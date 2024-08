Czym jest linkowanie dwukierunkowe?

Nadszedł czas, aby skorzystać z naszej metaforycznej Encyklopedii Zachowanych Informacji z Lat w celu ulepszenia naszych pomysłów poprzez wyrzucenie ich z głowy i napisanie o nich. Tak wiele w naszym powodzeniu zależy od odnowienia zachowanej wiedzy i umiejętności zarządzania czasem aby osiągnąć nasz najwyższy potencjał - w pracy i w życiu!

Wprowadź wyłaniającą się koncepcję robienia notatek: połączenie dwukierunkowe

Insider via GIPHY Dwukierunkowe linkowanie zapewnia ścieżkę powrotną do strony, na której wstawiłeś link referencyjny, tworząc w ten sposób bazę danych połączonych informacji - drugi mózg. 🧠💡

Jeśli jesteś fanem uczenia się przez całe życie, systemy wydajności do zaoszczędzić czas w ciągu dnia, lub jedno i drugie, ten artykuł jest dla Ciebie!

Jak używać połączonych linków dwukierunkowych

Aby zrozumieć wartość dwukierunkowego linkowania, wyjaśnijmy jego poprzednika: monodirectional linking.

Monodirectional link to, cóż, każda strona internetowa w Internecie, co oznacza, że istnieje liniowy hiperlink z jednej strony do drugiej, idący w jednym nowym kierunku.

Łącze dwukierunkowe tworzy backlink - łącze zwrotne umożliwiające powrót do miejsca na stronie, do którego się odwołano. Drzwi do przeglądania w przód lub w tył.

Połączony link może być pojedynczym słowem lub frazą z dowolnego miejsca na stronie. Dodają one strukturę do notatek, zastępując nieskończone przewijanie, gdy z czasem zaczynasz dodawać warstwy pojęć. Każdy może używać dwukierunkowych linków do:

Przeglądania linków zwrotnych w celu znalezienia powiązanych informacji bez otwierania nowych okien przeglądarki

Organicznie budować osobistą stronęwiki wiedzy* Połącz referencje z wielu źródeł, aby połączyć kropki między osiami czasu, wydarzeniami, pomysłami i nie tylko

Gdy zaczniesz używać dwukierunkowych odnośników do łączenia plików i notatek w ramach jednej aplikacji do robienia notatek, będziesz w stanie zwiększysz swoją wydajność i nigdy nie oglądaj się za siebie!

przez GIPHY 👉 Oto lista zasobów aplikacji do robienia notatek:

Przykłady przypadków użycia z połączonymi linkami dwukierunkowymi

Rozpakujmy kilka sposobów na wykorzystanie dwukierunkowych linków w pracy i życiu prywatnym! 🤓

Połączenia dwukierunkowe w działaniach osobistych

🏠

Strona główna projektu Badania

Każdy "domowy haker" wie, że jeden element może być używany lub modyfikowany do wielu celów. Połącz więc swoje wideo z YouTube, strony główne i inne z dwukierunkowymi linkami do kieszonkowych pomysłów na przyszłe potrzeby... i być może wymyśl nowe produkty!

📚

Szkoła Kursy

Połącz ze sobą lekcje historii i języka, aby stworzyć światową oś czasu wydarzeń i ludzi. Można też rozszerzyć materiał kursu online poprzez połączenie powiązanych tematów w celu łatwego odniesienia. Sprawdź to_ przewodnik zarządzania projektami dla studentów !

👥

Personal CRM (Contact Relationship Management)

Osobisty CRM jest świetną alternatywą i ulepszeniem dla bullet journaling . Zarządzaj swoimi powiązaniami, zapisując interakcje i podróże z rodziną i przyjaciółmi, przypomnij sobie, czym chcesz się podzielić z innymi i zapisz polecane elementy.

Dwukierunkowe łączenie dla aktywności w mojej pracy

🌐

Firma wewnętrzna Wiki

Firmowa wiki służy jako pojedyncze źródło prawdy do dodawania i utrzymywania zawartości w całej organizacji. Dzięki dwukierunkowemu połączeniu, projekty firmowe wysokiego szczebla mogą łączyć się z SOP, zadaniami, briefami i nie tylko, zastępując przepełnione łańcuchy e-maili.

🏆

OKR (cele i kluczowe wyniki)

Zakres OKR udostępnianie w większości organizacji jest e-mail dostarczający zatwierdzone OKR. Potem mijają miesiące, a pracownicy przeszukują tysiące e-maili, aby ponownie je znaleźć. Jednak, OKR mogą być częścią codziennej i cotygodniowej rutyny z dwukierunkowymi połączeniami. Łącząc zadania i OKR, pracownicy mogą zobaczyć, w jaki sposób każdy przyczynia się do realizacji udostępnianych celów i skupić się na najważniejszej pracy.

