10 najlepszych programów do dokumentowania procesów biznesowych w 2024 roku

Jako kierownik projektu wiesz, że sposób zrobienia rzeczy jest tak samo ważny, jak powód, dla którego to robisz i nad czym faktycznie pracujesz. Możliwość śledzenia wszystkich procesów biznesowych jest kluczem do utrzymania zespołu na właściwym torze i uniknięcia awarii.

Oprogramowanie do dokumentowania procesów jest kluczowym dodatkiem do ram zarządzania projektami.

Tutaj pokażemy, czego szukać w oprogramowaniu do dokumentacji procesów biznesowych (BPMS) i udostępnimy niektóre z naszych ulubionych narzędzi do zrobienia tego. 💪

Czego należy szukać w oprogramowaniu do dokumentowania procesów biznesowych?

Dokumentacja procesów służy jako mapa drogowa dla projektów. Jest to krytyczne narzędzie wykorzystywane do wdrażania nowych pracowników, śledzenia dużych projektów generujących przychody i zapewniania przeglądu wszystkiego, nad czym pracuje firma.

Znalezienie dobrego oprogramowania do dokumentowania procesów usprawnia ten proces, oszczędzając czas i pieniądze w dłuższej perspektywie. ✨ Doskonałe oprogramowanie do dokumentowania procesów biznesowych powinno:

Oferować narzędzia do zbierania i dokumentowania informacji zwrotnych na temat procesów : Wywiady, spotkania i dzienniki terenowe dają wgląd w kluczowe informacje od członków zespołu, którzy rozumieją procesy, których są częścią. Te informacje zwrotne informują następnie o tym, jak ustanawiać procedury

: Wywiady, spotkania i dzienniki terenowe dają wgląd w kluczowe informacje od członków zespołu, którzy rozumieją procesy, których są częścią. Te informacje zwrotne informują następnie o tym, jak ustanawiać procedury Funkcja widoków organizacyjnych : Niektóre udokumentowane procesy są lepsze pod pewnymi względami. Dobry procesnarzędzia dokumentacji powinny miećnarzędzia organizacyjne dla różnych mediów, w tym artykułów, studiów przypadku i dzienników

: Niektóre udokumentowane procesy są lepsze pod pewnymi względami. Dobry procesnarzędzia dokumentacji powinny miećnarzędzia organizacyjne dla różnych mediów, w tym artykułów, studiów przypadku i dzienników Zapewnij integracje : Jeśli pracujesz z więcej niż jednym oprogramowaniem związanym z biznesem, będziesz chciał, aby działały one razem, a nie przeciwko sobie. Poszukaj plikunarzędzie procesowe które integruje się z innym oprogramowaniem, z którego regularnie korzystasz

: Jeśli pracujesz z więcej niż jednym oprogramowaniem związanym z biznesem, będziesz chciał, aby działały one razem, a nie przeciwko sobie. Poszukaj plikunarzędzie procesowe które integruje się z innym oprogramowaniem, z którego regularnie korzystasz Być łatwe w użyciu i udostępnialne: Wielu kierowników projektów korzysta z oprogramowania procesowego dla nowych pracowników izarządzanie cyklem pracy. Wybierz taki, który można łatwo udostępnić wszystkim członkom zespołu i który ma przyjazny dla użytkownika interfejs

Łatwe niestandardowe dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów do Tablic

10 najlepszych programów do dokumentowania procesów w 2024 roku

Wizualizuj lub organizuj procesy związane z dowolnym zadaniem, projektem lub operacją biznesową za pomocą oprogramowania do dokumentowania procesów.

W tym miejscu znajdziesz 10 najlepszych narzędzi do dokumentowania projektów - niezależnie od tego, czy szukasz sposobów na uproszczenie wdrażania pracowników, rejestrowanie standardowych procedur operacyjnych, czy też tworzenie dogłębnej dokumentacji baza wiedzy . 🛠️

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Dzięki ClickUp, dokumentowanie procesów i śledzenie SPO jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki dziesiątkom procesów dokumentów w szablonach można łatwo tworzyć listy kontrolne dla powtarzających się zadań, śledzić kroki procesów i sporządzać schematy blokowe dla różnych interesariuszy.

