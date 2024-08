Przetestowaliśmy 10 najlepszych programów do zarządzania zakupami w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność B2B, B2C, SaaS, czy coś pomiędzy, materiały i usługi utrzymują Twój biznes w ruchu. Osoby zajmujące się zakupami, takie jak Ty napędzają ten postęp, pozyskując dostawców, zarządzając zamówieniami zakupu, prosząc o propozycje za pośrednictwem RFP i zarządzanie umowami.

To dużo do zrobienia, prawda?

Na szczęście rozwiązania zakupowe usprawniają przepływ pracy i sprawiają, że procesy zatwierdzania są dziecinnie proste. Jeśli nadszedł czas, aby zautomatyzować swoje procesy zaopatrzenia , mamy wszystko pod kontrolą.

Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby znaleźć wskazówki dotyczące najlepszych rozwiązań zakupowych, a także nasze propozycje najlepszego oprogramowania zakupowego w 2024 roku.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zakupami?

Oprogramowanie do zarządzania zakupami to rozwiązanie zaprojektowane, aby pomóc firmom usprawnić procesy zakupowe, od pozyskiwania dostawców po zarządzanie umowami. Zapewnia ono automatyzację zadań i scentralizowaną platformę dla wszystkich działań związanych z zaopatrzeniem, ułatwiając zespołom ds. zaopatrzenia współpracę, śledzenie postępów i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Wraz ze stale rosnącą złożonością łańcuchów dostaw i potrzebą szybszego podejmowania decyzji, oprogramowanie do zarządzania zakupami stało się niezbędnym narzędziem dla firm każdej wielkości.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zakupami?

Szukasz dobrego narzędzia do zarządzania zakupami? Poszukaj oprogramowania do zarządzania zakupami, które zawiera takie funkcje jak:

Szablony: Kto ma czas na tworzenie nowych dokumentów od podstaw? Wybierz oprogramowanie do zarządzania zamówieniami, które zawieraszablony zapytań ofertowych,listy kontrolne inwentaryzacjii nie tylko

Kto ma czas na tworzenie nowych dokumentów od podstaw? Wybierz oprogramowanie do zarządzania zamówieniami, które zawieraszablony zapytań ofertowych,listy kontrolne inwentaryzacjii nie tylko Budżetowanie: Musiszzarządzać swoimi pieniędzmiw końcu. Poszukaj funkcji takich jak analiza wydatków i widoczność wydatków, aby wspomóc proces zaopatrzenia. Dobre narzędzie zakupowe powinno również oferować przetwarzanie faktur i integrację z kontami zobowiązań

Musiszzarządzać swoimi pieniędzmiw końcu. Poszukaj funkcji takich jak analiza wydatków i widoczność wydatków, aby wspomóc proces zaopatrzenia. Dobre narzędzie zakupowe powinno również oferować przetwarzanie faktur i integrację z kontami zobowiązań Funkcje specyficzne dla danego przypadku: Oczywiście, większość narzędzi zakupowych odpowiada potrzebom różnych typów firm. Nie zaszkodzi jednak zdecydować się na narzędzie, które już pasuje do Twojej branży. Niezależnie od tego, czy potrzebujeszzarządzanie projektami dotyczącymi nieruchomości pomocy lub potrzebujeszzarządzać działem IT, istnieje rozwiązanie programowe dla Ciebie

Oczywiście, większość narzędzi zakupowych odpowiada potrzebom różnych typów firm. Nie zaszkodzi jednak zdecydować się na narzędzie, które już pasuje do Twojej branży. Niezależnie od tego, czy potrzebujeszzarządzanie projektami dotyczącymi nieruchomości pomocy lub potrzebujeszzarządzać działem IT, istnieje rozwiązanie programowe dla Ciebie Integracje: Już używaszplanowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i innego oprogramowania. Wybierz narzędzia do zarządzania zamówieniami, które dobrze współgrają z już używanym oprogramowaniem

Już używaszplanowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i innego oprogramowania. Wybierz narzędzia do zarządzania zamówieniami, które dobrze współgrają z już używanym oprogramowaniem Zarządzanie listą dostawców **Dobre narzędzie zakupowe zarządza każdą częścią cyklu życia umowy. Poszukaj solidnych funkcji zarządzania umowami i dostawcami, aby być na bieżąco z ich wynikami

