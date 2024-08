Notion vs Confluence: Które oprogramowanie do zarządzania dokumentami będzie lepsze w 2024 roku?

Nowoczesny cyfrowy obszar roboczy nieustannie ewoluuje, co prowadzi do większego zapotrzebowania na wydajne narzędzia do współpracy. Odpowiednie oprogramowanie może mieć znaczący wpływ na dokumentowanie pomysłów, zarządzanie projektami lub zachęcanie do efektywnej pracy zespołowej.

Przez lata Confluence był popularny wśród organizacji i małych Businessów poszukujących niezawodnego oprogramowania do zarządzania projektami. Jednak Notion, nowy gracz na rynku rozwiązań zwiększających wydajność, urozmaicił krajobraz rynku.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem między Confluence a Notion, w tym artykule znajdziesz informacje na temat każdego z nich, abyś mógł podjąć świadomą decyzję. Dokładnie przeanalizujemy każdą platformę, podkreślając jej mocne i słabe strony, unikalne funkcje, ceny i opinie użytkowników.

a jeśli obie te opcje sprawią, że będziesz chciał więcej, przedstawimy Ci inną opcję, która może Cię zaskoczyć swoją wszechstronnością!

Czym jest Notion?

Notion jest względnym nowicjuszem, wprowadzonym na rynek w 2016 roku i szybko stał się ulubionym rozwiązaniem dla małych Teams i do użytku osobistego. Jego atrakcyjność polega na niemal nieograniczonych możliwościach, dzięki czemu każdy może wykorzystać jego wspaniałe funkcje.

Notatka w Notion Wiele osób uważa, że jest to najlepsze narzędzie do uproszczenia sposobu tworzenia wiki, dokumentowania map drogowych produktów, organizowania notatki ze spotkań planować sprinty, tworzyć plany projektów, wdrażać pracowników i nie tylko.

Funkcje Notion

Notion szybko zyskał popularność jako bardziej przyjazny alternatywa dla Confluence z szerszym zakresem integracji, szczegółowymi tablicami Kanban i ogólnie przyjazną dla użytkownika strukturą.

1. Elastyczność i niestandardowe rozwiązania

Notion oferuje dużą elastyczność i niestandardowe możliwości dla firm i użytkowników osobistych. Można go używać do tworzenia różnych dokumentów, w tym wiki , bazy danych i plany projektów. Confluence jest również elastyczny, ale Notion oferuje więcej opcji niestandardowych.

2. Mnogość integracji

Notion integruje się nawet z Jira firmy Atlassian

Notion integruje się z szerokim zakresem opcji innych firm, w tym Google Drive, Dropbox i Slack. Confluence ma mniej integracji, więc może nie być dobrym rozwiązaniem dla teamów, które korzystają z wielu różnych aplikacji.

3. Aplikacja mobilna

Notion oferuje również natywną aplikację mobilną, umożliwiającą dostęp do dokumentów i projektów w podróży. Możliwość pracy pojedynczych użytkowników z dowolnego miejsca zwiększa wydajność i efektywność, szczególnie w przypadku Teams ze zdalnymi członkami. Confluence nie posiada natywnej aplikacji mobilnej, więc jeśli chcesz uzyskać dostęp do dokumentów na urządzeniu mobilnym, musisz skorzystać z wersji internetowej.

4. Osadzone podstrony

Przykład podstrony Notion na pustej stronie

Tworzenie i osadzanie podstron w dokumencie pomaga zespołom efektywnie organizować zawartość. "Notion to cyfrowe narzędzie, którego potrzebujesz dla swojego biznesu!" - powiedział jeden z recenzentów. Zostało zaprojektowane, aby pomóc firmom i teamom zbudować podstawową architekturę informacji, która może być skalowana pod względem złożoności w zależności od potrzeb.

Notion ceny

Personal : Free

: Free Personal Pro : 4 USD miesięcznie przy płatności rocznej / 5 USD miesięcznie przy płatności miesięcznej

: 4 USD miesięcznie przy płatności rocznej / 5 USD miesięcznie przy płatności miesięcznej Teams : 8 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej / 10 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności miesięcznej

: 8 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej / 10 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności miesięcznej Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Czym jest Confluence?

