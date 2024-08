20 marketingowych wskaźników KPI, które należy śledzić w 2024 roku

Jako marketer nie masz czasu na zwalnianie tempa i analizowanie każdej marketing wysiłek, gdy tak wiele ruchomych części ciągnie cię w różnych kierunkach.

Przy setkach decyzji do podjęcia dziennie, aby ludzie i projekty posuwały się naprzód, musisz śledzić właściwe dane, zwracając baczną uwagę na marketingowe kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) .

Jaki jest wpływ korzystania z danych? Firma Splunk wykonała dla nas obliczenia i w globalnej ankiecie badawczej obejmującej ponad 1000 firm stwierdziła:

72%

innowatorów poprawiło szybkość/jakość podejmowania decyzji dzięki lepszemu wykorzystaniu danych.

91%

organizacji uważa, że biorąc pod uwagę odpowiednie dane, ich organizacja ma silną pozycję do konkurowania i odnoszenia sukcesów na swoich rynkach w ciągu najbliższych kilku lat.

93%

ankietowanych organizacji uważa, że lepsze wykorzystanie danych może poprawić jakość obsługi klienta w ich firmie.

Czym są kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)?

Kluczowy wskaźnik wydajności lub KPI to wymierny wskaźnik biznesowy używany do monitorowania postępów w osiąganiu celów biznesowych. The KPI, które zdefiniujesz dla swojego zespołu, projektu lub biznesu powinny być połączone z Twoimi główne cele i cele.

Więc do zrobienia metryka Business staje się KPI ?

Jeśli wskaźnik śledzi wydajność w niekluczowym procesie lub celu biznesowym, jest to wskaźnik biznesowy

procesie lub celu biznesowym, jest to wskaźnik biznesowy Jeśli wskaźnik śledzi wydajność w kluczowym procesie lub celu biznesowym, jest to wskaźnik KPI

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Czym są marketingowe wskaźniki KPI?

Marketingowe KPI to mierzalne wskaźniki, które Twoja firma może śledzić w celu oceny wyników działań marketingowych specyficznych dla danego kanału Zwrot z inwestycji (ROI) o skuteczności kampanie i strategie marketingowe dzięki czemu firma może podwoić to, co działa i dostosować się do tego, co nie działa.

Na przykład, kierownik projektu prowadzi nową kampanię marketingową dla firmy produkującej napoje gazowane. Teams dostosowuje się do odświeżająco kreatywnej strategii, której nigdy wcześniej nie próbowali. Mogliby potencjalnie dodać tę strategię do swoich zestaw narzędzi marki jeśli działa! Aby potwierdzić powodzenie strategii kampanii, potrzebują jasnych marketingowych wskaźników KPI w celu określenia ich ROI. 💰

20 najlepszych przykładów marketingowych wskaźników KPI

Marketingowe wskaźniki KPI na poziomie firmy

1. Marketingowy zwrot z inwestycji

Zwrot z inwestycji marketingowej podzielony przez koszty inwestycji marketingowej.

(przychody ze sprzedaży - koszty marketingu) / koszty marketingu = ROI

Obliczanie marketingowego ROI jest ważne, ponieważ pomoże ci określić, jak skuteczne i wartościowe były twoje działania marketingowe. Zależnie od rodzaju prowadzonego biznesu, niektóre kanały marketingowe sprawdzają się lepiej niż inne.

2. Współczynnik rezygnacji

Procentowy wskaźnik, przy którym klienci opuszczają firmę w danym okresie.

3. Przypisanie wkładu do rurociągu/przychodów

Liczba zmierzonych szans, które przekształcają się w nowe transakcje.

4. Współczynnik ruchu do MQL (Marketing Qualified Lead)

Stosunek całkowitego ruchu wygenerowanego przez platformę do liczby marketingowo zakwalifikowanych potencjalnych klientów pochodzących z tego ruchu.

Analizując stosunek ruchu do MQL, możesz lepiej zrozumieć swoje najlepsze platformy i zwiększyć tam swoje inwestycje.

Podobnie, jeśli okaże się, że jedna z platform osiąga słabe wyniki, możesz wykorzystać dane, aby dostosować swoją strategię lub po prostu zmniejszyć wydatki!

Wskaźniki KPI dla content marketingu

5. Opublikowana zawartość marketingowa

Liczba treści - artykułów na blogu, newsletterów, podcastów, postów w mediach społecznościowych itp. publikowanych co tydzień lub co miesiąc.

6. Liczba wyświetleń wideo na kanał

Liczba sekund lub minut, przez które ktoś ogląda wideo. Ten średni wskaźnik pozwoli marketerom i twórcom sprawić, że pierwsze pięć, 10 lub 30 sekund będzie mocne i angażujące. 🤩

Wzrost ruchu mobilnego wśród konsumentów zwiększył potrzebę (i potencjał!) marketingu wideo. Marki mają możliwość edukowania i angażowania konsumentów, a Ty nie chcesz stracić potencjalnych klientów na rzecz konkurencji.

