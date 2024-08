Przetestowaliśmy 10 najlepszych korporacyjnych programów Wiki w 2024 roku

Pomimo tego, że Wikipedia jest najbardziej znaną wiki na Ziemi, nie wszystkie wiki są publiczne.

Praktyki udostępniania wiedzy i przejrzystości w organizacjach katapultowały wykorzystanie wewnętrznych korporacyjnych wiki. Obecnie każda wiki jest łatwym do stworzenia repozytorium informacji w formie strony internetowej. Mogą ją prowadzić wszyscy użytkownicy.

Od Business po Teams IT, wszyscy mogą publikować zawartość na określonych stronach za pośrednictwem oprogramowania wiki. Mogą również komentować te strony i zmieniać zawartość opublikowaną przez innych.

Firmy używają wiki jako pojedynczych źródeł prawdy dla korporacyjnych procedur i zasad. Tworzą bazy wiedzy i zarządzają swoimi dokumentami za pomocą narzędzi oprogramowania wiki. Ale używają również wiki do opisywania procesów w teamach, określania wymagania dotyczące projektu oraz wdrażanie lub szkolenie nowych pracowników.

Niezależnie od przypadku użycia, wiedza w głowach członków zespołu jest bezużyteczna, chyba że ją stosują lub udostępniają. A oprogramowanie dla repozytoriów wiki jest pasem transmisyjnym do rozpowszechniania wiedzy organizacyjnej.

Ponadto narzędzia wiki znacznie ułatwiają i przyspieszają znajdowanie istotnych informacji. Narzędzia te są wyposażone w funkcje wyszukiwania, uwierzytelniania, zarządzania dostępem i historii wersji w celu uporządkowania wiedzy w całej firmie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o najlepszym oprogramowaniu wiki, czym ono jest, najlepszych funkcjach do zarządzania projektami i różnych typach zarządzania wiedzą.

Czym jest oprogramowanie wiki?

Oprogramowanie wiki wspiera rozwój i funkcję wewnętrznych lub zewnętrznych stron, które mają być źródłem wiedzy firmowej lub dokumentacji na określony temat. Może to również obejmować tworzenie, aktualizowanie, organizowanie (lub hiperlinkowanie) i nawigowanie zawartości w repozytoriach wiki online.

Tworzenie lub aktualizacja zawartości wiki odbywa się w ramach współpracy, dlatego oprogramowanie dla witryn wiki zapewnia wsparcie w zakresie współpracę zespołową . A członkowie zespołu potrzebują tylko przeglądarki internetowej, aby uzyskać uprawnienia dostępu, które pozwolą im tworzyć nowe strony w wiki i edytować istniejące strony utworzone przez innych członków.

Firmy używają oprogramowania wiki do tworzenia wewnętrznych wiki dla pracowników i zewnętrznych wiki dla klientów lub użytkowników. Na przykład, zewnętrzna wiki może zawierać pomocne instrukcje dotyczące produktu. Podsumowując, narzędzia wiki umożliwiają centralizację wiedzy organizacyjnej lub produktowej. HISTORIA WIKI

Wiki istnieją od 25 marca 1995 roku, kiedy to Howard G. "Ward" Cunningham, amerykański programista komputerowy, opublikował pierwszą wiki na stronie internetowej swojej firmy konsultingowej. Cunningham programował oprogramowanie wiki, które utrzymywało jego wiki, zwane "WikiWikiWeb", od 1994 roku.

10 najlepszych programów do obsługi wiki w organizacji

1. ClickUp - Najlepsze dla wiki korporacyjnych

Twórz piękne dokumenty, agendy spotkań, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z cyklami pracy i realizuj pomysły ze swoim zespołem

Oczywiście zaczęlibyśmy od najlepsze oprogramowanie bazy wiedzy : ClickUp! To platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", zawierająca wszystko, czego Teams potrzebują do wdrożenia i zarządzania wiki.

