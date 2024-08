15 najlepszych alternatyw i konkurentów Pipedrive w 2024 r

ABC. Always Be Zamknięte. 🤝

Pamiętacie Aleca Baldwina agresywnie wygłaszającego tę mantrę w Glengarry Glen Ross? Teraz żyje ona w naszych głowach, niezależnie od tego, czy zgadzamy się z podejściem jego bohatera, czy, miejmy nadzieję, nie. 👀

Pipedrive jest skutecznym narzędziem usprawniającym proces sprzedaży i napędzającym transakcje - rodzajem rozwiązania, które sprzedawcy z filmu z pewnością chcieliby mieć.

Według jego twórców, Pipedrive jest "pierwszym CRM zaprojektowanym przez sprzedawców, dla sprzedawców." Jego użytkownicy zgłaszają zamknięcie średnio 28% więcej transakcji niż przed użyciem platformy.

Pomimo swojej popularności, oprogramowanie to może nie być odpowiednie dla każdego. Być może szukasz bardziej przystępnej cenowo alternatywy dla Pipedrive CRM lub takiej, której funkcje lepiej zaspokajają twoje specyficzne potrzeby. Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu!

Przygotowaliśmy listę 15 najlepszych alternatyw Pipedrive, aby pomóc ci znaleźć idealne rozwiązanie do usprawnienia operacji sprzedażowych.

Czego należy szukać w alternatywach dla Pipedrive?

Podstawowe funkcje sprzedażowe Pipedrive sprawiają, że jest to hit. Rozważając alternatywy dla Pipedrive, upewnij się, że nowe narzędzie nie tylko dorównuje jego mocnym stronom, ale także wnosi nieco więcej do tabeli dla teamów sprzedażowych i zarządzania powiązaniami z klientami. Oto kluczowe cechy, na które należy zwrócić uwagę:

Wizualny pipeline sprzedaży: Pozwala szybko zrozumieć, na jakim etapie znajduje się każda transakcja i jakie kroki muszą zostać podjęte przez zespół sprzedaży Opcje dostosowywania: Każdy biznes ma unikalny proces dla swoich teamów sprzedażowych, więc powinieneś mieć możliwość dodawania niestandardowych scen i pól do swojego pipeline'u Współpraca zespołowa: Oprogramowanie CRM jest wydajne, jeśli umożliwia zespołowi udostępnianie aktualizacji i płynną współpracę Przypomnienia o działaniach: Bycie na bieżąco ze wszystkimi działaniami teamów sprzedażowych jest kluczowe dla zamykania transakcji. Oprogramowanie CRM, które może zaplanować przypomnienia, pomaga upewnić się, że nigdy nie przegapisz działań następczych Segmentacja i zarządzanie potencjalnymi klientami: Filtrowanie, kategoryzowanie i segmentowanie potencjalnych klientów może sprawić, że działania i komunikacja będą bardziej celowe i skuteczne Historia kontaktów: Posiadanie dostępu do kompleksowego rejestru interakcji z każdym kontaktem może pomóc w budowaniu i utrzymywaniu silnych relacji, które pomogą w rozwoju zespołu sprzedaży Raportowanie i analityka: Szczegółowe raporty i narzędzia analityczne zapewniają cenny wgląd w wyniki sprzedaży i pomagają podejmować świadome decyzje

15 najlepszych alternatyw Pipedrive do wykorzystania w 2024 roku

Pipedrive zyskał popularność dzięki ostremu jak brzytwa skupieniu się na sprzedaży. Wiąże się to jednak z szeregiem kompromisów. Jeśli twój team potrzebuje rozszerzenia funkcji automatyzacji marketingu pipedrive może się nie sprawdzić.

A jeśli szukasz szczegółowych możliwości raportowania, będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Ale nie martw się, jeśli Pipedrive nie spełnia wszystkich twoich wymagań - mamy dla ciebie wsparcie!

Zapoznajmy się z naszymi recenzjami 15 najlepszych konkurentów Pipedrive, które mogą stać się twoim następnym oprogramowaniem CRM do sprzedaży, aby usprawnić procesy biznesowe dla zespołów sprzedaży i marketingu.

