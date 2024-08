10 najlepszych alternatyw i konkurentów Kissflow w 2024 r

W przyziemnym świecie biznesu istnieje jeden dość romantycznie brzmiący akronim: KISS. 😘

Jest to skrót od Keeping It Simple and Straightforward - zasady, której Kissflow przestrzega do samego końca.

Ten niskokodowy Business zarządzanie procesami (BPM) doskonale nadaje się do usprawniania cykli pracy za pomocą intuicyjnych narzędzi wizualnych. Przy odrobinie wiedzy technicznej można użyć Kissflow do ustawienia zautomatyzowanych aplikacji biznesowych do wszystkiego, od marketingu po operacje HR.

Ale my, ludzie, zawsze szukamy innych ryb w morzu 🐟

Istnieje kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywy dla Kissflow - na przykład, potrzebujesz prostszego interfejsu do użytku osobistego, najlepiej no-code a może bardziej opłacalne rozwiązanie.

Niezależnie od powodów, jesteśmy tutaj, aby pomóc w poszukiwaniach. Zapoznaj się z naszymi 10 najlepszymi alternatywami i konkurentami Kissflow - omówimy ich zalety, wady i ceny, abyś mógł znaleźć ten, który pasuje do Twoich potrzeb jak ulał. 🧤

Czego należy szukać w alternatywach dla Kissflow?

Najlepsza alternatywa dla Kissflow powinna do zrobienia dla ciebie wszystko - mówimy o cyfrowym obszarze roboczym typu "wszystko w jednym", który optymalizuje twój cykl pracy i pozwala zespołowi współpracować bez wysiłku. Oto kluczowe cechy, których należy szukać:

Łatwość użytkowania: Platforma powinna być łatwa w obsłudze i kompatybilna z preferowanym systemem operacyjnym. Nie powinieneś spędzać miesięcy na nauce jej obsługi Automatyzacja procesów: Powinna pomagać w automatyzacji powtarzalnych zadań i procesów, abyś mógł skupić się na bardziej kognitywnych aspektach swojej pracy Wielofunkcyjność: Powinien oferować wiele funkcji dlarozwoju procesów i aplikacjimonitorowania i współpracy Wsparcie dla wielu użytkowników: Powinien umożliwiać wielu pracownikom korzystanie z niego bez opóźnień i usterek. Przypisywanie iśledzenie zadań w różnych procesach powinno być płynne Integracje: Powinieneś być w stanie zintegrować platformę z innymi cennymi narzędziami i programami, aby uniknąć przeskakiwania między wieloma aplikacjami Bezpieczeństwo: Platforma powinna mieć niezawodne środki bezpieczeństwa, aby chronić informacje biznesowe lub osobiste przed nieautoryzowanym dostępem

10 najlepszych alternatyw Kissflow do wykorzystania w 2024 roku

Zachowaj swój przepływ pracy jak dobrze naoliwiona maszyna dzięki najlepszym 10 alternatywom Kissflow. Przejrzyj ich zalety i wady, aby znaleźć najlepszą opcję dla siebie i swojego zespołu. ✌️🤩

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

ClickUp spełnia wszystkie wymagania dotyczące idealnej alternatywy dla Kissflow. To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami, przepływem pracy i zarządzanie wydajnością platforma zakończona bez kodu i skalowalna dla Businessu każdej wielkości. 💻

Podobnie jak Kissflow, ClickUp jest wyposażony w funkcje umożliwiające kompleksową współpracę i kontrolę, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji z nakładającymi się funkcjami. Platforma posiada wystarczającą ilość narzędzi wizualnych i analitycznych, aby zasilić od prostych do złożonych procesów Business i wsparcie w podejmowaniu krytycznych decyzji.

Możesz bawić się ponad 15 układami (widokami), aby opracowywać strategie, przypisywać i nadzorować segmenty swojej pracy. Wypróbuj na przykład wszechstronny Widok listy, aby pogrupować zadania na podstawie statusów, Widok kalendarza, aby mieć oko na zbliżające się terminy, lub Widok tablicy w stylu Kanban, aby uzyskać bardziej wizualne podejście.

