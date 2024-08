Dokumentacja oprogramowania jest mapą drogową dla przyszłych programistów pracujących nad projektem i przewodnikiem dla użytkowników uczących się integrować oprogramowanie z ich cyklem pracy. Dokumentacja może również pomóc programistom uczyć się na błędach z przeszłości, ułatwiając usuwanie błędów w przyszłych projektach.

Dokumentacja oprogramowania nie musi zajmować dużo miejsca na liście do zrobienia. Dzięki odpowiednim narzędziom można szybko tworzyć dokumentację, która jest łatwa w czytaniu, używaniu i udostępnianiu. Przedstawiamy 10 najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji oprogramowania w 2024 roku, z których będziesz chciał korzystać w swoich projektach następnym projekcie deweloperskim .

Czym są narzędzia dokumentacji oprogramowania?

Dokumentacja oprogramowania opisuje, w jaki sposób programiści stworzyli oprogramowanie i jak powinien z niego korzystać użytkownik końcowy. Może zawierać podręczniki użytkownika, dokumentację interfejsu programowania aplikacji (API) i specyfikacje techniczne.

Odpowiednie narzędzie do zarządzania wiedzą powinno ułatwiać tworzenie, zarządzanie i udostępnianie dokumentacji technicznej. Takie narzędzia pomagają generować dokumenty szybciej i przy minimalnym wysiłku. Platforma dokumentacji oprogramowania może generować dokumentację z kodu, tworzyć bazę wiedzy , utrzymywać systemy kontroli wersji lub hostować poradniki dla użytkowników.

Czego należy szukać w narzędziach do tworzenia dokumentacji dla deweloperów?

Kiedy zaczynasz szukać odpowiedniego narzędzia do tworzenia dokumentacji oprogramowania, szukaj takiego, które oferuje:

Łatwość użytkowania: Twoje narzędzie do dokumentacji oprogramowania powinno mieć niezbędne funkcje w przyjaznym dla użytkownika interfejsie

Twoje narzędzie do dokumentacji oprogramowania powinno mieć niezbędne funkcje w przyjaznym dla użytkownika interfejsie Automatyzację: Im więcej automatyzacji, tym lepiej. Poszukaj narzędzia, które może wykorzystywać kod źródłowy do generowania dokumentacji i automatycznie generować aktualne informacje

Im więcej automatyzacji, tym lepiej. Poszukaj narzędzia, które może wykorzystywać kod źródłowy do generowania dokumentacji i automatycznie generować aktualne informacje Funkcje współpracy: Rozwój rzadko kiedy jest samodzielnym projektem. Najlepsza dokumentacja oprogramowania pozwoli wielu członkom zespołu pracować na tej samej stronie jednocześnie

Rozwój rzadko kiedy jest samodzielnym projektem. Najlepsza dokumentacja oprogramowania pozwoli wielu członkom zespołu pracować na tej samej stronie jednocześnie Funkcje wyszukiwania: Dokumentacja oprogramowania jest pomocna tylko wtedy, gdy można jej użyć do znalezienia potrzebnych informacji. Poszukaj narzędzia z rozbudowanymi funkcjami wyszukiwania i filtrowania, które pomogą ci znaleźć konkretne informacje

Dokumentacja oprogramowania jest pomocna tylko wtedy, gdy można jej użyć do znalezienia potrzebnych informacji. Poszukaj narzędzia z rozbudowanymi funkcjami wyszukiwania i filtrowania, które pomogą ci znaleźć konkretne informacje Opcje integracji: Najlepsze narzędzia zintegrują się z twoim stosem technologicznym, aby przyspieszyć proces tworzenia dokumentacji oprogramowania

Wybrane narzędzie do dokumentacji oprogramowania powinno być zgodne z celami projektu. Potrzebujesz czegoś, co pasuje do unikalnego przepływu pracy i budżetu twojego zespołu. Wiele narzędzi z tej listy oferuje darmowe wersje próbne - świetny sposób na przetestowanie kilku opcji i sprawdzenie, która z nich najlepiej odpowiada potrzebom zespołu.

