Jak poprawić morale zespołu i dostosować zespół w pracy?

Szczęśliwi pracownicy są dobrzy dla biznesu. Jednak utrzymanie wszystkich w dobrej kondycji przez cały czas jest trudne.

Według badania Raportowanie Gallupa 59% pracowników na całym świecie jest "cichymi odchodzącymi", podczas gdy 18% jest aktywnie niezaangażowanych lub "głośno odchodzących"

Miejsca pracy na całym świecie tracą z tego powodu na wydajności - utrata wydajności spowodowana niskim poziomem zaangażowania w pracy wynosi 8,8 biliona dolarów rocznie!

Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? W grę wchodzi wiele czynników, takich jak zmiany w kulturze pracy po pandemii, brak komunikacji, masowe zwolnienia i rosnący poziom stresu.

Do akcji wkraczają profesjonaliści HR! Są oni prawdziwymi MVP, którzy sprawiają, że Ty i Twój zespół czujecie się wspierani i zaangażowani w pracy. Ich celem jest stworzenie wysoko wydajnej kultury pracy i egzekwowanie przyjaznych pracownikom zasad, które pomagają zwiększyć wydajność.

Wiesz, że pracujesz w firmie o wysokim poziomie morale, gdy:

Cieszysz się, że jesteś częścią zespołu

Odnajdujesz sens i satysfakcję w swojej pracy

Dążysz do indywidualnego i organizacyjnego powodzenia

Zachowujesz zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Czują się widziani i słyszani przez wyższe kierownictwo

Ten artykuł jest dobrym punktem wyjścia do uzyskania tak potrzebnej perspektywy. Przyjrzyjmy się sposobom na zwiększenie morale pracowników przy użyciu technologii i wdrażaniu strategii przywództwa, które można wykorzystać w praktyce.

Czym jest morale Teams?

Morale zespołu to zbiorowy optymizm, entuzjazm i pewność siebie grupy ludzi pracujących razem w organizacji. Odzwierciedla ono ogólne nastawienie członków zespołu do współpracowników, pracy i organizacji.

Morale pracowników ma znaczenie, ponieważ jest kluczem do szczęśliwszego miejsca pracy, w którym współpracownicy pozostają dłużej, zamiast opuszczać firmę po najmniejszej niedogodności. Oto dlaczego integracyjne miejsce pracy robi ogromną różnicę:

Zadowolenie z pracy: Pracownicy o wysokim morale są zadowoleni, zmotywowani i czują się spełnieni w swojej pracy

Pracownicy o wysokim morale są zadowoleni, zmotywowani i czują się spełnieni w swojej pracy Zatrzymanie talentów: Zadowoleni pracownicy mają poczucie przynależności i dają z siebie wszystko

Zadowoleni pracownicy mają poczucie przynależności i dają z siebie wszystko Kultura organizacyjna: Pozytywna i integracyjna kultura pracy, w której liderzy sprawiają, że pracownicy czują się docenieni, zwiększa morale zespołu

Podnoszenie morale pracowników może zdziałać cuda dla kultury firmy, a także poprawę wydajności pracowników kreatywności i współpracy. I odwrotnie, niskie morale może zaszkodzić zadowoleniu pracowników i prowadzić do słabych wyników.

Przyczyny niskiego morale pracowników

Niskie morale w firmie to podstępny czynnik zakłócający, który może hamować wydajność firmy. Dzieje się tak z następujących powodów:

Niskie przywództwo: Pracownicy polegają na swoich liderach w zakresie wskazówek, wsparcia i kierunku. W przypadku braku tych cech, członkowie zespołu mogą czuć się zdemotywowani. Brak jasno określonych oczekiwań i niska odpowiedzialność sprawiają, że team czuje się niezainteresowany

Pracownicy polegają na swoich liderach w zakresie wskazówek, wsparcia i kierunku. W przypadku braku tych cech, członkowie zespołu mogą czuć się zdemotywowani. Brak jasno określonych oczekiwań i niska odpowiedzialność sprawiają, że team czuje się niezainteresowany Brak uznania lub zachęt: Uznanie jest potężnym motywatorem, który nagradza wysiłek pracowników. Jednak w przypadku jego braku, dobre wyniki pozostaną niezauważone, a najlepsi pracownicy zaczną szukać gdzie indziej

