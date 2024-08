10 najlepszych programów do udostępniania dokumentów online w 2024 roku

Czy przestarzałe systemy operacyjne i nieobsługiwane formaty plików przeszkadzają w pracy z dokumentami online?

Oprogramowanie do udostępniania plików ułatwia pracownikom hybrydowym współpracować z Teams , interesariuszami i klientami. Od małych firm po globalne korporacje, każdy korzysta z centralnej lokalizacji dostępu do ważnych dokumentów roboczych.

Dzięki bezpiecznemu rozwiązanie do współpracy teams może odzyskać wiele godzin z czasochłonnej wymiany e-maili i przesyłania plików. Sposób, w jaki tworzymy, przechowujemy i udostępniamy dokumenty online ma ogromny wpływ na nasz codzienny cykl pracy.

W tym przewodniku rozpakujemy najlepsze oprogramowanie do udostępniania dokumentów i zagłębimy się w jego kluczowe funkcje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego zespołu!

Czym jest oprogramowanie do udostępniania plików?

Oprogramowanie do udostępniania plików to program komputerowy lub aplikacja, która ułatwia wymianę i udostępnianie plików między wieloma użytkownikami lub urządzeniami połączonymi przez sieć. Umożliwia użytkownikom przesyłanie, pobieranie i przesyłanie różnych typów plików, takich jak dokumenty, obrazy, wideo i inne.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do udostępniania plików dokumentów?

Osoby zarządzające projektami powinny zwrócić uwagę na kontrolę wersji, synchronizację plików i współpraca w czasie rzeczywistym funkcje w ich oprogramowaniu do udostępniania plików

Czy mój zespół pracuje z zawartością multimedialną, taką jak obrazy, prezentacje, znaczniki, lub bazy danych ? Te specjalne typy plików wymagają pewnych narzędzi do edycji bezpośrednio w oprogramowaniu . Od edycji tekstu po prototypowanie i wszystko pomiędzy, Twój zespół skorzysta na posiadając narzędzia zwiększające wydajność do edycji i zarządzania swoimi plikami.

Oto inne funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do udostępniania plików:

Bezpieczeństwo : Uprawnienia, uwierzytelnianie użytkowników i kompleksowe szyfrowanie w celu ochrony poufnych dokumentów

: Uprawnienia, uwierzytelnianie użytkowników i kompleksowe szyfrowanie w celu ochrony poufnych dokumentów Obciążenie pamięci : Wszystkie pliki mieszczą się i są bezpiecznie przechowywane w jednym miejscu, bez względu na rozmiar lub objętość, aby uniknąć opóźnień w projekcie

: Wszystkie pliki mieszczą się i są bezpiecznie przechowywane w jednym miejscu, bez względu na rozmiar lub objętość, aby uniknąć opóźnień w projekcie Intuicyjny interfejs : Łatwe dostosowanie do obecnych systemów i cyklów pracy bez zakłóceń

: Łatwe dostosowanie do obecnych systemów i cyklów pracy bez zakłóceń Backup i odzyskiwanie : Automatyczne tworzenie kopii zapasowych w regularnych odstępach czasu i funkcje odzyskiwania danych w celu odwrócenia przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia

: Automatyczne tworzenie kopii zapasowych w regularnych odstępach czasu i funkcje odzyskiwania danych w celu odwrócenia przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia Integracje: Oprogramowanie do zarządzania projektami lub rozwiązania do przechowywania danych w chmurze mogą bezpiecznie uzyskiwać dostęp do plików w celu usprawnienia współpracy i cyklu pracy

Konwertuj teksty na zadania, które można śledzić w ClickUp Docs, aby być na bieżąco z pomysłami

Udostępnianie plików jest nieocenionym atutem dla nowoczesnych Teams, umożliwiającym dostęp do najbardziej aktualnych wersji materiałów i pracy bez względu na to, gdzie się znajdują i z jakiego urządzenia korzystają.

Zapewnia również zespołom spokój ducha podczas wysyłania poufnych plików lub edytowania ważnego dokumentu z wieloma osobami w tym samym czasie!

10 najlepszych programów do udostępniania plików w 2024 roku

Udostępnianie plików w ClickUp Docs, widoku czatu, widoku listy i nie tylko

ClickUp to platforma wydajności zaprojektowana dla Teams każdej wielkości, aby lepiej współpracować i zarządzać pracą w jednym miejscu. Natywna funkcja Docs ułatwia formatowanie, aktualizowanie i udostępnianie wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów każdemu. Użyj zagnieżdżonych podstron w jednym dokumencie, aby uporządkować powiązane dokumenty i ustawić poziomy ochrony, aby zapobiec niepożądanym zmianom. ClickUp Docs są idealne do pracy zdalnej w czasie rzeczywistym i asynchronicznej. Dzięki dostępowi do odpowiedniej dokumentacji w kontekście zadań i projektów, nie ma potrzeby przełączania się między różnymi aplikacjami!