Wskaźniki KPI dla e-mail marketingu

7. Współczynnik klikalności

Liczba osób, które kliknęły link w e-mailu w porównaniu do całkowitej liczby osób, które otrzymały e-mail. Marketerzy śledzenie wskaźników e-mail marketingu aby przekazywać szczegółowe wiadomości marketingowe i personalizować je w zależności od odbiorcy w celu uzyskania lepszych konwersji.

Ci potencjalni klienci już otworzyli Twój e-mail. Teraz musisz ustalić, czy e-mail był wystarczająco przekonujący, aby kliknęli jeden z połączonych w nim linków!

8. Liczba subskrybentów

Liczba osób, które zasubskrybowały Twoje kampanie e-mail marketingowe.

KPI operacji marketingowych

9. Współczynnik konwersacji

Procent konwersji z działań marketingowych i operacji.

10. Dystrybucja ruchu

Podział źródeł ruchu w witrynie.

Wskaźniki KPI płatnego marketingu

11. Wrażenia i zasięg

Liczba wyświetleń elementu marketingowego użytkownikowi. Jeśli śledzisz te liczby na każdej natywnej platformie, użyj scentralizowanego pulpitu, aby zmaksymalizować swój czas! ⚡️

12. Niestandardowy koszt pozyskania klienta

Całkowity koszt pozyskania klienta (obejmuje koszty poniesione na proces sprzedaży i wysiłki marketingowe).

Wskaźniki KPI marketingu produktów #### 13. Dzienny aktywny użytkownik

Liczba aktywnych użytkowników dziennie.

14. Niestandardowa wartość życiowa klienta

Przychód, jaki jeden klient przyniósł Twojemu Businessowi i nadal będzie przynosił.

Kluczowe wskaźniki efektywności public relations

15. Koszt pozyskania klienta

Całkowity koszt pozyskania klienta (w tym koszty poniesione na proces sprzedaży i wysiłki marketingowe) w celu zmierzenia powodzenia kampanii marketingowej kampania marketingowa .

16. Aktywny zasięg

Całkowity wolumen jakości komunikaty prasowe , platformy i prowadzi priorytety zespołu.

SEO Marketing KPIs

Strategie marketingu zawartości zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek są obecnie jedną z najbardziej niezawodnych metod marketingu.

Publikujesz na swoim blogu zawartość na tematy, których Twoi odbiorcy szukają w Google. Istnieją rzeczy do zrobienia, aby te artykuły zajmowały wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania Google pod kątem autorytetu SEO. Gdy Twoi niestandardowi klienci wyszukają te tematy, znajdą Twój post (pod warunkiem, że znajdzie się on na pierwszej stronie Google) i odwiedzą Twoją witrynę, aby - miejmy nadzieję - dokonać konwersji!

Formuła poprawy autorytetu SEO stale ewoluuje. Jest coraz trudniejsza, coraz bardziej konwersacyjna i wymaga coraz większej kreatywności. Nie da się jednak zaprzeczyć, że zwiększanie obecności marki we wszystkich kanałach i wpływ, jaki może to mieć na Google, przynosi wymierne korzyści. Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie poprawy w tym obszarze jako zespół jest stworzenie bazy danych dla wszystkich powiązań marketingowych!

Jeremy Galante, Senior SEO Manager w ClickUp

Liczba marek, firm lub marketerów, z którymi nawiązujesz połączenie w celu uzyskania linków zwrotnych z wysokiej jakości stron internetowych do Twojej zawartości. Jak wspomniał Jeremy, stworzenie bazy danych pomoże ci skalować się wraz z rozwojem twojego biznesu! Wypróbuj szablon SEO wzorowany na obszarze roboczym ClickUp, aby zarządzać briefami zawartości i pracą międzyfunkcyjną w jednym miejscu!

18. Rankingi SERP

Pozycja Twojej witryny/strony w wynikach wyszukiwania dla słów kluczowych. Im wyższa pozycja w SERP, tym większa szansa na znalezienie i kliknięcie witryny.

Za pomocą tego wskaźnika KPI można śledzić skuteczność artykułu dla każdego słowa kluczowego.

Zobaczysz, jak dobrze radzisz sobie z różnymi słowami kluczowymi i określisz, gdzie Twoje SERPy pozostają w tyle. Jak śledzić te słowa kluczowe? Można ustawić następujące ustawienia Oprogramowanie do śledzenia SERP i monitoruj swoje rankingi codziennie, aby mierzyć wydajność. 👨‍💻

Oprócz tych kluczowych wskaźników należy pamiętać o zwracać uwagę na te kluczowe wskaźniki SEO też:

Współczynnik odrzuceń : Osoby, które opuściły Twoją witrynę w ciągu zaledwie kilku sekund od wejścia na nią

: Osoby, które opuściły Twoją witrynę w ciągu zaledwie kilku sekund od wejścia na nią Użyteczność mobilna : Szybkość i wydajność strony docelowej na telefonach i zakładkach

: Szybkość i wydajność strony docelowej na telefonach i zakładkach Błędy indeksowania: Adresy URL, które są niedostępne dla Googlebota podczas skanowania stron

KPI marketingu w mediach społecznościowych

Zaangażowanie w mediach społecznościowych to dobry sposób na sprawdzenie, czy zawartość faktycznie trafia do odbiorców. Możesz wykorzystać te informacje, aby dostosować swoje kampanie marketingowe i dać swoim niestandardowym klientom to, czego chcą.

