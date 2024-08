10 najlepszych narzędzi ERP do planowania zasobów w 2024 roku

W szybko zmieniającym się, nieustannie ewoluującym świecie biznesu, korzystanie z korporacyjnych zasobów oprogramowanie do planowania (ERP) nie jest już luksusem, ale koniecznością.

Systemy ERP mają kluczowe znaczenie w nowoczesnych organizacjach, ponieważ integrują różne procesy w jedną, uporządkowaną operację. Procesy te obejmują zarządzanie projektami, organizację łańcucha dostaw i finanse. Ale jak wybrać odpowiedni system ERP dla swoich specyficznych wymagań? Przy tak wielu dostępnych opcjach może to być zniechęcające zadanie.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych dostępnych obecnie systemów i narzędzi ERP, podkreślając ich najlepsze cechy i potencjalne ograniczenia. W końcu wybór narzędzia do zarządzania danymi ERP to wybór, który ma ogromny wpływ na organizację.

Czym jest oprogramowanie ERP?

Oprogramowanie do planowania przedsiębiorstwa (ERP) to rodzaj oprogramowania, którego organizacje używają do zarządzania codziennymi działaniami biznesowymi, takimi jak księgowość, zaopatrzenie zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami.

Rodzaje narzędzi ERP

Dostępnych jest wiele rodzajów pakietów oprogramowania ERP, które różnią się rodzajem oferowanych usług. Oto kilka przykładów:

Lokalne systemy ERP: są one hostowane i zarządzane w siedzibie firmy, dając organizacjom pełną kontrolę nad ich danymi i procesami.

są one hostowane i zarządzane w siedzibie firmy, dając organizacjom pełną kontrolę nad ich danymi i procesami. Systemy ERP oparte na chmurze: ten typ systemu jest hostowany w chmurze, dzięki czemu jest ogólnie bardziej opłacalny niż systemy lokalne.

ten typ systemu jest hostowany w chmurze, dzięki czemu jest ogólnie bardziej opłacalny niż systemy lokalne. Mobilne systemy ERP: są przeznaczone do użytku na urządzeniach mobilnych, takich jak tablety i smartfony. Pozwala to na większą dostępność informacji i danych z praktycznie dowolnego miejsca.

są przeznaczone do użytku na urządzeniach mobilnych, takich jak tablety i smartfony. Pozwala to na większą dostępność informacji i danych z praktycznie dowolnego miejsca. Dostosowane systemy ERP: ten typ systemu jest dostosowany specjalnie do potrzeb konkretnej organizacji.

Podstawowe funkcje oprogramowania ERP

Prawidłowo wdrożony system ERP może usprawnić operacje, poprawić wydajność i zapewnić przewagę konkurencyjną. Właśnie dlatego wybór odpowiedniego oprogramowania ERP ma kluczowe znaczenie dla Twojej firmy operacji biznesowych i rozwój. Oto kilka istotnych aspektów do rozważenia, które pomogą w poszukiwaniu idealnego przedsiębiorstwa oprogramowanie do planowania zasobów wdrożenie:

Potrzeby biznesowe: Zidentyfikuj swoje specyficzne wymagania. System ERP musi zwiększać wydajność i zaspokajać potrzeby, takie jak zarządzanie projektami, zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw lub CRM (zarządzanie relacjami z klientami)

Zidentyfikuj swoje specyficzne wymagania. System ERP musi zwiększać wydajność i zaspokajać potrzeby, takie jak zarządzanie projektami, zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw lub CRM (zarządzanie relacjami z klientami) Łatwość użytkowania: Wybierz przyjazne dla użytkownika oprogramowanie ERP. Zbyt skomplikowane systemy ERP mogą negatywnie wpływać na produktywność i powodować błędy, dodając więcej problemów do procesów biznesowych

Wybierz przyjazne dla użytkownika oprogramowanie ERP. Zbyt skomplikowane systemy ERP mogą negatywnie wpływać na produktywność i powodować błędy, dodając więcej problemów do procesów biznesowych Dostosowanie i skalowalność: Wraz z rozwojem funkcji biznesowych, system ERP również powinien ewoluować. Wybierz elastyczne oprogramowanie ERP, które możesz dostosować do swoich rosnących potrzeb

