10 najlepszych narzędzi zwiększających produktywność dla deweloperów w 2024 roku

Jest ich tak wiele narzędzi zwiększających wydajność dla programistów w dzisiejszych czasach i może być trudno wiedzieć, które z nich są warte twojego czasu.

Dlatego zapytałem inżynierów z największych i najbardziej innowacyjnych firm, takich jak Google, Uber i GitHub, jakie są ich zdaniem najlepsze narzędzia do procesu tworzenia oprogramowania.

Używają oni tych narzędzi do zrobienia więcej szybciej i przy mniejszej liczbie czynników rozpraszających. Kto wie, może nawet odkryjesz nowego faworyta!

Zanurzmy się więc w 10 najlepszych narzędzi zwiększających wydajność dla programistów. Nasz ekspert inżynierowie polecają następujące narzędzia w oparciu o własne doświadczenia i potrzeby swoich teamów programistycznych.

Niezależnie od tego, czy jesteś programistą solo, czy częścią dużego zespołu, narzędzia te mogą pomóc Ci pracować wydajniej i efektywniej. Poświęć więc trochę czasu na zapoznanie się z nimi i sprawdź, które z nich są dla Ciebie najlepsze!

10 najlepszych narzędzi zwiększających wydajność dla programistów 2024

Monitoruj aktualizacje projektu, śledź raporty o błędach, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp jest jednym z najlepiej ocenianych narzędzi do zarządzania projektami i wydajności deweloperów .

Oferuje setki konfigurowalnych funkcji poprawiających zwinne zarządzanie projektami , takie jak ponad 15 niestandardowych widoków, Agile Dashboards i inne, aby pomóc programistom planować sprinty, dzielić i przydzielać zadania oraz efektywniej współpracować ze swoimi zespołami.

To narzędzie do zwiększania wydajności deweloperów oferuje również funkcję niestandardowej automatyzacji, która pomaga tworzyć niestandardowe wyzwalacze i akcje w celu automatyzacji powtarzalnych zadań i uproszczenia nawet najbardziej złożonego cyklu pracy. Ponadto cała platforma jest konfigurowalna - możesz zbudować ClickUp, który pasuje do twoich preferencji dotyczących cyklu pracy i potrzeb projektu.

Kolejnym powodem, dla którego ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi do zwiększania wydajności jest jego możliwości integracji . ClickUp można zintegrować z ponad 1000 narzędzi pracy, takich jak Kalendarz Google, GitHub i Slack.

Oznacza to, że można połączyć ClickUp ze wszystkimi najczęściej używanymi aplikacjami, aby usprawnić cykl pracy i łatwo uzyskać dostęp do zadań i zarządzać nimi na wielu platformach bez opuszczania platformy. Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp to potężne i wszechstronne narzędzie, które może pomóc Twojemu zespołowi programistów w szybszej wysyłce i lepszej współpracy.

Chcesz się przekonać? Wypróbuj jedną z tych szablonów inżynieryjnych które pomogą Ci zacząć!

Plusy

Niestandardowa automatyzacja cyklu pracy dla efektywnego zarządzania sprintami

Dodawanie pól niestandardowych i statusów niestandardowych w celu usprawnienia śledzenia błędów

Potężne możliwości integracjiRozszerzenie Chrome do organizacji pracy deweloperów Bonus: Szablony planów rozwoju oprogramowania !

2. Dżem

przez Jam.dev

Następne na naszej liście narzędzi zwiększających wydajność jest Dżem jeden z najszybszych sposobów na raportowanie błędów bez zakłócania przepływu pracy.

Dzięki Jam możesz zrobić zrzut ekranu lub nagrać wideo błędu i udostępniać je swoim programistom. Najlepsze jest to, że Jam automatycznie przechwytuje przydatne informacje, takie jak żądania sieciowe, informacje o przeglądarce, szczegóły urządzenia, kroki odtwarzania, komentarze i dzienniki konsoli. Ułatwia to programistom ustalenie, co się dzieje i szybkie naprawienie błędu.

Kolejną świetną funkcją, która sprawia, że Jam jest dobrym narzędziem do zwiększania wydajności programistów, jest integracja z niektórymi z najpopularniejszych narzędzi, takich jak ClickUp, Jira i GitHub, co ułatwia rozpoczęcie korzystania z Jam w celu ulepszenia istniejących cykli pracy i narzędzi.