Korzystaj z różnych Widoki ClickUp aby uzyskać wizualną reprezentację wszystkich postępujących zadań w widoku listy lub przełącz się na widok tablicy, aby przyjrzeć się bliżej poszczególnym segmentom biznesowym i projektom.

Z Szablon dokumentu procesów firmowych ClickUp w szablonie można wprowadzić szczegóły zadania lub procedury, aby dać członkom zespołu wgląd w to, jak wszystko działa w Twojej firmie. Użyj go do zatrudniania i wdrażania nowych pracowników lub do określenia oczekiwań firmy.

Wbudowany szablon protokołu spotkania S-Corp i szablon czasu wolnego ułatwiają zarządzanie pracownikami, a wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć. ✍️

ClickUp najlepsze funkcje

Dzięki łatwemu w użyciu i konfigurowalnemu interfejsowi użytkownika możesz spersonalizować narzędzie, aby spełniało określone potrzeby biznesowe

Stwórz firmową wiki używającDokumenty ClickUpktóre można organizować, połączyć z cyklami pracy i udostępniać odpowiednim użytkownikom

Współpraca w czasie rzeczywistym sprawia, że wszyscy są na bieżąco z trwającymi projektami i procedurami procesowymi

Różne widoki i różne typy dokumentacji, w tym narzędzia do tworzenia diagramów, umożliwiają tworzenie pisemnej i wizualnej dokumentacji procesów

Limity ClickUp

Wersja Free ma limit pięciu użytkowników, co może być przeszkodą, jeśli masz większy zespół

Niektórzy nowi użytkownicy uważają, że sama liczba funkcji może być początkowo przytłaczająca, ale wysoki poziom niestandardowych ustawień sprawia, że warto nauczyć się tego oprogramowania do tworzenia dokumentacji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Integrify

Via Integrify Integrify oferuje oprogramowanie do automatyzacji dokumentów bez konieczności kodowania. Process Builder pełni funkcję interfejsu "przeciągnij i upuść" do tworzenia, współpracy i testowania procedur. Widoki Foresight i Hindsight oferują wgląd w zależności między zadaniami w celu identyfikacji potencjalnych wąskich gardeł.

Najlepsze funkcje Integrify

Integruje się z różnymi systemami Enterprise i oferuje możliwości importu i eksportu z Excela

Łatwe ustawienie przypomnień i konfigurowalnych powiadomień, aby informować członków zespołu i dotrzymywać harmonogramu

Niskokodowe środowisko sprawia, że narzędzie jest bardziej dostępne dla wszystkich członków zespołu, a nie tylko tych, którzy znają języki programowania

Limity Integrify

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna, ale nie ma darmowego planu

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że oprogramowanie jest ograniczone dla większych Teams i dużych projektów

Ceny Integrify

W oparciu o subskrypcję: Niestandardowy cennik dla każdego budżetu zależny od liczby użytkowników i rabatów na poszczególne poziomy

Oceny i recenzje Integrify

G2 : 4.4/5 (30+ recenzji)

: 4.4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

3. SmartDraw

Via SmartDraw Twórz dokumentację procesów za pomocą diagramów SmartDraw, wykresy cyklu pracy i briefy organizacyjne. Wykresy i diagramy oparte na grafach oferują krystalicznie czyste wizualizacje różnych scen procesu.

