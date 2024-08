10 najlepszych programów do zarządzania IT dla zespołów w 2024 roku

Jeśli IT to chipsy czekoladowe, to Business to reszta ciastka. 🍪

Nie można mieć ciasteczka z kawałkami czekolady, no, bez kawałków czekolady. Co więcej, musisz upewnić się, że chipsy czekoladowe są wysokiej jakości, aby upiec absolutnie najlepsze możliwe ciasteczko.

Czy widzisz, do czego to zmierza?

Ciasteczka z kawałkami czekolady nie mają nic wspólnego z oprogramowaniem do zarządzania IT, ale metafora wciąż pozostaje aktualna. Aby biznes mógł funkcjonować na optymalnym poziomie, kluczową częścią przepisu jest integracja oprogramowania do zarządzania IT z biznesem procesy zarządzania .

Ale przy tak wielu opcjach trudno jest dokładnie wiedzieć, które oprogramowanie do zarządzania będzie zrobione (a potem niektóre) dla twojego zespołu. Aby Ci pomóc, podzielimy się dziesięcioma najlepszymi opcjami oprogramowania do zarządzania IT dla Teams w 2023 roku.

Ale najpierw..

Czym jest oprogramowanie do zarządzania IT?

Oprogramowanie do zarządzania IT zostało zaprojektowane, aby pomóc Business w zarządzaniu infrastrukturą IT, aplikacjami i usługami. Obejmuje to narzędzia do zarządzania projektami do monitorowania zadań, wydajności sieci, licencji na oprogramowanie, zasobów sprzętowych, dane dotyczące zamówień i nie tylko.

Solidny system zarządzania IT ma kluczowe znaczenie dla ogólnych procesów biznesowych, co oznacza posiadanie zwinne oprogramowanie do zarządzania rozwiązanie staje się jeszcze ważniejsze. Bez śledzenia, zarządzania aktywami lub dostawców usług zarządzanych organizacja jest zagubiona.

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania IT

Podobnie jak w przypadku każdej innej aplikacji, przed wyborem oprogramowania do zarządzania IT należy zrobić krok wstecz i spojrzeć z szerszej perspektywy. Podczas weryfikacji najlepszych narzędzi do zarządzania IT należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Łatwy w użyciu i intuicyjny pulpit do ogólnego zarządzania projektami

Konfigurowalne funkcje dla bardziej zaawansowanych systemów i projektów IT

Możliwość integracji z istniejącym cyklem pracy i rozwiązaniami do zarządzania

Funkcje bezpieczeństwa i ochrony danych do zarządzania zasobami

Mnóstwo wsparcia klienta i zasobów do usprawniania procesów biznesowych

Podczas gdy oprogramowanie do zarządzania IT może wydawać się ograniczone tylko do deweloperów i zespołów wysoce technicznych świetne oprogramowanie do zarządzania powinno działać dla wielofunkcyjnych Teams w organizacji. Najlepsze rozwiązania w zakresie oprogramowania do zarządzania to te, które dobrze współpracują ze wszystkimi innymi - dzięki czemu nie trzeba przeskakiwać z platformy na platformę.

10 najlepszych programów do zarządzania IT

Twórz sprinty trwające od tygodnia do miesiąca dzięki podejściu Agile w ClickUp

Zarówno małe jak i duże Teamsy uwielbiają ClickUp do zarządzania projektami, terminami, bilety , zadania, komunikację między Teams i wiele więcej. Jest to wysoce konfigurowalne oprogramowanie do zarządzania projektami i zarządzanie zadaniami opcja oprogramowania, która obejmuje szeroki zakres funkcji oprogramowania do zarządzania IT.

Teams IT mogą tworzyć zadania związane z usuwaniem błędów w oprogramowaniu, przypisywać je programistom i śledzić postępy aż do rozwiązania każdego problemu. Ponadto, mogą używać ClickUp do zarządzania aktualizacjami infrastruktury sieciowej, przypisywania zadań inżynierom sieciowym, monitorowania postępów w realizacji tych zadań i obserwowania ich do momentu zakończenia w jednym systemie zarządzania IT.

