16 najlepszych programów do tablic cyfrowych wspomagających współpracę w zespole

Czy możemy poświęcić chwilę i oddać się klasycznym, oldschoolowym tablicom? Te z naszego dzieciństwa? Tych pokrytych magnesami, markerami, wzorzystymi papierowymi ramkami i - z jakiegoś powodu - nadmierną ilością taśmy malarskiej?

Nie będę kłamać, zawsze uważałam, że te tablice zawsze miały klimat.

Potrzebowały wystarczająco dużo osobowości, aby przyciągnąć uwagę, wystarczająco czyste, aby były funkcjonalne i wystarczająco zabawne, aby uczniowie chcieli je współtworzyć.

Patrząc wstecz, było to duże wyzwanie dla tych tablic "generacji pierwszej". Mimo to udało im się to, zapoczątkowując powszechną obsesję, która kilkadziesiąt lat później pomogła zrewolucjonizować pracę zdalną, jaką znamy - ale więcej na ten temat za chwilę.

Różnice między tym, w jaki sposób tablice są wykorzystywane w klasie i w zespole ds. rozwoju produktu, mogą wydawać się oczywiste, ale staram się podkreślić, że tablice są ponadczasowe i wszechstronne.

A dzięki rozwojowi oprogramowania do tablic są one również niezwykle potężne.

Dlaczego oprogramowanie Whiteboard?

Jedną z największych zalet oprogramowania do wirtualnych tablic jest reprezentowanie i zarządzanie prawie każdym projektem wizualnie . Sprawia to, że jest on bardziej angażujący dla osób, z którymi pracujesz, a także bardziej dostępny dla osób, które podchodzą do pracy i nauki na różne sposoby.

Poza tym, czy kiedykolwiek słyszałeś, jak ktoś mówi: "Pokażę ci to lepiej, niż ci powiem", a potem zaczyna rozwalać twój umysł rysunkami, które przekazują ideę o wiele jaśniej, niż jakikolwiek akapit?

Dzieje się tak, ponieważ nasze mózgi są zbudowane tak, aby przetwarzać wiele obrazów jednocześnie - i dlatego makiety są tak niezbędne dla projektantów i zespołów produktowych!

Cyfrowe tablice pozwalają całemu zespołowi zobaczyć szerszy obraz z procesu tworzenia pomysłu i nie tylko, co ostatecznie prowadzi do lepszych rezultatów komunikacji i współpracy w zespole od początku do końca.

A wraz ze stałym wzrostem popularności zespołów zdalnych, praca nad zaangażowaniem zespołu i utrzymaniem konstruktywnego strumienia komunikacji nigdy się nie kończy.

Pusty punkt startowy oprogramowania tablicy pomaga również promować kreatywność w zespole burzy mózgów odchodząc od modeli informacyjnych opartych na tekście lub praktyk opartych na dokumentach.

Zapotrzebowanie na wydajne oprogramowanie tablicowe rośnie, co jest kolejnym powodem, dla którego należy odrobić pracę domową przed wyborem kolejnego narzędzia do pracy z tablicą.

Na szczęście mam coś dla Ciebie 🙂

Zbadałem, przetestowałem, porównałem i zrecenzowałem wszystkie narzędzia dostępne na rynku, aby stworzyć ostateczną listę najlepszego oprogramowania do tablic - uszeregowaną dla Twojej wygody - abyś mógł przeprowadzać burze mózgów jak profesjonalista.

🔥 16 narzędzi do wirtualnej tablicy, które są teraz tak popularne

Być może dostępnych jest mnóstwo opcji tablic cyfrowych, ale nie wszystkie są takie same! Przeczytaj uważnie i rozważ swoje potrzeby, aby upewnić się, że wybierasz wymarzone narzędzie do burzy mózgów.

1. ClickUp

Twórz przejrzyste plany strategiczne z ClickUp Whiteboards

ClickUp to wszechstronne narzędzie zwiększające produktywność dla zespołów z różnych branż do zarządzania projektami, inteligentniejszej współpracy i łączenia całej pracy w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy jesteś częścią dużego zespołu korporacyjnego niezależnie od tego, czy jest to mała agencja, szkoła, czy solopreneur, możliwości dostosowywania ClickUp są wystarczająco elastyczne i wydajne, aby zarządzać obciążeniem pracą, monitorować aktualizacje projektu i komunikować się z zespołem - niezależnie od używanego stylu projektu.

ClickUp jest znany z bogatego w funkcje doświadczenia, które teraz obejmuje zupełnie nowe tablice narzędzie!

Zapowiedziane i udostępnione publicznie w wersji beta w listopadzie 2021 roku, Whiteboards są teraz oficjalnie dostępne! Było to jedno z najbardziej pożądanych funkcji od użytkowników ClickUp i jest obecnie jedyną tablica do współpracy która umożliwia zespołom przekształcanie pomysłów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w praktyczne projekty. Naturalnie, tablice ClickUp Whiteboard są numerem jeden w naszych sercach i na tej liście.

🥰 Nasze ulubione funkcje Whiteboards

Jeśli kochasz Mapy myśli ClickUp to pokochasz Tablice ClickUp . Wyobraź sobie, że możesz bazgrać, rysować i tworzyć, co tylko zechcesz, nie tracąc przy tym miejsca, a następnie natychmiast łączyć te pomysły z przepływem pracy

Rysuj, dodawaj obiekty i łącz pomysły

Twórz szczegółowe schematy blokowe, dogłębne plany projektów i burze mózgów z łatwością na nieskończonym płótnie. Dzięki wielu obiektom i kolorom możesz tworzyć pomysły i łączyć wszystko!