Szablony takie jak schematy blokowe umożliwiają wizualizację dowolnego projektu od początku do końca, podczas gdy mapy myśli ułatwiają przegląd struktury organizacji dzięki narzędziom do dokumentowania procesów. 🗂️

Najlepsze funkcje SmartDraw

Ponad 70 różnych szablonów, w tym plany pięter i schematy cyklu pracy, które usprawniają pracęmapowanie procesów* Bezproblemowa integracja z narzędziami takimi jak Dokumenty Google,Microsoft Officeoraz Jira i Confluence firmy Atlassian w celu wsparcia przepływu procesów roboczych

Łatwe importowanie plików Visio i Lucidchart w celu przełączania narzędzi bez większego bólu głowy

Limity SmartDraw

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że nawigacja po pasku bocznym była myląca i nie było wystarczającej liczby niestandardowych ustawień dla większych Teams

Niektórzy użytkownicy znaleźli usterki w oprogramowaniu, szczególnie jeśli chodzi o autozapis

Ceny SmartDraw

Pojedynczy użytkownik : $9.95/miesiąc

: $9.95/miesiąc Wielu użytkowników: $8.25/miesiąc dla 5+ użytkowników

SmartDraw oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (230+ recenzji)

: 4.6/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (110+ recenzji)

4. Bit.ai

Via Bit.ai Bit.ai to narzędzie do współpracy w miejscu pracy, zaprojektowane w celu usprawnienia dokumentacja projektu . To narzędzie do tworzenia dokumentacji procesów pozwala tworzyć wiki, interaktywne samouczki i portale dla klientów. Zaprojektowane dla osób indywidualnych, małych Teams i dużych organizacji, istnieje sposób na wykorzystanie tego oprogramowania, niezależnie od tego, czy pracujesz nad małymi projektami, czy złożonymi.

Najlepsze funkcje Bit.ai

Wprowadzanie procesów jest łatwe, gdy używa się jednego z dziesiątek szablonów

Inteligentny redaktor AI czyści twoją pracę i oferuje sugestie dotyczące ulepszeń

Szybkie łączenie dokumentów, osadzanie linków i dodawanie inteligentnych widżetów dla kontekstu

Limity Bit.ai

Wersja Free ogranicza pliki do 5 MB, co może stanowić wyzwanie dla użytkowników, którzy chcą korzystać z elementów wymagających dużej ilości danych, takich jak wideo, wykresy i inne grafiki

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że opcje formatu i czcionek są ograniczone, co utrudnia spełnienie wewnętrznych standardów brandingu

Ceny Bit.ai

Free

Pro : 8 USD za członka miesięcznie

: 8 USD za członka miesięcznie Business: 15 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje Bit.ai

G2 : 4/5 (10+ recenzji)

: 4/5 (10+ recenzji) Capterra: 5/5 (5+ recenzji)

5. Pellio

Via Pellio Pellio umożliwia tworzenie dokumentacji procesów biznesowych w trzech prostych krokach. Zacznij od utworzenia procesu za pomocą edytora tekstu sformatowanego. Osadź obrazy, wideo i pliki, aby wesprzeć dokumentację. Następnie udostępnianie cyklu pracy odpowiednim członkom zespołu. Na koniec przypisz zadania i terminy, aby utrzymać projekty zgodnie z harmonogramem. 🗓️

Najlepsze funkcje Pellio

Tworzenie zadań krok po kroku dla poszczególnych członków zespołu i śledzenie ich postępów w przejrzystym interfejsie

Redaktor tekstu sformatowanego tworzy bazę danych do zarządzania wiedzą w ciągu kilku minut, a pulpity przeglądów pozwalają zidentyfikować nieefektywność procesów

Przypisywanie różnych poziomów dostępu do dokumentacji w zależności od roli członków zespołu

Limity Pellio

Obsługa klienta jest ograniczona do e-maila, więc uzyskanie rozwiązania może potrwać dłużej niż w przypadku korzystania z innych narzędzi programowych

Narzędzie obsługuje tylko język angielski, co stanowi wyzwanie dla firm, które regularnie używają innych języków

Ceny Pellio

Lite : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Startup : $47/miesiąc

: $47/miesiąc Pro: $97/miesiąc

Pellio oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Evernote

Via EvernoteEvernote to aplikacja do pracy, zadań i harmonogramów która jest popularna wśród osób zarządzających projektami i osób, które lubią zwiększać swoją wydajność. Pierwotnie aplikacja do robienia notatek, obecnie jest wykorzystywana przez Business do zarządzania procesami, projektami i harmonogramami. Aplikacja umożliwia łatwe dodawanie obrazów, plików audio i PDF oraz przekształcanie notatek w zadania, które można dodać do harmonogramu.

