć od przystawek, zanim przejdziemy do dania głównego!

Dlatego najpierw omówimy czym jest Scrum, a następnie zajmiemy się backlogami sprintów.

Ale jeśli jesteś naprawdę głodny głównego dania, jakim jest backlog sprintu, to też je przygotujemy (klik) tutaj aby przejść do tej sekcji).

Czym jest metodologia Scrum?

Scrum jest Zwinne zarządzanie projektami metoda, która pomaga zespołom zakończyć projekty tak szybko, jak to możliwe.

To zespół zarządzania projektami stosuje tę metodologię, dzieląc projekty na krótkie cykle rozwoju zwane sprintami. Każdy sprint jest iteracją, podczas której Teams rozwijają różne sekcje projektu.

Podczas gdy zespoły zajmujące się tworzeniem oprogramowania Agile najczęściej korzystają z frameworka Scrum, każdy zespół, który szuka pewnej elastyczności projektu, taki jak zespoły sprzedażowe i marketingowe, może również z niego korzystać.

Koniecznie zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem:_ **Czym jest Agile Software Development?

Jak działa Scrum?

Zilustrujmy to przykładem:

Powiedzmy, że tworzysz aplikację z przepisami dla Gordona Ramsaya.

Mógłbyś spędzić miesiące planując i budując ją tylko po to, by przekonać się, że szef kuchni Ramsay jest niezadowolony z końcowego produktu. Chociaż dałeś mu mnóstwo funkcji, nadal nie trafiłeś w sedno.

dlaczego?

Chciał wyróżnić swoje popisowe dania, takie jak Spaghetti Bolognese, na ekranie głównym aplikacji - coś, co przeoczyłeś nawet przy całym tym planie.

A teraz musisz poradzić sobie z niezadowolonym Gordonem (powodzenia!).

Ale gdybyś miał nastąpił podejściem Agile do tworzenia oprogramowania, mógłbyś uszczęśliwić szefa kuchni Gordona.

jak?

Rozwijasz aplikację krokami, pytasz szefa kuchni o opinię po każdej scenie i wprowadzasz niezbędne zmiany przed kolejnym wydaniem.

wynik?

Zachwycony Gordon, który może nawet ugotować ci makaron!

Co jeszcze muszę wiedzieć o Agile Scrum? Scrum może pomóc w podzieleniu projektu na różne sprinty, tak jak kroi się cebulę w kostkę!

świetnie, prawda?

Ale sprinty to tylko wierzchołek tej ogromnej góry lodowej zwanej Scrum.

Istnieją również różne spotkania, role w Teams i inne elementy Artefakty Scrum !

Zróbmy szybki przegląd tych elementów.

Uwaga: Dla każdego elementu mamy szczegółowy Scrum guide które pomogą ci szybko zrozumieć te pojęcia. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, jeśli masz ochotę na dodatkową lekturę

1. Spotkanie Scrum

Scrum definiuje zestaw spotkań, które mają pomóc zespołom Scrumowym w inspekcji i dostosowaniu ich procesów. Obejmuje on:

Planowanie sprintu (ang. Sprint Planning) : spotkanie dotyczące planu przeprowadzane przed rozpoczęciem każdego sprintu Scruma

Codzienne spotkania Scrumowe : regularne spotkanie Scrumowe odbywające się w celu omówienia tego, co należy zrobić następnego dnia

Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review) : odbywa się po każdym sprincie Scruma, aby zaprezentować rezultat interesariuszom

Retrospektywa sprintu : spotkanie Scrumowe odbywające się po sprincie w celu określenia, co należy zmienić w nadchodzącym sprincie

2. Artefakty Scrum

Artefakty Scrum to elementy, które pomagają w udostępnianiu istotnych informacji na temat projektu zespołowi oraz interesariuszami .

Obejmuje on głównie:

Backlog produktu lista funkcji, które muszą zostać opracowane w produkcie

Increments: działająca wersja produktu, którą zespół dostarcza interesariuszom

The Backlog sprintu w Scrumie jest również artefaktem, ponieważ pomaga udostępniać kluczowe informacje o sprincie.

