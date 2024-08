Ponad 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Zoom (funkcje, ceny i oceny)

Kiedy rozpoczął się pandemia COVID-19, wewnętrzne Teams musiały wymyślić, jak będą działać bez osobistych spotkań.

Udało im się to zrobić, polegając na aplikacje do wideokonferencji takie jak Zoom, aby im pomóc.

Podczas gdy Zoom zaczynał jako idealne lekarstwo dla zdalnych teamów z problemami komunikacyjnymi, pojawiło się kilka problemów z prywatnością i naruszeniami bezpieczeństwa. Od tego czasu wydano kilka aktualizacji, aby rozwiązać te problemy, a teraz jest o wiele bezpieczniej niż w marcu 2020 roku.

Jeśli jednak nadal jesteś ostrożny, istnieje mnóstwo innych aplikacji do wideokonferencji, z których wszystkie pomogą Ci zaspokoić potrzeby w zakresie komunikacji zdalnej.

W tym artykule omówimy co poszło nie tak z Zoom/%href/narzędzie do spotkań i wyróżnij 10 innych narzędzi, które pomogą Ci wybrać idealną alternatywę dla Zoom.

Przejdźmy od razu do Zooma! 💨

Co to jest Zoom?

Notatka: Te sekcje są przeznaczone dla odsetków chcących dowiedzieć się, czym jest problem Zoom. Jeśli jesteś już tego świadomy, możesz przejść do sekcji ten Zoom alternatives .

Współpracuj z Teams i klientami w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji Zoom Zoom to popularna platforma do wideokonferencji, która umożliwia wirtualne spotkania z innymi osobami na różnych platformach sprzętowych, takich jak pulpity, laptopy i aplikacje mobilne na smartfony z systemem Android i Apple.

Posiada kilka funkcji, takich jak:

Wbudowane narzędzia do współpracy audio i wideo

Wiadomości błyskawiczne

Mobilne połączenie telefoniczne

Udostępnianie ekranu

Nagrywanie spotkań i transkrypcje

W ciągu ostatniego roku narzędzie do spotkań wideo Zoom stało się bardzo popularne dla spotkań biznesowych i osobistych .

powód?

Koronawirus, oczywiście!

Tak wiele teamów przystosowało się do pracy zdalnej polityki, potrzebowali wirtualnego narzędzia komunikacji dla spotkania rozpoczynające projekt i inne dyskusje.

A rozwiązania do wideokonferencji Zoom, Zoom Meeting i Zoom Webinar, stały się narzędziami typu go-to z dwóch powodów:

Są bardzo łatwe w ustawieniu i użyciu

Oferuje bogatą w funkcje wersję Free

Ale tak jak w filmie, sprawy nieco zboczyły z trasy.

**Znasz termin "zoombombing"?

Zoombombing to sytuacja, w której nieproszony gość, zazwyczaj haker, dołącza do spotkania na Zoomie.

Okazuje się, że zdarzało się to głównie dlatego, że gospodarze spotkań nie wiedzieli, że muszą włączyć pewne funkcje bezpieczeństwa, aby ich połączenia i rozmowy były bezpieczne.

nie możemy powiedzieć, że to wina Zooma, prawda?

Zoom jednak szybko odpowiedział na takie obawy dotyczące prywatności. W ciągu ostatniego roku wydał kilka aktualizacji. Na przykład zmieniono domyślne ustawienia, aby połączenia wideo były bezpieczniejsze.

Posiada również uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wykorzystuje Advanced Encryption Standard (AES) 256 i jest zgodny z RODO i RODO Zgodny z CCPA .

Tak więc pomimo wcześniejszych problemów z bezpieczeństwem, aplikacja Zoom jest teraz całkiem bezpiecznym wyborem.

Jeśli jednak nadal chcesz sprawdzić alternatywy dla Zoom, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

w końcu wielu z nas wciąż pozostaje w świecie wideokonferencji

Jakie są ponad 10 najlepszych alternatyw dla Zoom w 2024 roku?

Podobnie jak w przypadku wyboru nowego serialu Netflix, należy najpierw dokładnie ocenić obecną sytuację i podjąć mądre decyzje.

dlaczego?