Dodaj styl i strukturę

Korzystaj z zaawansowanej edycji, aby dodawać sformatowaną i stylizowaną zawartość do Whiteboards, taką jak tekst, kształty, notatki, obrazy i inne pliki multimedialne.

Tworzenie i dodawanie zadań

Przekształcaj pomysły w działania jednym kliknięciem! Dodawaj istniejące zadania do kanwy lub twórz nowe zadania, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte między pomysłem a wykonaniem.

Współpracuj razem

Zobacz, kto przegląda tę tablicę Whiteboard, a także wszelkie zmiany, które wprowadzają w czasie rzeczywistym! Z tym samym współpraca w czasie rzeczywistym moc, którą znasz i kochasz z ClickUp Docs, możesz teraz przeprowadzać burze mózgów i mapować projekty jednocześnie, tak jakbyście byli razem w tym samym pokoju.

rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub przepływy pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

Więcej zalet aplikacji ClickUp Whiteboards

Mnóstwo integracji usprawniających bieżące procesy

Uprawnienia do prywatności i udostępniania w celu łatwego udostępniania burzy mózgów zespołowi, interesariuszom lub wybranej grupie

Dziewięć szablonów schematów blokowych,mapowanie koncepcji, retrospektywy, brainwriting i nasz osobisty faworyt, Animal Drawing Battle - kreatywna gra przełamująca lody, której brakowało Twojemu zespołowi. Wybierz jedną zRosnąca biblioteka szablonów ClickUp aby pomóc Ci w pełni wykorzystać swoją tablicę Whiteboard, nawet jeśli jest to Twoja pierwsza tablica.

Cennik

Jedną z największych zalet ClickUp Whiteboards jest to, że otrzymujesz bogate w funkcje doświadczenie ClickUp i elastyczność Whiteboards bez uszczerbku dla budżetu.

Darmowy na zawsze: Mnóstwo zaawansowanych funkcji Whiteboards, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej

Mnóstwo zaawansowanych funkcji Whiteboards, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej Nieograniczony (7 USD na członka, miesięcznie): Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczone integracje, nieograniczone pulpity nawigacyjne, raportowanie Agile i nie tylko

Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczone integracje, nieograniczone pulpity nawigacyjne, raportowanie Agile i nie tylko Business (12 USD za członka, miesięcznie): Google SSO, nieograniczona liczba zespołów, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowane automatyzacje i nie tylko

Google SSO, nieograniczona liczba zespołów, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowane automatyzacje i nie tylko Business Plus ($19 za członka, miesięcznie): Podzadania na wielu listach, niestandardowe tworzenie ról, niestandardowe uprawnienia, zwiększona automatyzacja i API, i więcej

Podzadania na wielu listach, niestandardowe tworzenie ról, niestandardowe uprawnienia, zwiększona automatyzacja i API, i więcej Enterprise (skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen): White label marketinginterfejs API dla przedsiębiorstw, onboarding z przewodnikiem, dedykowany menedżer sukcesu

Recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 5 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 500 opinii)

2. Miro

via Miro

Mówią, że prawdziwy sukces zaczyna się dopiero wtedy, gdy zaczynasz kibicować innym. I wiesz co, Miro jest spoko. Powiedziałem to! Jest to oprogramowanie do wspólnej pracy na tablicy, które naprawdę ma to coś, jeśli chodzi o funkcje stworzone do mapowania myśli i konstruktywne sesje burzy mózgów .

Intuicyjne tablice Miro, stworzone z myślą o różnych typach zespołów, umożliwiają wizualną prezentację pomysłów, asynchroniczną komunikację, ułatwianie spotkań oraz współtworzyć schematy organizacyjne nigdy nie zabraknie miejsca.

Nasze ulubione funkcje Miro

Wbudowana funkcja wideo i czatu z @wzmiankami

Dostępne są setki gotowych szablonów i szablonów niestandardowych

Interaktywne prezentacje przy użyciu trybu prezentacji, który pozwala prezenterowi powiększać kluczowe obszary tablicy i utrzymywać zaangażowanie innych

✅ Zalety Miro

Mnóstwo szablonów i funkcji sprawia, że tablice Miro są wszechstronne dla zespołów z różnych branż

Potężne i intuicyjne narzędzia do współpracy i prezentacji

Integruje się z mnóstwem innych narzędzi, w tym ClickUp !

❌ Miro cons

Brak natywnego narzędzia do śledzenia czasu

Mnóstwo funkcji może sprawić, że doświadczenie będzie przytłaczające

Ograniczone funkcje w darmowej wersji i drogie płatne opcje planu

Ceny Miro

Darmowy: nieograniczona liczba członków zespołu, trzy edytowalne tablice, podstawowe integracje, gotowe szablony, podstawowe zarządzanie uwagą

nieograniczona liczba członków zespołu, trzy edytowalne tablice, podstawowe integracje, gotowe szablony, podstawowe zarządzanie uwagą Team ($8 na członka, miesięcznie): nieograniczona liczba tablic, nieograniczona liczba odwiedzających, niestandardowe szablony, projekty i tablice prywatne

nieograniczona liczba tablic, nieograniczona liczba odwiedzających, niestandardowe szablony, projekty i tablice prywatne Business ($16 na członka, na miesiąc): nieograniczona liczba gości, inteligentne tworzenie diagramów, SSO

nieograniczona liczba gości, inteligentne tworzenie diagramów, SSO Enterprise (skontaktuj się w celu wyceny): bezpieczeństwo i zgodność klasy korporacyjnej, zarządzanie danymi, scentralizowane zarządzanie kontem i wgląd oraz wsparcie premium

Oceny klientów Miro

G2: 4,8/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Sprawdź te przewodniki porównujące_ Miro vs. Mural & Miro vs. Lucidchart

3. Lucidspark

via Lucidspark

Z funkcjami podobnymi do wielu ulubionych platform do zarządzania projektami, Lucidspark to świetne narzędzie do tworzenia tablic, które pomaga usprawnić proces burzy mózgów i rozpocząć wdrażanie pomysłów w życie.

