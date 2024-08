10 najlepszych aplikacji Digital Workplace dla nowoczesnych zespołów 2024

Niezależnie od tego, czy firma działa w biurze, czy zdalnie, cyfrowe miejsce pracy odgrywa kluczową rolę we wspieraniu i utrzymywaniu środowiska współpracy.

Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania do cyfrowego miejsca pracy ułatwia zarządzanie projektami i upraszcza pracę edycję dokumentów i udostępnianie. Wspiera również elastyczną pracę, ponieważ pracownicy mogą uzyskać dostęp do platformy zarówno z biura, jak i z zacisza własnego domu. 🏠

Wybór odpowiedniego oprogramowania może być nie lada wyzwaniem, gdy nie wiesz od czego zacząć. Mając to na uwadze, przedstawiliśmy 10 najlepszych programów do cyfrowego miejsca pracy, które pomogą Ci zwiększyć wydajność i współpracę Twojego zespołu!

Czym jest cyfrowe miejsce pracy?

Cyfrowe miejsce pracy to nowoczesny internetowy odpowiednik tradycyjnych biur. Dostarcza ono połączenie narzędzi cyfrowych, chmury obliczeniowej i innych zaawansowanych technologii, z których pracownicy mogą korzystać podczas pracy z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia.

Aby to wszystko osiągnąć, cyfrowe miejsca pracy wykorzystują takie udogodnienia jak przyjazny dla urządzeń mobilnych interfejs i wsparcie pracy zdalnej. Zwiększa to wydajność pracy i zaangażowanie pracowników, umożliwiając elastyczność i dostępność zasobów pracy.

Nowe filtry grup mieszanych w pulpitach nawigacyjnych ClickUp pozwalają na dalszą personalizację i niestandardowe ustawienia za pomocą operatorów "i" oraz "lub"

Doskonałe cyfrowe miejsce pracy powinno być dostosowywane do konkretnych potrzeb każdej organizacji. Obejmuje to spersonalizowany interfejs użytkownika, automatyzację cyklu pracy, opcje integracji i pulpity unikalne dla Twojej firmy. ✅

Korzyści płynące z korzystania z narzędzi cyfrowego miejsca pracy

Business korzystający z oprogramowania do cyfrowego miejsca pracy odnosi następujące korzyści:

Elastyczność: Pracownicy mają elastyczny harmonogram pracy, z czego wynika lepsza równowaga między życiem zawodowym i prywatnym oraz większa satysfakcja pracowników Efektywna komunikacja: Aplikacje dla cyfrowych miejsc pracy ułatwiają komunikacjęułatwiają pracownikom komunikację i współpracować ze sobą. Pomaga im to szybko dzielić się pomysłami i informacjami zwrotnymi, co wynika z bardziej wydajnych zadań i zakończonych projektów Poprawa wydajności: Nowoczesne narzędzia cyfrowe mogą wskazywać wskaźniki wydajności, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności i identyfikacji obszarów wymagających poprawy Obniżenie kosztów operacyjnych: Zastąpienie pracy osobistej spotkaniami online,tablice interaktywnei innymi opcjami cyfrowymi wynikają znaczne roczne oszczędności na kosztach ogólnych, takich jak koszty podróży, wynajem przestrzeni biurowej i koszty utrzymania Udostępnianie wiedzy: Narzędzia komunikacyjne, takie jak czat, wideokonferencje ioprogramowanie do zarządzania projektami umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając członkom Teams na udostępnianie wiedzy i omawianie pomysłów

Wspólna edycja, opcje typografii i nie tylko w ClickUp Docs

10 programów do cyfrowej pracy dla nowoczesnych Teamsów w 2024 roku

Po przeanalizowaniu wielu narzędzi oprogramowania do cyfrowego miejsca pracy, stworzyliśmy listę najlepszych rozwiązań na rynku, które pomogą zwiększyć wydajność, efektywność i poziom zaangażowania Twojego zespołu. Zanurzmy się! 🤿

1. ClickUp #### Najlepsze ogólne narzędzie cyfrowego miejsca pracy

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jednoczy Twój zespół w celu płynnego planowania projektów, śledzenia i współpracy - wszystko wygodnie zlokalizowane w ramach jednej platformy, co czyni go najlepszym ogólnym narzędziem cyfrowego miejsca pracy. 😍

To, co wyróżnia ClickUp, to dostępność ponad 15 konfigurowalnych widoków, które pomagają utrzymać dobrą organizację zespołu niezależnie od jego lokalizacji.