Zalety

Natychmiastowe nagrywanie i dodawanie adnotacji do ekranu

Automatyczne przechwytywanie krytycznych dzienników deweloperów

Łatwe wykonanie zrzutu ekranu lub przechwycenie nagrania do plikuraportowanie błędów* Udostępnianie połączonych raportów błędów lub wysyłanie ich bezpośrednio do ulubionego narzędzia do śledzenia problemów

Ścisła integracja z ulubionymi narzędziami do śledzenia problemów (w tym ClickUp)

Limity

Niektóre zrzuty ekranu mogą nie zawierać wszystkich informacji potrzebnych do zidentyfikowania problemu

Ceny

Free Plan

Teams : 10 USD/miesiąc/użytkownik

: 10 USD/miesiąc/użytkownik Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Opinie klientów

"Jam przekształcił mój cykl pracy na tak wiele sposobów, że teraz komunikacja ze wszystkimi moimi kontaktami stała się znacznie prostsza: wysyłanie zgłoszeń do zespołu wsparcia technicznego i rozwiązywanie problemów w ciągu kilku minut zamiast godzin, zadawanie konkretnych pytań wizualnie klientom i eliminowanie niepotrzebnych spotkań, a nawet tworzenie samouczków wideo dla mojego zespołu, aby mogli zrozumieć przepływ pracy, który dla nich zbudowałem. Nie szukaj dalej - Jam to wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebować." _ - Mikki Kowal z Chrome Webstore Reviews

3. GitHub Copilot

przez GitHub Copilot GitHub Copilot jest Narzędzie AI i jedno z najbardziej przydatnych narzędzi wydajności dla programistów, które może pomóc w szybszym i lepszym pisaniu kodu. Jest rozszerzeniem dla VScode i dostarcza Kodowanie oparte na AI sugestie, co oznacza, że może automatycznie zakończyć pisanie kodu.

Ponadto, jeśli pracujesz w nieznanym języku, nie musisz się martwić, że zapomnisz, jak coś zrobić. Może nawet generować nowy kod na podstawie instrukcji podanych w komentarzach do kodu, analizować kontekst w edytowanym pliku i oferować sugestie w edytorze tekstu, dzięki czemu GitHub Copilot jest obecnie jednym z najlepszych narzędzi zwiększających wydajność dostawców na rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, GitHub Copilot to świetne narzędzie dla każdego, kto pisze kod. Jest potężne, łatwe w użyciu i może pomóc programistom w szybszym pisaniu wysokiej jakości kodu.

Zalety

Przetrenowany na miliardach linii kodu

Pisze kod przy użyciu własnego stylu i konwencji

Wie, jak korzystać z większości API i bibliotek, oszczędzając ci konieczności wyszukiwania

Podłącza się do VS Code

Oszczędza czas programistów

Limity

Interfejs może być nieco wybrakowany, ponieważ jest dostępny tylko w Visual Studio Code i Codespaces (interfejs użytkownika jest świetny, jeśli używasz IDE, ale nie jest pomocny, jeśli tego nie robisz)

Ceny

Subskrypcja GitHub Copilot jest dostępna w cyklu miesięcznym lub rocznym Miesięcznie : 10 USD/miesiąc Roczna : $100/rok



Opinie klientów

"Copilot sprawia, że tworzenie standardowego kodu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jest to szczególnie pomocne, jeśli jesteś nowy w danym języku lub frameworku. Dodatkowo, Copilot wspiera codzienne autouzupełnianie podczas pisania kodu." - Mohd Irteza , inżynier oprogramowania w Google_

4. Sourcegraph

przez Sourcegraph Sourcegraph to narzędzie do wyszukiwania kodu dla programistów. Pozwala użytkownikom na naprawę, nawigację i automatyzację w całym kodzie i eksplorację repozytoriów kodu, z funkcjami takimi jak inteligentne dopasowanie rozmyte i wyszukiwanie z uwzględnieniem kodu.

Jest to świetne narzędzie zwiększające wydajność programistów, ponieważ może przeszukiwać kod, nawet w dużych bazach kodu i wielu repozytoriach kodu, pokazywać, gdzie różne rzeczy są używane i pomagać w ustaleniu, jaki inny kod zależy od twojego kodu.