Ponadto, ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi pracy, dzięki czemu Teams mogą połączyć swoje najczęściej używane aplikacje i usprawnić cykl pracy!

ClickUp najlepsze funkcje

Szczegółowy interfejs onlineCentrum pomocy,webinariaoraz wsparcie pomagające w pełnym wykorzystaniu platformy

Połączenie dwukierunkowe w dokumentach, aby połączyć jeden dokument z drugim

Szablony projektów aby przyspieszyć proces pisania i zachować spójność dokumentów zespołu

Przypisywanie i wątkowanie komentarzy w dowolnym dokumencie, zadaniu ClickUp lubTablica* Przeciągnij i upuść strony, aby szybko zmienić ich kolejność i zagnieździć je wewnątrz innych stron

Over15 konfigurowalnych widoków do zarządzania zadaniami pod każdym kątem

Mnóstwo funkcji współpracy wizualnej dostępnych na stroniekażdy plan cenowy* Bogaty format tekstu, osadzanie i załączniki w Dokumentach

Łatwy w użyciu interfejs użytkownika z trybem online i offline

Obrazy okładek dokumentów i ikony stron dodające wizualne wskazówki

Praktyczne wiadomości zklipy wideo w ClickUp Limity ClickUp

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Dokumenty Google/Obszar roboczy

przez Dokumenty GoogleDokumenty Google to internetowy edytor dokumentów w ramach obszaru roboczego Google. Oferuje funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wielu użytkowników może edytować dokument w tym samym czasie, co ułatwia wspólną pracę nad projektami lub przekazywanie opinii. Współpraca jest również bardziej wydajna i skuteczna dzięki funkcji czatu w dokumencie oraz możliwości komentowania i sugerowania. Wszystkie zmiany są automatycznie zapisywane, więc nigdy nie musisz się martwić o utratę postępu!

Integracja z innymi aplikacjami Narzędzia Google dla obszarów roboczych jest wygodne. Szybko importuj dane z Arkuszy lub Slajdów i odwrotnie. Dostępne są również różne opcje formatu, takie jak zmiana czcionek, dodawanie obrazów, tworzenie wypunktowanych i numerowanych list i wiele innych. Współpraca jest również bardziej wydajna i efektywna dzięki funkcji czatu w dokumencie oraz możliwości komentowania i sugerowania.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Style tekstu, takie jak tytuły, nagłówki i tabela zawartości

Poprawki są automatycznie zapisywane i można je przywrócić

Komentarze, elementy akcji i reakcje emoji

Łatwe udostępnianie plików z kontrolą dostępu

Dostęp offline do wszystkich lub określonych plików

Ograniczenia Dokumentów Google

Niedokładny format podczas importowania z Worda i innych typów plików

Duże pliki sprawiają, że Dokumenty Google działają wolno

Ceny Dokumentów Google

Podstawowa wersja Dokumentów Google jest darmowa na zawsze. W przypadku firm, dodatkowe funkcje można zakupić w ramach produktu Google Obszar roboczy

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (ponad 40 000 recenzji)

: 4.6/5 (ponad 40 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (27,000+ recenzji)

3. Notion

przez NotionNotion to cyfrowy obszar roboczy dla zespołów do przechowywania, organizowania i udostępniania dokumentów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zestawowi narzędzi, Notion dostarcza zespołom wydajną i bezpieczną platformę do współpracy. Funkcje udostępniania plików w Notion ułatwiają dostęp do plików z dowolnego urządzenia, dzięki czemu członkowie zespołu pozostają w synchronizacji i współpracują nad zadaniami. Wbudowane funkcje udostępniania pomagają zespołom zaoszczędzić czas przyznając uprawnienia określonym osobom lub grupom, które potrzebują dostępu.

Dzięki możliwości śledzenia zmian, dostarczania komentarzy i przydzielania zadań, Notion wyświetla najnowszą wersję pliku, ułatwiając współpracę bez obawy o błędną komunikację lub utratę danych.

