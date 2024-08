10 Alternatywy i konkurenci Microsoft Dynamics 365 2024

Klienci są podstawą każdej firmy. Dlatego tak ważne jest, aby organizacje nauczyły się, jak najlepiej ich przyciągać, pielęgnować i zatrzymywać. Jako właściciel firmy znasz wartość budowania solidnej bazy klientów i tworzenia trwałych relacji.

Niestety, czasami trudno jest być proaktywnym w zarządzaniu relacjami z klientami podczas prowadzenia firmy, dlatego też

Oprogramowanie CRM

z pomocą przychodzą platformy takie jak Microsoft Dynamics 365.

Oprogramowanie CRM

oferuje szereg korzyści dla zespołów sprzedaży i działań marketingowych. A

Badanie Capterra

wykazało, że 45% firm zastępuje ogólne narzędzia oprogramowaniem CRM, aby odnotować wzrost przychodów i

utrzymanie klientów

. Dodatkowo, oddzielne

Badania Salesforce

wykazało, że 68% liderów marketingu mierzy doświadczenie klienta jako priorytet

marketingowy KPI

.

Bądźmy jednak szczerzy - nie dla każdej firmy Microsoft Dynamics 365 jest rozwiązaniem idealnym. Dlatego tak wiele organizacji szuka najlepszych dostępnych alternatyw Microsoft Dynamics, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb.

I właśnie dlatego jesteśmy tutaj!

Przedstawiamy 10 alternatywnych rozwiązań Microsoft Dynamics, które mogą być lepsze dla Ciebie. Uwzględnimy również szczegóły dotyczące cen, docelowych odbiorców i dostępnych wersji Enterprise

Planowanie zasobów

(

ERP

) i funkcje CRM.

Najpierw dowiedzmy się, czym jest Microsoft Dynamics, jak działa i jaki jest jego idealny profil klienta (którym możesz nie być Ty)!

Czym jest Microsoft Dynamics?

Microsoft Dynamics to platforma CRM i ERP, która oferuje zestaw zintegrowanych narzędzi ułatwiających firmom wykonywanie wielu zadań i płynne prowadzenie działalności.

Przegląd sprzedaży w

Microsoft Dynamics

To oprogramowanie CRM ma solidne możliwości, w tym edytowalne siatki,

projektanci map witryn

i potężną analitykę biznesową (BI), oferując firmom pełną widoczność i kontrolę. Największą zaletą systemu Microsoft Dynamics CRM jest to, że zawiera on łatwy w użyciu, konfigurowalny pulpit nawigacyjny do wyświetlania priorytetów i danych sprzedażowych w jednym interfejsie.

System Microsoft Dynamics CRM posiada również szeroką gamę aplikacji biznesowych opartych na chmurze, które obsługują operacje na urządzeniach mobilnych i umożliwiają menedżerom sprzedaży i wielu innym osobom pracę w locie.

Popularne funkcje Microsoft Dynamics CRM

Wgląd w dane klientów Łatwe wykorzystanie sztucznej inteligencji do odkrywania danych i spostrzeżeń dotyczących sprzedaży

Łatwe wykorzystanie sztucznej inteligencji do odkrywania danych i spostrzeżeń dotyczących sprzedaży Pulpit nawigacyjny obsługi klienta: Umożliwia zespołom przeglądanie doświadczeń klientów i znajdowanie sposobów na poprawę

Umożliwia zespołom przeglądanie doświadczeń klientów i znajdowanie sposobów na poprawę Alerty dotyczące interakcji z klientami w czasie rzeczywistym: Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące ważnych interakcji klientów z Twoją firmą

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące ważnych interakcji klientów z Twoją firmą Ujednolicenie danych : Centralizacja potoków sprzedaży i danych we wszystkich zintegrowanych aplikacjach

: Centralizacja potoków sprzedaży i danych we wszystkich zintegrowanych aplikacjach Versium Predict: Pomaga zespołowi sprzedaży lub marketingu lepiej przewidywać zakupy klientów

Ceny Microsoft Dynamics

Ceny tej platformy są dość dynamiczne. Sprawdź stronę z cenami, aby uzyskać najbardziej przejrzyste informacje.