Zalety

Potrafi przeszukiwać duże bazy kodu i wiele repozytoriów

Przyspiesza zrozumienie kodu

Usprawnia wprowadzanie zmian w dużej liczbie plików

Zawiera również funkcje przeglądu kodu i współpracy

Bardzo inteligentne i szybkie wyszukiwanie

Limity

UX nie jest przyjazny dla niektórych użytkowników (na przykład może wykluczać poszczególne repozytoria za pomocą regex, ale nie może wykluczać repozytorium jednym kliknięciem)

Ceny

Business Plan : $99 aktywny użytkownik/miesiąc

: $99 aktywny użytkownik/miesiąc Enterprise: Zadzwoń po niestandardową wycenę

Opinie klientów

"Sourcegraph zmienia zasady gry. Przeszukiwanie bazy kodu firmy jest odblokowaniem do bycia wpływowym. A super fajną rzeczą jest to, że możesz wprowadzić tę samą zmianę w wielu bazach kodu jednocześnie, więc super." - - eddie Saenz_ menedżer ds. inżynierii oprogramowania w Indeed

5. iTerm2

przez iTerm2

Jeśli szukasz wydajnego emulatora terminala dla macOS, iTerm2 oferuje zakres funkcji ułatwiających dostęp do interfejsu wiersza poleceń (CLI) komputera.

Jedną z najlepszych rzeczy w iTerm jest możliwość dostosowania. Możesz wybierać spośród różnych schematów kolorów i podzielić ekran na panele, aby zobaczyć więcej niż jedną rzecz jednocześnie. iTerm przechowuje również przeszukiwalną historię wszystkich uruchomionych komend, dzięki czemu można łatwo znaleźć coś, co zostało uruchomione w przeszłości.

Kolejną zaletą iTerm jest wsparcie dla wielu różnych języków programowania. Ponadto integruje się z innymi Zarządzanie IT narzędzia, takie jak GitHub i GitLab, dzięki czemu można go używać z kodem, nad którym już pracujesz.

Zalety

Podzielone panele do dzielenia zakładki na wiele płaszczyzn

Okno skrótów zapewnia zawsze dostępny terminal

Solidna funkcja wyszukiwania na stronie

Funkcja autouzupełniania generująca listę sugestii

Tryb kopiowania umożliwia korzystanie z klawiatury do dokonywania i modyfikowania wyborów

Limity

Początkujący użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się

Nie można uruchomić oddzielnych instancji za pomocą skryptu powłoki lub interfejsu wiersza poleceń

Ceny

Program jest dostępny w wersji Free

Opinie klientów

"iTerm to aplikacja powłoki dla macOS, która zwiększa wydajność, jeśli żyjesz w ich terminalu. Dzięki funkcjom takim jak profile, skrótom klawiszowym, wyszukiwaniu i rozszerzeniu możliwości konfiguracji jest to pozycja obowiązkowa." - Salvatore D'Agostino , starszy menedżer ds. inżynierii oprogramowania, GitHub

6. JupyterLab

przez JupyterLab JupyterLab to oparte na otwartym kodzie źródłowym zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do pracy z notatnikami Jupyter, kodem i danymi.

Oferuje ono zakres funkcji do interaktywnych obliczeń, w tym możliwość tworzenia i edytowania notatników Jupyter, pisania i wykonywania kodu w wielu językach oraz wizualizacji i eksploracji danych. JupyterLab zapewnia również wsparcie dla współpracy, umożliwiając użytkownikom udostępnianie notatników i wspólną pracę nad nimi w czasie rzeczywistym.

Choć JupyterLab zawiera wiele zaawansowanych funkcji, jest bardzo łatwy w użyciu. Posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika oraz wiele funkcji ułatwiających pisanie i wykonywanie kodu, wizualizację i eksplorację danych oraz współpracę z innymi osobami. Ponadto jest oparty na sieci; można uzyskać do niego dostęp z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Zalety

Umożliwia pracę z dokumentami i działaniami, takimi jak edytory tekstu, terminale i niestandardowe komponenty w elastyczny, zintegrowany i rozszerzalny sposób

Ułatwia udostępnianie i współpracę nad danymi i kodem

Wsparcie dla ponad 100 języków programowania

Rozbudowane funkcje

Duża społeczność użytkowników pomaga szybko uzyskać odpowiedzi na pytania

Limity

Interfejs użytkownika można ulepszyć, aby zapewnić bardziej przyjazne wrażenia

Ceny

Free to use

Opinie klientów

"Podoba mi się, ponieważ mogę łatwo przetestować metody wizualizacji danych_ i manipulacji, a następnie udostępnianie wyników innym." - jonathan Grant_ , Tech Lead, Two Sigma

7. Visual Studio Code

przez Visual Studio Code Kod Visual Studio (VS Code) jest popularną aplikacją redaktor kodu używany przez wielu programistów. Jest szybki, wydajny i wyposażony w funkcje ułatwiające pisanie i debugowanie kodu.

