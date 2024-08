10 najlepszych aplikacji do przypominania o zadaniach w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Przypomnienia. Gdzie bylibyśmy bez nich?

Pomiędzy listami rzeczy do zrobienia, wielozadaniowością i dbaniem o cenne chwile dla siebie, mózg nie jest w stanie nadążyć za wszystkimi informacjami, które przetwarza w ciągu dnia. Dlatego właśnie aplikacje przypominające są niezbędne.

Ale jak znaleźć aplikację przypominającą, która pomaga, a nie przeszkadza? Tu właśnie wkraczam ja! Przeprowadziłem badania i znalazłem 10 najlepszych aplikacji do przypominania na rynku, wraz z cenami, recenzjami, zaletami i wadami.

Zaczynamy.

10 najlepszych aplikacji z przypomnieniami w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Nadszedł czas, aby wyposażyć swój mózg w wirtualnego asystenta w postaci niesamowitej aplikacji przypominającej. Niezależnie od tego, czy szukasz najlepszych aplikacji z przypomnieniami, czy czegoś płatnego, mam dla Ciebie wszystko 🙂

1. ClickUp - Najlepsze do zarządzania projektami

Tak, ClickUp zajął pierwsze miejsce. **Pewnie się tego spodziewałeś, ale umieściłem go tutaj, ponieważ dzięki niemu cały nasz zespół jest na bieżąco z zadaniami! ClickUp zdobył kilka nagród i znalazł się na szczycie wielu list, ale nie będę cię zanudzać szczegółami, gdy próbujesz się zorganizować.

Zamiast tego chcę opowiedzieć o funkcjonalności Przypomnień ClickUp i listy rzeczy do zrobienia. Możesz tworzyć powiadomienia dla siebie i członków zespołu w ciągu kilku sekund oraz dodawać pliki i załączniki jako przypomnienia, aby ułatwić sobie życie. Można je łatwo zmieniać, organizować, komentować, aktualizować i (co najlepsze) dostosowywać.

ClickUp to fantastyczna darmowa aplikacja do przypomnień z mnóstwem funkcji w planie Free Forever. A dzięki elastycznym śledzenie celów elastyczne terminy płatności, szablony list rzeczy do zrobienia oraz szablony blokujące czas to idealne rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości.

Twórz przejrzyste, wielofunkcyjne listy rzeczy do zrobienia, aby łatwo zarządzać swoimi pomysłami i pracować z dowolnego miejsca, dzięki czemu już nigdy o niczym nie zapomnisz

Mówiąc o zespołach, ClickUp ma ponad 1000 integracji i działa na każdym urządzeniu, o które możesz poprosić, więc jest doskonały dla zespołów wieloplatformowych. ClickUp oferuje więc wszystko, niezależnie od tego, czy potrzebujesz aplikacji na iOS lub Androida, funkcjonalności przeglądarki, czy pobrania na komputer.

Czy wspomniałem już, że ClickUp ma setki innych funkcjonalnych funkcji, które upraszczają życie? Tak, to coś więcej niż aplikacja z listą rzeczy do zrobienia - to osobisty asystent, który może usprawnić każdy aspekt dnia pracy. Jest to też doskonała alternatywa dla outsourcing zarządzania projektami .

Funkcje ClickUp

Przypomnienia ClickUp są wyposażone w ustawienia personalizacji, kodowanie kolorami i inne funkcje, które pomogą Ci dotrzymać terminów i pozostać zorganizowanym każdego dnia

Skrzynka odbiorcza działa jako aplikacja kalendarza i menedżer zadań, aby ułatwić śledzenie przypomnień

karty "Następne", "Wykonane" i "Nieplanowane" pozwalają śledzić nadchodzące, ukończone zadania i przypomnienia, które nie mają terminu wykonania

Ustawiaj przypomnienia za pomocą załączników i plików, takich jak zdjęcia, notatki głosowe lub lokalizacje na mapie, aby utrzymać siebie i swój zespół na dobrej drodze

