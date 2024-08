10 najlepszych programów do śledzenia czasu 2024 (funkcje i ceny aplikacji)

Jak powiedziała kiedyś kultowa April Ludgate: "czas to pieniądz, pieniądz to władza, władza to pizza, a pizza to wiedza"

Niezależnie od tego, czy o tym wiedziała, czy nie, April precyzyjnie podsumowała znaczenie zarządzanie czasem i oprogramowanie do śledzenia w tych kilku słowach. Rodzaj. 🍕💜

Oprogramowanie do śledzenia czasu jest niezbędne dla każdego zespołu, agencji lub freelancera, który chce zwiększyć wydajność, szybko śledzić projekt , blok czasu i nie tylko. Narzędzia te mogą być wykorzystywane przez członków Teams do rejestrowania wejść i wyjść, organizowania obciążenia pracą i rejestrowania czasu spędzonego na poszczególnych zadaniach w celu optymalizacji dnia pracy i zachowania elastyczności w ciągu tygodnia.

Plus, śledzenie czasu projektu jest korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu czasu w pracy, masz więcej czasu z powrotem, aby skupić się na rodzinie, projektach pasji, powiązaniach i hobby. 🏆

Największym wyzwaniem jest zainwestowanie w odpowiednie oprogramowanie do śledzenia czasu, które będzie dopasowane do Twoich potrzeb.

...a biorąc pod uwagę liczbę dostępnych programów, proces prób i błędów może być poważnym bólem głowy. 😳

Ale trafiłeś we właściwe miejsce! Stworzyliśmy tę szczegółową listę 10 najlepszych aplikacji do śledzenia czasu, aby poprowadzić Twoje poszukiwania i pomóc Ci porównać najważniejsze funkcje, zalety i wady, ceny i oceny.

Czym jest aplikacja do śledzenia czasu pracy?

Aplikacja do śledzenia czasu to narzędzie online lub przyjazne dla urządzeń mobilnych, które rejestruje czas spędzony w pracy, na określonych zadaniach lub na różnych projektach w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, a nawet roku! Spostrzeżenia z tych aplikacji mogą być wykorzystane do lepszego zrozumienia swojej wydajności lub do dokładnego obliczenia listy płac lub czasu rozliczeniowego. Dzięki zrozumieniu, gdzie w ciągu dnia trafia Twój czas i ile tak naprawdę kosztuje Cię Twój czas, pracownicy i firmy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, w jaki sposób usprawnić procesy i zwiększyć ogólną rentowność.

Szczególnie w przypadku pracowników godzinowych i wykonawców, oprogramowanie do śledzenia czasu pracy służy do monitorowania zmian, przerw obiadowych, WOM, czasu choroby i nie tylko! Ponadto, niektóre Teams polegają na nim, aby spełnić wymagania stanowe, związkowe lub wymagania projektu .

Brzmi jak dużo, ale oprogramowanie do śledzenia czasu może zrobić jeszcze więcej! Prawdziwe pytanie brzmi -_jakich funkcji tak naprawdę potrzebujesz?

Czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy?

Piękno oprogramowania do śledzenia czasu pracy polega na tym, że może ono łączyć w sobie mnóstwo różnych funkcji technik zarządzania czasem w wygodną i intuicyjną aplikację - najlepiej.

Błyskawiczne wyszukiwanie dokładnych liczb za pomocą prostych lub zaawansowanych formuł w niestandardowych polach ClickUp

Nie każde śledzenie czasu lub aplikacje blokujące czas oferują taką samą funkcję, łatwość obsługi i efektywność kosztową jak inne, dlatego kluczem jest, aby wiedzieć, czego szukasz przed zakupem. Oto pięć najważniejszych funkcji, które muszą znaleźć się w wysokiej jakości i użytecznym oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy:

Globalne śledzenie czasu : Uruchamianie i zatrzymywanie cyfrowego zegara za każdym razem, gdy przeskakujesz między oknami przeglądarki, zadaniami lub spotkaniami, nie jest najlepszym wykorzystaniem czasu. Poszukaj oprogramowania, które może rejestrować, zarządzać i sumować czas spędzony na wszystkich zadaniach.