Wraz z rozwojem funkcji biznesowych, system ERP również powinien ewoluować. Wybierz elastyczne oprogramowanie ERP, które możesz dostosować do swoich rosnących potrzeb Możliwości integracji: Zapobieganie silosom danych i zapewnienie płynnego przepływu informacji dzięki oprogramowaniu ERP, które łatwo integruje się z istniejącymi systemami - niezależnie od tego, czy chodzi o zasoby ludzkie, łańcuch dostaw, zarządzanie zapasami czy narzędzia do zarządzania finansami

Zapobieganie silosom danych i zapewnienie płynnego przepływu informacji dzięki oprogramowaniu ERP, które łatwo integruje się z istniejącymi systemami - niezależnie od tego, czy chodzi o zasoby ludzkie, łańcuch dostaw, zarządzanie zapasami czy narzędzia do zarządzania finansami Wsparcie klienta: Dostęp do responsywnego i kompetentnego wsparcia może zaoszczędzić cenne zasoby, szczególnie na etapie wdrażania lub w przypadku pojawienia się problemów

Dostęp do responsywnego i kompetentnego wsparcia może zaoszczędzić cenne zasoby, szczególnie na etapie wdrażania lub w przypadku pojawienia się problemów Budżet: weź pod uwagę wszystkie koszty systemu oprogramowania, wdrożenia i utrzymania. Poszukaj rozwiązania, które oferuje najlepszą wartość w ramach Twojego budżetu, aby zająć się podstawowymi procesami biznesowymi

Dostosuj swoje plany rozwoju do tych czynników, aby wybrać istniejące rozwiązanie ERP, które będzie wspierać Twoją firmę w dłuższej perspektywie.

10 najlepszych narzędzi i oprogramowania ERP do wykorzystania w 2024 roku

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań ERP - ale może to być mylące, jeśli chodzi o to, które systemy ERP najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i wiedzą, jakich funkcji należy szukać. Sprawdź nasze 10 najlepszych opcji oprogramowania ERP, aby znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Śledź wydajność zapasów w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i narzędzie produktywności które zostało zaprojektowane z myślą o organizacjach każdej wielkości. Jego wszechstronność pozwala zespołom na zarządzać swoimi zasobami , zadaniami, celami i efektywnie śledzić czas.

Jego rozbudowany darmowy plan oferuje różne funkcje, które można dostosować bez potrzeby kodowania lub dodatków, co czyni go doskonałym punktem wyjścia dla startupów i mniejszych zespołów. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i doskonałej obsłudze klienta, ClickUp wyróżnia się na tle innych rozwiązań ERP dzięki niestandardowym polom i dostosowanym widokom.

Najlepsze cechy ClickUp

Rozbudowany darmowy plan z wieloma funkcjami: Jest to solidne narzędzie, które zapewnia wartość nawet w swojej bezpłatnej ofercie, dzięki czemu jest dostępne dla procesów biznesowych każdej wielkości

Jest to solidne narzędzie, które zapewnia wartość nawet w swojej bezpłatnej ofercie, dzięki czemu jest dostępne dla procesów biznesowych każdej wielkości Import danych z innych narzędzi: Migracja danych z istniejących narzędzi i rozwiązań ERP z łatwością i bez utraty danych

Migracja danych z istniejących narzędzi i rozwiązań ERP z łatwością i bez utraty danych Doskonała obsługa klienta: ClickUp wyróżnia się responsywną i skuteczną obsługą klienta, zapewniając płynne wdrażanie i rozwiązywanie problemów

ClickUp wyróżnia się responsywną i skuteczną obsługą klienta, zapewniając płynne wdrażanie i rozwiązywanie problemów Konfigurowalny CRM : Funkcja zarządzania relacjami z klientami ClickUp oferuje zespołom sprzedaży i sukcesu systemy ERP do śledzenia budżetów, informacji kontaktowych i wiele więcej.