Wybór właściwego narzędzia do konferencji internetowych jest kluczowym krokiem dla Twojego biznesu. W końcu będziesz go używać do komunikowania wymagań projektu i innych ważnych informacji ze swoim zespołem.

I nie każda aplikacja do połączeń wideo będzie odpowiednia dla Twoich potrzeb biznesowych.

Na przykład narzędzia do rozmów wideo, takie jak Google Duo i FaceTime, są używane głównie do osobistych czatów wideo. Z drugiej strony, Google Meet (wcześniej znane jako Hangout) i Microsoft Teams najlepiej nadają się do grupowych połączeń wideo.

Bonus: Szablony dziennika połączeń !

**Do zrobienia?

Oto szczegółowe spojrzenie na niektóre z najlepszych aplikacje do wideokonferencji aby pomóc ci określić najlepszą alternatywę dla Zoom dla twoich potrzeb.

1. Google Meet

Wcześniej znana jako Google Hangouts, Google Meet to platforma do wideokonferencji od ludzi z Google. Aplikacja jest całkowicie zakończona, jeśli Twój zespół ma już Google Hangout G Suite lub obszar roboczy Google konto.

Podczas gdy Google Meet jest przeznaczone głównie dla użytkowników Business, osoby prywatne mogą również korzystać z tego narzędzia do wideokonferencji i współpracy, aby prowadzić rozmowy wideo z rodziną.

Co więcej, nauczyciele mogą wykorzystać Meet do stworzenia wirtualnej klasy.

Kluczowe funkcje

Wsparcie dla maksymalnie 100 uczestników na spotkanie z 16 uczestnikami widocznymi jednocześnie

Możliwość podglądu ekranu w celu sprawdzenia kamery, mikrofonu i tego, kto jest już obecny przed rozpoczęciem spotkaniaspotkanie online* Udostępnianie ekranu jest dostępne w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień

Gospodarze spotkania mogą kontrolować spotkanie za pomocą ustawień, takich jak usuwanie uczestników, wyciszanie itp.

Plusy

Uczestnicy spotkania mogą korzystać z funkcji napisów na żywo, abysporządzać szczegółowe notatki ze spotkania podczas wirtualnego wydarzenia

Ma takie same ustawienia bezpieczeństwa jak każda inna aplikacja Google, a także szyfruje wszystkie dane

Integruje się z innymi aplikacjami Google, takimi jak Gmail i Kalendarz Google, aby zapewnić większą łatwość użytkowania

Wady

Może ulec awarii podczasnagrywania ekranu na niektórych urządzeniach Mac* Limit 60-minutowych spotkań

Brak prywatnego czatu (trzeba wysłać wiadomość do całej grupy)

Oceny użytkowników

G2: 4.4/5 (5000+ opinii)

4.4/5 (5000+ opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 10000 recenzji)

Ceny

Google Meet ma dwie opcje cenowe:

Google Meet (Free):

60-minutowe spotkania grupowe 24-godzinne spotkania jeden na jeden Maksymalnie 100 uczestników spotkania Nieograniczona liczba spotkań I więcej

(Free): Obszar roboczy Google Essentials ($8/aktywny użytkownik miesięcznie):

24-godzinne spotkania grupowe 24-godzinne spotkania jeden na jeden Maksymalnie 150 uczestników spotkania Funkcja podnoszenia rąk I więcej

($8/aktywny użytkownik miesięcznie):

2. Microsoft Teams

Microsoft Teams to oparta na chmurze platforma wiadomości grupowych dla użytkowników Office 365.

Jeśli chcesz czatować, spotykać się, dzwonić i udostępniać pliki z zdalnymi teamami to wskoczenie na spotkanie Microsoft Teams jest dobrym wyborem.

