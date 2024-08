6 najlepszych programów do zarządzania procesami biznesowymi w 2024 roku

Zacznijmy od statystyki, dobrze? 👀

Przewiduje się, że rynek zarządzania procesami biznesowymi (BPM) osiągnie poziom 14.4 miliardy dolarów amerykańskich do 2025 roku. Oczywiste jest, że coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z oprogramowania BPM, aby zwiększyć wydajność i podejmuj lepsze decyzje.

Myślące przyszłościowo firmy korzystają z różnych narzędzi, aby zwiększyć przychody, uprościć operacje i ogólnie sprawić, by ich miejsca pracy działały jak dobrze naoliwione maszyny.

Od oprogramowanie do zarządzania projektami i oprogramowanie do planowania wydarzeń do zarządzanie zadaniami możliwości są nieograniczone.

W tym artykule zagłębimy się w świat zarządzania procesami biznesowymi, zbadamy sześć najlepszych rozwiązań do zarządzania zadaniami Narzędzi BPM narzędzia BPM, ich kluczowe funkcje oraz sposób, w jaki można znaleźć najlepiej dopasowane narzędzie automatyzacja procesów biznesowych oprogramowanie dla Twojej wyjątkowej organizacji.

Zanim przejdziemy do tego wszystkiego, zdefiniujmy dokładnie, czym jest BPM.

Czym jest Business Process Management?

Zarządzanie procesami biznesowymi to tworzenie, analizowanie, monitorowanie i przekształcanie podstawowych procesów biznesowych. W skrócie, BPM identyfikuje możliwości, powodzenia i problemy Businessu poprzez ciągłe monitorowanie procesów.

Procesy biznesowe utrzymują firmę we właściwym kierunku i umożliwiają teamom do zrobienia ich pracy i śledzenia postępów bardziej efektywnie.

Zastosowania BPM mają szeroki zakres i różnią się w zależności od firmy, ale kilka typowych przykładów efektywnego wykorzystania BPM to:

Wdrażanie nowych pracowników : BPM może zapewnić automatyzację części procesu wdrażania nowych pracownikówprocesu wdrażania, skracając czas poświęcony na zakończenie wypełniania dokumentów. Pomaga również zapewnić płynniejsze przejście, ponieważ procesy i zasady organizacji są jasno udokumentowane, co prowadzi do łatwiejszego przekazania.

: BPM może zapewnić automatyzację części procesu wdrażania nowych pracownikówprocesu wdrażania, skracając czas poświęcony na zakończenie wypełniania dokumentów. Pomaga również zapewnić płynniejsze przejście, ponieważ procesy i zasady organizacji są jasno udokumentowane, co prowadzi do łatwiejszego przekazania. Marketing zawartości: Oprogramowanie BPM może pomóc firmie w opracowaniu skutecznych, łatwych do wykonaniacyklów pracy dla content marketingu które obejmują pisanie, edycję, optymalizację i publikację. Może również pomóc w zarządzaniu istniejącą zawartością oraz harmonogramem idanych powstania nowej zawartości aby umożliwić firmom realizację ich celów marketingowych.Zamówienia: wyjaśnia go dogłębnie, podobnie jak sceny związane z BPM

Jakie są 3 rodzaje BPM?

Rodzaje zarządzania procesami biznesowymi

Istnieją trzy główne rodzaje zarządzania procesami biznesowymi:

1. BPM zorientowane na człowieka

Jak sama nazwa wskazuje, ten typ BPM jest wykorzystywany do procesów wykonywanych przez ludzi i zazwyczaj wymaga zatwierdzenia przez pracowników. Human-centric BPM obejmuje proste śledzenie i powiadomienia w intuicyjnym pulpicie.

2. BPM skoncentrowany na dokumentach

BPM skoncentrowany na dokumencie ma miejsce, gdy dokument jest rdzeniem procesu. Ten typ BPM umożliwia takie procesy jak formatowanie, weryfikacja, zarządzanie projektami, zarządzanie dokumentami i odbieranie podpisów pod dokumentami.

3. BPM zorientowany na integrację

BPM skoncentrowany na integracji jest używany między istniejącymi systemami oprogramowania - mogą to być CRM i Systemy ERP . Zazwyczaj ten typ BPM jest używany przy minimalnej interwencji człowieka, ponieważ takie systemy mają dostęp do API, aby procesy przebiegały szybciej.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi?

