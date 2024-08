10 elastycznych narzędzi do pracy hybrydowej w 2024 roku

Hybrydowe środowisko pracy jest szczęśliwym środkiem pomiędzy tradycyjnymi dniami pracy w biurze a nowszym ruchem WFH.

Ten funkcjonalny model zespołu wspiera pracowników pracujących w biurze, zdalnie i w podróży, znacznie usprawniając równowagę między pracą a życiem prywatnym i utrzymanie pracowników.

Przejście to może jednak stanowić wyzwanie. Bez odpowiedniego oprogramowania do wsparcia hybrydowego stylu pracy, ustawienia mogą powodować ostry rozdźwięk między zespołami, prowadząc do słabego monitorowania zadań i zmniejszonej odpowiedzialności. Synchronizacja cykli pracy w celu zapobiegania nakładaniu się zadań to kolejny ból głowy.

To, co sprawiło, że ten model biura stał się naprawdę wykonalny - i akceptowalny - to oprogramowanie do pracy hybrydowej.

Oprogramowanie do pracy hybrydowej łączy komunikację i współpracę luki między pracownikami stacjonarnymi i zdalnymi. Dzięki odpowiedniemu narzędziu można łatwo zbudować wydajną przestrzeń wirtualnego biura i zsynchronizować swój zespół bez wysiłku.

W tym artykule przedstawimy ci 10 najlepszych narzędzi do pracy hybrydowej. Zapoznaj się z ich funkcjami i cenami, aby wybrać to, które zapewni zaangażowanie i wydajność pracowników. 💜

Czym jest oprogramowanie do pracy hybrydowej?

Oprogramowanie do pracy hybrydowej łączy zdalny zespół z funkcjami zaprojektowanymi do wdrażania i efektywnego zarządzania hybrydową siłą roboczą. Te narzędzia cyfrowe ułatwiają zdalną współpracę i optymalizacja procesu dla pracowników. Jeśli chodzi o menedżerów, otrzymują oni praktyczne narzędzia do optymalizacji przestrzeni i zaangażowania pracowników, a wszystko to na jednej platformie.

Współpracuj nad pomysłami i twórz oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

Hybrydowa kultura pracy oznacza pierwszoplanowy układ, w którym pracownicy dzielą swój czas między pracę w domu i w biurze. W przeciwieństwie do pracy zdalnej, gdzie wszyscy pracownicy pracują z domu lub w przestrzeni coworkingowej, modele hybrydowe charakteryzują się bardziej nieprzewidywalnym cyklem pracy. W wyniku tego, odnoszący sukcesy menedżerowie hybrydowych obszarów roboczych wybierają narzędzia programowe, które oferują:

Opcje współpracy w czasie rzeczywistym: Odpowiednie oprogramowanie hybrydowe posiada narzędzia takie jak [tablice cyfrowe] i komunikatory internetowe do płynnej współpracy między rozproszonymi Teamsami Zunifikowane zarządzanie dokumentami: Produkt powinien pomóc w stworzeniu centralnego huba do przechowywania dokumentów firmowych, łatwo dostępnego dla autorskich pracowników Integracje: Oprogramowanie powinno wspierać integracje z popularnymi aplikacjami do pracy, aby umożliwić płynną wymianę informacji bez konieczności przechodzenia między platformami Wszechstronne pulpity: Liderzy zespołów i menedżerowie potrzebują pulpitów, aby uzyskać widok z lotu ptaka na cykl pracy zespołu, co pozwala im na przegląd obciążenia pracą, usuwanie zbędnych elementów i optymalizację procesów Funkcje śledzenia wydajności: Upewnij się, że oprogramowanie zapewnia wsparcie dla monitorowania statusów projektów, aktualizacji i rezultatów. Przykładowo, wbudowane narzędzie do śledzenia czasu pracy pomoże ci rozliczyć pracowników z ich udziału w pracy

10 elastycznych narzędzi dla hybrydowego miejsca pracy

Ponieważ firmy i pracownicy stale poszukują większej elastyczności w codziennej pracy, można zauważyć wzrost liczby narzędzi do pracy hybrydowej wchodzących na rynek. Niektóre z nich to rozwiązania typu "wszystko w jednym", podczas gdy inne oferują konkretne usługi, takie jak rezerwacja pulpitu czy wideokonferencje.