: Uruchamianie i zatrzymywanie cyfrowego zegara za każdym razem, gdy przeskakujesz między oknami przeglądarki, zadaniami lub spotkaniami, nie jest najlepszym wykorzystaniem czasu. Poszukaj oprogramowania, które może rejestrować, zarządzać i sumować czas spędzony na zadaniach. Raportowanie czasu : Uzyskanie wglądu w swoje wpisy dotyczące czasu, szacowany czas, oś czasu ikamienie milowe projektu pomoże w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących procesów.

: Uzyskanie wglądu w swoje wpisy dotyczące czasu, szacowany czas, oś czasu ikamienie milowe projektu pomoże w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących procesów. Formuły : Formuły ułatwiają automatyczne obliczanie kluczowych liczb, w tym przepracowanego czasu, kosztów godzinowych, budżetów i innych.

: Formuły ułatwiają automatyczne obliczanie kluczowych liczb, w tym przepracowanego czasu, kosztów godzinowych, budżetów i innych. Sortowanie i filtrowanie : Notatki, etykiety lub etykiety pomogą ci łatwo zorganizować i uzyskać dostęp do wpisów czasu.

: Notatki, etykiety lub etykiety pomogą ci łatwo zorganizować i uzyskać dostęp do wpisów czasu. Integracje: Znalezienie oprogramowania do śledzenia czasu z mnóstwem integracji pomoże ci z łatwością wyświetlać i zarządzać czasem spędzonym w różnych aplikacjach.

Dobra wiadomość jest taka: Istnieje mnóstwo programów, które spełniają te kryteria - i kilka, które wykraczają poza nie!

10 najlepszych narzędzi do śledzenia czasu pracy

Nie sądziłeś chyba, że zmusimy cię do zrobienia sobie krzywdy w poszukiwaniu oprogramowania do śledzenia czasu pracy?

Przetestuj swoją nowo zdobytą wiedzę na temat zarządzania czasem, aby znaleźć wymarzone narzędzie do śledzenia czasu, korzystając z tej szczegółowej listy jako przewodnika. Porównaj kluczowe funkcje, wady i zalety, ceny i oceny 10 najlepszych programów do śledzenia czasu, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie dla siebie!

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca z ClickUp's Global Timer

ClickUp to jedyne oprogramowanie typu "wszystko w jednym", które jest wystarczająco wydajne, aby skonsolidować Twoją pracę w różnych aplikacjach na jednej platformie - w tym czas spędzony w innych zakładkach, aplikacjach i zadaniach! Jest to idealna aplikacja do śledzenia czasu dla osób prywatnych i menedżerów, którzy chcą wyprzedzić swoją wydajność dzięki Śledzenie czasu w projektach ClickUp funkcje, Free Rozszerzenie Chrome do śledzenia czasu między oknami i nie tylko!

Dodatkowo, ClickUp jest jedynym oprogramowaniem do śledzenia czasu, które oferuje Widok obciążenia pracą aby uzyskać wgląd w ilość pracy każdego członka zespołu w skali tygodnia lub miesiąca.

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

ClickUp najlepsze funkcje

Elastyczne śledzenie czasu z dowolnego urządzenia, okna, aplikacji lub zadania za pomocą globalnego timera

Tworzenie niestandardowych kart czasu pracy, raportowanie i analizy za pomocąwidżetów śledzenia czasu* Planuj swój tydzień z wyprzedzeniem dzięki szacowanemu czasowi na zadanie lub obciążenie pracą

Dodawaj kontekst do każdego wpisu z notatkami na temat tego, jak wykorzystałeś swój czas

Automatycznie obliczaj czas podlegający rozliczeniu dla wszystkich faktur

Filtrowanie, sortowanie i kategoryzowanie wpisów czasu za pomocą etykiet

Limity ClickUp

Przystosowanie się do bogatego zestawu funkcji ClickUp może wymagać nieco nauki

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej!