ClickUp wspiera aktywne zaangażowanie i docenianie indywidualnych wysiłków dzięki widokowi czatu, pozwalającemu Twojemu zespołowi prowadzić dyskusje związane z zadaniami w jednym ciągłym wątku. Mogą oni używać okrzyków i emotikonów, aby pokazać natychmiastową gratyfikację i zmotywować swoich współpracowników.

Twórz spersonalizowane listy kontrolne zadań w widoku listy lub zarządzaj obciążeniem pracą każdego pracownika w widoku zespołu. Tutaj możesz uzyskać dostęp do przeglądu wszystkich zadań posortowanych według osób przypisanych, aby sprawdzić, czy jakieś zadanie wymaga redystrybucji w celu zwiększenia wydajności.

Wizualna współpraca i burza mózgów są łatwe dzięki Tablice ClickUp -w pełni dostosowywalne tablice, które umożliwiają zespołom dodawanie notatek, map drogowych, map myśli i obrazów w celu lepszej organizacji projektów. 🎨

Zarządzaj swoim Businessem i współpracuj ze swoim zespołem z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, z Narzędzia do pracy zdalnej ClickUp . Funkcje cyfrowego miejsca pracy pozwalają monitorować wszystko w czasie rzeczywistym, dostosowywać oś czasu i śledzić obciążenie pracą za pomocą wykresów burndown. Zintegruj się z Zoom, aby z łatwością planować spotkania, lub skorzystaj z gotowych szablonów do pracy zdalnej, aby zorganizować swoje zadania i zespół. ClickUp Dokumenty umożliwia Teamsom burzę mózgów i współpracę nad edycjami jednocześnie. Dokumenty można również połączyć z cyklami pracy, aby scentralizować wszystkie dane związane z zadaniem. Ponadto możesz tworzyć połączone pliki do udostępniania i zarządzać uprawnieniami dla zespołów, gości lub dostępu publicznego. ClickUp AI asystent pisania pomaga Twojemu zespołowi komunikować się w sposób jasny i spójny. Oszczędza czas dzięki gotowym tabelom i nagłówkom zapewniającym doskonały format zawartości. Narzędzie oferuje podpowiedzi dostosowane do roli, które pomagają generować świeże pomysły dla różnych scenariuszy pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Prosta wirtualna współpraca dzięki niestandardowym tablicom ClickUp

Ponad 15 w pełni konfigurowalnych widoków dla wszystkich cykli pracy związanych z zarządzaniem projektami

Funkcje pracy zdalnej i kilka szablonów dostępnych dla konkretnych rozwiązań cyfrowego miejsca pracy

Widok ClickUp Tablica, który umożliwia łatwezarządzanie projektami zespołowymi dzięki funkcji "przeciągnij i upuść", wyczyszczonym wizualizacjom i konfigurowalnym polom

Opcje automatyzacji dla powtarzalnych lub ręcznych zadań

Automatyzacja śledzenia postępu prac

Integracja z ponad 1000 aplikacji

Limity ClickUp

Brak przycisku cofania

Przytłaczająca dla niektórych użytkowników ze względu na mnogość funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,400+ recenzji)

: 4.7/5 (8,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Jira

Najczęściej używany przez teams programistyczne

Via: Jira Jira to jedno z najlepszych narzędzi dla nowoczesnego cyfrowego miejsca pracy, dostosowane do bezproblemowej współpracy i realizacji zadań. Ta platforma cyfrowego miejsca pracy zapewnia różnorodny zakres widoków, takich jak tablice, listy, kalendarze i osie czasu, umożliwiając zespołom planowanie i bezbłędną realizację projektów. ✨

Dzięki szerokiemu wyborowi formularzy, szablonów i spersonalizowanych cykli pracy, Jira zwiększa wydajność i usprawnia pracę zarządzanie pracą . Używaj tablic Scrum do podziału złożonych projektów na mniejsze zadania lub tablic Kanban, aby pomóc zespołom wizualizować cykl pracy.

