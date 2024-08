10 najlepszych aplikacji i narzędzi do komunikacji zespołowej w 2024 roku

Wyobraź sobie swój zespół jako pięciogwiazdkową kuchnię. Masz do dyspozycji najświeższe składniki (talent) i kuszące menu (zadania). Ale bez odpowiednich naczyń ( narzędzia komunikacji wewnętrznej ), nawet najprostszy makaron (projekt) może zamienić się w kuchenny koszmar.

Wyobraź sobie teraz, że jesteś nie tylko w jakiejkolwiek kuchni, ale rozproszony w różnych strefach czasowych, żonglujesz szpatułkami i próbujesz skoordynować idealne al dente.

Chaos? Zdecydowanie. Nie do opanowania? Niezupełnie.

Oto aplikacje do komunikacji zespołowej. Tak jak najlepsze garnki i patelnie kształtują kulinarną rozkosz, tak odpowiednie narzędzia komunikacji w miejscu pracy zmień swój zdalny personel kuchenny w harmonijny, skoordynowany zespół. Żadnych pomyłek, żadnych opóźnień, tylko czysta, wyśmienita produktywność.

Podkręćmy więc temperaturę i zanurzmy się w świat komunikacja zespołowa aplikacje i narzędzia. Ponieważ zdalne nie musi oznaczać odległe, a globalne nie musi oznaczać chaosu. Nadszedł czas, aby nadać swojemu zespołowi kształt gwiazdy Michelin, a my jesteśmy tutaj, aby zaserwować Ci sekrety.

Smacznego!

Czego należy szukać w aplikacjach do komunikacji zespołowej?

Wybór odpowiedniej aplikacji lub narzędzia do komunikacji zespołowej to kluczowa decyzja, która może mieć znaczący wpływ na twoją pracę współpracę zespołu , produktywność i ogólne zadowolenie. Oto kluczowe cechy, których należy szukać:

Łatwość obsługi: Aplikacje do komunikacji zespołowej powinny mieć intuicyjny interfejs, po którym wszyscy członkowie zespołu mogą poruszać się bez wysiłku, bez względu na to, jak obeznani z technologią są (lub nie są!)

Aplikacje do komunikacji zespołowej powinny mieć intuicyjny interfejs, po którym wszyscy członkowie zespołu mogą poruszać się bez wysiłku, bez względu na to, jak obeznani z technologią są (lub nie są!) Komunikacja w czasie rzeczywistym: Funkcja błyskawicznego czatu zespołowego jest niezbędna do ułatwienia komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym, szybkich dyskusji i szybkiego rozwiązywania wątpliwości lub problemów

Funkcja błyskawicznego czatu zespołowego jest niezbędna do ułatwienia komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym, szybkich dyskusji i szybkiego rozwiązywania wątpliwości lub problemów Funkcje współpracy: Szukaj aplikacji do komunikacji zespołowej, które zachęcają zespół do współpracy współpracę w miejscu pracytakie jak współdzielone kalendarze, wideokonferencje, aplikacje do czatu zespołowego do bezpośredniego przesyłania wiadomości, udostępnianie ekranu, przydzielanie zadań, udostępnianie plików i możliwości współedytowania

Szukaj aplikacji do komunikacji zespołowej, które zachęcają zespół do współpracy współpracę w miejscu pracytakie jak współdzielone kalendarze, wideokonferencje, aplikacje do czatu zespołowego do bezpośredniego przesyłania wiadomości, udostępnianie ekranu, przydzielanie zadań, udostępnianie plików i możliwości współedytowania Możliwości połączeń wideo i głosowych: Wysokiej jakości połączenia wideo i głosowe pozwalają na bardziej osobiste rozmowy twarzą w twarz, pomagając pokonać dystans i promując skuteczną komunikację w zespole