Nasze ulubione funkcje Lucidspark

Reakcje i zliczanie głosów nakarteczki samoprzylepne* Czat na tablicy

Wywołaj innych do swojej tablicy, aby zebrać wszystkich w tym samym miejscu w tym samym czasie lub utwórz tablice do pracy w mniejszej grupie

✅ Zalety Lucidspark

Funkcje zarządzania pracą pomagające śledzić czas, wizualizować pomysły i ustalać priorytety kolejnych kroków

Szablony, tablice dyskusyjne i funkcje współpracy zapewniają zespołom większą strukturę w ich pustym płótnie

❌ Wady Lucidspark

Mnóstwo zaawansowanych funkcji burzy mózgów, ale musisz zintegrować Lucidspark z inną platformą, aby w pełni wykorzystać możliwości zarządzania pomysłami poza wczesnymi etapami

Nie integruje się z ClickUp

Ceny Lucidspark

Darmowy: trzy edytowalne tablice, podstawowe funkcje współpracy, podstawowe integracje, reakcje emoji, rysowanie odręczne

trzy edytowalne tablice, podstawowe funkcje współpracy, podstawowe integracje, reakcje emoji, rysowanie odręczne Indywidualny (od 7,95 USD miesięcznie): nieograniczona liczba tablic, tagi i grupowanie do organizowania pomysłów

nieograniczona liczba tablic, tagi i grupowanie do organizowania pomysłów Team (od 9 USD za użytkownika miesięcznie): zaawansowane funkcje współpracy, tryb głosowania i licznik czasu, podstawowe funkcje administracyjne

zaawansowane funkcje współpracy, tryb głosowania i licznik czasu, podstawowe funkcje administracyjne Enterprise (skontaktuj się w sprawie ceny): zaawansowane integracje, zaawansowana kontrola administratora, SSO

Oceny klientów Lucidspark

G2: 4.5/5 (1,770+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 330 opinii)

4. Stormboard

via Stormboard

Podobnie jak Miro, Stormboard umożliwia zespołom współpracę na nieskończonym płótnie w celu organizowania spotkań, monitorowania projektów i dzielenia się pomysłami z praktycznie dowolnego miejsca. Oferuje również wyznaczoną funkcję cyfrowej tablicy skoncentrowaną na procesie tworzenia pomysłów z samoprzylepnymi notatkami i narzędziami do rysowania, aby zapisywać myśli.

Nasze ulubione funkcje Stormboard

Ponad 200 szablonów do wyboru

Powiększanie i pomniejszanie pracy za pomocą panelu nawigacyjnego

Funkcje organizacyjne, takie jak foldery i priorytety zadań

✅ Zalety Stormboard

Możliwość tworzenia różnych widoków, takich jak Kanban na swojej tablicy

Mnóstwo przypadków użycia dla każdego zespołu dzięki solidnemu centrum szablonów

❌ Wady Stormboard

Konieczność uaktualnienia planu, aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji platformy

Może wymagać nieco nauki poza podstawowym użytkowaniem

Ceny Stormboard

Personal : pięć otwartych Stormów, pięciu użytkowników na Storm, podstawowe raportowanie i eksport, gotowe szablony, integracje

: pięć otwartych Stormów, pięciu użytkowników na Storm, podstawowe raportowanie i eksport, gotowe szablony, integracje Startup (5 USD za użytkownika, miesięcznie) : nieograniczona liczba otwartych Stormów, pięć przeglądarek, podstawowe raportowanie i eksport, gotowe i niestandardowe szablony,

: nieograniczona liczba otwartych Stormów, pięć przeglądarek, podstawowe raportowanie i eksport, gotowe i niestandardowe szablony, Business ($10 na użytkownika, na miesiąc): nieograniczona liczba otwartych Stormów, 10 przeglądarek Storm, zaawansowane raportowanie, foldery, import danych

nieograniczona liczba otwartych Stormów, 10 przeglądarek Storm, zaawansowane raportowanie, foldery, import danych Enterprise (16,67 USD za użytkownika miesięcznie): SSO, priorytetowe wsparcie, fakturowanie, niestandardowe warunki i usługi, zwinne integracje, nieograniczona liczba przeglądarek

Oceny klientów Stormboard

G2: 4,3/5 (ponad 20 opinii)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 opinii)

5. Limnu

via Limnu

Dla nauczycieli szukających rozwiązania w postaci tablicy w trakcie zdalnego nauczania, Limnu jest silną cyfrową alternatywą. Jest to dość dosłowne porównanie do tych fizycznych tablic, które pamiętamy z naszych własnych klas z dzieciństwa, z kilkoma funkcjami prezentacji wizualnej do współpracy i angażowania zespołu.