ClickUp oferuje również funkcje zarządzania IT i usługami, takie jak śledzenie czasu, zarządzanie zasobami i niestandardowe statusy. Z łatwością informuj o kolejnych krokach, rejestruj projekty i dodawaj widoczność do wielu kampanii w toku.

ClickUp najlepsze funkcje

Pulpity z możliwością dostosowania do monitorowania na pierwszy rzut oka

Wbudowane narzędzia do śledzenia czasu

Dostawca szablonów IT dzięki czemu nie trzeba zaczynać projektów od zera

Płynna integracja z wieloma popularnymi aplikacjami i rozwiązaniami do zarządzania

Niestandardowe statusy do śledzenia cykli pracy specyficznych dla IT

Funkcje zarządzania zasobami do dokumentowania wszystkiego

Limity ClickUp

ClickUp może być przytłaczający dla Teams, które dopiero rozpoczynają pracę z wysoce konfigurowalnym oprogramowaniem oprogramowanie do zarządzania projektami jeśli nie są przyzwyczajeni do bardziej stromych krzywych uczenia się.

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Business Plus: $19/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp opinie

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Jira

Jira's niedawno wydany widok śledzenia problemów Jira jest popularną opcją oprogramowania do zarządzania projektami dla teamów deweloperskich, a jej funkcja zarządzania usługami Jira wprowadza rozwiązania oprogramowania do zarządzania IT. Oferuje funkcje takie jak oprogramowanie do zarządzania zadaniami do zarządzania cyklami pracy, błędami i śledzenie problemów i projektów każdej wielkości.

Jira to oprogramowanie do zarządzania projektami IT, ponieważ pomaga zespołom pracować lepiej i szybciej, przechowując wszystkie informacje o projekcie w jednym miejscu, takie jak zadania, terminy i komunikacja.

Przykładowo, dzięki Jira zespoły mogą z łatwością śledzić błędy, przydzielać zadania deweloperom i upewniać się, że zadania są zrobione dzięki widokom obciążenia pracą. Wszystko to sprawia, że Jira jest naprawdę przydatnym narzędziem dla teamów IT, niezależnie od ich wielkości.

Najlepsze funkcje Jira

Konfigurowalne cykle pracy dopasowane do konkretnych procesów deweloperskich

Przydatne funkcje raportowania i analizy

Integracja z innymi popularnymi rozwiązaniami do zarządzania IT, takimi jak Bitbucket i GitHub

Limity Jira

Może być skomplikowana dla użytkowników nietechnicznych lub dużych zespołów nietechnicznych. W niektórych przypadkach użytkownicy mogą doświadczać opóźnień podczas ładowania problemów Jira i wprowadzania aktualizacji.

Ceny Jira

Free: Dla maksymalnie 10 użytkowników

Standard: 7,75 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 15,25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie o Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

3. NinjaOne

Przez NinjaOne NinjaOne to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania IT, które obejmuje takie funkcje jak zarządzanie poprawkami, wdrażanie oprogramowania i zdalne monitorowanie. Dzięki NinjaOne Teams mogą zarządzać całą swoją infrastrukturą IT z poziomu jednego pulpitu.

NinjaOne usprawnia operacje IT dla firm każdej wielkości - co oznacza, że jest zbudowany kompleksowo.

Pomaga zespołom ustalać priorytety zadań, ustalać terminy i śledzić postępy, dzięki czemu zespoły mogą znacznie szybciej rozwiązywać problemy IT. Ponadto funkcje automatyzacji NinjaOne pozwalają zespołom IT na automatyzację powtarzalnych zadań i ograniczenie błędów ludzkich, co jest świetnym rozwiązaniem w przypadku pracy z ograniczonymi zasobami.

Najlepsze funkcje platformy NinjaOne

Automatyzacja cykli pracy w celu usprawnienia oprogramowania do zarządzania IT

Monitorowanie w czasie rzeczywistym w celu skrócenia czasu reakcji

Elastyczne opcje wdrażania dla Business o różnych potrzebach

Limity NinjaOne

Aplikacja może nie być tak konfigurowalna jak inne rozwiązania do zarządzania IT. W aplikacji brakuje niektórych zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w bardziej złożonych rozwiązaniach.

Ceny NinjaOne

Zaczyna się od 3 USD miesięcznie za urządzenie i rośnie w zależności od liczby urządzeń.