Wysokiej jakości połączenia wideo i głosowe pozwalają na bardziej osobiste rozmowy twarzą w twarz, pomagając pokonać dystans i promując skuteczną komunikację w zespole Zarządzanie zadaniami **Wbudowane funkcje zarządzania zadaniami ułatwiają delegowanie zadań, monitorowanie postępów i zapewniają, że każdy zna swoje obowiązki

**Wbudowane funkcje zarządzania zadaniami ułatwiają delegowanie zadań, monitorowanie postępów i zapewniają, że każdy zna swoje obowiązki Udostępnianie i przechowywanie plików **Dobre narzędzie komunikacyjne powinno pozwalać na łatwe udostępnianie plików i dużą przestrzeń dyskową

**Dobre narzędzie komunikacyjne powinno pozwalać na łatwe udostępnianie plików i dużą przestrzeń dyskową Powiadomienia i alerty: Konfigurowalne powiadomienia pomagają członkom zespołu być na bieżąco z ważnymi aktualizacjami, nie będąc przytłoczonym ciągłymi alertami

Konfigurowalne powiadomienia pomagają członkom zespołu być na bieżąco z ważnymi aktualizacjami, nie będąc przytłoczonym ciągłymi alertami Możliwość dostosowania i skalowalność: Narzędzie powinno dostosowywać się do zmieniających się potrzeb zespołu w miarę jego wzrostu lub ewolucji, z opcjami nieograniczonej liczby użytkowników, dostosowywania obszarów roboczych, przepływów pracy, spotkań wideo i ról użytkowników

10 najlepszych aplikacji do komunikacji zespołowej w 2024 roku

Przy tak wielu narzędziach do komunikacji zespołowej na rynku, z których każde może pochwalić się unikalnymi funkcjami i możliwościami, wybór odpowiedniej platformy dla zespołu może być trudnym zadaniem. Aby pomóc ci podjąć świadomą decyzję, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do komunikacji zespołowej.

Aplikacje te zostały zaprojektowane z myślą o usprawnić cele komunikacyjne zwiększyć produktywność i zaangażowanie pracowników i wspierać bardziej wydajne środowisko pracy, niezależnie od tego, czy zespół dzieli to samo biuro, czy jest rozproszony na różnych kontynentach.

Zanurz się i odkryj narzędzia, które zrewolucjonizują sposób, w jaki Twój zespół komunikuje się i współpracuje w erze cyfrowej.

1. ClickUp - Najlepszy do komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym

Połącz komunikację zespołu w jednym miejscu dzięki ClickUp i udostępniaj aktualizacje, łącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

ClickUp wykracza poza narzędzie do komunikacji zespołowej - to kompleksowa platforma do zarządzania projektami i produktywności, która usprawnia przepływy pracy i rozmowy między członkami zespołu. Ujmijmy to w ten sposób: Gdyby komunikacja w Twoim zespole była zajętą kuchnią, ClickUp byłby Twoim ultra-wydajnym, wielofunkcyjnym robotem kuchennym.

Dzięki setkom funkcji komunikacyjnych i konfigurowalnej platformie, ClickUp poradzi sobie z każdym zadaniem - zarządzaniem projektami, śledzeniem zadań lub komunikacją w zespole za pośrednictwem przypisanych komentarzy.

Główną zaletą ClickUp jest jego wszechstronność i dążenie do scentralizowania środowiska pracy dzięki nagraniom z udostępnianiem ekranu w Clips, komentowaniu i adnotacjom w dokumentach lub plikach oraz funkcjom edycji opartym na współpracy ClickUp Whiteboards i Dokumenty ClickUp .

Możliwość planowania, zarządzania i śledzenia projektów i komunikacji w ramach tej samej platformy jest jak posiadanie urządzenia, które może siekać, mieszać, miksować, a nawet gotować, wszystko w jednym. Widok czatu ClickUp jest świetnym rozwiązaniem dla zespołów, które chcą pozostać na jednej platformie.