(Omówimy to za chwilę.)_

3. Role w Scrumie Każdy zespół Scrum składa się z trzech ról:

Właściciel Produktu : rozumie potrzeby interesariuszy, przekazuje ich opinie zespołowi izarządza backlogiem produktu* Scrum Master: pomaga Zespół Agile i interesariuszom podążać za frameworkiem Scrum

: rozumie potrzeby interesariuszy, przekazuje ich opinie zespołowi izarządza backlogiem produktu* Scrum Master: pomaga Zespół Agile i interesariuszom podążać za frameworkiem Scrum Development Team: rozwija produkt podczas każdego sprintu Scrum

4. Historie użytkownika

Teams używają historyjek użytkownika, aby opisać, w jaki sposób klient będzie korzystał z funkcji produktu.

Pomaga im to zidentyfikować:

Kim jest użytkownik

Funkcje, których potrzebują

Do zrobienia czego potrzebują te funkcje

Możesz sprawdzić nasze Przewodnik po zwinnym zarządzaniu projektami aby dowiedzieć się więcej o historiach użytkowników. I koniecznie sprawdź ClickUp's Blog o zwinnym zarządzaniu projektami rośnie z dnia na dzień! 🌱

5. Sprint Wykresy Burndown Wykresy Burndown Sprintu pokazują pracę, która nie została jeszcze zakończona w bieżącym sprincie. Zespoły Scrumowe mogą użyć wykresu burndown sprintu, aby ocenić, czy będą w stanie zakończyć pracę na czas.

I to wszystko!

Przekąski się skończyły.

W końcu zanurzamy się w danie główne!

Zajmijmy się backlogami sprintów.

w końcu po to czytałeś do tej pory, prawda?

Co to jest Backlog Sprintu?

Backlog sprintu opisuje to, co zespół powinien opracować podczas sprintu. Niektóre zespoły Scrumowe nazywają go również backlogiem iteracji lub backlogiem wydania.

Zasadniczo jest to lista do zrobienia lista elementów zaległości produktowych które zostaną opracowane w nadchodzącym sprincie. Zawiera również plan do zrobienia - podobnie jak przepis.

Kto zarządza backlogiem sprintu?

jeśli Gordon jest interesariuszem, który ocenia twoje jedzenie, kto gotuje posiłek?

Według Scrum Guide Zespół programistów jest odpowiedzialny za zarządzanie zaległościami sprintu przez cały czas jego trwania.

Rejestr produktu a rejestr sprintu

Ponieważ terminów związanych ze Scrumem jest więcej niż przepisów w książce kucharskiej Gordona, łatwo się pogubić i pomylić.

Podczas gdy niektórzy mylą przegląd sprintu z rejestrem produktu, inni mylą go z rejestrem produktu retrospektywą sprintu niektórzy mylą również backlog produktu z backlogiem sprintu.

ale dlaczego?

może dlatego, że oba są backlogami?

albo dlatego, że zaległości w druku zawierają pozycje zaległości produktowych?

Ale tak jak gotowanie i duszenie, te dwa artefakty są bardzo różne - nawet jeśli brzmią podobnie!

Oto jak:

Jak zbudować i używać Rejestru Sprintu w Scrumie?

Choć jest to lista zadań, tworzenie backlogu sprintu nie jest tak proste jak napisanie przepisu.

Ale nie martw się, nie jest to też tak trudne, jak doskonalenie przepisów Gordona.

A. Budowanie backlogu sprintu

każde wyzwanie MasterChefa zaczyna się od zaplanowania, co ugotować, prawda?

Podobnie, budowanie backlogu sprintu zaczyna się od planowanie sprintu sesja .

Do zrobienia backlogu sprintu? Podczas spotkania dotyczącego planowania sprintu, właściciel produktu opisuje cel, który ma zostać osiągnięty w nadchodzącym sprincie. Właściciel sugeruje również, które elementy rejestru produktowego pomogą osiągnąć ten cel cele .