Najlepsze funkcje Evernote

Integracje aplikacji obejmują Slack, Google Drive, MS Teams, Zapier i inne

Wybór spośród dziesiątek szablonów do tworzenia ram planowania strategicznego lub ustalania priorytetów zadań

Połączenie harmonogramów i notatek dzięki integracji kalendarza z oprogramowaniem do dokumentacji

Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia śledzenie procesów Business

Limity Evernote

Niektórzy użytkownicy życzyliby sobie więcej opcji formatu dla lepszej organizacji za pomocą tego narzędzia do dokumentacji

Według niektórych użytkowników synchronizacja jest czasami powolna i zawodna

Ceny Evernote

Free

Personal : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Profesjonalny: 17,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (1,900+ recenzji)

: 4.4/5 (1,900+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,000+ recenzji)

7. Hightail

Via Hightail Użyj Hightail, a zarządzanie procesami narzędzie do organizowania zadań, przypisywania działań następczych i śledzenia dyskusji na temat projektu. Aktualizacje na żywo kolejnych kroków informują wszystkich o tym, co dzieje się teraz i co będzie dalej. Funkcja udostępniania plików umożliwia bezpieczne przesyłanie, wysyłanie i przechowywanie dokumentów firmowych. Narzędzie do kreatywnej współpracy umożliwia gromadzenie i omawianie zasobów wizualnych. 📊

Najlepsze funkcje Hightail

Odsyłaczoprogramowanie do udostępniania plików zapewnia każdemu członkowi zespołu dostęp do narzędzi potrzebnych do obsługi jego części projektu

Funkcje obrazów i zawartości wizualnej są idealne, jeśli szukasz sposobu na udostępnianie, zatwierdzanie i podgląd dokumentacji graficznej i wideo

Integracje z Adobe i Zapier przyspieszają tworzenie zawartości wizualnej i usprawniają planowanie

Limity Hightail

Funkcje zarządzania projektami są dostępne tylko w planach Teams i Business

Niektórzy użytkownicy doświadczyli usterek podczas udostępniania plików lub obrazów

Ceny Hightail

Lite : Free

: Free Pro : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Teams : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Business: $36/miesiąc

Hightail oceny i recenzje

G2 :4.2 /5 (680+ recenzji)

:4.2 /5 (680+ recenzji) Capterra:4.4 /5 (280+ recenzji)

8. ProcessMaker

Via ProcessMaker Automatyzacja cykli pracy przy użyciu ProcessMaker, narzędzia do reengineering procesów biznesowych narzędzie zaprojektowane w celu usprawnienia nawet najbardziej złożonych projektów. Niskokodowe oprogramowanie umożliwia przeciąganie i upuszczanie zadań w Process Modeler w celu tworzenia wizualnych map myśli i diagramów burzy mózgów. Użyj Konstruktora Formularzy do przechwytywania danych i informacji zwrotnych od członków Teams i wykorzystaj widoki pulpitu, aby uzyskać wgląd w to, co dzieje się w całej firmie.

Najlepsze funkcje ProcessMaker

Połączenie z aplikacjami innych firm, w tym Salsforce i Oracle, za pomocą API

Wykorzystanie technologii automatyzacji do usprawnienia cyklu pracy i poświęcania mniejszej ilości czasu na bezmyślne zadania

Skanowanie i przechowywanie plików w celu zachowania cyfrowych wersji całej dokumentacji Business

Limity ProcessMaker

Stroma krzywa uczenia się oznacza, że na początku potrzeba więcej czasu, aby zrozumieć platformę, co czasami opóźnia projekty, jeśli trzeba od razu wskoczyć do gry