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp jest idealną alternatywą dla Pipedrive CRM, jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania CRM i zarządzania projektami z szerokim zakresem funkcji do zarządzania projektami, współpracy w zespole, automatyzacji zadań i zarządzania relacjami z klientami

Począwszy od ClickUp jako oprogramowanie CRM jest jak przeniesienie zespołu do dobrze zorganizowanego cyfrowego biura. Pierwszym krokiem jest pobranie Szablon CRM firmy ClickUp . Dostarcza on wstępną strukturę do zarządzania powiązaniami z klientami, w tym przestrzenie, foldery i listy.

Dostosuj sposób wyświetlania kontaktów i zarządzania nimi, dodając widoki, takie jak widok Tablica dla wizualnych cykli pracy lub widok Listy dla szczegółowej organizacji zadań i optymalizacji zarządzanie zasobami .

Wizualizuj swoje cykle pracy za pomocą szablonów ClickUp CRM i widoku Tablicy

Chcesz wiedzieć więcej o swoich klientach? Dodaj niestandardowe pola, aby śledzić istotne szczegóły, takie jak numery telefonów lub preferowane metody kontaktu.

Mówiąc o niestandardowych ustawieniach, nie krępuj się modyfikować istniejących wcześniej Cykl pracy CRM statusy lub tworzyć własne. Zapewniają one szybki, jasny kontekst dla sceny, w której znajduje się zadanie.

Masz komentarz lub aktualizację? Przypisz go do klientów lub członkom zespołu aby wszyscy byli na bieżąco. Pozostań w połączeniu ze swoim zespołem, czatuj i udostępniaj dokumenty, zarówno na pulpicie, telefonie komórkowym, jak i w przeglądarce. Automatyzacja zwiększa wydajność dbając o rutynowe zadania, takie jak zmiana statusu zadania po zakończeniu określonej akcji, zwalniając w ten sposób przestrzeń na bardziej strategicznie ważne prace.

Użyj szablonu Tablica szablonów ClickUp CRM do automatyzacji cykli pracy Pobierz ten szablon ClickUp ma potężne możliwości, ale rozumiemy, że bogactwo opcji może wydawać się zniechęcające. Nawet jeśli nie jesteś gotowy na korzystanie z oprogramowania CRM w tym momencie, ClickUp oferuje inne możliwości free szablony podróży klienta można wykorzystać jako Alternatywy CRM .

ClickUp najlepsze funkcje

Wystarczająco wszechstronny, aby być używanym w różnych branżach, na przykład przezprofesjonalistów z branży budowlanej lub jakooprogramowanie marketingowe* Łatwo konfigurowalne funkcje CRM dla bardziej efektywnego zarządzania sprzedażą

Edytowalne szablony do zarządzania wszystkimi zadaniami marketingowymi i sprzedażowymi w jednej przestrzeni

Integracja z ponad 1000 aplikacji i narzędzi do współpracy, w tym Loom, Kalendarz Google, Front, Slack, Calendly i Zoom

Różnorodne widoki rozwiązań CRM, takie jak lista, tablica, kalendarz i tabela

Niestandardowe pola i konfigurowalne cykle pracy

Aplikacja mobilna zapewniająca dostęp w podróży

Automatyzacja eliminująca rutynowe zadania administracyjne

Zaawansowane narzędzia do raportowania i analizy

Limity ClickUp

Sporadycznie długie czasy ładowania

Może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Aby otrzymać spersonalizowany plan cenowy oparty na Twoich potrzebach, skontaktuj się zsprzedaż teams

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

2. Freshsales

via Freshsales Freshsales, część większego pakietu oprogramowania Freshworks, oferuje coś wyjątkowego: asystenta AI o imieniu Freddy.

Jest on asem w rękawie, zawsze skanując dane i wzorce, aby wskazać, kto najprawdopodobniej kupi od ciebie. Freddy jest również trochę maniakiem, utrzymując porządek w bazie danych klientów, znajdując i łącząc wszelkie duplikaty. Jest również niezłym kowalem słowa, pomagając w tworzeniu angażujących, spersonalizowanych e-maili do potencjalnych klientów.

I właśnie wtedy, gdy myślisz, że zrobił wystarczająco dużo, Freddy zakasuje cyfrowe rękawy, aby przeanalizować poprzednie dane i e-maile, sugerując kolejne kroki. To rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami jest idealne, aby przyspieszyć procesy sprzedaży.