Uznanie jest potężnym motywatorem, który nagradza wysiłek pracowników. Jednak w przypadku jego braku, dobre wyniki pozostaną niezauważone, a najlepsi pracownicy zaczną szukać gdzie indziej Nieefektywna komunikacja: Kiedy brakuje otwartej i przejrzystej komunikacji, twoi pracownicy odczują to na własnej skórze. Taki scenariusz doprowadzi do niezrozumienia celów, niespójnych wyników i niedotrzymanych terminów

Kiedy brakuje otwartej i przejrzystej komunikacji, twoi pracownicy odczują to na własnej skórze. Taki scenariusz doprowadzi do niezrozumienia celów, niespójnych wyników i niedotrzymanych terminów Niewystarczające możliwości rozwoju: Pracownicy czują się napędzani osiągnięciami i kamieniami milowymi. Kiedy widzą niewielkie lub żadne szanse na rozwój osobisty, motywacja wylatuje przez okno

Zanim jednak zaczniesz opracowywać strategie poprawić dynamikę zespołu i podnieść morale zespołu, poświęć chwilę na zidentyfikowanie, które z tych czynników mają wpływ na twoich pracowników.

Rola przejrzystości w podnoszeniu morale pracowników

Pozytywne morale pracowników zaczyna się od szczerej komunikacji i wyczyszczonych wytycznych dotyczących roli i obowiązków każdego członka zespołu.

Wyczyszczona komunikacja: Otwarte udostępnianie celów, wyzwań i strategicznych działań firmy pomaga pracownikom poczuć większe połączenie z misją firmy. Wiedza o tym, dokąd zmierza firma, pomaga wszystkim lepiej zrozumieć swoje role, tworząc poczucie celu i podnosząc morale

Otwarte udostępnianie celów, wyzwań i strategicznych działań firmy pomaga pracownikom poczuć większe połączenie z misją firmy. Wiedza o tym, dokąd zmierza firma, pomaga wszystkim lepiej zrozumieć swoje role, tworząc poczucie celu i podnosząc morale Konstruktywna informacja zwrotna od pracowników: Dostarczając konkretnych i praktycznych spostrzeżeń na temat wydajności, zachęcasz pracowników do zrobienia czegoś lepiej i uczenia się na błędach. Konstruktywna informacja zwrotna jest kluczem do budowania zaufania

Dostarczając konkretnych i praktycznych spostrzeżeń na temat wydajności, zachęcasz pracowników do zrobienia czegoś lepiej i uczenia się na błędach. Konstruktywna informacja zwrotna jest kluczem do budowania zaufania Otwarte dyskusje: Omawianie wyzwań, powodzenia i planów na przyszłość buduje kulturę współpracy i integracji. Rozmowy te tworzą wspólne zrozumienie między pracownikami i pracodawcami, zbliżając wszystkich do wspólnego celu

Zastosuj te praktyki do sprawić, że Twój Teams wróci do pracy silniejszy . Będziesz zaskoczony, widząc ich bardziej odpornych i zmotywowanych do pracy!

Skuteczne sposoby na podniesienie morale pracowników

Pozytywne morale pracowników może nie być zawsze takie samo. Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, hybrydowo, czy w biurze, musisz mieć odpowiednie strategie motywowania pracowników, jednocześnie koncentrując się na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Oto kilka praktycznych sposobów do zrobienia:

1. Wykorzystaj narzędzia do współpracy

W zdalnych lub hybrydowych ustawieniach pracownicy często mają trudności z komunikacją i współpracą z innymi członkami zespołu. Wpływa to na jakość ich pracy i uniemożliwia im budowanie znaczących relacji między sobą.

Narzędzie do współpracy, takie jak ClickUp może być świetnym rozwiązaniem, aby wprowadzić swoje cross-functional teams projektów w ramach jednej ujednoliconej platformy.

Dzięki przejrzystemu ekosystemowi ClickUp członkowie Twojego zespołu mogą wizualizować swoje postępy w dążeniu do wspólnego celu, pozostawać w kontakcie ze swoimi rówieśnikami i czuć się zainspirowani do doskonalenia się bez poczucia zagrożenia postępami innych.