Oczywiście, jest to rozwiązanie do zarządzania projektami i wydajności, a także wbudowane oprogramowanie wiki-.. Dokumenty ClickUp . Ale jest jedna rzecz: ClickUp jest doskonały, jeśli twoje projekty i cykle pracy wymagają dużej ilości dokumentów.

Tworzenie tablice i dokumenty w ClickUp i połączyć z nimi zadania projektu. Następnie zorganizuj wszystkie te elementy wiedzy i współpracuj nad nimi, w czasie rzeczywistym lub nie. SOP, notatki ze spotkań, briefy i specyfikacje wymagań - pracuj nad nimi wszystkimi dzięki ClickUp Docs.

ClickUp najlepsze funkcje

Dokumenty w kontekście Załącznik dokumentów do plikuprojektów i zadań do których się odnoszą i uzyskać do nich dostęp z poziomu projektu lub zadania.

Załącznik dokumentów do plikuprojektów i zadań do których się odnoszą i uzyskać do nich dostęp z poziomu projektu lub zadania. Powiązania między dokumentami : Połączony z dokumentem lub zadaniem z poziomu innego dokumentu.

: Połączony z dokumentem lub zadaniem z poziomu innego dokumentu. Zagnieżdżanie stron w dokumentach : Aby uporządkować zawartość, podziel dokumenty na podstrony zagnieżdżone w dokumencie nadrzędnym.

: Aby uporządkować zawartość, podziel dokumenty na podstrony zagnieżdżone w dokumencie nadrzędnym. Archiwizowane dokumenty : Zamiast usuwać dokumenty, archiwizuj je. Platforma ukryje te dokumenty, ale zachowa je, abyś mógł je później znaleźć, jeśli zajdzie taka potrzeba.

: Zamiast usuwać dokumenty, archiwizuj je. Platforma ukryje te dokumenty, ale zachowa je, abyś mógł je później znaleźć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bogaty format tekstu : Gdy dokumenty stają się długie, organizowanie ich za pomocą przełączanych list, kolorowych teł i kolumn jest całkiem skuteczne.

: Gdy dokumenty stają się długie, organizowanie ich za pomocą przełączanych list, kolorowych teł i kolumn jest całkiem skuteczne. Niestandardowe prawa dostępu : Chroń swoje dokumenty przed niechcianą edycją przez określonych odbiorców.

: Chroń swoje dokumenty przed niechcianą edycją przez określonych odbiorców. Edycja w czasie rzeczywistym : Współpracuj na żywo ze swoim zespołem nad zawartością i etykiety członków w komentarzach.

: Współpracuj na żywo ze swoim zespołem nad zawartością i etykiety członków w komentarzach. Kategorie dokumentów : Etykiety dokumentów z kategoriami, dzięki czemu można łatwo uzyskać do nich dostęp i je znaleźć.

: Etykiety dokumentów z kategoriami, dzięki czemu można łatwo uzyskać do nich dostęp i je znaleźć. Szablony : Zapisuj często używane dokumenty jako szablony na później. (Sprawdź teszablony streszczenia!)

: Zapisuj często używane dokumenty jako szablony na później. (Sprawdź teszablony streszczenia!) Tworzenie zadań : Konwertuj komentarze na zadania i przypisuj je członkom swojego zespołu.

: Konwertuj komentarze na zadania i przypisuj je członkom swojego zespołu. Wsparcie dla Markdown : Klawiatura iPolecenia / ukośnik formatuje zawartość za pomocą języka Markdown.

: Klawiatura iPolecenia / ukośnik formatuje zawartość za pomocą języka Markdown. Formatowanie bloków kodu: Popraw czytelność kodu w dokumentacji dzięki podświetlaniu składni. Szablony wiki są świetnym źródłem do rozpoczęcia pracy nad hubem wiedzy. Aby zapewnić trwałe powodzenie informacji twojego zespołu na wiki, stwórz solidne podstawy z pomocą szablonów Szablon ClickUp Wiki . Użyj tego szablonu jako przewodnika szybkiego startu, aby Twój zespół był przygotowany z dobrze udokumentowanym hubem informacyjnym.

Limity ClickUp

ClickUp oferuje tak wiele możliwości niestandardowych, że na początku możesz czuć się nieco przytłoczony.