Wybraliśmy 10 najlepszych narzędzi do pracy hybrydowej, aby sprostać wyzwaniom operacyjnym związanym z dystrybucją teamów. 🥇

Korzystaj z ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do potrzeb swojego zespołu hybrydowego

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania zadaniami i pracą, wyposażona w funkcje, które pomogą Twojemu zespołowi w biurze i

[zdalnym Teams]

pozostają zsynchronizowane przez cały czas.

Ta dynamiczna platforma centralizuje całą pracę między aplikacjami, zwiększając wydajność pracowników i całkowicie usprawniając wszystkie

[ strategie zarządzania projektami ]

z łatwością - niezależnie od tego, czy zespół spotyka się osobiście, z domu, czy całkowicie asynchronicznie. Zaplanuj oś czasu i

[rezultaty]

zgodnie z dostępnością zespołu, przypisywać, dostosowywać i monitorować obciążenia pracą oraz korzystać z wbudowanych funkcji komunikacyjnych w celu wsparcia pracy asynchronicznej.

A jeśli twój zespół hybrydowy szuka

[współpracy w czasie rzeczywistym]

funkcji, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz. Dźwignia

[Tablice ClickUp]

do wizualnej burzy mózgów i przekształcania pomysłów w skoordynowane plany działania dzięki możliwości przekształcenia dowolnego obiektu na tablicy bezpośrednio w zadanie, które można śledzić. Dodatkowo, wspólna edycja na żywo w

[Dokumenty ClickUp]

pozwala zespołowi pracować obok siebie bez nakładania się!

Od tworzenia scentralizowanych baz wiedzy po budowanie

[zwinne cykle pracy]

-ClickUp może to wszystko do zrobienia.

ClickUp najlepsze funkcje

Wbudowana tablica cyfrowa, która umożliwia połączenie pomysłów bezpośrednio z cyklem pracy

Dynamiczny redaktor dokumentów z bogatą stylizacją, zagnieżdżonymi stronami i możliwościami tworzenia pościeli

[Ponad 1000 integracji] z innymi narzędziami do pracy, w tym Loom, Zoom, Miro i Slack

[Pulpity nawigacyjne] i raportowanie w celu uzyskania cennego wglądu w postępy projektu

Więcej niż 15 [niestandardowych widoków pracy] do wizualizacji projektów pod każdym kątem

Funkcje zarządzania obciążeniem pracą i optymalizacji

Skalowalna infrastruktura hierarchii

[Automatyzacja ClickUp] eliminacja stałych lub powtarzalnych zadań

Limity ClickUp

Rozszerzenie listy funkcji może stanowić pewną krzywą uczenia się dla nowszych użytkowników

Brak możliwości zablokowania widżetów na pulpitach

Cennik ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise:

[Kontakt w sprawie cen]

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Envoy

Via:

[Wysłannik]

Stwierdzenie, że przydzielanie przestrzeni biurowej jest frustrującym zadaniem dla hybrydy

[menedżerów Teams]

byłoby niedopowiedzeniem. 🏢

Utrzymuj cykl pracy w ruchu dla zespołów hybrydowych dzięki rozsądnemu zarządzaniu przestrzenią Envoy. Ta platforma obszarów roboczych oferuje samoobsługowe narzędzia do planowania i rezerwacji biurek dla pracowników i gości.

Odwiedzający członkowie zespołu mogą zarezerwować biurko na godzinę, dzień lub tydzień. Administrator zarządza przydziałem według dostępności i udostępnia udogodnienia.

Zaoszczędź przestrzeń i zminimalizuj koszty wynajmu, wykorzystując Pulpit zajętości do śledzenia obecności na miejscu i wykorzystania miejsca pracy.

Envoy pomaga również koordynować hybrydowe harmonogramy pracy, wskazywać czynniki rozpraszające w miejscu pracy, wysyłać ogłoszenia i tworzyć mapy miejsca pracy dla łatwiejszej nawigacji.