10 najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji oprogramowania w 2024 roku

1.

ClickUp

Usprawnij swój proces rozwoju dzięki kompleksowemu hubowi ClickUp do planowania, budowania i wysyłki

Narzędzie do zarządzania projektami, które jest ulubionym narzędziem Teams na całym świecie, może być również najlepszym przyjacielem, jeśli chodzi o dokumentację oprogramowania. ClickUp to doskonałe rozwiązanie dla

programistów

którzy potrzebują

narzędzie do zarządzania wiedzą

lub przestrzeń do tworzenia dokumentacji oprogramowania. Istnieje nawet

szablon rozwoju oprogramowania

aby pomóc w rozpoczęciu procesu i upewnić się, że pomyślałeś o wszystkim.

Funkcje takie jak

Dokumenty ClickUp

umożliwiają tworzenie dokumentacji i połączonych dokumentów w celu zbudowania

wiki oprogramowania

. Możesz nawet tworzyć zadania, które można śledzić w tekście dokumentu, aby upewnić się, że nie przeoczysz żadnego elementu na liście do zrobienia.

ClickUp wprowadził również niedawno swoją potężną funkcję

ClickUp AI

funkcja, której można użyć do generowania stron internetowych, tworzenia tabeli zawartości podręcznika użytkownika lub kopiowania tekstów technicznych. Funkcja

Narzędzia AI

mogą nawet pomóc w przekształceniu trudnego żargonu technicznego w łatwą do zrozumienia prozę.

Jeśli potrzebujesz platformy typu "wszystko w jednym", na której możesz planować i zarządzać projektem rozwoju oprogramowania i przekształcić to wszystko w łatwą w użyciu dokumentację, ClickUp jest wart obejrzenia.

ClickUp najlepsze funkcje

Narzędzia AI mogą pomóc w pisaniu dokumentacji oprogramowania, w tym streszczeń dokumentów i tabel zawartości

Opcje integracji umożliwiają pracę z ponad 1000 aplikacji i platform, w tym Google Drive, GitHub i Slack

Tysiące darmowych szablonów pozwala szybko rozpocząć pracę nad projektem i szybciej zakończyć tworzenie dokumentacji

Wiele sposobów automatyzacji zadań oznacza, że spędzasz mniej czasu na dokumentowaniu, a więcej na tworzeniu kolejnej dużej innowacji w oprogramowaniu

Doskonałe funkcje współpracy umożliwiają członkom zespołu jednoczesną pracę nad dokumentem w celu lepszego udostępniania wiedzy

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko na płatnych kontach, więc nie będziesz mógł korzystać z tego fantastycznego, łatwego w użyciu narzędzia, jeśli pozostaniesz przy wersji Free

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: skontaktuj się w sprawie wyceny

ClickUp AI: Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Baza wiedzy ProProfs

Via Baza wiedzy ProProfs ProProfs Knowledge Base to oparta na chmurze platforma do tworzenia dokumentacji oprogramowania. To łatwe w użyciu narzędzie pozwala użytkownikom tworzyć kompleksowe bazy wiedzy oraz publicznie i prywatnie je udostępniać. Dostępnych jest również kilka doskonałych opcji niestandardowych.

Jedną z najlepszych funkcji tego narzędzia do tworzenia dokumentacji oprogramowania jest możliwość zintegrowania go z helpdeskiem lub platformą czatu na żywo, dzięki czemu jest ono jeszcze bardziej pomocne dla zespołów wsparcia i użytkowników końcowych.

