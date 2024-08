10 najlepszych alternatyw Discord dla czatów grupowych w 2024 roku

Discord stał się ulubioną platformą dla komunikacji i spotkań towarzyskich wśród graczy i społeczności internetowych. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi oraz narzędziom do komunikacji głosowej i tekstowej, nic dziwnego, że Discord zyskał szeroką popularność wśród innych baz użytkowników.

Ale dla fanów Discorda szukających bardziej dostępnych narzędzi o profesjonalnej jakości, masz opcje. Istnieją alternatywy Discord, które oferują podobne funkcje i korzyści - a my zebraliśmy 10 najlepszych!

Czego powinieneś szukać w alternatywach Discorda?

Poszukaj platformy o najwyższych standardach bezpieczeństwa, aby promować zaangażowanie społeczności, udostępnianie zawartości multimedialnej i pozostać w połączeniu niezależnie od lokalizacji lub urządzenia

Alternatywa dla Discord, która jest intuicyjna w użyciu, pomaga zwiększyć wydajność, ponieważ ludzie mogą poruszać się po aplikacji i łatwo znaleźć potrzebne informacje. Pomyśl o typach tematów, które będziesz chciał omówić ze swoją siecią:

Rozwój zawodowy i certyfikacja

Strategia Business i spostrzeżenia dotyczące przywództwa

Wydarzenia, konferencje i targi branżowe

Trendy i wyzwania branżowe

Możliwości kariery

Używaj Tablic ClickUp z obiektami, zadaniami, powiązaniami i karteczkami samoprzylepnymi, aby wizualnie współpracować ze swoim zespołem

Posiadanie bogatej w funkcje platformy z czat i współpraca narzędzia zapewniają większą elastyczność i swobodę twórczą w wyrażaniu myśli, pomysłów i rozwiązań. Oto inne kluczowe funkcje, o których należy pamiętać przy wyborze alternatywy dla Discord:

Bezpieczeństwo i prywatność , w tym uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie end-to-end i środki ochrony danych

, w tym uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie end-to-end i środki ochrony danych Kanały komunikacji , takie jak czat tekstowy, głosowy i wideo dowspółpracy w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie

, takie jak czat tekstowy, głosowy i wideo dowspółpracy w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie Wsparcie platformy z dokumentacją i samouczkami wideo do szybkiego rozwiązywania problemów

z dokumentacją i samouczkami wideo do szybkiego rozwiązywania problemów Niestandardowe profile osobiste, aby lepiej reprezentować swoją społeczność i markę

profile osobiste, aby lepiej reprezentować swoją społeczność i markę Integracja z aplikacjami innych firm , takimi jakoprogramowanie do zarządzania projektami i e-mail

, takimi jakoprogramowanie do zarządzania projektami i e-mail Powiadomienia do wyciszania kanałów, ustawienia godzin ciszy i niestandardowego dostosowania do urządzenia

do wyciszania kanałów, ustawienia godzin ciszy i niestandardowego dostosowania do urządzenia Formatowanie i stylizacja z bogatą edycją tekstu i emoji dla lepszej ekspresji

z bogatą edycją tekstu i emoji dla lepszej ekspresji Wbudowane rozwiązania do wideokonferencji do dyskusji w czasie rzeczywistym

rozwiązania do wideokonferencji do dyskusji w czasie rzeczywistym Szukaj funkcja do szybkiego wyszukiwania określonych informacji

10 najlepszych alternatyw dla Discorda

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym" z setkami funkcji, które można dostosować, aby zapewnić płynną pracę. Wbudowany Widok czatu w ClickUp pozwala małym i dużym grupom na wygodne połączenie się ze sobą z wielu urządzeń!

Co najlepsze, ClickUp dostarcza narzędzia do współpracy wizualnej takie jak tablice i mapy myśli, aby wyjść poza tradycyjne kanały czatu i dokumenty. Wykorzystaj dodatkową widoczność dzięki komentarzom @wzmianki i wiadomościom z możliwością podejmowania działań dzięki klipy wideo i audio do dyskusji na dowolny temat.

ClickUp najlepsze funkcje

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Slack

przez Slack Slack jest aplikacją typu komunikacja zespołowa hub do współpracy, który łączy ludzi, dane i narzędzia w jednym miejscu. Pomaga Teamsom w utrzymaniu porządku, połączeniu wszystkich narzędzi programowych i pracować razem bardziej efektywnie do zrobienia rzeczy szybciej.

Dzięki Slack użytkownicy mogą tworzyć kanały dla określonych tematów lub rozmów, ustawić przypomnienia o zadaniach i terminach, udostępniać pliki, śledzić postępy w projektach i nie tylko. Slack jest również zintegrowany z tysiącami innych aplikacji, co ułatwia rozszerzanie dyskusji!