Kluczowe funkcje

Wsparcie dla 250 uczestników spotkania

Funkcje udostępniania ekranu i strumieniowego przesyłania prezentacji w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień

Funkcja nagrywania do rejestrowania ważnych konferencji

Kanały wiadomości pomagają utrzymać porządek w rozmowach

Plusy

Użytkownicy mogą dołączać do połączeń konferencyjnych bezpośrednio, bez konieczności pobierania aplikacji

Dostępne wersje obejmują aplikację mobilną, aplikację na iOS i aplikację komputerową. Aplikacja jest również wspierana w przeglądarkach takich jak Firefox, Chrome, Edge i Safari

Menedżerowie mogą wyświetlać kalendarz pracy swojego zespołu i śledzić jego dostępność

Wady

Czasami wiadomości nie synchronizują się na różnych urządzeniach

Interfejs MS Teams może być mylący

Często zgłaszanym problemem jest zawieszanie się ekranu

Oceny użytkowników

G2: 4.3/5 (9000+ opinii)

4.3/5 (9000+ opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 4000 recenzji)

Ceny

Microsoft Teams oferuje trzy opcje cenowe:

Free Połączenia głosowe i wideo 100 uczestników 60-minutowe spotkania Udostępnianie ekranu I więcej

Microsoft 365 Basic Business ( 5 USD/użytkownik miesięcznie przy płatności rocznej):

300 uczestników spotkania przez 24 godziny na dobę Nagrania spotkań Czat i współpraca I więcej

5 USD/użytkownik miesięcznie przy płatności rocznej): Microsoft 365 Business Standard (12,50 USD/użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej):

300 uczestników spotkania przez całą dobę Niestandardowe tła Zaplanowane spotkania zdalne I więcej

(12,50 USD/użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej):

3. Livestorm

Livestorm to platforma zaangażowania wideo, która ułatwia zarządzanie każdą częścią spotkań, webinarów lub wideokonferencji.

Jako platforma oparta na przeglądarce, Livestorm jest bardzo łatwy w użyciu. Wszystko czego potrzebujesz to połączenie.

Kluczowe funkcje

Strony rejestracyjne pomagają zoptymalizować wskaźniki rejestracji dzięki w pełni konfigurowalnym i wstępnie zbudowanym stronom docelowym

Funkcje zaangażowania, takie jak reakcje emoji, tablice zespołów, ankiety na żywo i głosy poparcia dla pytań

Analityka ułatwia analizowanie wszystkich danych dzięki naszemu potężnemu narzędziu do raportowania wbudowanemu w pulpit

Plusy

Profile rejestrujących pozwalają uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o każdym rejestrującym

E-maile z zaproszeniami mogą pomóc poprawić frekwencję dzięki konfigurowalnym przypomnieniom i wiadomościom uzupełniającym

Możliwość dostosowania do każdego wydarzenia, npspotkania all-hands, wdrażanie i szkolenie pracowników, prezentacje produktów i zajęcia online

Wady

Najlepiej nadaje się do spotkań wieloosobowych

Free Plan jest ograniczony do 20 minut na wydarzenie

Nagrania są limitowane do 4 godzin

Oceny użytkowników

G2: 4.5/5 (340+ opinii)

4.5/5 (340+ opinii) Capterra: 4.7/5 (350+ opinii)

Ceny

Livestorm oferuje trzy opcje cenowe:

Starter (Free):

Wszystkie funkcje wliczone w cenę Nieograniczona liczba wydarzeń Nieograniczona liczba moderatorów Natychmiastowe spotkania z maksymalnie 4 osobami

(Free): Premium (99 USD miesięcznie) Nieograniczona liczba wydarzeń Nieograniczona liczba moderatorów Do 16 jednoczesnych prelegentów na żywo Do 4 godzin na wydarzenie Nieograniczona liczba zarejestrowanych uczestników wydarzenia

(99 USD miesięcznie) Enterprise (wycena niestandardowa) Nieograniczona liczba gospodarzy Do 3000 uczestników na żywo SLA Dedykowane wsparcie CSM i priorytety SAML SSO

(wycena niestandardowa)

4. Zoho Meeting

Zoho Meeting to narzędzie open-source do prowadzenia wideokonferencji. Chroni informacje o użytkownikach i prywatność spotkań dzięki swoim zaawansowanej technologii szyfrowania end-to-end.