Najlepsze funkcje ProProfs Knowledge Base

Możliwość integracji z platformami helpdesku i czatu na żywo sprawia, że dokumentacja oprogramowania jest jeszcze bardziej przydatna

Łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia zawartości pozwalają bez wysiłku tworzyć artykuły, przewodniki, często zadawane pytania i inną dokumentację oprogramowania

Doskonała funkcja wyszukiwania pomaga w szybkiej lokalizacji potrzebnych informacji w sekcjioprogramowanie bazy wiedzy ProProfs Knowledge Base limit

Dostępnych jest mniej opcji integracji niż w przypadku innych narzędzi do tworzenia dokumentacji oprogramowania dostępnych na rynku

Ceny ProProfs Knowledge Base

Free: do 25 artykułów

Business: 29,99 USD/miesiąc za maksymalnie 100 artykułów

Niestandardowa domena i etykieta White Label: $30/miesiąc

ProProfs Knowledge Base oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (25+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 25 recenzji)

3. Document360

Via Document360 Document360 to narzędzie do tworzenia dokumentacji oprogramowania oferujące intuicyjny interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść". Ułatwia to tworzenie dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej, umożliwiając dodawanie połączonych linków, obrazów, wideo, bloków kodu i innych elementów w celu tworzenia przydatnych przewodników.

Platforma oferuje solidny system kontroli wersji, umożliwiający przywrócenie poprzednich wersji w dowolnym momencie. Przydatne narzędzia analityczne pomagają również śledzić interakcje użytkowników z dokumentacją.

Najlepsze funkcje Document360

Szeroki wybór integracji i rozszerzeń usprawniających proces tworzenia dokumentacji

Doskonała kontrola wersji umożliwiająca łatwe wycofywanie informacji za pomocą kilku kliknięć

Szablony ułatwiające stosowanie spójnych stylów dokumentacji oraz zachowanie formatów i projektów

Limity Document360

Chociaż opcje integracji są dostępne w narzędziu do tworzenia dokumentacji, niektórzy użytkownicy skarżą się, że ich ustawienie może być trudne

Ceny Document360

Free Forever

Standard: 199 USD za projekt miesięcznie

Professional: 399 USD na projekt miesięcznie

Business: 529 USD za projekt miesięcznie

Enterprise: 599 USD/za projekt miesięcznie

Oceny i recenzje Document360

G2: 4.7/5 (360+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

4. Dropbox Paper

Via Dropbox Paper Dropbox Paper jest aplikacją dokument oparty na współpracy platforma do edycji i udostępniania dokumentów od popularnego dostawcy pamięci masowej w chmurze. Dropbox Paper pozwala wielu członkom zespołu pracować nad dokumentami, notatkami i planami projektów w przyjaznym dla użytkownika interfejsie. Chociaż platforma nie jest pełnoprawnym narzędziem do tworzenia dokumentacji oprogramowania, to nadal jest przydatna w procesie dokumentowania, szczególnie dla mniejszych Teams, które mogą nie być w stanie pozwolić sobie na bardziej solidne platformy.

Najlepsze funkcje Dropbox Paper

Narzędzie do tworzenia dokumentacji jest dostarczane Free wraz z subskrypcją Dropbox, więc jest to świetny sposób na tworzenie dokumentacji oprogramowania, jeśli nie możesz sobie pozwolić na inne narzędzie w stosie technologicznym

Doskonałe funkcje współpracy umożliwiają teamom wspólną pracę nad dokumentacją oprogramowania, nawet jeśli pracują zdalnie lub asynchronicznie

Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala szybko rozpocząć tworzenie dokumentacji oprogramowania

Limity Dropbox Paper

Ponieważ aplikacja nie została zaprojektowana specjalnie z myślą o dokumentacji oprogramowania, brakuje jej niektórych funkcji automatyzacji, które można znaleźć w innych narzędziach

Ceny Dropbox Paper

Free z planem Dropbox

Plany zaczynają się od 9,99 USD/miesiąc do użytku osobistego i 19,99 USD/miesiąc do użytku profesjonalnego

Oceny i recenzje Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (ponad 4 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

5. GitBook

Via GitBook GitBook to popularna platforma internetowa do dokumentowania projektów oprogramowania, która stawia współpracę na pierwszym planie. Umożliwia ona Teamsom współpracę nad tworzeniem i utrzymywaniem dokumentacji oprogramowania poprzez przyjazną dla użytkownika platformę wykorzystującą pliki Markdown.

