10 przykładów przepływu pracy i przypadków użycia w 2024 r

O ile nie siadasz do ręcznie malowanego autoportretu z psem, bycie w bezruchu nigdy nie jest dobrą rzeczą.

Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o procesy biznesowe i powtarzalne przepływy pracy .

Trudno będzie znaleźć historie sukcesu firm, które "zawsze robiły rzeczy w ten sposób." I uwierz mi, nikt nie będzie tęsknił za czasem spędzonym na zajętej pracy, który w przeciwnym razie mógłby być zarezerwowany na koktajl po pracy.

Stagnacja w procesach ostatecznie zagraża potencjałowi rozwoju firmy i prowadzi do wąskich gardeł, a nawet niewykorzystanych możliwości. 🙅🏼‍♀️

Na szczęście mamy teraz automatyzację przepływu pracy, która może wykonać wiele ciężkich zadań na tym froncie!

Z pomocą elastycznych aplikacje do zarządzania przepływem pracy do monitorowania aktualizacji, klientów, raportów, żądań i innych, wiele codziennych powtarzalnych zadań można zautomatyzować.

Wyeliminowanie tych żmudnych zadań do wykonania sprawi, że Twój harmonogram zyska mnóstwo nowego czasu na krytyczne zadania i doprowadzi do zwiększenia produktywności całego zespołu. 😍

Korzyści z właściwego automatyzacja przepływu pracy są jasne, ale wyzwanie polega na znalezieniu najlepszej automatyzacji, aby usprawnić procesy i stworzyć zoptymalizowany przepływ pracy swoich marzeń.

Ale nie jesteś w tym sam! Jesteśmy tu dla Ciebie na każdym kroku, oferując 10 przykładów efektywnego przepływu pracy i pomocnych wskazówek od profesjonalistów z branży, którzy przysięgają na swoje procesy.

Zaczynamy 🙂🚗

10 przykładów przepływu pracy dla różnych zespołów

Zacznijmy od podstaw.. czym jest zarządzanie przepływem pracy ?

Zarządzanie przepływem pracy to proces mapowania proces mapowania kolejności działań, które należy wykonać, aby osiągnąć cel lub ukończyć większe zadanie. W tym proces biznesowy można również zidentyfikować działania, które można zautomatyzować za pomocą narzędzia narzędzie do zarządzania przepływem pracy .

Wygładzi to lub zapobiegnie opóźnieniom między krokami w procesie, aby utrzymać przepływ pracy tak produktywny, jak to tylko możliwe. Tak proaktywnie! 👏

Te 10 przykładów przepływu pracy da ci wyobrażenie o tym, jak różne zespoły myślą o swoich procesach, platformach używanych do optymalizacji tych procesów biznesowych i jak stworzyć własny przepływ pracy. 💯

1. Zarządzanie przepływem pracy w rekrutacji

Kiedy znajdziesz idealnego kandydata, chcesz, aby jak najszybciej dołączył do zespołu.

Usprawniony proces rekrutacji jest niezbędny, aby to przejście było płynne i zorganizowane. Pokazuje on również kandydatowi, że Twoja firma poważnie podchodzi do sprawy i że Twoje zainteresowanie nim jest szczere.

Ponadto, płynny przepływ pracy jest sekretem zapewnienia, że właściwi potencjalni kandydaci znajdą Twoje możliwości i żaden kandydat nie wpadnie przez pęknięcia.

Dzięki automatyzacji pracy związanej z procesem rekrutacji, zespół ds. talentów może skupić się na tym, co najważniejsze - umiejętnościach kandydata, jego wartościach i prawdopodobieństwie odniesienia sukcesu na danym stanowisku. Oto przykład tego, jak to wygląda w firmie ClickUp . 👉

Menedżer ds. rekrutacji identyfikuje potrzebę i określa wymagania dotyczące pracy Menedżer ds. rekrutacji tworzy odpowiedni opis stanowiska i wysyła go do zespołu rekrutacyjnego Członek zespołu rekrutacyjnego tworzy zadanie dla otwartego stanowiska i dodaje je do listy w ClickUp, która jest zorganizowana według działów i uszeregowana według priorytetu Członek zespołu rekrutacyjnego tworzy ofertę pracy z linkiem do formularza ClickUp Stanowisko jest publikowane na stronie internetowej firmy,media społecznościoweoraz na portalach z ofertami pracy Kandydat aplikuje na stanowisko za pośrednictwem jednego z tych ogłoszeń, a informacje z formularza automatycznie stają się zadaniem do sprawdzenia przez zespół rekrutacyjny Jeśli kandydat spełnia wszystkie kryteria menedżerów ds. rekrutacji, przeprowadzana jest wstępna rozmowa kwalifikacyjna Jeśli nie, do kandydata wysyłana jest uprzejma wiadomość e-mail z odmową