Dodatkowo, zaangażowanie wskaże, którzy z niestandardowych klientów są najbardziej gotowi do przeniesienia się do Twojej firmy lejek sprzedaży .

19. Udostępnianie głosu (SOV)

Miara rynku, na którym Twój Business dominuje w rozmowach branżowych. Zwiększ swój SOV, budując silne partnerstwa z markami i kolaboracje marketingowe .

20. Udostępnianie społecznościowe

Łączna liczba udostępniania zawartości stron internetowych przez użytkowników w ich sieciach i połączeniach.

Poza tymi dwoma wskaźnikami KPI, kontynuuj śledzenie innych wskaźników KPI zaangażowania w mediach społecznościowych, takich jak:

Wzmianki o marce : Ile innych osób lub Businessów umieszcza etykiety w swoich konwersacjach

: ruch referencyjny: liczba osób, które odwiedzają twoją witrynę z mediów społecznościowych (lub nawet innych witryn)

liczba osób, które odwiedzają twoją witrynę z mediów społecznościowych (lub nawet innych witryn) Sentyment: Zaangażowanie może być pozytywne lub negatywne. Sentymentwskaźniki analizy marketingowej wykorzystanie uczenia maszynowego domierzyć nastroje i przedstawiania wyników

Przyjrzyjmy się bliżej dwóm potężnym funkcjom do ustawienia i monitorowania marketingowych wskaźników KPI:

Przyjrzyjmy się bliżej dwóm potężnym (i darmowym!) funkcjom ClickUp do ustawienia i monitorowania marketingowych wskaźników KPI:

Twórz wykonalne zadania na podstawie strategii marketingowej

W ClickUp, Cele to kontenery wysokiego poziomu podzielone na mniejsze Cele i aktualizowane w czasie rzeczywistym w miarę postępów. Te cele są zasadniczo Twoimi kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) z możliwymi do wykonania zadaniami, aby osiągnąć wyniki.

W jaki sposób pomaga to w zarządzaniu marketingowymi wskaźnikami KPI? Możesz niestandardowo dobrać wskaźniki, które wybierzesz do śledzenia tych celów:

Liczba : Utwórz zakres liczb i śledź wzrosty lub spadki między nimi

: Utwórz zakres liczb i śledź wzrosty lub spadki między nimi Prawda/Fałsz : Użyj pola wyboru Zrobione/Nie zrobione, aby oznaczyć swój Cel zakończony

: Użyj pola wyboru Zrobione/Nie zrobione, aby oznaczyć swój Cel zakończony Waluta : Ustawienie Celu w walucie i śledzenie wzrostów lub spadków

: Ustawienie Celu w walucie i śledzenie wzrostów lub spadków Zadanie: Śledzenie zakończenia pojedynczego zadania lub całej listy

Pulpity

Skonsoliduj swoje kanały marketingowe i ważne marketingowe wskaźniki KPI w pulpitach

Ponieważ możesz zarządzać tym wszystkim z cyfrowego pulpitu, jest to idealna opcja dla zdalnych teamów chcących wzmocnić swoje działania marketingowe!

Pulpity są idealnym miejscem do śledzenia marketingowych wskaźników KPI. Każdy może zbudować pulpit przy użyciu bloków konstrukcyjnych - np Niestandardowe widżety -do organizowania przeglądów wysokiego poziomu marketingowych wskaźników KPI.

Pulpity w ClickUp są idealnym miejscem do śledzenia marketingowych wskaźników KPI. Każdy może zbudować pulpit przy użyciu bloków konstrukcyjnych - np Niestandardowe widżety -do organizowania przeglądów wysokiego poziomu marketingowych wskaźników KPI.

Uzyskaj dostęp do kluczowych celów i wyników (OKR), tworząc szczegółowy plan, w jaki sposób Twój zespół marketingowy osiągnie cele, budżety i nie tylko

Mając całą swoją pracę w jednym miejscu, ClickUp ma ponad tuzin sposobów na organizowanie i wizualizację zadań i innej pracy, w tym:

Przypisane komentarze : Przypisywanie członkom zespołu elementów do wykonania, które nie wymagają pełnego zadania

Automatyzacja : Automatyzacja powtarzalnych procesów dozaoszczędzić czas i zasoby ludzkie* Niestandardowe statusy: Twórz specyficzne dla projektu i odpowiednie statusy dla swoich zadań

Cotygodniowe karty wyników : Szybkie śledzenie celów zespołu i postępów w ich realizacji

Priorytety : Skup się najpierw na właściwych zadaniach

W ten sposób można łatwo zobaczyć postępy w realizacji zadań plany strategii marketingowej i śledzenie kluczowych wskaźników. 📈 Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp aby zbudować swój marketing team's najlepszy jak dotąd system wydajności i śledzenia!