Jak wybierane są elementy?

Zespół inżynierów wybiera elementy zaległości produktowych na podstawie ich priorytetowej kolejności w zaległościach produktowych.

Na przykład, w pierwszym sprincie, elementy o najwyższym priorytecie muszą zostać rozwiązane w pierwszej kolejności i są przenoszone do rejestru produktowego sprintu. Podobnie, w kolejnym sprincie, przenoszony jest następny zestaw elementów o najwyższym priorytecie.

Z tego powodu backlog sprintu nazywany jest priorytetyzowanym backlogiem produktu.

A jeśli masz jakieś nieukończone elementy backlogu z poprzedniego sprintu, możesz je rozwinąć w bieżącym sprincie.

Podczas gdy cały zespół Scrum omawia te elementy podczas planu sprintu, to zespół deweloperski decyduje, którymi z nich zajmie się w danym sprincie.

Teams musi jednak uwzględnić co najmniej jedno usprawnienie, które zostało zidentyfikowane w poprzednim sprincie retrospektywie sprintu (w celu ciągłego doskonalenia ich cyklu pracy).

Po wybraniu elementów, są one dzielone na zadania sprintu (w formie historyjek użytkownika) i dodawane do zaległości sprintu. Na tej scenie finalizowany jest cel sprintu.

ale to nie wszystko

Podczas Zwinne planowanie sprintów teams opracowuje również "plan prognozy" dotyczący tego, w jaki sposób wykona pracę w pierwszym lub dwóch dniach. Nie musi on być zbyt szczegółowy, ale musi podkreślać kluczowe kroki i ramy czasowe dla rozwoju każdego elementu backlogu.

I gotowe!

Backlog sprintu jest gotowy.

👉 Utilize oprogramowanie do planowania druku !

B. Korzystanie z Rejestru Sprintu (Sprint Backlog)

teraz, gdy przepis jest gotowy, jak go użyć?

Podczas gdy backlog sprintu jest listą zadań, nie można po prostu odhaczać zadań w trakcie postępu.

Jest to dynamiczna lista, która ewoluuje wraz z postępem sprintu.

co to oznacza?

Pamiętaj, że podczas spotkania planowania sprintu stworzyliśmy tylko plan bazowy.

W miarę jak sprint posuwa się naprzód, zespół dowiaduje się więcej o pracy potrzebnej do osiągnięcia celu sprintu, a plan staje się jaśniejszy. Aby odzwierciedlić to w backlogu sprintu, należy go zaktualizować. Proces aktualizacji backlogu nazywa się backlog refinement.

Uwaga: Zapisy produktu również przechodzą aktualizację zapisów _w celu odzwierciedlenia zmian w potrzebach interesariuszy

wiesz, jak zaczynasz coś gotować i w połowie drogi zdajesz sobie sprawę, że sprawy idą na południe?

To samo.

Jak zaktualizować zaległości?

Oto jak Teams do zrobienia backlog refinement:

Jeśli możesz uwzględnić dodatkowe zadania, dodaj je do sprintu backlogu

Podczas spotkania dotyczącego planowania sprintu, zespół może wybrać kilka elementów do opracowania.

Gdy te zostaną zrobione, mogą być jeszcze w stanie zająć się kilkoma innymi przed zakończeniem bieżącego sprintu. Następnie powinni omówić to z właścicielem produktu i Scrum Masterem, wybrać elementy i dodać je do bieżącego backlogu sprintu.

Jeśli coś jest niepotrzebne, należy usunąć to z sprint backlog

Podczas sesji planowania sprintu, Teams może wybrać zbyt wiele elementów i nie będzie w stanie ukończyć ich wszystkich w bieżącej iteracji.

Powinni wtedy usunąć elementy o najmniejszym priorytecie z rejestru zadań sprintu po omówieniu tego z właścicielem produktu i Scrum Masterem.

