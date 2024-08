10 najlepszych programów do automatyzacji dokumentów w 2024 roku

Wyobraź sobie, że siedzisz przy biurku, a nad tobą góruje góra papierkowej roboty. Frustrujące, prawda? Ręczne zarządzanie dokumentami jest nie tylko przytłaczające, ale i czasochłonne. A co, gdybyś mógł usiąść, zrelaksować się i zlecić tworzenie niezbędnych dokumentów? Wejdź do świata oprogramowania do automatyzacji dokumentów.

Oto jak to działa: Narzędzie do automatyzacji dokumentów wykorzystuje predefiniowane szablony i sztuczną inteligencję (AI) do automatyzacji dokumentów w kilka sekund.

W tym przewodniku przyjrzymy się bliżej 10 najlepszym narzędziom do automatyzacji dokumentów do wykorzystania w 2024 roku.

Czym jest oprogramowanie do automatyzacji dokumentów?

System automatyzacji dokumentów wykorzystuje połączenie predefiniowanych szablonów i najnowocześniejszej sztucznej inteligencji (AI), aby przekształcić proces ręcznego generowania dokumentów.

Pomyśl o tym w ten sposób: wprowadzasz swoje dane, a platforma do automatyzacji dokumentów zajmuje się tym, generując dokument w ciągu kilku sekund. Automatyzacja tego, co w przeciwnym razie byłoby żmudnym i czasochłonnym zadaniem. Jest to szybkie, łatwe i przede wszystkim wydajne.

Brzmi prosto. Ale nie daj się zwieść tej prostocie. Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów to potężne narzędzie. Jest to narzędzie do usprawniania procesów które drastycznie zmniejsza możliwość błędu ludzkiego, zwiększa wydajność i daje więcej czasu na skupienie się na tym, co naprawdę ważne - rozwijaniu biznesu.

Czego należy szukać w narzędziach do automatyzacji dokumentów?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do automatyzacji dokumentów może wydawać się zniechęcający. Rynek jest nasycony, a jakość jest różna. Wiedza o tym, czego szukać w narzędziach do generowania dokumentów, może mieć ogromne znaczenie. Oto lista kontrolna funkcji, na które należy zwrócić uwagę:

Łatwość obsługi: Twoje oprogramowanie powinno mieć łatwy w użyciu interfejs, który usprawnia cykl pracy i nie wymaga skomplikowanych umiejętności technicznych

Twoje oprogramowanie powinno mieć łatwy w użyciu interfejs, który usprawnia cykl pracy i nie wymaga skomplikowanych umiejętności technicznych Integracja : Oprogramowanie powinno łatwo integrować się z innymi aplikacjami i narzędziami, których już używasz w swoim cyklu pracy

: Oprogramowanie powinno łatwo integrować się z innymi aplikacjami i narzędziami, których już używasz w swoim cyklu pracy Bezpieczeństwo : Biorąc pod uwagę, że będziesz pracować z wrażliwymi danymi, oprogramowanie musi mieć solidne zabezpieczenia

: Biorąc pod uwagę, że będziesz pracować z wrażliwymi danymi, oprogramowanie musi mieć solidne zabezpieczenia Możliwości AI: Poszukaj oprogramowania, które wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia liczby błędów

Poszukaj oprogramowania, które wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia liczby błędów Niestandardowość: Oprogramowanie powinno umożliwiać niestandardowe dostosowywanie szablonów dokumentów do konkretnych potrzeb

Celem jest znalezienie automatyzacji procesów dokumentowych, która spełni Twoje potrzeby i ułatwi Ci pracę.

10 najlepszych programów do automatyzacji dokumentów w 2024 roku

Oto nasze ulubione narzędzia do generowania dokumentów na rynku. Zanurzmy się i znajdźmy to, które najbardziej Ci odpowiada.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Wyobraź sobie ClickUp jako najlepszego pomocnika Twojego zespołu, niezależnie od tego, czy jest to zespół jednoosobowy, czy 1000 osób. To potężna platforma wydajności i jeden z najbardziej wydajnych najlepszych narzędzi do pisania na rynku. Został zaprojektowany, aby przyspieszyć współpracę i obsłużyć całą pracę pod jednym cyfrowym dachem. Got a dokument projektu do aktualizacji, formatu lub udostępniania? ClickUp Docs jest do Twojej dyspozycji. I to nie tylko dla Twoich oczu. Możesz udostępniać dokumenty każdemu.