Customer Data Platform (Customer Insights) : 1500 USD na dzierżawcę miesięcznie za pierwszą aplikację Dynamics 365

: 1500 USD na dzierżawcę miesięcznie za pierwszą aplikację Dynamics 365 Professional (Sales) : $65 za użytkownika miesięcznie

: $65 za użytkownika miesięcznie Enterprise (Sales) : $95 za użytkownika miesięcznie

: $95 za użytkownika miesięcznie Premium (sprzedaż): 135 USD za użytkownika miesięcznie

10 najlepszych alternatyw Microsoft Dynamics do rozważenia

Jeśli jesteś gotowy, aby poszukać nowego

oprogramowanie do zarządzania firmą

lub rozwiązanie CRM, sprawdź te 10 opcji, aby lepiej dopasować je do swojej organizacji:

1.

ClickUp

Funkcje CRM ClickUp pomagają zespołom sprzedaży i marketingu monitorować dane klientów i różne projekty

ClickUp oferuje rozwiązania do współpracy zespołowej i zarządzania projektami, dzięki czemu zespoły sprzedażowe i marketingowe dostosowują się i zwiększają komunikację, będąc na bieżąco z zadaniami i danymi. Ten CRM ma elastyczny zakres opcji, a jego bezpłatna wersja jest idealna dla niskobudżetowych firm, które chcą zaoszczędzić pieniądze, zachowując jednocześnie produktywność.

Platforma ta ułatwia tworzenie wysokopoziomowych widoków na wartość życiową klienta, średnią wielkość transakcji i wiele więcej, aby monitorować dane w jednym miejscu.

Wydajne funkcje zarządzania danymi ClickUp

rozbijają silosy, przyspieszając komunikację, dzięki czemu zespoły lepiej współpracują przy transakcjach i wdrażaniu klientów w jednym centrum.

Użycie

ClickUp jako centrum najważniejszych danych CRM

i działań sprzedażowych

Chcesz nadal łączyć się z narzędziami innych firm? ClickUp oferuje wiele integracji, w tym Dysk Google, Evernote, Slack i Dropbox, aby pomóc zespołom scentralizować przestrzenie robocze.

Dowiedz się więcej o integracjach

Najważniejsze funkcje ClickUp

ponad 10 konfigurowalnych widoków zarządzania projektami do wizualizacji procesu sprzedaży i zamówień

Platforma integracji poczty e-mail płynnie integruje się z firmami

Automatyzacja kampanii marketingowych, potoków sprzedaży i nie tylko w celu zaoszczędzenia czasu

Proste wdrażanie klientów aby zwiększyć lojalność klientów i interakcje

Raportowanie i narzędzia analityczne do śledzenia i mierzenia wskaźników KPI

Niestandardowe pola do śledzenia zamówień, zadowolenia klientów lub dodawania danych klientów w celu lepszego zarządzania potokiem sprzedaży

Zalety ClickUp

Rozbudowany darmowy plan oferujący kilka funkcji

Oprogramowanie biznesowe dla wszystkich rozmiarów

Możliwości zarządzania przychodami

Łatwy import danych z innych narzędzi

Szeroki wybór Szablony CRM (Pobierz to Szablon ClickUp CRM !)

Znakomita obsługa klienta

Wady ClickUp

Rozbudowane funkcje mogą przytłoczyć niektórych użytkowników

Brak oprogramowania do przewidywania AI

Ceny ClickUp

Darmowy : Bezpłatnie na zawsze

: Bezpłatnie na zawsze Nieograniczony : $7 na użytkownika miesięcznie

: $7 na użytkownika miesięcznie Biznes : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise:

Sprzedaż kontaktowa aby uzyskać więcej informacji

Oceny ClickUp

G2 : 4.7/5 (4,511+ recenzji)

: 4.7/5 (4,511+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,986+ recenzji)

2.

HubSpot CRM

Funkcje zarządzania konwersacjami w CRM HubSpot

HubSpot CRM to świetna platforma CRM dla małych firm z oprogramowaniem księgowym do zarządzania procesami biznesowymi, komunikacją, danymi sprzedażowymi i nie tylko. Jest bezpłatna i łatwa w użyciu, z wieloma wszechstronnymi funkcjami, z których początkujący i doświadczeni użytkownicy SaaS mogą korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto umożliwia przechowywanie szczegółowych profili klientów i firm z wizualnymi wskazówkami.

Co więcej, możesz zautomatyzować kluczowe procesy CRM, takie jak powiadomienia zespołu wewnętrznego i e-maile marketingowe, które pozwalają na stworzenie

baza wiedzy

dla klientów dokumentacji i artykułów pomocy.

