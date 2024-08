<strong>Jak firmy utrzymują zaangażowanie i produktywność pracowników zdalnych</strong>

Praca zdalna jest tutaj na stałe. W rzeczywistości, badanie przeprowadzone w 2022 roku przez Zippia wykazało, że 26% amerykańskich pracowników pracowało zdalnie w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Pandemia COVID-19 mogła być katalizatorem dla większej liczby Amerykanów pracujących z domu, ale trend ten zyskał powszechną popularność. Przed pandemią, tylko 5,7% pracowników w USA zajmowało głównie pozycje zdalne lub pracę z domu, zgodnie z danymi Census Bureau. Zippia szacuje, że do 2025 roku 36,2 miliona Amerykanów będzie pracować zdalnie. ClickUp zbadał sposoby, w jakie organizacje zwiększają wydajność pracowników zdalnych, wykorzystując spostrzeżenia z McKinsey , Harvard Business Review , PwC , Gallup i wiadomości.

Ten sam raport Zippia wykazał, że ponad 90% pracowników zdalnych twierdzi, że ich wydajność pracy pozostała taka sama lub wzrosła od czasu opuszczenia tradycyjnego biura. Z przytłaczająca większość pracowników w USA preferuje pracę zdalną, firmy znajdują nowe sposoby na utrzymanie zaangażowania i koncentracji pracowników.

W tym celu firmy zmieniają sposób rekrutacji, szkolenia, promocji i przekazywania informacji zwrotnych pracownikom zdalnym.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co robią pracodawcy, aby pracownicy byli zadowoleni i efektywni w obliczu rosnącej popularności pracy zdalnej w Stanach Zjednoczonych.

Restrukturyzacja rekrutacji i zatrudniania

via Ground Picture // Shutterstock

Sprawdzanie kandydatów może być jedną z najbardziej czasochłonnych części pracy rekrutera.

Jedna trzecia organizacji zakończyła proces rekrutacji, aby lepiej przygotować się do zatrudniania pracowników zdalnych. The jest jeszcze wyższy dla firm, które odnotowały większy wzrost wydajności.

Wiele z tych zmian obejmowało wykorzystanie technologii w nowy sposób, w tym wirtualne rozmowy kwalifikacyjne zamiast osobistych spotkań. Firmy rozszerzyły również zakres geograficzny swoich ofert pracy, ponieważ praca zdalna pozwala im poszerzyć pulę kandydatów, aby uwzględnić wysoko wykwalifikowane osoby, które pasują do wszystkich ich kwalifikacji, ale mieszkają gdzie indziej.

Raportowanie od Accenture i Harvard Business School wykazały, że większość firm (90%) wypróbowała automatyzację przeglądania życiorysów kandydatów. Jednak 85% rekruterów stwierdziło, że nie pomogło to w znalezieniu najlepszych kandydatów i utrudniło poszukiwania.

Firmy mogą dopracować ustawienia automatyzacji, aby zapobiec wykluczeniu wysoko wykwalifikowanych kandydatów, których życiorysy nie pasują dokładnie do opisu stanowiska.

USPRAWNIENIE PROGRAMU WDRAŻANIA PRACOWNIKÓW Eksploruj proces wdrażania pracowników przykłady i dowiedz się więcej o tym, jak zaprojektować skuteczny program onboardingowy, który buduje relacje.

Zachęcanie do komunikacji

przez Canva

Wspomniany wcześniej raport Zippia wykazał, że 1 na 5 pracowników zdalnych twierdzi, że izolacja jest największym minusem pracy zdalnej.

Zachęcające komunikacji między pracownikami zdalnymi ma kluczowe znaczenie dla firm, aby utrzymać wysoką wydajność i zadowolenie pracowników. Firmy, które korzystają z komunikatorów internetowych, takich jak Slack, umożliwiają pracownikom zdalnym na współpracę w czasie rzeczywistym i informacje zwrotne.

Komunikacja jest dwukierunkowa; firmy powinny zadbać o to, by pracownicy zdalni czuli się upoważnieni do zabierania głosu. Niektórzy pracownicy zdalni preferują rozmowy telefoniczne, podczas gdy inni lubią rozmowy wideo lub komunikatory internetowe. Poświęcenie czasu na rozpoznanie, który tryb komunikacji działa najlepiej dla każdego pracownika, może pomóc kierownictwu w utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności.