Jira ułatwia zespołom współpracę nad rozwojem oprogramowania. Z Jira Product Discovery funkcji, Teams mogą zbierać i ustalać priorytety pomysłów aby skupić się na najbardziej wpływowych możliwościach.

Najlepsze funkcje Jira

Zaprojektowany dla teamów programistycznych

Przyjazny dla użytkownika (głównie dla zespołów programistycznych)

Integruje się z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams, Gmail, Arkusze Google i GitHub w celu lepszej komunikacji wewnętrznej

Oferuje wiele opcji widoku na platformie do zarządzania projektami

Limity Jira

Korzystanie z niego może być trudne do nauczenia w porównaniu z innymi rozwiązaniami cyfrowego miejsca pracy

Brak opcji zarządzania zespołem marketingowym

Ceny Jira

Free

Standard :$7,75/miesiąc za użytkownika

:$7,75/miesiąc za użytkownika Premium :$15.25/miesiąc na użytkownika

:$15.25/miesiąc na użytkownika Enterprise:Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Jira oceny i recenzje

Capterra : 4.4/5 (13 000+ recenzji)

: 4.4/5 (13 000+ recenzji) G2: 4.3/5 (5,000+ recenzji)

3. Kissflow

Najlepsza platforma low-code

Via: KissflowKissflow to rozwiązanie do cyfrowego miejsca pracy, które pozwala zarządzać Teamsami i cyklami pracy przy braku lub niewielkim doświadczeniu w kodowaniu, dzięki czemu oprogramowanie jest bardzo przyjazne dla użytkownika.

Kissflow lubi Keep It Simple and Straightforward (KISS), pomagając projektować, automatyzować i zarządzać cyklami pracy w różnych działach i branżach, w tym w finansach, marketingu, HR, zarządzaniu projektami i tak dalej.

Jeśli żaden gotowy szablon nie odpowiada Twoim potrzebom, użyj prostych narzędzi przeciągnij i upuść bez kodowania, aby utworzyć zupełnie nowy cykl pracy lub skorzystaj z Kreatora aplikacji, aby usprawnić datę powstania aplikacji. Ponadto masz również możliwość tworzenia aplikacji przy użyciu własnego kodowania dla bardziej złożonych wymagań. 🤖

Najlepsze funkcje Kissflow

Brak konieczności kodowania do tworzenia i zarządzania cyklami pracy

Przyjazny dla użytkownika interfejs narzędzi do zarządzania projektami

Gotowe raportowanie i metryki

Tworzenie aplikacji bez kodowania i z niskim poziomem kodowania

Integracja z narzędziami takimi jak Gmail, Slack i Dropbox

Setki gotowych szablonów cyfrowych obszarów roboczych

Limity Kissflow

Raportowanie i analiza danych są trudniejsze do zarządzania w przypadku większych formularzy

Ograniczone opcje obsługi klienta i opóźnione odpowiedzi

Ceny Kissflow

Basic :Zaczyna się od $1,500/miesiąc za limit funkcji

:Zaczyna się od $1,500/miesiąc za limit funkcji Enterprise:Niestandardowy cennik dla pełnych funkcji

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Kissflow oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (500+ recenzji)

: 4.3/5 (500+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (30+ recenzji)

4. Bitrix24

Najwięcej funkcji cyfrowej współpracy

Via Bitrix24 Bitrix24 jest dostawcą wszystkich funkcji, które można znaleźć w innych narzędziach do cyfrowego miejsca pracy, co czyni go oprogramowaniem z jedną z najbardziej rozbudowanych funkcji współpracy na rynku. Liczne funkcje wizualizacji i potężne zarządzanie zadaniami narzędzia pomagają w łatwym monitorowaniu postępu prac nad projektem.

Korzystaj z opcji takich jak oprogramowanie telefoniczne, komunikatory, e-maile i połączenia wideo, aby pozostać w ścisłym połączeniu ze swoim zespołem. Ponadto dostępna jest wewnętrzna aplikacja społecznościowa do ogłoszeń w całej firmie. 📣

Możesz także zaoszczędzić czas na powtarzających się zadaniach poprzez ich automatyzację lub użyć w pełni konfigurowalnych tablic Kanban i drukowalnych wykresów Gantta do wizualizacji zarządzania projektami i udostępniania swojej wizji zespołowi. Funkcje "przeciągnij i upuść" sprawiają, że zarządzanie zadaniami jest łatwiejsze do dostosowania w locie - zwłaszcza jako wizualne miejsce pracy.

