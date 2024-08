10 darmowych szablonów do zarządzania czasem zapewniających najwyższą produktywność w ClickUp

Właściwe zarządzanie czasem to nie umiejętność, to sztuka. 🎭

Jednego dnia jesteś na szczycie swojej pracy jak nikt inny! A następnego jesteś tak zawalony zadaniami, że masz ochotę po prostu zarzucić koc na głowę i uronić kilka łez. O rany, wszyscy tam byliśmy.

Na szczęście nie ma potrzeby dramatyzowania. Ponieważ masz w rękawie idealny szablon, który złagodzi ból napiętego harmonogramu i sprawi, że twoje techniki zarządzania czasem na wyższy poziom.

Obciążenie pracą każdego z nas wygląda inaczej w zależności od branży, złożoności zadań i zawodu, ale bez względu na wszystko, zawsze znajdzie się szablon zarządzania czasem dostosowany do konkretnego przypadku użycia. A my mamy 10 najlepszych gotowych do pobrania już teraz!

Zapoznaj się z kluczowymi funkcjami najlepszych szablonów do zarządzania czasem i 10 przykładami, które pomogą Ci osiągnąć szczytową wydajność w mgnieniu oka.

Czym jest szablon zarządzania czasem?

Szablony do zarządzania czasem to gotowe struktury, które pomagają zarówno członkom zespołu, jak i kierownikom projektów organizować swój czas w najbardziej efektywny sposób poprzez odpowiednie zarządzanie zadaniami strategie, hacki na wydajność i struktury planowania.

Istnieje więcej niż jeden sposób na mądre zarządzanie czasem, a najlepsze praktyki każdego z nas będą zupełnie inne! W rzeczywistości, twoja własna strategia zarządzania czasem również może z czasem ulec zmianie. Ale zawsze będziesz mieć wiele opcji szablonów zarządzania czasem, które pomogą ci odświeżyć procesy, zwiększyć ogólną wydajność i wyeliminować błędy związane z czasem w tygodniu pracy.

Możesz stworzyć swój własny szablon zarządzania czasem od podstaw, korzystając z udostępnianie aplikacji kalendarza , arkusze kalkulacyjne lub cyfrowe notatniki. Sugerujemy jednak, aby od samego początku inwestować swój czas w bardziej efektywny sposób narzędzie do zwiększania wydajności z własnymi szablonami do zarządzania czasem, które można dostosować do własnych potrzeb.

Niezbędne funkcje w najlepszych szablonach do zarządzania czasem

Wszystkie szablony do zarządzania czasem różnią się formatem i poziomem szczegółowości, ale najlepsze szablony zazwyczaj zawierają następujące elementy:

Bloki czasowe dzielące dzień na możliwe do zarządzania interwały. Nic zbyt zastraszającego - postaraj się utrzymać je w przedziałach 20-30 minutowych, aby działały jako ramy organizacyjne,ustalania priorytetówi przydzielania zadań z listy najważniejszych rzeczy do zrobienia w ciągu dnia dozmaksymalizować wydajność procesu. Funkcje ustalania priorytetów zadań lub kategorie, aby nadać sens wykonywanej pracy. Postaraj się wyeliminować różne zadania, które mogą poczekać do jutra i zaatakuj najważniejsze zadania od razu. Jeśli chcesz pójść o krok dalej w organizacji zadań, podziel swoje codzienne zadania na kategorieustal priorytety swojej pracy według tematu (np. załatwienie wszystkich spraw za jednym razem, zaspokojenie potrzeb SEO za jednym razem lub zgrupowanie wszystkich zatwierdzeń w jednym bloku czasowym). Listy, listy i jeszcze więcej list! Prosty szablon zawiera nie tylko podstawowe zadania do zrobienia, ale wszystko, aż do ostatniego podzadania lub elementu listy kontrolnej. Sugerujemy utworzenie oddzielnych list dla każdej kategorii pracy, aby wszystkie ważne zadania były natychmiast uporządkowane i uszeregowane według priorytetów po otwarciu listy do zrobienia na dany dzień! Szacowany czas pomoże ci efektywniej blokować czas i śledzić zadania, które wstrzymują twój czas spędzony w ciągu dnia. Jest to pomocne zarówno dla przeciętnego pracownika wiedzy, jak i menedżera. Pomaga menedżerom zobaczyć szacowany czas ich zespołu, aby lepiejzarządzanie obciążeniem pracą i oddelegowane zadania. Dodatkowo, poszczególni współpracownicy mogą pracować w oparciu o szablon cotygodniowej oceny, aby zobaczyć szacowany czas ich projektu. Daty rozpoczęcia i terminy informują o pilności zadania i pomagają zarządzać czasem poza codziennymi ośmioma godzinami pracy. Zwłaszcza w przypadku złożonych projektów i wydarzeń kwartalnych, które rozciągają się na tygodnie, a czasem miesiące, posiadanie jasnych oś czasu i rezultatów projektu ma kluczowe znaczenie. Notatki i szczegóły dotyczące czasu są niezbędne dla teamów, które pracują wyłącznie na podstawie rozliczanego czasu. Możliwość dodawania notatek i obliczania godzin spędzonych na pracy zapewni, że członkowie otrzymają odpowiednie i sprawiedliwe wynagrodzenie za swój czas.