Nie znajdziesz wszystkich widoków ClickUp w aplikacji mobilnej (jeszcze).

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $$$a użytkownika miesięcznie

: $$$a użytkownika miesięcznie Business : $12 za użytkownika miesięcznie

: $12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: kontakt z działem sprzedaży

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Confluence - najlepsze rozwiązanie do współpracy w Teams

Via AtlassianConfluence wiki zapewniają zespołom obszary robocze do udostępniania wiedzy i mają na celu promowanie współpracy wokół tej wiedzy. Obszary robocze są odpowiednie dla Teams i projektów dowolnej wielkości i typu.

Ponadto, Confluence pasuje nie tylko do projektów o znaczeniu krytycznym z wysoce rygorystycznymi praktykami, ale także do Teams szukających kanału do wykorzystania przejrzystości informacji. Porównaj Notion z Confluence , Konfluencja vs Zespoły !

5. Slab - najlepszy dla formatów wizualnych

Przez Slab Slab reklamuje się jako oprogramowanie wiki dla przedsiębiorstw, które jest odpowiednie dla zespołów technicznych i nietechnicznych. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firm z wieloma Teams, które potrzebują wizualnych wiki i możliwości formatu.

Najlepsze funkcje Slab

Projekt wizualny : Slab stawia na oferowanie zawartości o wysokiej atrakcyjności wizualnej, zmniejszając potrzebę rozszerzenia formatu.

: Slab stawia na oferowanie zawartości o wysokiej atrakcyjności wizualnej, zmniejszając potrzebę rozszerzenia formatu. Tematyka : Ich wiki organizują zawartość według tematów, ułatwiając przeglądanie i odkrywanie wiedzy.

: Ich wiki organizują zawartość według tematów, ułatwiając przeglądanie i odkrywanie wiedzy. Ujednolicone wyszukiwanie: Użytkownicy szukający informacji na wiki Slab otrzymują wyniki w całym Slab i wszystkich zintegrowanych z nim narzędziach klientów Slab.

Limity Slab

Hierarchia projektów i postów jest niejasna dla początkujących.

Odwoływanie się do konkretnych nagłówków w postach jest nieco skomplikowane z punktu widzenia projektowania interakcji.

Nawigacja między różnymi tematami jest czasami trudna.

Slab pricing

Free: 0

Startup: $6.67 na użytkownika miesięcznie

Business: 12,5 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: skontaktuj się z działem sprzedaży

Slab oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (39 recenzji)

6. GitBook - najlepszy do tworzenia dokumentacji dla programistów

Przez GitBook GitBook opracował Public Docs, oprogramowanie wiki przeznaczone do publikowania wiedzy technicznej. Zaprojektowany specjalnie jako platforma dokumentacyjna, Public Docs jest odpowiedni do udostępniania dokumentacji produktów i budowania wewnętrznych baz wiedzy i API.

Najlepsze funkcje GitBook

Żądania zmian : Śledzenie zmian na każdej stronie, porównywanie wersji, scalanie i przywracanie zmian.

: Śledzenie zmian na każdej stronie, porównywanie wersji, scalanie i przywracanie zmian. Bezpieczne uwierzytelnianie : Klienci i partnerzy mogą bezpiecznie oglądać dokumentację za pomocą wielu platform uwierzytelniania i pojedynczego logowania.

: Klienci i partnerzy mogą bezpiecznie oglądać dokumentację za pomocą wielu platform uwierzytelniania i pojedynczego logowania. Wsparcie dla dokumentacji deweloperskiej . Dołącz bloki kodu, wideo i środowiska sandbox na żywo do swojej dokumentacji.

. Dołącz bloki kodu, wideo i środowiska sandbox na żywo do swojej dokumentacji. Komentarze i dyskusje : Pozostawiaj wbudowane komentarze na stronach i przekształcaj je w wątki dyskusyjne.