Najlepsze funkcje Bitrix24

W pełni konfigurowalny

Automatyzacja zadań

Szeroki wybór funkcji współpracy cyfrowej

Łatwe udostępnianie dokumentów

Komunikacja jest uproszczona dzięki komunikatorom internetowym i połączeniom wideo

Limity Bitrix24

Nieco trudna nawigacja

Interfejs może wydawać się zagracony zbyt wieloma funkcjami

Cennik Bitrix24

Podstawowy : $49/miesiąc za pięciu użytkowników

: $49/miesiąc za pięciu użytkowników Standard : $99/miesiąc za 50 użytkowników

: $99/miesiąc za 50 użytkowników Professional : $199/miesiąc za 100 użytkowników

: $199/miesiąc za 100 użytkowników Enterprise 250: 399 USD/miesiąc za 250 użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Bitrix24 oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (500 opinii)

: 4.1/5 (500 opinii) Capterra: 4.1/5 (700+ recenzji)

5. TruGrid

Najlepszy dla bezpieczeństwa cyfrowego

Via: TruGrid TruGrid pozwala Twojemu zespołowi pracować z dowolnego urządzenia bez obawy o narażenie sieci biurowej na zagrożenia przez Internet, co czyni ją idealną platformą dla bezpieczeństwa cyfrowego. Oprogramowanie to zapewnia, że zdalne połączenia komputerowe pozostają bezpieczne i nie można ich łatwo zhakować, w przeciwieństwie do VPN, który jest podatny na ataki ransomware.

Funkcja SecureRDP pomaga pracownikom w bezpiecznym dostępie do komputerów biurowych i pulpitów zdalnych. Oprogramowanie działa w oparciu o zasadę Zero Trust, która blokuje transfer danych między użytkownikami zdalnymi a sieciami firmowymi, aby zapobiec atakom ransomware. W wyniku tego nie ma potrzeby narażania się na działanie zapory sieciowej. 🔥

TruGrid obejmuje również uwierzytelnianie w chmurze, co oznacza, że tylko wstępnie uwierzytelnione połączenia mogą uzyskać dostęp do sieci firmowych. Ponadto oprogramowanie działa jak ochronna tarcza w chmurze, skutecznie blokując celowe ataki sieciowe. 🚫

Najlepsze funkcje TruGrid

Bezpieczny dostęp do usług pulpitu zdalnego

Bezpieczny dostęp do DaaS, VDI i hostingu

Bezpiecznypraca zdalna bez VPN

Ochrona Zero Trust

Wdrożenie zajmuje tylko jeden dzień

Uwierzytelnienie wymagane do uzyskania dostępu do sieci

Limity TruGrid

Czat bardziej responsywny niż bezpłatny numer telefonu

Ograniczone opcje niestandardowe

Ceny TruGrid (SecureRDP)

Podstawowy : 12 USD/miesiąc za użytkownika/10 komputerów

: 12 USD/miesiąc za użytkownika/10 komputerów Business : $15/miesiąc od 10 użytkowników/nieograniczona liczba komputerów

: $15/miesiąc od 10 użytkowników/nieograniczona liczba komputerów Dostawcy usług: Dostępne po złożeniu wniosku o cenę partnerską

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

TruGrid oceny i recenzje

Slashdot :4.5/5 (10+ recenzji)

:4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 5/5 (2 recenzje)

6. Slack

Najlepsza aplikacja do komunikacji cyfrowej

Via: Slack W dzisiejszych czasach Slack stał się preferowanym wyborem do przesyłania wiadomości błyskawicznych w zespołach. Przyjazny dla użytkownika interfejs wyróżnia to oprogramowanie, dzięki czemu nowi członkowie zespołu mogą szybko i łatwo nauczyć się poruszać po nim.