Synchronizuj przypomnienia i terminy z aplikacjami kalendarza dzięki ponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Kalendarz Outlook, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams i Zendesk

Ustawiaj przypomnienia, powiadomienia i powtarzające się przypomnienia dla swojego zespołu za pomocą opcji "delegowanych przypomnień" i utrzymuj wszystko w porządku dzięki profilom zespołu

Profesjonaliści ClickUp

Wiele recenzji wspomina o skutecznym zarządzaniu czasem i zadaniami za pomocą darmowej wersji ClickUp

Blokowanie czasu i funkcje powiadomień ułatwiają wizualizację dnia pracy i utrzymanie się na szczycie zadań

Upraszczamonitorowanie pracowników przy użyciu delegowanych przypomnień i profili zespołów

Wady ClickUp

Niektóre opinie użytkowników donoszą o zbędnych dostępnych funkcjach

Może być konieczne odświeżanie zadań podczas współedytowania przypomnień

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze (Przypomnienia ClickUp dostępne w planie darmowym!)

(Przypomnienia ClickUp dostępne w planie darmowym!) Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. nTask - Najlepszy do współpracy

przez nTask nTask to kolejna opcja dla każdego, kto szuka darmowej aplikacji do przypominania. Pomoże ci dowiedzieć się jak ustalić priorytety swojej pracy z listami zadań, przypomnieniami, powiadomieniami, terminami i funkcjami współpracy. Możesz także przeglądać statusy zadań, aby śledzić, gdzie znajduje się Twój zespół w każdym projekcie. 👀

Jako przydatna aplikacja do przypominania, nTask ma również dobrą funkcjonalność międzyplatformową, zapewniając przypomnienia o zadaniach dla zespołu na prawie każdym urządzeniu. Został on również zaprojektowany, aby pomóc w organizowaniu osobistych zadań, więc niezależnie od tego, czy chcesz utworzyć przypomnienia, aby uzyskać więcej mleka, czy ukończyć projekt, pomoże ci to zrobić.

Funkcje nTask

Ułatwienie współpracy dzięki wieloplatformowej funkcjonalności dla urządzeń internetowych, iOS i Android

Wyświetlanie list zadań i statusów na podstawie planowanych i rzeczywistych terminów wykonania

Korzystaj z funkcji przydzielania zadań i zarządzania projektami, aby być na bieżąco z postępami zespołu

Wiele narzędzi do zarządzania projektami i spotkaniami, aby pomóc w zarządzaniu innymi obszarami przepływu pracy

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google, Outlook, Slack, Zoon i Zapier

Zalety nTask

Recenzje donoszą o lepszym zarządzaniu projektami dzięki możliwości tworzenia zespołów

Łatwe tworzenie i organizowanie każdego zadania, aby pozostać na bieżąco

Skuteczne śledzenie czasu jest łatwe dzięki pomocnym powiadomieniom

nTask wady

Niektórzy użytkownicy zgłaszają potrzebę większej liczby funkcji

Brak opcji dostosowywania może utrudniać organizację kalendarza

Ceny nTask

Premium: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z nTask w sprawie cen

Oceny i recenzje nTask

G2: 4.4/5 (ponad 15 recenzji)

4.4/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

3. Todoist - najlepszy do zarządzania zadaniami

przez TodoistTodoist jest jedną z najczęściej używanych aplikacji do codziennego przypominania dzięki rozbudowanym funkcjom, opcjom szybkiego dodawania i eleganckiemu interfejsowi. Jest to prosty organizator list rzeczy do zrobienia, zaprojektowany, aby pomóc ci wykonać zadania w pracy i życiu osobistym.