Od usprawnienia szkoleń pracowników po wspieranie współpracy w czasie rzeczywistym, ClickUp może pomóc zwiększyć morale pracowników na wiele sposobów:

Pracownicy mogą oznaczać inne osoby lub całe zespoły za pomocą funkcji @wzmiankapoprawić komunikację w zespole. Przydaje się do zadawania szybkich pytań, kontynuowania lub przypomnienia wszystkim o ichelementach akcji bez konieczności wysyłania e-maili

Komunikuj się z członkami zespołu za pomocą funkcji @wzmianka w ClickUp

Aby omówić elementy niezwiązane z zadaniami,ClickUp oferuje widok czatu. Pracownicy mogą korzystać z tej funkcji, aby wyjaśnić swoje wątpliwości, przekazać lub poprosić o informację zwrotną i podpowiedź oraz komunikować się z członkami zespołu bez opuszczania obszaru roboczego ClickUp

Rozmawiaj o elementach działań niezwiązanych z konkretnymi zadaniami i wyświetlaj wszystkie osadzone załączniki w jednym miejscu, korzystając z widoku czatu ClickUp

Pozwól swoim pracownikom na współpracę w czasie rzeczywistym dziękiWykrywanie współpracy ClickUp. Każdy może sprawdzić, kto jednocześnie ogląda dane zadanie, edytuje je lub dodaje nowe komentarze. Funkcja ta pozwala zdalnym pracownikom pozostać na tej samej stronie w odniesieniu do projektów i uzyskać większą wydajność

Współpracuj nad projektami jednocześnie, korzystając z funkcji wykrywania współpracy w ClickUp

Uprość komunikację między wewnętrznymi Teamsami i zewnętrznymi interesariuszami dzięki wieluszablonów planów komunikacji w ClickUp

Informuj członków zespołu na bieżąco o zadaniach, obowiązkach, terminach i nie tylko dzięki szablonowi raportu ClickUp Communication Matrix

Uczyń proces podnoszenia kwalifikacji mniej przytłaczającym dzięki szablonowiZarządzanie projektami ClickUp narzędzie. Podziel programy szkoleniowe dla pracowników lub materiały edukacyjne na małe moduły za pomocą zakładek zadań, dodaj oś czasu dla każdego modułu i pomóż swoim pracownikom kontrolować postępy w pracy

Podziel duże projekty na małe, wykonalne elementy, aby ułatwić ich realizację dzięki zadaniom ClickUp

Połącz zadania szkoleniowe, dokumenty, integracje i inne zasoby w ramach jednego obszaru roboczego za pomocą relacji w ClickUp, aby Ty i Twój zespół mieli do nich dostęp w dowolnym momencie

Twórz powiązania między zadaniami i organizuj odpowiednie dokumenty, integracje i zasoby w tej samej przestrzeni dzięki ClickUp Relationships

Niezależnie od tego, czy jest to program szkoleniowy, czy projekt klienta, Teams mogą uzyskać przegląd wszystkich swoich zadań dzięki zwinnemu pulpitowi ClickUp. Mogą wizualizować postępy za pomocą wykresów kołowych, słupkowych i liniowych oraz efektywnie zarządzać obciążeniami pracą

Wizualizuj postępy za pomocą Agile Dashboard ClickUp

Planuj i zarządzaj projektami w przejrzysty sposób, komunikuj obowiązki, otrzymuj aktualizacje postępów i utrzymuj zdalne teamy skupione na wspólnych celach dzięki w pełni konfigurowalnemu pulpitowi nawigacyjnemuSzablon planu zarządzania zespołem ClickUp

Szablon do zarządzania zespołem ClickUp jednoczy zespoły o różnych funkcjach we wspólnym celu

2. Dostosuj pracowników do wartości firmy

Kultywowanie spójnej kultury pracy jest celem każdej organizacji. Zacznij od zintegrowania wartości firmy z codziennymi działaniami. Wyjaśnij, w jaki sposób każdy członek zespołu może przyczynić się do realizacji tych wartości i ustanowić zbiorowe poczucie celu i jedności.

Takie dostosowanie jest szczególnie ważne dla zdalnych członków zespołu, którzy w przeciwnym razie mogą mieć trudności ze zrozumieniem wizji, misji i wartości firmy.

3. Zachęcaj do regularnych przerw

Promuj dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne pracowników, zachęcając ich do robienia mikro-przerw w ciągu dnia pracy. Krótkie przerwy zapobiegają wypaleniu zawodowemu, poprawiają koncentrację i zwiększają wydajność.

Podczas takich przerw pracownicy mogą coś przekąsić, wyjść na spacer, popatrzeć przez okno, rozprostować nogi, pogłaskać futrzanego przyjaciela lub zrobić cokolwiek innego, co pozwoli im się zrelaksować.

4. Promocja równowagi między pracą a życiem prywatnym

Zadbaj o równowagę między pracą a życiem prywatnym i promuj efektywne zarządzanie czasem. Uprość złożone procesy pracy dzięki szablonom z możliwością dostosowania, takim jak szablony do zarządzania projektami lub Szablony HR i spraw, aby Twoje zespoły lepiej zarządzały swoim czasem, zmniejszyły obciążenie pracą i utrzymywały pozytywny outlook przez cały czas.