: Pozostawiaj wbudowane komentarze na stronach i przekształcaj je w wątki dyskusyjne. Powiadomienia : Powiadomienia w aplikacji i e-mail o nowej zawartości, ważnych zmianach w zawartości lub zmianach widoczności dokumentów.

: Powiadomienia w aplikacji i e-mail o nowej zawartości, ważnych zmianach w zawartości lub zmianach widoczności dokumentów. Synchronizacja Git: Dokumentacja deweloperska zsynchronizowana z odpowiednimi bazami kodu.

Limity GitBook

Platforma nie pozwala użytkownikom na zbyt wiele niestandardowych ustawień.

Funkcja eksportu wymaga pewnych ulepszeń pod względem formatu.

GitBook nie zapewnia doświadczenia wdrożeniowego i dokumentacji dostosowanej do początkujących i użytkowników niezaznajomionych z Git.

Ceny GitBook

Personal: 0 USD

Plus: 6,7 USD na użytkownika miesięcznie

Pro: 12,5 USD na użytkownika miesięcznie

Enterprise: kontakt z działem sprzedaży

GitBook oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (81 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (15 opinii)

7. Notion - najlepszy dla wszechstronnych użytkowników

Via Notion Notion Wiki nie mają na celu konkretnej niszy branżowej lub rodzaju dokumentacji. Zamiast tego dostosowują się do różnych rodzajów baz wiedzy, takich jak strony informacyjne firmy i repozytoria dla wytycznych marki, zespołów inżynierów i wdrażania pracowników.

Notion najlepsze funkcje

Wszechstronność : Potrafi sprostać wymaganiom teamów zajmujących się zawartością przy wysokim tempie produkcji, dużych projektach iDziały HR które muszą scentralizować swoje materiały szkoleniowe.

: Potrafi sprostać wymaganiom teamów zajmujących się zawartością przy wysokim tempie produkcji, dużych projektach iDziały HR które muszą scentralizować swoje materiały szkoleniowe. Synchronizowane bloki : Automatyczne aktualizacje zawartości zmieniają się we wszystkich przestrzeniach.

: Automatyczne aktualizacje zawartości zmieniają się we wszystkich przestrzeniach. Integracje: Slack, Figma, Jira i więcej

Limity Notion

Czasami powiadomienia są niedokładne.

Ustawienie cyklicznych przypomnień dla podzadań jest nieco zniechęcające.

Nie ma wsparcia dla powtarzających się zadań i brakuje funkcji zorientowanych na zadania.

Notion ceny

Free: 0

Plus: 8 USD za użytkownika miesięcznie

Business: $15 za użytkownika miesięcznie

Enterprise: kontakt z działem sprzedaży

Notion oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

8. Document360 - najlepsze rozwiązanie dla rozwijających się firm

Przez Document360 Document360 to oprogramowanie wiki dla przedsiębiorstw do tworzenia baz wiedzy dla niestandardowych klientów i pracowników rozwijających się firm. A te bazy wiedzy mogą być wszystkim, od przewodników użytkownika online, samouczków i notatek do wydania po strony FAQ, podręczniki pracowników i podręczniki sprzedaży lub marketingu.

Najlepsze funkcje Document360

Knowledge Base Assistant : Widżet osadzany w produktach SaaS lub na stronach internetowych wyświetla na nich bazy wiedzy Document360.

: Widżet osadzany w produktach SaaS lub na stronach internetowych wyświetla na nich bazy wiedzy Document360. Knowledge Base Portal : Umożliwia pisarzom zawartości i redaktorom treści współpracę w tym samym środowisku.

: Umożliwia pisarzom zawartości i redaktorom treści współpracę w tym samym środowisku. Integracje i rozszerzenia : Połączenie z help deskami, chatbotami, narzędziami tłumaczeniowymi, oprogramowaniem analitycznym i systemami współpracy zespołowej.

: Połączenie z help deskami, chatbotami, narzędziami tłumaczeniowymi, oprogramowaniem analitycznym i systemami współpracy zespołowej. Platformowe API: API zapewnia dostęp do baz wiedzy w trybie odczytu i zapisu.

Ograniczenia Document360

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny.