Korzystaj z intuicyjnego interfejsu "przeciągnij i upuść", aby przenosić zadania w ramach cyklu pracy - to takie proste! Możesz niestandardowo dostosować obszar roboczy ClickUp do swoich potrzeb dzięki funkcji ClickApp .

Wszystko, co musisz zrobić, to postępować zgodnie z podpowiedziami wizualnymi, aby włączyć konfiguracje takie jak:

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

To, co wyróżnia ClickUp, to bogactwo gotowych szablonów do tworzenia procesów biznesowych od podstaw. Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, podczas gdy Kissflow posiada ponad 200 szablonów, ClickUp oferuje ponad 1000, aby wesprzeć dosłownie każdy mikroproces, od tworzenia Mapy myśli ClickUp i raportowanie błędów do zarządzanie niestandardowymi relacjami z klientami .

Aha, czy wspomnieliśmy, że ClickUp ma hojny darmowy poziom? 😄

ClickUp najlepsze funkcje

ponad 15 konfigurowalnych widoków w wizualnym środowisku programistycznym

Kompatybilny zMac, Windows, Linux, iOS i Android urządzenia

Integracja z ponad 1000 popularnych aplikacji i programów

Możliwość dostosowania do dowolnego obszaru roboczego dzięki ClickApp

Oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy ułatwiające współpracę

Płynny interfejs "przeciągnij i upuść

ponad 1000 gotowych szablonów cyklu pracy

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje

Nowi użytkownicy mogą być przytłoczeni ilością dostępnych niestandardowych ustawień

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Microsoft Flow

przez Automatyzacja zasilania Microsoft Power Automatyzacja (dawniej Microsoft Przepływ) jest przede wszystkim automatyzacja cyklu pracy platforma, która może być ratunkiem dla Businessu, który utknął z powodu powtarzających się zadań administratora. Pomaga ona zaoszczędzić czas i zasoby poprzez tworzenie "przepływów" w oparciu o zdefiniowane warunki i używanie języka naturalnego jako danych wejściowych.

Jeśli nie masz pewności, jak dostroić swój cykl pracy lub masz trudności z zobaczeniem szerszego obrazu, pokochasz funkcję doradcy procesu platformy. Oferuje ona wgląd w obecne wąskie gardła - a nawet dostarcza rekomendacje dotyczące tego, które części procesu należy zautomatyzować, aby zwiększyć ogólną wydajność zespołu.

Power Automate jest dość potężnym narzędziem do optymalizacji większości procesów biznesowych, ale może mieć trudności ze szczególnie złożonymi - ponieważ pojedynczy cykl pracy na platformie jest ograniczony do 500 działań.

Najlepsze funkcje Microsoft Flow

Wsparcie dla wprowadzania danych w języku naturalnym

Dostępność predefiniowanych szablonów

Setki integracji z aplikacjami

Dostępność na pulpitach i urządzeniach mobilnych

Zalecenia dotyczące tworzenia przepływów i automatyzacji zadań

Limity Microsoft Flow

Może nie być najlepszą opcją do kompleksowego zarządzania cyklem pracy

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma działa wolno i z opóźnieniem

Ceny Microsoft Flow

Plany subskrypcji

Per-user plan : 15 USD/miesiąc

: 15 USD/miesiąc Per-user plan with attended RPA : $40/miesiąc

: $40/miesiąc Per-flow plan: $100/za przepływ/miesiąc (minimalna kwota zakupu to pięć przepływów)

Plany płatne na bieżąco

Licencja według przepływu : 0,60 USD/uruchomienie w chmurze

: 0,60 USD/uruchomienie w chmurze Licencja według przepływu : 0,60 USD/przepływ pulpitu (tryb uczęszczany) run

: 0,60 USD/przepływ pulpitu (tryb uczęszczany) run Licencja przez przepływ: 3,00 USD/przepływ pulpitu (tryb nienadzorowany) run

Oceny i recenzje Microsoft Flow

G2 : 4.60/5 (100+ recenzji)

: 4.60/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.40/5 (100+ recenzji)

3. Platforma Mendix

przez Mendix Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w automatyzacji, czy szukasz inteligentnych sposobów na usprawnienie swojego cyklu pracy, Mendix może Ci pomóc. Ta niskokodowa platforma umożliwia modernizację operacji i tworzenie rozwiązań z zakresu cyklu pracy, które zwiększają wydajność we wszystkich obszarach.