HubSpot CRM jest certyfikowanym partnerem Google i oferuje rozwiązania pasujące do wszystkich nisz i branż. Integruje się płynnie z Cortaną, GoChime,

Pipedrive CRM

, Gravity Forms i inne systemy biznesowe.

Kluczowe funkcje HubSpot

Przeciągnij i upuść komunikator dla szybszej komunikacji i współpracy

Platforma biletowa zapewniająca najwyższej jakości obsługę klienta i wsparcie dla klientów

Intuicyjny pulpit nawigacyjny, który zapewnia przegląd ostatnich wskaźników KPI i aktywności

Profesjonaliści HubSpot

Łatwa konfiguracja

Intuicyjność

Przystępna cena

Wady HubSpot

Ma krzywą uczenia się

Nie jest to narzędzie typu "wszystko w jednym

Szablony są trudne do modyfikacji

Cennik HubSpot

Darmowy plan : Darmowy na zawsze

: Darmowy na zawsze Starter : 45 USD miesięcznie

: 45 USD miesięcznie Profesjonalny : 800 USD miesięcznie

: 800 USD miesięcznie Enterprise: 3200 USD miesięcznie

Oceny HubSpot

G2 : 4.4/5 (9,206+ recenzji)

: 4.4/5 (9,206+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,363+ recenzji)

3.

Salesforce CRM

przez Salesforce

Salesforce CRM to zintegrowana platforma, która pozwala firmom skutecznie łączyć się ze swoimi klientami. Salesforce zapewnia działom firmy 360-stopniowy widok klientów, umożliwiając dostarczanie spersonalizowanych interakcji.

Salesforce CRM można łatwo skonfigurować tak, aby działał zgodnie z potrzebami klientów w oparciu o ich rodzaje działalności, role i branże. Platforma umożliwia firmom zamykanie większej liczby transakcji, oferując dogłębny wgląd w ważne informacje o klientach.

Wreszcie, oprogramowanie biznesowe Salesforce CRM zapewnia własną aplikację mobilną marki firmy. Zwiększa to produktywność członków zespołu i zapewnia kontrolę nad operacjami w dowolnym miejscu i czasie.

Kluczowe funkcje Salesforce

Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie leadami

Zarządzanie szansami

Funkcje automatyzacji marketingu ułatwiające Przepływ pracy CRM konfiguracja

Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości do potencjalnych klientów

Moduły do analizy w czasie rzeczywistym, obsługi klienta i handlu

Profesjonaliści Salesforce

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny

Łatwa nawigacja i automatyzacja branżowych przepływów pracy

Funkcja mediów społecznościowych jest łatwa w użyciu dla wielu użytkowników

Wady Salesforce

Brak dożywotniej darmowej wersji

Złożoność

Trudne raportowanie

Trudne wsparcie techniczne

Ceny Salesforce

Essentials : 25 USD za użytkownika miesięcznie

: 25 USD za użytkownika miesięcznie Professional : $75 za użytkownika miesięcznie

: $75 za użytkownika miesięcznie Enterprise : $150 za użytkownika miesięcznie

: $150 za użytkownika miesięcznie Unlimited: $300 za użytkownika miesięcznie

Oceny Salesforce

G2 : 4.2/5 (15 218+ opinii)

: 4.2/5 (15 218+ opinii) Capterra: 4.4/5 (17,156+ opinii)

Learn how **Integracja_Salesforce z ClickUp !

4.

Oracle NetSuite CRM

Pulpit nawigacyjny klienta NetSuite

Oracle NetSuite CRM jest podobną i popularną alternatywą dla Microsoft Dynamics. Jako oparty na chmurze CRM sprzedaży, otrzymujesz nieprzerwany strumień informacji w oparciu o cykl życia zaangażowania klienta.

Platforma obejmuje tradycyjne i nowoczesne możliwości promowania rozwoju i zwiększania przychodów firmy, zapewniając jednocześnie 360-stopniowy widok działań klientów w czasie rzeczywistym. Ta zintegrowana platforma CRM umożliwia następnie zespołowi sprzedaży egzekwowanie proaktywnych strategii w całym procesie sprzedaży.