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Być może istnieją dodatkowe funkcje zarządzania czasem, które są odpowiednie dla Twojego zespołu. A może szukasz czegoś znacznie łatwiejszego, aby utrzymać swój zespół na tej samej stronie! Tak czy inaczej, mamy szablon dla Ciebie. Wykorzystaj te kluczowe funkcje jako punkt odniesienia w poszukiwaniu szablonu do zarządzania czasem.

10 szablonów do zarządzania czasem, które zwiększą wydajność w 2024 roku

Najlepszy sposób na stworzenie plan wydajności marzeń jest rozpoczęcie od właściwego narzędzie do zarządzania czasem .

ClickUp jest załadowany tysiącami - tak, tysiącami - szablonów w swoim ogromnym Biblioteka szablonów aby pomóc Teams z różnych branż w jak najlepszym wykorzystaniu platformy. A 10 szablonów do zarządzania czasem na tej liście to tylko zarys tego, co ClickUp może zrobić, aby zwiększyć wydajność w każdym obszarze Twojej pracy!

Nie wspominając już o tym, że są one całkowicie darmowe. 💸

1. Szablon harmonogramu zarządzania czasem od ClickUp

Szablon harmonogramu zarządzania czasem od ClickUp

Mocne rozpoczęcie pracy z harmonogramem szablon codziennego planera z którego każdy może skorzystać! Szablon Szablon harmonogramu zarządzania czasem od ClickUp jest idealnym narzędziem do optymalizacji czasu w tygodniowym harmonogramie i maksymalnego wykorzystania tygodnia pracy. Szablon ten stosuje Lista do obszaru roboczego z trzema dodatkowymi widoki projektów aby zaatakować swoje zadania pod każdym kątem.

W widoku listy dziennika aktywności znajdziesz gotowe zadania do zrobienia w ramach cotygodniowej listy rzeczy do zrobienia i dwa Pola niestandardowe aby oznaczyć odpowiedni dzień i rodzaj aktywności dla każdego zadania. Poruszając się po szablonie dziennego planera, możesz aktualizować swoje postępy za pomocą trzech opcji niestandardowych statusów zadań i własny widok obciążenia pracą, aby zarządzać wszystkim w danym tygodniu.

Nie wiesz od czego zacząć? Nie ma problemu! Zapoznaj się z Przewodnikiem dla początkujących Dokument ClickUp aby rozpocząć korzystanie z szablonu w najbardziej wydajny sposób.

2. Szablon przydziału czasu przez ClickUp

Szablon przydziału czasu według ClickUp

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat właściwej alokacji czasu dla swoich klientów? Zacznij od Szablon alokacji czasu według ClickUp ! Ten szablon jest świetny dla członków zespołu sprzedaży do śledzenia różnych potencjalnych klientów lub dla zespołów marketingowych do śledzenia klientów. Ogólnie rzecz biorąc, jest on nieco prostszy niż nasz pierwszy szablon do zarządzania czasem, koncentrując się na planowaniu zadań i zarządzaniu kalendarzem.

W tym przyjaznym dla początkujących szablonie Listy znajdziesz niestandardowe statusy zadań, aby jednym rzutem oka pokazać swój postęp. Dodatkowo, wstępnie zbudowany widok Kalendarza pozwala wizualizować, w jaki sposób zadania będą wypełniać tygodniowy harmonogram.

Pole niestandardowe Typ zadania jest idealne do organizacji zadań, z możliwością grupowania i filtrowania listy zadań do zrobienia według kategorii. A jeśli chcesz mieć jeszcze większą widoczność swoich najważniejszych elementów listy zadań do zrobienia, skorzystaj z funkcji priorytetów ClickUp, aby uszeregować swoje zadania lub projekty na Liście według pilności!

3. Szablon arkusza zarządzania czasem osobistym od ClickUp

Szablon arkusza zarządzania czasem osobistym by ClickUp

Dobra, przejdźmy do spraw osobistych. 💜

Osobisty Szablon arkusza zarządzania czasem ClickUp zagłębia się w szczegóły tego, jak naprawdę spędzasz swój czas. Jest to coś więcej niż tylko sposób na poprawę wydajności w pracy - został zaprojektowany, aby pomóc Ci nauczyć się strategii maksymalizacji codziennej rutyny w biurze i poza nim, abyś mógł osiągnąć swoje cele i mieć wszystko.

Szablon ten jest przyjazny dla użytkownika na wszystkich poziomach komfortu z ClickUp, ale koncentruje się znacznie bardziej na głównych terminach i śledzeniu postępów niż szablony, które widzieliśmy do tej pory.