Łatwo udostępniaj aktualizacje, linki i reakcje oraz konsoliduj ważne rozmowy dzięki widokowi czatu w ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

W pełni konfigurowalna platforma ClickUp została zaprojektowana tak, aby była elastyczna i elastyczna, dzięki czemu jest odpowiednia dla wewnętrznych lub zdalnych zespołów różnej wielkości w różnych branżach. ClickUp można dostosować do potrzeb zespołu i firmy

ClickUp oferuje zarówno rozwiązania asynchroniczne, jak i zdalne współpracę w czasie rzeczywistymco jest szczególnie korzystne dla zdalnych zespołów. Cyfrowe tablice mogą być używane do sesji burzy mózgów, podczas gdy ClickUp Docs może być używany do przechowywania pomysłów iSOPtworzyćplany komunikacji za pomocą konfigurowalnych szablonówi wiele więcej

Przekształcaj rozmowy za pomocą klipów : Błyskawicznie twórz klipy w dowolnej konwersacji w ClickUp. To szybki i bezproblemowy sposób na przekazywanie pomysłów i synchronizację zespołu.

: Błyskawicznie twórz klipy w dowolnej konwersacji w ClickUp. To szybki i bezproblemowy sposób na przekazywanie pomysłów i synchronizację zespołu. Dzięki widokowi czatu i funkcjom poczty e-mail możesz wysyłać wiadomości błyskawiczne i zarządzać wszystkimi swoimi klipamikomunikacja e-mail bezprzełączanie platform* Rejestrator ekranu w aplikacji, który umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości wideo

Automatyczne powiadomienia o aktualizacjach zadań oznaczają koniec z ręcznymi działaniami następczymi i możliwością przypisaniaelementów akcji w ramach zadań zapewnia odpowiedzialność

Gotowe szablony do organizowania komunikacji zespołu. Zacznij od szablonuSzablon planu komunikacji ClickUp

Skorzystaj z wielu narzędzi do formatowania ClickUp, aby stworzyć wizualizacje planu i szybko uporządkować informacje

Najlepsze integracje komunikacyjne ClickUp

Zoom

Slack

Outlook

Kalendarz Google

Ograniczenia ClickUp

ClickUp posiada szeroki wachlarz funkcji, które mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników. Zrozumienie i efektywne wykorzystanie wszystkich funkcji może zająć trochę czasu

Podczas gdy ClickUp oferuje liczne narzędzia komunikacyjne, brakuje mu wbudowanego narzędzia do wideokonferencji do spotkań online. Aplikacja integruje się jednak z narzędziami do wideokonferencji, takimi jak Zoom

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny 👉If you need a full software suite to handle your Enterprise workloads and processes, we'd love to help set up for success! Prosimy o kontaktSprzedaż gdy będziesz gotowy.

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (6,670+ recenzji)

4.7/5 (6,670+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,640+ recenzji)

2. Zoom - najlepszy do wideokonferencji

przez Zoom Chat Zoom to zawodnik wagi ciężkiej w dziedzinie oprogramowania do komunikacji zespołowej, zapewniający wysokiej jakości wideokonferencje, które łączą zdalnych pracowników z osobami z zewnątrz wielofunkcyjne zespoły twarzą w twarz, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. Pomyśl o tym jak o okrągłym stole w pokoju wideokonferencyjnym, przy którym wszyscy mogą się zbierać na spotkania lub prezentacje.

Zasadniczo Zoom jest narzędziem do prowadzenia wideokonferencji i konferencji audio, ale ma też wiele zalet, w tym udostępnianie ekranu, nagrywanie rozmów głosowych i wideo, usługi transkrypcji, pokoje spotkań i wbudowaną funkcję czatu. Podsumowując, Zoom sprawia, że rozmowy przebiegają gładko jak po maśle.

