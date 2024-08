10 darmowych szablonów map witryny do wizualizacji witryny

Jest coś w mapie, co sprawia, że czujemy się jak piraci. Argh! 🗺️ 🏴‍☠️

I chociaż mapa witryny może nie prowadzić do zakopanego skarbu, stworzy lepszą podróż użytkownika, która pomoże większej liczbie odwiedzających witrynę zrobić to, co chcesz - kupić produkty lub skontaktować się z członkami zespołu sprzedaży. A jeśli chodzi o strony internetowe Twojej firmy, stworzenie udanej podróży klienta jest czystym złotem. 👑

Szablon mapy witryny może pomóc w poruszaniu się po czasami wzburzonych morzach witryny proces projektowania . Określa on przejrzystą strukturę organizacyjną witryny, a wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić strony internetowe, które chcesz uwzględnić.

Ty i twój zespół możecie zorganizować i zreorganizować informacje przed rozpoczęciem procesu projektowania, dzięki czemu do czasu rozpoczęcia budowy witryny cały zespół będzie na pokładzie. Pozwoli to uniknąć kosztownych zmian i przeprojektowań w ostatniej chwili. Z punktu widzenia zarządzania projektem, szablon mapy witryny zapewnia płynne żeglowanie! ⛵️

Tak więc, zanim znudzą ci się nasze pirackie kalambury, przyjrzyjmy się 10 najlepszym szablonom map witryn, które posłużą jako wiatr w żagle podczas rejsu projektowania stron internetowych.

Czym jest szablon mapy witryny?

Szablon mapy witryny to wizualna reprezentacja architektury witryny - lub jej układu. Jest podobny do mapa myśli polega na tym, że zaczynasz od burzy mózgów na temat wszystkich treści, które musisz umieścić na swojej stronie. Następnie zorganizujesz sesję burzy mózgów w hierarchiczny schemat blokowy, grupujący powiązane informacje. Będziesz korzystać z szablonów, które poprowadzą Cię podczas organizowania schematu blokowego zawartości witryny.

Szablon mapy witryny i struktury witryny zazwyczaj zawiera już wszystko wraz z wizualnym przykładem mapy witryny. Na górze znajduje się strona główna. Strona główna rozgałęzia się na strony kategorii, które rozgałęziają się na strony podkategorii, a następnie na poszczególne strony internetowe. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić szablon mapy witryny kategoriami, podkategoriami i stronami internetowymi, które są istotne dla Twojej firmy.

Załóżmy, że organizujesz witrynę e-commerce z odzieżą. Strony kategorii mogą obejmować odzież damską, męską i dziecięcą. Następnie podkategoriami w ramach odzieży damskiej mogą być sukienki, topy i spodnie. Pod stronami podkategorii dodasz strony poszczególnych produktów. 👗

Chociaż kategorie i podkategorie będą się różnić w zależności od firmy, prawie każda witryna w Internecie korzysta z tej architektury, ponieważ proste mapy witryn mają układ, który jest łatwy w nawigacji dla klientów (i wyszukiwarek). 🧭

Co składa się na dobry szablon mapy witryny?

Wybierając szablon mapy witryny, zwróć uwagę na następujące cechy, które ułatwią korzystanie z niego Twojemu zespołowi:

Przejrzyste wizualizacje: Jest to wizualna mapa witryny, więc powinieneś być w stanie spojrzeć na nią i od razu zrozumieć, jak działa.

Jest to wizualna mapa witryny, więc powinieneś być w stanie spojrzeć na nią i od razu zrozumieć, jak działa. Wiele przypadków użycia: Niektóre witryny mają proste układy z zaledwie kilkoma stronami. Inne są niezwykle skomplikowane z dziesiątkami kategorii, setkami podkategorii i tysiącami stron internetowych. Upewnij się, że szablon można łatwo rozszerzyć, aby dodać więcej kategorii i stron.

Niektóre witryny mają proste układy z zaledwie kilkoma stronami. Inne są niezwykle skomplikowane z dziesiątkami kategorii, setkami podkategorii i tysiącami stron internetowych. Upewnij się, że szablon można łatwo rozszerzyć, aby dodać więcej kategorii i stron. Organizacja metodą przeciągnij i upuść: Szablon mapy witryny jest częścią początkowego procesu burzy mózgów, co oznacza, że powinieneś być w stanie bawić się nim i wypróbowywać różne pomysły. Możliwość przeciągania i upuszczania stron internetowych ułatwia eksperymentowanie z różnymi strukturami organizacyjnymi i wizualnymi mapy witryny.