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5 USD za użytkownika, za miesiąc

: 5 USD za użytkownika, za miesiąc Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Business Plus : $19 za użytkownika, za miesiąc

: $19 za użytkownika, za miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,510+ recenzji)

: 4.7/5 (5,510+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,510+ recenzji)

2. Terminowy

przez Terminowy Celem Timely jest uproszczenie i usprawnienie procesu planowania zadań poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do technologii automatycznego planowania. Zapewnia to, że zadania zawsze zostaną zakończone na czas, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych przez użytkowników. Narzędzie do śledzenia czasu ma również potężną analitykę, która pomaga użytkownikom określić, które działania zajmują najwięcej czasu i wysiłku, dzięki czemu mogą podejmować świadome decyzje dotyczące najlepszego wykorzystania swoich zasobów.

Funkcje Timely pozwalają użytkownikom współpracować z innymi, ustawić przypomnienia, monitorować postęp i być na bieżąco z zadaniami. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że zarządzanie wieloma projektami i ustalanie priorytetów zadań jest dziecinnie proste.

Ogólnie rzecz biorąc, Timely upraszcza zarządzanie zadaniami zarówno dla Teams, jak i osób indywidualnych, zapewniając intuicyjny interfejs z potężnymi funkcjami, które pozwalają użytkownikom łatwo zachować porządek i większą wydajność na co dzień!

Najlepsze funkcje Timely

Natywne integracje i otwarte API do połączenia danych w całym stosie technologicznym

Listy etykiet do standaryzacji sposobu raportowania zarejestrowanych godzin pracy

Aplikacje na Mac, Windows, iOS i Android

Automatyczne śledzenie czasu pracy

Limity Timely

Problemy z wydajnością AI sprawiają, że użytkownicy mają więcej pracy z rozwiązywaniem problemów

Dokładność czasu może być kłopotliwa w przypadku zmiany stref czasowych

Terminowe ceny

Start : 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Premium : 16 USD/użytkownik miesięcznie, rozliczane rocznie

: 16 USD/użytkownik miesięcznie, rozliczane rocznie Unlimited: 22 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Terminowe oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

4.7/5 (ponad 600 recenzji) G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

3. Toggl Track

przez Toggl TrackToggl Track to narzędzie do śledzenia czasu, które pozwala użytkownikom łatwo śledzić czas spędzony na różnych zadaniach i projektach, a także zapewnia szczegółowe raporty i analizy, które mogą pomóc zespołom zidentyfikować obszary, w których mogą poprawić wydajność i produktywność.

Jest to elastyczne oprogramowanie do śledzenia, które można niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb cyklu pracy zespołu. Aby zobaczyć, jakie działania generują przychody, przypisz stawki rozliczeniowe do obszarów roboczych, członków zespołu, projektów lub członków projektu!

Ponadto może integrować się z innymi narzędziami, takimi jak GitLab, Notion, Adobe XD i nie tylko. Umożliwia to korzystanie z Toggl Track w połączeniu z innymi narzędziami i platformami, z których już korzysta Twój zespół.

Zarządzaj czasem swojego zespołu z_ Integracja z Toggl Track i ClickUp !

Toggl Track najlepsze funkcje

ponad 100 integracji z rozszerzeniami do przeglądarek Chrome i Firefox

Obliczenia płac dla wykonawców i pracowników

Aplikacje internetowe, mobilne i komputerowe

Śledzenie w czasie rzeczywistym lub offline

Śledzenie w Toggl z limitami

Członkowie planu Free nie mogą przypinać najczęściej używanych wpisów czasu, aby mieć do nich łatwy dostęp

Nie nadaje się jako samodzielne narzędzie do zarządzania zadaniami

Ceny Toggl Track

Teams : 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business: 15 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Toggl Śledzenie ocen i recenzji

Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 1,000 recenzji)

4. RescueTime

przez RescueTime RescueTime to w pełni zautomatyzowane oprogramowanie do śledzenia czasu, które działa w tle na komputerach i urządzeniach mobilnych, śledząc używane platformy i strony internetowe oraz dostarczając szczegółowych raportów na temat czasu spędzonego na różnych czynnościach. Jedną z głównych zalet RescueTime jest to, że pomaga użytkownikom uzyskać wgląd w ich wykorzystanie czasu i zidentyfikować czynniki rozpraszające i marnujące czas, które można następnie rozwiązać w celu poprawy wydajności.