Zawsze znajdź idealnego kandydata dzięki przemyślanemu procesowi rekrutacji w ClickUp Whiteboards Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp można wykorzystać do uproszczenia i usprawnienia procesu rekrutacji w firmie. Szablon ten może pomóc zespołom HR stworzyć skuteczną strategię rekrutacji na wolne stanowiska w firmie, zapewniając jasny i zorganizowany plan. Zawiera przewodnik krok po kroku, który pomaga zespołom nakreślić proces rekrutacji od początku do końca, w tym publikowanie ofert pracy, przeglądanie CV, planowanie rozmów kwalifikacyjnych i procedury oferowania pracy.

2. Workflow wdrażania pracowników

Przyciągnięcie do firmy talentów z najwyższej półki wymaga starannego przemyślenia i wysiłku - ale pozyskanie idealnego kandydata to tylko połowa sukcesu.

Proces wdrażania jest pierwszym doświadczeniem nowego pracownika jako pracownika i nada ton temu, jak firma będzie go traktować w przyszłości.

To coś więcej niż dzień samotnego czytania podręcznika lub podpisywania stosu dokumentów proces wdrażania pracownika to kluczowe pierwsze wrażenie. Potraktuj go jako okazję do wykazania się pasją i zdolnością firmy do:

Pomagać pracownikom w rozwoju

Promować zdrowe samopoczucie fizyczne i psychiczne

Oferować wsparcie

Ułatwiać płynne przejście do nowego zespołu

Angażować się w rozmowy na ważne tematy

I wiele więcej!

Onboarding powinien być tak pouczający, angażujący i wydajny, jak to tylko możliwe, co wymaga dobrze zaplanowanych działań analiza przepływu pracy aby każdy nowy pracownik zaczynał od właściwej stopy. Zanim oferta zostanie wysłana, oto jak może wyglądać proces pre-onboardingu w ClickUp:

Kandydat przesyła aplikację ClickUpFormularz na wolne stanowisko Formularz przekierowuje do listy potencjalnych kandydatów w ClickUp do sprawdzenia Formularz przekształca się w zadanie o statusie RECEIVED Po zakończeniu procesu rozmowy kwalifikacyjnej zadanie kandydata zostaje przeniesione do statusu NEW HIRE , co powoduje utworzenie nowego zadania dla zespołu ClickUp ds. onboardingu

Wierz lub nie, ale proces onboardingu pracownika rozpoczyna się jeszcze przed złożeniem oferty - zaczyna się od pierwszego kontaktu. Aplikacje Workflow mają kluczowe znaczenie dla śledzenia komunikacji, aktualizacji i kolejnych kroków w całym procesie procesu onboardingu . W ClickUp zmiany niestandardowego statusu zadania wyzwalają nowy zestaw automatyzacji zadań, aby usunąć ręczną pracę z zespołu onboardingowego.

W statusie HIRED wypełnia się komentarz dla trenera onboardingu i menedżera ds. rekrutacji, aby mogli się połączyć W statusie OFFER SIGNED nowo zatrudniona osoba otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail "Welcome" z informacjami przygotowującymi do pierwszego dnia pracy W statusie **EQUIPMENT** , lista kontrolna materiałów wypełnia się w ramach zadania dla całego wymaganego sprzętu roboczego. Gdy każdy element zostanie oznaczony jako kompletny, kolejna automatyzacja przenosi status zadania do REVIEW W statusie REVIEW , trener onboardingu będzie wiedział, że wszystkie elementy działań wstępnych są kompletne W statusie DIRECTORY zadanie nowego pracownika pozostanie na liście katalogów do końca jego zatrudnienia w ClickUp

Uwzględnij każdy krok w procesie wdrażania nowego pracownika przed jego pierwszym dniem dzięki wizualnemu przepływowi pracy utworzonemu w ClickUp Whiteboards

Podoba Ci się to, co tu widzisz? Sprawdź nasz blog, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Zespół onboardingowy ClickUp korzysta z ClickUp . 💜 Szablon wdrożenia pracownika ClickUp to gotowy szablon, który można wykorzystać do usprawnienia procesu wdrażania nowych pracowników. Szablon ten zawiera przewodnik krok po kroku obejmujący wszystkie aspekty procesu wdrażania, w tym dokumenty HR, zasady i procedury firmy, harmonogramy szkoleń i inne.