Ograniczenia ClickUp

Aplikacja mobilna nie jest tak w pełni funkcjonalna jak aplikacja internetowa... jeszcze

Nie ma integracji z Zoho Mail, co może być wadą dla firm, które w dużej mierze polegają na Zoho Mail w swojej działalności

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze Plan

Nieograniczony plan : 7 USD miesięcznie na członka

: 7 USD miesięcznie na członka Biznes Plan : 12 USD miesięcznie na członka

: 12 USD miesięcznie na członka Plan Enterprise: Dostępne są ceny niestandardowe

👉If you need a full software suite to handle your Enterprise workloads and processes, we'd love to help set up to success! Prosimy o kontakt Sprzedaż when you're ready.

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics to linia systemów oprogramowania, która obejmuje zarówno oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa, jak i aplikacje do zarządzania relacjami z klientami. Te systemy ERP zostały zaprojektowane, aby pomóc firmom każdej wielkości zarządzać całą ich działalnością od sprzedaży i obsługi klienta po zarządzanie finansami i łańcuchem dostaw.

Dzięki Microsoft Dynamics można mapować swoje procesy i dostosować oprogramowanie ERP do konkretnej branży, zwiększając wydajność i produktywność firmy.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Dostosowanie procesów biznesowych do konkretnych potrzeb branży dzięki konfigurowalnym przepływom

Microsoft Dynamics oferuje niezawodne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych

Wykorzystaj moc sztucznej inteligencji do automatyzacjiprocesów i uzyskać wgląd w proces podejmowania decyzji Ograniczenia Microsoft Dynamics 365

Oprogramowanie jest stosunkowo drogie, co czyni je potencjalną przeszkodą dla małych firm

Istnieją ograniczenia dotyczące przechowywania danych, które mogą być ograniczające w porównaniu z innymi systemami ERP

Konfiguracja oprogramowania może być dość skomplikowana i wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej

Ceny Microsoft Dynamics 365

Business Central Essentials od 70 USD za użytkownika/miesiąc

Business Central Premium od 100 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny klientów Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (ponad 1 000 recenzji)

4/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

Sprawdź te_ Microsoft Dynamics Alternatives !

3. Orion

Via Orion Orion to solidny system oprogramowania w chmurze i ERP, który pomaga firmom usprawnić ich operacje i lepiej alokować zasoby . Umożliwia jednoczesną pracę wielu zespołów, zwiększając współpracę i produktywność.

Jest łatwy w użyciu i kompatybilny z większością sieci, dzięki czemu Orion ułatwia firmom monitorowanie pracowników i śledzenie ich zadań i projektów.

Najlepsze cechy Orion

Umożliwia płynnewspółpracę i zarządzanie w zespołach przedsiębiorstwa w ramach organizacji

Zapewnia płynne działanie różnych systemów sieciowych dla podstawowych procesów biznesowych

System oprogramowania ERP pomaga skutecznie śledzić wydajność zespołu

Ograniczenia Orion

Czasami powiadomienia gubią się, co może prowadzić do pominięcia aktualizacji lub zadań

Nie jest to najbardziej przystępny cenowo system zarządzania łańcuchem dostaw i ERP na tej liście

Ceny Orion

Skontaktuj się z firmą Orion w sprawie cen

Oceny klientów Orion

G2 : 4.5/5 (14 opinii)

: 4.5/5 (14 opinii) Capterra: 4/5 (2 recenzje)

4. NetSuite ERP

Via NetSuite NetSuite ERP to kompleksowy, oparty na chmurze system ERP typu oprogramowanie jako usługa, przeznaczony dla firm każdej wielkości. Zapewnia on wgląd w wyniki finansowe firmy w czasie rzeczywistym. NetSuite jest bardzo konfigurowalny, co ułatwia usprawnienie operacji dzięki systemowi dostosowanemu do indywidualnych potrzeb.

Najlepsze cechy NetSuite ERP

Doskonała analityka raportów finansowych pozwala mieć oko na swoje finanse

Płynne połączenie z innym oprogramowaniem, takim jak narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi, w celu zwiększenia wydajności operacji

Dostosowanie systemu ERP do konkretnych potrzeb biznesowych i przepływów pracy

Ograniczenia NetSuite ERP

Nauka korzystania z NetSuite może zająć dużo czasu, a dokumentacja produktu jest ograniczona

Ceny NetSuite ERP

Skontaktuj się z NetSuite w sprawie cen.