**Dobre narzędzie zakupowe zarządza każdą częścią cyklu życia umowy. Poszukaj solidnych funkcji zarządzania umowami i dostawcami, aby być na bieżąco z ich wynikami Łatwość użytkowania: Wybierz narzędzia do zarządzania zakupami oparte na chmurze, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym, którego potrzebujesz do zrobienia lepszej pracy, szybciej

10 najlepszych narzędzi do zarządzania zakupami 2024

Możesz wybrać swój własny proces zarządzania zakupami, ale po co zawracać sobie głowę, skoro zrobiliśmy wszystko za Ciebie? Oto nasze propozycje najlepszych narzędzi do zarządzania zakupami w 2024 roku.

1. ClickUp - Najlepszy do zarządzania zapasami

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

ClickUp to solidna platforma, która łączy w sobie zamówienia, dokumenty, zadania, tablice, analizy, cele, czaty i wiele więcej. Jeśli masz dość przeglądania niezliczonych platform, aby zakończyć jedno marne zadanie, ClickUp jest odpowiedzią.

The Widok listy ClickUp jest idealny dla procesów zamówień i zarządzania budżetami dzięki niestandardowym polom i możliwościom sortowania. Dzięki temu widokowi masz ogólny widok na swoje zadania i możesz łatwo sortować, filtrować, grupować i wyszukiwać określone zadania.

Uzyskaj ogólny widok budżetu projektu podczas zarządzania zadaniami i statusami w widoku listy ClickUp

Wszystko czego potrzebujesz to odpowiednie szablony, aby przekształcić ClickUp w konfigurowalną platformę zakupową swoich marzeń. Użyj szablonu Szablon przestrzeni zakupowej ClickUp do monitorowania wszystkich zadań związanych z zakupami w jednym miejscu - zakończone bazą danych bez kodu i ładnymi wizualizacjami.

Zarządzaj procesem zakupowym od początku do końca dzięki ClickUp!

Skorzystaj z szablonu zamówień ClickUp, aby rozplanować zadania związane z zamówieniami, zanim jeszcze zaplanujesz pojedynczą czynność do zrobienia. Zamiast przełączać się między niezliczonymi platformami i narzędziami, możesz cieszyć się bardziej rozsądnym, usprawnionym procesem zaopatrzenia, który znacznie ułatwia pracę.

ClickUp najlepsze funkcje:

Szablonizacja wysiłków związanych z zakupami za pomocąSzablon zamówień ClickUp* Tworzenie pól niestandardowych, statusów i widoków

UżyjClickUp AI do automatycznego wypełniania dokumentacji i szablonów zarządzania zakupami

Przekształcanie planów zakupowych w wykonalne zadania za pomocą jednego kliknięcia

Przechowuj wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne czaty w ClickUp wraz z dokumentacją zakupową

Limity ClickUp:

Funkcje takie jak ClickUp AI są dostępne tylko na płatnych kontach

ClickUp ma wiele funkcji, więc początkujący czasami czują się onieśmieleni

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,300+ recenzji)

4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Coupa najlepsza do zarządzania wydatkami

przez Coupa Coupa to oprogramowanie i platforma zakupowa, w której chodzi przede wszystkim o pieniądze. Ma wiele funkcji, ale koncentruje się głównie na zarządzaniu wydatkami w procesach zakupowych. Coupa ujednolica proces od źródła do płatności, aby zwiększyć marże operacyjne, co prawdopodobnie brzmi jak spełnienie marzeń dla działu zaopatrzenia.

Coupa umożliwia zarządzanie kapitałem obrotowym i prognozowanie budżetów. Narzędzie zaopatrzeniowe ma nawet ograniczone automatyzacje w celu usprawnienia zawierania umów, zakupów, zatwierdzania faktur i powiązań z dostawcami.