Oprogramowanie BPM analizuje, monitoruje i przekształca procesy Business.

Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi zazwyczaj posiada funkcje, które dostarczają automatyzację cyklu pracy , zaawansowane raportowanie, narzędzia do współpracy i możliwości integracji.

Do czego służą narzędzia BPM?

Business używa narzędzi BPM do:

Przeglądania i analizowania ogólnych procesów

Dostosowywania funkcji biznesowych do niestandardowych potrzeb klientów

Monitorowania i pomiaru zasobów Business

Optymalizacji procesów Business

Sprawdzanie kosztów, aby codzienne operacje i podstawowe procesy były opłacalne

**Chcesz przykład? Jasne!

Korzystanie z systemów BPM może ostrzegać, że powtarzające się zadania powodują nadmierną pracę ręczną pracowników. A może dokumenty ofertowe firmy Business nie zamykają sprzedaży wystarczająco szybko, nawet z szablony e-mail marketingu .

Po zidentyfikowaniu problemu, Business może nad nim pracować aż do jego całkowitego rozwiązania.

Co sprawia, że narzędzie BPM jest dobre?

Wybierając narzędzie BPM, należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych funkcji:

Możliwość dostosowania : Skuteczny BPM powinien być łatwo konfigurowalny, aby można go było dostosować do zmieniających się potrzeb Businessu

: Skuteczny BPM powinien być łatwo konfigurowalny, aby można go było dostosować do zmieniających się potrzeb Businessu Integracja: Twój BPM musi integrować się z całym istniejącym oprogramowaniem, z którego korzysta Twoja firma. Upewnij się, że wybrałeś takie, które oferuje zakres integracji

Twój BPM musi integrować się z całym istniejącym oprogramowaniem, z którego korzysta Twoja firma. Upewnij się, że wybrałeś takie, które oferuje zakres integracji Łatwy w użyciu : Nie chcesz ciąglepolegać na swoim zespole IT w zakresie zmian i danych powstania nowych cykli pracy. Poszukaj oprogramowania, które zapewnia szablony i funkcje "przeciągnij i upuść" i nie wymaga znajomości kodowania

: Nie chcesz ciąglepolegać na swoim zespole IT w zakresie zmian i danych powstania nowych cykli pracy. Poszukaj oprogramowania, które zapewnia szablony i funkcje "przeciągnij i upuść" i nie wymaga znajomości kodowania Narzędzia do raportowania: Aby zmierzyć efektywność zarządzania procesami, potrzebujesz wydajnych funkcji raportowania

Współpraca : Podobnie jak firmy z sektora Enterprise Business wybierająSystemy telefoniczne IP aby utrzymać połączenie w podróży, system zarządzania procesami biznesowymi powinien mieć opcje połączenia z pulpitem, iOS i Androidem, aby ułatwić współpracę

: Podobnie jak firmy z sektora Enterprise Business wybierająSystemy telefoniczne IP aby utrzymać połączenie w podróży, system zarządzania procesami biznesowymi powinien mieć opcje połączenia z pulpitem, iOS i Androidem, aby ułatwić współpracę Wsparcie: Inwestując w narzędzie BPM, upewnij się, że jest ono dostarczane z kompleksowym wsparciem, abyś mógł szybko i skutecznie radzić sobie z wszelkimi problemami

Istnieje wiele innych funkcji, których należy szukać, ważne jest, aby zidentyfikować potrzeby swojej firmy i to, co chcesz osiągnąć dzięki narzędziu BPM.

6 najlepszych programów do zarządzania procesami biznesowymi w 2024 roku

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Zacznijmy ten przegląd najlepszych programów do zarządzania procesami biznesowymi od ClickUp - kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami stworzonego dla Teams różnej wielkości z różnych branż.

Oferuje ono w pełni konfigurowalną platformę, która zapewnia Teams i każdej firmie zaawansowane narzędzia i elastyczność, których potrzebują, aby stworzyć najbardziej wydajne cykle pracy, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom biznesowym i projektowym, a także preferencjom dotyczącym przepływu pracy.