Jedną z najbardziej popularnych funkcji Todoist jest system pasków, który uatrakcyjnia listę rzeczy do zrobienia i motywuje do działania. A ponieważ aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem delegowania zadań, jest również przydatna dla kierowników projektów, którzy starają się utrzymać swoje zespoły w ryzach. 📋

Funkcje Todoist

Szybkie dodawanie zadań, aby aktualizować listę rzeczy do zrobienia niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zajęty

Wieloplatformowe aplikacje przypominające na urządzenia z systemem Android i iOS

Elegancki interfejs użytkownika sprawia, że widok zadań jest łatwy do zrozumienia

Nadawanie priorytetów zadaniom, zostawianie komentarzy do projektów, tworzenie przypomnień i zmiana terminów z łatwością

Delegowanie zadań członkom zespołu, aby wszyscy byli na bieżąco

Zalety Todoist

Raport na koniec roku pokazuje ogólny postęp w realizacji zadań z listy rzeczy do zrobienia

Łatwe tworzenie i ustalanie priorytetów zadań z terminami i delegowaniem

Niektóre recenzje wspominają o pozytywnych reakcjach zespołu na funkcję Kudos

Wady Todoist

Recenzje wspominają o niechcianych codziennych przypomnieniach o wszystkich niedokończonych zadaniach, niezależnie od ich priorytetu

Może powodować problemy ze współpracą, jeśli wszyscy członkowie nie mają tego samego planu

Darmowa wersja nie posiada kilku funkcji

Cennik Todoist

Wersja darmowa

Pro: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Biznes: $8/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4.4/5 (ponad 700 recenzji)

4.4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,000 recenzji)

4. Microsoft To Do - Najlepsze dla użytkowników Microsoft

przez Microsoft To Do Microsoft To Do to prosta aplikacja z listą rzeczy do zrobienia, która zarządza zadaniami zawodowymi i osobistymi na jednym prostym pulpicie nawigacyjnym. Umożliwia przeglądanie wszystkich zadań do wykonania w ciągu dnia lub powiększanie poszczególnych list w zależności od potrzeb. A co najlepsze? Jest całkowicie darmowa! 🙌

Microsoft To Do pozwala ustawić terminy i przypomnienia dla każdego zadania oraz oznaczyć najważniejsze zadania gwiazdką, aby były widoczne. Możesz także użyć "kroków" (aka podzadań), aby podzielić większe zadania i dodać notatki do każdego z nich w razie potrzeby.

Funkcje Microsoft To Do

Tworzenie zadań umożliwia ustawianie przypisanych osób, tworzenie terminów, przeciąganie i upuszczanie między listami oraz wdrażanie masowych aktualizacji

Priorytetyzacja zadań pozwala uporządkować listy rzeczy do zrobienia według najpilniejszych zadań

Ustaw przypomnienia lub zależności między zadaniami, aby określić kolejność, w jakiej zadania muszą być wykonywane

Powtarzające się zadania ułatwiają pracę, eliminując niepotrzebną dodatkową pracę, zwłaszcza podczas przypisywania zadań

Microsoft To Do pros

Zadania Microsoft To Do są automatycznie synchronizowane z zadaniami programu Outlook, dzięki czemu można wyświetlać swoje listy w obu miejscach

Opinie użytkowników programów Outlook i Microsoft mówią o prostym, łatwym w użyciu interfejsie

Darmowy dla wszystkich użytkowników z istniejącym kontem Microsoft

Wady aplikacji Microsoft To Do

Wśród najlepszych aplikacji do przypominania na tej liście, To Do brakuje integracji z innymi aplikacjami

Ostatnie opinie klientów donoszą o braku aktualizacji i nowych funkcji

Interfejs użytkownika nie ma wielu funkcji dostosowywania, a niektórzy uważają go za nieatrakcyjny

Ceny Microsoft To Do

Darmowy

Oceny i recenzje Microsoft To Do

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

4.4/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,000 recenzji)

5. TickTick - Najlepszy do użytku indywidualnego

przez TickTickTickTick to kolejna aplikacja przypominająca która udostępnia darmową wersję dla wszystkich użytkowników. A ponieważ znalezienie najlepszej aplikacji do przypominania może być trudne, dobrze jest mieć opcje, które można wypróbować bezpłatnie. 🙌

Jest przeznaczony dla osób fizycznych i firm każdej wielkości, z funkcje planowania pracy pomaga zarządzać zadaniami, terminami, plikami i korespondencją z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego. A ponieważ tworzy automatyczne przypomnienia, pomoże tobie i członkom twojego zespołu uniknąć zapomnianych zadań, dzięki czemu wszyscy będziecie na bieżąco.