Kluczowe funkcje

Możliwość nagrywania spotkania online

Funkcje ankiety i podnoszenia ręki, aby zaangażować uczestnika lub całą publiczność

Zaawansowane funkcje, takie jak kontrola moderatora do wyciszania rozpraszających elementów i blokowania spotkań online

Pozwala na udział do 100 uczestników w dowolnym spotkaniu w podstawowym planie cenowym

Plusy

Przyjazna dla użytkownika platforma obsługiwana na pulpicie, urządzeniach z systemem Android i iOS

W przypadku webinarów transmitowanych na żywo można przypisać współorganizatorów w celu uzyskania dodatkowego wsparcia i moderacji

Integruje się z innymi aplikacjami Zoho, takimi jak Projekty Zoho , CRM i Rezerwacje

Wady

Limit do maksymalnie 250 uczestników webinaru

Brak możliwości niestandardowego dostosowania narzędzia, w tym zaproszeń na spotkania

Brak możliwości zablokowania spotkań online w planie Free

Oceny użytkowników

G2: 4.5/5 (700+ opinii)

4.5/5 (700+ opinii) Capterra: 4.5/5 (400+ opinii)

Ceny

Zoho Meetings ma trzy opcje cenowe:

Free Plan: Limit do dwóch uczestników dla spotkań Limit do dwóch uczestników10 dla webinarów Do trzech kanałów wideo Udostępnianie kamery internetowej I więcej

Spotkania (od 3 USD/host miesięcznie):

Do trzech uczestników Przechowywanie do 10 nagrań Wideokonferencje (do 25 kanałów wideo) Wiele przypomnień e-mail I więcej

(od 3 USD/host miesięcznie): Webinar (od $19/host miesięcznie):

Do 25 uczestników Przechowywanie 25 nagrań Moderacja rejestracji Nagrywanie webinarów I więcej

(od $19/host miesięcznie):

5. Samogłoska

Samogłoska pomaga zdalnym Teamsom organizować, przechwytywać, wyszukiwać i udostępniać spotkania wideo, bez potrzeby korzystania z dodatków. Oferuje wszystkie podstawowe funkcje wideokonferencji: bezpieczne połączenia wideo, ustawienia mikrofonu i kamery, udostępnianie ekranu, wirtualne tła, integrację z kalendarzem i wiele więcej.

Wyróżnia ją jednak wbudowana funkcja umożliwiająca przeszukiwanie i udostępnianie spotkań, w tym transkrypcja na żywo, natychmiastowe nagrywanie w chmurze (bez czekania!) oraz podsumowania spotkań z połączonymi linkami i elementami działań.

Kluczowe funkcje

Nagrywanie jednym kliknięciem i transkrypcja na żywo (w wielu językach)

Udostępnianie agend i notatek ze spotkań

Uniwersalne wyszukiwanie zawartości spotkania

Natychmiastowe podsumowania spotkań z udostępnianymi łączami i elementami działań

Plusy

Brak konieczności pobierania aplikacji lub płacenia za dodatkowe narzędzia

Usprawniony interfejs użytkownika i zabawne reakcje emoji

Free Plan, który pozwala nagrywać i transkrybować spotkania

Wady

Limit 50 uczestników na spotkanie

Brak prywatnego czatu (trzeba wysłać wiadomość do całej grupy)

Brak osobnych pokojów

Oceny użytkowników

G2: 4.5/5 (130+ opinii)

4.5/5 (130+ opinii) Capterra: N/A

Ceny

Vowel oferuje dwie opcje cenowe:

Free Nagrywanie i transkrypcja wszystkich spotkań Prowadzenie spotkań trwających do 40 minut każde Odtwarzanie i przeszukiwanie poprzednich spotkań przez 7 dni Do 12 uczestników na spotkanie Podstawowe integracje (Slack, Google, Calendly)

Business($16.49/użytkownika/miesiąc przy płatności rocznej) Brak limitu czasowego dla spotkań Przeglądanie i przeszukiwanie poprzednich spotkań w nieskończoność Do 50 uczestników na spotkanie Priorytetowe wsparcie (Wkrótce) podsumowania spotkań oparte na AI i **zaawansowane integracje



6. GoToMeeting

GoToMeeting to hostowana przez Internet platforma do wideokonferencji, która najlepiej nadaje się dla zespołów korporacyjnych. Wykorzystuje kilka technik szyfrowania, aby zachować bezpieczeństwo swoich użytkowników.

Co odróżnia ją od innych aplikacji do wideorozmów?

