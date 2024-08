10 niesamowitych strategii zarządzania czasem

"Jak to się stało, że tak szybko zrobiło się tak późno? "

Słynny cytat z Dr. Seussa był oczywisty w tamtym czasie i wydaje się jeszcze bardziej oczywisty teraz.

Media społecznościowe chcą poznać Twoją opinię.

Kolejny artykuł w Internecie jest tuż za rogiem.

Każde brzęczenie i dzwonek telefonu wymaga twojej uwagi .

Wkrótce dwie biurowe godziny nieprzerwanej pracy skurczą się do 2 minut.

"Tylko nie znowu" - mówisz do siebie. Ale to się powtórzyło. Wszystkie drogi prowadzą do prokrastynacji i rozproszenia uwagi.

**Czy jest dla nas jakaś nadzieja?

Były okresy w moim życiu, w których czas leciał mi przez palce, ponieważ byłem tak skupiony lub zaangażowany w coś wielkiego, wydajne działania . Inne dni całkowicie mi umknęły.

Zarządzanie czasem to mądre wykorzystywanie czasu do zrobienia zadań i czynności, które musimy wykonać.

A czas płynie do przodu bez względu na to, co z nim zrobimy. To od nas zależy, czy wykorzystamy go z większą wydajnością.

**Jakie są najważniejsze strategie zarządzania czasem, które możemy wdrożyć, aby odzyskać nasz czas?

1. Codzienne ustawienie celów

Jeśli nie wiesz, co zamierzasz dziś zrobić, to jak możesz denerwować się na siebie, gdy nie zarządzasz dobrze swoim czasem? Częścią problemu są fałszywe oczekiwania. Jeśli nie ustawisz sobie żadnych celów, ani nawet listy rzeczy do zrobienia, to nie złość się na siebie, gdy "nic" nie zrobisz

Posiadanie mglistego pomysłu na to, co należy zrobić, w przeciwieństwie do sprawdzania i tworzenia listy rzeczy do zrobienia, to tylko czarna dziura bezproduktywności i słabego zarządzania czasem zarządzanie czasem .

W ClickUp na naszej liście znajdują się m.in cele i zadania, nad którymi pracujemy każdego dnia w ramach codziennego standupu. Sporządzamy również listę zadań, nad którymi pracowaliśmy poprzedniego dnia. Nie za każdym razem zgadzają się one idealnie (i szczerze mówiąc, kończymy do zrobienia więcej niż myśleliśmy).

2. Najpierw do zrobienia najważniejsze zadania

Jednym ze sposobów na przejęcie kontroli nad swoim czasem jest próba zrobienia najpierw najtrudniejszych zadań. Inni sugerują "zjedzenie żaby", czyli do zrobienia najpierw rzeczy, której nie chcesz robić. Widzę w tym wartość, ale praca nad najważniejszą rzeczą w pierwszej kolejności uwalnia cię od tego momentu.

Szczerze mówiąc, waham się od zjedzenia żaby do zrobienia najważniejszej rzeczy w pierwszej kolejności. Zależy to od harmonogramu i tego, jak wygląda mój dzień, ale warto pamiętać o tej wartości.

3. Śledzenie czasu potrzebnego na ukończenie zadania

Dobre zarządzanie czasem to wiedza o tym, ile czasu zajmie wykonanie konkretnego zadania. Aby zmaksymalizować swój czas, musisz limit rozpraszaczy jednocześnie monitorując czas potrzebny do zrobienia czegoś. Jak to zrobić?

Dwie strategie, aby to osiągnąć:

Pomodoro **Nazwany na cześć timera do pomidorów, polega na pracy w mniejszych 25-minutowych kawałkach, krótkiej przerwie, a następnie do zrobienia kolejnego 25-minutowego kawałka. Po kilku z nich robisz dłuższą przerwę. Używając Pomodoro to świetny sposób na utrzymanie koncentracji. Śledzenie czasu **Jeśli korzystasz z techniki Pomodoro, możesz również rejestrować czas, aby notować, jak długo trwa dane zadanie. Następnym razem, gdy będziesz musiał wykonać podobne zadanie, będziesz miał lepsze wyobrażenie o tym, jak długo to potrwa.

4. Zaplanuj czas w swoim dniu na zadania, nie tylko na spotkania

Twój dzień może być wypełniony spotkaniami, zwłaszcza jeśli Twoja firma nie jest tak wydajność i wydajność jak mogłoby być. Łatwo jest zgodzić się na spotkania. Trudniej jest dopasować swoją pracę do tych spotkań. Konieczne może być blokowanie czasu, a nawet odmawianie kilku spotkań od czasu do czasu.