Nasze ulubione funkcje Limnu

Realistyczne markery i narzędzia do rysowania

Wbudowane wideokonferencje dla maksymalnie ośmiu uczestników

Tryby rysowania we współpracy lub solo

✅ Profesjonaliści Limnu

Bardzo prosty interfejs użytkownika

Wszechstronny dla nauczycieli praktycznie każdego poziomu i przedmiotu

❌ Wady Limnu

Braksystem zarządzania zadaniami do działania w oparciu o pomysły z tablicy

Poza rysowaniem, burzą mózgów lub używaniem w ustawieniach prezentera, platformie brakuje kluczowych funkcji, aby dostosować się do przepływu pracy

Ceny Limnu

Darmowy: 14-dniowy dostęp do tablic, nieograniczona liczba współpracowników, tablice wspólne lub indywidualne, ograniczona kontrola administracyjna i bezpieczeństwa

14-dniowy dostęp do tablic, nieograniczona liczba współpracowników, tablice wspólne lub indywidualne, ograniczona kontrola administracyjna i bezpieczeństwa Pro ($5 na użytkownika, na miesiąc): nieograniczona liczba tablic, nieograniczona liczba współpracowników, opcje tablic prywatnych i do współpracy

nieograniczona liczba tablic, nieograniczona liczba współpracowników, opcje tablic prywatnych i do współpracy Team (8 USD za użytkownika, za miesiąc): udostępnianie tablic zewnętrznym współpracownikom, tablice zespołowe lub prywatne, kontrola bezpieczeństwa zespołu

udostępnianie tablic zewnętrznym współpracownikom, tablice zespołowe lub prywatne, kontrola bezpieczeństwa zespołu Enterprise (kontakt w sprawie cen): dedykowanysukces klienta menedżer oraz spersonalizowany program szkoleniowy i wdrożeniowy

dedykowanysukces klienta menedżer oraz spersonalizowany program szkoleniowy i wdrożeniowy API (skontaktuj się w sprawie ceny): nie wymaga pobierania, nie wymaga rejestracji użytkownika Limnu ani brandingu, Limnu obsługuje wszystkie aspekty korzystania z tablicy

Oceny klientów Limnu

G2: 4.8/5 (10+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (10+ opinii)

6. Conceptboard

via Conceptboard

Conceptboard ma na celu przyspieszenie procesu zatwierdzania poprzez wypełnienie luki między burzą mózgów a prezentacją. Nakładaj szablony na tablicę, aby stworzyć niestandardową strukturę dla swoich myśli i dodawaj sekcje w ramach tej samej tablicy, aby porównywać komentarze lub nawigować po rysunku podczas mapowania podróży klienta.

Nasze ulubione funkcje Conceptboard

Foldery do zarządzania wieloma tablicami

Przesyłanie multimediów i dodawanie adnotacji do plików PDF bezpośrednio na tablicy

Udostępnianie tablicy poprzez eksport lub wewnętrznym i zewnętrznym współpracownikom za pośrednictwem łącza chronionego hasłem

✅ Zalety Conceptboard

Mnóstwo szablonów, które można nakładać na siebie, aby używać więcej niż jednego naraz

Informacje zwrotne i funkcje współpracy usprawniające wczesne fazy projektowaniarozwoju projektu ❌ Conceptboard cons

Ograniczonymożliwości edycji tekstu do formatowania karteczek samoprzylepnych

Brak funkcji do zarządzania projektem poza jego wczesnymi etapami

Ceny Conceptboard

Darmowy: nieograniczona liczba tablic, jeden członek zespołu, 100 obiektów, biblioteka szablonów, podstawowe integracje, 500 MB miejsca na pliki

nieograniczona liczba tablic, jeden członek zespołu, 100 obiektów, biblioteka szablonów, podstawowe integracje, 500 MB miejsca na pliki Premium (6 USD na użytkownika, miesięcznie): Mniej niż 10 członków zespołu, nieograniczona liczba obiektów, projektów, ponad 50 uczestników na tablicę, udostępnianie audio i wideo, 20 GB miejsca na pliki

Mniej niż 10 członków zespołu, nieograniczona liczba obiektów, projektów, ponad 50 uczestników na tablicę, udostępnianie audio i wideo, 20 GB miejsca na pliki Business (9,50 USD za użytkownika, miesięcznie): 10+ członków zespołu, 75 uczestników na tablicy, 1 TB przestrzeni dyskowej na pliki

10+ członków zespołu, 75 uczestników na tablicy, 1 TB przestrzeni dyskowej na pliki Enterprise (kontakt w sprawie cen, minimum 250 licencji): wszystkie funkcje i niestandardowy limit miejsca na pliki

Oceny klientów Conceptboard

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 opinii)

7. Wyjaśnij wszystko

via Explain Everything

To, co odróżnia Explain Everything od standardowego oprogramowania do tablic cyfrowych, to jego funkcja nagrywania ekranu umożliwiając przekształcenie tablic w samouczki do zaprezentowania klasom, członkom zespołu, interesariuszom i nie tylko. Chociaż nadal można znaleźć wszechstronność w przypadkach użycia Explain Everything, jest on skierowany przede wszystkim do nauczycieli praktycznie każdego przedmiotu.