Jeśli twoja firma zajmuje się fizycznymi dostawami, docenisz opcje zarządzania pocztą Envoy. Wystarczy zeskanować paczkę, a Envoy natychmiast zidentyfikuje i powiadomi odbiorcę.

Najlepsze funkcje Envoy

Rezerwacja biurka do zarządzania przestrzenią

Wsparcie koordynacji harmonogramów

Mapy miejsc pracy

Narzędzia do zarządzania pocztą

Limity Envoy

Limit możliwości dostosowania do unikalnych potrzeb firmy

Stosunkowo wysokie ceny

Ceny Envoy

Workplace Standard : 3 USD/miesiąc za użytkownika

: 3 USD/miesiąc za użytkownika Workplace Premium: $5/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Envoy oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (400+ recenzji)

3. Tribeloo

Via:

[Tribeloo]

Tribeloo to kolejne hybrydowe oprogramowanie do przestrzeni biurowych, które imponuje opcjami rezerwacji biurek.

Podobnie jak Envoy, Tribeloo umożliwia pracownikom wstępną rezerwację biurka przed wizytą w biurze. Całe doświadczenie jest bezproblemowe - użytkownik może uzyskać dostęp do funkcji rezerwacji poprzez:

Korzystając z aplikacji internetowej lub mobilnej Tribeloo Integrując Tribeloo ze swoim Outlookiem lub Kalendarzem Google (lub dodatkiem)

Każda zmiana w osobistych kalendarzach synchronizuje się automatycznie również z Tribeloo!

Platforma pozwala tworzyć sąsiedztwa dla osób z tego samego zespołu, aby mogły siedzieć razem i współpracować. Niestandardowe i zoptymalizowane plany pięter w locie poprzez sprawdzenie, które obszary biurowe są nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywane.

Tribeloo oferuje przydatne opcje personalizacji, takie jak ustalanie biurek, znajdowanie współpracowników, ustawianie prywatnych rezerwacji i zgłaszanie specjalnych życzeń (takich jak catering lub tablice w przestrzeni). Za pośrednictwem aplikacji można również raportować problemy z rezerwacjami.

Najlepsze funkcje Tribeloo

Bezproblemowa rezerwacja biurek

Dzielnice Teams

Niestandardowe ustawienia planów pięter

Łatwe raportowanie problemów

Limity Tribeloo

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za nieco przestarzały

Brak opcji wyłączenia niepotrzebnych funkcji (takich jak kanał aktualności), które zajmują przestrzeń na ekranie

Ceny Tribeloo

Starter : €3.00/miesiąc za użytkownika

: €3.00/miesiąc za użytkownika Pro : €3.75/miesiąc za użytkownika

: €3.75/miesiąc za użytkownika Premium: €4.00/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Tribeloo oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (30+ recenzji)

: 4.7/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (40+ recenzji)

4. Host by CBRE

Via:

[Google Play]

CBRE, skrót od Coldwell Banker Richard Ellis, to firma zajmująca się m.in

[nieruchomości]

firma inwestycyjna oferująca usługi dla najemców biurowych na całym świecie.

Jej unikalny produkt, Host, pozwala korporacjom wynajmować, dzierżawić lub inwestować w skalowalne miejsca pracy, aby dostosować się do zmieniających się wymagań zespołów hybrydowych. Obszar roboczy zarządzany przez Hosta jest wyposażony w standardowe funkcje techniczne i hotelowe, dzięki czemu nie ma stresu związanego z utrzymaniem przestrzeni biurowej.

Za pomocą aplikacji mobilnej Host członkowie zespołu mogą rezerwować biurka, sale konferencyjne i inne przestrzenie do spotkań. Opcja Find Your Way zapewnia szczegółowe wskazówki dojazdu do wyznaczonych biurek, biur i obszarów dla niewtajemniczonych użytkowników. ➡️

Zintegruj aplikację z Outlookiem i Kalendarzem Google, aby dopasować swój harmonogram do harmonogramu współpracowników

[automatyczne przypomnienia]

dla wydarzeń i spotkań w siedzibie firmy lub online.