Jeśli coś zostało zakończone, zaktualizuj pozostałe prace w rejestrze zadań sprintu

Jest to często zrobione podczas codziennego spotkania Scrum z pomocą wykresu burndown. Na podstawie tego, ile czasu zajęło zespołowi opracowanie danego elementu, Scrum Master określa czas wymagany dla innych elementów zaległości sprintu.

Następnie tworzony jest wykres burndown sprintu, aby śledzić postępy w sprincie.

W idealnej sytuacji, backlog sprintu nie może być aktualizowany częściej niż raz dziennie i najlepiej jest to zrobić podczas codziennego spotkania Scrum.

Podczas gdy większość elementów zaległości sprintu musi zostać zakończona w celu dostarczenia przyrostu, nie należy się spieszyć tylko po to, aby wyczyścić zaległości. Może to w rzeczywistości wpłynąć na jakość produktu końcowego.

Podobnie jak niedogotowanie kurczaka z powodu braku czasu!

a wiesz, co się dzieje, gdy podajesz niedogotowanego kurczaka sędziom, prawda?

idziesz do domu!

Pamiętaj, że to, co jest niekompletne, zawsze można rozwiązać w następnym sprincie.

Jak łatwo zarządzać rejestrami sprintów

Wiesz już, jak zbudować i używać backlogu sprintu.

ale czekaj... do zrobienia?

Pamiętaj, że backlog sprintu nie jest prostym przepisem.

Nie możesz po prostu użyć arkusza kalkulacyjnego lub aplikacji do zrobienia do zarządzania backlogiem. To tylko skomplikuje sprawę, a Gordonowi się to nie spodoba.

Na szczęście masz potężne narzędzia do zarządzania projektami takich jak ClickUp.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz Tablica Scrum do zarządzania backlogami lub platforma do komunikowania aktualizacji do swoich Zespół Scrum członkowie, ClickUp to jedyne narzędzie, jakiego kiedykolwiek będziesz potrzebować!

Chociaż nie pomoże ci ugotować dania z gwiazdką Michelin, z pewnością pomoże ci zarządzać zaległościami.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre funkcje ClickUp:

1. Listy sprintów Backlog sprintu polega na śledzeniu elementów backlogu.

_Ale do zrobienia jak je śledzić?

Oczywiście za pomocą List sprintów ClickUp!

Są to proste listy kontrolne, których można użyć do podzielenia elementów backlogu na małe zadania sprintu.

Podobnie jak lista składników w przepisie, zadania te można szybko sprawdzać w miarę postępów. Możesz nawet dodać Punkty Scrum do listy sprintu, aby lepiej oszacować, kiedy będziesz w stanie zakończyć elementy zaległości.

co więcej?

Listy te można wykorzystać podczas spotkania planistycznego lub codziennego Scruma, aby zaplanować lub omówić swoje sprinty .

2. Wykresy Burndown

pamiętasz, jak rozmawialiśmy o używaniu wykresów Burndown do aktualizacji zaległości?

ClickUp pozwala tworzyć potężne wykresy Burndown, aby pomóc Ci dowiedzieć się, co pozostało do zakończenia projektu.

Dla łatwiejszej identyfikacji są one nawet oznaczone kolorami:

Czerwona przerywana linia oznacza linię celu

Niebieska linia pokazuje rzeczywisty postęp

Żółta przerywana linia szacuje ostateczny postęp w projekcie, jeśli będziesz kontynuować w tym samym tempie

W ten sposób wystarczy rzut oka, aby dowiedzieć się, jak sprawy będą wyglądać, jeśli będziesz poruszać się w obecnym tempie zakończenia.

pomyśl o tym jak o termometrze do gotowania - możesz go sprawdzać, aby wiedzieć, kiedy indyk będzie gotowy!