Nie musisz przechodzić na plan premium, aby uzyskać nieograniczony czas spotkań.

Kluczowe funkcje

Możliwość przeniesienia kontroli nad klawiaturą i myszą na dowolnego uczestnika spotkania (to ta fajna funkcja, o której mówiliśmy)

Nagrywanie spotkań Teams w czasie rzeczywistym i udostępnianie ich później

Posiada funkcję udostępniania plików iwspółpraca nad dokumentami narzędzie

Możliwość planowania spotkań z wyprzedzeniem

Plusy

Możliwość uruchamiania spotkań jednym kliknięciem

Możliwość jednoczesnego widoku do 25 uczestników wideo dla lepszej widoczności zespołu

Integruje się z aplikacjami Office 365, takimi jak Outlook i Kalendarz

Wady

Konieczność pobrania aplikacji przed rozpoczęciem spotkania, co może prowadzić do opóźnień

Konieczność płacenia za dodatkowe funkcje, takie jak ankiety, materiały informacyjne, integracje marketingowe, zaawansowane narzędzia do webinarów i inne

Może być droższa niż większość narzędzi do wideokonferencji

Oceny użytkowników

G2: 4,2/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (8000+ opinii)

Ceny

GoToMeeting oferuje dwa plany cenowe:

Profesjonalny (14 USD/organizator miesięcznie):

Wideo HD Dźwięk internetowy Udostępnianie ekranu Brak limitu czasu spotkania I więcej

(14 USD/organizator miesięcznie): Business (19 USD/organizator miesięcznie):

Współorganizatorzy Nieograniczone nagrywanie w chmurze Transkrypcja Sporządzanie notatek I więcej

(19 USD/organizator miesięcznie):

7. Skype

Skype jest popularnym narzędziem do wideokonferencji, używanym głównie do osobistych rozmów wideo.

Jednak dzięki nowej funkcji Skype'a "Skype Meet Now", może on być używany jako oprogramowanie do wideokonferencji biznesowych.

Kluczowe funkcje

Udostępnianie ekranu w celu udostępniania prezentacji, obrazów lub czegokolwiek na ekranie

Nagrywanie rozmów z automatycznie generowanymi napisami na żywo

Rozmycie tła dlawirtualne spotkania w Skype Meet Now

Inteligentne wiadomości pozwalają reagować na każdą wiadomość za pomocą reakcji emoji

Plusy

Intuicyjny interfejs

Wsparcie dla platform Android i Apple

Wysoka jakość wideo i dźwięku nawet podczas spotkania Skype

Wady

Wiele niestandardowych raportów dotyczących zamrażania obrazu

Funkcja wiadomości SMS jest dostępna tylko dla połączeń wychodzących; nie można odbierać wiadomości SMS przez Skype'a

Może wymagać dużej przepustowości łącza internetowego

Oceny użytkowników

G2: 4,3/5 (ponad 19 000 opinii)

4,3/5 (ponad 19 000 opinii) Capterra: N/A

Ceny

Skype oferuje plan Free, a jego płatne plany zaczynają się od $$$a miesięcznie za użytkownika.

8. Eyeson

Eyeson to oparte na chmurze oprogramowanie do wideokonferencji, które jest przeznaczone dla firm każdej wielkości.

W przeciwieństwie do większości innych usług wideokonferencyjnych, nie trzeba pobierać ani instalować Eyeson, aby z niego korzystać. Wystarczy wysłać uczestnikom link do połączenia, by mogli dołączyć do niego bezpośrednio przez przeglądarkę.

Oszczędność czasu, prawda?

Kluczowe funkcje

Wsparcie do 100 uczestników na połączenie

Transmisja wideo na żywo na Facebooku i YouTube w czasie rzeczywistym

Funkcja nagrywania umożliwiająca nagrywanie plikuwideokonferencji* Możliwość włączenia trybu ECO (tylko dźwięk) w celu zaoszczędzenia przepustowości

Plusy

Wystarczy kliknąć link do spotkania, aby do niego dołączyć

Umożliwia tworzenie wielu pokoi spotkań dla lepszej organizacji iczęstotliwość spotkań* Możliwość sprawdzenia historii połączeń wideo z przeszłości