Ta aplikacja do śledzenia czasu zapewnia również przydatną funkcję o nazwie Focus Work Goal, która ocenia styl pracy i harmonogram spotkań, aby dać ci dzienny cel skupienia. Użytkownicy mogą ustawić cele dotyczące wydajności i otrzymywać powiadomienia, gdy spędzają zbyt dużo czasu na działaniach niezwiązanych z wydajnością, takich jak media społecznościowe lub strony rozrywkowe.

Najlepsze funkcje RescueTime

Integracja z kalendarzami takimi jak Kalendarz Google i Outlook

Inteligentny coaching przez cały dzień, aby utrzymać cię na dobrej drodze do realizacji zadań

Skupienie Sesje blokują strony, które są nieproduktywne i rozpraszające

Aplikacje Windows i Mac do śledzenia aktywności na pulpicie

Limity RescueTime

Braki w zarządzaniu projektami i zadaniami

Brak funkcji współpracy

Ceny RescueTime

Skontaktuj się z RescueTime, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje RescueTime

Capterra: 4.6/5 (120+ recenzji)

4.6/5 (120+ recenzji) G2: 4.1/5 (ponad 70 recenzji)

5. Clockify

przez ClockifyClockify to aplikacja do śledzenia czasu, która może być używana do śledzenia ilości czasu spędzonego na projektach i zadaniach. Pozwala ona użytkownikom na tworzenie dokładnych kart czasu pracy, ustawienie stawek rozliczeniowych za swoją pracę i generowanie szczegółowych raportów dotyczących postępów w pracy. Aby korzystać z Clockify, użytkownicy muszą utworzyć konto w aplikacji, a następnie zalogować się, aby rozpocząć śledzenie czasu z pulpitu Clockify.

Unikalną funkcją oferowaną przez Clockify jest zmiana czasu rozpoczęcia pracy timera. Na przykład, jeśli zapomnisz uruchomić timer na początku dnia, możesz ręcznie dostosować timer, aby odzwierciedlał moment rozpoczęcia pracy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla tych, którzy nie śledzą regularnie swojego czasu. Zapobiega to nadmiernemu obciążaniu klientów lub pracowaniu więcej niż powinieneś!

Najlepsze funkcje Clockify

Szybkie blokowanie czasu w kalendarzu

Wykresy aktywności czasowej na pulpicie nawigacyjnym

Wykrywanie bezczynnych aplikacji

ponad 80 integracji

Limity Clockify

Teams mogą wymagać szkolenia, aby nauczyć się wszystkich funkcji

Mniej intuicyjny interfejs

Ceny Clockify

Podstawowy : 3,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 3,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Standard : 5,49 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 5,49 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Pro : 7,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 7,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: 11,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Clockify

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

4,7/5 (ponad 4000 recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

6. Pływak

przez Pływak Narzędzie do zarządzania zasobami Float zostało zaprojektowane, aby pomóc organizacjom usprawnić procesy zarządzania zasobami. Oferuje zaawansowaną analitykę i algorytmy dostarczające szczegółowych informacji o zasobach, takich jak pracownicy, finanse i procesy.

Dane te można następnie wykorzystać do optymalizacji wydajności, obniżenia kosztów, zwiększenia rentowności i podejmowania świadomych decyzji. Planowanie i śledzenie zasobów w czasie rzeczywistym za pomocą Float umożliwia organizacjom szybkie reagowanie na wszelkie zmiany.

Korzystając z funkcji analitycznych, organizacje mogą dostrzec trendy i możliwości, wyprzedzając konkurencję. Pomaga to zespołom szybciej podejmować lepsze decyzje i zwiększać wydajność!