3. Proces wdrażania klienta

The proces wdrażania klienta jest tak samo ważny jak procesy pracownicze.

Niespójny proces wdrażania klienta może być tym, co stoi na przeszkodzie, aby klienci w pełni zanurzyli się w Twoim produkcie, zwłaszcza jeśli wymaga to dodatkowych narzędzi do nauki, aby w pełni zintegrować go z zespołem.

Oto jak Belén Papa , analityk ds. marketingu cyfrowego w Flokzu wykorzystuje automatyzację przepływu pracy, aby zoptymalizować proces wdrażania klientów:

Możesz zautomatyzować przypomnienia, e-maile i raporty w zależności od przepływu pracy. Kiedy rejestrujesz nowego klienta, możesz wprowadzić wszystkie jego informacje do systemu: kraj, język, firmę itp. Dzięki Flokzu przekształcamy te informacje w cenne metryki i statystyki Przepływ pracy rozpoczyna się po zarejestrowaniu nowego klienta. Możesz ustawić automatyczną spersonalizowaną wiadomość e-mail, w której powitasz i zaprosisz go na pierwsze spotkanie z Customer Success Managerem. Podczas tego pierwszego spotkania ustalane są wspólne cele i plany, aby pokazać klientowi, jak najlepiej wykorzystać usługę Od tego momentu CSM staje się partnerem w sukcesie klienta i przypisuje klienta do kierownika, aby kontynuować proces Dzięki Flokzu, Executive może ustawić automatyczne przypomnienia z terminami, aby śledzić i zapewnić, że każdy cel zostanie osiągnięty. Po zakończeniu procesu wdrażania i ustabilizowaniu klienta można automatycznie powiadomić dyrektora generalnego i dyrektora operacyjnego

Belén Papa , analityk ds. marketingu cyfrowego w Flokzu

Przykład procesu wdrażania klienta we Flokzu

Użycie Szablon wdrażania klienta ClickUp aby stworzyć wydajne i spójne środowisko onboardingowe dla swoich klientów, pomagając im szybko i łatwo rozpocząć korzystanie z ich produktów lub usług. Szablon umożliwia firmom dostosowanie procesu wdrażania do ich konkretnych potrzeb i wymagań, zapewniając, że klienci otrzymają odpowiednie informacje i wsparcie, którego potrzebują.

4. Obieg wniosków o urlop

Nawet jeśli pracujesz dla modnego startupu z nieograniczoną liczbą WOM i urlopów, musisz uzyskać zatwierdzenie wniosku przez menedżera.

Efektywny obieg wniosków urlopowych pomoże ci pozostać po dobrej stronie każdego menedżera (i działu HR), utrzymując wnioski urlopowe z dala od czatu zespołowego lub zajętych skrzynek odbiorczych e-mail. Ponadto zautomatyzowany proces pomaga w szybszym przetwarzaniu zgłoszeń! Dzięki temu możesz zacząć planować plażę tak szybko, jak to możliwe.

Oto kolejny przepływ pracy udostępniony przez Belén Papa pokazujący, w jaki sposób wdraża ona obieg wniosków urlopowych swoich pracowników:

_W naszym procesie wnioskowania o urlop można zobaczyć, o ile prostszy może być przepływ pracy, gdy zautomatyzuje się proces za pomocą oprogramowania BPM, takiego jak Flokzu Pracownicy wypełniają spersonalizowany publiczny formularz, który jest automatycznie wysyłany do działu kadr w celu zaakceptowania lub odrzucenia. Można ustawić przypomnienia i terminy, aby upewnić się, że dział kadr szybko podejmie decyzję Po podjęciu decyzji zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem pracownika, czy jego wniosek został zaakceptowany, czy nie. Ta opcja jest niezwykle pomocna dla firm zatrudniających setki pracowników

Belén Papa , analityk ds. marketingu cyfrowego w Flokzu

Przykład obiegu wniosków urlopowych we Flokzu Bonus: Oprogramowanie BPM

5. Przepływ pracy zleceń sprzedaży

Zamówienia sprzedaży obejmują oferty, faktury, szacunki, zwroty, informacje o produktach i nie tylko. To dużo do zarządzania. 😳

Bez względu na wielkość firmy lub branżę, posiadanie cyfrowego przepływu pracy w celu śledzenia wszystkich zamówień sprzedaży jest must. Nie tylko zapewnia to porządek, ogranicza bałagan i pomaga dokładnie śledzić rentowność, ale także robi to szybciej.