Użytkownicy raportowali, że oprogramowanie czasami wolno edytuje lub zapisuje artykuły.

Ceny Document360

Standard: 149 USD za projekt miesięcznie

Professional: 299 USD za projekt miesięcznie

Business: 399 USD za projekt miesięcznie

Enterprise: 599 USD za projekt miesięcznie

Enterprise Plus: kontakt z działem sprzedaży

Document360 oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (325 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (157 opinii)

9. Nuclino - najlepsze dla uproszczonych wytycznych

Przez Nuclino Nuclino to oprogramowanie wiki skoncentrowane na prostocie. Ale chociaż jest czysty i pozbawiony bałaganu, jest również wystarczająco wszechstronny, aby zawierać funkcje zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Nuclino

Wsparcie dla Markdown : Formatowanie zawartości za pomocą komend klawiaturowych Markdown.

: Formatowanie zawartości za pomocą komend klawiaturowych Markdown. Automatyczne zapisywanie : Automatyczne zapisywanie zmian i synchronizacja zawartości na różnych urządzeniach.

: Automatyczne zapisywanie zmian i synchronizacja zawartości na różnych urządzeniach. Wiele widoków : Wyświetla wiedzę i dokumenty zorganizowane w widoki, takie jak listy lub wykresy.

: Wyświetla wiedzę i dokumenty zorganizowane w widoki, takie jak listy lub wykresy. Eksport: Zapisywanie zawartości w różnych formatach, takich jak PDF, Word i Markdown.

Limity Nuclino

Niektórzy użytkownicy Nuclino nie polecają tego narzędzia dla dużych wiki.

Nie integruje się zoprogramowanie do zarządzania projektami innym niż Jira.

Strony główne kolekcji mogłyby być edytowalne.

Cennik Nuclino

Free: 0

Standard: $5 za użytkownika miesięcznie

Premium: 10 USD za użytkownika miesięcznie

Nuclino oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (20 opinii)

Capterra: 4.7/5 (49 opinii)

10. Dysk Google - najlepszy dla użytkowników obszarów roboczych Google

Przez Google

Być może nigdy nie myślałeś o Dysk Google w ten sposób, ale można go używać do tworzenia baz wiedzy. W rzeczywistości wiele firm używa Dysku Google jako oprogramowania wiki, aby utrzymać pracowników na tej samej stronie.

Najlepsze funkcje Google

Bezpieczeństwo : Wbudowane zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, ransomware i spamem. Dostawca zapewnia również szyfrowany dostęp do plików i skanuje dokumenty w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, ransomware, spamu i phishingu.

: Wbudowane zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, ransomware i spamem. Dostawca zapewnia również szyfrowany dostęp do plików i skanuje dokumenty w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, ransomware, spamu i phishingu. Integracje : Połączenie z innymi produktami Google, takimi jak Arkusze, Dokumenty Google i Prezentacje

: Wsparcie dla wielu typów plików : Edytuj pliki PDF i eksportuj dokumenty do takich typów plików jak PDF.

: Edytuj pliki PDF i eksportuj dokumenty do takich typów plików jak PDF. Wyszukiwarka Google: Technologia wyszukiwania, na której polegasz w Google, jest wbudowana w Drive.

Limity Google

W przypadku złożonej zawartości lepiej jest pracować na komputerze stacjonarnym zamiast na urządzeniu mobilnym, zwłaszcza w przypadku najlepszych opcji oprogramowania wiki

Nie ma szyfrowania typu end-to-end, co oznacza, że Google może uzyskać dostęp do informacji przechowywanych na Dysku.

Ceny Google

Dla użytkowników indywidualnych: 0

Business Standard: 12 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Google

Capterra: 4,8/5 (ponad 26 000 recenzji)

Rodzaje oprogramowania wiki

Klasyfikujemy oprogramowanie dla witryn wiki według trzech kryteriów: kto może uzyskać dostęp do wiki, na których się opierają, cel tych wiki i kto utrzymuje oprogramowanie wiki. Oto ich rodzaje:

Wiki publiczne lub prywatne

Publiczne narzędzia wiki utrzymują publiczne wiki, podczas gdy prywatne narzędzia wiki zasilają prywatne wiki. Różnica między publicznymi i prywatnymi wiki polega na tym, w jaki sposób użytkownicy uzyskują do nich dostęp i kim są ci użytkownicy.