Nasze ulubione funkcje Explain Everything

Nagrywanie tablic (i edytowanie nagrań w aplikacji) do screencastów wykładów i samouczków do nauczania mieszanego

Pełna paleta kolorów z kroplomierzem dla kodu HEX lub RGB

Dostęp do linków lub kodów w celu udostępniania tablic użytkownikom zewnętrznym

✅ Wyjaśnij wszystko profesjonalistom

Mnóstwo funkcji wspierających kreatywność, takich jak unikalne kolory, kliparty, wypełnianie kolorem i nakładanie warstw obrazów

Solidne funkcje nagrywania tablicy

❌ Wady Explain Everything

Brak możliwości tworzenia, zarządzania, ustalania priorytetów lub śledzenia zadań, projektów, elementów działań lub przepływów pracy

Jest tak skoncentrowana na edukacji, że dostosowanie Explain Everything do innej branży wymagałoby dużej kreatywności

Ceny Explain Everything

Bezpłatnie: do trzech projektów, jeden slajd na projekt, eksport wideo do jednej minuty, czat głosowy, udostępnianie linków wideo w Internecie, 500 MB przestrzeni dyskowej w chmurze

do trzech projektów, jeden slajd na projekt, eksport wideo do jednej minuty, czat głosowy, udostępnianie linków wideo w Internecie, 500 MB przestrzeni dyskowej w chmurze Nauczyciel (34,99 USD na użytkownika, na rok): nieograniczona liczba projektów, slajdów i nagrań, 1 GB przestrzeni dyskowej w chmurze, zarządzanie użytkownikami i licencjami, foldery współdzielone

nieograniczona liczba projektów, slajdów i nagrań, 1 GB przestrzeni dyskowej w chmurze, zarządzanie użytkownikami i licencjami, foldery współdzielone Klasa i szkoła (130 USD za jednego nauczyciela i 30 uczniów rocznie): wdrożenie MDM, zaawansowane zabezpieczenia i uprawnienia, priorytetowe wsparcie, raportowanie na żądanie

Oceny klientów Explain Everything

G2: 4,4/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (5+ recenzji)

8. Vibe

via Vibe

Co otrzymamy, gdy skrzyżujemy tablicę pierwszej generacji z najnowszym oprogramowaniem do tablic dostępnym obecnie na rynku? Otrzymujesz Vibe -interaktywne inteligentne tablice wyposażone w oprogramowanie do współpracy .

Tablice Vibe Boards zasadniczo łączą w sobie ideę sprzętu i oprogramowania do tablic, ale ich platforma internetowa, Canvas, umożliwia dostęp do tablicy na komputerze stacjonarnym lub tablecie. Dlatego też skupiamy się tutaj na Canvas. 🙂

Nasze ulubione funkcje Vibe

Mnóstwo integracji zwiększających funkcjonalność aplikacji Vibe Canvas

Wybór szablonów lub puste płótno jako punkt wyjścia

✅ Zalety Vibe

Doskonała do szybkiego tworzenia, edytowania i dodawania adnotacji do obrazów lub projektów

Integruje się z ClickUp

❌ Wady Vibe

Brak funkcji monitorowania zadań lub zarządzania pracą

Oprogramowanie Vibe Canvas działa najlepiej w połączeniu ze sprzętem Vibe Board, którego cena zaczyna się od 2 999 USD 👀

Ceny Vibe

Oprogramowanie tablicy Vibe o nazwie Canvas można wypróbować za darmo, a aplikacja działa najlepiej po zakupie tablicy Vibe Board. Przez ograniczony czas najnowsza tablica, Vibe S1, jest w sprzedaży z 10% rabatem, zwykle w cenie 3 299 USD.

Oceny klientów Vibe

G2: N/A

Capterra: Nie dotyczy

9. Visme

via Visme

Zmień swoje pomysły ze skomplikowanych w płynne w kilka sekund dzięki Tablice Visme , stworzone, aby pomóc Ci pozbyć się nudnych notatek, dzięki czemu możesz przeprowadzić burzę mózgów w dobrym stylu. Visme pozwala wykorzystać nieskończone możliwości dzięki profesjonalnie zaprojektowanym szablonom i intuicyjnym funkcjom, które pomagają realizować projekty od początku do końca.

Nasze ulubione funkcje Visme

Wbudowana funkcja wideo i czatu z @wzmiankami

Konfigurowalne szablony Whiteboard dla różnych projektów i potrzeb zespołu

Nieograniczona powierzchnia tablicy pozwala na powiększanie i ulepszanie pomysłów w jednej przestrzeni

✅ Zalety Visme

Funkcje współpracy zespołowej i zarządzania projektami, które pomagają w myśleniu wizualnym, spersonalizowanych projektach i sprintach

Funkcje bezpieczeństwa i przestrzeni roboczej zapewniające prywatność i bezpieczeństwo projektów

❌ Wady Visme

Nie integruje się z ClickUp

Ceny Visme

Podstawowy : Darmowe konto z ograniczonymi funkcjami

: Darmowe konto z ograniczonymi funkcjami Starte r (od 12,25 USD/miesiąc): Uzyskaj dostęp do funkcji potrzebnych do indywidualnego użytku.

r (od 12,25 USD/miesiąc): Uzyskaj dostęp do funkcji potrzebnych do indywidualnego użytku. Pro (od 24,75 USD/miesiąc): zaawansowane funkcje współpracy, tryb głosowania i licznik czasu, podstawowa kontrola administratora

zaawansowane funkcje współpracy, tryb głosowania i licznik czasu, podstawowa kontrola administratora Enterprise (kontakt w sprawie cen): zaawansowane integracje, zaawansowana kontrola administratora, SSO

Oceny klientów Visme

G2: 4.5/5 (270+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (650+ opinii)

10. Microsoft Whiteboard

via Microsoft Whiteboard Microsoft Whiteboard jest częścią Microsoft 365, więc jeśli Twoja firma korzysta już z Teams lub OneNote, prawdopodobnie masz dostęp do tej aplikacji. Jako część większego pakietu produktów, Microsoft Whiteboard łatwo dostosowuje się do pracy przechowywanej w innych narzędziach Microsoft i może być używany do ulepszania wielu standardowych funkcji tablicy cyfrowej, które poznałem od innych wiodących marek.