Wady

Limit do dziewięciu osób w kamerze

Brak funkcji Tablicy do współpracy wideo

Brak dostępnego planu Free

Oceny użytkowników

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (17+ opinii)

Ceny

Eyeson ma dwie opcje cenowe:

Pro ($9/host miesięcznie):

Unlimited czas spotkań Nieograniczona liczba spotkań Nieograniczone sale spotkań I więcej

($9/host miesięcznie): Korporacyjne (wycena niestandardowa):

Opcjonalna licencja na domenę Dostawca chmury na żądanie Dedykowany niestandardowe powodzenie menedżer Wszystkie funkcje w zestawie I więcej

(wycena niestandardowa):

9. Spotkanie Jitsi

Jitsi Meet to szyfrowana usługa wideokonferencji o otwartym kodzie źródłowym. Nie musisz nawet tworzyć konta, aby dołączyć do pokoju spotkań w Jitsi Meet!

Kluczowe funkcje

Współpraca nad dokumentami przy użyciu funkcji Etherpad

Konfigurowalne adresy URL dla każdego spotkania

Zintegrowana aplikacja czatu dla spotkań wideo

Wsparcie do 100 uczestników spotkania

Plusy

Gość może szybko dołączyć do pokoju spotkań za pomocą linku z zaproszeniem (nie jest wymagana rejestracja ani pobieranie)

Możliwość udostępniania ekranu wielu użytkownikom jednocześnie

Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, jest przyjazne dla programistów i można je dostosowywać

Wady

Kilka opinii użytkowników zgłasza problemy ze stabilnością i przepustowością

Brak możliwości nagrywania spotkań

Podczas udostępniania ekranu nie można zobaczyć swojej kamery ani kamer członków spotkania

Oceny użytkowników

G2: 4.3/5 (40+ opinii)

4.3/5 (40+ opinii) Capterra: 4.1/5 (40+ opinii)

Ceny

Jitsi Meet to darmowe rozwiązanie do wideokonferencji.

10. Spotkania Cisco Webex

Cisco Webex Spotkania to aplikacja do wideokonferencji, która umożliwia prowadzenie grupowych połączeń wideo, połączeń audio i nie tylko.

Ta aplikacja do wideokonferencji zapewnia nawet tłumaczenie spotkań w czasie rzeczywistym na ponad 100 języków, co jest bardzo pomocne, gdy musisz wykonywać międzynarodowe połączenia w reality show za pośrednictwem programu komputerowego.

Kluczowe funkcje

Dostęp do czatów grupowych i osobistych pokojów rozmów

Możliwość przekształcania udostępnianej zawartości w niestandardowe tła

Funkcja Tablicy, która pozwala Teamsom na wspólną burzę mózgów

Nagrywanie spotkań i natychmiastowe otrzymywanie transkrypcji

Plusy

Organizowanie spotkań i dołączanie do nich za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji komputerowej lub urządzenia mobilnego

Integracja z kalendarzem Google lub Microsoft do zarządzania harmonogramami

Aplikacja ma funkcję połączeń audio i wideo, która wycisza wszystkie dźwięki w tle

Wady

Aplikacja komputerowa nie jest tak solidna jak wersja internetowa

Droższa niż większość alternatyw Zoom

Brak nagrywania wideo iopcji udostępniania plików w planie Free

Oceny użytkowników

G2: 4.2/5 (ponad 12 000 opinii)

4.2/5 (ponad 12 000 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 5000 recenzji)

Ceny

Cisco Webex Meetings oferuje trzy opcje cenowe:

Free Jeden host 50-minutowe spotkania Do 100 uczestników Udostępnianie ekranu I więcej

Starter ($14.95/host na miesiąc):

1-50 hostów spotkania 24 godziny na dobę Do 150 uczestników 5 GB miejsca w chmurze na nagrania I więcej

($14.95/host na miesiąc): Business (29,95 USD/host miesięcznie):

1-100 hostów spotkania przez 24 godziny na dobę Do 200 uczestników Nagrania MP4 I więcej

(29,95 USD/host miesięcznie):

11. Chanty

Chanty to narzędzie do współpracy zespołowej, które obiecuje zrobić więcej pracy, razem! Oznacza to, że wraz ze swoim zespołem możesz być bardziej wydajny niż wcześniej i sprawnie zakończyć wszystkie swoje zadania.