Pójdź o krok dalej i zachęć ich, aby nie zabierali pracy do domu, nie korzystali z płatnego czasu wolnego (PTO) i nie komunikowali się podczas wakacji.

Przypisuj, zarządzaj, ustalaj priorytety i śledź postęp zadań w projekcie za pomocą szablonu do zarządzania projektami ClickUp i oszczędzaj cenny czas

5. Organizowanie działań z zakresu budowania zespołu

Zorganizuj zajęcia integracyjne dla swojego zespołu, aby zachęcić go do współpracy i komunikacji. Angażowanie się we wspólne doświadczenia, takie jak rozwiązywanie problemów lub przygody na świeżym powietrzu, rozwija jedność i koleżeństwo wśród współpracowników.

Takie doświadczenia mogą mieć bezpośredni i pozytywny wpływ na wydajność, kreatywność i satysfakcję pracowników.

6. Uznawanie osiągnięć i kamieni milowych pracowników

Uznaj i świętuj osiągnięcia indywidualne i zespołowe, bez względu na to, jak duże lub małe. Kultura doceniania zwiększa zaangażowanie pracowników, popycha Teams do osiągania większych kamieni milowych, utrzymuje ich motywację i wzmacnia ich poczucie kierunku.

Inspiruje innych członków teamu do tego, by dawali z siebie wszystko i mierzyli wyżej.

7. Zapewnienie pracownikom zachęt i nagród

Kto nie lubi być nagradzany za dobrze zrobione zadanie? Zaprojektuj przejrzysty system nagród, aby docenić wybitne wyniki. Można to zrobić poprzez oferowanie premii, kart podarunkowych, bonów podróżnych lub innych namacalnych korzyści.

Zachęty potwierdzają ciężką pracę pracownika. Nagrody te tworzą pętlę pozytywnego wzmocnienia, podpowiedź dla wszystkich, aby dążyć do doskonałości i utrzymać wysokie morale.

8. Przeprowadzaj regularne kontrole jeden na jeden

Zaplanuj okresowe spotkania jeden na jeden z członkami zespołu, aby zrozumieć ich obciążenie pracą, wyzwania, cele zawodowe i oczekiwania. Postaraj się organizować 15-30 minutowe sesje co tydzień.

Menedżerowie mogą na przykład przydzielać współpracowników do szybszego zakończenia zadania, jeśli członek zespołu ma trudności z dotrzymaniem terminów. Takie spersonalizowane podejście sprawia, że pracownicy czują wsparcie, zajmują się swoimi obawami i oferują szybkie rozwiązania.

Wpływ środowiska pracy na morale pracowników

Dobrze prosperująca siła robocza odzwierciedla wspierające środowisko pracy i vice versa. Zrozummy, w jaki sposób:

Wdrażanie zdrowego środowiska pracy

Pozytywne środowisko pracy obejmuje wsparcie przywództwa, otwartą komunikację i skupienie się na zaangażowaniu pracowników. Zadbaj o przepływ możliwości rozwoju zawodowego i czerp korzyści z wysoce zaangażowanej siły roboczej.

Promocja różnorodności w miejscu pracy

Bez względu na to, skąd ktoś pochodzi, każdy lubi czuć wsparcie i szacunek, gdy przychodzi do pracy. Poczucie przynależności jest prawdziwym przełomem dla teamów - utrzymuje wysokie morale.

Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu morale pracowników

Pozytywna kultura również wskazuje na wysokie morale. Chodzi o udostępnianie wartości, celu i jedności z załogą.

Rola liderów

Wyrazy uznania dla wszystkich liderów Teams i menedżerów, którzy poświęcają dodatkową uwagę potrzebom swoich pracowników!

Tworzysz kulturę o wysokim morale, gdy utrzymujesz wszystkie linie komunikacji otwarte, wspierasz przejrzystość informacji zwrotnych i dostosowujesz cele firmy do indywidualnych aspiracji.

To powiedziawszy, nawigowanie powiązaniem między morale pracowników a środowiskiem pracy może czasami okazać się wyzwaniem w ustawieniach hybrydowych lub biurowych.