Najlepsze funkcje Slack

Role systemowe pozwalające sklasyfikowaćczłonek zespołu jako administratora do zarządzania kontami Slack lub osobę niebędącą administratorem

Kanały do tworzenia centralnych, udostępnianych przestrzeni dla rozmów, plików i osób

Kreator cykli pracy do automatyzacji rutynowych działań i komunikacji

Huddles i clips z opcjami audio i wideo

Limity Slack

Niestandardowe opcje w ustawieniach indywidualnych są ograniczone

Wsparcie dla zapobiegania utracie danych jest funkcją planu Enterprise

Cennik Slack

Free plan

Plan Pro: 7,25 USD/miesiąc na osobę, rozliczany rocznie

7,25 USD/miesiąc na osobę, rozliczany rocznie Business+ plan : 12,50 USD/miesiąc na osobę, rozliczane rocznie

: 12,50 USD/miesiąc na osobę, rozliczane rocznie Enterprise Grid plan: Skontaktuj się z firmą Slack w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Slack

Capterra: 4,7/5 (ponad 22 000 recenzji)

G2: 4,5/5 (ponad 30 000 recenzji) porównanie Slack vs Asana !

3. Posłaniec oddziału

przez Troop Messenger Troop Messenger to aplikacja typu wszechstronna aplikacja do przesyłania wiadomości zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom współpracować bardziej efektywnie. Jest to kompleksowe rozwiązanie do przesyłania wiadomości i współpracy dla wirtualnych i zdalnych Teams , oferując funkcje takie jak czat grupowy, udostępnianie plików, połączenia audio i wideo, zarządzanie zadaniami narzędzia, chatboty, niestandardowe integracje i nie tylko.

Użytkownicy mogą współpracować w czasie rzeczywistym i z łatwością pozostawać w połączeniu. Platforma oferuje również potężną funkcję wyszukiwania, która pozwala użytkownikom szybko znajdować wiadomości i pliki, pomagając im zachować porządek i być na bieżąco z najnowszymi rozmowami.

najlepsze funkcje #### Troop Messenger

Tworzenie wiadomości do wysyłania do dużej liczby użytkowników i grup jednocześnie

Prywatne systemy czatu, w tym wiadomości własne

Funkcja przesyłania wiadomości dalej

Wskaźniki czytania i pisania

Czat tekstowy i głosowy

Limity komunikatora Troop Messenger

Zarejestrowani użytkownicy Troop Messenger mają dostęp tylko do wsparcia na żywo

Stroma krzywa uczenia się, aby spersonalizować platformę

Ceny Troop Messenger

Enterprise : 5 USD za użytkownika miesięcznie

: 5 USD za użytkownika miesięcznie Superior : $9 za użytkownika miesięcznie

: $9 za użytkownika miesięcznie Premium: $25 za użytkownika miesięcznie

Troop Messenger oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (70+ recenzji)

: 4.6/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

4. Chanty

przez Chanty Chanty to platforma do współpracy z funkcjami takimi jak czat, połączenia wideo, udostępnianie plików i zarządzanie zadaniami, aby pomóc użytkownikom pozostać w kontakcie i zachować wydajność. Dzięki Chanty użytkownicy mogą udostępniać pomysły, przydzielać zadania i szybko uzyskiwać informacje zwrotne od innych.

Ponadto cała komunikacja jest bezpiecznie przechowywana w jednym miejscu, dzięki czemu można uzyskać do niej łatwy dostęp w dowolnym momencie. System powiadomień informuje użytkowników o nowych wiadomościach, aktualizacjach zadań lub ważnych plikach. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco z najbardziej aktualnym statusem!

Najlepsze funkcje Chanty

wideo i dźwięk 4k ze wsparciem dla maksymalnie 1000 uczestników wideo

Akcje konwersacji umożliwiające zmianę nazwy lub opuszczenie konwersacji

@wzmianki do powiadamiania członków

Wiadomości głosowe do odpowiedzi w podróży

Ciemny motyw o wysokim kontraście

Limity Chanty

Widoki zadań są ograniczone do Kanban, listy i kalendarza

Role i kontrola uprawnień są funkcjami płatnymi

Ceny Chanty

Plan Free

Business plan: 3 USD za użytkownika miesięcznie

Chanty oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (30+ recenzji)

: 4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

5. Mumble

przez Mumble Następnym na naszej liście alternatyw dla Discord jest Mumble, oprogramowanie open-source o niskim opóźnieniu i wysokiej jakości czacie głosowym, przeznaczone głównie do użytku podczas grania. Może być używane do komunikacji grupowej przez Internet lub inne połączenia sieciowe. Mumble dostarcza czysty dźwięk przy niskiej przepływności i minimalnym opóźnieniu przetwarzania, co czyni go idealnym do zastosowań w grach.