Jednym ze sposobów automatyzacja procesów biznesowych z Mendix jest poprzez tworzenie aplikacji. Nie martw się, jeśli nie jesteś geniuszem kodowania - dzięki wizualnym narzędziom platformy nie będziesz miał problemów z tworzeniem aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i mikrousług. Każda tworzona aplikacja Mendix otrzymuje dedykowaną zakładkę Hometab na platformie, co zapewnia łatwy dostęp do narzędzi do zarządzania projektami i produktami, DevOps i zarządzania backlogiem.

W przypadku jesteś deweloperem możesz wypróbować Mendix Studio Pro i wykorzystać swoje umiejętności CSS, Java i JavaScript do opracowania lub rozszerzenia wysoce niestandardowej aplikacji Mendix. 🧑‍💻

Platforma wspiera nowych użytkowników szczegółowymi samouczkami, ale należy wziąć pod uwagę krzywą uczenia się. Jeśli nie jesteś zbyt obeznany z technologią, wypróbowanie alternatywy Kissflow bez kodowania może być lepszą opcją.

Najlepsze funkcje platformy Mendix

Nadaje się do tworzenia i zarządzania aplikacjami

Podstawowe funkcje są stosunkowo łatwe do opanowania

Skalowalność dla złożonych cykli pracy

Wsparcie dla szybkiegorozwój aplikacji* Wdrażanie aplikacji jednym kliknięciem

Limity platformy Mendix

Płatne plany mogą być niedostępne dla użytkowników z ograniczeniami budżetowymi

App Store zawiera niektóre przestarzałe komponenty

Ceny platformy Mendix

Free : $0

: $0 Podstawowy : $60

: $60 Standard : $950

: $950 Premium: wycena niestandardowa

Platforma Mendix oceny i recenzje

G2 : 4.40/5 (100+ recenzji)

: 4.40/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.80/5 (15+ recenzji)

4. Airtable

przez Airtable Czy jesteś gotowy porzucić arkusze kalkulacyjne Excel i przejść do czegoś bardziej zaawansowanego? Jeśli tak, to Airtable jest tym, czego szukasz. Nie daj się zwieść minimalistycznemu designowi oprogramowania - zagłęb się, a odkryjesz jego prawdziwą magię. ✨

Platforma umożliwia tworzenie relacyjnych baz danych do zarządzania projektami i pracy zespołowej. W przeciwieństwie do zwykłych arkuszy kalkulacyjnych, które przechowują tylko informacje, relacyjne bazy danych Airtable umożliwiają połączenie rekordów w różnych tabelach. Wynik? Możesz filtrować rekordy pod kątem określonych kategorii i tworzyć różne widoki za pomocą widoków Kalendarza, Kanbana i Galerii.

Airtable domyślnie korzysta z widoku siatki, który wielu użytkowników uważa za atrakcyjny ze względu na znajomy interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny. 📑

Podobnie jak Kissflow, Airtable oferuje integrację z dziesiątkami aplikacji i narzędzi. Otrzymujesz również mnóstwo rozszerzeń do takich działań, jak wizualizacja danych, raportowanie, tworzenie skryptów, śledzenie czasu i kalibracja czasu do różnych stref czasowych.⌚

Najlepsze funkcje Airtable

Przejrzysty interfejs podobny do Microsoft Excel

Wygodne ustawienia dla relacyjnych baz danych

Różne widoki projektów

Integracje z popularnymi narzędziami i aplikacjami

Efektywna współpraca między zespołami

Poręczne rozszerzenia

Limity Airtable

Limit funkcji na urządzeniach mobilnych

Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników bez doświadczenia z bazami danych