Funkcje TickTick

Funkcje komunikacyjne umożliwiają współpracę z członkami zespołu i osobami z życia osobistego

Tworzenie nawyków do użytku zawodowego i osobistego oraz śledzenie swoich pasm w celu zwiększenia produktywności i sukcesu

Organizuj swoje zadania i procesy do przeszłej lub przyszłej daty i ustawiaj przypomnienia lub liczniki czasu, aby nigdy nie przegapić terminu

funkcja "Irytujący alert" i wiele przypomnień dla jednego zadania pomagają ominąć pokusę odrzucania alertów bez patrzenia na nie

Timer Pomodoro to świetna funkcja aplikacji przypominającej, która ostrzega, gdy nadejdzie czas na przerwę

Zalety TickTick

Użytkownicy zgłaszają sukces dzięki funkcji inteligentnych sugestii oraz listom i powtarzającym się przypomnieniom

W recenzjach wspomniano, że minimalne funkcje sprawiają, że aplikacja jest łatwa do nauczenia

Powtarzające się zadania lub funkcje sugerowania powtarzających się zadań

Wady TickTick

Niektóre recenzje wspominają o słabych doświadczeniach z obsługą klienta

Może powodować problemy z synchronizacją, skutkujące utratą danych

Ceny TickTick

Wersja darmowa

Premium: $2.79/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje TickTick

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

6. ProofHub - najlepsze rozwiązanie dla zespołów korporacyjnych

przez ProofHub ProofHub to aplikacja do przypominania i zarządzania projektami zaprojektowana dla firm i dużych zespołów, wyposażona w funkcje współpracy. Od śledzenia czasu po czaty i ogłoszenia, ma wszystko, czego potrzebuje kierownik projektu, aby utrzymać członków zespołu w postępach w realizacji zadań.

ProofHub został zaprojektowany z myślą o minimalnej krzywej uczenia się, dzięki czemu integracja z członkami zespołu jest bardziej wydajna. A ponieważ jest dostępny w wielu językach, jest popularną opcją wśród międzynarodowych firm zarządzających pracownikami zdalnymi. ✨

Funkcje ProofHub

Opcja nieograniczonej liczby użytkowników w obu planach ułatwia współpracę dużym zespołom

Łatwe planowanie, harmonogramowanie i realizacja projektów dzięki funkcjom współpracy

Zoptymalizowany do pracy ze zdalnymi członkami zespołu

Narzędzie online działa na dowolnym urządzeniu z systemem iOS lub Android

Funkcje współpracy obejmują czat, dyskusje, przesyłanie plików i ogłoszenia

Dostępne w 10 językach

Zalety ProofHub

Recenzje wspominają o sukcesie z tablicami zadań i przepływami pracy specyficznymi dla zespołu

Płynna synchronizacja dla większości urządzeń

Wady ProofHub

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że ich zespoły zaczęły odczuwać dyskomfort podczas korzystania z aplikacji po kilku miesiącach

Cena może być zbyt wysoka dla mniejszych zespołów i firm

Cennik ProofHub

Essential: $50/miesiąc

$50/miesiąc Ultimate Control: $99/miesiąc

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

7. Twobird - najlepsza darmowa aplikacja przypominająca

przez Twobird Twobird jest prawdopodobnie jedną z najlepszych darmowych aplikacji przypominających na tej liście, ponieważ jest w 100% darmowa. Chociaż planują dodać plany premium z dodatkowymi funkcjami w przyszłości, wszystkie narzędzia aplikacji są obecnie dostępne bezpłatnie.