ClickUp Docs oferuje zagnieżdżone podstrony w ramach jednego dokumentu, dzięki czemu organizowanie powiązanych dokumentów jest dziecinnie proste. Obawiasz się nieoczekiwanych zmian? Ustaw poziomy ochrony, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej pracy.

Oto najlepsza część: ClickUp's oprogramowanie do zarządzania dokumentami jest idealne do pracy zdalnej w czasie rzeczywistym i asynchronicznej. Cała istotna dokumentacja jest dostępna w kontekście zadań i projektów co oznacza, że możesz pożegnać się z przełączaniem aplikacji. Jak to się ma do wygody?

ClickUp najlepsze funkcje

Eksport zawartości jako dokumenty PDF

Freeszablony dokumentacji dla każdego przypadku użycia

Usprawnienie cyklu pracy dzięki AI tworzyć inteligentne prognozy ipoprawić ogólną wydajność zClickUp AI* Dodawaj tabele, obrazy, wideo i inne elementy, aby tworzyć bogate wrażenia multimedialne

Dokumenty ClickUp umożliwiają edycję w czasie rzeczywistym i współpracę

Kontrola dostępu do dokumentów prawnych w celu ochrony przed niepożądanymi zmianami

Limity ClickUp

Mnogość funkcji może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Sporadyczne wolne czasy ładowania

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4./7/5 (ponad 3 000 recenzji)

2. PandaDoc

przez PandaDoc Pomyśl o PandaDoc jako o mistrzu zarządzania dokumentami, który utrzymuje wszystko w ryzach - zatwierdzenia, komentarze, śledzenie wersji - możesz to nazwać. Potrzebujesz współpracować nad dokumentem? Chcesz wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym? PandaDoc ma wszystko pod kontrolą. Wszyscy są zsynchronizowani i żadna aktualizacja nie zostanie pominięta.

Ale tutaj wszystko staje się jeszcze lepsze. PandaDoc to nie tylko zarządzanie dokumentami; to tak, jakbyś miał osobistego korektora w swoim zespole, który pomoże Ci wyeliminować błędy i przyspieszyć cykl pracy nad dokumentami.

Dzięki PandaDoc tworzenie bezbłędnych dokumentów jest dziecinnie proste. Cykl pracy Twojego zespołu staje się płynny, błędy schodzą na dalszy plan, a wydajność wzrasta.

Najlepsze funkcje PandaDoc

Interfejs "przeciągnij i upuść" ułatwia tworzenie dokumentów

Płynna integracja z większością platform CRM

Analityka zapewnia cenny wgląd w wydajność dokumentów

Limity PandaDoc

Aplikacja mobilna mogłaby mieć więcej funkcji

Wymaga nauki, aby opanować wszystkie funkcje oprogramowania do zarządzania dokumentami

Ceny PandaDoc

Free eSign

Essentials : 19 USD/miesiąc

: 19 USD/miesiąc Business : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

PandaDoc oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

3. Docupilot

przez Docupilot Oto zaawansowane oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, które znacznie ułatwi Ci życie. Docupilot ułatwia zarządzanie dokumentami. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala szybko tworzyć i organizować dokumenty, od ofert sprzedaży po faktury. Niestandardowy interfejs pozwala dostosować każdy dokument do własnych potrzeb.

Narzędzie to wyróżnia się pod względem automatyzacji generowania dokumentów. Dzięki Docupilot można korzystać z istniejących szablonów dokumentów lub projektować nowe, a następnie wypełniać je automatycznie przy użyciu danych z różnych źródeł, takich jak Arkusze Google, systemy CRM lub formularze internetowe. Funkcja ta może usprawnić proces tworzenia danych.

Docupilot przychodzi z pomocą w zakresie współpracy dzięki swoim funkcjom udostępniania i kontroli dostępu. Umożliwia bezpieczne udostępnianie dokumentów członkom zespołu, klientom lub innym osobom, które ich potrzebują. A dzięki kontroli dostępu to Ty decydujesz, kto może wyświetlać, edytować lub zarządzać dokumentami.