Przekazywanie informacji o zwycięstwach i osiągnięciach pracowników w kreatywny sposób, taki jak dostawa pizzy lub ciasta, to kolejny sposób, w jaki menedżerowie mogą okazać pracownikom uznanie na odległość.

WZMOCNIJ SWOJE STRATEGIE KOMUNIKACJI Przejrzyj szczegółowe przykłady strategie komunikacji które pomogą Ci zwiększyć wydajność podczas spotkań, poprawić zgranie Teams i wygrać więcej biznesów.

Szkolenie menedżerów w zakresie zdalnego przywództwa

za pośrednictwem Andrey_Popov // Shutterstock

Badanie przeprowadzone na Harvardzie w 2020 roku wykazało, że 40% menedżerów czuło się nieprzygotowanych do zarządzania zdalnym zespołem, a jeszcze więcej miało trudności z utrzymaniem zaangażowania członków zespołu podczas pracy zdalnej.

" Szkolenie menedżerów jest kluczem aby pomóc ludziom utrzymać zaangażowanie, motywację i wydajność" w 2023 r., David Hassell, dyrektor generalny platformy technologicznej 15Five do zarządzania wydajnością, powiedział Society for Zarządzanie zasobami ludzkimi .

Menedżerowie muszą nauczyć się komunikować się z pracownikami , ustawienie jasnych oczekiwań i tłumaczenie kultury firmy, gdy interakcja twarzą w twarz nie jest możliwa.

Mikrozarządzanie może w rzeczywistości obniżyć wydajność i morale pracowników zdalnych. Szkolenie z zarządzania uczy liderów, jak identyfikować tendencje do mikrozarządzania, zanim staną się one problemem.

Zdalni menedżerowie powinni mniej skupiać się na byciu w tej samej przestrzeni jak ich pracownicy, a bardziej na pożądanych wynikach, kierownik operacyjny HubSpot, w dużej mierze firma zajmująca się pracą hybrydową powiedział Employee Benefit News HubSpot.

GRY TEAM BUILDINGOWE, O KTÓRYCH NIGDY NIE SŁYSZAŁEŚ Odkryj gry, o których nie słyszałeś, takie jak "Common factor" i "Survivor", z solidnej listy gry integracyjne .

Promocja Samoprzywództwa

via Canva

Zachęcanie pracowników zdalnych do bycia liderami zwiększa odpowiedzialność i wydajność .

Pracownicy posiadający umiejętności zarządzania sobą w miejscu pracy i życiu osobistym to często bardziej wydajni niż ci, którzy wymagają więcej wsparcia.

Menedżerowie muszą zachęcać pracowników zdalnych do budowania silnego poczucia samoświadomości, aby mogli określić, jak myślą, czują i podejmują działania w różnych sytuacjach.

" Samoświadomość jest supermocą ... W czym jestem mocny, a w czym nie? (...) Zdaję sobie sprawę, że mam luki i powinienem je wypełnić, a nie tylko sprowadzać więcej osób, które mają takie samo doświadczenie i wykształcenie" - powiedziała Heidi Hauver, wiceprezes ds. doświadczeń pracowników w firmie ShinyDocs zajmującej się zarządzaniem danymi.

Umożliwienie pracownikom autonomii w zakresie podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich powodzenie jest kolejną strategią stosowaną przez firmy w celu promowania samodzielnego przywództwa wśród pracowników zdalnych.

Dostarczanie i pozyskiwanie częstych informacji zwrotnych

Vadym Pastukh // Shutterstock

Każdy chce czuć się doceniony za dobrze zrobioną pracę. Pracownicy zdalni nie są tu wyjątkiem.

Pracownicy powinni czuć, że ich pomysły i opinie mają znaczenie. Menedżerowie powinni zachęcać do dwukierunkowych rozmów z pracownikami zdalnymi, aktywnie słuchając ich obaw i pomysłów. Dostarczanie regularnych informacji zwrotnych jest tak samo ważne, jak umożliwienie pracownikom przekazywania informacji kierownictwu.

Pracownicy zdalni zgłaszają mniejsze wypalenie zawodowe i znajdują większe znaczenie w ich pracy, gdy kierownictwo zachęca ich do zadawania przemyślanych pytań i szukania częstych informacji zwrotnych. Regularne zadawanie pytania "jak sobie radzisz?" to prosty sposób na poprawę wydajności pracowników zdalnych.

Maksymalizacja wydajności i poprawa morale dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami

Guest Writer: Aubrey Jane McClaine