Najlepsze funkcje Freshsales

Ocena leadów oparta na AI - asystent AI Freddy klasyfikuje leady sprzedażowe według ich zaangażowania i prawdopodobieństwa konwersji

Niestandardowe pola, cykle pracy i metody zarządzania danymi

Solidne raportowanie, analityka i możliwości śledzenia transakcji

Automatyzacja cykli pracy, które wyzwalają się w określonych warunkach, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili lub przypisywanie leadów do różnych członków zespołu

Integracja z popularnymi narzędziami innych firm, takimi jak Gmail, Outlook, HubSpot i Magento, pomagająca scentralizować wszystkie informacje o klientach i procesy sprzedaży

Limity Freshsales

Obsługa klienta jest czasami niestandardowawolno reaguje* Limitraportowanie i analityka dla oprogramowania CRM

Cennik Freshsales

Growth: Free dla trzech użytkowników, następnie $15/miesiąc za użytkownika

Free dla trzech użytkowników, następnie $15/miesiąc za użytkownika Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Freshsales oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra : 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

3. Salesforce Sales Cloud

via Salesforce Salesforce Sales Cloud to doskonałe rozwiązanie CRM dla dużych teamów sprzedażowych i tych, którzy mogą sobie pozwolić na usługę najwyższej klasy. Słynie z kompleksowości i jest uważane za standard branżowy, z którym porównywane są inne narzędzia CRM.

Platforma posiada funkcje pozwalające na przypisanie konkretnych członków zespołu do każdej transakcji, usprawniając komunikację i współpracę. Posiada również zaawansowane funkcje prognozy, które pomagają zwiększyć dokładność przewidywań, co jest niezbędnym narzędziem w zestawie narzędzi sprzedażowych. 🧰

Pozyskiwanie leadów i zarządzanie nimi to obszary, w których Salesforce przoduje najbardziej. Oferuje pozyskiwanie leadów od strony internetowej, umożliwiając przekształcanie odwiedzających witrynę w potencjalnych klientów.

I wielokanałowość kampanie marketingowe ? Szczegółowe śledzenie interakcji w różnych kanałach Salesforce gwarantuje, że żaden potencjalny klient nie umknie uwadze.

Najlepsze funkcje Salesforce

Wysoce konfigurowalne cykle pracy i funkcje automatyzacji

Ocena leadów oparta na AI i niestandardowa komunikacja z klientami

Całodobowa obsługa klienta

Różne dodatki zwiększające funkcjonalność i niestandardowe funkcje

Konfigurowalne raportowanie i pulpity nawigacyjne

Bogate możliwości integracji

Limity Salesforce

Może być zbyt drogi dla małego Businessu lub zespołu sprzedażowego

Wiąże się z wysoką cenąkrzywą uczenia się Ceny Salesforce

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $75/miesiąc za użytkownika

$75/miesiąc za użytkownika Enterprise: $150/miesiąc za użytkownika

$150/miesiąc za użytkownika Unlimited: $300/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Salesforce

G2 : 4.3/5 (14,000+ recenzji)

4.3/5 (14,000+ recenzji) Capterra : 4.4/5 (ponad 17 000 recenzji)

Check out these **Alternatywy_Salesforce !

4. Pipeliner CRM

via Pipeliner Wysokie oceny użytkowników Pipeliner to nie przypadek. Magiczna sztuczka tego oprogramowania CRM? Chodzi o doświadczenie użytkownika. Wyobraź sobie narzędzie, które jest przeznaczone nie tylko dla menedżerów, ale także stanowi wsparcie dla przedstawicieli handlowych w ich codziennych zadaniach.

Użytkownicy mogą wybrać jeden z kilku widoków dla potencjalnych klientów, kontaktów, kont i raportowania. Te niestandardowe opcje ułatwiają pracę, umożliwiając bardziej intuicyjny i wydajny cykl pracy - nawet z uwzględnieniem kampanii marketingowych.

Pipeliner jest jak piaskownica, pozwalając użytkownikom na zabawę, tworzenie formularzy, niestandardowe pola i ustawienie kolumn, a wszystko to bez konieczności posiadania uprawnień administracyjnych. Automatyzacja sprzedaży funkcje również automatyzacja cykli pracy i zadania w ramach platformy za pomocą wizualnego interfejsu typu "przeciągnij i upuść".