Najlepsze funkcje Docupilot

Automatyczne tworzenie dokumentów z szablonów

Połączenie z ponad 1000 aplikacji

Umożliwia firmom wykorzystanie ich marki w dokumentach

Limity Docupilot

Ograniczone opcje projektowania w edytorze dokumentów

Może nie oferować tylu funkcji, co niektórzy konkurenci

Ceny Docupilot

Starter: $29/miesiąc

$29/miesiąc Plus: $99/miesiąc

$99/miesiąc Pro: 149 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Docupilot

G2: 4.9/5 (ponad 4 recenzje)

4.9/5 (ponad 4 recenzje) Capterra: 5/5 (ponad 40 recenzji)

Bonus: Sprawdź 10 najlepszych programów do edycji dokumentów w 2024 roku

4. ExperLogix

przez ExperLogix Głównym celem ExperLogix jest wyeliminowanie monotonii generowania dokumentów. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia ze złożonymi ofertami, zamówieniami czy zestawieniami materiałów, ExperLogix wnosi zupełnie nowy poziom wydajności do Twojego cyklu pracy. Ale jak dokładnie?

Magia tkwi w intuicyjnym interfejsie konfiguracyjnym. Oprogramowanie to pozwala tworzyć zaawansowane modele, które dokładnie odzwierciedlają ofertę produktów lub usług. A dzięki inteligentnemu silnikowi reguł można wyeliminować błędy, usprawnić proces sprzedaży i zwiększyć zadowolenie klientów.

Narzędzie to wyróżnia się również płynną integracją. Dobrze współpracuje z systemami CRM i ERP, dzięki czemu można szybko pobrać dane i rozpocząć proces tworzenia dokumentów. To tak, jakby mieć do dyspozycji superbohatera zajmującego się eksploracją danych.

ExperLogix oferuje kompleksowe rozwiązania do zarządzania dokumentami, w tym kontrolę wersji i współpracę w czasie rzeczywistym funkcje. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad ofertą sprzedaży, czy specyfikacją techniczną, ExperLogix zawsze zapewnia synchronizację zespołu.

Najlepsze funkcje ExperLogix

Pomaga zespołom dokładnie wyceniać złożone produkty

Płynna integracja z wiodącymi platformami CRM i ERP

Zapewnia wizualizacje 2D i 3D produktów podczas konfiguracji

Limity ExperLogix

Początkowe ustawienia mogą być skomplikowane ze względu na szeroki zakres funkcji

Interfejs mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika

Ceny ExperLogix

Kontakt w sprawie cen

ExperLogix oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

4,6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 6 recenzji)

5. Klippa DocHorizon

przez Klippa DocHorizon Jeśli szukałeś najnowocześniejszego oprogramowania do automatyzacji dokumentów, które przynosi wyniki, Twoje poszukiwania kończą się tutaj. Dzięki Klippa zarządzanie dokumentami nie jest już przykrym obowiązkiem.

Wyobraź sobie niekończące się stosy papieru na biurku, które w magiczny sposób zamieniają się w pliki cyfrowe z możliwością wyszukiwania. Taką moc posiada Klippa. Wykorzystuje zaawansowaną technologię OCR do rozpoznawania, wyodrębniania i weryfikowania informacji z fizycznych dokumentów, przekształcając je w dane cyfrowe w mgnieniu oka. A co najlepsze? Może obsługiwać dokumenty w dowolnym formacie.

Poza digitalizacją, Klippa podnosi poprzeczkę dzięki swoim możliwościom automatyzacji. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z fakturami, umowami czy zamówieniami zakupu, Klippa umożliwia automatyzację całego procesu, od przechwytywania danych po walidację i zatwierdzanie przepływów pracy.