Zamiast funkcjonować jako oddzielne narzędzie, Twobird przekształca skrzynkę odbiorczą w wielozadaniową listę rzeczy do zrobienia, hotspot do robienia notatek i platformę komunikacyjną. Twobird przesyła do skrzynki odbiorczej listy zakupów, notatki zespołu i wiele więcej, zapewniając do nich szybki i łatwy dostęp. 🌻

Funkcje Twobird

Integruje się z Gmailem i Outlookiem, aby pomóc w zarządzaniu zadaniami ze skrzynki odbiorczej zamiast korzystania z wielu narzędzi

Ustawianie przypomnień i notatek ze skrzynki odbiorczej i przechowywanie ich w prostym kalendarzu

Wykorzystuje istniejące konto e-mail do zarządzania listami rzeczy do zrobienia, listami zakupów, zadaniami, obowiązkami i przypomnieniami

Identyfikacja najważniejszych zadań dzięki inteligentnej identyfikacji zadań Twobird

Zalety Twobird

Cała aplikacja jest darmowa, dzięki czemu jest idealna dla małych firm, przedsiębiorców i do użytku osobistego

Udostępnianie notatek osobom, które nie korzystają z TwoBird i umożliwienie im edycji notatek z poziomu przeglądarki

Wady Twobird

Brak opinii klientów na popularnych stronach z recenzjami

Ograniczona liczba dostępnych funkcji i brak płatnych planów odblokowania większej liczby narzędzi

Obsługuje tylko konta e-mail Gmail i Outlook w porównaniu do innych aplikacji z listami rzeczy do zrobienia

Cennik Twobird

Darmowy

Oceny i recenzje Twobird

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Any.do - najlepsze do planowania

przez Any.do Any.do to internetowa aplikacja do zarządzania zadaniami zaprojektowana z prostymi funkcjami ułatwiającymi naukę członkom zespołu. Może pomóc w zarządzaniu projektami dla zespołów dowolnej wielkości, jednocześnie utrzymując porządek w życiu osobistym.

Zawiera listy rzeczy do zrobienia, zadania, dzienne plany i kalendarz, Any.do skupia się na kluczowych funkcjach aplikacji przypominającej bez dodawania mnóstwa bałaganu. Ma też darmową wersję, więc można ją wypróbować przed podjęciem decyzji, co zawsze jest zaletą. 🤩

Funkcje Any.do

Funkcje zarządzania projektami ułatwiają tworzenie list rzeczy do zrobienia i zadań dla Ciebie i Twojego zespołu

Planer dzienny pomaga zaplanować każdy dzień, aby być na bieżąco z tym, co trzeba zrobić i kiedy

Kalendarz daje ci odgórnywidok harmonogramu pracy i zadań osobistych

Przypomnienia i powiadomienia pomagają być na bieżąco

Funkcje czatu i współpracy ułatwiają pracę zespołową

Działa z każdym urządzeniem z systemem iOS lub Android

Zalety Any.do

Synchronizacja z Kalendarzem Google ułatwia zarządzanie zadaniami

Priorytetyzuje codzienne zadania, aby ułatwić ich wykonanie

Proste funkcje sprawiają, że aplikacja jest łatwa do opanowania

Wady Any.do

Brak wielu funkcji obecnych w podobnych aplikacjach

Niektóre recenzje wspominają o problemach z czasem reakcji obsługi klienta

Niektórzy użytkownicy mają trudności z połączeniem Any.do ze swoimi kalendarzami i zgłaszają problemy z synchronizacją

Cennik Any.do

Osobisty: Darmowy

Darmowy Premium: $3/miesiąc na użytkownika

$3/miesiąc na użytkownika Zespół: $5/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Any.do

G2: 4.1/5 (ponad 150 recenzji)

4.1/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.4/5 (150+ opinii)

9. Capsicum - najlepszy do codziennego planowania

przez Capsicum Capsicum to aplikacja do planowania dnia i tworzenia listy rzeczy do zrobienia, przeznaczona wyłącznie dla użytkowników systemu iOS. Jest zoptymalizowana do użytku osobistego, a nie profesjonalnego, z funkcjami zaprojektowanymi do planowania dni, śledzenie zdrowych nawyków i zachęcać do wpisów w dzienniku.