A co najlepsze? Wszystko to można osiągnąć bez pisania ani jednej linijki kodu.

Najlepsze funkcje Pipeliner CRM

Automatizer bezkodowy silnik przepływu pracy i automatyzacji sprzedaży

Wysoce konfigurowalny

ponad 200 natywnych integracji usprawniających procesy Business

Łatwo dostępne i zrozumiałe raportowanie sprzedaży

Zawsze widoczna widoczność śledzenie celów z pięcioma różnymi widokami celów dla sprzedawców

Nieudane transakcje są przechowywane w archiwum ze wszystkimi szczegółami, do późniejszej analizy lub reaktywacji

Ograniczenia Pipeliner CRM

Odsyłaczopcja wyszukiwania mogłaby zostać ulepszona pod kątem wydajności

Limit wizualnej reprezentacji i brak różnorodności wformatów raportowania* Brak wersji Free, ale oferuje bezpłatną wersję próbną

Ceny Pipeliner CRM

Starter: $65/miesiąc za użytkownika

$65/miesiąc za użytkownika Business: $85/miesiąc za użytkownika

$85/miesiąc za użytkownika Enterprise: $115/miesiąc za użytkownika

$115/miesiąc za użytkownika Unlimited: $150/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Pipeliner CRM oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (400+ recenzji)

4.6/5 (400+ recenzji) Capterra : 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

5. Agile CRM

via Agile CRM Agile CRM to przyjazne dla użytkownika narzędzie, które wyróżnia się swoim kompleksowym free planem. Może pochwalić się intuicyjnym zarządzanie kontaktami system, który fachowo kategoryzuje grupy kontaktów, podobnie jak bibliotekarz klasyfikuje książki według gatunku. 📚

Kontakty można etykietować jako niestandardowe, potencjalne lub partnerskie, aby usprawnić przepływ pracy i procesy biznesowe.

Być może najbardziej unikalnym aspektem Agile CRM jest zachęcanie do zdrowej rywalizacji w zespole sprzedażowym poprzez porównywanie wyników każdego członka. Proces sprzedaży jest grywalizowany, co wzmacnia ducha zespołu i motywuje wszystkich do poprawy wyników.

Najlepsze funkcje Agile CRM

widok kontaktów 360° oferuje szczegółowe informacje o każdym kontakcie, w tym rozmowy, notatki z rozmów, obecność w mediach społecznościowych i aktywność w sieci

Oś czasu zapewnia chronologiczny widok interakcji z kontaktami na jednej stronie

Lead scoring pozwala na szybszą i dokładniejszą identyfikację odsetków potencjalnych klientów

Funkcja Auto Dialer umożliwia automatyczne dzwonienie do wielu kontaktów za pomocą jednego kliknięcia

Planowanie spotkań pozwala na udostępnianie swoichkalendarz online oraz automatyzację zaproszeń i działań następczych

Grywalizacja sprzedaży zwiększa wydajność

Narzędzie Lead Prospector pozwala na łatwe dodawanie leadów, zadań i transakcji jednym kliknięciem z poziomu przeglądarki Chrome

Limity Agile CRM

Limitopcje niestandardowe* Obsługa klientaczas oczekiwania może być długi

Ceny Agile CRM

Free: dla dziesięciu użytkowników

dla dziesięciu użytkowników Starter: $9.99/miesiąc za użytkownika

$9.99/miesiąc za użytkownika Regularny: $39.99/miesiąc za użytkownika

$39.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: $64.99/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Agile CRM oceny i recenzje

G2 : 4.0/5 (ponad 300 recenzji)

4.0/5 (ponad 300 recenzji) Capterra : 4.1/5 (ponad 400 recenzji)

6. Nimble

via Nimble Nimble to przełomowe rozwiązanie dla firm, które chcą wykorzystać moc mediów społecznościowych. Ta kompleksowa platforma integruje sieci społecznościowe bezpośrednio z CRM, umożliwiając przekształcenie przypadkowych pogawędek społecznościowych w znaczące połączenia i potencjalnych klientów.