Najlepsze funkcje Coupa:

Wizualizacja zarządzania dostawcami zewnętrznymi z funkcjami łańcucha dostaw

Coupa Community.ai zapewnia pomocne wskaźniki finansowe

Oprogramowanie do zarządzania dostawcami

Limity Coupa:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że musieli utworzyć wiele kont Coupa w celu przetwarzania płatności

Spośród narzędzi do zarządzania zakupami, Coupa nie oferuje bezpłatnej wersji próbnej ani członkostwa freemium

Coupa oferuje niestandardową obsługę klienta za pośrednictwem czatu

Cennik Coupa:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Coupa:

G2: 4.2/5 (260+ recenzji)

4.2/5 (260+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (80+ recenzji)

3. Kissflow najlepszy do automatyzacji zamówień zakupu

przez Kissflow Kissflow szczyci się tym, że jest zarówno prosty, jak i konfigurowalny. Platforma ta umożliwia śledzenie wniosków o zakup, automatyczne generowanie zamówień i zatwierdzanie faktur w aplikacji mobilnej.

Podoba nam się, że Kissflow integruje się z wieloma innymi platformami, co oznacza przepływ wszystkich danych w to samo miejsce. Oprogramowanie do zamówień obejmuje wtyczki do Xero, DocuSign i wiele innych.

Kissflow posiada nawet szczegółowe uprawnienia, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad tym, co członkowie zespołu ds. zakupów mogą zrobić na platformie.

Najlepsze funkcje Kissflow:

Uproszczenie wdrażania dostawców i zarządzania nimi w Kissflow

Integracja Kissflow z innym oprogramowaniem finansowym, z którego już korzystasz za pośrednictwem API

Możliwość niestandardowego dostosowania prawie wszystkiego, w tym przepływów pracy zatwierdzania, pól danych i formatów raportowania

Limity Kissflow:

Kissflow nie oferuje opcji Free lub Freemium w porównaniu z innymi programami do zamówień na tej liście

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trudno jest wdrożyć Kissflow

Ceny Kissflow:

Zaczyna się od $1,990/miesiąc

Oceny i recenzje Kissflow:

G2: 4.3/5 (520+ recenzji)

4.3/5 (520+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Kissflow !

4. Vendr najlepszy pod względem kosztów SaaS

przez Vendr Czy Twoja firma polega na dużej ilości oprogramowania? Jeśli tak, to Vendr jest oprogramowaniem dla Ciebie. Specjalizuje się w obniżaniu kosztów SaaS, jednocześnie przyspieszając proces zaopatrzenia. Czego tu nie kochać? 🤩

Zgodnie ze swoją nazwą, Vendr pomaga w zarządzaniu dostawcami oprogramowania. Zarządza nawet zgodnością, co jest pomocne, jeśli musisz przestrzegać złożonej sieci wymogów prawnych.

Nie musisz też wszystkiego do zrobienia ręcznie. Utwórz zgodne z przepisami procesy zakupowe w Vendr, a platforma będzie działać na autopilocie. Ale nie martw się: masz pełną kontrolę, więc nie krępuj się modyfikować swoich cykli pracy, jeśli coś się zmieni.

Najlepsze funkcje Vendr:

Wyeliminuj niespodzianki dzięki przejrzystym przewodnikom dla kupujących Vendr

Uzyskaj porady negocjacyjne od ekspertów ds. zakupów Vendr

Centralizacja wszystkich zakupów, odnowień i danych o wydatkach w jednym pulpicie

Każda subskrypcja jest objęta gwarancją oszczędności

Limity Vendr:

Vendr jest przeznaczony dla Business zarabiających co najmniej 400 000 USD rocznego przychodu

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcje takie jak preferencje umów są zbyt ręczne, co może powodować niedopatrzenia

Ceny Vendr:

Starter: $36,000/rok

$36,000/rok Growth: $78,000/rok

$78,000/rok Enterprise: $120,000/rok

Oceny i recenzje Vendr:

G2: 4.6/5 (100+ recenzji)

4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: N/A

5. GEP SMART najlepszy dla zamówień bezpośrednich

przez GEP GEP SMART to solidny pakiet oprogramowania, który obejmuje narzędzia do bezpośredniego zaopatrzenia, zarządzania listami materiałowymi, od źródła do kontraktu i nie tylko. Pożegnaj się z samodzielnymi modułami zaopatrzenia, ponieważ wszystko jest zawarte w tej platformie.

System zaopatrzenia jest szczególnie wydajny, w dużej mierze dzięki wykorzystaniu AI, automatyzacji procesów zrobotyzowanych (RPA) i Big Data. Jeśli potrzebujesz rozwiązania, które jest w czołówce technologii, GEP oferuje kompleksowe zaopatrzenie w podróży.