Najlepsze funkcje GitBook

Solidne opcje importu i integracji umożliwiają przeniesienie istniejącej dokumentacji na platformę, dzięki czemu nie trzeba zaczynać od zera

Przyjemne funkcje współpracy zapewniają, że techniczni i nietechniczni członkowie zespołu mogą wnieść swój wkład w proces tworzenia dokumentacji oprogramowania

Zaawansowane funkcje wyszukiwania pozwalają znaleźć potrzebne informacje w intuicyjnym interfejsie

Limity GitBook

Nie ma wielu opcji niestandardowych, więc możesz nie być w stanie stworzyć pożądanego wyglądu lub dostosować się do firmywytyczne dotyczące brandingu Cennik GitBook

Personal: Free na zawsze

Plus: $6.70/miesiąc na użytkownika

Pro: $12.50/miesiąc na użytkownika

Enterprise: skontaktuj się, aby uzyskać niestandardową cenę

GitBook oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 15 recenzji)

6. Tettra

Via Tettra Tettra to jedno z najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji wewnętrznej. Zapewnia centralną przestrzeń do zebrania całej dokumentacji, uporządkowania jej, a następnie wykorzystania do stworzenia kompleksowej bazy wiedzy.

Najlepsze funkcje Tettra

Możliwość szybkiego tworzenia baz wiedzy w stylu wiki, w których można tworzyć, organizować i edytować dokumentację wewnętrzną

Doskonały system monitorowania, który ostrzega o nieużywanych lub nieaktualnych stronach, dzięki czemu można aktualizować informacje

Możliwość przesyłania pytań do ekspertów, którzy odpowiedzą na nie później, jeśli nie można znaleźć odpowiedzi za pomocą zaawansowanej funkcji wyszukiwania

Limity Tettra

Nie ma wielu opcji integracji, więc jeśli chcesz podłączyć to do dużego stosu technologicznego, może to być rozczarowujące

Ceny Tettra

Podstawowy: 5 USD/miesiąc na użytkownika

Skalowanie: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: $15/miesiąc na użytkownika

Tettra oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (85+ recenzji)

Capterra: 4.1/5 (5+ recenzji)

7. Whatfix

Via Whatfix Whatfix nie jest klasycznym narzędziem do tworzenia dokumentacji, ale cyfrową platformą adopcyjną. Jest to doskonała platforma do wdrażania użytkowników i naturalne rozszerzenie dokumentacji technicznej. Posiada zakres narzędzi, które ułatwiają wdrożenie oprogramowania do pracy, w tym możliwość tworzenia interaktywnych przewodników.

Najlepsze funkcje Whatfix

Możliwość tworzenia przewodników użytkownika dla określonych zadań, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, jak uruchomić oprogramowanie

Automatyzacja powtarzalnych zadań w ramach platformy, dzięki czemu można zrobić więcej za pomocą jednego kliknięcia i zminimalizować ryzyko błędów

Analityka informująca, w których obszarach oprogramowania użytkownicy potrzebują największej pomocy

Limity Whatfix

Chociaż jest to świetna platforma do tworzenia podręczników użytkownika i interaktywnych przewodników użytkownika, może nie być odpowiednia do tworzenia innych rodzajów dokumentacji technicznej

Ceny Whatfix

Kontakt w sprawie niestandardowej ceny

Oceny i recenzje Whatfix

G2: 4.6/5 (290+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (75+ opinii)

8. Scribe

Via Skryba Scribe to narzędzie do tworzenia dokumentacji, które automatycznie przechwytuje kroki w procesie i zamienia je w łatwe do wykonania instrukcje. To łatwy sposób na tworzenie dokumentacji oprogramowania. Dokumentację można następnie modyfikować i udostępniać w razie potrzeby.