Kluczowe funkcje NetSuite CRM

Zarządzanie danymi klientów i potokiem sprzedaży

Automatyzacja sprzedaży

Zarządzanie obsługą klienta

Automatyzacja marketingu e-commerce

Zarządzanie relacjami z partnerami

Śledzenie czasu pracy

Prognozowanie sprzedaży

Integracje z innymi firmami

Zalety NetSuite CRM

Konfigurowalna aplikacja mobilna

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Automatyczny proces aktualizacji

Dostępne przechowywanie danych

Wady NetSuite CRM

Może być powolny

Trudne tworzenie zaawansowanych wyszukiwań lub raportów

Cennik NetSuite CRM

Platforma nie przedstawia publicznie swoich planów cenowych. Każdy zainteresowany ich usługami musi skontaktować się z dostawcą i zaplanować konsultacje, aby opracować rozsądny plan subskrypcji dla swojego budżetu i preferencji.

Oceny NetSuite CRM

G2 : 3.9/5 (1,902+ recenzji)

: 3.9/5 (1,902+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (843+ opinii)

5.

Pipedrive

Pulpit nawigacyjny Pipedrive Deals

Jeśli zespół ds. sprzedaży w Twojej firmie potrzebuje prostej w użyciu, a jednocześnie wydajnej platformy do

kampanii marketingowych

i codziennej organizacji zadań, to Pipedrive jest najlepszym wyborem. Platforma ma minimalistyczny układ, który upraszcza zarządzanie leadami. Natychmiast po zalogowaniu się do Pipedrive, otrzymasz przegląd swojego lejka sprzedażowego i będziesz mógł skupić się na transakcjach, które chcesz zrealizować.

Platforma posiada funkcję celów i aktywności, która pozwala zobaczyć działania wymagające natychmiastowej uwagi i zapewnia status bieżących zadań. Co więcej, Pipedrive płynnie łączy się z głównymi dostawcami usług e-mail, takimi jak Outlook, Gmail i Yahoo! umożliwiając wysyłanie i odbieranie wiadomości bez konieczności opuszczania CRM. Integruje się również z Zapier, Trello, Mailchimp i Google Maps.

Najważniejsze funkcje Pipedrive

Śledzenie wiadomości e-mail

Automatyzacja przepływu pracy

Rozbudowane API

Raportowanie i analiza sprzedaży

Profesjonaliści Pipedrive

Intuicyjny interfejs

Łatwy w użyciu

wsparcie 24/7

Wady Pipedrive

Ograniczona integracja z innymi firmami

Ceny Pipedrive

Essential : $9.90

: $9.90 Zaawansowany : $19.90

: $19.90 Professional : $39.90

: $39.90 Enterprise: $59.90

Oceny Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1,537+ recenzji)

: 4.2/5 (1,537+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,429+ recenzji)

6.

Miedź

Funkcja śledzenia potencjalnych klientów Copper

Na naszej liście alternatyw dla Microsoft Dynamics, Copper znalazł się ze względu na wszechstronne funkcje zarządzania relacjami. Oprogramowanie to pozwala zwiększyć zadowolenie klientów dzięki lepszej interakcji z taktykami sprzedaży i marketingu.

W przypadku systemów CRM narzędzie to zostało stworzone z myślą o elastyczności jako jego głównej funkcji. Łączy w sobie rozwiązania do współpracy, narzędzia analityczne i funkcje zwiększające produktywność, zamykając je w jednym wygodnym interfejsie. Możesz zautomatyzować podstawowe operacje i funkcje biznesowe, aby zwiększyć produktywność i usprawnić przepływ pracy, aby uzyskać wgląd w pipeline.

Najważniejsze cechy Copper CRM

Śledzenie otwartych wiadomości e-mail

Szablony wiadomości e-mail

Raportowanie aktywności CRM

Pola niestandardowe

Śledzenie celów

Prognozowanie operacji biznesowych

Integracje z innymi firmami

Profesjonaliści Copper CRM

Intuicyjny interfejs użytkownika

Szybka reakcja obsługi klienta

Wysoka konfigurowalność

Silne API

Wady Copper CRM

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z anulowaniem

Brak wersji freemium

Cennik Copper CRM

Podstawowy : $29 za użytkownika miesięcznie

: $29 za użytkownika miesięcznie Professional : $69 za użytkownika miesięcznie

: $69 za użytkownika miesięcznie Business: $129 za użytkownika miesięcznie

Oceny Copper CRM

G2 : 4.5/5 (985+ opinii)

: 4.5/5 (985+ opinii) Capterra: 4.4/5 (554+ opinii)

7.