Jeśli chodzi o tworzenie skutecznych systemów zarządzania procesami biznesowymi, narzędzia ClickUp mogą pomóc firmom:

Automatyzację cykli pracy: Optymalizację procesów i redukcję pracy ręcznej dzięki predefiniowanym i [Automate cyklom pracy: Zoptymalizuj swoje procesy i zredukuj pracę ręczną dzięki predefiniowanym i niestandardowym automatyzacjom](http://Automate cyklom pracy: Zoptymalizuj swoje procesy i zredukuj pracę ręczną dzięki predefiniowanym i niestandardowym automatyzacjom)

Optymalizację procesów i redukcję pracy ręcznej dzięki predefiniowanym i [Automate cyklom pracy: Zoptymalizuj swoje procesy i zredukuj pracę ręczną dzięki predefiniowanym i niestandardowym automatyzacjom](http://Automate cyklom pracy: Zoptymalizuj swoje procesy i zredukuj pracę ręczną dzięki predefiniowanym i niestandardowym automatyzacjom) Wsparcie współpracy w zespole : Usprawnij komunikację i współpracę w zespole dzięki wbudowanej funkcji czatu,Tablice ClickUp do planowania procesów,Dokumenty ClickUp dla bazy wiedzy i SOP, i wiele więcej

: Usprawnij komunikację i współpracę w zespole dzięki wbudowanej funkcji czatu,Tablice ClickUp do planowania procesów,Dokumenty ClickUp dla bazy wiedzy i SOP, i wiele więcej Uzyskaj dostęp do raportowania w czasie rzeczywistym: Utwórzniestandardowe pulpity aby umożliwić Ci wgląd w Twoje operacje i przegląd wysokiego poziomu Twojej pracy na pierwszy rzut oka

Szybkie wyświetlanie ważnych danych na jednym ekranie dzięki pulpitom w ClickUp

Co więcej, ClickUp oferuje gotowe i konfigurowalne szablony. Uzyskaj dostęp do biblioteki szablonów dla wszystkich przypadków użycia, w tym do Szablon procesów i procedur ClickUp aby pomóc w planowaniu i wdrażaniu skutecznych systemów zarządzania procesami biznesowymi.

Gotowy do ustanowienia procesów w swojej firmie? Ten darmowy szablon procesów i procedur ClickUp podkreśla zadania, które należy do zrobienia, aby stworzyć żywy dokument procesuPobierz ten szablon

Kluczowe funkcje

15+ Niestandardowe widoki : Wybieraj spośród 15 sposobów widoku mojej pracy (Gantt, Tablica, widok Box i inne)

: Wybieraj spośród 15 sposobów widoku mojej pracy (Gantt, Tablica, widok Box i inne) Cyfrowe Tablice: : Twórz mapy swoich strategii i procesów w ClickUp Whiteboards i połącz je ze swoją pracą

: Twórz mapy swoich strategii i procesów w ClickUp Whiteboards i połącz je ze swoją pracą Dokumenty do współpracy : Twórz bazy wiedzy, wiki, SOP i nie tylko i udostępniaj je swojemu zespołowi

: Twórz bazy wiedzy, wiki, SOP i nie tylko i udostępniaj je swojemu zespołowi Pola niestandardowe i Status niestandardowy : Dodawaj tyle pól niestandardowych, ile potrzeba, aby zapewnić zespołowi i interesariuszom kontekst, którego potrzebują, aby znaleźć się na tej samej stronie i tworzyć statusy niestandardowe, aby pomóc w śledzeniu postępów

i : Dodawaj tyle pól niestandardowych, ile potrzeba, aby zapewnić zespołowi i interesariuszom kontekst, którego potrzebują, aby znaleźć się na tej samej stronie i tworzyć statusy niestandardowe, aby pomóc w śledzeniu postępów Niestandardowy Pulpit : Wybieraj spośród ponad 50 widżetów i zbuduj swój idealny pulpit, aby uzyskać raportowanie i analizę swojej pracy w czasie rzeczywistym

: Wybieraj spośród ponad 50 widżetów i zbuduj swój idealny pulpit, aby uzyskać raportowanie i analizę swojej pracy w czasie rzeczywistym Automatyzacja cyklu pracy : Niestandardowa automatyzacja w celu usprawnienia cyklu pracy i utrzymania spójności procesów

: Niestandardowa automatyzacja w celu usprawnienia cyklu pracy i utrzymania spójności procesów Potężne możliwości integracji : Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi do pracy

: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi do pracy Aplikacja mobilna: Zabierz ClickUp w podróż i korzystaj z niego z dowolnego miejsca

Zalety

Funkcja przeciągnij i upuść

Bogaty w funkcje darmowy plan

W pełni konfigurowalna platforma

Narzędzia do współpracy

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Limity

Krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji

Brak widoku tabeli w aplikacji mobilnej

Ceny

Free Forever : Bogaty w funkcje plan Free

: Bogaty w funkcje plan Free Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7 na 5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 3 519 opinii) Wypróbuj ClickUp do zarządzania procesami biznesowymi ### 2. Process Street

przez Process Street Process Street pomaga Business usprawnić zarządzanie projektami i obsługiwać małe projekty z wieloma użytkownikami biznesowymi.