Ceny Airtable

Free : $0

: $0 Plus : $10 za licencję/miesiąc

: $10 za licencję/miesiąc Pro : $20 za licencję/miesiąc

: $20 za licencję/miesiąc Enterprise: cena niestandardowa

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Airtable oceny i recenzje

G2 : 4.60/5 (2,000+ recenzji)

: 4.60/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.70/5 (1,500+ recenzji)

5. Creatio

przez Creatio Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć unikalne aplikacje Business, analizować lub monitorować trendy i wskaźniki KPI, czy też poprawić jakość obsługi klienta, Creatio zapewnia to wszystko. Platforma dzieli swoje produkty na dwie sekcje:

Studio Creatio: do tworzenia aplikacji bez użycia kodu Marketing, sprzedaż i usługi Creatio: do tworzenia aplikacji CRM

Odpowiednio wykorzystane, rozbudowane aplikacje CRM platformy mogą zapewnić pożądaną kontrolę nad klientami - szybko pozyskać nowych klientów lub rozszerzyć doświadczenie klientów już istniejących. Creatio posiada również rynek narzędzi, dodatków, konektorów i szablonów, które pomagają tworzyć cykle pracy odpowiadające potrzebom biznesowym.

Dzięki Creatio możesz cieszyć się monitorowaniem procesów w czasie rzeczywistym i niestandardowymi opcjami aplikacji. Platforma ułatwia współpracę między działami, potencjalnie zwiększając wydajność kampanii i wskaźniki sprzedaży. 💸

Najlepsze funkcje Creatio

Kompleksowa automatyzacja cyklu pracy

Bezkodowe tworzenie aplikacji

Bogaty rynek dodatków i szablonów

Aplikacje skoncentrowane na CRM

Śledzenie procesów w czasie rzeczywistym

Limity Creatio

Brak zaktualizowanych przewodników i samouczków wideo dla nowych użytkowników

System może być czasami uciążliwy i przydałaby mu się większa szybkość wyszukiwania

Ceny Creatio

Process Designer : $0

: $0 Studio Enterprise: $25 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Creatio

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (50+ recenzji)

6. Pipefy

przez Pipefy Szukasz sposobu na automatyzację zadań i utrzymać kontrolę nad HR, sprzedażą, marketingiem, zaopatrzeniem i innymi działami? Pipefy może być narzędziem, którego szukasz! Ta niskokodowa platforma automatyzacji pozwala projektować niestandardowe cykle pracy i optymalizować powtarzalne czynności, uwalniając cenny czas na działania o większej wartości dodanej.

Pipefy jest przyjazny dla początkujących, dzięki czemu jest idealny dla tych, którzy dopiero zaczynają oprogramowanie do zarządzania projektami . Możesz odkrywać imponującą bibliotekę gotowych szablonów do różnych celów, w tym:

Obsługa klienta Potok sprzedaży Proces zakupu Zarządzanie pracą zdalną Marketing zawartości

Dzięki Pipefy nie musisz przeglądać stosów informacji, aby tworzyć raporty - platforma generuje je automatycznie, pozwalając Ci być na bieżąco z każdą zmianą w Twojej firmie.

Najlepsze funkcje Pipefy

Szybka automatyzacja i wdrażanie procesów

Automatyczne raportowanie

Intuicyjny pulpit aktywności

Interfejs typu "przeciągnij i upuść

Bogate możliwości integracji

Limity Pipefy

Wersja mobilna ma ograniczone funkcje i może być nieporęczna

Funkcje raportowania mogłyby zostać ulepszone

Ceny Pipefy

Starter : $0

: $0 Business : $19 za użytkownika/miesiąc

: $19 za użytkownika/miesiąc Enterprise : $32 za użytkownika/miesiąc

: $32 za użytkownika/miesiąc Unlimited: Ceny niestandardowe

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Pipefy oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (300+ recenzji)

7. Appian

przez Appian Appian jest asem w rękawie dla zwiększenia wydajności zespołu i usprawnienie procesów. To oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi może również uratować życie, jeśli nie masz pewności, które cykle pracy zautomatyzować. Z jego Oparty na AI Process Mining, Appian analizuje operacje od początku do końca i identyfikuje obszary, które można zoptymalizować.