To otwarte i darmowe narzędzie do zwiększania wydajności pracy programistów można dostosować do własnych potrzeb, wybierając spośród wielu różnych motywów i schematów kolorów. Umożliwia również instalowanie rozszerzeń w celu dodania nowych funkcji i funkcji. Ponadto VS Code ma przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu jest łatwy w użyciu nawet dla początkujących programistów.

Zalety

Wbudowane komendy Git umożliwiają przeglądanie różnic i wprowadzanie commitów bezpośrednio z poziomu edytora

Wbudowane narzędzia do debugowania, takie jak punkty przerwania, stosy wywołań i interaktywna konsola

Możliwość rozszerzenia i dostosowania

VS Code dla JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS i nie tylko

Duża społeczność rozszerzeń i łatwość tworzenia własnych

Free i open source

Limity

Nie zawiera koncepcji projektu lub rozwiązania

Początkujący mogą mieć trudności z dostosowaniem się do kodu VS, ponieważ jest on dostawcą wielu funkcji, ale brakuje mu prostoty

Ceny

Open source i Free to use

Ocena i opinie klientów

sam VSCode jest niesamowity. Napisałem kilka rozszerzeń dostosowanych do naszych wewnętrznych frameworków i monorepo, aby uprościć zadania, takie jak używanie stałych motywów projektowych lub przełączanie się między projektami. Naprawdę doceniam jego dużą rozszerzalność."- Vojtech Miksu inżynier oprogramowania, Uber

Wycena

8. SaltStack

przez SaltStack SaltStack to narzędzie do zarządzania konfiguracją i zdalnego wykonywania, które pomaga organizacjom IT poprawić Cykl pracy DevOps poprzez automatyzację wdrażania, konfiguracji i zarządzania infrastrukturą.

To narzędzie do automatyzacji jest potężne i elastyczne, nawet w przypadku infrastruktury na dużą skalę z wieloma serwerami i systemami. Ponadto posiada aktywną społeczność, dzięki czemu w razie potrzeby można uzyskać pomoc i wsparcie od innych użytkowników.

Zalety

Możliwość skalowania do dużej infrastruktury

Równoległy model wykonywania zamiast bardziej regularnego modelu liniowego

Elastyczne zarządzanie i rozbudowane funkcje

Oparty na Pythonie, wyraźnie wszechstronny język

Duża i aktywna społeczność użytkowników i współpracowników

Limity

Interfejs użytkownika może zostać ulepszony, ponieważ jego ustawienie może być trudne i wymaga większego wsparcia dokumentacyjnego

Dostępny jako open-source do pobrania

Opinie klientów

saltStack pozwala na łatwą i powtarzalną automatyzację konfiguracji systemu, zmniejszając ból głowy związany z pytaniem w przyszłości, co zrobiłeś, aby coś działało. Jego szablony pozwalają na śledzenie wszystkich specjalnych dziwactw potrzebnych do uruchomienia maszyn, dzięki czemu nie zostaną one utracone w annałach czasu." - Alex Huynh inżynier systemowy, Cloudflare

9. Mermaid JS

przez Mermaid JS Mermaid JS znalazła się w tym zestawieniu najlepszych narzędzi zwiększających wydajność programistów, ponieważ umożliwia tworzenie diagramów i wykresów za pomocą JavaScript. Opiera się na definicjach tekstu inspirowanych Markdown, dzięki czemu jest łatwy do zrozumienia i użycia, nawet jeśli nie jesteś programistą.

Ponieważ tworzenie diagramów i dokumentacji może być czasochłonne dla programistów, głównym celem tego narzędzia jest pomoc dokumentacji nadążyć za rozwojem. Umożliwia ono tworzenie wszelkiego rodzaju diagramów i wykresów oraz umieszczanie ich w skryptach produkcyjnych i innych fragmentach kodu. Jeśli nie jesteś programistą, możesz skorzystać z Mermaid Live Editor, przyjaznego dla użytkownika interfejsu do edycji diagramów Mermaid.