Nasze ulubione funkcje Microsoft Whiteboard

Lista współpracowników umożliwiająca sprawdzenie, kto dołączył do sesji na tablicy na żywo

Dostęp do ponad 40 szablonów

✅ Profesjonaliści z Microsoft Whiteboard

Uzyskaj dostęp do tablicy z dowolnego miejsca, logując się do aplikacji w przeglądarce internetowej lub aplikacji systemu Windows

Korzystaj z tablicy wraz z innymi produktami Microsoft, aby połączyć swoje pomysły z procesami pracy

❌ Wady aplikacji Microsoft Whiteboard

Potrzeba innych produktów, aby w pełni wykorzystać możliwości tablicy do efektywnego zarządzania projektami

Ograniczone funkcje wizualne utrudniają pełną personalizację tablicy

Ceny Microsoft Whiteboard

MS Whiteboard jest częścią platformy MS 365, która oferuje niestandardowe ceny po kontakcie lub sześć planów cenowych.

Do użytku osobistego:

Microsoft 365 Personal (6,99 USD/miesiąc dla jednej osoby): 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze, poczta e-mail bez reklam, Microsoft Editor

1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze, poczta e-mail bez reklam, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (9,99 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 osób): Narzędzia kreatywne oparte na sztucznej inteligencji, zaawansowane zabezpieczenia OneDrive

Do użytku biznesowego:

Microsoft 365 Business Basic (5 USD/użytkownik miesięcznie): internetowe i mobilne wersje aplikacji Office, ochrona poczty e-mail, Microsoft Forms do przesyłania opinii

internetowe i mobilne wersje aplikacji Office, ochrona poczty e-mail, Microsoft Forms do przesyłania opinii Microsoft 365 Business Standard (12,50 USD/użytkownika miesięcznie): ponad 1000 mechanizmów kontroli prywatności, skrzynka pocztowa o pojemności 50 GB, aplikacje Office premium

ponad 1000 mechanizmów kontroli prywatności, skrzynka pocztowa o pojemności 50 GB, aplikacje Office premium Microsoft 365 Business Premium (20 USD/użytkownik miesięcznie): Microsoft Bookings, 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive

Microsoft Bookings, 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive Aplikacje Microsoft 365 (8,25 USD/użytkownika miesięcznie): obejmuje tylko aplikacje Office Suite premium, współtworzenie w czasie rzeczywistym, synchronizację plików na komputerach PC lub Mac

Oceny klientów Microsoft Whiteboard

G2: 4,6/5 (ponad 4 410 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 12 370 opinii)

11. Google Jamboard

via Google Jamboard

Podobnie jak Vibe, Google Jamboard promuje sprzęt jako uzupełnienie oferowanego przez siebie oprogramowania tablicowego. I podobnie jak w przypadku Microsoftu, Jamboard jest prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy, jeśli działa ona już głównie na G Suite.

W przypadku prostych bazgrołów, burzy mózgów i organizacji wizualnej, Jamboard wykonuje swoją pracę, ale w przypadku złożonych projektów, klas, spotkań i zarządzania wydarzeniami, będziesz musiał oprzeć się na inne aplikacje Google Workspace aby wykonać zadanie.

Nasze ulubione funkcje Google Jamboard

Dostęp do aplikacji tablicy do współpracy z niemal dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacjiAplikacja Jamboard* Wybieraj spośród różnych teł, aby sformatować puste płótno

Upuszczaj obrazy, dodawaj notatki i pobieraj zasoby bezpośrednio z Internetu lub pobieraj pracę z Dokumentów, Arkuszy i Slajdów

✅ Zalety Google Jamboard

Prezentowanie swoich jamów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Google Meet i szybkie pobieranie pracy z innych aplikacji Google do swojej tablicy

Bardzo proste rozpoczęcie pracy, jeśli masz konto Google Workspace

❌ Wady Google Jamboard

Poleganie na innych produktach G Suite lub sprzęcie, aby aplikacja Jamboard była potężna i wszechstronna

Ograniczone narzędzia dostępne w aplikacji i kluczowe funkcje, takie jak dodawanie wideo, dźwięku i innych multimediów do tablicy, są po prostu niedostępne

Ceny Google Jamboard

Oprogramowanie Google Jamboard jako aplikacja i platforma jest dostępne dla każdego z kontem Google Workspace, które oferuje cztery opcje planu.

Darmowy dla użytkowników indywidualnych: 15 GB przestrzeni dyskowej na użytkownika na Dysku Google

15 GB przestrzeni dyskowej na użytkownika na Dysku Google Business Starter (6 USD/użytkownik miesięcznie): 30 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, niestandardowa firmowa poczta e-mail, standardowe wsparcie

30 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, niestandardowa firmowa poczta e-mail, standardowe wsparcie Business Standard (12 USD/użytkownik miesięcznie): 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, poczta e-mail bez reklam, tablica cyfrowa

2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, poczta e-mail bez reklam, tablica cyfrowa Business Plus (18 USD/użytkownik miesięcznie): 5 TB na użytkownika przestrzeni dyskowej w chmurze, automatyczne przyjmowanie zaproszeń, kreator witryn internetowych

Na życzenie Google Workspace oferuje również plan Enterprise.

Compare Jamboard Vs Miro !