Atlassian Confluence, wprowadzone na rynek w 2004 roku, to dojrzałe, niezawodne rozwiązanie, któremu zaufało ponad 60 000 klientów i dużych przedsiębiorstw na całym świecie. Choć jest ono mniej wszechstronne niż Notion, skupia się bardziej na byciu wydajnym narzędziem do współpracy i tworzenia dokumentacji.

Przykład Confluence's Hub pulpitu nawigacyjnego

Confluence jest dobrym wyborem dla teamów, które potrzebują niezawodnego i bogatego w funkcje narzędzia do współpracy, jako alternatywa dla Notion . Szczególnie dobrze nadaje się dla Teams korzystających z Jira lub Trello, ponieważ płynnie integruje się z tymi produktami.

Confluence jest bardziej niezawodnym i ukierunkowanym rozwiązaniem dla współpracy nad dokumentami i oprogramowanie dokumentacja jeśli Twoja organizacja nie polega na rozszerzeniach innych firm.

Funkcje Confluence

Confluence jest chwalony jako bardziej niezawodne i ukierunkowane rozwiązanie do współpracy nad dokumentami i jest ulubionym rozwiązaniem wśród teamów inżynieryjnych ze względu na integrację z niezbędnymi narzędziami programistycznymi.

1. Płynna integracja z Jira i innymi produktami Atlassian

Confluence płynnie integruje się z Jira i innym oprogramowaniem Atlassian, co czyni go doskonałym wyborem dla Teams, które korzystają z tych narzędzi. Notion ma mniej płynną integrację z tymi narzędziami, więc może nie być dobrym wyborem dla Teams, które polegają na integracji z tymi innymi narzędziami.

2. Atrakcyjny wizualnie design i świetny interfejs użytkownika

Przez Confluence

Confluence ma atrakcyjny wizualnie wygląd i świetny interfejs użytkownika. Strony są czytelne i łatwe w nawigacji, a ogólny wygląd jest bardzo przejrzysty. Interfejs użytkownika Notion nie jest tak dopracowany, a niektórzy uważają, że jest zagracony i trudny w nawigacji.

3. Kontrola wersji

W przeciwieństwie do Notion, Confluence ma wbudowany system kontroli wersji, dzięki czemu można łatwo śledzić zmiany w dokumentach. Bez wbudowanego systemu kontroli wersji organizacja będzie musiała skorzystać z aplikacji innej firmy, jeśli będzie potrzebować tej funkcji.

4. Szablony najlepszych praktyk

Szablony wbudowane w Confluence

Confluence oferuje szeroki zakres gotowych szablonów, które pozwalają szybko i łatwo rozpocząć tworzenie wiki i artykułów wiedzy. Dokumenty te pełnią rolę przewodników krok po kroku, które pomagają w tworzeniu kluczowych dokumentów i zawartości do współpracy bez konieczności rozpoczynania pracy od zera.

Ogólnie rzecz biorąc, Confluence to świetny wybór dla teamów, które potrzebują niezawodnego i bogatego w funkcje narzędzia do współpracy. Szczególnie dobrze nadaje się dla teamów korzystających z Jira lub innych produktów Atlassian.

Ceny Confluence

Free do 10 użytkowników, ale z limitowanym dostępem

do 10 użytkowników, ale z limitowanym dostępem Standard : 5,75 USD za użytkownika miesięcznie

: 5,75 USD za użytkownika miesięcznie Premium : $11 za użytkownika miesięcznie

: $11 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Confluence oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 3 540 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2 900 recenzji)

Confluence vs. Notion: Kto wygra?

Confluence i Notion to świetne narzędzia, ale mają różne mocne i słabe strony. Główną różnicą między Notion i Confluence jest dojrzałość i elastyczność. Confluence jest bardziej dojrzałym produktem z szerszym zakresem zastosowań, podczas gdy Notion jest bardziej wszechstronną opcją zarządzania projektami dla zadań. Wybór najlepszego rozwiązania do zarządzania projektami zależy od konkretnych potrzeb i wymagań.