📁

Zadanie Zarządzanie

Jeśli prowadzisz protokoły ze spotkań, wiesz, że na Twoim Dysku Google znajduje się cały folder pojedynczych dokumentów, które aż proszą się o uporządkowanie. Zastosuj dwukierunkowe połączenia, aby połączyć dokumenty w jednym oknie, dzięki czemu wszystkie dane zebrane podczas poprzednich spotkań będą dostępne z jednego miejsca.

Zmień sposób myślenia, czytania i pisania dzięki dwukierunkowym linkom w ClickUp

Czy to właśnie Ty?

🙋‍♀️ Wydałeś pieniądze na subskrypcje aplikacji do robienia notatek, które skończyły nieużywane po kilku tygodniach

🙋‍♀️ Twój cykl pracy ewoluuje i czujesz się ograniczony w obecnym aplikacji do robienia notatek 🙋‍♀️ Chcesz mieć możliwość zapisywania notatek w dowolnym miejscu i czasie, na wszystkich urządzeniach

Byliśmy tam i chcemy, abyś wiedział, że nie musi tak być! Dwukierunkowe połączenia zmienią sposób konsumowania i przechwytywania zawartości, więc potrzebujesz najlepszego dostępnego oprogramowania, aby uzyskać notatki w bezpiecznej i wydajnej przestrzeni. tym oprogramowaniem jest ClickUp. ✨ ClickUp to platforma zapewniająca najwyższą wydajność, dająca ludziom elastyczną przestrzeń do robienia notatek, ponownego odkrywania informacji i przenoszenia całej pracy pod jedno narzędzie. Co więcej, możesz korzystać z koncepcji dwukierunkowego łączenia z Relacje ClickApp -nowy potężny zestaw funkcji do powiązania zadań, Dokumentów i wszystkiego w ClickUp!

Połącz zadania, dokumenty lub cokolwiek innego w ClickUp

**Gdzie mogę zobaczyć relacje i linki zwrotne w ClickUp Docs?

Możesz zobaczyć całą powiązaną zawartość i linki dla bieżącej strony lub całego dokumentu w sekcji Relacje i linki zwrotne na prawym pasku bocznym.

Rozwiń stronę, aby wyświetlić powiązania, linki zwrotne, opcje formatu i inne

1️⃣ Pasek wyszukiwania

Znajdź zawartość i zadania związane z określoną stroną lub dokumentem, wpisując je w pasku wyszukiwania.

2️⃣ Połączone strony

Łącz strony i dokumenty z innymi stronami, dokumentami lub zadaniami w obszarze roboczym. Połączone strony świetnie nadają się do tworzenia relacji między zawartością i pracą bez odwoływania się do tej relacji w samej zawartości.

3️⃣ Linki zwrotne

ClickUp automatycznie tworzy linki zwrotne, aby śledzić powiązaną zawartość podczas wzmianek lub kopiowania i wklejania linków do zadań i Dokumentów.

4️⃣ Linki zewnętrzne

Linki do stron internetowych spoza ClickUp są wyświetlane razem w menu Powiązania w prawym pasku bocznym.

**Czy mogę usunąć powiązanie?

Oczywiście! Możesz łączyć i usuwać dowolne powiązania z zadania, dokumentu lub strony internetowej Widok listy .

Kliknij X na zadaniu lub widoku dokumentu, aby usunąć powiązanie

**Czy mogę tworzyć relacje między zadaniami ClickUp i dokumentami ClickUp?

Jak najbardziej! Dlaczego zatrzymywać się na ClickUp Docs? 😉

Jeśli kiedykolwiek zostałeś wciągnięty w duży projekt w ostatniej chwili, rozumiesz, jak czasochłonne jest uzyskanie informacji potrzebnych do rozpoczęcia pracy. Relacje połączone z zadaniem, które przeglądasz, zapewniają bezstresowe doświadczenie, aby dostać się do warstw projektu w celu uzyskania aktualnych statusów projektu.

Połącz zadania i Dokumenty za pomocą linków do stron, aby utworzyć relacje między zawartością a pracą w ClickUp

Notatka o myślach sieciowych i systemach archiwizacji

Możemy odblokować świetne pomysły, udostępniając wiedzę sobie i innym ludziom. Problem z systemami archiwizacji polega na tym, że zbieramy wszystkie te wspaniałe informacje, przechowujemy je, a następnie zapominamy o nich, dopóki ich nie potrzebujemy.

Myślenie sieciowe jest ulepszeniem systemu archiwizacji. Jest to baza danych w stylu wiki, która umożliwia pobieranie warstw powiązanych informacji za pomocą jednego kliknięcia. W dłuższej perspektywie wyświadczysz sobie przysługę i zachowasz o wiele więcej informacji niż tylko zapamiętywanie i zakładki.

Utwórz darmowe konto i wypróbuj Dokumenty ClickUp następnym razem, gdy usiądziesz, aby zbadać swój następny pomysł. Uczucie niepokoju i blok pisarski nie mają sobie równych w połączeniu z ClickUp! 💪