Publiczne wiki - takie jak Wikipedia - są dostępne dla każdego online. Z drugiej strony, prywatne wiki - lub wewnętrzne wiki - są dostępne dla ograniczonej liczby osób poprzez uwierzytelnienie.

Firmy używają prywatnych wiki do udostępniania wiedzy swoim pracownikom. Ale firma może również używać publicznych wiki do przekazywania informacji o produktach użytkownikom i informacji o projektach klientom.

Osobiste lub firmowe wiki

Podobnie jak w przypadku publicznego i prywatnego oprogramowania wiki, osobiste i korporacyjne narzędzia wiki stanowią podstawę odpowiednio osobistych lub korporacyjnych wiki. Korporacyjne wiki mogą służyć celom biznesowym i należeć do organizacji, ale wiki może służyć celom rekreacyjnym i należeć do osoby prywatnej.

Wiki hostowane w chmurze lub samodzielnie

Jeśli wybierzesz oprogramowanie wiki hostowane samodzielnie, musisz zainstalować je na swoich serwerach. Musisz także zbudować dedykowany zespół specjalistów IT, którzy będą go utrzymywać. Członkowie zespołu muszą być w stanie niestandardowo dostosowywać i dalej rozwijać oprogramowanie wiki o otwartym kodzie źródłowym, co jest kosztowne.

Firmy hostingowe oferują jednak oprogramowanie wiki hostowane w chmurze, czyli oprogramowanie jako usługa. Dostawcy hostingu zapewniają bezpieczeństwo informacji przechowywanych w witrynie wiki hostowanej w chmurze. Ponadto regularnie utrzymują to oprogramowanie, aktualizując je i opracowując nowe funkcje lub ulepszając istniejące.

Przykłady zawartości samodzielnie hostowanego oprogramowania wiki

A ponieważ samoobsługowe oprogramowanie wiki jest dostępne online, członkowie zespołu, klienci lub użytkownicy mogą uzyskać dostęp do platformy wiki w dowolnym miejscu i czasie. Firmowa wiki lub silnik wiki zazwyczaj zawiera:

Informacje o firmie : Misja, wizja i wartości

: Schemat organizacyjny : Struktura firmy, podział na działy i spis pracowników

: Struktura firmy, podział na działy i spis pracowników Podręczniki dla pracowników : Polityka firmy, korzyści, zasady i warunki

: Polityka firmy, korzyści, zasady i warunki Wytyczne dotyczące marki : Tonacja, logo, palety kolorów i materiały prasowe

: Tonacja, logo, palety kolorów i materiały prasowe Dane branżowe : Analiza konkurencji oraz ankiety lub raporty branżowe

: Analiza konkurencji oraz ankiety lub raporty branżowe Zawartość wewnętrzna: Najlepsze praktyki, przewodniki, arkusze sprzedaży i samouczki dotyczące produktów

Czego należy szukać w oprogramowaniu wiki?

Wspomnieliśmy już o kilku funkcjach wiki, ale czego powinna używać Twoja firma? Wiki muszą być dostosowane do organizacji i łatwe w nawigacji dla wszystkich - zwłaszcza użytkowników nietechnicznych. Oto kilka funkcji, które warto wziąć pod uwagę:

Funkcje wyszukiwania : Najlepsze oprogramowanie wiki pozwala zespołowi, klientom lub użytkownikom szybko wyszukiwać i znajdować dokładne informacje. Firmowa wiki musi mieć dokładną funkcję wyszukiwania.

: Najlepsze oprogramowanie wiki pozwala zespołowi, klientom lub użytkownikom szybko wyszukiwać i znajdować dokładne informacje. Firmowa wiki musi mieć dokładną funkcję wyszukiwania. Nawigacja : Zorganizowane hierarchie zawartości są niezbędne, aby użytkownicy mogli eksplorować zawartość w oprogramowaniu wiki i poprzez takie rzeczy jak repozytoria wiki dladwukierunkowe połączony.