Zoho CRM

Widok kalendarza Zoho

Zoho CRM to oprogramowanie CRM zawierające wszystkie funkcje potrzebne firmie do usprawnienia odpowiednich procesów. Oprogramowanie to jest powszechnie używane przez małe firmy i start-upy ze względu na pakiet freemium i opłacalne aktualizacje.

Zoho jest jedną z bardziej elastycznych alternatyw Microsoft Dynamics, która pozwala lepiej dostosować przepływy pracy podczas dostosowywania produktów, stron docelowych i podróży klientów. Ponadto można łatwo nauczyć się oprogramowania i dostosować jego menu do potrzeb CRM firmy.

To rozwiązanie CRM wyróżnia się automatyzacją procesów sprzedaży i zapewnia firmom prawdziwą platformę wielokanałową. Zoho pomaga zespołom komunikować się z potencjalnymi klientami i obecnymi klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, mediów społecznościowych i innych portali.

Istotną zaletą Zoho CRM jest to, że integracja z rozwiązaniami innych firm jest prosta.

Najważniejsze funkcje Zoho CRM

Kompatybilność z ponad 400 aplikacjami, w tym Zoho CRM, HubSpot, PayPal i Mailchimp

Zarządzanie kalendarzem

Śledzenie interakcji

Śledzenie wiadomości e-mail

Inteligentny czat

Społecznościowy CRM

Prognozowanie

Zalety Zoho CRM

Łatwy w użyciu

Możliwość śledzenia zaangażowania

Wersja Freemium ma rozbudowane funkcje

Wady Zoho CRM

Niezgrabny design, który może być przeszkodą

Niektórzy zgłaszają problemy z obsługą klienta w złożonych kwestiach

Błędy i usterki mogą stanowić wyzwanie

Cennik Zoho CRM

Standard : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Professional: 20 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 35 USD za użytkownika miesięcznie

Ultimate: $45 za użytkownika miesięcznie

Oceny Zoho CRM

G2: 4.4/5 (15,433+ opinii)

Capterra: 4.3/5 (5,719+ opinii)

8.

Świeża sprzedaż

Pulpit nawigacyjny CRM Freshsales

Dawniej Freshworks CRM, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami Freshsales zostało stworzone z myślą o szybko rozwijających się firmach, które wymagają pojedynczego punktu kontaktu z potencjalnymi klientami. Ta sprzedażowa platforma CRM pozwala zespołom przyciągać, zarządzać i angażować potencjalnych klientów za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Oprogramowanie CRM ma zaawansowane funkcje, takie jak punktacja leadów oparta na sztucznej inteligencji, funkcje telefoniczne i e-mailowe, konfigurowalne pulpity nawigacyjne i raporty oraz automatyzacja przepływu pracy.

Freshsales CRM można łatwo zintegrować z innymi rozwiązaniami Freshdesk, takimi jak Freshcaller. Freshsales CRM wykorzystuje również otwarty system API, co oznacza, że można go zintegrować z aplikacjami, których zwykle używasz w swojej firmie, takimi jak Mailchimp, Kalendarz Google i QuickBooks.

Kluczowe funkcje Freshsales

Zaawansowana personalizacja

Zarządzanie wieloma potokami

Zaawansowane raportowanie

Inteligentne przepływy pracy

Ocenianie potencjalnych klientów

Śledzenie zdarzeń

Profesjonaliści Freshsales

Przejrzysty i prosty w użyciu

Oferuje solidne funkcje

Elastyczny proces sprzedaży

Responsywny zespół programistów

Wady Freshsales

Brak opcji podczas eksportowania informacji

Niewiele opcji dostępności

Ceny Freshsales

Darmowy

Wzrost : 15 USD za użytkownika miesięcznie

: 15 USD za użytkownika miesięcznie Pro : $39 za użytkownika miesięcznie

: $39 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $69 za użytkownika miesięcznie

Oceny Freshsales

G2 : 4.6/5 (983+ opinii)

: 4.6/5 (983+ opinii) Capterra: 4.6/5 (496+ opinii)

9.

Pipeline CRM

przez Pipeline

Pipeline CRM jest popularny wśród małych firm, ponieważ umożliwia użytkownikom kwalifikowanie potencjalnych klientów, zarządzanie kontaktami i śledzenie potencjalnych klientów w ramach jednego programu opartego na chmurze. Dawniej PipelineDeals, narzędzie to zapewnia zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami z codziennymi aktualizacjami statusu w czasie rzeczywistym i wykresami 3D.