Najlepsze funkcje Zoom

Najwyższa jakość obrazu i dźwięku, która sprawia, żewirtualne spotkania sprawiają wrażenie bardziej osobistych

Różnorodne funkcje, takie jak udostępnianie ekranu, nagrywanie i transkrypcje, podpokoje i wbudowana funkcja czatu

Najlepsze integracje komunikacyjne Zoom

Outlook

Gmail

Slack

Kalendarz Google

Ograniczenia Zoom

Aby zapewnić płynne spotkania, konieczne jest stabilne połączenie o wystarczającej przepustowości

Darmowa wersja ma pewne ograniczenia dotyczące czasu trwania spotkań i liczby dozwolonych uczestników

Wymaga od użytkowników pobrania aplikacji w celu zorganizowania spotkania lub wzięcia w nim udziału, co może spowolnić współpracę zespołu

Cennik Zoom

Basic: $0

$0 Pro: 149,90 USD/rok za użytkownika

149,90 USD/rok za użytkownika Biznes: $199.90/rok za użytkownika

$199.90/rok za użytkownika Business plus: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Business enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,5/5 (ponad 53 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 53 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 500 recenzji)

Pobierz Zoom na macOS, Windows, Linux i Chrome Zoom Web App!_

Try out these Alternatywy powiększenia !

3. Chanty - Najlepsza do prostej współpracy zespołowej

via Chanty Chanty jest jak doświadczony, wszechstronnie utalentowany sous chef, który może przygotować każde danie, na które masz ochotę. Dzięki łatwej konfiguracji, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i nieograniczonemu wyszukiwaniu wiadomości, to narzędzie do komunikacji zespołowej jest przyjemne w użyciu.

Chanty oferuje trzy metody komunikacji - czat zespołowy, wiadomości głosowe i połączenia (zarówno audio, jak i wideo). A dla tych, którzy kochają schludny obszar roboczy, widok tablicy Kanban jest dodatkowym atutem.

Najlepsze cechy Chanty

Przyjazny dla użytkownika interfejs z prostą konfiguracją dla lepszej współpracy zespołowej

Oferuje czat, komunikację głosową i połączenia audio/wideo

Widok tablicy Kanban optymalizuje zarządzanie przepływem pracy

Najlepsze integracje komunikacyjne Chanty

Gmail

Slack

ClickUp

Dysk Google

Ograniczenia Chanty

Niektóre recenzje wspominają o problemach z łącznością

Ceny Chanty

Darmowy na zawsze

Biznes: $3/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 opinii)

Pobierz Chanty na Mac, Windows, iOS i Android!_

4. Microsoft Teams - najlepsze dla użytkowników Microsoft

przez Microsoft Teams Microsoft Teams jest jak niezawodny piekarnik w wirtualnej kuchni. To narzędzie do komunikacji zespołowej jest gorące, spójne i płynnie integruje się z innymi aplikacjami Microsoft Office programy 365.

Dzięki funkcjom takim jak Breakout Rooms, Together Mode, Presenter Mode i natychmiastowemu tłumaczeniu, Microsoft Teams może sprawić, że praca zdalnego zespołu stanie się bardziej efektywna strategia komunikacji na wyższy poziom. Jednak, jak w przypadku każdego zaawansowanego technologicznie piekarnika, trzeba się trochę nauczyć, aby w pełni wykorzystać jego możliwości.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Głęboka integracja z Microsoft Office 365 w celu usprawnienia przepływów pracy

Unikalne funkcje, takie jak tryb Together i tryb prezentera, usprawniają wirtualne spotkania w celu udostępniania ekranu

Natychmiastowe tłumaczenie na ponad 100 języków

Najlepsze integracje komunikacyjne Microsoft Teams

Slack

Zoom

Dialpad

Mio

Ograniczenia Microsoft Teams

Brak zintegrowanych funkcji zarządzania projektami i zadaniami

Stroma krzywa uczenia się, szczególnie dla początkujących użytkowników szukających prostej aplikacji do komunikacji zespołowej

Recenzenci wspominali o sporadycznych usterkach i problemach technicznych

Cennik Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Basic: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 13 700 recenzji)

4,3/5 (ponad 13 700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 200 recenzji)

Pobierz aplikację Teams na Windows, Mac, iOS i Android_ !

Wypróbuj te **Alternatywy dla Microsoft Teams !