Znaczenie morale pracowników w pracy zdalnej

Morale pracowników odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zaangażowania i wydajności pracowników zdalnych . Wszystko, co musisz zrobić, to pamiętać o tych aspektach:

Wskaźnik rotacji: Prawdopodobieństwo, że pracownicy nie odejdą z pracy wzrasta, gdy czują połączenie, wsparcie i zaangażowanie. Można wtedy pożegnać się z wysokim wskaźnikiem rotacji i skupić się na budowaniu wydajnego zespołu

Prawdopodobieństwo, że pracownicy nie odejdą z pracy wzrasta, gdy czują połączenie, wsparcie i zaangażowanie. Można wtedy pożegnać się z wysokim wskaźnikiem rotacji i skupić się na budowaniu wydajnego zespołu Absencja: Zarządzanie izolacją w miejscu pracy i absencją również staje się łatwe w zdalnych ustawieniach, gdy zespół jest zaangażowany i dobrze poinformowany. Częste wirtualne spotkania mogą pomóc ci zbudować tak bardzo potrzebną więź z zespołem

Zarządzanie izolacją w miejscu pracy i absencją również staje się łatwe w zdalnych ustawieniach, gdy zespół jest zaangażowany i dobrze poinformowany. Częste wirtualne spotkania mogą pomóc ci zbudować tak bardzo potrzebną więź z zespołem Motywacja i wydajność: Firmy mogą zaoferować wsparcie inwestując woprogramowanie do cyfrowego miejsca pracy, szkolenia i zasoby, które zwiększają możliwości pracowników zdalnych. Możesz mieć pewność, że Twój zespół będzie w pełni przygotowany do efektywnego wykonywania swoich zadań. Ponadto, konstruktywne informacje zwrotne i terminowe docenianie wysiłków w znacznym stopniu przyczynią się do zwiększenia motywacji i wydajności

Użyj odpowiedniego ustawienia narzędzi i strategii, aby pracownicy zdalni czuli się jak zgrana załoga, nawet jeśli znajdują się w różnych częściach świata.

Korzyści i wyzwania związane z utrzymaniem wysokiego morale pracowników

Pozytywna atmosfera i entuzjazm wyróżnią twoje miejsce pracy na tle innych. Kiedy morale pracowników wzrasta, do zrobienia ma również kultura pracy w Twojej firmie, ponieważ,

Motywuje pracowników do osiągania jak najlepszych wyników

Pomaga im zachować koncentrację i wydajność

Zwiększa satysfakcję z pracy i obniża wskaźniki rotacji

Wspiera komunikację i współpracę

Zwiększa frekwencję i zaangażowanie pracowników

Inspiruje Teams do innowacji i zaangażowania w pełnione role

Obniża poziom stresu; zapobiega zmęczeniu psychicznemu

Buduje pozytywną pozycję w miejscu pracy

Pomaga zapewnić niestandardowe doświadczenia klientów

Jednak praca nie zawsze jest usłana słońcem i tęczą. Utrzymanie niezmiennie wysokiego morale może być prawdziwym wyzwaniem, gdy pojawiają się stresujące sytuacje, takie jak napięte terminy, cięcia budżetowe lub duże zmiany w firmie.

Takie sytuacje wymagają od Ciebie większej proaktywności. Otwarte dyskusje z członkami zespołu, udzielanie im wsparcia i oferowanie narzędzi do radzenia sobie ze stresem pomogą ci przetrwać!

Wszystko zaczyna się od odpowiedniego narzędzia do obszaru roboczego

Pracownicy są siłą napędową organizacji. Jeśli rozumiesz znaczenie wysokiego morale w Teams i jesteś gotów dołożyć wszelkich starań, będziesz mieć dobrze prosperujące miejsce pracy w mgnieniu oka!

Rozpocznij swoją inicjatywę od wszechstronnego narzędzie do zarządzania pracą usprawnia ono komunikację i współpracę, pozwala wizualizować, jak poszczególne wysiłki wpływają na dużą organizację, a także upraszcza procesy biznesowe w celu poprawy wydajności.

Spraw, aby Twój zespół poczuł, że pracuje dla czegoś więcej niż tylko wypłaty. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak podnieść morale w zespole?

Jeśli zachęcasz do otwartej komunikacji, świętujesz zwycięstwa pracowników i cenisz współpracę, poprawa morale zespołu nie zajmuje zbyt wiele czasu.

2. Jak zmotywować zespół o niskim morale?

Jeśli twój team czuje się zdemotywowany, zaoferuj mu swoje wsparcie. Doceniaj ich wysiłki i angażuj ich w podejmowanie decyzji, aby zapewnić im dodatkową motywację.

3. Jak odbudować morale zespołu?

Morale zespołu można odbudować poprzez ustawienie wyczyszczonych oczekiwań, komunikowanie celów i oferowanie wskazówek.