Jest również szyfrowany, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo komunikacji. Mumble jest dostępny dla systemów Windows, macOS i Linux. Ponadto obsługuje wiele wtyczek w celu wsparcia różnych mediów, takich jak strumieniowe przesyłanie muzyki.

Najlepsze funkcje Mumble

Niestandardowe komendy czatu i pozycje menu kontekstowego

Rozszerzenie systemu uprawnień użytkowników (ACL)

Rozpoznawanie znajomych na różnych serwerach

Szyfrowana komunikacja

Kreatory ustawień

Limity Mumble

Użytkownicy muszą płacić za niektóre aplikacje i dodatki, aby uzyskać więcej funkcji

Ograniczona pomoc i wsparcie w przypadku problemów z rozwiązywaniem problemów

Cennik Mumble

Korzystanie z Mumble jest Free

Oceny i recenzje Mumble

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Czat Steam

przez Czat Steam Steam Chat to usługa czatu głosowego platformy Steam, która pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą. Zapewnia ona różnorodne opcje komunikacji, takie jak czaty głosowe i wideo, czaty grupowe i inne. Oprócz prywatnych wiadomości, użytkownicy mogą również dołączyć do publicznych pokojów rozmów, aby komunikować się z wieloma użytkownikami jednocześnie.

Platforma oferuje wiele opcji personalizacji, takich jak tworzenie niestandardowych awatarów i dodawanie znajomych w celu ułatwienia komunikacji. Steam Chat jest również zintegrowany z innymi usługami Steam, umożliwiając użytkownikom dostęp do listy znajomych na platformie i połączenie się z nimi online.

Najlepsze funkcje Steam Chat

Przyjazne dla multimediów czaty, w tym wideo, zdjęcia, tweety i inne

Połączone linki do zapraszania osób bezpośrednio do czatu grupowego

Zapisane czaty grupowe z tytułami i awatarami

Funkcja przeciągania i upuszczania znajomych

Kanały obsługiwane jednym kliknięciem

Limity czatu Steam

Brak funkcji personalizacji prostego interfejsu użytkownika w porównaniu do innych alternatyw Discorda

Poziom teamu użytkownika wpływa na limit znajomych

Ceny czatu Steam

Steam Chat jest darmowy

Steam Chat oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Microsoft Teams

przez Microsoft Teams Microsoft Teams to oparta na chmurze platforma współpracy opracowana przez Microsoft, zaprojektowana w celu umożliwienia pracownikom w organizacji łatwej współpracy i komunikacji między sobą. Zapewnia dostawcom możliwość połączenia i udostępniania plików, czatów i zadań z jednego centralnego huba.

Narzędzie pozwala użytkownikom tworzyć kanały dla określonych tematów lub zespołów, a także wyszukiwać zawartość i rozmowy w ramach swojego zespołu. Dzięki wielu funkcjom, Microsoft Teams jest potężnym narzędziem, które pomaga użytkownikom pozostać w połączeniu, zorganizowanym i wydajnym. Może być używany w każdym ustawieniu biznesowym lub edukacyjnym, aby łączyć ludzi, udostępniać wiedzę i współpracować nad projektami.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Microsoft Office integracje, w tym Word, PowerPoint i Excel

Priorytetowe powiadomienia co dwie do 20 minut

Połączenia głosowe, poczta głosowa i przekazywanie połączeń

Udostępnianie ekranu z rozmytym tłem

Wbudowane tłumaczenie wiadomości

Limity Microsoft Teams

Wymaga skrzynki pocztowej Exchange Online (opartej na chmurze), aby w pełni korzystać z platformy

Stroma krzywa uczenia się w celu poznania różnych funkcji

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams oferuje wiele planów cenowych dla użytkowników Business i Home. Dostępne jest darmowe konto Home z ograniczonymi funkcjami

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (ponad 13 000 recenzji)

: 4.3/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (9,000+ recenzji)

8. Skype

przez Skype Skype to aplikacja umożliwiająca użytkownikom wykonywanie darmowych połączeń audio i wideo. Dostarcza również wiadomości błyskawiczne, funkcje udostępniania plików, wideokonferencje i opcje udostępniania ekranu. Dzięki aplikacji mobilnej Skype, użytkownicy mogą pozostawać w kontakcie będąc w podróży. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.