Oceny klientów Google Jamboard

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

12. Kredka

via Crayon

W przypadku Crayon prostota to nazwa gry. Ta aplikacja jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i oferuje niewiele funkcji poza miejscem do dodawania prostego tekstu, rysowania i burzy mózgów za pomocą funkcji klikania i przeciągania. Ale ponieważ jest w tak wczesnej fazie, istnieje potencjał dla bardziej zaawansowanych funkcji w przyszłości.

Nasze ulubione funkcje Crayon

Funkcja rysowania za pomocą kliknięcia i przeciągnięcia, przypominająca aplikację Microsoft Pain, którą uwielbiały dzieci w latach 90

Podwójne kliknięcie w dowolnym miejscu w celu utworzenia pola tekstowego

✅ Zalety Crayon

Bardzo łatwa do zrozumienia i przyswojenia

Łatwe udostępnianie tablic i dołączanie do innych sesji na żywo za pomocą adresu URL

❌ Wady Crayon

Ograniczone funkcje do punktu, w którym nie może wykonać wiele poza podstawowymi notatkami i rysowaniem

Brak czatu, funkcji zarządzania pracą lubintegracji w celu zwiększenia jego funkcjonalności #### Ceny Crayon

Crayon jest obecnie w fazie alfa i jest całkowicie darmowy na wczesnym etapie rozwoju.

Oceny klientów Crayon

G2: NIE DOTYCZY

Capterra: Nie dotyczy

13. Whiteboard Fox

via Whiteboard Fox

Jeśli chcesz szybko udostępnić rysunek lub zaprezentować pomysł we wczesnej fazie ideacji, Whiteboard Fox może być dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. Podobnie jak w przypadku tablicy, którą można trzymać przy biurku dla wygody lub w kuchni do uzupełniania listy zakupów, Whiteboard Fox kładzie nacisk na wykorzystanie kolorów i rysowanych obrazów do organizowania tablicy.

Nasze ulubione funkcje Whiteboard Fox

Identyfikator pokoju Whiteboard umożliwiający szybkie połączenie z dowolną sesją na żywo

67 opcji kolorystycznych do wykorzystania na tablicy

Tryb ciemny

✅ Zalety aplikacji Whiteboard Fox

Łatwa nauka aplikacji i dołączanie do innych tablic z dowolnej przeglądarki

Udostępnianie tablicy za pośrednictwem adresu URL w wiadomości e-mail

Korzystanie z Whiteboard Fox na tablecie pozwala na dodatkowe funkcje, takie jak gesty pinch-to-zoom i obsługa rysika

❌ Wady Whiteboard Fox

Brak funkcji zarządzania projektami lub pracą

Ograniczenie do rysowania lub pisania piórem na tablicy

Brak integracji z innymi narzędziami do pracy

Ceny Whiteboard Fox

Personal (darmowa): rysowanie w siedmiu kolorach, tablice wygasają po 14 dniach

rysowanie w siedmiu kolorach, tablice wygasają po 14 dniach Pro (7 USD miesięcznie): rysowanie w 67 kolorach, wybór czasu wygaśnięcia tablicy, opcja trybu ciemnego, brak reklam

rysowanie w 67 kolorach, wybór czasu wygaśnięcia tablicy, opcja trybu ciemnego, brak reklam Enterprise (od 15 USD za użytkownika, miesięcznie): opcjonalna baza danych tablic z własnym hostingiem, brak anonimowych uczestników, elastyczne opcje rozliczeń

Whiteboard Fox opinie klientów

G2: 4,5/5 (2+ recenzji)

Capterra: Nie dotyczy

14. Draw.Chat

via Draw.Chat

Draw.Chat to skuteczne rozwiązanie dla zespołów, które chcą współpracować w jednej przestrzeni podczas spotkań lub sesji burzy mózgów. Wyślij edytowalny link, aby szybko zebrać rozproszonych członków zespołu w jednej przestrzeni, aby rysować, rozmawiać i pracować razem.

Nasze ulubione funkcje Draw.Chat

Tryb offline do czatowania i otrzymywania powiadomień o swojej tablicy w dowolnym momencie

Przeciąganie i upuszczanie obrazów, plików, plików PDF i zdjęć w celu dodawania adnotacji na tablicy

✅ Zalety Draw.Chat

Mnóstwo skrótów klawiaturowych pozwalających na jak najszybszy przepływ pomysłów

Komunikacja za pośrednictwem konferencji audio i wideo z poziomu aplikacji

❌ Wady Draw.Chat

Brak możliwości bezpośredniego łączenia pomysłów z przepływem pracy

Ograniczona integracja w celu zwiększenia funkcjonalności

Draw.Chat ceny

Draw.Chat to bezpłatne narzędzie do tworzenia tablic online.

Draw.Chat oceny klientów

G2: N/A

Capterra: 4.6/5 (5+ recenzji)

15. InVision

via InVision

InVision Freehand to prosta, ale potężna tablica online dla zespołów do wizualnego wyrażania swoich pomysłów za pomocą wykresów, diagramów, rysunków i nie tylko.