Inteligentne przetwarzanie dokumentów (IDP) w Appian to kolejna funkcja, która zmienia zasady gry. Została ona zaprojektowana w celu zrozumienia i wyodrębnienia cennych informacji z nieustrukturyzowanych danych prawie jak człowiek. 📋

Wyposażony w interfejs "przeciągnij i upuść", Appian oferuje arsenał narzędzi low-code do projektowania aplikacji, które pasują do stylu Twojej firmy. Platforma oferuje również płynną integrację opartą na API i przydatne funkcje raportowania. Skorzystaj z graficznych i tabelarycznych pulpitów, aby uzyskać widok z lotu ptaka na swój Business i ustalać priorytety zadań w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Appian

Funkcje oparte na AI / ML

Doskonałe wsparcie dla optymalizacji procesów

Szybkie i wysoce konfigurowalne tworzenie aplikacji

Kompleksowe pulpity do raportowania

Integracje API

Limity Appian

Może być trudny w użyciu, głównie z powodu braku przewodników wyjaśniających

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że mógłby być bardziej niskokodowy niż obecnie

Ceny Appian

Free : $0

: $0 Aplikacja :

Standardowa: $75/miesiąc na użytkownika Rzadko: $9/miesiąc na użytkownika Input-Only: $2/miesiąc na użytkownika

: Platforma : ceny niestandardowe

: ceny niestandardowe Unlimited: cena niestandardowa

Oceny i recenzje Appian

G2 : 4.5/5 (300+ recenzji)

: 4.5/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (50+ recenzji)

8. Process Street

przez Ulica procesu Podążanie ulicą zarządzania procesami może być przytłaczające, chyba że jesteś na Process Street! Platforma oferuje oparte na AI cykle pracy dla każdego procesu, minimalizując ryzyko błędów ręcznych.

Process Street umożliwia ustawienie cykli pracy z wykorzystaniem logiki warunkowej, dzięki czemu mogą one dynamicznie dostosowywać się do zmian wprowadzanych w innych zadaniach. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi platformy, ludzki wkład i inteligentna automatyzacja współpracują ze sobą, aby poprawić wyniki biznesowe i zwiększyć wydajność zespołu.

Oprócz pomocy w projektowaniu inteligentnych cykli pracy, Process Street pozwala pilnować ich jak jastrząb! 🦅

Platforma oferuje zaawansowane opcje analityczne do dogłębnego raportowania śledzenie wskaźników KPI , wskazywać wąskie gardła i optymalizować procesy w czasie.

Nie masz ochoty zaczynać od zera? Process Street oferuje imponującą bibliotekę gotowych szablonów dla różnych przypadków użycia, od codziennego zarządzanie zadaniami do wdrażania pracowników.

Najlepsze funkcje Process Street

Wsparcie dla cykli pracy wymagających logiki warunkowej

Monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym

Szablony dla wielu przypadków użycia

Łatwy w użyciu interfejs użytkownika

Limity Process Street

Nowi użytkownicy mogą uznać układ aplikacji za mylący

Brak natywnych integracji z popularnymi narzędziami do automatyzacji procesów

Ceny Process Street

Startup : $100 miesięcznie/$1,000 rocznie

: $100 miesięcznie/$1,000 rocznie Pro : $415 miesięcznie/$5,000 rocznie

: $415 miesięcznie/$5,000 rocznie Enterprise: $1,660 miesięcznie/$1,660 rocznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Process Street oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (350+ recenzji)

: 4.6/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (550+ recenzji)

9. OutSystems

przez OutSystems Czy platforma low-code może zapewnić wysoką wydajność? Oczywiście, a OutSystems to udowadnia! Ta niskokodowa platforma do tworzenia aplikacji zapewnia kontrolę nad aplikacją przez cały jej cykl życia. ♻️

Dzięki OutSystems możesz tworzyć aplikacje i jednocześnie wdrażać je na publicznych, prywatnych lub hybrydowych platformach chmury. Innymi słowy, możesz zachować je do użytku wewnętrznego lub opublikować na platformach takich jak App Store i Google Play.