Niestandardowy

Przykład podstrony w Notion, z dostępnymi opcjami niestandardowymi i szablonami

Zarówno Confluence, jak i Notion oferują potężne możliwości dostosowywania, które umożliwiają generowanie i organizowanie zawartości w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom użytkownika. Notion oferuje jednak więcej opcji niestandardowych niż Confluence, umożliwiając dostosowanie wszystkiego, od układu i wyglądu stron po konkretną funkcję baz danych i integracji.

To powiedziawszy, Notion jest często uważany za bardziej indywidualny narzędzie wydajności zamiast platformy współpracy zespołowej, takiej jak Confluence.

Podczas gdy oba narzędzia umożliwiają współpracę i udostępnianie wiedzy confluence został zaprojektowany specjalnie dla dużych firm i organizacji, oferując szereg funkcji, takich jak kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników i analityka zespołowa, które są niezbędne do zarządzania projektami i cyklami pracy na dużą skalę.

Współpraca

Confluence i Notion są popularnymi narzędziami do tworzenia i organizowania zawartości, ale różnią się pod względem możliwości współpracy. Confluence został zaprojektowany z myślą o dużych Teams i organizacjach, oferując zakres funkcji ułatwiających współpracę i udostępnianie wiedzy, takich jak komentarze, wzmianki i historia wersji.

Oferuje również bardziej zaawansowane funkcje, takie jak kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników i analityka zespołu. Z drugiej strony, Notion jest bardziej ograniczony, jeśli chodzi o współpracę, brakuje mu niektórych podstawowych funkcji, takich jak funkcje zadań i przypomnienia.

Do zrobienia są jednak następujące funkcje współpracę w czasie rzeczywistym i komentowanie, może nie być najlepszym wyborem dla większych Teams lub bardziej złożonych projektów. Ogólnie rzecz biorąc, Confluence oferuje bardziej rozbudowane funkcje współpracy niż Notion, podczas gdy Notion może być bardziej odpowiedni dla indywidualnych użytkowników lub mniejszych zespołów.

Wsparcie

Zarówno Confluence, jak i Notion oferują zespoły wsparcia, które pomogą rozwiązać wszelkie problemy lub pytania, które mogą pojawić się w dłuższej perspektywie podczas korzystania z platformy. Istnieją jednak pewne różnice w poziomie wsparcia oferowanego przez każde z narzędzi. Confluence, będąc produktem Atlassian, dużej firmy programistycznej, oferuje kompleksowy zespół wsparcia z różnorodnymi zasobami, takimi jak dokumentacja, strona forum społeczności i obszerna baza wiedzy.

Z drugiej strony, Notion jest mniejszą firmą z mniej rozbudowanym zespołem wsparcia. Do zrobienia jest wsparcie e-mail, ale czas odpowiedzi może być powolny. Notion ma jednak reputację firmy, która w dużym stopniu reaguje na opinie użytkowników i często dodaje nowe funkcje i aktualizacje w oparciu o ich opinie.

Ostatecznie Confluence może być lepszym wyborem dla tych, którzy potrzebują bardziej rozbudowanych zasobów wsparcia, podczas gdy Notion może być idealny dla użytkowników, którzy cenią sobie elastyczność i szybkość reakcji zespołu programistów.

Confluence vs. Notion na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co użytkownicy myślą o tych dwóch produktach. Odpowiedź? Większość użytkowników wydaje się zgadzać, że Confluence jest najlepszy dla organizacji Enterprise. Oto, co jedna osoba powiedziała o tych dwóch narzędziach:

"Używałem zarówno Notion, jak i Confluence. Notion staje się powolny, jeśli masz dużo zawartości. Confluence lepiej radzi sobie z zawartością dla większych teamów, ale interfejs jest nieco mniej intuicyjny.