5. Slack - najlepszy komunikator internetowy

przez Slack Jedno z najpopularniejszych narzędzi do komunikacji zespołowej, Slack, jest jak dobrze zorganizowany stojak na przyprawy w komunikacji zespołowej, świetny zarówno dla dużych, jak i małych zespołów. Jego funkcja kanałów pozwala na segregację komunikacji, podobnie jak w przypadku układania przypraw w oparciu o ich zastosowanie.

Rozległe integracje Slacka, aplikacje do czatu zespołowego i udostępniania plików, funkcja huddle i ochrona danych klasy korporacyjnej zwiększają jego atrakcyjność jako najlepszego oprogramowania do komunikacji zespołowej.

Najlepsze funkcje Slack

Możliwość tworzenia dedykowanych przestrzeni do różnych dyskusji za pośrednictwem kanałów

Pozostawanie w kontakcie dzięki bezpośrednim wiadomościom i wiadomościom grupowym w aplikacji czatu zespołowego

Oferuje połączenia wideo i konferencje, a także czat głosowy za pośrednictwem funkcji huddle

Slack integruje z różnymi narzędziami do produktywnej współpracy zespołowej

Najlepsze integracje komunikacyjne Slack

ClickUp

Calendly

Kalendarz Google

ActiveCampaign

Ograniczenia Slack

Wymaga osobnego adresu e-mail i hasła dla każdego kanału Slack, do którego dołączasz

Brak funkcji zarządzania projektami w porównaniu do innychaplikacje do współpracy zespołowej* Użytkownicy zauważyli, że zarządzanie wieloma kanałami może stać się wyzwaniem, gdy ich liczba rośnie

Cennik Slack

Pro: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

7,25 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Business+: $12.50/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

$12.50/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Siatka Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 31 300 recenzji)

4,5/5 (ponad 31 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 22 700 opinii)

Pobierz Slack na Windows lub macOS!_ Compare Teams to Slack and **Asana vs Slack !

6. Google Workspace - najlepsze dla użytkowników Google

przez Przestrzeń robocza GoogleGoogle Workspace podobnie jak wydajna lodówka w kuchni wirtualnego biura, wszystkie narzędzia są świeże i łatwo dostępne.

Dzięki Gmailowi, Kalendarzowi Google, Dyskowi Google, Dokumentom, Arkuszom, Prezentacjom i Meet, różni członkowie zespołu mogą współpracować w czasie rzeczywistym. Ponadto funkcja kalendarza jest hitem wśród użytkowników do zarządzania projektami i czasem.

Najlepsze funkcje Google Workspace

Płynna integracja między różnymi narzędziami Google Workspace

Współpraca w czasie rzeczywistym nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami

Doskonały kalendarz izarządzanie skrzynką odbiorczą funkcje zwiększająceproduktywność poczty e-mail Google Workspace Najlepsze integracje komunikacyjne

Kalendarz Google

ClickUp

Docusign

Copper CRM

Ograniczenia Google Workspace

Ograniczone możliwości offline

Może wydawać się przytłaczająca ze względu na szeroki wachlarz funkcji

Stawki subskrypcji mogą być drogie, a interfejs może być mylący dla początkujących

Cennik Google Workspace

Business Starter: 5,40 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

5,40 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Business Standard: $10.80/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

$10.80/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

18 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Google Workspace

G2: 4,6/5 (ponad 40 400 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 14 600 opinii)

7. Geekbot - najlepszy do dostarczania aktualizacji zespołu

via Geekbot Geekbot to aplikacja do komunikacji zespołowej, która przecina hałas i dostarcza precyzyjne i zwięzłe aktualizacje.

Dzięki prostej konfiguracji i obsłudze, a także zaawansowanym funkcjom, takim jak kreator przepływu pracy i spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji, jest to narzędzie, które usprawnia komunikację asynchroniczną jak profesjonalista.