NinjaOne działa w oparciu o model płatności za urządzenie. Poproś o wycenę, aby dowiedzieć się więcej na temat całkowitego kosztu.

Recenzje NinjaOne

G2: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

Narzędzia bonusowe:_ **Alternatywy_ServiceNow

4. Freshservice

Przez Freshservice z Freshworks Freshservice to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania usługami IT, które ma na celu usprawnienie operacji IT dla Business. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie incydentami oprogramowanie do zarządzania aktywami, i zarządzanie zmianą freshservice jest dostawcą wszechstronnego zestawu funkcji, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby oprogramowania do zarządzania IT.

Zarządzanie ich Operacje IT service desk to jeden ze sposobów, w jaki zespoły IT wykorzystują Freshservice do pracy. Wszystko, od zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, incydentami i żądaniami zmian, może być zrobione z jednego pulpitu.

Aplikacja dostarcza również zakres raportowania i funkcji analitycznych, co jest pomocne dla zespołów IT, które muszą zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zmierzyć swoją wydajność.

Najlepsze funkcje Freshservice

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający nawigację i wdrożenie

Narzędzia do zarządzania usługami IT

Zarządzanie licencjami na sprzęt i oprogramowanie

Solidne raportowanie i analizy pomagające Teams zoptymalizować cykl pracy i zarządzanie dług technologiczny * Dość konfigurowalny

Limity Freshservice

Jednym z limitów Freshservice, którego użytkownicy powinni być świadomi, jest ograniczona możliwość dostosowywania interfejsu użytkownika, co może nie sprawdzić się w przypadku teamów o bardzo specyficznych wymaganiach.

Cennik Freshservice

Starter: 19 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

Growth: 49 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

Pro: 95 USD na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

Enterprise: 119 USD na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

Recenzje Freshservice

G2: 4.6/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

5. Monday.com

Via MondayMonday.com to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami, które zawiera funkcje takie jak śledzenie projektów, współpraca, a nawet szablony. Chociaż Monday nie został zaprojektowany specjalnie do zarządzania IT, jest wystarczająco konfigurowalny, aby zaspokoić potrzeby zespołów IT.

Przykładowo, Teams IT mogą wykorzystać Monday do usprawnienia procesów tworzenia oprogramowania poprzez tworzenie Tablic dla każdego projektu, śledzenie postępów i przydzielanie zadań deweloperom. Mogą również zintegrować monday.com z innymi narzędziami, takimi jak GitHub lub Jira, aby automatycznie aktualizować statusy projektów i przechowywać wszystkie informacje o projektach w jednym miejscu. Konfigurowalne cykle pracy Monday pomagają zdefiniować konkretne kroki w procesach rozwojowych, które zmniejszają liczbę błędów i umożliwiają dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania na czas.

Najlepsze funkcje Monday

Elastyczny i intuicyjny interfejs ułatwiający nawigację i wdrożenie

Konfigurowalne cykle pracy dopasowane do konkretnych potrzeb biznesowych

Aktualizacje w czasie rzeczywistym dla lepszej współpracy Teams

Przydatne przy planowaniu sprintów

Monday limitations

Może nie być tak dobrze dostosowany do złożonych zadań zarządzania IT. Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do alternatywnych rozwiązań do zarządzania IT.

Monday ceny

Podstawowy CRM: 10 USD za licencję miesięcznie

Standard CRM: $14 za licencję miesięcznie

Pro CRM: $24 za licencję na miesiąc

Enterprise CRM: Sprzedaż kontaktowa

Monday reviews

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3 000 recenzji) porównanie Monday vs ClickUp !

6. Atera

Przez Atera Atera to oparta na chmurze platforma zarządzania IT typu "wszystko w jednym", zaprojektowana w celu zapewnienia zdalnego monitorowania, zarządzania poprawkami i automatyzacji cykli pracy dla firm każdej wielkości.

Na przykład, zespoły IT mogą używać Atera do zdalnego dostępu i zarządzania komputerami, serwerami i innymi punktami końcowymi, co pozwala im na szybkie rozwiązywanie problemów i zapewnienie szybkiego wsparcia. Pomaga to zwiększyć zadowolenie użytkowników końcowych i ograniczyć przestoje, co z kolei zwiększa wydajność i oszczędza czas zespołów IT.