Może być używana zarówno do celów komunikacji Business, jak i osobistej. Skype oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak przekierowywanie połączeń, poczta głosowa i połączenia konferencyjne. Ponadto użytkownicy mogą wykonywać tanie połączenia międzynarodowe za pomocą kredytów Skype lub subskrypcji.

Najlepsze funkcje Skype'a

Notowanie wiadomości w celu szybszego śledzenia

Przekazywanie wiadomości do innych rozmów

Kompleksowe szyfrowanie wiadomości błyskawicznych

Integracja ze Spotify do podglądu utworów

Reakcje, GIF-y, cytaty i nie tylko

Limity Skype

Działa najlepiej w ekosystemie Microsoft, aby uzyskać korzyści z platformy

Reklamy pojawiają się dla użytkowników korzystających z Free Planu

Cennik Skype

Skype oferuje darmowe i płatne plany, w tym subskrypcję, środki na koncie Skype i numer Skype

Oceny i recenzje Skype'a

G2 : 4.3/5 (22 000+ recenzji)

: 4.3/5 (22 000+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (370+ recenzji)

9. Ventrilo

przez Ventrilo Ventrilo to czat głosowy i program komunikacyjny przeznaczony do gier online, zwłaszcza gier wieloosobowych. Ventrilo nie tylko zapewnia graczom świetny sposób do zrobienia połączenia podczas gry, ale także posiada funkcje takie jak listy serwerów, ustawienia użytkowników i kanałów, wykrywanie aktywacji głosowej, skróty klawiszowe i wiele innych.

Ponadto Ventrilo zapewnia dostawcom bezpieczne połączenie, które jest wolne od zakłóceń zewnętrznych. Ta alternatywa dla Discorda jest również świetna do spotkań online lub połączeń konferencyjnych, ponieważ pozwala użytkownikom z całego świata uczestniczyć niezależnie od ich lokalizacji!

Najlepsze funkcje Ventrilo

Prywatne rozmowy między użytkownikami, zarówno głosowe, jak i tekstowe

Funkcja filtrowania kanałów i odtwarzania strumieni głosowych

Trwałe hasła administratora kanału

Generowanie głosu z tekstu na mowę (TTS)

Minimalne wykorzystanie zasobów procesora

Limity Ventrilo

Zawartość strony jest rozszerzeniem do czytania i rozwiązywania problemów w porównaniu do innych alternatyw Discorda

Free dla maksymalnie 8 osób na tym samym serwerze

Ceny Ventrilo

Korzystanie z Ventrilo jest Free

Ventrilo oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Element

przez Element Element to platforma komunikacyjna umożliwiająca użytkownikom wysyłanie i odbieranie wiadomości, obrazów i innych danych za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Narzędzie umożliwia również użytkownikom tworzenie i dołączanie do własnych pokojów rozmów, przy jednoczesnym wsparciu połączeń audio i wideo.

Platforma jest dostępna na Androida, iOS, macOS, Windows i przeglądarki internetowe. Korzystanie z niej jest darmowe, ale posiada dodatkowe funkcje dla planów premium, takie jak zwiększone obciążenie pamięci masowej i opcje niestandardowe.

Element najlepsze funkcje

Wsparcie i umowy dotyczące poziomu usług (SLA) dla wdrożeń w chmurze i lokalnych

Grupowe pokoje rozmów dla osób lub Teams z uprawnieniami dostępu

Wiele funkcji sieciowych do bezpiecznej pracy i współpracy

Nieograniczone połączenia głosowe i wideo jeden na jednego i w grupach

Kompleksowe szyfrowanie

Element limits

Wsparcie Element nie jest w stanie zresetować haseł ani reaktywować kont matryca.org

Użytkownicy nie mogą zarejestrować się przy użyciu numeru telefonu

Ceny elementów

Business : 5 USD za użytkownika miesięcznie

: 5 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : $10 za użytkownika miesięcznie

: $10 za użytkownika miesięcznie Suwerenny: Skontaktuj się z Element, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Element

G2 : 4.3/5 (20+ recenzji)

: 4.3/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (5+ recenzji)

Zachowaj połączenie i organizację dzięki narzędziom do czatu ClickUp

ClickUp oferuje niesamowitą komunikację na czacie, która jest dostosowana do zwiększonej wydajności i efektywności.

ClickUp, wyposażony w potężne funkcje, takie jak integracje, zarządzanie zadaniami i kreatywne narzędzia, takie jak Tablice i Mapy myśli, tworzy jedyną w swoim rodzaju platformę, która wykracza poza konwencjonalne kanały czatu i dokumenty.

Ponadto ClickUp oferuje darmowy plan z nieograniczoną liczbą członków Free Forever Plan i przystępne plany cenowe, aby rozpocząć pracę z małą lub dużą grupą! 🌐

Utwórz konto Free