Host by CBRE najlepsze funkcje

Globalna usługa rezerwacji biurek

Szczegółowe wskazówki dotyczące obszarów roboczych

Integracja z Outlookiem i Kalendarzem Google

Automatyczne przypomnienia

Host by CBRE ograniczenia

Aplikacja dość często ulega awariom

Host by CBRE ceny

Skontaktuj się z agentami Host, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

Host by CBRE oceny i recenzje (aplikacja mobilna)

Google Play: 5/5 (40+ recenzji)

App Store: 3.8/5 (20+ recenzji)

5. Robin

Via:

[Robin]

Robin to pomocnik Batmana, ale także nazwa naszej kolejnej ulubionej hybrydowej platformy roboczej! Jej urok tkwi w czterech podstawowych funkcjach:

Rezerwacja biurka Planowanie pokoju Analityka miejsca pracy Budowanie społeczności

Za każdym razem, gdy pracownicy zdecydują się odwiedzić biuro, wystarczy, że uruchomią aplikację i zarezerwują wolną licencję lub pokój. W tym czasie mogą zobaczyć, kto jest w biurze i udostępniać dane rezerwacji w celu lepszej koordynacji.

Platforma zapewnia przegląd biura w czasie rzeczywistym, aby wesprzeć nawigację.

Wykorzystaj informacje o rezerwacjach zebrane w czasie, aby zrozumieć wskaźniki wykorzystania i odpowiednio zaplanować przyszłe alokacje. Te spostrzeżenia mogą również pomóc w określeniu idealnego czasu na działania związane z budowaniem zespołu bez zakłócania pracy.

Dzięki Robin możesz

[udostępnianie ogłoszeń]

,

[zbieranie informacji zwrotnych od Teams]

i negocjować jednogłośnie zasady pracy hybrydowej.

Najlepsze funkcje Robin

Prosta rezerwacja biurka i pokoju

Wgląd w wykorzystanie przestrzeni

Przegląd biura w czasie rzeczywistym

Standardowe i priorytetowe ogłoszenia

Limity Robin

Brakuje funkcji wyszukiwania biurka

System może się czasami zawieszać

Ceny Robina

Starter : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Teams : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Robin

G2 : 4.4/5 (150+ recenzji)

: 4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

6. Zoom

Via:

[Zoom]

Zoom wkroczył do głównego nurtu, gdy Teams potrzebowali

[wirtualne spotkanie]

narzędzie w czasach, gdy spotkania osobiste były surowo zabronione. Chociaż (na szczęście) już tak nie jest, platforma ta jest nadal szeroko stosowana do połączenia rozproszonych geograficznie teamów, zapewniając im miejsce do podejmowania decyzji, udostępniania pomysłów lub angażowania się w swobodne rozmowy.

Zaplanuj i przeprowadź spotkania za pomocą kilku kliknięć dzięki platformie

[narzędzia do wideokonferencji]

. Zabierz swoje wirtualne spotkania w dowolne miejsce dzięki funkcjom takim jak redukcja szumów i płynne przełączanie między aplikacjami komputerowymi i mobilnymi!

Zoom poprawia również wrażenia audiowizualne zespołu. Na przykład platforma pokazuje, kto mówi w danym momencie, ułatwiając śledzenie spotkania. Dzięki opcjom udostępniania ekranu na żywo możesz wesprzeć dyskusję wizualizacjami ze swojego urządzenia.

Poza tym

[ spotkania wideo i audio ]

platforma zachęca do

[współpracę w miejscu pracy]

poprzez Zoom Tablica, ankiety, czat zespołowy i udostępnianie plików.

Najlepsze funkcje Zoom

Spotkania wideo i audio

Tablica Zoom do współpracy wizualnej

Łatwe przełączanie między pulpitem a urządzeniem mobilnym

Teams chat

Limity Zoom

Bieżąca nakładka kontrolna może przeszkadzać w nagrywaniu spotkań

Interfejs może się czasami opóźniać

Ceny Zoom

Podstawowy : $0

: $0 Pro : $149.90/rok za użytkownika

: $149.90/rok za użytkownika Business : $199.90/rok na użytkownika

: $199.90/rok na użytkownika Business Plus : $250/rok na użytkownika

: $250/rok na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4.5/5 (50,000+ recenzji)

: 4.5/5 (50,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10,000+ recenzji)

7. Miro

Via:

[Miro]

Miro to wizualna platforma współpracy, która pomaga zdalnym i hybrydowym teamom w planowaniu projektów, prototypowaniu, tworzeniu schematów blokowych i innych burzach mózgów.