Szablon mapy witryny jest częścią początkowego procesu burzy mózgów, co oznacza, że powinieneś być w stanie bawić się nim i wypróbowywać różne pomysły. Możliwość przeciągania i upuszczania stron internetowych ułatwia eksperymentowanie z różnymi strukturami organizacyjnymi i wizualnymi mapy witryny. Funkcje komentowania i współpracy: Tworzenie strony internetowej wymaga pomocy ze strony zespołów wielofunkcyjnych. Możesz ułatwić wszystkim współpracę, wybierając szablon, który umożliwia komentowanie i współpracę wizualną, dzięki czemu każdy może dodawać swoje pomysły.

10 szablonów map witryn do wykorzystania w 2024 roku

Zaprojektuj układ swojej witryny i zrób o wiele więcej dzięki tym 10 wizualnym mapom witryny i szablonom zarządzanie projektem strony internetowej szablony. Są to darmowe szablony, dostępne za pośrednictwem ClickUp. Wszystko, co musisz zrobić, aby uzyskać dostęp, to udać się na stronę Strona z cennikiem ClickUp i zarejestruj darmowe konto.

1. Szablon mapy witryny ClickUp

Szablon mapy witryny ClickUp

Szablon Szablon mapy witryny ClickUp pomoże ci zorganizować zawartość twojej strony w intuicyjnym formacie. (Intuicyjnym tak, jak intuicyjna ma być Twoja strona!)

Układ schematu blokowego będzie znany każdemu w twoim zespole - wygląda jak drzewa genealogiczne, które musiałeś zrobić w szkole z babcią na górze (w tym przypadku babcia = twoja strona główna) i wszystkimi jej dziećmi (strony docelowe) i wnukami (niszowe strony tematyczne) pod spodem. Ponadto, gdy użyjesz tego schematu blokowego do uporządkowania struktury witryny, będziesz w stanie stworzyć wizualną mapę witryny, która jest tak łatwa w nawigacji, że nawet babcia może to zrobić. 👵🏻

Szablon w stylu tablicy świetnie nadaje się do burzy mózgów i ułatwiania pracy wizualną współpracę między zespołami wielofunkcyjnymi. Możesz zaprosić wielu interesariuszy do komentowania i edytowania mapy witryny. Tak więc przed rozpoczęciem tworzenia witryny będziesz wiedział, że zespoły programistyczne, projektowe i ds. treści są na tej samej (internetowej) stronie. 📖

Zawiera również przewodnik szybkiego startu, który może służyć jako samouczek do organizowania map witryn za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Pobierz ten szablon

2. Szablon do tworzenia stron ClickUp

Szablon do tworzenia stron internetowych ClickUp

Od tworzenia mapy witryny, przez tworzenie szkieletów, aż po uruchomienie nowej witryny, szablon Szablon do tworzenia stron ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania które poprowadzi Cię od początku do końca.

Ten szablon mapy witryny ma 18 różnych statusów, które pomogą ci śledzić przepływ pracy, w tym Discovery, Design, Development, Testing, Not Started, Needs Review, To Do, Complete, Published i Live. Może służyć jako kompletny szablon planu pracy aby pomóc Ci zorganizować nie tylko strukturę witryny, ale także obowiązki członków zespołu.

Jest to szablon mapy strony, a nawet więcej! Jest idealny dla zespołów, które chcą zarządzać swoim projektem tworzenia stron internetowych z jednej bazy domowej. 🏡 Pobierz ten szablon

3. Szablon planu produkcji witryny ClickUp

Szablon planu produkcji witryny ClickUp

Jeśli masz skomplikowany projekt tworzenia stron internetowych, szablon Szablon do tworzenia stron ClickUp pomoże ci zorganizować programistów, zaplanować nowe funkcje i określić, w jaki sposób pasują one do mapy witryny - a wszystko to przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich na tej samej stronie.