Najlepsze funkcje Klippa DocHorizon

Automatyczne wyodrębnianie informacji z dokumentów dzięki technologii OCR

Bezproblemowa współpraca z istniejącym oprogramowaniem

Automatyzacja cyklu pracy pomaga w automatyzacji całego cyklu życia dokumentu

Limity Klippa DocHorizon

Interfejs mógłby być bardziej intuicyjny

Może być zbyt rozbudowany dla mniejszych Businessów

Ceny Klippa DocHorizon

Kontakt w sprawie cen

Klippa DocHorizon oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

6. Jotform

przez Jotform Poznaj Jotform, cyfrowy zestaw narzędzi do łatwego tworzenia spersonalizowanych ankiet. Różnorodne szablony i typy pytań pozwalają projektować ankiety idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika kreatorowi formularzy Jotform, tworzenie złożonych ankiet nie jest już wyzwaniem, a platforma płynnie integruje się z ponad 150 aplikacjami biznesowymi.

Jej unikalne funkcje, takie jak branch, skip logic i conditional logic, zapewniają respondentom dostosowane do ich potrzeb doświadczenie.

Wbudowane narzędzia do raportowania i analizy oferują cenny wgląd w wyniki ankiet, a funkcja eksportu danych zapewnia płynną integrację z innymi systemami.

Najlepsze funkcje Jotform

Dostawca ponad 400 gotowych do użycia szablonów formularzy

Skutecznie gromadzi dane i zarządza nimi

Ułatwia zespołową współpracę nad formularzami

Limity Jotform

Ograniczone możliwości niestandardowe w niektórych polach formularzy

Przydałyby się bardziej zaawansowane narzędzia analityczne

Ceny Jotform

Starter : Free

: Free Bronze : $34/miesiąc

: $34/miesiąc Srebrny : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Złoty : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Jotform oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,000+ recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Jotform !

7. Conga Composer

przez Conga Composer Conga Composer to oparte na chmurze narzędzie do generowania dokumentów, które eliminuje codzienną papierkową robotę. Pięknie przekształca dane z Salesforce w dynamiczne dokumenty, które można wysłać w dowolne miejsce.

Zaletą Conga jest to, że bez wysiłku łączy dane z wielu raportów Salesforce. Następnie można połączyć te dane w szczegółowe, spersonalizowane dokumenty w różnych formatach, takich jak Word, Excel, PDF lub PowerPoint. Oznacza to koniec z ręcznym kopiowaniem i wklejaniem. Koniec z błędami.

Conga pozwala zaplanować dostawy dokumentów i zarządzać nimi z dowolnego urządzenia, w dowolnej lokalizacji. Narzędzie zapewnia również dobrą ochronę danych dzięki solidnym mechanizmom bezpieczeństwa Salesforce. Dzięki temu można mieć pewność, że poufne informacje są bezpieczne.

Najlepsze funkcje Conga Composer

Działa bezpośrednio w Salesforce

Pozwala zachować spójność marki

Dostawca wielu opcji dostawy, takich jak e-mail i przechowywanie w chmurze

Limity Conga Composer

Wymaga krzywej uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Może wymagać dodatkowych narzędzi Conga dla pełnej funkcji

Ceny Conga Composer

Kontakt w sprawie cen

Conga Composer oceny i recenzje

G2: 4.⅘ (600+ recenzji)

4.⅘ (600+ recenzji) Capterra: 4.4 (ponad 80 recenzji)

8. HotDocs

przez HotDocs HotDocs może przekształcić często używane dokumenty i formularze w szablony wielokrotnego użytku, co prowadzi do spójności i zmniejszenia liczby błędów. Mówimy tu o kontraktach, umowach, formularzach - jak kto woli. Pomyśl teraz o całym czasie, który zaoszczędzisz, nie musząc za każdym razem wymyślać koła na nowo.

Jedną z wyróżniających się funkcji HotDocs jest interfejs do zbierania danych. Jest to interaktywna sesja pytań i odpowiedzi, która gromadzi dane do tworzenia dokumentów. Gwarantuje to, że wygenerowane dokumenty są dostosowane do potrzeb, dokładne i zakończone.

Integracja? Żaden problem. HotDocs dobrze współpracuje z innymi. Może płynnie łączyć się z istniejącymi systemami i cyklami pracy, niezależnie od tego, czy jest to CRM, system zarządzania sprawami czy system udzielania pożyczek.

Przechowywanie dokumentów jest proste z HotDocs. Bezpiecznie przechowuje wszystkie wygenerowane dokumenty, dzięki czemu ich wyszukiwanie jest szybkie i łatwe. Dzięki temu spędzasz mniej czasu na szukaniu plików, a więcej na robieniu tego, co najważniejsze.