Notion najlepsze funkcje

Szczegółowe uprawnienia na poziomie pliku lub strony do kontroli dostępu

Wspólna edycja z wieloma użytkownikami w tym samym dokumencie

Integracja z usługami przechowywania w chmurze w celu przenoszenia danych

Historia wersji umożliwiająca w razie potrzeby powrót do wcześniejszej wersji

Mobilny dostęp do otwierania i wysyłania plików w podróży

Notion limity

Wysoki stopień elastyczności może być również wyzwaniem, aby wiedzieć, od czego zacząć lub jak skutecznie organizować informacje (sprawdźAlternatywy dla pojęć)

Ograniczony dostęp do zaawansowanych funkcji udostępniania plików, chyba że korzystasz z planu Enterprise

Notion ceny

Wersja Free

Standard : $8 za użytkownika miesięcznie

: $8 za użytkownika miesięcznie Premium : $15 za użytkownika miesięcznie

: $15 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Notion, aby uzyskać szczegółowe informacje

Notion oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,700+ recenzji)

: 4.7/5 (1,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,400+ reviews)

4. Quip

przez Quip Quip to narzędzie przeznaczone dla klientów Salesforce do standaryzacji dokumentów i procesów udostępniania plików. Dokumenty Quip ułatwiają zespołom udostępnianie informacji, przekazywanie informacji zwrotnych i współpracę w celu osiągnięcia celów sprzedażowych.

Platforma dostarcza również potężne funkcje automatyzacji dla teamów, aby usprawnić ich cykl pracy, zmniejszyć liczbę błędów i poprawić ogólną wydajność. A dzięki wbudowanym arkuszom kalkulacyjnym możliwe jest manipulowanie danymi i oszczędzanie czasu podczas porównywania wielu arkuszy lub tworzenia wykresów do prezentacji.

Najlepsze funkcje Quip

Czat i wiadomości do komunikacji z członkami zespołu w aplikacji

Szczegółowe uprawnienia do ustawienia praw użytkownika na poziomie pliku lub folderu

Aplikacje na Androida i iOS umożliwiające dostęp do plików przechowywanych w podróży

Listy zadań i narzędzia do zarządzania projektami

Integracja z Salesforce do przechowywania plików

Ograniczenia Quip

Stroma krzywa uczenia się dla klientów spoza Salesforce jako samodzielna platforma udostępniania plików

Ograniczone możliwości niestandardowe i personalizacja

Ceny Quip

Starter : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Plus : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: $100/miesiąc na użytkownika

Quip oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,000+ recenzji)

: 4.2/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (190+ recenzji)

Aby dowiedzieć się więcej sprawdź te aplikacje sprzedażowe !

5. nTask

przez nTask nTask to narzędzie do zarządzania projektami pomaga zespołom efektywnie współpracować, utrzymując odpowiedzialność i przejrzystość w ich projektach. Dzięki nTask, Teams mogą poprawić komunikację, widoczność i współpracę, umożliwiając im powodzenie w realizacji zadań. Platforma oferuje szereg funkcji, w tym zarządzanie projektami, śledzenie czasu, współpracę w zespole i raportowanie, ułatwiając zespołom zarządzanie projektami od początku do końca.

Narzędzie zapewnia scentralizowaną lokalizację dla wszystkich informacji związanych z projektem, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie i mają dostęp do najnowszych aktualizacji. Ułatwia to członkom zespołu współpracę, przekazywanie informacji zwrotnych i zapewnienie, że zadania zostaną zakończone na czas.

nTask najlepsze funkcje

Wiele integracji z oprogramowaniem do udostępniania plików, w tym Google Drive i Dropbox, w celu rozszerzenia funkcji platformy

Wiele widoków zadań do organizowania pracy na różne sposoby

Narzędzia czatu do połączenia z członkami Teams

Raportowanie czasu pracy i śledzenie czasu

Zarządzanie plikami i dokumentami

nTask limitations

Brak natywnych integracji w porównaniu z innymi rozwiązaniami do udostępniania plików na tej liście

Ograniczone opcje niestandardowe i formatowania dla udostępniania plików w ramach Enterprise

Ceny nTask

Premium : 3 USD/miesiąc za użytkownika

: 3 USD/miesiąc za użytkownika Business : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z nTask, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje nTask

G2 : 4.4/5 (10+ recenzji)

: 4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

6. Zoho Docs

przez Dokumenty Zoho Zoho Docs to oprogramowanie do zarządzania plikami online, zapewniające bezpieczny, współdzielony obszar roboczy dla Teams do zarządzania i udostępniania plików. Platforma zapewnia kompleksowy zestaw funkcji, w tym zarządzanie projektami, współpracę zespołową, śledzenie zadań i raportowanie, ułatwiając zespołom zarządzanie dokumentacją projektu od początku do końca.