Ten szablon do zarządzania projektami stron internetowych pozwala organizować sprinty i zarządzać tematami, epikami i historiami użytkowników za pomocą prostej funkcji przeciągania i upuszczania. Możesz także ustawić wielu przypisanych, dodawać zależności do zadań i oznaczać zadania jako priorytetowe. 🚩

Dzięki temu szablonowi każdy w zespole zrozumie hierarchię architektury witryny, a także hierarchię własnych zadań.

Istnieją nawet wbudowane automatyzacje, które ułatwiają proces planowania witryny. Członkowie zespołu mogą dodać Rozszerzenie Chrome aby śledzić nadchodzące zadania, niezależnie od tego, nad czym pracują. Pobierz ten szablon

4. Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Szablon Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp pomoże Ci dopasować zespół projektowy.

Dzięki temu szablonowi możesz organizować zadania na etapie planowania procesu projektowania witryny (np. tworzenie mapy witryny), a następnie dodawać zadania dla zespołu projektowego, zespołu programistów i ostatecznego uruchomienia nowej witryny. Funkcje tego szablonu pomagają organizować spotkania, planować proces i planować zadania. 📆

Możesz także określić oczekiwania, aby wszyscy w zespole rozumieli cele marketingowe za projektem witryny. A dzięki prostemu układowi opartemu na kolumnach członkowie zespołu mogą łatwo zobaczyć, gdzie znajdują się różne zadania w procesie. 👀

Szukasz więcej szablonów? Sprawdź te darmowe szablony projektów graficznych ! Pobierz ten szablon

5. Szablon planu projektu migracji witryny ClickUp

Szablon planu projektu migracji witryny ClickUp

Migracja witryny pozwala na reorganizację bieżących map witryn HTML i XML, dzięki czemu można stworzyć bardziej intuicyjną stronę internetową podróż klienta i ułatwiają robotom indeksującym wyszukiwarek zrozumienie hierarchii informacji w witrynie (i uszeregowanie witryny pod kątem właściwych tematów).

Jeśli zrobisz to dobrze, Twoja witryna może zacząć wspinać się w rankingach wyszukiwarek - być może nawet zajmując miejsce numer jeden. 🏆

Jeśli jednak zrobisz to źle, możesz nieumyślnie utworzyć kilka stron błędów 404, frustrując użytkowników, zwiększając współczynnik odrzuceń i niszcząc wynik SEO. Użyj Szablon planu migracji witryny ClickUp aby uniknąć tego przerażającego losu. 😱

Ten szablon jest niezbędny oprogramowanie dla zespołów SEO . Pomoże ci się zorganizować, aby nie przegapić żadnego przekierowania. Pobierz ten szablon

6. Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

W przypadku projektów tak złożonych jak projektowanie stron internetowych, czasami trudno jest dostrzec las pośród drzew. Szablon Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp zapewnia widok z lotu ptaka. Możesz śledzić zaangażowanych członków zespołu, ich obciążenie pracą, właścicieli procesów dla każdego zadania, budżet, wskaźnik ukończenia zadania i fazę rozwoju, w której się znajdujesz.

Wszystkie te informacje są prezentowane w prostym widoku listy z kolorowymi statusami. Wystarczy jeden rzut oka, aby zobaczyć las. 🌲

Możesz także tworzyć dzienniki sieciowe, które zawierają ważne informacje o projekcie, takie jak mapa witryny lub proces zatwierdzania szkieletów. Ten szablon będzie służyć jako podstawowe źródło informacji, które pomoże Twojemu zespołowi przejść przez proces projektowania strony internetowej i wydostać się z lasu. Pobierz ten szablon

7. Szablon ClickUp Website Planner

Szablon ClickUp Website Planner

Dzięki szablonowi ClickUp można łatwo zaplanować projekt strony internetowej Szablon ClickUp Website Planner . Jest on podzielony na kolumny dla każdego etapu procesu projektowania.

Zaplanuj spotkanie inauguracyjne, wymyśl cele marketingowe, przeprowadź badania rynku i stwórz personę użytkownika na etapie ideacji. 💡

Następnie przejdź do etapu planowania, tworząc mapę witryny i ustalając potrzebne treści i zasoby projektowe. Przejdź do etapu projektowania, budując szkielety i pisząc treści.