Rezygnacja z cyfrowego procesu zamówień sprzedaży może prowadzić do znacznych opóźnień w oczekiwaniu na podpisy lub zatwierdzenia - a rezygnacja z automatycznego przepływu pracy może być równie burzliwa.

Cyfrowe formularze i podpisy elektroniczne wypełnione w oprogramowaniu do zarządzania przepływem pracy mogą wyzwalać nowe zadania lub powiadomienia po ich zakończeniu, pomagając zespołom przetwarzać zamówienia szybciej i praktycznie z dowolnego miejsca.

Oto przykład tego, jak może wyglądać obieg zleceń sprzedaży:

Sprzedawca lub klient tworzy zamówienie za pomocą ClickUp Forms Przesłanie formularza automatycznie tworzy odpowiednie zadanie dla tego zamówienia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami o kliencie i zamówieniu Menedżer sprzedawcy zatwierdza zamówienie i jest ono wysyłane do klienta Klient zatwierdza zamówienie, a dział księgowości otrzymuje powiadomienie Księgowość wystawia klientowi fakturę Klient otrzymuje zamówienie Odpowiednie zadanie jest zakończone i pozostaje na zorganizowanej liście do przechowywania dokumentacji

Powiązane:_ CRM Workflows

Upewnij się, że żadne zamówienie lub prośba klienta nie umknie uwadze dzięki szczegółowemu procesowi utworzonemu w ClickUp Mind Maps

6. Przepływ pracy kampanii e-mail

Frfr, kampanie e-mailowe są trudne. 🥵

Ale dobrze przeprowadzona kampania e-mailowa może przynieść Twojej firmie wiele nowego zainteresowania i przychodów. Co więcej, jest to również świetny i bardziej spersonalizowany sposób na nawiązanie kontaktu z subskrybentami lub klientami, których chcesz pociągnąć dalej w dół lejka.

Więc jeśli jeszcze nie wsiadłeś do pociągu z obiegiem wiadomości e-mail, nadszedł czas, aby wejść na pokład. 🚂

Poza aspektem związanym z relacjami z klientami w marketingu e-mailowym, przepływ pracy w kampanii e-mailowej powinien pomóc zaoszczędzić czas, zarządzać klientami w wielu kanałach i być dostosowany do każdego celu kampanii.

Załóżmy, że nowy użytkownik właśnie zasubskrybował Twojego bloga. Przepływ pracy powitalnej kampanii e-mailowej pomoże ci nawiązać kontakt z nowym subskrybentem, pogłębić relacje i poprowadzić go do treści na twoim blogu, które prawdopodobnie pokochają.

Oto przykład tego, jak może wyglądać taki przepływ pracy:

Nowy subskrybent dołącza do Twojej listy mailingowej Wstępnie napisana wiadomość powitalna jest wysyłana do tego subskrybenta Po dwóch dniach sprawdź, czy którykolwiek z linków w powitalnej wiadomości e-mail został kliknięty Wyślij kolejną wiadomość e-mail z treścią spersonalizowaną pod kątem zainteresowań subskrybenta na podstawie klikniętych przez niego linków

Zaplanuj i przeprowadź burzę mózgów na temat każdej możliwości w swojej kampanii e-mailowej dzięki Whiteboards w ClickUp

7. Przepływ pracy w marketingu treści

Przepływ pracy, który jest mi bardzo bliski. 💓

Tworzenie wysokiej jakości treści ma kluczowe znaczenie dla ugruntowania pozycji marki jako lidera w branży. Przyciąga nowych potencjalnych klientów, buduje zaufanie wśród obecnych klientów i zapewnia kolejną okazję do promowania swoich produktów i usług.

Nie ma w tym nic dziwnego, ale w ClickUp używamy ClickUp do tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych treści przepływ pracy w marketingu treści aby regularnie publikować jak najwięcej treści. Istnieje jednak więcej niż tylko jeden sposób, w jaki różne zespoły mogą osiągnąć swoje unikalne cele w zakresie treści.