Kolejną kluczową funkcją Atera jest automatyzacja. Teams IT automatyzują rutynowe zadania, takie jak aktualizacje oprogramowania, kopie zapasowe i poprawki, co pomaga im oszczędzać zasoby . 👨‍💻

Pomaga również zmniejszyć ryzyko błędów, zminimalizować przestoje i uwolnić czas dla Teams IT, aby skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, takich jak cyberbezpieczeństwo lub planowanie ciągłości działania . Atera jest doskonałym rozwiązaniem dla zaawansowanych zespołów IT, które muszą zapewnić wsparcie dla organizacji Enterprise.

Najlepsze funkcje Atera

Prosty i intuicyjny interfejs ułatwiający wdrożenie i nawigację

Automatyzacja monitorowania i zarządzania w celu usprawnienia operacji IT

Elastyczne opcje wdrażania dopasowane do konkretnych potrzeb Business

Limity Atera

Atera jest droższa i najlepsza dla teamów, które potrzebują zaawansowanych funkcji IT do zrobienia tego, co do nich należy.

Ceny Atera

Professional: 149 USD miesięcznie na technika rozliczane rocznie

Expert: 169 USD miesięcznie na technika rozliczane rocznie

Master: 199 USD miesięcznie na technika rozliczanego rocznie

Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Recenzje Atera

G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

7. SailPoint

Przez SailPoint SailPoint to oprogramowanie do zarządzania tożsamością, które pomaga Businessowi zarządzać dostępem do krytycznych systemów i aplikacji. Dzięki SailPoint firmy kontrolują, kto ma dostęp do czego, monitorują aktywność użytkowników i automatyzują raportowanie zgodności.

SailPoint jest najlepszy do zarządzania ryzykiem cybernetycznym i pracy z zespołem, który może być zdalny. Z pomocą AI zapewnia zgodność wszystkich systemów IT dzięki automatyzacji powiadomień i aktualizacji. Jeśli chcesz poznać szacowane oszczędności po wdrożeniu rozwiązania takiego jak SailPoint, odwiedź jego stronę główną, aby dowiedzieć się więcej.

Najlepsze funkcje SailPoint

Przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia nawigację i wdrożenie

Automatyzacja raportowania zgodności, która oszczędza czas i redukuje błędy

Rozszerzenie integracji z innymi narzędziami i oprogramowaniem w celu maksymalizacji funkcji

Limity SailPoint

SailPoint został stworzony z myślą o firmach z listy Fortune 500 z bardziej złożonymi potrzebami w zakresie zarządzania IT. Nie nadaje się tak dobrze dla mniejszych małych i średnich firm z ograniczonym budżetem.

Ceny SailPoint

Cennik SailPoint jest dostępny na życzenie.

Opinie o SailPoint

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

8. Urządzenie42

Przez Device42

Z Urządzenie42 business uzyskuje widoczność swojej infrastruktury IT i usprawnia swoje operacje.

Device42 jest dostawcą dla teamów IT z zakończone inwentaryzacje wszystkich swoich zasobów sprzętowych i programowych, a także połączeń sieciowych i zależności. Informacje te pomagają zespołom IT efektywniej zarządzać zasobami, optymalizować operacje IT i ograniczać przestoje.

Jako rozwiązanie do zarządzania, najlepiej nadaje się dla zespołów IT poszukujących kompleksowego rozwiązania dla swoich potrzeb IT. Rozszerzone możliwości raportowania i analizy platformy dają zespołom IT wgląd w ich infrastrukturę, umożliwiając im podejmowanie lepszych decyzji i ulepszanie usług.

Najlepsze funkcje Device42

Potężne funkcje śledzenia adresów IP i zarządzania hasłami, które zwiększają wydajność

Narzędzia do wykrywania infrastruktury

Możliwości mapowania zależności

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie

Zarządzanie certyfikatami SSL

Limity urządzeń42

Może nie nadawać się tak dobrze do bardziej ogólnych zadań związanych z zarządzaniem IT.