Oferta oprogramowania BPM obejmuje generowanie dokumentów proceduralnych za pomocą prostych skrótów klawiaturowych poprzez interfejs typu "przeciągnij i upuść".

Ten system zarządzania procesami biznesowymi umożliwia tworzenie cykli pracy, realizację procesów i ich dystrybucję do szerszych zespołów.

Kluczowe funkcje

Brak interfejsu kodu

Logika warunkowa

Zatwierdzanie pojedynczych instancji, wieloetapowe i sekwencyjne

Przypisywanie zadań

Ponad 3000 integracji

Wsparcie przez e-mail i czat

Plusy

Wiele szablonów

Łatwe rejestrowanie i śledzenie procesów

Pulpit nawigacyjny do śledzenia aktywności w czasie rzeczywistym

Proste i modyfikowalne listy kontrolne

Limity

Edycja szablonów jest trudna dla użytkowników nietechnicznych

Brak zaawansowanych narzędzi do raportowania

Złożone programowanie warunkowe

Ceny

Startup : $100/miesiąc

: $100/miesiąc Pro : $415/miesiąc

: $415/miesiąc Enterprise: $1,660/miesiąc

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (344+ opinii)

: 4.6 na 5 (344+ opinii) Capterra: 4.7 (571+ recenzji)

3. Kissflow

Przez Kissflow

Jako oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Kissflow jest odpowiedni dla firm każdej wielkości. To oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy wspiera BPM i monitorowanie wydajności poprzez standaryzację procesów i automatyzację powiadomień, zadań i eskalacji.

Oparty na chmurze system zarządzania procesami biznesowymi Kissflow pomaga firmom usprawniać i upraszczać cykle pracy oraz automatyzować procesy. Jak dotąd, bardzo dobrze. Jako platforma, ze względu na narzędzia o niskim kodzie, jest mniej elastyczna w rozwiązywaniu bardziej złożonych sytuacji i cykli pracy.

Kluczowe funkcje

Wizualne projektowanie procesów dla bezproblemowegoreengineering procesów biznesowych* Dynamiczny routing

Formularze cyklu pracy bez użycia kodu

Udostępnianie dokumentów i współpraca społecznościowa

Menedżer SLA

Zalety

Tworzy cykle pracy bez kodowania

Oferuje konfigurowalne raportowanie procesów

Przypisuje użytkowników do dowolnego kroku procesu Business

Połączony cykl pracy z narzędziami innych firm

Limity

Trudne wdrożenie użytkownika nietechnicznego

Drogie plany cenowe

Brak możliwości prostego przypisywania zadań do wielu użytkowników

Cennik

Small Business : $15 za użytkownika/miesiąc

: $15 za użytkownika/miesiąc Firma : $20 za użytkownika/miesiąc

: $20 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (501+ recenzji)

: 4.5 na 5 (501+ recenzji) Capterra: 3.9 na 5 (36+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Kissflow !

4. Smartsheet

Przez Smartsheet Smartsheet oferuje oparte na arkuszu kalkulacyjnym narzędzie BPM, które pomaga firmom planować, zarządzać i śledzić projekty. 📊

Podobnie jak w przypadku wdrożenia aplikacji voIP dla małych firm system usprawniający współpracę w biznesie, Smartsheet jest również narzędziem, które doskonale sprawdza się we współpracy.

Pulpity, arkusze i raportowanie integrują się bezproblemowo. Idealny przypadek użycia dla Smartsheet jest przeznaczony dla firm z personelem obeznanym z technologią, który z łatwością przyswaja formuły niezbędne do poruszania się po arkuszach.