najlepsze funkcje #### Scribe

Wiele wstępnie zaprojektowanych szablonów umożliwiających zachowanie spójności wizualnej dokumentacji przy minimalnym wysiłku

Możliwość korzystania z narzędzia jako rozszerzenia Chrome lub aplikacji na pulpit do rejestrowania procesów

Możliwość łatwego eksportowania utworzonej dokumentacji i osadzania instrukcji w bazie wiedzy, wiki lub innej dokumentacji technicznej

Limity Scribe

Niektóre z najlepszych funkcji tego narzędzia do tworzenia dokumentacji znajdują się za paywallem

Ceny Scribe

Basic: Free

Pro Personal: 23 USD/miesiąc za licencję

Pro Teams: $12/miesiąc za licencję przy minimalnej liczbie pięciu stanowisk

Enterprise: umów się na demo, aby uzyskać niestandardową cenę

Scribe oceny i recenzje

Capterra: 4.9/5 (5+ recenzji)

9. Bit.ai

Via Bit.ai Projekt Bit.ai ma na uwadze współpracę. Narzędzia dokumentacyjne platformy umożliwiają Teams tworzenie, organizowanie i zarządzanie dokumentacją przy użyciu wszechstronnych obszarów roboczych w aplikacji. Funkcje współedytowania i komentowania ułatwiają kompilowanie wiedzy i zapewniają, że każdy ma coś do powiedzenia w tym procesie.

Bit najlepsze funkcje

Funkcje powiadomień powiadamiają członków zespołu o nowej zawartości, którą muszą przejrzeć lub współtworzyć

Przyjemne opcje integracji umożliwiają połączenie z aplikacjami takimi jak Slack, Trello i Dokumenty Google

Kontrola dostępu pomaga zachować prywatność poufnej dokumentacji

Limity Bit.ai:

Dostępne są ograniczone opcje formatu, więc musisz polubić wygląd typów dokumentacji oprogramowania, które tworzy dla ciebie Bit.ai

Ceny Bit.ai

Free

Plan Pro: $8/miesiąc na członka

Business Plan: $15/miesiąc na członka

Oceny i recenzje Bit.ai

G2: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 5/5 (5+ opinii)

10. Nuclino

Via Nuclino Nuclino to bogate w funkcje narzędzie do dokumentacji oprogramowania, które zapewnia wsparcie dla współpracy, oferuje kontrolę wersji i ma łatwy w użyciu intuicyjny interfejs. Platforma ułatwia tworzenie niestandardowych struktur dokumentów, dzięki czemu można ustawić wewnętrzną dokumentację w sposób, który ma sens dla zespołu.

Najlepsze funkcje Nuclino

Przejrzysty interfejs ułatwia tworzenie dokumentacji bez zależności od dużej wiedzy technicznej

Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia teamom szybkie tworzenie i edytowanie informacji

Połączone dokumenty ułatwiają tworzenie kompleksowych wiki oprogramowania

Limity Nuclino

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z dużą ilością dokumentacji, więc może to być najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich zespołów programistycznych

Ceny Nuclino

Free

Standard: $5/miesiąc na użytkownika

Premium: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Nuclino oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

Usprawnij proces tworzenia dokumentacji oprogramowania dzięki ClickUp

Dobra dokumentacja oprogramowania jest podstawą lepszego rozwoju w przyszłości. Odpowiednie narzędzia do tworzenia dokumentacji oprogramowania mogą pomóc w budowaniu skutecznej dokumentacji, wspieraniu współpracy i tworzeniu lepszych doświadczeń dla użytkowników końcowych.

W 2024 roku dostępnych jest kilka doskonałych narzędzi do tworzenia dokumentacji oprogramowania, ale ClickUp wyróżnia się jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym". ClickUp upraszcza każdy aspekt procesu rozwoju, w tym tworzenie kompleksowych podręczników użytkownika i śledzenie postępów projektu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i spraw, aby proces tworzenia oprogramowania był łatwiejszy niż kiedykolwiek.