Zalety

Łatwy w użyciu, ponieważ pozwala nie-programistom na łatwe tworzenie szczegółowych diagramów

Dostępne są integracje i wtyczki

Dostępne są samouczki wideo dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

Przykłady diagramów można znaleźć w edytorze Mermaid Live Editor

Osadzanie diagramów bezpośrednio w plikach Markdown, problemach i komentarzach PR

Limity

Chociaż istnieje wiele opcji diagramów, brakuje różnych ustawień konfiguracyjnych

Ceny

Free to use

Oceny i recenzje niestandardowe

mermaid JS to narzędzie do tworzenia diagramów, które zostało zaadoptowane przez GitHub. Jest niesamowite, ponieważ możemy dodawać diagramy w języku markdown Mermaid i osadzać je w plikach README/Markdown lub dodawać je w komentarzach GitHub. Istnieją również integracje IDE, które są naprawdę fajne." - Preston Pham inżynier oprogramowania, Jam

10. Jira

Przez Jira

Jira firmy Atlassian to oprogramowanie szeroko wykorzystywane przez zespoły programistów do planowania, śledzenia i wydawania świetnego oprogramowania. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań do śledzenia problemów i narzędzi do zarządzania projektami dla programistów.

Plusy

Umożliwia szczegółowe śledzenie błędów, problemów i zadań.

Wysoce konfigurowalne tablice Scrum i Kanban do zwinnego zarządzania projektami.

Rozszerzone narzędzia do raportowania zapewniają wgląd w wydajność zespołu i postęp projektu.

Bezproblemowa integracja z innymi produktami Atlassian, takimi jak Bitbucket i Confluence, a także wieloma innymi narzędziami, takimi jak GitHub, Zendesk i Slack.

Limity

Elastyczność i niestandardowe opcje mogą być skomplikowane i zniechęcające dla nowych użytkowników.

Mobilna wersja aplikacji jest znacznie mniej wydajna niż jej desktopowy odpowiednik.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się i potrzebę dedykowanych administratorów Jira do zarządzania narzędziem.

Ceny

Standard : 7,75 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,75 USD za użytkownika miesięcznie Premium : 15,25 USD za użytkownika miesięcznie

: 15,25 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Rozliczane rocznie, a ceny są dostępne tylko na żądanie

Oceny i opinie klientów

"Jira bardzo szybko się rozwinęła i tysiące użytkowników zaufało tej platformie do współpracy, więc nie mamy wątpliwości co do funkcji, które oferuje. Jest idealna do zwinnych projektów, które wymagają ciągłych zmian zakresu, a jej tablice Kanban można nawet wizualizować w formie list i zadań, jak tradycyjne wykresy Gantta.

W niektórych projektach mających na celu strukturę kosztów i zarządzanie zasobami, które wymagają złożonych wdrożeń finansowych, możemy potrzebować innych dodatkowych aplikacji, ale ogólna JIRA może zająć się monitorowaniem i powodzeniem projektów, oprócz powiadomień utrzymujących widoczność przez cały czas dla członków zespołu." - G2

Koduj szybciej z odpowiednimi narzędziami zwiększającymi wydajność programistów

Istnieje wiele świetnych narzędzi zwiększających wydajność dla programistów, które pomagają im pracować wydajniej i efektywniej. Od zwinnych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, które pomagają śledzić i zarządzać sprintami, do edytory kodu takich jak VSCode i Atom, po narzędzia do współpracy, takie jak GitHub Copilot i Sourcegraph, można śmiało powiedzieć, że istnieje narzędzie dla każdej potrzeby i preferencji.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest jednak to, że nie każde narzędzie jest dla każdego. To, co działa dla jednego dewelopera, może nie działać dla innego, a to, co jest pomocne dla jednego projektu, może nie być pomocne dla innego.

Jeśli więc szukasz w pełni konfigurowalnej platformy z solidnymi funkcjami, automatyzacją cyklu pracy i potężnymi możliwościami integracji, które pomogą Ci połączyć wszystkie najczęściej używane narzędzia deweloperskie, ClickUp jest dla Ciebie.

Niezależnie od tego, czy jesteś programistą pracującym w pojedynkę, czy częścią zespołu, ClickUp może dać ci impuls, którego potrzebujesz, aby wejść na ścieżkę wydajności i pomóc w organizowaniu, zarządzaniu i śledzeniu wszystkich projektów, błędów, komunikacji zespołowej, dokumentacji i wielu innych rzeczy - a wszystko to w jednym miejscu! Wypróbuj ClickUp za Free już dziś Guest Writer:

Dani Grant jest dyrektorem generalnym Jam, firmy pomagającej tysiącom Teams szybciej dostarczać wysokiej jakości oprogramowanie. Przed współzałożeniem Jam była menedżerem produktu w Cloudflare i VC w Union Square Ventures