Istnieje wiele sposobów wyszukiwania plików, w tym według nazwy pliku, słów kluczowych, lokalizacji lub typu pliku. Teams mogą szybko znaleźć potrzebny plik bez konieczności przeszukiwania zagraconego systemu. Dzięki tej funkcji zarządzanie plikami jest mniej pracochłonne, co ułatwia śledzenie ważnych dokumentów i efektywną współpracę.

Najlepsze funkcje Zoho Docs

Zintegrowany pakiet biurowy z edytorem tekstu, edytorem arkuszy kalkulacyjnych i narzędziem do tworzenia prezentacji

Zaawansowana funkcja wyszukiwania ułatwiająca znajdowanie plików na koncie Zoho Docs

Aplikacje na Androida i iOS ułatwiają pracę z dowolnego miejsca

Szczegółowe uprawnienia do kontrolowania dostępu użytkowników do zawartości

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie danych

Limity Zoho Docs

Limit funkcji mobilnych w porównaniu do wersji webowej

Praca z plikami z Microsoft Word stanowi wyzwanie

Cennik Zoho Docs

Wersja Free

Standard : $4/miesiąc na użytkownika

: $4/miesiąc na użytkownika Premium: 6,40 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Docs

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (170+ recenzji)

7. Dropbox

przez Dropbox Paper Dropbox Paper to oprogramowanie do udostępniania plików zaprojektowane, aby pomóc zespołom uprościć proces tworzenia, organizowania i współpracy nad dokumentami na wielu urządzeniach. Dzięki Dropbox Paper użytkownicy mogą szybko współpracować nad zadaniami, udostępniając i edytując dokumenty członkom zespołu w czasie rzeczywistym.

Platforma umożliwia również użytkownikom dostęp do dokumentów z dowolnego urządzenia, w tym urządzeń mobilnych. Ponadto Dropbox Paper ułatwia bezpieczne przechowywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich z dowolnego miejsca. A dzięki Adnotacjom Dropbox użytkownicy mogą wyróżniać określone obszary obrazu i dodawać komentarze, co ułatwia przekazywanie opinii i udostępnianie pomysłów.

Najlepsze funkcje Dropbox

aplikacje na iOS i Androida do udostępniania plików i przekazywania opinii w podróży

Inteligentne szablony do różnych zastosowań w projektach

Konwerter dokumentów do szybkiego tworzenia prezentacji

Osadzanie plików InVision, Sketch lub Dropbox

Narzędzia do zarządzania zadaniami w ramach dokumentu

Limity Dropbox

Drogie plany w porównaniu do innych najlepszych programów do udostępniania plików

Solidne ustawienie funkcji może być trudne w nawigacji

Cennik Dropbox

Plus : 9,99 USD/miesiąc dla 1 użytkownika

: 9,99 USD/miesiąc dla 1 użytkownika Family : 16,99 USD/rodzina miesięcznie dla maksymalnie 6 użytkowników

: 16,99 USD/rodzina miesięcznie dla maksymalnie 6 użytkowników Professional : 16,58 USD/miesiąc dla 1 użytkownika

: 16,58 USD/miesiąc dla 1 użytkownika Standard : $15/użytkownika miesięcznie dla 3+ użytkowników

: $15/użytkownika miesięcznie dla 3+ użytkowników Zaawansowany : $24/użytkownika miesięcznie dla 3+ użytkowników

: $24/użytkownika miesięcznie dla 3+ użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z Dropbox, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Dropbox

G2 : 4.1/5 (ponad 4 400 recenzji)

: 4.1/5 (ponad 4 400 recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Dropbox !

8. PandaDoc

przez PandaDoc PandaDoc to potężne narzędzie do zarządzania dokumentami, zapewniające zespołom dostęp w czasie rzeczywistym do zatwierdzeń, komentarzy i śledzenia wersji. Dzięki PandaDoc użytkownicy mogą tworzyć, edytować i współpracować nad dokumentami, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie i mają dostęp do najnowszych aktualizacji. Platforma zawiera również szereg inteligentnych funkcji, takich jak zmienne i logika warunkowa, które pomagają użytkownikom wyeliminować błędy i usprawnić cykl pracy z dokumentami.

Narzędzie ułatwia Teams tworzenie dokładnych, wolnych od błędów dokumentów i powodzenie w ich tworzeniu. Wykorzystując PandaDoc, Teams mogą usprawnić swój cykl pracy, zmniejszyć liczbę błędów i poprawić ogólną wydajność.