Oto jak Kashyap Trivedi , Growth Marketer w Salesmate stworzył i wdrożył swoją zawartość marketingowy przepływ pracy :

Używamy Salesmate's Pipeline Management (Kanban) do zarządzania przepływem treści dla naszego zespołu marketingowego. Zasadniczo podzieliliśmy całą podróż treści na serię kroków i przekształciliśmy ją w potok Gdy transakcja (karta treści) zostanie przeniesiona do następnego etapu, odpowiednie osoby są przypisywane do następnego zadania za pomocą Salesmate Workflow Automation

Kashyap Trivedi , Growth Marketer w Salesmate

Przykład przepływu pracy w marketingu treści w Salesmate

Przykład automatyzacji przepływu treści w Salesmate

chcesz dowiedzieć się więcej o różnych przepływach pracy w marketingu treści i zobaczyć, jak dostosowujemy nasze procesy blogowe w ClickUp?

Nie szukaj dalej niż to seminarium z naszej konferencji produktywności LevelUp! Poznaj najlepsze praktyki i narzędzia, które ClickUp ma do zaoferowania w zakresie zarządzania różnymi częściami projektu przepływu pracy przy projektowaniu stron internetowych jak pisarze, projektanci i programiści.

Zespoły marketingowe mogą używać Szablon kalendarza treści ClickUp do tworzenia i zarządzania strategią content marketingową. Szablon ten pomaga zespołom planować i organizować tworzenie, publikację i promocję treści, zapewniając, że pozostaną one na szczycie swoich celów content marketingowych.

8. Przepływ pracy zatwierdzania projektu

Upewnienie się, że każdy projekt, kopia, marketing i wybór produktu są zgodne z Twoją marką, to pełnoetatowa, wszechstronna praca.

Podobnie jak każdy wniosek HR lub sugestia przekąski w jadalni, wszystkie projekty muszą być zgodne z ustalonym procesem zatwierdzania, zanim otrzymają zielone światło. 🚦

To proces projektowania może wyglądać mniej więcej tak:

Wniosek projektowy jest składany wraz z ogólnym pomysłem i możliwą makietą planowanego projektu Koncepcja projektu lub makieta jest zatwierdzana Projektant otrzymuje żądanie i tworzy obraz lub grafikę na podstawie zatwierdzonej koncepcji Projekt jest sprawdzany przez kierownika i zatwierdzany lub odsyłany z konkretnymi uwagami dotyczącymi drobnych zmian

Konceptualizuj i śledź proces projektowania od początku do końca za pomocą ClickUp Mind Maps

9. Proces wprowadzania produktu na rynek

Za każdym udanym wprowadzeniem produktu na rynek stoi mnóstwo ruchomych części - i być może w pewnym momencie także kilka łez.

Niezbędne jest dostosowanie zwinnych zespołów w zakresie wszystkich procesów, komunikatów i celów związanych z produktem na długo przed wprowadzeniem go na rynek, a wykonanie tej pracy będzie wymagało czegoś więcej niż tylko szczegółowej listy kontrolnej.

Oto jak to zrobić Gabrielle Lafontaine , dyrektor ds. marketingu produktów i partnerstw w Unito stworzyła i wdrożyła swój przepływ pracy związany z wprowadzeniem produktu na rynek:

Wprowadzanie produktów na rynek jest trudne, więc zaprojektowaliśmy ten szablon _aby ułatwić połączenie planowania (które odbywa się w Miro) z ClickUp (gdzie praca jest faktycznie wysyłana i śledzona) Nasze uruchomienie wymagało miesięcy ciężkiej pracy nad badaniami, planowaniem, projektowaniem, budowaniem, a następnie ostatecznym uruchomieniem, co oznacza DUŻO pracy współpracy międzyfunkcyjnej między produktami _menedżerami, programistami, projektantami, marketingiem i zespołami zorientowanymi na klienta Zarządzanie wszystkimi osobami w każdym dziale i zapewnienie, że wszystko zostanie dostarczone na czas, a nic nie umknie uwadze, może wymagać wiele wysiłku. Wykorzystaliśmy Unito do zbudowania tego przepływu pracy, aby pomóc w dostarczaniu największych i najbardziej złożonych produktów

Gabrielle Lafontaine , dyrektor ds. marketingu produktów i partnerstw w Unito

Przykład przepływu pracy przy wprowadzaniu produktu na rynek w Unito

Zespoły produktowe mogą używać Szablon uruchomienia produktu ClickUp aby zaplanować i przeprowadzić udane wprowadzenie produktu na rynek. Szablon ten zawiera przewodnik krok po kroku obejmujący wszystkie aspekty procesu wprowadzania produktu na rynek, w tym badania rynku, rozwój produktu, testowanie i promocję.