Cyfrowe tablice Miro - zwane tablicami Miro - zapewniają zespołowi zakończony zestaw narzędzi do wprowadzania nowych pomysłów w życie. Można na nich pisać, rysować, załączać pliki oraz dodawać notatki i komentarze. Wszystkie tablice są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu członkowie zespołu mogą efektywnie pracować nad projektami, niezależnie od tego, czy znajdują się w odległości dwóch, czy 20 000 stóp od siebie!

Miro nadaje się również do asynchronicznej współpracy. Udostępniaj swoją pracę członkom zespołu, menedżerom lub interesariuszom i uzyskaj zatwierdzenie lub szczegółowe sugestie bez spotkań.

Dzięki ponad 100 integracjom możesz połączyć swoje projekty, zadania i dokumenty z Miro i skonsolidować zakładki przeglądarki. Ponad 1300 szablonów na platformie zapewnia gotowe konspekty do burzy mózgów i tworzenia pomysłów w różnych scenariuszach.

Najlepsze funkcje Miro

Cyfrowe tablice

ponad 100 integracji

ponad 1300 szablonów do różnych zastosowań

Łatwa komunikacja za pośrednictwem wideo, czatów i prezentacji

Limity Miro

Może działać z opóźnieniem, gdy pulpit jest przepełniony użytkownikami

Narzędzie tekstu ma ograniczoną funkcję

Ceny Miro

Free : $0/miesiąc za użytkownika

: $0/miesiąc za użytkownika Starter : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Business : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Miro oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (4,900+ recenzji)

: 4.8/5 (4,900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,200+ recenzji)

8. Harvest

Via:

[Harvest]

Nikt nie ma tak głębokich problemów z zaufaniem jak hybrydowi menedżerowie pracy. Czy Bonnie naprawdę wykonuje swoją pracę, czy aktualizuje swój Instagram z domu? I dlaczego nie ma jeszcze cotygodniowego raportu Clyde'a? Czy jestem ogrywany? 🤔

Na szczęście możesz Harvest (pun intended) moc pracy hybrydowej z transparentnymi dziennikami wydajności.

Harvest polega na

[śledzenie czasu]

-platforma pozwala monitorować czas spędzony na konkretnych zadaniach, zachowując przejrzystość godzin pracy.

Jako menedżer docenisz narzędzia analityczne Harvest. Szczegółowe raporty wizualne pozwalają zrozumieć i dostosować obciążenie pracą zespołu. Zarejestrowany czas pozwala utrzymać projekty na właściwym kursie, oszacować budżet i dokonać dokładnych prognoz dla podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Śledzenie czasu pozwala przekształcić go w faktury i wysyłać je do niestandardowych klientów. Korzystaj z integracji takich jak PayPal i Stripe, aby śledzić płatności otrzymywane od klientów!

Harvest najlepsze funkcje

Wygodne śledzenie czasu pracy

Kompleksowe raportowanie

Śledzenie budżetu

Wsparcie dla fakturowania i pobierania płatności

Limity Harvest

Niektórzy użytkownicy uważają, że cena jest stosunkowo wysoka w stosunku do ustawienia funkcji

Timery działające w tle mogą pozostać niezauważone, prowadząc do nieprawidłowych zarejestrowanych czasów

Ceny Harvest

Free : $0

: $0 Pro: $10.80/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Oceny i recenzje Harvest

G2 : 4.3/5 (750+ recenzji)

: 4.3/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (550+ recenzji)

9. Loom

Via:

[Loom]

Pozwól swojemu hybrydowemu zespołowi rozkwitnąć z Loom - pierwszej klasy asynchroniczną platformą wideo. 🌸

Komunikacja w czasie rzeczywistym i spotkania na żywo mogą być skuteczne dla niektórych, ale rozpraszające dla innych. Loom ma rozwiązanie - nagrywaj wideo, aby Twoi pracownicy mogli je oglądać we własnym czasie.