Najlepsze funkcje Geekbot

Aplikacja do komunikacji zespołowej jest łatwa w konfiguracji, posiada prosty i intuicyjny interfejs

Konfigurowalne przepływy pracy i analizy oparte na sztucznej inteligencji pomagają śledzić działania zespołu w dowolnym momencie

Przydatne do organizowania codziennych operacji

Najlepsze integracje komunikacyjne Geekbot

Slack

Kalendarz Google

Discord

Dokumenty Google

Ograniczenia Geekbota

Najlepiej nadaje się do aktualizacji, nie jest idealny do zarządzania zadaniami lub projektami

Brak widoków tygodniowych lub miesięcznych dla większych projektów

Ceny Geekbot

Start-up: $0 dla maksymalnie dziesięciu użytkowników

$0 dla maksymalnie dziesięciu użytkowników Skalowanie: $2.50/miesiąc za użytkownika

$2.50/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Geekbot

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 130 recenzji)

8. Discord - najlepszy do komunikacji osobistej

przez Discord Discord to aplikacja do komunikacji osobistej lub zespołowej, która zyskuje na popularności. Umożliwia korzystanie z serwerów z zaproszeniami i kanałów tematycznych do prowadzenia dyskusji. Dodatkowo, kanały głosowe pozwalają na prowadzenie rozmów głosowych bez konieczności wybierania numeru.

Wypróbuj te_ Alternatywy Discord !

Najlepsze funkcje Discord

Serwery tylko na zaproszenie zwiększają prywatność

Kanały tematyczne ułatwiają ukierunkowane czaty grupowe i dyskusje

Kanały głosowe upraszczają dołączanie do połączeń głosowych

Ograniczenia Discord

Duża głośność rozmów może utrudniać przeglądanie historii wiadomości

Brak funkcji zarządzania projektami

Przede wszystkim platforma społecznościowa, nie stworzona dla potrzeb komunikacji zespołowej w przedsiębiorstwie

Najlepsze integracje komunikacyjne Discorda

ClickUp

Zapier

Dropbox

Trello

Ceny Discord

Darmowy: $0

$0 Nitro: $9.85/miesiąc za użytkownika

$9.85/miesiąc za użytkownika Nitro Classic: $4.92/miesiąc za użytkownika

$4.92/miesiąc za użytkownika Server Boost: $4.99/miesiąc za użytkownika

$4.99/miesiąc za użytkownika Nitro Basic: $2.95/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Discord

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (320+ recenzji)

Pobierz Discord na Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS i Linux!_

9. Flock - najlepszy do udostępniania plików

przez Stado Flock to aplikacja do komunikacji zespołowej, która zapewnia wiadomości, połączenia, połączenia wideo i opcje konferencji oraz udostępnianie plików w jednym, dzięki czemu Twój zespół może pozostać na tej samej stronie.

Integracja API w celu wyzwalania alertów oraz możliwość komentowania i bazgrania bezpośrednio na zdjęciach to unikalne funkcje, które użytkownicy uwielbiają.

Najlepsze funkcje Flock

Oferuje rozmowy 1:1 i rozmowy w kanałach zespołowych

Ma wbudowane systemy połączeń głosowych i wideo

Zapewnia wbudowaną funkcję wyszukiwania, aby szybko znaleźć ważne informacje

Najlepsze integracje komunikacyjne Flock

Zoom

Dropbox

Dysk Google

OneDrive

Ograniczenia Flock

Darmowa wersja ma ograniczone funkcje, a pojemność przechowywania plików jest ograniczona do 5 GB

Recenzenci zauważyli, że połączenia wideo mogą być powolne i podatne na opóźnienia

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że wiadomości mogą czasami docierać ze znacznym opóźnieniem

Ceny Flock

Starter: Bezpłatnie do 20 użytkowników

Bezpłatnie do 20 użytkowników Pro: $4.5/miesiąc za użytkownika

$4.5/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Flock

G2: 4.4/5 (230+ recenzji)

4.4/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (310+ opinii)

Pobierz Flock na Windows, Linux, Mac, Chrome, iOS i Android_!