Wdrażanie jest super wydajne - możesz nawet budować całe systemy w mgnieniu oka, dając swojemu Businessowi przewagę konkurencyjną, gdy liczy się czas dostawy. Chcesz dodawać innowacje? Aktualizuj aplikacje na bieżąco! ⏫

Najlepsze funkcje OutSystems

Najwyższa prędkość wdrażania

Wygodne aktualizacje aplikacji przez cały cykl życia produktu

Integracje z aplikacjami innych firm

Wysoka skalowalność

Narzędzia do raportowania i analizy

Limity OutSystems

Integracje mogą być skomplikowane i prowadzić do problemów z wydajnością

Niestandardowy czas reakcji działu obsługi klienta

Ceny OutSystems

Pojedyncza aplikacja : $0

: $0 Wiele aplikacji : Od $1,513 miesięcznie (rozliczane rocznie)

: Od $1,513 miesięcznie (rozliczane rocznie) Duże portfolio aplikacji: ceny niestandardowe

OutSystems oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (900+ recenzji)

: 4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (350+ recenzji)

10. ProcessMaker

przez ProcessMaker ProcessMaker to niezawodna platforma BPA do ulepszania istniejących procedur i projektowania nowych. Może poradzić sobie ze złożonymi cyklami pracy i pomóc w stworzeniu dobrze połączonego systemu z solidnymi funkcjami analizy i raportowania. 🔍

Będąc platformą niskokodową, ProcessMaker ma wizualnie sterowany interfejs, który pomaga w tworzeniu dostosowanego do potrzeb rozwiązania cyklu pracy dla Twojej firmy. Na przykład, można użyć dostępnych narzędzi do tworzenia schematów blokowych, aby zidentyfikować krytyczne mikroprocesy w ramach cyklu pracy.

Należy zauważyć, że kilka zaawansowanych funkcji wymaga niewielkiej wiedzy programistycznej, co może być potencjalną wadą dla wielu użytkowników.

Silne możliwości integracyjne ProcessMaker pozwalają mu służyć jako centralny hub dla Twojego biznesu. Pracownicy z różnych działów mogą uzyskać dostęp i pracować z udostępnianymi danymi, zmniejszając ryzyko błędów.

Najlepsze funkcje ProcessMaker

Solidne integracje

Maksymalna skalowalność

Łatwy w użyciu interfejs

Wsparcie dla złożonych cykli pracy

Przyzwoite narzędzia do raportowania i analizy

Limity ProcessMaker

Koszt licencji może być wysoki

Tworzenie złożonych procesów wymaga umiejętności programowania

Ceny ProcessMaker

ProcessMaker oferuje konfigurowalne ceny, więc najlepiej skontaktować się bezpośrednio z platformą i dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach.

Oceny i recenzje ProcessMaker

G2 : 4.3/5 (250+ recenzji)

: 4.3/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (150+ recenzji)

The Land Beyond Kissflow

Odkrywanie konkurentów Kissflow otwiera świat możliwości optymalizacji przepływu pracy i usprawnienia procesów biznesowych. Niezależnie od tego, czy szukasz platformy bez kodu, najnowocześniejszych automatyzacji, rozbudowanych możliwości współpracy, czy też konfigurowalnego tworzenia aplikacji, na tej liście z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Bez zbędnych ceregieli, zapoznaj się z tymi opcjami usprawnienia procesów biznesowych innymi niż Kissflow i znajdź tę, która zabierze Cię w podróż w kierunku uproszczonych i usprawnionych cyfrowych cykli pracy dla wszystkich rutynowych zadań! 🚀