Slack umożliwia tworzenie kanałów dla poszczególnych teamów i projektów w celu uproszczenia komunikacji. Oprócz czatu w czasie rzeczywistym, można wysyłać wiadomości głosowe i prowadzić rozmowy wideo dla grup do 14 osób. ✉️

Oprogramowanie oferuje również przechowywanie plików zespołu, gdzie zespół może dodawać pliki ze swojego komputera lub połączyć się z usługą taką jak OneDrive i Google Drive. Dodatkowo, można użyć Canvases do dzielenia się pomysłami z zespołem za pomocą notatek lub przeglądów projektów.

Najlepsze funkcje Slack

Integruje się z aplikacjami do rozpoznawania zespołów

Zaawansowane funkcje, takie jak boty i kanały

Uporządkowane wątki konwersacji

Łatwy w użyciu

Limity Slack

Powiadomienia o wiadomościach czasami nie wyskakują

Powiadomienia o wzmiankach są opóźnione

Cennik Slack

Free

Pro : 7,25 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika Business+ : 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise Grid: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (31 000+ recenzji)

: 4.5/5 (31 000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,000+ recenzji)

7. Axero Solutions

Najlepszy dla intranetu pracowniczego

Via: Axero Solutions Jeśli szukasz najlepszego oprogramowanie intranetowe dla pracowników nie szukaj dalej niż Axero Solutions - pozwala członkom zespołu synchronizować pliki i udostępniać dokumenty w jednym centralnym hubie. 🎯

Axero integruje się z narzędziami takimi jak Microsoft 365, obszar roboczy Google, Zoom i Dropbox, aby usprawnić zarządzanie projektami. Pozwala również na bezpieczne przechowywanie zawartości cyfrowej i łatwe wyszukiwanie jej za pomocą interfejsu internetowego, aplikacji mobilnej lub dostępnego interfejsu API REST.

Współpracę w Teams upraszczają fora dyskusyjne, komunikatory, komentarze i integracje z popularnymi aplikacjami. Zarządzanie zadaniami jest jeszcze prostsze dzięki wzmiankom w czasie rzeczywistym, współedytowaniu i informacjom zwrotnym o postępach, które informują zespół na bieżąco. ⌛

Wszystkie oddelegowane zadania są przechowywane w intranecie, dzięki czemu można do nich wrócić w dowolnym momencie.

Najlepsze funkcje Axero

Kompleksowe rozwiązania

Przyjazne dla użytkownika

Integracja z popularnymi narzędziami

Obejmuje niestandardowe dane powstania zawartości

Płynna komunikacja z całym zespołem

Limity Axero

Sporadyczne usterki mogą spowodować utratę zawartości

Niewystarczająca elastyczność konfiguracji widżetów

Ceny Axero

Wyceny dla poziomów Standard, Business i Enterprise dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Axero

G2 : 4.2/5 (50+ recenzji)

: 4.2/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50+ recenzji)

8. Robin

Większość funkcji hybrydowej współpracy zespołowej

Via Robin Użyj Robin, aby zwiększyć elastyczność miejsca pracy, umożliwiając zespołowi pracę zarówno z biura, jak i z domu. 🏘️

Otwórz aplikację Robin, aby uzyskać dostęp do mapy biura w czasie rzeczywistym, zarezerwować biurko i udostępniać te informacje zespołowi w celu lepszej koordynacji. W widoku tygodnia pracy zespół może zobaczyć, kto jest w biurze i jakie działania są planowane na dany tydzień .

Możesz również ustawić zasady wizyt w biurze, łatwo dostępne na urządzeniach mobilnych lub pulpitach, dzięki czemu Twoi pracownicy będą świadomi Twoich oczekiwania dotyczące pracy hybrydowej . Rezerwacja przestrzeni do spotkań jest łatwa dzięki sprawdzaniu dostępności sal i planowaniu spotkań za pomocą prostych integracji kalendarza. 🗓️

Najlepsze funkcje Robin

Dostępna aplikacja mobilna

Integracja z usługami Slack i Teams

Rezerwacja pokoju z wyprzedzeniem

Dostępna analityka miejsca pracy

Ograniczenia Robin

Trudności podczas rezerwacji spotkań

Sporadyczne usterki

Ceny Robin

Starter: Free do 15 użytkowników

Free do 15 użytkowników Teams: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Robin

G2 : 4.4/5 (150+ recenzji)

: 4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

9. Kintone

Większość funkcji cyklu pracy w Teams

Via: Kintone Kintone to konfigurowalna platforma do zarządzania cyklem pracy w zespole. Od zarządzania danymi po monitorowanie zadań i komunikację, Kintone pomaga centralizować i organizować pracę przy minimalnym wysiłku.