Jeśli w dużym stopniu polegasz na ekosystemie Atlassian, to nie ma wątpliwości, że powinieneś używać Confluence"

Inni użytkownicy zauważają, że Notion jest doskonałym wyborem dla mniejszych teamów:

"Zbudowaliśmy wewnętrzną wiki za pomocą Notion i działa ona niesamowicie dobrze. Jesteśmy przede wszystkim małą butikową firmą konsultingową IT, a programiści i inżynierowie naprawdę lubią Notion"

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Notion vs Confluence

Współpracuj nad pomysłami dzięki oszałamiającym dokumentom lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

Podczas gdy zarówno Notion, jak i Confluence służą poprawie współpracy, oferują różne funkcje i doświadczenia dla nowych użytkowników. Wybór pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami prawdopodobnie sprowadzi się do unikalnych wymagań biznesowych, preferencji i budżetu. Należy jednak pamiętać, że nie są to jedyne opcje.

Czy kiedykolwiek myślałeś o wypróbowaniu rozwiązania takiego jak ClickUp? ClickUp pomaga zapewnić, że nigdy nie przegapisz terminu lub ważnego zadania. Ponadto sprawia, że praca i zarządzanie projektami staje się przyjemnością.

Dynamiczna platforma współpracy ClickUp umożliwia niestandardowe tworzenie dokumentacji projektów, wiki, list kontrolnych, notatek i nie tylko. Co więcej, możesz wybierać spośród wszystkich rodzajów stylów, formatów i opcji zagnieżdżania, aby tworzyć projekty dokładnie według własnych upodobań.

Tworzenie dokumentów w uproszczonym i centralnym obszarze roboczym

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

ClickUp Docs oferuje kompleksowe rozwiązanie obszaru roboczego typu "wszystko w jednym" do zarządzania projektami, produktami i zadaniami. Jest elastyczny, łatwy w użyciu i ma wiele funkcji, takich jak dwukierunkowe połączony które mogą zaspokoić różne potrzeby biznesowe. Sprawdź, co Dokumenty ClickUp do zrobienia dla Ciebie!

Zwiększ wydajność dzięki asystentowi opartemu na AI

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko ClickUp AI to wyjątkowa funkcja, która wyróżnia ją na tle innych narzędzi do zwiększania wydajności i współpracy. Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, asystent ClickUp pozwala użytkownikom na większą wydajność poprzez uproszczenie czasochłonnych zadań.

Dzięki przetwarzaniu języka naturalnego, asystent AI może podsumowywać notatki ze spotkań i generować elementy działań, analizując dane pisane lub mówione w celu wyodrębnienia kluczowych informacji. Nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia, że ważne informacje nie zostaną pominięte lub przeoczone.

Zyskaj widoczność na wysokim poziomie dzięki pulpitom nawigacyjnym

Błyskawicznie znajduj potrzebne dane dzięki widżetom w ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards umożliwiają łatwą wizualizację danych i spostrzeżeń, pomagając zespołom i osobom indywidualnym zarządzać zasobami, monitorować postępy zespołu, oceniać cele i eliminować wąskie gardła. Dzięki pulpitom ClickUp użytkownicy mogą tworzyć i niestandardowo dostosowywać różne widżety, w tym wykresy Gantta, kalendarze, osie czasu projektów i inne.

Pozwala im to na widok kluczowych wskaźników wydajności, śledzenie postępów w realizacji celów i identyfikację wszelkich problemów lub wąskich gardeł, które mogą utrudniać ich cykl pracy. Co więcej, pulpity ClickUp mogą być udostępniane innym członkom zespołu lub interesariuszom, ułatwiając wielu użytkownikom współpracę i dostosowywanie wysiłków do wspólnych celów.

Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś

ClickUp to nie tylko oprogramowanie do zarządzania dokumentami - to niezawodny i scentralizowany hub dla całej Twojej pracy. Inne alternatywy po prostu nie wytrzymują! Zapisz się na Free Forever Plan ClickUp lub wybierz jedną ze skalowalnych opcji cenowych, aby przekonać się samemu.