Kluczowe funkcje

Automatyzacja cyklu pracy

Bezpieczne zarządzanie wnioskami

Podpisy elektroniczne dla dokumentów

Niestandardowe klucze szyfrowania zarządzane przez klienta

Dziennik aktywności

Zalety

Proste i zautomatyzowane cykle pracy zastępujące ręczne i powtarzalne procesy

Różne poziomy uprawnień do widoku, edycji i administrowania zadaniami

Szablony arkuszy dla typowych problemów biznesowych

Widoki Gantta kamieni milowych i zależności między projektami

Limity

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Arkusze kalkulacyjne nie są intuicyjną metodą zarządzania procesami Business

Ceny

Pro : $7 za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

: $7 za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Business : $25 za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

: $25 za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.4 na 5 (9 201 opinii)

: 4.4 na 5 (9 201 opinii) Capterra: 4.2 (2,658+ recenzji)

5. Appian

via Software Advice Appian to platforma rozwoju oprogramowania, która pełni funkcję automatyzacji full-stack i enterprise low-code do tworzenia narzędzi BPM. Appian jest doskonałym rozwiązaniem jako środowisko programistyczne dla aplikacji korporacyjnych.

Chociaż Appian nie jest typowym rozwiązaniem do zarządzania procesami biznesowymi, to platforma do tworzenia aplikacji jest przeznaczona przede wszystkim dla programistów do automatyzacji procesów biznesowych w celu zarządzania najwyższą wydajnością.

Kluczowe funkcje

Zrobotyzowana automatyzacja procesów

Inteligentne przetwarzanie dokumentów

Wizualne dane powstania cyklu pracy

Dynamiczne raportowanie

Ciągła optymalizacja

Zalety

Szybkie tworzenie procesów za pomocą kreatorów przepływów pracy typu "przeciągnij i upuść"

Integracja danych z usług w chmurze, RDBMS lub systemów starszej wersji

Dostęp do cykli pracy i kluczowych procesów z dowolnej lokalizacji

Niskokodowa platforma automatyzacji do usprawniania procesów

Limity

Ograniczone możliwości niestandardowe

Niezbędna znajomość kodowania

Brak możliwości przypisania komentarzy do konkretnych członków zespołu

Ceny

Free

Aplikacja : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Platforma : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Unlimited: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.5 na 5 (274+ opinii)

: 4.5 na 5 (274+ opinii) Capterra: 4.2 na 5 (72+ recenzji)

6. Signavio

przez SAP Store Signavio to rozwiązanie BPM, które oferuje szereg narzędzi do przekształcania i automatyzacji procesów biznesowych. Jako konfigurowalna i solidna platforma, Signavio może zoptymalizować procesy biznesowe i zapewnić szybką i dokładną analizę.

Zaawansowane modelowanie procesów metodą "przeciągnij i upuść" oraz monitorowanie wydajności oparte na eksploracji procesów sprawiają, że Signavio jest silnym konkurentem w zakresie usprawniania procesów.

Kluczowe funkcje

Wspólne przetwarzanie modeli

Połączenie z istniejącą aplikacją SAP ERP lub oprogramowaniem SAP S/4HANA

Zrobotyzowana automatyzacja procesów

Gotowe narzędzia do automatyzacji

Hub współpracy procesowej

Zalety

Łatwa mapa danych

Profesjonalne szablony raportowania

Proste połączenia integracyjne

Limity

Brak funkcji cyklu pracy

Limity funkcji raportowania

Brak możliwości obsługi złożonych procesów Business

Ceny

30-dniowa bezpłatna wersja próbna

Prośba o wycenę

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (16+ recenzji)

: 4.5 na 5 (16+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (24+ recenzji)

Pobierz oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, które zrobi wszystko

Jeśli szukasz rozwiązania do optymalizacji procesów biznesowych i łatwego wdrożenia BPM, ClickUp ma wszystkie funkcje i funkcjonalności, którymi możesz się pochwalić.

Od zarządzania cyklem pracy i narzędzi do współpracy po automatyzację kluczowych procesów, ClickUp to Twoje rozwiązanie partnerem w zakresie oprogramowania do ciągłego doskonalenia Businessu .

Wypróbuj ClickUp za darmo, aby przekonać się, jak zwiększy on wydajność Twojego biznesu! Guest Writer:

john Allen jest dyrektorem SEO w 8×8 z ponad 14-letnim doświadczeniem i rozległym doświadczeniem w budowaniu i optymalizacji cyfrowych programów marketingowych w zakresie SEM, SEO, płatnych mediów, urządzeń mobilnych, mediów społecznościowych i e-maili, z myślą o pozyskiwaniu nowych klientów i zwiększaniu przychodów