Oceny klientów NetSuite ERP

G2 : 4/5 (2,000+ opinii)

: 4/5 (2,000+ opinii) Capterra: 4.1/5 (1,000+ recenzji)

5. ERPNext

Via ERPNext ERPNext to darmowy system ERP o otwartym kodzie źródłowym i oprogramowanie księgowe. Został zaprojektowany tak, aby był prosty i przyjazny dla użytkownika. Mimo to, to rozwiązanie ERP jest wystarczająco potężne, aby zarządzać wszystkimi aspektami działalności firmy.

Niskie koszty ogólne sprawiają, że ERPNext jest szczególnie skuteczny dla małych i średnich firm. Scentralizuj swoje systemy sprzedaży, zakupów, produkcji, księgowości i zasobów ludzkich pod jednym dachem dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji ERPNext.

Najlepsze funkcje ERPNext

Podejście open-source utrzymuje koszty ogólne na niskim poziomie, zapewniając jednocześnie solidne funkcje

Usprawnia procesy związane z zasobami ludzkimi i ogranicza ręczną papierkową robotę

Intuicyjny interfejs i łatwe w użyciu funkcje

Ograniczenia ERPNext

Konfiguracja i dostosowywanie może być trudne w porównaniu do innych systemów ERP

Dokumentacja mogłaby być bardziej rozbudowana, aby pomóc użytkownikom zrozumieć i efektywniej korzystać z narzędzia

Ceny ERPNext

Open source: darmowy

darmowy Chmura (hosting zarządzany) : $10/strona miesięcznie

: $10/strona miesięcznie Enterprise (do 50 użytkowników): $1,250/strona miesięcznie

Oceny klientów ERPNext

G2 : 4/5 (41 opinii)

: 4/5 (41 opinii) Capterra: 4.6/5 (134 opinie)

6. Oracle

Via Oracle System planowania zasobów przedsiębiorstwa Oracle to oparte na chmurze oprogramowanie zaprojektowane do obsługi złożonych operacji biznesowych. Użytkownicy uwielbiają jego zdolność do obsługi dużych ilości danych, co sprawia, że to oprogramowanie ERP w chmurze jest odpowiednie dla dużych firm o wysokich wymaganiach dotyczących danych.

Zestaw narzędzi Oracle obejmuje rozwiązania do zarządzania finansami, zarządzania projektami, zaopatrzenie , ryzyko, zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa i inne podstawowe funkcje analizy biznesowej. Dzięki kompatybilności z narzędziami innych firm, Oracle rozszerza swoje funkcje, zapewniając całościowy oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem rozwiązanie.

Najlepsze cechy Oracle

Zbudowany, aby skalować się wraz z organizacją i ogólnymi funkcjami biznesowymi

Zarządzanie wieloma bazami danych na jednym serwerze

Błyskawiczna wydajność oznacza krótsze czasy zapytań

Zapewnia szeroką gamęksięga główna i analityczne - idealne do zarządzania łańcuchem dostaw i zapasami

Ograniczenia Oracle

Koszty licencjonowania Oracle mogą być wysokie, szczególnie dla małych i średnich firm

Ceny Oracle

Skorzystaj z Oracle Cost Estimator

Oceny klientów Oracle

G2 : 4.5/5 (800+ recenzji)

: 4.5/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (424 opinie)

7. Odoo

via Odoo Odoo oferuje szereg aplikacji biznesowych i systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, aby uzupełnić pakiet oprogramowania ERP do zasilania firmy. Dzięki bezpłatnej wersji społecznościowej Odoo sprawia, że tradycyjne systemy ERP i rynek oprogramowania są dostępne dla startupów i małych firm.

Oferuje różne aplikacje, takie jak fakturowanie, księgowość, produkcja, zakupy, zarządzanie zamówieniami magazynowymi i zarządzanie projektami. To oprogramowanie ERP ma zdolność do automatyzacji zadań i znacznie zwiększa wydajność i produktywność.