Użyj asynchronicznych wideo Loom, aby wyjaśnić proces, przedstawić prezentację, a nawet powitać swój zespół. Najlepsze jest to, że pracownicy nie muszą tworzyć konta ani logować się, aby oglądać!

Tworzenie wideo nie może być prostsze - wystarczy nacisnąć przycisk nagrywania i utworzyć wideo. Gotowe elementy są automatycznie przesyłane na platformę. Podziel się linkami z wybranymi członkami zespołu i zrobione!

Teams może reagować na wideo i wysyłać komentarze ze znacznikiem czasu, podsycając konstruktywne dyskusje w trakcie procesu.

Loom jest fantastycznym narzędziem do szkolenia nowych członków zespołu - zamiast przytłaczać ich stosem dokumentów, wypróbuj wycieczki wideo i samouczki, aby ich zaaklimatyzować.

Najlepsze funkcje Loom

Asynchroniczne nagrywanie wideo

Łatwe udostępnianie połączonych linków

Zaangażowanie poprzez komentarze i reakcje

Doskonały do wdrażania pracowników

Loom Limity

Nie oferuje zaawansowanych opcji edycji wideo

Nie ma możliwości usunięcia elementów sterujących z ekranu podczas nagrywania

Ceny Loom

Starter : $0

: $0 Business : $12.50/miesiąc za użytkownika

: $12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Loom oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1300+ recenzji)

: 4.7/5 (1300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (350+ recenzji)

10. Slack

Via:

[Slack]

Slack został stworzony z myślą o jednym pomyśle -

[uproszczenie komunikacji w zespole]

. Platforma ta pozwala pracownikom komunikować się za pośrednictwem kanałów, które działają jak wirtualne społeczności do czatowania, reagowania i pozostawiania komentarzy oraz udostępniania plików.

Jako administrator możesz tworzyć kanały publiczne dla wszystkich członków zespołu lub prywatne dla wybranych członków. Możesz nawet komunikować się z konkretnymi współpracownikami za pomocą bezpośrednich wiadomości.

Slack ułatwia również rozproszonym zespołom sprawdzenie, kiedy członek zespołu jest dostępny do pracy, dzięki wskaźnikom online lub offline i aktualizacjom statusu. Kolejną fantastyczną funkcją jest Slack Connect - idealny do komunikacji z dostawcami, klientami i interesariuszami.

Jako menedżer zespołu hybrydowego docenisz również Slack Canva, wirtualną tablicę do burzy mózgów i usprawniania pomysłów. Możesz także nagrywać i udostępniać klipy audio i wideo do komunikacji asynchronicznej. 📹

Najlepsze funkcje Slack

Publiczne i prywatne kanały komunikacji

Ułatwia interakcje z dostawcami

Wyświetla dostępność członków zespołu

Wsparcie dla pracy asynchronicznej

Limity Slack

Ograniczone opcje niestandardowe

Jakość audio-wideo mogłaby być lepsza

Cennik Slack

Free : $0

: $0 Pro : $7.25/miesiąc za użytkownika

: $7.25/miesiąc za użytkownika Business+ : $12.50/miesiąc na użytkownika

: $12.50/miesiąc na użytkownika Enterprise Grid: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (30,000+ recenzji)

: 4.5/5 (30,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,000+ recenzji)

Oprogramowanie do pracy hybrydowej: Angażowanie niezaangażowanych

Powodzenie modelu hybrydowego w dużej mierze zależy od jakości komunikacji w miejscu pracy . Nie ma znaczenia, czy jesteś w biurze, w domu, czy pracujesz w przytulnej kawiarni na plaży, o ile wszyscy są na tej samej stronie i wykonują swoją pracę. 🌴

Narzędzia do współpracy z naszej listy zrewolucjonizowały tradycyjny obszar roboczy, zapewniając połączenie zespołów bez fizycznej lokalizacji biura. Wybierz więc platformę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i upewnij się, że członkowie Twojego zespołu pozostają na tych samych falach, gdziekolwiek się znajdują! A jeśli nie masz pewności, od czego zacząć, zacznij od początku tej listy

[wypróbuj ClickUp za darmo już dziś]

.