Ceny Device42

Device42 działa w oparciu o roczny model subskrypcji oparty na liczbie urządzeń. Poproś o demo, aby dowiedzieć się więcej.

Opinie o Device42

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

9. Wrike

Via Wrike Teams IT używają Wrike do zarządzania projektami tworzenia oprogramowania, przydzielania zadań programistom, śledzenia postępów i komunikowania się z interesariuszami. Ponadto oferuje konfigurowalne cykle pracy, szablony i funkcje raportowania, które pomagają zespołom osiągać lepsze wyniki.

Jako narzędzie do zarządzania zadaniami IT, Wrike sprawdza się doskonale w przypadku firm każdej wielkości, które szukają opartego na chmurze rozwiązania do zarządzania projektami, które jest łatwe w użyciu i oferuje szereg funkcji, które są wystarczająco elastyczne, aby napędzać projekty IT.

Wrike jest szczególnie przydatny dla Teams IT, które muszą zarządzać złożonymi projektami z udziałem wielu interesariuszy, takimi jak rozwój oprogramowania, zarządzanie infrastrukturą i cyberbezpieczeństwo.

Najlepsze funkcje Wrike

Elastyczny i intuicyjny interfejs, który ułatwia wdrożenie i użytkowanie

Konfigurowalne cykle pracy dopasowane do konkretnych potrzeb biznesowych

Czas rzeczywistyfunkcje współpracy które zwiększają wydajność pracy zespołu

Limity Wrike

Może nie być tak dobrze przystosowany do złożonych zadań związanych z zarządzaniem IT.

Cennik Wrike

Free

Teams: 9,80 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 24,80 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Pinnacle: Sprzedaż kontaktowa

Opinie o Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2 000 recenzji)

10. xMatters

Przez xMatters xMatters to oprogramowanie do zarządzania incydentami, które pomaga firmom szybko rozwiązywać incydenty IT dzięki poręcznym narzędziom do komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym. Dzięki xMatters zespoły IT mogą szybko reagować i rozwiązywać incydenty, zwiększając zadowolenie klientów.

Dzięki xMatters, jeśli krytyczny system ulegnie awarii, automatycznie powiadamia odpowiedni personel IT, w razie potrzeby eskaluje problem i dostarcza w czasie rzeczywistym aktualizacje statusu incydentu. Pomaga to zapewnić, że Teams IT mogą szybko reagować na incydenty.

xMatters najlepiej nadaje się dla firm, które muszą zarządzać systemami i usługami o znaczeniu krytycznym, takimi jak te z branży finansowej, opieki zdrowotnej lub telekomunikacyjnej. Rozbudowane funkcje komunikacyjne platformy, w tym powiadomienia głosowe, tekstowe i mobilne push, pomagają zespołom IT pozostać w kontakcie i szybko reagować na incydenty, niezależnie od ich lokalizacji.

xMatters najlepsze funkcje

Funkcje komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym, które skracają czas reakcji na incydenty

Możliwość dostosowaniaprzepływy pracy zarządzania incydentami które odpowiadają konkretnym potrzebom Business

Przydatne integracje z innymi narzędziami do zarządzania IT

xMatters najlepsze funkcje limity

xMatters koncentruje się głównie na zarządzaniu incydentami i komunikacji i może nie oferować takiego samego zakresu funkcji jak inne platformy do zarządzania IT.

Ceny xMatters

Free

Starter: 9 USD za użytkownika miesięcznie

Podstawowy: $39 na użytkownika miesięcznie

Zaawansowane: Skontaktuj się z działem sprzedaży

xMatters opinie

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Uzyskaj więcej z oprogramowania do zarządzania IT

Firmy dostarczające oprogramowanie, sprzęt lub usługi muszą ograniczyć wpływ przerw w świadczeniu usług na doświadczenia użytkowników, aby uniknąć utraty klientów. Właśnie dlatego potrzebujesz najlepszej opcji oprogramowania do zarządzania IT, która jest elastyczna i dostosowana do Twoich potrzeb.

Jeśli zależy Ci na niestandardowych rozwiązaniach, musisz wypróbować ClickUp. Z ponad 15 widokami, setkami integracji i ponad tysiącem dostępnych szablonów, znajdziesz rozwiązanie dla swojego zespołu.