Główne cechy Pipeline CRM

Integracja z pocztą e-mail i aplikacjami

Narzędzia przyspieszające sprzedaż skracają cykl sprzedaży i zwiększają współczynnik konwersji

Pielęgnowanie leadów

Współdzielony pipeline

Niestandardowe pole danych dla użytkowników do zapisywania dowolnej liczby szczegółów

Śledzenie wiadomości e-mail

Masowy import istniejących danych

Zalety CRM Pipeline

Prosty interfejs użytkownika do zarządzania relacjami z klientami

14-dniowy bezpłatny okres próbny, aby ocenić, który plan cenowy jest dla Ciebie najlepszy

Kompleksowy i łatwy w użyciu pulpit nawigacyjny dla zespołów sprzedaży

Łatwa dostępność

Prosta konfiguracja systemu CRM

Pipeline CRM wady

Brak dożywotniej wersji darmowej

Ograniczona integracja z witrynami innych firm

Rozbudowane funkcje CRM w zakresie sprzedaży mogą być dla niektórych przytłaczające

Ceny Pipeline CRM

Start : 25 USD za użytkownika miesięcznie

: 25 USD za użytkownika miesięcznie Rozwój : 33 USD za użytkownika miesięcznie

: 33 USD za użytkownika miesięcznie Grow: 49 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny Pipeline CRM

G2 : 4.4/5 (902+ recenzji)

: 4.4/5 (902+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (611+ opinii)

10.

Nimble CRM

Pulpit nawigacyjny Nimble

Na naszej liście alternatyw dla Microsoft Dynamics, to najlepsze oprogramowanie CRM jest narzędziem skoncentrowanym na komunikacji, które upraszcza proces utrzymywania kontaktu z potencjalnymi klientami i klientami. Nimble CRM posiada zaawansowane funkcje przepływu pracy w zakresie zarządzania potencjalnymi klientami, które pomagają zarówno małym firmom, jak i zespołom przedsiębiorstw .

Zapewnia również przyjazny dla użytkownika sposób zarządzania wiadomościami i mediami społecznościowymi w celu lepszej segmentacji klientów. Korzystanie z narzędzia prospector pozwala uzyskać cenne kontakty ze stron internetowych poprzez odwiedzenie witryny firmy.

Gdy kontakty znajdą się w bazie danych, można je odpowiednio skategoryzować i użyć opcji pól niestandardowych do tworzenia tagów i elastycznej listy.

kluczowe cechy #### Nimble

Pulpit nawigacyjny zapewnia przegląd nadchodzącego dnia

Śledzenie wiadomości

Śledzenie wiadomości e-mail

Integracja z podmiotami zewnętrznymi

Funkcja Sygnały pozwala zobaczyć, kto się z Tobą komunikuje

Przeglądanie mediów społecznościowych bez opuszczania oprogramowania

Profesjonaliści Nimble

Możliwość dostosowania

Przyjazny dla użytkownika

Łatwa współpraca

Szybsze zarządzanie potencjalnymi klientami

Wady Nimble

Ograniczenie do 10 kontaktów na użytkownika miesięcznie w narzędziu prospector

Istnieje krzywa uczenia się

Aplikacja mobilna nie działa dobrze

Nimble pricing

To oprogramowanie ma unikalne podejście z tylko jedną opcją cenową.

Nimble Business: 19 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny Nimble

G2 : 4.5/5 (984+ recenzji)

: 4.5/5 (984+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (1,774+ reviews)

Znajdź odpowiedni CRM dla swojej firmy

Chociaż Dynamics 365 jest doskonałą opcją, której zaufało kilka zespołów korporacyjnych, nie jest to jedyna dostępna opcja - szczególnie dla małych organizacji biznesowych. Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania dla każdej firmy

Narzędzia CRM

ale możesz wybrać coś, co będzie najlepsze dla Ciebie i Twojego budżetu.

Zrozumienie swoich działań w najdrobniejszych szczegółach może pomóc w określeniu, która platforma pomoże ci rozwinąć działalność i poprawić relacje z klientami.

ClickUp oferuje kilka funkcji, takich jak automatyzacja procesów, lepsza komunikacja, intuicyjne zarządzanie projektami i łatwiejsze funkcje współpracy zespołowej. Give

ClickUp za darmo już dziś

aby zobaczyć, dlaczego tak wiele firm decyduje się na ten krok!