10. Przepływ pracy procesu wsparcia

Przepływy pracy związane z obsługą klienta lub wsparciem technicznym to doskonały sposób na zapewnienie, że na pytania każdego klienta zostaną udzielone odpowiedzi, a potrzeby zostaną zaspokojone w odpowiednim czasie.

Klienci chcą wiedzieć, że ich głos jest słyszany, a ich doświadczenie z produktem lub usługą jest dla Ciebie ważne - a niezawodny proces wsparcia jest kluczem do osiągnięcia tego celu.

Ten przepływ pracy to zasadniczo sekwencja zautomatyzowanych działań podejmowanych przez każdego agenta obsługi klienta w celu rozwiązania skarg, pytań lub problemów, które może mieć klient. Rozwiązywanie problemów jest jedną z najczęstszych sytuacji, z jakimi agenci obsługi klienta spotykają się na co dzień, a częścią tego, co czyni je tak ważnymi, jest to, że kwestie te są często ograniczone czasowo.

Oznacza to, że będziesz chciał zająć się tymi kwestiami jak najszybciej.

W ClickUp przepływ pracy procesu wsparcia może wyglądać mniej więcej tak:

Klient wypełnia formularz zgłoszenia, podając podstawowe informacje, szczegółowy opis problemu i jego priorytet Formularz staje się zadaniem w ClickUp i zostaje przypisany do członka zespołu Customer Success Zespół Customer Success dostarczy rozwiązanie lub eskaluje sprawę do odpowiedniej osoby

Wizualnie stwórz swój plan działania dla każdego zgłoszenia i problemu klienta za pomocą ClickUp Mind Maps

Jak utworzyć przepływ pracy dla swojej firmy w ClickUp

TL;DR, istnieje przykład przepływu pracy dla dosłownie wszystkiego. Ale nie chcesz przeskakiwać między oprogramowaniem do przepływu pracy, aby przeprowadzić każdy proces.

Rozwiązanie?

Kompleksowa platforma produktywności, która centralizuje wszystkie przepływy pracy - bez względu na wielkość zespołu lub branżę. AKA, ClickUp . 🤓

Wśród biblioteki w pełni konfigurowalnych funkcji ClickUp znajdują się Mapy myśli i tablica cyfrowa narzędzie do tworzenia wysoce wizualnych, angażujących i zautomatyzowanych przepływów pracy dla dowolnego przypadku użycia. Wszystko to bez konieczności otwierania kolejnej karty. ClickUp Mind Maps są idealne do wizualizacji krok po kroku procesu dowolnego projektu lub przepływu pracy.

Mapuj i organizuj pomysły za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania. Następnie przeciągnij gałęzie, aby pokazać relacje zadań i zależności, lub dostosuj lokalizacje węzłów, aby uporządkować i zmienić układ obszaru roboczego.

Projektowanie przepływu pracy od podstaw za pomocą ClickUp Mind Maps w trybie Blank i przekształcanie węzłów w zadania, które można wykonać Oprogramowanie do tablic cyfrowych przeżywa obecnie rozkwit - ale czy wiesz, że ClickUp jest jedną z niewielu platform, które samodzielnie budują funkcję tablicy? 🏡 Tablice ClickUp zapewniają nieskończone płótno do rysowania przepływów pracy dowolnego rodzaju - nawet Mind Maps! Nie wspominając o tym, że ClickUp oferuje mnóstwo szablonów przepływu pracy specjalnie dla tablic do współpracy, aby pomóc Ci szybciej zaoszczędzić czas.

Dodawaj kształty, które przekształcają się bezpośrednio w zadania ClickUp i łączą się z przepływem pracy, a następnie rysuj połączenia między nimi, aby łatwo pokazać kolejność zadań.

Rysuj połączenia między dowolnymi kształtami lub mediami na Whiteboard, aby zbudować swój przepływ pracy w ClickUp

Bez względu na branżę, ClickUp będzie Twoim nowym ulubionym narzędziem do zarządzania procesami i przepływem pracy.

a czy wspomnieliśmy, że te funkcje to całkowicie darmowe zacznij oszczędzać czas, automatyzując i usprawniając swoje procesy w ClickUp. ♻️