10. Proofhub - najlepszy do komunikacji grupowej

Via ProofHub Narzędzie do współpracy zespołowej ProofHub jest jak zaufany minutnik kuchenny, który śledzi wszystkie projekty i zadania, upewniając się, że nic nie jest przesadzone lub niedopracowane.

Od tablic Kanban i wykresów Gantta po powiadomienia dla całej firmy, które śledzą postępy i czas, narzędzie do komunikacji zespołowej ProofHub to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Proofhub

Tablice Kanban i wykresy Gantta

Aplikacja do komunikacji zespołowej zapewnia centralne centrum powiadomień dla ogłoszeń w całej firmie

Wiele zintegrowanych narzędzi i funkcji zapewniających wyższą produktywność i oszczędność czasu

Najlepsze integracje komunikacyjne Proofhub

Slack

Kalendarz Google

OneDrive

Dropbox

Ograniczenia Proofhub

Niektórzy użytkownicy uznali liczbę powiadomień za przytłaczającą

Ograniczone możliwości integracji w porównaniu z niektórymi innymi narzędziami do komunikacji zespołowej

Ceny Proofhub

Essential: $45/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie

$45/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie Ultimate Control: $89/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Proofhub

G2: 4.5/5 (80 recenzji)

4.5/5 (80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

Pobierz Proofhub w App Store lub Google Play!_

Najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji do komunikacji zespołowej

Jakie są korzyści z używania aplikacji do komunikacji zespołowej?

Korzystanie z aplikacji do komunikacji zespołowej oferuje kilka korzyści. Po pierwsze, poprawia współpracę, zapewniając scentralizowaną platformę komunikacji, zmniejszając potrzebę długich łańcuchów e-maili lub rozproszonych rozmów. Zwiększa również produktywność, umożliwiając szybkie i wydajne udostępnianie informacji, ułatwiając dostęp do ważnych dokumentów i plików. Ponadto aplikacje te często integrują się z innymi narzędziami zwiększającymi produktywność, takimi jak zarządzanie zadaniami lub współpraca nad dokumentami aplikacje, jeszcze bardziej usprawniające przepływ pracy.

Jak aplikacje do komunikacji zespołowej mogą usprawnić współpracę zdalną?

Aplikacje do komunikacji zespołowej są niezbędne do współpracy zdalnej, ponieważ zapewniają scentralizowaną platformę dla członków zespołu do komunikowania się, udostępniania plików i współpracy w czasie rzeczywistym. Aplikacje te oferują funkcje takie jak wiadomości błyskawiczne, wideokonferencje i udostępnianie dokumentów, umożliwiając zdalnym zespołom pozostawanie w kontakcie i płynną współpracę pomimo odległości geograficznych.

ClickUp - najlepsze narzędzie do komunikacji i współpracy w zespole

Jeśli jest jedna rzecz, której nauczyła nas ta kulinarna podróż przez świat zdalnej komunikacji, to to, że posiadanie odpowiednich składników niekoniecznie czyni mistrza kuchni. Potrzebne jest niezawodne, wszechstronne narzędzie, które wszystko połączy.

ClickUp to uniwersalne narzędzie, które uprości, usprawni i doładuje komunikację w Twoim zespole. To nie tylko kolejny garnek w kuchni; to magiczne narzędzie kulinarne, które jednoczy globalnych szefów kuchni, dopracowuje czas każdego procesu i serwuje idealne danie za każdym razem. Niezależnie od tego, czy Twój zespół znajduje się w różnych strefach czasowych, czy też pracuje w tym samym pomieszczeniu, ClickUp sprawia, że Twoja globalna kuchnia staje się miejscem współpracy, produktywności i sukcesu. Nadszedł czas, aby zawiesić znak "zamknięte z powodu remontu", pożegnać się z chaosem i zaprosić swój zespół do nowej ery łatwej koordynacji. Wypróbuj ClickUp gdzie przygotowujemy wyjątkową komunikację zespołową.