: Zorganizowane hierarchie zawartości są niezbędne, aby użytkownicy mogli eksplorować zawartość w oprogramowaniu wiki i poprzez takie rzeczy jak repozytoria wiki dladwukierunkowe połączony. Współpraca : Tworzenie, edytowanie i ciągłe aktualizowanie zawartości jest koniecznością w oprogramowaniu wiki. Formatowanie, dodawanie zawartości i dołączanie obrazów, połączonych linków lub kodu powinno być proste.

: Tworzenie, edytowanie i ciągłe aktualizowanie zawartości jest koniecznością w oprogramowaniu wiki. Formatowanie, dodawanie zawartości i dołączanie obrazów, połączonych linków lub kodu powinno być proste. Historia wersji : Najlepsze narzędzia wiki śledzą wszystkie zmiany na stronach wiki, aby zapewnić odpowiedzialność, co jest kluczowe dla oprogramowania wiki typu open source. Pozwala to również na bezpieczne przywrócenie poprzednich wersji.

: Najlepsze narzędzia wiki śledzą wszystkie zmiany na stronach wiki, aby zapewnić odpowiedzialność, co jest kluczowe dla oprogramowania wiki typu open source. Pozwala to również na bezpieczne przywrócenie poprzednich wersji. Uwierzytelnianie i zarządzanie dostępem : Twoje rozwiązanie wiki może nie być publiczną wiki i zawierać prywatne informacje firmowe. Może też być mieszanką obu, więc niezależnie od przypadku, potrzebujesz narzędzia, które zapewni, że wrażliwa zawartość pozostanie zablokowana.

: Twoje rozwiązanie wiki może nie być publiczną wiki i zawierać prywatne informacje firmowe. Może też być mieszanką obu, więc niezależnie od przypadku, potrzebujesz narzędzia, które zapewni, że wrażliwa zawartość pozostanie zablokowana. Integracje : Integracje innych firm między oprogramowaniem wiki a innymi aplikacjami pomagają w połączeniu danych i analiz z twoimi stronami.

: Integracje innych firm między oprogramowaniem wiki a innymi aplikacjami pomagają w połączeniu danych i analiz z twoimi stronami. Dokumentacja użytkownika i wsparcie : Jeśli potrzebujesz centrum pomocy, twoje rozwiązanie wiki powinno być w stanie działać jako scentralizowana przestrzeń dla użytkowników i zawartości.

: Jeśli potrzebujesz centrum pomocy, twoje rozwiązanie wiki powinno być w stanie działać jako scentralizowana przestrzeń dla użytkowników i zawartości. Szablony i niestandardowe ustawienia: Jeśli projektowanie wiki od podstaw jest wyzwaniem, a nawet zniechęca, poszukaj narzędzi wiki z wbudowanymi szablonami.

Które oprogramowanie wiki jest najlepsze dla twojego teamu?

Wybór najlepszego oprogramowania wiki to nie lada wyzwanie. Potrzebujesz złożonego oprogramowania wiki dla bardziej zaawansowanego i wyrafinowanego doświadczenia użytkownika i huba wiedzy.

Mądrze jest wybrać oprogramowanie wiki, które najlepiej umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie i edytowanie stron, nawet w przypadku dużych i złożonych projektów. ClickUp jest tutaj kluczem do sukcesu!

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak kontrola wersji, kontrola dostępu i możliwości wyszukiwania, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać i nawigować po ogromnej ilości informacji w ClickUp Docs.

Dodatkowo, ClickUp sprawdza się jako świetna opcja oprogramowania wiki, ponieważ zapewnia zaawansowane opcje niestandardowe, pozwalając dostawcom dostosować platformę do ich konkretnych potrzeb i preferencji.

Chcesz zobaczyć, jak ClickUp sprawdza się jako wiki? Stwórz swój darmowy obszar roboczy już dziś !