Najlepsze funkcje GEP:

Efektywne zarządzanie wszystkimi wydatkami bezpośrednimi i pośrednimi za pomocą oprogramowania do zaopatrzenia

Poinformuj GEP o swoich potrzebach w zakresie zgodności, a zaprojektuje dla Ciebie zgodny proces zaopatrzenia

AI przyspiesza zadania od źródła do zapłaty, takie jak analiza wydatków, pozyskiwanie strategiczne, przetwarzanie zamówień zakupu i zarządzanie fakturami

Limity GEP:

Niektórzy użytkownicy uważają, że GEP jest trudny w nawigacji

Inni użytkownicy twierdzą, że GEP działa wolniej niż inne narzędzia zakupowe

Ceny GEP:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje GEP:

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (7 recenzji)

6. Jaggaer najlepszy dla e-zamówień

przez Jaggaer Jaggaer to narzędzie do zarządzania zamówieniami, które specjalizuje się w zamówieniach bezpośrednich i e-zamówieniach. Celem firmy jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu większej kontroli nad wydatkami i znalezieniu większej wydajności.

Jeśli chcesz, aby wszyscy w twojej organizacji (w końcu) przestrzegali twoich umów i zasad, Jaggaer jest solidnym wyborem. To oprogramowanie do zrobienia zakupów jest nie tylko wyposażone w funkcje zapewniające zgodność z przepisami, ale także w inteligentne narzędzia zakupowe do bezproblemowych zakupów.

Najlepsze funkcje Jaggaer:

Funkcje zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania powiązaniami z dostawcami w Jaggaer pozwalają zarządzać wszystkimi aspektami zaopatrzenia

One-Stop Shopping umożliwia zespołom zakupowym widok i porównanie elementów z różnych katalogów w jednym miejscu

Możliwości raportowania Jaggaer ułatwiają przeglądanie wszystkich danych dotyczących zaopatrzenia i procesów biznesowych w jednym miejscu

Limity Jaggaer:

Musisz skontaktować się z Jaggaer w sprawie cen

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby Jaggaer oferował globalne narzędzia zakupowe

Ceny Jaggaer:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jaggaer:

G2: 4.4/5 (27+ recenzji)

4.4/5 (27+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (2+ recenzji)

7. Procurify najlepszy do zarządzania dostawcami

przez Procurify Procurify to jedno z najbardziej przyjaznych i najlepszych narzędzi dla zespołów zakupowych. Procurify zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym wszystkich procesów biznesowych, wydatków i rozwiązań do zarządzania dostawcami w jednym miejscu.

Procurify nie tylko w pełni zarządza procesem procure-to-pay, ale także blokuje wydatki. Współpracuje nawet z rygorystycznymi budżetami i audytami, aby utrzymać Cię w ryzach. 🗺️

Najlepsze funkcje Procurify:

Procurify posiada aplikację mobilną dla systemów iOS i Android

Integracja Procurify z systemem księgowym lub ERP

Tworzenie niestandardowych cykli pracy zatwierdzania wydatków, które działają dobrze nawet wtedy, gdy zespół jest w podróży

Limity Procurify:

Procurify nie oferuje opcji Free lub Freemium w porównaniu z niektórymi innymi programami do zamówień

Procurify nie ma funkcji zarządzania zapasami

Ceny Procurify:

Od 2000 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Procurify:

G2: 4.6/5 (170+ recenzji)

4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 140 opinii)

8. Teams Procure najlepszy do niestandardowych cykli pracy związanych z zakupami

przez Teams Procure Teams Procure obsługuje wszystkie przepływy pracy związane z zatwierdzaniem, zamówieniami zakupu i zarządzaniem zapasami w jednym miejscu. Podoba nam się, że to narzędzie do zarządzania zamówieniami oferuje niestandardowe przepływy pracy zatwierdzania, dzięki czemu masz swobodę dostosowywania go w dowolny sposób.

Kolejną dużą zaletą jest funkcja RFQ & E-Aukcje. Zaproś wielu dostawców do składania ofert na projekt w Teams Procure i automatycznie porównaj wyniki na platformie. Bo kto ma czas na czytanie pięciu 20-stronicowych zapytań ofertowych?