Capsicum pomaga również profesjonalistom sprawdzać prognozę nadchodzących zadań, robić notatki na temat projektów i planować dni pracy, aby pozostać zorganizowanym. Projekt jest inspirowany fizycznymi planerami dnia i może pomóc profesjonalistom, którzy przechodzą na cyfrowe zarządzanie zadaniami.

Funkcje Capsicum

Skróty Siri do śledzenia i dodawania nawyków w podróży; umożliwiają one również przypominanie o nawykach na podstawie lokalizacji

Tworzenie wielu notatników do zarządzania różnymi aspektami życia

Używanie miesięcznych, tygodniowych i dziennych list rzeczy do zrobienia do organizowania zadań

Synchronizacja wydarzeń i zadań z kalendarzem Apple

Strony notatek zachęcają do wpisów w dzienniku i swobodnych notatek niepowiązanych z żadnym zadaniem

Zalety Capsicum

Usprawniona dla użytkowników iOS

14-dniowy bezpłatny okres próbny liczy każdy dzień korzystania z aplikacji, a nie 14 kolejnych dni

Wady Capsicum

Brak opinii klientów na popularnych stronach z recenzjami

Aplikacja dostępna tylko dla użytkowników iOS

Ceny Capsicum

Miesięcznie: $1.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Capsicum

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Google Keep - najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Google Workspace

przez Google KeepGoogle Keep to aplikacja do robienia notatek i przypomnień, która jest bezpłatna dla każdego, kto posiada konto Gmail. Pozwala ona na szybkie i łatwe tworzenie list, przypomnień i zadań z listy rzeczy do zrobienia. Możesz także zapisywać obrazy i zintegrować Keep z Kalendarzem Google.

Google Keep jest przydatny dla freelancerów i małych firm, które muszą śledzić wiele projektów, ale jest również funkcjonalny do użytku osobistego. A ponieważ możesz edytować zadania i listy w dowolnym momencie, łatwo jest stworzyć krótką notatkę w podróży i rozwinąć ją później.

Funkcje Google Keep

Organizowanie, filtrowanie i wyszukiwanie notatek na podstawie koloru i kategorii

Używanie obrazów i plików audio jako zadań i przypomnień

Działa na prawie każdym telefonie, tablecie lub komputerze

Możliwość udostępniania list innym osobom w celu prostej współpracy i synchronizacji w czasie rzeczywistym

Zalety Google Keep

Proste oprogramowanie jest łatwe w użyciu i intuicyjne dla obecnych użytkowników Gmaila

Użytkownicy zgłaszają większą produktywność i przyjemność dzięki funkcjom personalizacji

Wady Google Keep

Recenzje donoszą o ograniczonych funkcjach edytora tekstu

Może działać z opóźnieniem na niektórych urządzeniach z systemem iOS

Ceny Google Keep

Wersja bezpłatna

Nieograniczona: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Biznes: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 19 USD/miesiąc za użytkownika

19 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Google w sprawie cen

Oceny i recenzje Google Keep

G2: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Czego szukać w aplikacji do przypomnień?

Aplikacja przypominająca powinna pomóc mózgowi śledzić wszystko, od podstawowych zadań w pracy po codzienne listy rzeczy do zrobienia do użytku osobistego. Ludzki mózg często zapomina - badania pokazują, że ludzie zapominają 50% nowych informacji w ciągu godziny od ich otrzymania. Po 24 godzinach zapomina się 70% z nich, a po tygodniu liczba ta wzrasta do 90%!