Dodawanie kontaktów z Facebooka, Twittera lub LinkedIn? Łatwizna, kilka kliknięć i gotowe. A gdy już się tam znajdą, Nimble pozostaje wierny swojej nazwie, zwinnie zbierając i sortując wszystkie interakcje. W ten sposób jesteś zawsze na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami swoich kontaktów, od nowych połączeń po ostatnie zmiany pracy.

Najlepsze funkcje Nimble

Zarządzanie kontaktami konsoliduje wszystkie informacje kontaktowe i historię interakcji

Zaawansowane narzędzia social listening do pozyskiwania niestandardowych informacji o klientach w mediach społecznościowych w czasie rzeczywistym

Automatyzacja i niestandardowy cykl pracy

Możesz dokumentować działania offline, takie jak rozmowy i spotkania, łącząc je z określonymi kontaktami w celu kompleksowego prowadzenia dokumentacji

Natywna integracja z ponad 70 aplikacjami z różnych kategorii

Ograniczenia Nimble

Interfejs użytkownika toniezbyt intuicyjny* Stosunkowo drogie biorąc pod uwagę, że jest skierowany do małych firm

Tylko płatne plany, ale istnieje bezpłatna wersja próbna

Nimble pricing

Nimble Business: $24.90/miesiąc za użytkownika

**Cena na liście odnosi się do rocznego modelu rozliczeń

Nimble oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (900+ recenzji)

4.5/5 (900+ recenzji) Capterra : 4.4/5 (ponad 1800 recenzji)

7. Insightly

via Wnikliwie Insightly usprawnia administracyjne aspekty pracy w sprzedaży. Pomyśl o nim jak o cyfrowym rejestratorze i asystencie dla wszystkiego, co związane z twoimi klientami i potencjalnymi klientami - z kilkoma przydatnymi funkcjami zarządzania projektami. ✨

Możesz przechowywać szczegółowe informacje o każdym kliencie, takie jak jego imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu, e-mail, a nawet zdjęcie. Chcesz pamiętać, jak spotkałeś swojego potencjalnego klienta? Insightly ma to wszystko pod ręką.

Insightly pomaga śledzić podróż potencjalnych klientów od bycia tylko potencjalnymi potencjalnymi klientami do stania się niestandardowymi klientami. Możesz zobaczyć, na jakiej scenie znajduje się każdy potencjalny klient, a Insightly może zautomatyzować niektóre części tego procesu, takie jak wysyłanie wstępnych e-maili z odpowiedziami do potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Insightly

Funkcje zarządzania projektami umożliwiają organizowanie zadań, śledzenie postępów projektu, przypisywanie ról i płynną integrację komunikacji związanej z projektem

Automatyzacja cykli pracy, odpowiedzi e-mail i przydzielanie zadań

Web-to-lead capture automatycznie tworzy leady w systemie CRM z przesłanych formularzy na stronie internetowej

Konfigurowalne lejki sprzedażowe pozwalają definiować sceny procesu sprzedaży i śledzić postępy w zamykaniu transakcji

Dogłębne raportowanie i funkcje pulpitu pomagają analizować sprzedaż, wydajność, produktywność i inne wskaźniki

Limity Insightly

Raportowanie totrudne do niestandardowego dostosowania* Skomplikowane ustawienia i oferuje tylko wersję próbną za darmo

Ceny Insightly

Plus: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Professional: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Insightly

8. Skoroszyty

via Skoroszyty Workbooks oferuje rozwiązania CRM dla zespołów sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i finansów. Oznacza to, że oprócz tradycyjnych funkcji CRM, może pochwalić się również kilkoma egzotycznymi, takimi jak system biletowy oraz wsparcie dla wielu walut.

Jeśli wybierzesz Workbooks do zarządzania procesem sprzedaży, zacznij od skorzystania z funkcji zarządzania kontaktami, aby poznać swoich klientów - stworzyć ich profil, zrozumieć ich potrzeby i dostosować swoje podejście. Następnie śledź swoje działania sprzedażowe i zarządzaj szansami, aby skutecznie rozwijać swoje transakcje.