Najlepsze funkcje Teams Procure:

Przeprowadzanie e-aukcji i zbieranie zapytań ofertowych od wielu dostawców w celu zarządzania wydatkami wysokiej jakości

Integracja Teams Procure z rozwiązaniem do zarządzania magazynem

Wdrażanie wszystkich dostawców iśledzenie ich wskaźników KPI dotyczących zaopatrzenia w Teams Procure

Teams Procure limit:

Możliwości zarządzania zapasami są limitowane w porównaniu z innymi programami do obsługi zamówień

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że tabele przepływów pieniężnych są trudne do naśladowania w zarządzaniu wydatkami

Ceny Teams Procure:

Pakiet zamówień w chmurze: 250 USD/miesiąc (obejmuje 3 użytkowników)

250 USD/miesiąc (obejmuje 3 użytkowników) Enterprise Procurement Suite: Niestandardowy cennik

Teams Procure oceny i recenzje:

G2: 5/5 (2+ recenzji)

5/5 (2+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3+ opinii)

9. Corcentric najlepszy dla teamów B2B

przez Corcentric Corcentric to inteligentne oprogramowanie zaopatrzeniowe, które zarządza procesami source-to-pay, order-to-cash, przetwarzaniem płatności i wieloma innymi. Specjalizuje się w handlu B2B, więc jeśli sprzedajesz produkty innym firmom, Corcentric może być właśnie dla Ciebie.

Podoba nam się, że Corcentric przenosi cały proces zaopatrzenia w jedno miejsce. Szczególnie interesująca jest funkcja inteligentnych aplikacji: Wykorzystuje automatyzację i AI, aby przyspieszyć zarządzanie zakupami i dostrzec pomocne trendy z prędkością światła.

Najlepsze funkcje Corcentric:

Skontaktuj się z doradcą strategicznym, aby uzyskać wskazówki dotyczące optymalizacji

Integracja i automatyzacja zaopatrzenia dzięki inteligentnym aplikacjom Corcentric

Zatrudnij Corcentric do obsługi zamówień w Twoim imieniu dzięki usługom zarządzanym

Limity Corcentric:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolne i błędne działanie w porównaniu z innymi narzędziami zakupowymi

Musisz skontaktować się z Corcentric w celu ustalenia ceny

Cennik Corcentric:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Corcentric:

G2: 3.2/5 (7+ recenzji)

3.2/5 (7+ recenzji) Capterra: 4/5 (3+ recenzji)

10. Precoro najlepsze do zarządzania umowami

przez Precoro Precoro posiada wiele funkcji do wnioskowania, zatwierdzania, zamawiania, zarządzania umowami i kontrolowania zamówień. Precoro jest w pełni konfigurowalne i pozwala na automatyzację niemal wszystkiego. 🤖

Precoro automatycznie tworzy dokumenty do zrobienia i wykonuje trójstronne dopasowanie. Automatycznie generuj zamówienia, śledź zamówienia w czasie rzeczywistym i kontroluj wszystkie działania związane z zaopatrzeniem dzięki temu solidnemu rozwiązaniu do zarządzania zaopatrzeniem.

Najlepsze funkcje Precoro:

Synchronizacja danych zakupowych w czasie rzeczywistym

Precoro oferuje bezpapierowe, zautomatyzowane zapytania ofertowe RFP i RFQ

Śledzenie historii zmian w cyklu pracy w celu zapewnienia zgodności z audytami

Limity Precoro:

Niektórym użytkownikom nie podobają się reguły powiadomień Precoro

Inni użytkownicy twierdzą, że moduł inwentaryzacji nie ma funkcji, których potrzebują

Ceny Precoro:

Dla mniejszych Teams: $35/miesiąc za użytkownika dla mniej niż 20 użytkowników

$35/miesiąc za użytkownika dla mniej niż 20 użytkowników Dla większych Teams: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Precoro:

G2: 4.7/5 (120+ recenzji)

4.7/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

Wspólne wyzwania związane z zarządzaniem zamówieniami

Usprawnienie procesu zaopatrzenia to nie lada wyczyn.