Ale wykresy burndown to nie jedyne dane wizualne, które oferuje ClickUp. Otrzymujesz również:

Wykresy wypalenia : wyświetlają, jaka część projektu jest już zakończona

Wykresy prędkości : podświetlają stopień zakończenia zadań

Skumulowane wykresy przepływu : pokazują postęp zadań w czasie

3. Widok Tablicy Chcesz zobaczyć wszystkie swoje zadania Scrum _w jednym miejscu?

Skorzystaj z Widoku Tablicy ClickUp!

Wyświetla on wszystkie projekty i zadania sprintu w formie interaktywnej tablicy Scrum.

Dla maksymalnej łatwości użytkowania, otrzymujesz różne funkcje, takie jak:

Funkcja przeciągnij i upuść

Kategoryzacja zadań z funkcjami sortowania i filtrowania

Organizacja zadań za pomocą etykiet i niestandardowych statusów

Wiele innych widoków tablicy zadań takie jak widoki listy, boxu, kalendarza i mnie

4. Szczegółowe raportowanie Metodologia Scrum polega na ulepszaniu każdego procesu Scrum.

ale do zrobienia tego, musisz wiedzieć, jak twój zespół radzi sobie w każdym _Agile sprin _t, prawda?

ClickUp oferuje mnóstwo raportów zespołu w czasie rzeczywistym, aby uzyskać szczegółowy wgląd w zadania i zespół.

I choć Gordon może nie potrzebować tych raportów, Ty zdecydowanie ich potrzebujesz!

Otrzymujesz raportowania takie jak:

Task Completed Report : podkreśla, które zadania zostały zakończone przez każdego członka zespołu

: podkreśla, które zadania zostały zakończone przez każdego członka zespołu Worked On Report : pokazuje zadania, nad którymi każdy członek pracował w danym okresie

: pokazuje zadania, nad którymi każdy członek pracował w danym okresie Obszar roboczy Points Report: grywalizuje metryki zadań, aby zmotywować zespół do zrobienia czegoś dobrze

Who's Behind Report : pokazuje, którzy członkowie zespołu Scrum mają niedokończone zadania w bieżącym sprincie

: pokazuje, którzy członkowie zespołu Scrum mają niedokończone zadania w bieżącym sprincie Raport śledzenia czasu: podkreśla czas spędzony nad zadaniami przez każdego członka zespołu

Ale to nie wszystkie funkcje ClickUp!

To oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje również funkcje takie jak:

Priorytety wiedzieć, które zadania są pilne i zająć się nimi w pierwszej kolejności

Zależności : tworzenie zleceń zadań dla sprintu Agile

Niestandardowe statusy : tworzenie unikalnych scen zadań zgodnie z potrzebami projektu. Na przykład, można utworzyć scenę "testowanie" dla projektu rozwoju oprogramowania Agile.

Profile : szybkie poznanie zadań i obowiązków każdego członka zespołu

Przypisane komentarze : twórz zadania z komentarzy, aby upewnić się, że nigdy nie pozostaną bez odpowiedzi

Wnioski

Tworzenie rejestru zadań sprintu ma kluczowe znaczenie dla określenia tego, co zespół może wykonać w każdym sprincie Agile.

**Nie jest to jednak jakiś prosty przepis, którego należy przestrzegać słowo w słowo

Zamiast tego ewoluuje on w miarę postępów sprintu, dając zespołowi Agile możliwość ciągłego doskonalenia.

Jednak samo posiadanie rejestru sprintów nie pomoże ci w podbijaniu sprintów.

Potrzebne są również odpowiednie narzędzia do zarządzania wszystkimi tymi zadaniami.

Właśnie dlatego potrzebujesz ClickUp - najpotężniejszej platformy do zarządzania projektami, jaką kiedykolwiek stworzono!

Z szerokim wachlarzem intuicyjnych narzędzi do zarządzania projektami widoki i wykresy postępu, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby efektywnie zarządzać swoimi zaległościami. Zarejestruj się już dziś i zacznij przygotowywać niesamowite projekty, z których nawet Gordon Ramsay byłby dumny!