Najlepsze funkcje Float

Narzędzia finansowe rejestrują zarejestrowane godziny pracy zespołu w celu generowania faktur

Automatyzacja przypomnień przez Slack, e-mail i telefon komórkowy

Wstępnie wypełnione karty czasu pracy na podstawie zaplanowanych zadań

Porównanie godzin szacunkowych i rzeczywistych

Limity Float

Stroma krzywa uczenia się, aby zbudować stabilny cykl pracy na platformie

Brak zaawansowanych możliwości eksportu danych

Ceny Float

Resource Planning : $6/osobę miesięcznie, rozliczane rocznie

: $6/osobę miesięcznie, rozliczane rocznie Planowanie zasobów i śledzenie czasu: $10/osobę miesięcznie, rozliczane rocznie

$10/osobę miesięcznie, rozliczane rocznie Dodatek Plus Pack: 6 USD/osoba miesięcznie

Float oceny i recenzje

Capterra: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 000 recenzji) G2: 4,2/5 (ponad 1 000 opinii)

7. HourStack

za pośrednictwem HourStack HourStack jest projektem i narzędzie do zarządzania czasem pomaga użytkownikom zorganizować się, zwiększyć wydajność i osiągnąć swoje cele. Użytkownicy mogą organizować zadania w bloki czasowe, ustalać priorytety zadań i zarządzać swoimi codziennymi działaniami z jednego widoku.

Nowoczesny, intuicyjny interfejs HourStack pozwala użytkownikom wizualizować postępy w czasie za pomocą pasków postępu, szybko przechwytywać punkty danych za pomocą notatek i etykiet oraz z łatwością przełączać zadania między dniami i tygodniami. Ta aplikacja do śledzenia czasu pozwala być na bieżąco z projektami dzięki funkcjom takim jak przypomnienia o zadaniach, zaawansowane filtrowanie i wsparcie obszaru roboczego do współpracy.

Najlepsze funkcje HourStack

Indywidualne i zespołowe widoki kalendarza do optymalizacji harmonogramów

Konfigurowalne raportowanie z filtrami, grupowaniem i sortowaniem

Eksport plików Excel, Arkusze Google i CSV

Timery kalendarza uruchamiane jednym kliknięciem

Limity HourStack

Dokładność czasu zależy od konsekwentnego meldowania się i konserwacji przez użytkowników

Krótki okres próbny, aby doświadczyć rzeczywistego wpływu na wydajność

Ceny HourStack

Osobisty : 9 USD/miesiąc dla 1 członka, rozliczane rocznie

: 9 USD/miesiąc dla 1 członka, rozliczane rocznie Teams: 12 USD/miesiąc na członka, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje HourStack

Capterra: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

4.8/5 (ponad 10 recenzji) G2: 4.4/5 (5 recenzji)

8. Paymo

przez PaymoNarzędzie do śledzenia czasu Paymo umożliwia firmom śledzenie czasu spędzanego przez pracowników do zrobienia różnych rzeczy. Pomaga Teams usprawnić procesy rozliczania i fakturowania poprzez dostarczenie dokładnych, szczegółowych danych śledzenia czasu - jest to jedna z jego kluczowych zalet.

Dzięki tym danym użytkownicy mogą generować dokładne i przejrzyste faktury, co buduje lepsze relacje z klientami. Oprócz śledzenia czasu podlegającego i niepodlegającego rozliczeniu, narzędzie do śledzenia czasu Paymo może być również wykorzystywane do zrozumienia kosztów w celu ulepszenia modeli cenowych.

Kierownicy projektów mogą również używać tego narzędzia do ustawienia oś czasu projektu i terminy. Na przykład, kierownik projektu ustala kamienie milowe, nad którymi każdy członek zespołu powinien pracować, a następnie śledzi ich postępy poprzez regularne odprawy.

Najlepsze funkcje Paymo

Dzienne, tygodniowe lub miesięczne widoki kart czasu pracy

Ustawienia personalizacji kart czasu pracy

Raportowanie wykresów kołowych i słupkowych

Zarządzanie zasobami

Limity Paymo

Brak zaawansowanego zarządzania zadaniami w planie Free

Integracje są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny Paymo

Free

Starter : 4,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 4,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Małe Biura : 9,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9,95 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business: 20,79 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Paymo

Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

Prowadzisz mały Business? Sprawdź te_ **Narzędzia do śledzenia czasu pracy w małych firmach !