Automatyzacja pozwala skupić się na budowaniu relacji. Musisz osiągnąć cel? Prognoza i wskaźniki w czasie rzeczywistym pomogą. A kiedy nadejdzie czas na zamknięcie transakcji? Dwa kliknięcia i voila - wycena staje się zamówieniem. 🙌

najlepsze funkcje #### Workbooks

Wzbogacanie danych wzbogaca dane CRM w celu dokładniejszego profilowania klientów

Funkcja subskrypcji i odnowień automatyzuje przypomnienia o odnowieniu umowy i może przewidywać przyszłe poziomy subskrypcji

Widok 360° interakcji z klientem pomaga śledzić działania i potencjalne możliwości dosprzedaży

Automatyzacja cykli pracy usprawnia wykonywanie powtarzalnych zadań

Raportowanie w czasie rzeczywistym i przydatne informacje na temat przebiegu sprzedaży i wydajności poszczególnych przedstawicieli, aby podkreślić obszary wymagające poprawy

Ograniczenia Workbooks

Skalowalność może stanowić problem w miarę rozwoju firmy (wraz z danymi klientów)

Niektórzy użytkownicy go nie znajdująprzyjazny dla użytkownika do generowania leadów

Ceny skoroszytów

CRM: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Business: $79/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń i oferują bezpłatną wersję próbną

Workbooks oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

4.2/5 (ponad 500 recenzji) Capterra : 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

9. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 jest jak nowy gadżet, który jest nieco trudny do zrobienia na początku, ale kiedy już to zrobisz, przenosi Twoją wydajność na zupełnie nowy poziom. To narzędzie CRM potrafi wszystko: zarządzanie leadami , obsługę projektów, a nawet ustawienie własnego działu pomocy.

Można je sobie wyobrazić jako osobistą sekretarkę, która dba o to, by wszystkie informacje o potencjalnych klientach trafiały do systemu, nie pozostawiając miejsca na niewykorzystane szanse. To jak wirtualna okrągła tabela, przy której wszyscy są na bieżąco z aktualizacjami i współpracą, w tym nawet rozmowami wideo w jakości HD. Otrzymujesz również sprytny planer sprzedaży i magię automatyzacji zadań.

Problemem jest stroma krzywa uczenia się, ale przy odrobinie cierpliwości Bitrix24 może być sekretnym sosem do powodzenia w sprzedaży. 🍲

Najlepsze funkcje Bitrix24

Pozyskiwanie potencjalnych klientów za pomocą formularzy internetowych w celu lepszego zarządzania danymi niestandardowymi

Zarządzanie projektami przy użyciu techniki Scrum

Automatyzacja zadań może pomóc w kampaniach marketingowych powiązanych z wysiłkami związanymi z generowaniem leadów sprzedażowych

Narzędzia komunikacyjne, takie jak czat, rozmowy wideo HD, kalendarz i udostępniany obszar roboczy

Za pośrednictwem platformy można utworzyć własny dział pomocy technicznej i zarządzać nim

Limity Bitrix24

Stromekrzywa uczenia się* Trudna nawigacja z powoduprzeciążony interfejs użytkownika Cennik Bitrix24

Free: dla nieograniczonej liczby użytkowników Podstawowy: $49/miesiąc dla pięciu użytkowników

dla nieograniczonej liczby użytkowników Standardowy: $99/miesiąc dla 50 użytkowników

$99/miesiąc dla 50 użytkowników Profesjonalny: 199$/miesiąc dla 100 użytkowników

199$/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise: od 399 USD/miesiąc dla 250 użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Bitrix24 oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (400+ recenzji)

4.1/5 (400+ recenzji) Capterra : 4.2/5 (ponad 700 recenzji)

10. HubSpot

via HubSpot Podobnie jak szwajcarski scyzoryk oprogramowania CRM, HubSpot wyróżnia się potężnymi, łatwymi w użyciu funkcjami do zamykania transakcji. Podróż rozpoczyna się od pielęgnowania i śledzenia wysiłków związanych z generowaniem leadów, wraz z alertami w czasie rzeczywistym z HubSpot na temat ich zachowań.

Masz kampanię e-mail? Spersonalizuj ją i zarządzaj nią bez wysiłku, korzystając z przydatnych informacji na temat danych klientów.

Dzięki przejrzystemu, konfigurowalnemu pulpitowi nawigacyjnemu HubSpot, proces sprzedaży staje się przejrzysty, umożliwiając szybkie wyróżnienie leadów o wysokiej wartości. A jeśli chodzi o sfinalizowanie transakcji, automatyzacja HubSpot przejmuje inicjatywę, zmniejszając obciążenie pracą. A co najlepsze? Wszystkie podstawowe narzędzia CRM są Free.