Kluczowe funkcje

Czaty audio, wideo i wiadomości głosowe

Nieograniczona i przeszukiwalna historia wiadomości

Zarządzanie zadaniami za pomocą tablicy Kanban

Plusy

Aplikacja posiada wydajne funkcje wyszukiwania, które pomagają w znalezieniu potrzebnych informacji

Funkcje wiadomości i czatu koncentrują się na przydzielaniu i zakończeniu zadań

Integracja z narzędziami do zarządzania projektami

Wady

Brak niestandardowych emotikonów

Członkostwo Free nie ma niektórych ważnych funkcji

Połączone zaproszenie do dołączenia do spotkania wideo nie jest jeszcze dostępne

Oceny użytkowników

G2: 4.9/5 (30+ opinii)

4.9/5 (30+ opinii) Capterra: 4.9/5 (30+ opinii)

Ceny

Chanty ma dwie opcje cenowe

Free Nieograniczone rozmowy publiczne i prywatne Nieograniczona historia z możliwością wyszukiwania Nieograniczone rozmowy audio jeden na jednego Do 10 członków Teams, 1 użytkownik-gość i 1 gość z wieloma rozmowami 20 GB miejsca na pliki na zespół I więcej

Business ($3/członka na miesiąc):

Nieograniczone grupowe połączenia audio i wideo Dedykowana linia wsparcia Role i uprawnienia 3 darmowych użytkowników-gości na członka 20 GB miejsca na pliki na członka I więcej

($3/członka na miesiąc):

Jak uczynić wideorozmowy niezbędnym elementem procesu zarządzania projektami

co mają ze sobą wspólnego menedżer projektu i uczestnik reality show odizolowany w mieszkaniu?

Oboje potrzebują wirtualna komunikacja .

W programie uczestnicy muszą komunikować się z innymi członkami obsady za pośrednictwem programu komputerowego. Nie ma możliwości osobistej interakcji.

Co nasuwa pytanie:

_Jak menedżerowie projektów skutecznie się komunikują?

Uwaga spoiler: zwykłe e-maile i teksty nie wystarczą.

Jasne, możesz próbować wysyłać e-maile lub teksty w celu omówienia projektu. Ale śledzenie wszystkiego będzie niemożliwe.

W rzeczywistości jest tak wiele problemów z korzystaniem z narzędzi do przesyłania wiadomości, takich jak Slack do zarządzania zadaniami, któremu poświęciliśmy cały artykuł Slack do zarządzania projektami .

Jeśli naprawdę chcesz dogłębnych dyskusji i wyjaśnień, musisz użyć czatu wideo na spotkaniach dotyczących projektów.

Po wybraniu odpowiedniego narzędzia do wideokonferencji jesteś już w połowie drogi.

Jest jeszcze jedna rzecz, której absolutnie potrzebujesz.

Podobnie jak program komputerowy The Circle, potrzebujesz kompleksowego rozwiązania, takiego jak ClickUp, aby wyleczyć wszystkie swoje problemy z zarządzaniem projektami .

**Ale czekaj... co to jest ClickUp? ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianych oprogramowanie do zarządzania projektami używane przez super wydajne Teams w małych i dużych firmach.

Oto, w jaki sposób ClickUp ma funkcję współpracy z preferowanym narzędziem do połączeń wideo, aby stworzyć idealny proces zarządzania projektami:

Krok 1: Zintegruj swoje narzędzie wideo z ClickUp

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek projektu, musisz mieć zablokowane i załadowane swoje narzędzia.

Na przykład, jeśli korzystasz z narzędzia do konferencji, takiego jak Zoom, możesz z łatwością zintegrować je z ClickUp aby wszystko było gotowe.