9. Time Doctor

przez Time Doctor Time Doctor to oprogramowanie do śledzenia czasu, pomagające firmom i osobom prywatnym lepiej zrozumieć, w jaki sposób spędzają swój czas. Działa w tle na komputerach i urządzeniach mobilnych, śledząc używane aplikacje i strony internetowe oraz dostarczając szczegółowych raportów na temat czasu spędzonego na różnych czynnościach.

Jedną z głównych zalet Time Doctor jest to, że pomaga użytkownikom uzyskać wgląd w ich rozproszenia i marnowanie czasu, które można następnie rozwiązać w celu zwiększenia wydajności. Oprogramowanie zapewnia również zakres oprogramowanie do monitorowania pracowników funkcje pomagające użytkownikom w śledzeniu postępów.

Sprawdź_ Integracja ClickUp i Time Doctor !

Najlepsze funkcje Time Doctor

Automatyczna weryfikacja obecności pracowników i kart czasu pracy

Widżet Work-life Balance do monitorowania obciążenia pracą pracowników

Niestandardowe role użytkowników i ustawienia uprawnień

Pulpity w czasie rzeczywistym i niestandardowe raportowanie

Limity Time Doctor

Monitorowanie ekranu może przechwytywać dane osobowe, gdy wykonuje losowe zrzuty ekranu

Brak natywnegooprogramowanie do zarządzania projektami Ceny Time Doctor

Podstawowy : $70/użytkownika rocznie

: $70/użytkownika rocznie Standard : $100/użytkownik rocznie

: $100/użytkownik rocznie Premium: $200/użytkownika rocznie

Time Doctor oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

10. TickTick

przez Tick Tick Główną cechą TickTick jest to, że zapewnia przejrzysty i zorganizowany sposób dla każdego, aby zarządzać swoją listą rzeczy do zrobienia. W TickTick użytkownicy mogą tworzyć listy zadań, ustawiać przypomnienia i ustalać priorytety swoich zadań.

TickTick to także przydatna aplikacja do śledzenia czasu dla zdalnych Teams i współpracy. Użytkownicy mogą udostępniać zadania i listy, przypisywać zadania członkom zespołu i śledzić postępy w projektach zespołowych. Może to pomóc zespołom w skutecznej komunikacji i zapewnić, że wszyscy są na tej samej stronie. Prowadzi to do bardziej wydajnego i efektywnego środowiska pracy.

Zamiast wpisywać zadania, użytkownicy mogą dodawać je do swoich list rzeczy do zrobienia za pomocą głosu! Aplikacja TickTick konwertuje wypowiadane słowa na tekst i dodaje je do listy za pomocą rozpoznawania głosu.

Najlepsze funkcje TickTick

Prosta hierarchia organizacji (foldery, listy, zadania i elementy do sprawdzenia)

Różne widoki kalendarza i subskrypcje kalendarza

Przypomnienia o lokalizacji

Timer Pomodoro

Limity TickTick

Nie nadaje się jako samodzielne narzędzie do zarządzania zadaniami

Ograniczona funkcja śledzenia postępów

Ceny TickTick

Skontaktuj się z TickTick, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen

TickTick oceny i recenzje

Capterra: 4.8/5 (80+ recenzji)

4.8/5 (80+ recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 80 opinii)

Czas na śledzenie czasu - z ClickUp

Mówiąc o pozostaniu na dobrej drodze... nadszedł czas, aby wybrać oprogramowanie do śledzenia czasu! Skorzystaj z tej szczegółowej listy, aby pokierować swoimi poszukiwaniami i upewnić się, że otrzymujesz to, co najlepsze z oprogramowania do śledzenia czasu. A jeśli zależy ci na czasie, wybierz oprogramowanie najwyżej oceniane na tej liście - ClickUp!

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Dostęp do mnóstwa funkcji oszczędzających czas, ponad 15 konfigurowalnych widoków projektów, setki szablonów i wiele więcej, a wszystko to na jednej platformie! Ponadto ClickUp jest tak potężny, jak i opłacalny, więc nigdy nie będziesz musiał rezygnować ze swoich ulubionych funkcji. 🙂

Zwiększ wydajność i obserwuj rosnące zyski, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś ! 🏆