Śledzenie krytycznych danych w jednym miejscu i dostęp do nich w dowolnym momencie komunikować się z Teams . To cyfrowe miejsce pracy posiada chmurę, w której wszyscy członkowie zespołu mogą udostępniać dane lub przekształcać arkusze kalkulacyjne w bazy danych dostępne w celu uproszczenia współpracy. 🤝

Możesz projektować dostosowane do potrzeb cykle pracy za pomocą prostej akcji "przeciągnij i upuść". Co więcej, platforma ta pomaga w automatyzacji powtarzalnych zadań dzięki zautomatyzowanemu przekazywaniu zadań, zaplanowanym powiadomieniom i niestandardowym przypomnieniom. Wszystkie projekty i procesy są widoczne dla wszystkich na jednym pulpicie, co ułatwia ich śledzenie.

Najlepsze funkcje Kintone

Dane dostępne z dowolnego urządzenia

Prosty interfejs typu "przeciągnij i upuść

Scentralizowany cykl pracy dla cyfrowych miejsc pracy

Integracja z wieloma narzędziami, takimi jak Gmail, Slack i Dropbox

Limity Kintone

Wersja mobilna nie jest tak przyjazna dla użytkownika jak wersja na pulpit

Ograniczone opcje formatu w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Kintone

$24/miesiąc za użytkownika z minimum pięcioma użytkownikami ($120/miesiąc)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Kintone

G2 : 4.6/5 (190+ recenzji)

: 4.6/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (130+ recenzji)

10. AvePoint

Najlepsze dla Teams korzystających z Microsoft 365

Via: AvePoint Jeśli Twój Business opiera się na Microsoft 365, AvePoint jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem cyfrowego miejsca pracy. AvePoint umożliwia skuteczne zarządzanie, migrację i usprawnianie współpracy w ramach Office 365, a wszystko to dzięki kompleksowemu rozwiązaniu Microsoft Teams.

Platforma jest idealna do optymalizacji operacji Software as a Service (SaaS). Ułatwia płynną integrację zawartości, komunikacji i informacji z różnych usług Office 365 w ramach nowoczesnego obszaru roboczego hostowanego w chmurze. ☁️

Dzięki funkcji AvePoint Cloud Management zyskujesz możliwość skutecznego nadzorowania i optymalizacji aplikacji opartych na chmurze, zapewniając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność. Ten poziom kontroli obejmuje raportowanie audytu, migrację zawartości, bezpieczne udostępnianie zawartości i płynną synchronizację zawartości między różnymi dzierżawcami Microsoft 365.

Najlepsze funkcje AvePoint

Prosta migracja

Łatwy w użyciu

Możliwość dodawania modułów w zależności od potrzeb

Limity AvePoint

Moduł AvePoint GA może być trudny w użyciu

Integracja nie jest wystarczająco szybka

Ceny AvePoint

Dostępne na życzenie

AvePoint oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (10+ recenzji)

: 4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3 recenzje)

Beyond Office Walls: Wykorzystaj doskonałość dzięki 10 najlepszym programom do cyfrowego miejsca pracy

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą, czy dużą firmę, korzystanie z tych 10 najlepszych narzędzi do cyfrowego miejsca pracy pomoże twojej organizacji działać sprawnie, nawet jeśli twoi pracownicy preferują pracę zdalną.

Potrzebujesz wszechstronnej opcji? Sprawdź ClickUp jeśli chcesz zwiększyć ogólną wydajność swojego zespołu cyfrowego. Współpracuj cyfrowo w czasie rzeczywistym bez opóźnień, z łatwością przydzielaj i monitoruj zadania, planuj spotkania i dziel się pomysłami na konfigurowalnych tablicach. Nie ma rzeczy, której nie da się do zrobienia. 🏆