Najlepsze funkcje PandaDoc

Niestandardowy branding umożliwiający personalizację dokumentów za pomocą brandingu, w tym logo i schematów kolorów

Analityka umożliwiająca szczegółowe spojrzenie na interakcję odbiorców z dokumentami

Szablony do tworzenia i zapisywania dokumentów w różnych formatach i stylach

Współpraca w czasie rzeczywistym do pracy nad dużymi plikami z innymi członkami zespołu

Podpisy elektroniczne do podpisywania i wysyłania plików

Limity PandaDoc

Mniej integracji i droższe ceny niż w przypadku innych programów do udostępniania plików

Limit funkcji aplikacji mobilnej w porównaniu do wersji webowej

Ceny PandaDoc

Wersja Free

Essentials : 19 USD/miesiąc za użytkownika

: 19 USD/miesiąc za użytkownika Business : $49/miesiąc na użytkownika

: $49/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z PandaDoc, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje PandaDoc

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (900+ recenzji)

9. Box

przez Box Chmura treści Box to potężne narzędzie, które zapewnia dostawcom bezpieczną platformę do współpracy nad ważną zawartością. Przy tak wielu osobach zaangażowanych w typowy biznes, od teamów i niestandardowych klientów po partnerów i sprzedawców, posiadanie scentralizowanej lokalizacji do współpracy jest kluczowe.

Jedną z kluczowych zalet chmury zawartości w Box są jej funkcje bezpieczeństwa. Platforma została zaprojektowana tak, aby cała zawartość była bezpieczna, zapewniając ochronę poufnych informacji przez cały czas. Daje to firmom pewność, że ich zawartość jest bezpieczna i pozwala im skupić się na osiąganiu celów.

Najlepsze funkcje usługi Box

Zaawansowane narzędzia uczenia maszynowego do natywnej ochrony przed wyciekiem danych i wykrywania cyberzagrożeń

Integracja z innymi aplikacjami do pracy, takimi jak ClickUp, Microsoft Teams i Oracle NetSuite

Notatki Box do tworzenia planów i harmonogramów projektów

Box Sign dla nieograniczonej liczby podpisów elektronicznych

Funkcja wysyłania dużych plików jednym kliknięciem

Limity Box

Próba otwarcia wielu plików PDF z interfejsu wyszukiwania Box Drive może spowodować błąd

Szyfrowanie kluczem prywatnym jest funkcją płatną

Cennik usługi Box

Skontaktuj się z Box, aby uzyskać szczegółowe informacje

Box oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (4,800+ recenzji)

: 4.2/5 (4,800+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (5,000+ recenzji)

10. OneDrive

przez Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive to potężne narzędzie do współpracy zespołowej i udostępniania plików. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i funkcjom umożliwia zespołom łatwe przechowywanie i udostępnianie plików z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym.

Platforma oferuje również bezpieczne udostępnianie plików i ustawienia zabezpieczeń klasy Enterprise, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Oprogramowanie do udostępniania plików jest niezbędne do współpracy między zespołami, dlatego OneDrive ułatwia ustawienie uprawnień użytkowników na różnych poziomach i zapewnia szyfrowanie dla spokoju ducha.

Najlepsze funkcje OneDrive

Zaawansowane zabezpieczenia, w tym szyfrowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i termin ważności udostępnianych połączeń

Bezproblemowa integracja z innymiMicrosoft Office aplikacje

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych dokumentów i numer historii wersji plików cyfrowych

Blokowanie pobierania udostępnianych plików praca oprogramowania do udostępniania plików

Kontrola udostępniania w celu autoryzowania określonych autorów

Limity OneDrive

Potencjalnie ograniczona wartość, jeśli Teams nie korzystają z innych produktów Microsoft Office

Brak czatu na żywo lub linii wsparcia 24/7

Cennik usługi OneDrive

OneDrive for Business (Plan 1) : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika OneDrive for Business (Plan 2) : 10 USD/miesiąc na użytkownika

: 10 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Basic : $6/miesiąc na użytkownika

: $6/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

OneDrive oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (9 098 recenzji)

: 4.3/5 (9 098 recenzji) Capterra: 4.5/5 (10 526 recenzji)

Znajdź najlepsze oprogramowanie do udostępniania plików dla swojego Teams

Gotowy, aby przenieść współpracę swojego Teams na wyższy poziom? ClickUp to idealne rozwiązanie z intuicyjnym interfejsem i rozbudowanymi funkcjami. Organizuj wszystkie rodzaje zawartości, przydzielaj zadania i terminy, przechowuj dokumenty, planuj harmonogramy projektów i śledź postępy - wszystko w jednym miejscu.

Jeśli jesteś częścią małego zespołu lub dużego Enterprise, ClickUp jest tutaj, aby uprościć nawet najtrudniejsze elementy efektywnego udostępniania plików. Utwórz darmowe konto już dziś !