Organizacje często borykają się z wieloma wyzwaniami wyzwań związanych z zaopatrzeniem takich jak zachowanie zgodności z przepisami, unikanie przekraczania kosztów i zapewnienie terminowych dostaw towarów i usług. Kolejną istotną przeszkodą jest ryzyko oszustw, które wymaga dokładnego monitorowania i walidacji każdej transakcji.

Na szczęście oprogramowanie do zarządzania zakupami rozwiązuje te problemy poprzez automatyzację cyklu pracy, zapewnienie zgodności poprzez systematyczne kontrole, zapewnienie nadzoru nad budżetem w czasie rzeczywistym i usprawnienie procesów weryfikacji dostawców. Minimalizuje również błędy ludzkie, poprawiając w ten sposób ogólną wydajność zaopatrzenia.

Jak narzędzia do zarządzania zamówieniami mogą usprawnić proces zamówień?

Narzędzia do zarządzania zamówieniami oferują szereg funkcji i korzyści, które mogą znacznie usprawnić proces zamówień. Należą do nich

Usprawnione wnioski o zakup: Oprogramowanie do zamówień pozwala użytkownikom na łatwe tworzenie i składanie wniosków o zakup, zmniejszając czas i wysiłek związany z tym procesem.

Oprogramowanie do zamówień pozwala użytkownikom na łatwe tworzenie i składanie wniosków o zakup, zmniejszając czas i wysiłek związany z tym procesem. Szybszy cykl zatwierdzania: Dzięki automatyzacji procesu zatwierdzania, narzędzia do zarządzania zamówieniami mogą przyspieszyć proces zatwierdzania wniosków o zakup, zmniejszając opóźnienia i zapewniając terminowe zamówienia.

Dzięki automatyzacji procesu zatwierdzania, narzędzia do zarządzania zamówieniami mogą przyspieszyć proces zatwierdzania wniosków o zakup, zmniejszając opóźnienia i zapewniając terminowe zamówienia. Centralizacja danych: Dzięki centralizacji wszystkich danych zakupowych na jednej platformie, narzędzia te zapewniają widoczność wydatków, umów i zarządzania dostawcami w czasie rzeczywistym. Ułatwia to śledzenie i analizowanie działań związanych z zaopatrzeniem.

Dzięki centralizacji wszystkich danych zakupowych na jednej platformie, narzędzia te zapewniają widoczność wydatków, umów i zarządzania dostawcami w czasie rzeczywistym. Ułatwia to śledzenie i analizowanie działań związanych z zaopatrzeniem. Automatyzacja: Oprogramowanie zakupowe często wyposażone jest w funkcje automatyzacji, które mogą pomóc zmniejszyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zwiększyć wydajność. Obejmują one automatyzację zamówień zakupu, fakturowania i zarządzania umowami.

Oprogramowanie zakupowe często wyposażone jest w funkcje automatyzacji, które mogą pomóc zmniejszyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zwiększyć wydajność. Obejmują one automatyzację zamówień zakupu, fakturowania i zarządzania umowami. Oszczędności: Oferując wgląd w schematy wydatków i możliwości oszczędności, narzędzia do zarządzania zakupami mogą pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze na zakupach.

Oferując wgląd w schematy wydatków i możliwości oszczędności, narzędzia do zarządzania zakupami mogą pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze na zakupach. Zarządzanie zgodnością: Dzięki funkcjom takim jak śledzenie zgodności i automatyzacjazarządzanie umowami zakupowyminarzędzia te mogą pomóc zapewnić, że wszystkie zakupy są dokonywane zgodnie z polityką firmy i wymogami prawnymi.

Zarządzanie procesami zakupowymi za pomocą narzędzi do zarządzania zakupami

Zakupy obejmują wiele ruchomych części i wiemy, że jesteś już utalentowany w zarządzaniu wszystkim. Ale po co sprawiać, by zakupy były trudniejsze niż to konieczne?

Przenieś wszystkie swoje zadania, czaty i strategie zakupowe na tę samą platformę dzięki ClickUp. Nasze szablony pozwolą Ci zaoszczędzić godziny czasu i sprawią, że proces zakupowy - ośmielamy się powiedzieć - będzie zabawny! ✨

Ale nie wierz nam na słowo. Wypróbuj ClickUp już teraz: It's Free Forever.