Przejdź do etapu budowania, planując przeglądy z programistami. Następnie monitoruj i ulepszaj swoją witrynę za pomocą etapu testowania, w którym możesz przeglądać swoje strony i wydawać polecenia raporty o błędach . 🪲

Ten szablon dzieli cały proces projektowania strony internetowej na łatwe do zarządzania kroki. 🪜 Pobierz ten szablon

8. Szablon zakresu prac dla witryny ClickUp

Szablon zakresu prac dla witryny ClickUp

Niezbędny dla agencji projektowych szablon Szablon zakresu prac dla strony internetowej ClickUp ustala, co będzie zawarte w projekcie strony internetowej (a co nie) - przed rozpoczęciem pracy nad nowym projektem klienta.

Szablon ten może pomóc w zarządzaniu projektami klientów i zapewnić dokładne wyceny oraz prawidłowe zarządzanie zasobami agencji.

Szablon ten przyda się podczas pierwszego spotkania z potencjalnym klientem. Pomoże ci on nakreślić rezultaty i ustalić kamienie milowe projektu uzgodnione z klientem. 🤝

Po rozpoczęciu pracy nad projektem wyniki przedstawione w tym szablonie będzie treścią, którą umieścisz w nowej witrynie. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć je do szablonu mapy witryny, aby uzyskać porządek. Pobierz ten szablon

9. Szablon projektu strony ClickUp

Szablon ClickUp Web Design

Jeśli Twój zespół projektantów otrzymuje wiele zapytań od różnych interesariuszy, możesz zarządzać nimi wszystkimi za pomocą szablonu ClickUp Web Design Template . Ten szablon jest idealny dla zespołów agencyjnych lub zespołów, które działają jak agencja wewnętrzna.

Dzięki temu szablonowi klienci i interesariusze mogą przesyłać własne żądania dotyczące projektowania stron internetowych. Wypełnią oni formularz wyjaśniający, jakiego rodzaju zasobów internetowych potrzebują i jak te zasoby pasują do ich mapy witryny.

Następnie można dodać informacje na temat złożoności, rezultatów i kosztów różnych żądań. Możesz również użyć tego szablonu do monitorowania wydajności projektantów, aby żaden z członków zespołu nie był przepracowany.

Połącz go ze swoim ulubionym szablonem Narzędzia marketingowe AI , a nawet możesz automatycznie zamieniać żądania klientów w zadania - ponieważ szablony zarządzania projektami i sztuczna inteligencja to nasze ulubione połączenie. 🍷🧀 Pobierz ten szablon

10. Szablon bazy danych bloga ClickUp

Szablon bazy danych bloga ClickUp

Jeśli jest jakaś część witryny, która nigdy nie jest ukończona, to jest to blog. W tej jednej małej sekcji mapy witryny mogą znajdować się setki stron treści. A jeśli chcesz uzyskać wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania, musisz stale publikować nowe treści na blogu.

Będziesz więc potrzebować kalendarza treści, aby śledzić wszystkie nowe blogi tworzone przez Twój zespół. Kalendarz Szablon bazy danych blogów ClickUp pomaga zarządzać procesem tworzenia treści. Możesz tworzyć zadania dla nowych tematów treści i przenosić swoje artykuły blogowe przez proces pisania i publikowania - od Planowane do W toku do Opublikowane do Wymagana aktualizacja.

Dzięki temu szablon kalendarza treści twój zespół zawsze będzie wiedział, co napisać w następnej kolejności. 👩‍💻 Pobierz ten szablon

Ustaw swój cel na idealny szablon mapy witryny

Od prostych szablonów diagramów po złożone szablony do zarządzania projektami - możesz usprawnić proces projektowania witryny dzięki ClickUp . ⚓️

Zarejestruj darmowe konto, aby zacząć korzystać z dowolnego szablonu ClickUp, który widziałeś powyżej. Dysponujemy zasobami, które pomogą Ci przejść przez wszystkie etapy procesu projektowania witryny. Możesz zaplanować początkową budowę witryny, zarządzać migracją witryny lub utworzyć bieżący kalendarz treści dla swojego bloga.

Może nie jesteśmy prawdziwymi piratami, ale jesteśmy prawdziwymi kierownikami projektów. Wiemy, czego potrzebują projekty związane z tworzeniem stron internetowych, aby zapewnić ich sprawne uruchomienie. Dobry szablon zarządzania projektami to nasza osobista wersja mapy skarbów. 🗺️

Uzyskaj dostęp do naszych bezpłatnych zasobów już dziś!