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że interfejs nie jest tak elegancki, jak by chcieli lub że wymaga więcej kodowania niż oczekiwano

Ceny ProcessMaker

Standard : $1,495/miesiąc za użytkownika

: $1,495/miesiąc za użytkownika Enterprise : $2,479/miesiąc na użytkownika

: $2,479/miesiąc na użytkownika Niestandardowy: Dla bankowości, szkolnictwa wyższego i rozwiązań wbudowanych

ProcessMaker oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (270+ recenzji)

: 4.3/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.5 /5 (170+ recenzji)

9. Document360

Via Document360 Dzięki Document360 możesz stworzyć firmową bazę wiedzy do udostępniania wewnętrznie pracownikom lub zewnętrznie klientom. W przypadku dokumentacji procesów, twórz wytyczne techniczne i SOP, takie jak podręczniki dla pracowników i ramy marketingowe. Opracuj dokumenty systemowe, samouczki i przewodniki referencyjne dla pracowników, które będą wsparciem w ich pracy. 🌻

Najlepsze funkcje Document360

Zespół Document360 zajmuje się migracją z innych systemów baz wiedzy. Oznacza to, że nie musisz martwić się o poświęcanie czasu na przejście

Wybór spośród dziesiątek szablonów do tworzenia repozytoriów wiedzy i przewodników

Intuicyjny interfejs sprawia, że jest łatwy w użyciu, nawet dla nowych pracowników

Limity Document360

Obecnie tylko jedna osoba może edytować dokument w tym samym czasie, co ogranicza funkcję współpracy w zespole

Niektórzy stwierdzili, że pulpit analityczny nie jest tak rozbudowany jak u konkurencji

Ceny Document360

Free

Standard : 149 USD za projekt miesięcznie

: 149 USD za projekt miesięcznie Profesjonalny : 299 USD za projekt miesięcznie

: 299 USD za projekt miesięcznie Business : 399 USD za projekt miesięcznie

: 399 USD za projekt miesięcznie Enterprise: 599 USD za projekt miesięcznie

Oceny i recenzje Document360

G2 : 4.7/5 (340+ recenzji)

: 4.7/5 (340+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (160+ recenzji)

10. Gluu

Via Gluu Szukasz sposobów na tworzenie interaktywnych przewodników i baz wiedzy, z których Twoi pracownicy będą korzystać z przyjemnością? Zwróć się do Gluu, aby opracować wizualne i oparte na współpracy dokumenty dla procesów biznesowych. Wbudowany kreator procesów eliminuje domysły, umożliwiając tworzenie map procesów, przypisywanie zadań i tworzenie harmonogramów z łatwością.

Najlepsze funkcje Gluu

Funkcja architektury procesów Gluu identyfikuje zduplikowane procesy w celu usprawnienia cyklu pracy

Przypisywanie kontroli i autorytetu różnym członkom zespołu w celu oddelegowania zarządzania i nadzoru

Zmiany generują natychmiastowe powiadomienia, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco informowani o postępach

Limity Gluu

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie procesów wewnętrznych, ale niektórzy użytkownicy chcieliby, aby wspierało ono również udostępnianie baz wiedzy przeznaczonych dla klientów na zewnątrz

Widoki filtrów nie są zapisywane, więc trzeba je wprowadzać ponownie za każdym razem, gdy wychodzisz i ponownie otwierasz dokument

Ceny Gluu

Podstawowy : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Pro : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Gluu oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (20+ recenzji)

Twórz dokumentację procesów bardziej efektywnie

ClickUp to marzenie każdego kierownika projektu. Dzięki setkom szablonów do wyboru możesz szybciej tworzyć dokumentację dla wszystkich swoich procesów. Od podręczników dla pracowników i list kontrolnych po procedury budżetowe dla projektów i kalendarze dla kamieni milowych, znajdziesz to, czego potrzebujesz, aby rozpocząć tworzenie.

Wypróbuj ClickUp free rozwiązania do zarządzania projektami już dziś!