Najlepsze cechy Odoo

Wersja społecznościowa jest darmowa; duża zaleta dla startupów i małych firm

Usprawnia rutynowe zadania dozaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

Zarządza wszystkimi aspektami działalności, od sprzedaży i CRM po łańcuch dostaw i zarządzanie zapasami

Ograniczenia Odoo

Konfiguracja może być trudna

Wsparcie techniczne jest czasami powolne, według niektórych użytkowników

Ceny Odoo

Jedna aplikacja : Darmowa

: Darmowa Standard : 24,90 USD/użytkownika miesięcznie

: 24,90 USD/użytkownika miesięcznie Niestandardowa: 37,40 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny klientów Odoo

G2 : 4/5 (200+ opinii)

: 4/5 (200+ opinii) Capterra: 4.1/5 (600+ opinii)

8. Workday

przez Dzień roboczy Workday jest jednym z wiodących systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa dla finansów i zasobów ludzkich. Systemy ERP oferują zestaw funkcji zaprojektowanych w celu dostosowania do potrzeb organizacji.

W rzeczywistości, Workday obsługuje finanse, kapitał ludzki i zarządzanie zasobami z łatwością. Możesz monitorować wydajność biznesową dzięki dogłębnej analityce platformy. Pomimo swojej złożoności, doskonałe możliwości raportowania i wysoka personalizacja sprawiają, że jest to pożądany wybór dla firm każdej wielkości.

Najlepsze cechy Workday

Zarządzanie urlopami i chorobami pracowników oraz synchronizowanie tych informacji bezpośrednio z narzędziem płacowym

Obsługa rekrutacji talentów i wdrażania nowych pracowników w aplikacji

Utrzymywanie zaangażowania pracowników dzięki modułom nauki i rozwoju wbudowanym bezpośrednio w system

Ograniczenia Workday

Nauka poruszania się po platformie może stanowić wyzwanie

Przejście na Workday może wymagać znacznej ilości czasu i wysiłku w porównaniu z innymi systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa

Ceny Workday

Skontaktuj się z Workday w sprawie cen

Oceny klientów Workday

G2 : 4.1/5 (2000+ recenzji)

: 4.1/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

9. Sage Intacct

via Sage Intacct Sage Intacct to oparta na chmurze platforma do zarządzania finansami i aktywami, która zapewnia głębokie możliwości księgowe w celu usprawnienia operacji finansowych. Dostarcza szeroką gamę podstawowych aplikacji księgowych, takich jak księga główna, zarządzanie zapasami, zobowiązania, należności i zarządzanie gotówką.

Bezpieczne procesy zapewniają, że dane finansowe są dobrze chronione, a dane firmy są dobrze zabezpieczone potężne narzędzia do raportowania zapewniają przydatne informacje biznesowe.

Najlepsze cechy Sage Intacct

Szybkie otrzymywanie płatności dzięki prostemu, zautomatyzowanemu systemowi fakturowania

Dostęp do danych biznesowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Ogromna biblioteka raportów finansowych oznacza, że Twoja firma nie ma martwych punktów

Śledzenie zapasów od hali produkcyjnej do półki sklepowej

Ograniczenia Sage Intacct

Ograniczone możliwości dostosowywania mogą nie zapewniać wystarczającej elastyczności dla niektórych firm

Ceny Sage Intacct

Skontaktuj się z Sage Intacct w sprawie cen

Oceny klientów Sage Intacct

G2 : 4.5/5 (2,000+ recenzji)

: 4.5/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 300 opinii)

10. Acumatica

via Acumatica Acumatica to oparte na chmurze oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), które zapewnia szereg profesjonalnych narzędzi do automatyzacji usług dla małych i średnich firm. Wysoce konfigurowalny i wyposażony w zaawansowane funkcje, Acumatica zachowuje jednak łatwy w nawigacji interfejs, dzięki czemu jest dostępny dla użytkowników na wszystkich poziomach wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Acumatica

Funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pomagają zautomatyzować procesy biznesowe

Najwyższej klasy zabezpieczenia chronią dane, a uprawnienia oparte na rolach ułatwiają współpracę zarówno z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi współpracownikami

Oparte na chmurze oprogramowanie Automatica zapewnia elastyczność dostępu i zarządzania firmą z dowolnego miejsca

Ograniczenia Acumatica

Zrozumienie całkowitego kosztu posiadania może wymagać trochę czasu i wysiłku

Ceny Acumatica

Skontaktuj się z Acumatica w sprawie cen

Oceny klientów Acumatica

G2 : 4.5/5 (700+ opinii)