Nasze ulubione funkcje InVision

Funkcja tworzenia map myśli

Ponad 100 szablonów, z których wiele zostało zaprojektowanych przez zespoły pod adresempodobnych platformach zarządzania projektami do wykorzystania z innymi aplikacjami, takimi jak Monday.com , Jira oraz Asana ✅ Profesjonaliści InVision

Mnóstwo szablonów i integracji sprawia, że tablice InVision są bardziej wartościowe i wszechstronne dla różnych zespołów

Możliwość dostępu do wszystkich podstawowych funkcji w każdym planie cenowym, nawet w wersji darmowej

❌ Wady InVision

Ograniczona integracja i brak integracji z ClickUp

Trudność w zarządzaniu złożonymi projektami w miarę dodawania kolejnych pomysłów i współpracowników do tablicy

Ceny InVision

Darmowy: do 100 użytkowników, trzy wolne ręce, nieograniczona przestrzeń publiczna i prywatna, wszystkie kluczowe funkcje i integracje platformy

do 100 użytkowników, trzy wolne ręce, nieograniczona przestrzeń publiczna i prywatna, wszystkie kluczowe funkcje i integracje platformy Pro ($4 za użytkownika, miesięcznie): do 200 użytkowników, nieograniczona liczba wolnych rąk

do 200 użytkowników, nieograniczona liczba wolnych rąk Enterprise (skontaktuj się w celu ustalenia ceny): cena za miejsce bez limitu użytkowników, zaawansowane zarządzanie zespołem i bezpieczeństwo

Oceny klientów InVision

G2: 4.4/5 (740+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (660+ opinii)

16. Ziteboard

via Ziteboard

Ziteboard to oprogramowanie do wspólnej pracy na tablicy, które pozwala zespołom na burzę mózgów, prezentację, korepetycje lub szkolenie z dowolnego urządzenia. Ziteboard, sprzedawany głównie nauczycielom i projektantom, ma działać jako "papier do rysowania" dla zdalnych zespołów i nauczycieli do tworzenia szkieletów, czatów głosowych i wideo, a nawet równań graficznych w niekończącej się otwartej przestrzeni.

Nasze ulubione funkcje Ziteboard

Funkcja anonimowej tablicy dla zewnętrznych klientów lub użytkowników, którzy mogą dołączyć do tablicy

Eksport plików Ziteboard PNG lub SVG bezpośrednio do programu Photoshop lub Illustrator w celu archiwizacji pracy

Przycisk konfetti do świętowania osiągnięć i małych zwycięstw

✅ Profesjonaliści Ziteboard

Wiele funkcji do komunikacji z zespołem poza czatem

Łatwe importowanie, eksportowanie i udostępnianie tablic w celu rozwijania pomysłów

❌ Wady Ziteboard

Aplikacja nie została stworzona z myślą o zarządzaniu zadaniami lub łączeniu pomysłów z tablicy bezpośrednio z przepływem pracy

Ograniczona darmowa wersja, większość zaawansowanych funkcji jest dostępna tylko w płatnych planach

Ceny Ziteboard

Starter (bezpłatny): trzy tablice, nieograniczona liczba współpracowników, ograniczony ruch danych, trzy podstawowe kolory, karteczki samoprzylepne, import obrazów w niskiej rozdzielczości, ograniczony import plików PDF

trzy tablice, nieograniczona liczba współpracowników, ograniczony ruch danych, trzy podstawowe kolory, karteczki samoprzylepne, import obrazów w niskiej rozdzielczości, ograniczony import plików PDF One Week Pro (jednorazowa opłata w wysokości 5 USD): nieograniczona liczba tablic, nieograniczony ruch danych, niestandardowe kolory, zakreślacze, pełny import plików PDF, czat tekstowy, tablice publiczne i prywatne

nieograniczona liczba tablic, nieograniczony ruch danych, niestandardowe kolory, zakreślacze, pełny import plików PDF, czat tekstowy, tablice publiczne i prywatne Miesięczny Pro ($9 za miesiąc): wszystkie funkcje planu One Week Pro w trybie miesięcznym

wszystkie funkcje planu One Week Pro w trybie miesięcznym Annual Pro ($85 rocznie): wszystkie funkcje planu One Week Pro w ujęciu rocznym

wszystkie funkcje planu One Week Pro w ujęciu rocznym Enterprise (skontaktuj się w celu wyceny): personalizacje, licencja white label, SSO, szyfrowanie, serwer dedykowany

Oceny klientów Ziteboard

G2: 4.4/5 (4+ recenzji)

Capterra: 5/5 (3+ opinii)

Bonus: Aby uzyskać więcej narzędzi Whiteboard, sprawdź nasz przewodnik na Alternatywy dla murali !

💘 ClickUp + Whiteboards = 4ever

Niezależnie od tego, czy w Twoim zespole to Ty przeprowadzasz burzę mózgów, planujesz, bazgrzesz czy wykonujesz zadania, istnieje narzędzie w postaci cyfrowej tablicy, które sprawi, że Twoje pomysły staną się rzeczywistością nie szukaj dalej niż ClickUp !

columbia Pictures MGM via_ GIPHY Prawdziwa moc i wszechstronność zarządzanie projektami przy użyciu tablicy ożywa, gdy jesteś w stanie płynnie połączyć swoje myśli z przepływem pracy - funkcja, którą ClickUp Whiteboards doprowadził do perfekcji!

Współpraca i kreatywność nabierają zupełnie nowego znaczenia dzięki kształtom, obiektom i notatkom łatwo przekształcanym w zadania, edycji w czasie rzeczywistym i wielu innym funkcjom.

połącz moc ClickUp z kreatywną swobodą Whiteboards i zacznij natychmiast działać zgodnie ze swoimi pomysłami

Z rosnącą listą funkcji i jeszcze większymi planami na przyszłość, ClickUp jest najlepszym punktem wyjścia dla Twoich potrzeb w zakresie aplikacji Whiteboard. Uzyskaj dostęp do Whiteboards za darmo i przetestuj swoje pierwsze trzy tablice w ClickUp za darmo, na zawsze. Wypróbuj sam i powiedz nam, co myślisz! 🚀