Oto jak to zrobić:

A. Włącz aplikację Zoom ClickApp

Oto kroki do zrobienia tego:

Otwórz plikObszar roboczy ustawienia (musisz być użytkownikiemwłaścicielem lub administratorem)

WybierzClickApp* Znajdź Zoom ClickApp i włącz go

Włącz dla wszystkich wymaganychPrzestrzenie* Po włączeniu, ikona Zoom pojawi się w górnej części każdegoZadanie ClickUp aby pomóc ci w natychmiastowym rozpoczęciu spotkania (możesz również użyć komendy /zoom do zrobienia tego)

B. Połączenie z Zoomem w ClickUp

Oto jak to zrobić:

Przejdź do integracji Zoom w sekcji "Moje aplikacje" w ustawieniach

Kliknij "Połącz"

Zaloguj się na swoje konto Zoom

Zaakceptuj aplikację ClickUp, aby zintegrować ją ze swoim kontem

C. Rozpocznij spotkanie Zoom w ClickUp

Oto kroki, aby szybko rozpocząć spotkanie Zoom w ClickUp:

Otwórz dowolne zadanie

Kliknij ikonę Zoom (lub użyj komendy /zoom)

Połącz swoje konto Zoom w wyskakującym okienku

Natychmiast dołącz do spotkania

Krok 2: Przeprowadź wstępną rozmowę wideo ze swoim zespołem, aby omówić plany projektu

Chciałbyś uniknąć sytuacji, w której członkowie twojego zespołu czują się tak samo na początku projektu. Na szczęście jest na to prosty sposób.

Wystarczy przeprowadzić wstępną rozmowę wideo z zespołem, aby wszyscy byli na tej samej stronie przed rozpoczęciem pracy.

Musisz poinformować ich o założeniach projektu rezultaty i ostateczne cele, aby upewnić się, że wiedzą, do czego dążą. W tym celu przeprowadź wideokonferencję ze swoim zespołem i poinformuj ich o procesie planowania.

Użyj tych Funkcje ClickUp do ustawienia wszystkiego, aby ułatwić próbę uruchomienia projektu:

Krok 3: Zamelduj się w swoim zespole, aby śledzić status projektu

Teraz, gdy twoje plany są w toku, musisz codziennie sprawdzać członków swojego zespołu, aby wiedzieć, jak postępują.

Nie martw się; nie muszą to być super długie spotkania wideo, które sprawiają, że czują się niezręcznie. Mogą to być po prostu krótkie, 10-15 minutowe spotkania na początku dnia, aby pomóc wszystkim znaleźć się na tej samej stronie.

To jest to, co większość zwinny oraz zespoły scrumowe do zrobienia. I są one znane jako jedne z najbardziej efektywnych teamów na świecie.

Pamiętaj jednak, że samo sprawdzanie stanu swojego zespołu za pośrednictwem połączenia wideo nie wystarczy. Potrzebujesz znacznie więcej, aby śledzić swoje projekty i śledzenie protokołów ze spotkań ! Zobaczmy, jak ClickUp może Ci w tym pomóc:

Gratulacje, ukończyłeś swój projekt! Ale to jeszcze nie wszystko.

Nadszedł czas na rozmowę wideo z zespołem i dyskusję:

_Co poszło gładko?

Co poszło nie tak?

Jakie trudności napotkali podczas procesu?

Przeanalizowanie tego wszystkiego pomoże ci wprowadzić zmiany, których potrzebujesz w swoim procesie pracy, aby zapewnić, że wszystkie twoje przyszłe projekty będą przebiegać sprawnie.

Bonus: czytaj więcej na jak zarządzać spotkaniami w ClickUp i pobierz naszą listę najlepsze alternatywy ClickUp .

Czas na Zoom do alternatywy 🏃

Posiadanie odpowiedniego narzędzia do wideokonferencji jest jedną z najważniejszych rzeczy dla nowoczesnych Teams. I chociaż Zoom jest nadal przyzwoitym narzędziem, istnieje mnóstwo innych rozwiązań rozwiązań do wideokonferencji tam.

Ale to rodzi pytanie: przy tak wielu opcjach, którą alternatywę Zoom wybrać?

nie martw się

Wystarczy przejrzeć naszą listę oprogramowania do wideokonferencji, aby znaleźć idealny wybór dla swoich potrzeb biznesowych. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz zająć się zdalnym zarządzaniem projektami będziesz potrzebować czegoś więcej niż tylko narzędzia do wideokonferencji.

ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do zdalnego zarządzania członkami zespołu, tworzenia zadań i śledzenia postępów. Dlaczego więc nie zoom na ClickUp for Free today?