: 4.5/5 (700+ opinii) Capterra: 4.5/5 (70+ opinii)

Korzyści z używania oprogramowania ERP

Usprawniając procesy, oprogramowanie ERP daje firmom możliwość zachowania produktywności i wydajności. Od redukcji ręcznych wprowadzania danych błędy w upraszczaniu złożonych procesów, oto niektóre z głównych korzyści płynących z korzystania z oprogramowania ERP:

Zwiększona wydajność : Usprawnione operacje zapewniają pracownikom dostęp do dokładnych informacji bez konieczności korzystania z wielu aplikacji lub narzędzi. Może to pomóc w skróceniu czasu.

: Usprawnione operacje zapewniają pracownikom dostęp do dokładnych informacji bez konieczności korzystania z wielu aplikacji lub narzędzi. Może to pomóc w skróceniu czasu. Lepsza współpraca : Dzięki temu, że wiele zespołów pracuje na tym samym systemie, wszyscy interesariusze mogą łatwo współpracować i pozostawać w synchronizacji.

: Dzięki temu, że wiele zespołów pracuje na tym samym systemie, wszyscy interesariusze mogą łatwo współpracować i pozostawać w synchronizacji. Lepsze możliwości raportowania : Oprogramowanie ERP umożliwia firmom szybki i dokładny dostęp do raportów. Pomoże to w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących operacji biznesowych.

: Oprogramowanie ERP umożliwia firmom szybki i dokładny dostęp do raportów. Pomoże to w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących operacji biznesowych. Obniżenie kosztów : Systemy ERP redukują koszty ogólne poprzez eliminację pracy ręcznej - Skalowalność : Systemy ERP są zaprojektowane tak, aby rozwijać się wraz z Twoją firmą, więc nie musisz się martwić o ich przerost.

: Systemy ERP redukują koszty ogólne poprzez eliminację pracy ręcznej - : Systemy ERP są zaprojektowane tak, aby rozwijać się wraz z Twoją firmą, więc nie musisz się martwić o ich przerost. Elastyczność : Systemy ERP są łatwo konfigurowalne i mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb. Oznacza to, że firmy mogą zoptymalizować oprogramowanie pod kątem własnych, unikalnych procesów.

: Systemy ERP są łatwo konfigurowalne i mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb. Oznacza to, że firmy mogą zoptymalizować oprogramowanie pod kątem własnych, unikalnych procesów. Dokładność danych : Oprogramowanie ERP eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych, ułatwiając dostęp do dokładnych informacji i zarządzanie nimi. Może to pomóc firmom wyeliminować kosztowne błędy.

: Oprogramowanie ERP eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych, ułatwiając dostęp do dokładnych informacji i zarządzanie nimi. Może to pomóc firmom wyeliminować kosztowne błędy. Ulepszona obsługa klienta : Systemy ERP zapewniają firmom lepszy wgląd w zamówienia klientów, co oznacza, że mogą one szybko i skutecznie reagować na zapytania klientów.

: Systemy ERP zapewniają firmom lepszy wgląd w zamówienia klientów, co oznacza, że mogą one szybko i skutecznie reagować na zapytania klientów. Lepsze bezpieczeństwo: Większość systemów ERP posiada wbudowane funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych i zapewnienia zgodności ze standardami branżowymi.

Odkryj idealne rozwiązanie ERP dla swojego zespołu

Jeśli Twój obecny system ERP nie zapewnia oczekiwanej wydajności i produktywności, być może nadszedł czas na zmianę. ClickUp dostarcza wszechstronne rozwiązanie Business Intelligence dostosowane do firm różnej wielkości i z różnych branż.

Dlaczego nie doświadczyć tego na własnej skórze? Skontaktuj się z naszym dedykowanym zespołem sprzedaży lub zarejestruj się ZA DARMO już dziś. Tak, zgadza się - rozpoczęcie korzystania z usługi nic nie kosztuje. Zasiądź za kierownicą i odkryj niezrównane korzyści płynące z zarządzania operacjami biznesowymi za pomocą ClickUp .