Najlepsze funkcje HubSpot

Automatyzacja procesu sprzedaży (również funkcje automatyzacji marketingu)

Powiadomienia o zachowaniu leadów w czasie rzeczywistym

Możliwość monitorowania zarówno leadów wychodzących, jak i przychodzących

W pełni konfigurowalny pulpit wizualny

Wysyłanie e-maili bezpośrednio z oprogramowania

Łatwość ustawienia i skalowalność w miarę wzrostu potrzeb (idealne rozwiązanie dla małych firm budujących swój lejek sprzedaży)

Limity HubSpot

Niektórzy użytkownicy uważają, że nie ma wystarczającej liczbyopcji niestandardowych* Tworzenie raportów jest wyzwaniem

Cennik HubSpot

Free Tools: dla pięciu użytkowników

dla pięciu użytkowników Starter: $30/miesiąc za nieograniczoną liczbę darmowych użytkowników i dwóch płatnych użytkowników

$30/miesiąc za nieograniczoną liczbę darmowych użytkowników i dwóch płatnych użytkowników Professional: $1,600/miesiąc dla nieograniczonej liczby darmowych użytkowników i pięciu płatnych użytkowników

$1,600/miesiąc dla nieograniczonej liczby darmowych użytkowników i pięciu płatnych użytkowników Enterprise: $5,000/miesiąc dla nieograniczonej liczby darmowych użytkowników i dziesięciu płatnych użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń, a płatne plany obejmują bezpłatną wersję próbną

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra : 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

11. Keap

przez Keap Keap (dawniej Infusionsoft) to CRM przeznaczony dla małych Businessów. Dostarcza solidną automatyzację sprzedaży i marketingu, zarządzanie kontaktami, e-commerce i integrację z szeregiem popularnych narzędzi. Pomaga Businessowi w automatyzacji powtarzalnych zadań i bardziej efektywnej obsłudze niestandardowych klientów i potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Keap

Scentralizowane interakcje z klientami, w tym e-maile, rozmowy i spotkania

Wizualny kreator kampanii, który pozwala na zaawansowaną automatyzację marketingu

Niestandardowa obsługa klienta z automatyzacją odpowiedzi na e-maile

Aplikacja mobilna do zarządzania i śledzenia potencjalnych klientów w podróży

Funkcje e-commerce, takie jak koszyki zakupowe i przetwarzanie płatności

Ograniczenia Keap

Ustawienie i korzystanie z systemu może być skomplikowane

Cena może być wysoka dla bardzo małych Businessów

Ceny Keap

Pro: $159/miesiąc dla dwóch użytkowników

$159/miesiąc dla dwóch użytkowników Max: $229/miesiąc dla trzech użytkowników

Oceny i recenzje Keap

G2: 4.2/5 (ponad 1000 recenzji)

4.2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 1,000 recenzji)

12. Kapsuła

przez Kapsuła Capsule to przyjazny dla użytkownika CRM, który pomaga firmom zachować porządek, dowiedzieć się więcej o swoich klientach i zarządzać relacjami. Został zaprojektowany tak, aby był prosty, ale potężny, co czyni go doskonałym wyborem dla małych i średnich firm.

Najlepsze funkcje Capsule

Podstawowe narzędzia do prognozy sprzedaży i szczegółowe raportowanie sprzedaży

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Google Obszar Roboczy, MailChimp i Zapier

Konfigurowalny pipeline sprzedaży i funkcje zarządzania procesami

Łatwa etykieta i kategoryzacja kontaktów w celu segmentacji odbiorców

Aplikacja mobilna do zarządzania relacjami z klientami w podróży

Limity Capsule

Ograniczone funkcje w porównaniu z niektórymi większymi platformami CRM

Kontakty są limitowane w wersji Free, z dodatkowymi kosztami za dodatkowe kontakty.