Najlepsze funkcje HotDocs

Przekształca istniejące dokumenty w elastyczne szablony

Integruje się z istniejącymi systemami

Idealny dla branż wymagających złożonych, wolnych od błędów dokumentów

Limity HotDocs

Interfejs mógłby być bardziej nowoczesny i przyjazny dla użytkownika

Proces tworzenia złożonych szablonów może być czasochłonny

Ceny HotDocs

Kontakt w sprawie cen

HotDocs oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (80+ recenzji)

4.4/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.⅕ (60+ recenzji)

9. Documate

przez Documate Documate (obecnie znany jako Gavel.io) dostarcza przyjazny dla użytkownika interfejs kwestionariusza do zbierania danych potrzebnych do powstania dokumentu. Pomaga to zapewnić, że powstałe dokumenty są nie tylko dokładne, ale także wysoce spersonalizowane.

Oprogramowanie to pozwala przekształcić standardowe dokumenty w inteligentne szablony. Oznacza to, że można generować niestandardowe dokumenty na żądanie bez konieczności pisania ani jednej linii kodu.

Porozmawiajmy o integracji. Documate płynnie integruje się z istniejącym przepływem pracy. Jest elastyczny, elastyczny i dobrze współpracuje z innym oprogramowaniem. Ponadto zapewnia wsparcie dla eksportu danych w wielu formatach, ułatwiając ich wykorzystanie w innych miejscach.

Najlepsze funkcje Documate

Łatwy w użyciu, nie wymaga wiedzy programistycznej

Obsługa złożonych cykli pracy i reguł

Umożliwia wielu użytkownikom pracę nad tym samym przepływem pracy

Limity Documate

Wyższa krzywa uczenia się niż u niektórych konkurentów

Opcje projektowania mogłyby być bardziej rozbudowane

Ceny Documate

Lite : $83/miesiąc

: $83/miesiąc Standard : $165/miesiąc

: $165/miesiąc Team : $290/miesiąc

: $290/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Documate oceny i recenzje

G2: 5/5 (ponad 10 recenzji)

5/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: N/A

10. Dzięcioł

przez Dzięcioł Woodpecker to narzędzie dla tych, którzy szukają bezproblemowej automatyzacji dokumentów bezpośrednio w Microsoft Word. Ratownik dla tych z nas, którzy spędzają niezliczone godziny zmagając się z dokumentami Worda.

Wyjątkowość Woodpecker polega na tym, że pozwala on przekształcić standardowe dokumenty Worda w dynamiczne szablony. Znasz te wszystkie żmudne umowy, faktury lub propozycje, które musisz wielokrotnie odtwarzać? Woodpecker zamienia je w elastyczne szablony, gotowe do szybkiej i dokładnej personalizacji.

Szukasz łatwego sposobu na przechowywanie i odzyskiwanie dokumentów? Woodpecker znów jest do Twojej dyspozycji. Przechowuje wszystkie szablony uporządkowane w programie Word, dzięki czemu są zawsze pod ręką, gdy są potrzebne.

Woodpecker - najlepsze funkcje

Moja praca w znanym interfejsie programu Word

Konwersja istniejących dokumentów Word do szablonów wielokrotnego użytku

Bezpiecznie przechowuje dane do ponownego wykorzystania w dokumencie Worda

Woodpecker limits

Limit do Microsoft Word

Może korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji

Ceny Woodpecker

Starter : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Pro : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Teams: $299/miesiąc

Woodpecker oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

Generuj dokumenty i dopasowuj Teams w ClickUp

Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów to potęga, która zwiększa wydajność. To magiczna różdżka, która przekształca Twoje "chciałbym uprościć moją pracę" w rzeczywistość.

ClickUp ułatwia automatyzację, edycję i udostępnianie dokumentów, dzięki czemu wszyscy mogą efektywnie współpracować. Platforma obejmuje również Free zarządzanie zadaniami narzędzia do utrzymywania zespołów na tej samej stronie i pozostawania zorganizowanymi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pisanie raportów, koordynowanie zadań czy wspólną pracę, ClickUp pomaga zespołom płynnie współpracować i osiągać wyznaczone cele.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś

!