Widok ClickUp Time View świetnie się do tego nadaje, ponieważ możesz zaplanować swoje zadania z dokładnością do godziny i niekoniecznie muszą one pojawiać się w Twoim kalendarzu kalendarz .

5. Ustal priorytety swojej pracy i listy do zrobienia

Podczas tworzenia listy rzeczy do zrobienia lub sprawdzania, co należy zrobić w następnej kolejności w systemie zarządzania projektami, ważne jest, aby ustalić priorytety. Oznacza to nie tylko zdefiniowanie tego, co należy zrobić w pierwszej kolejności jako najważniejsze, ale także ustalenie priorytetów dla pozostałych zadań .

Istnieje cały system podejmowania decyzji jak ustalić priorytety mojej pracy ale kluczem do sukcesu jest zastanowienie się nad tym, co jest ważne, a co pilne. Nie zawsze są to te same rzeczy. Dokonanie tego rozróżnienia pozwoli ci zaoszczędzić mnóstwo czasu.

**6. Planuj do zrobienia najlepszą pracę w najlepszym czasie

Myślę, że ten punkt jest często pomijany. Każdy z nas ma inny rytm dnia. Niektórzy z nas są porannymi ludźmi; inni są nocnymi markami, a popołudnia są złe dla wszystkich (j/k). Oto kilka wskazówek do zrobienia: Trzymaj się harmonogramu

Jeśli znasz swój rytm, zaplanuj najtrudniejszą pracę na godziny szczytu. To może być czas na zjedzenie żaby

7. Głęboka praca, a nie praca połowiczna Głęboka praca to ustawienie w swoim harmonogramie czasu na skoncentrowaną pracę. Czas ten niekoniecznie jest przeznaczony na najpilniejszą pracę, ale na

planowanie strategiczne .

Przykładem może być rozwój nowego Businessu plan lub harmonogram marketingowy lub planowanie najważniejszych funkcji na nadchodzący kwartał.

Badacz wydajności James Wyczyszczone nazywa każdą pracę zawaloną tekstami, sprawdzaniem e-maili i mediów społecznościowych "pół-pracą" . Wyeliminowanie półpracy z rutyny pomaga zaoszczędzić czas na dłuższą metę, ponieważ skupiasz się na zadaniach, które musisz zrobić.

8. Zorganizuj swój obszar roboczy tak, aby mieć to, czego potrzebujesz

Posiadanie zorganizowane biurko i obszar roboczy sprawią, że potrzebne narzędzia będą na wyciągnięcie ręki. Poszukiwanie dodatkowych materiałów eksploatacyjnych, szukanie napędu USB lub polowanie na samoprzylepne notatki to czynniki rozpraszające, które przerywają koncentrację.

Dodatkowo, organizacja cyfrowego obszaru roboczego jest również ważna. Korzystanie z funkcji narzędzi do zarządzania czasem to świetna technika zarządzania czasem, ponieważ można automatyzować przypomnienia, powiadomienia i ustalać priorytety zadań.

9. Sprawdź swoje wyniki w odniesieniu do tych celów

Nadszedł koniec dnia i co zrobiłeś ze swoim czasem? Jeśli stworzyłeś listę do zrobienia, skupiłeś się na zadaniach i korzystałeś ze śledzenia czasu, powinieneś wiedzieć, jak dobrze zarządzałeś swoim czasem.

I zgadnij co? Nic się nie stało, jeśli nie udało ci się wszystkiego zrobić idealnie. Będziesz rozwinąć lepsze nawyki z czasem, aby nauczyć się pracować wydajniej.

10. Zbuduj świetny zespół

Współpracownicy mogą być błogosławieństwem i przekleństwem.

Jeśli jesteś w zespole, który bierze na siebie odpowiedzialność i chce, abyś wykonał świetną pracę, wzniesiesz się na ten poziom.

Świetni współpracownicy mogą podnieść cię na wyższy poziom, a to może przełożyć się również na lepsze strategie zarządzania czasem.

Zakończenie Efektywne zarządzanie czasem nie stanie się przypadkiem.

Wymagają pracy i poświęcenia. To naprawdę umiejętność.

Strategie zarządzania czasem są jak drzewo. Zaczynają się od nasionka, potem zapuszczają korzenie, a następnie rozkwitają w pełny nawyk i styl życia.

Do tego właśnie dążysz. Mając to na uwadze, możesz poprawić swoją wydajność i do zrobienia więcej ze swoim czasem niż w przeszłości.

Gdy już wyrobisz w sobie te nawyki, ustawisz sobie lepsze cele długoterminowe. Czas spędzony nad tymi nawykami się opłaca.

Będziesz wiedział więcej o tym, co możesz osiągnąć i nie będziesz sfrustrowany nierealistycznymi celami. Strategie zarządzania czasem optymalizują nie tylko czas na dziś, ale także na przyszłość.