Ceny Capsule

Free

Professional: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Teams: $36/miesiąc za użytkownika

$36/miesiąc za użytkownika Enterprise: $54/miesiąc za użytkownika

Capsule oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

4.4/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

13. Zoho CRM

przez Zoho CRM Zoho CRM to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM), które jest postrzegane jako atrakcyjna alternatywa dla Pipedrive. Dostarcza ono firmom szereg funkcji umożliwiających nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami i klientami, konwersję potencjalnych klientów, zwiększenie przychodów i poprawę wskaźników utrzymania klientów.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Wielokanałowe wsparcie umożliwiające komunikację z niestandardowymi klientami za pośrednictwem e-maila, telefonu, czatu na żywo, mediów społecznościowych i osobiście

Dogłębna analityka, która pomaga śledzić, identyfikować i maksymalizować wydajność i trendy sprzedaży

Funkcja zarządzania procesami usprawniająca procesy sprzedaży

Zia, asystent sprzedaży oparty na AI, dostarcza prognozy, sugestie i alerty

Integracja z pakietem produktów Zoho dla płynnego transferu danych

Limity Zoho CRM

Niektórzy użytkownicy raportują, że interfejs może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Rozszerzenie funkcji może wymagać krzywej uczenia się dla niektórych firm

Ceny Zoho CRM

Standard: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $23/miesiąc za użytkownika

$23/miesiąc za użytkownika Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

Zoho CRM oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 6,000 recenzji)

14. HoneyBook

Via HoneyBook HoneyBook to narzędzie CRM zaprojektowane specjalnie dla kreatywnych i freelancerów. Zostało zaprojektowane do usprawnić proces zarządzania projektami, rezerwowania klientów i wysyłania faktur. Jest to doskonała opcja dla firm opartych na usługach, gdzie bezpośrednia interakcja z klientem jest kluczowa.

Najlepsze funkcje HoneyBook

Konfigurowalne szablony ofert, umów i faktur

Automatyzacja cykli pracy dozaoszczędzić czas i automatyzację procesu zarządzania projektami

Zintegrowane płatności online dla szybkiego i łatwego rozliczania klientów

Narzędzie do planowania, które pozwala klientom rezerwować spotkania w oparciu o Twoją dostępność

Integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Gmail

Limity HoneyBook

Opłaty za usługi są stosowane do transakcji przetwarzanych za pośrednictwem platformy

Brak zaawansowanych funkcji CRM dostępnych w bardziej rozbudowanych platformach

Ceny HoneyBook

Starter: $12.80/miesiąc

$12.80/miesiąc Essentials: $25.50/miesiąc

$25.50/miesiąc Premium: $52.80/miesiąc

HoneyBook oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4.5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

15. Maximizer

Via Maximizer Maximizer to oprogramowanie CRM, które zapewnia zakres funkcji zaprojektowanych w celu zwiększenia sprzedaży, marketingu i wysiłków związanych z obsługą klienta. Oferuje platformę typu "wszystko w jednym", którą można spersonalizować, aby dopasować ją do konkretnych potrzeb firmy, zarówno małej, jak i dużej.

Maximizer najlepsze funkcje

Funkcje zarządzania kontaktami zapewniające kompleksowy widok niestandardowych interakcji z klientami

Automatyzacja sił sprzedaży w celu usprawnienia i ulepszenia procesu sprzedaży

Konfigurowalne pulpity i raporty do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Opcje wdrożenia w chmurze lub lokalnie

Integracja z pakietem Microsoft Office i innymi narzędziami zapewniającymi wydajność w biznesie

Ograniczenia Maximizer

Użytkownicy raportują, że aplikacja mobilna nie posiada rozbudowanych funkcji

Interfejs użytkownika nie jest tak intuicyjny, jak w przypadku innych platform CRM

Ceny Maximizer

Small Office: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Business Plus: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Insights: $89/miesiąc za użytkownika

Maximizer oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (ponad 400 recenzji)

3.9/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 300 opinii)

Alternatywy Pipedrive: Zakończenie polowania

Odbyliśmy podróż badając konkurentów Pipedrive, z których każdy ma swój unikalny smak. Pamiętaj, że najlepsze narzędzie CRM to takie, które idealnie pasuje do twojego cyklu pracy, jest zgodne z twoim budżetem i ostatecznie pomaga twojemu zespołowi zamknąć więcej transakcji.

Więc nie spiesz się, eksperymentuj z tymi opcjami, a na pewno znajdziesz rozwiązanie CRM, które śpiewa w harmonii z twoją symfonią sprzedaży. Udanych łowów!