Aplikacje przypominające mogą pomóc wypełnić te luki. Oto kilka kluczowych punktów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze najlepszej aplikacji do codziennych zadań:

Kompatybilność z różnymi platformami: Najlepsza aplikacja do codziennych przypomnień dla ciebie i twojego zespołu powinna obsługiwać urządzenia z systemem iOS i Android, aby działała dla wszystkich. Nigdy nie wiadomo; członkowie zespołu mogą chcieć mieć ją na iPadzie, iPhonie, Apple Watch, Androidzie, Android Wear, Outlooku, Gmailu, przeglądarce, komputerze stacjonarnym z systemem Windows lub Mac lub czymś innym

Najlepsza aplikacja do codziennych przypomnień dla ciebie i twojego zespołu powinna obsługiwać urządzenia z systemem iOS i Android, aby działała dla wszystkich. Nigdy nie wiadomo; członkowie zespołu mogą chcieć mieć ją na iPadzie, iPhonie, Apple Watch, Androidzie, Android Wear, Outlooku, Gmailu, przeglądarce, komputerze stacjonarnym z systemem Windows lub Mac lub czymś innym Intuicyjny interfejs użytkownika : Aplikacja do zadań, która jest trudna w użyciu, nikomu nie pomaga. Znajdź więc taką, która jest przyjazna dla użytkownika, ma minimalistyczny interfejs i oferuje wiele opcji samouczka

Aplikacja do zadań, która jest trudna w użyciu, nikomu nie pomaga. Znajdź więc taką, która jest przyjazna dla użytkownika, ma minimalistyczny interfejs i oferuje wiele opcji samouczka Efektywne powiadomienia : Jeśli nie zauważysz, kiedy aplikacja cię powiadomi, nie skorzystasz z niej. Poszukaj aplikacji z funkcjami przypomnień opartych na lokalizacji, przypomnień SMS, wyskakujących przypomnień o zadaniach, opcji drzemki i widżetów, aby upewnić się, że są one widoczne

Jeśli nie zauważysz, kiedy aplikacja cię powiadomi, nie skorzystasz z niej. Poszukaj aplikacji z funkcjami przypomnień opartych na lokalizacji, przypomnień SMS, wyskakujących przypomnień o zadaniach, opcji drzemki i widżetów, aby upewnić się, że są one widoczne Szybkie dodawanie zadań: Łatwo jest zapomnieć o dodaniu zadania, jeśli aplikacja sprawia, że jest to uciążliwe. Najlepsze aplikacje do przypominania mają więc funkcje szybkiego dodawania, takie jak polecenia głosowe i inteligentne sugestie 🛠️

Łatwo jest zapomnieć o dodaniu zadania, jeśli aplikacja sprawia, że jest to uciążliwe. Najlepsze aplikacje do przypominania mają więc funkcje szybkiego dodawania, takie jak polecenia głosowe i inteligentne sugestie Dodatkowe funkcje: Im więcej potrafi twoja aplikacja do przypominania o zadaniach, tym lepiej. Poszukaj dodatkowych funkcji, takich jak podzadania, zadania cykliczne i tworzenie notatek

Dobrze jest mieć wysokie standardy! Gdy znajdziesz doskonałą aplikację do przypominania, nie będziesz musiał się martwić, że o czymś zapomnisz i będziesz mógł wykonywać swoje zadania bardziej efektywnie.

Nigdy nie przegapisz terminu dzięki aplikacjom z przypomnieniami

Czas wybrać aplikację przypominającą i pożegnać się z niedotrzymanymi terminami. Ci zaufani pomocnicy utrzymają cię na szczycie twojej gry, aby zbliżyć cię do idealnego rekordu w życiu osobistym i zawodowym. Możesz nawet zwolnić trochę czasu na happy hour - brawo za bycie na bieżąco! 🙌 Wypróbuj ClickUp już dziś !