Jedna z największych różnic?

Szablon ten wprowadza nowy typ widoku do paska narzędzi do zarządzania czasem Widok Tablicy ! Gotowy widok Tablicy umożliwia śledzenie czasu w trakcie postępu zadań, dając wizualny dziennik aktywności czasu spędzonego i pozostałego do osiągnięcia kluczowych celów.

Dodatkowo, aby nie zapomnieć o liście rzeczy do zrobienia, znajdziesz pole niestandardowe Output Needed, które pozwoli ci zastanowić się nad najbardziej czasochłonnymi zadaniami na dany tydzień, dzięki czemu będziesz mógł efektywnie zaplanować swój czas.

4. Szablon harmonogramu zajęć i analizy czasu pracy od ClickUp

Szablon harmonogramu zajęć i analizy czasu według ClickUp

Nie martw się, nie zapomnieliśmy o naszych studentach! Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz swój pierwszy semestr w szkole wyższej, czy też zdobywasz stopień naukowy po ukończeniu pełnoetatowego harmonogramu pracy , the Harmonogram zajęć i szablon do nauki przez ClickUp ma wszystko pod kontrolą.

Ten szablon do śledzenia czasu pomaga zorganizować wszystko, od zarządzania codziennym harmonogramem zajęć, przez ważne terminy, aż po godziny pracy, abyś mógł pozostać skupiony. Szablon ten oferuje aż 11 niestandardowych pól do wizualizacji osi czasu projektów, ogólnych ocen i czasu wolnego między zajęciami. Inne wyróżnione wzmianki obejmują:

Informacje o semestrze

Kodowanie kolorami zajęć

Rok akademicki (do śledzenia postępów w pracy)

Notatki i opcje codziennego planowania mniejszych zadań

I jeszcze więcej!

Wbudowany widok kalendarza zajęć będzie twoim nowym BFF, gdy będziesz podejmować się cięższych zajęć. Na wzmiankę zasługują także cztery dodatkowe widoki obciążenia pracą, dzięki którym możesz kategoryzować swoją pracę według zajęć, priorytetów i czasu na zakończenie zadań.

5. Szablon harmonogramu rozwoju od ClickUp

Szablon harmonogramu rozwoju autorstwa ClickUp

Jeśli śledzisz ten artykuł od pierwszego szablonu, to prawdopodobnie zaczynasz czuć się komfortowo z niektórymi z najlepszych ogólnych funkcji zarządzania czasem w ClickUp, takich jak niestandardowe statusy zadań, niestandardowe pola i dynamiczne widoki obciążenia pracą.

I świetnie!

Ponieważ w kolejnych szablonach zaczniemy wprowadzać nieco więcej złożoności. Mając tę wiedzę, jesteś gotowy, aby zanurzyć się w Szablon harmonogramu rozwoju od ClickUp . Ten szablon time tracker działa jak wykres Gantta do planowania i przydzielania czasu na konkretne projekty.

Wiemy, że rozwój produktu może być trudnym zadaniem bez solidnej strategii. Ten intuicyjny szablon wykresu Gantta ma na celu złagodzenie niektórych z tych wyzwań poprzez usprawnienie procesów, aby uniknąć marnowania czasu w cyklu pracy zespołu.

Z pięcioma niestandardowymi statystykami, polami niestandardowymi i widokami, w tym wstępnie przygotowanym wykresem Gantta, osią czasu, listą i Tablica Kanban , możesz nawigować po każdej scenie rozwoju, przewidywać wąskie gardła, rejestrować łączną liczbę godzin poświęconych na zadania i wygładzać ścieżkę do osiągnięcia celów.

6. Szablon harmonogramu dla pracowników od ClickUp

Szablon harmonogramu dla pracowników od ClickUp

Efektywne zarządzanie czasem to nie tylko wiedza o tym, jak go zorganizować własnego harmonogramu pracy chodzi o to, aby pomóc członkom zespołu również się rozwijać! The Szablon harmonogramu dla pracowników od ClickUp jest zasobem, którego potrzebujesz, aby Twój zespół i Business działały sprawnie.

Zarządzanie zespołem to nie lada wyczyn, więc ten szablon tygodniowego harmonogramu zawiera sześć niestandardowych pól, które pozwalają nadzorować koszty pracy, stawki godzinowe, problemy, nadgodziny, cele i role na pierwszy rzut oka. Ponadto siedem dynamicznych typów widoków tworzy przestrzeń do zarządzania obciążeniami pracą, pracy nad wszelkimi blokadami i planowania z wyprzedzeniem dzięki tygodniowemu kalendarzowi zmian opartemu na przedziałach czasowych.

Sprawdź te aplikacje do planowania pracy !

7. szablon harmonogramu 24-godzinnego od ClickUp

24-godzinny szablon harmonogramu od ClickUp

Zwykle kładziemy nacisk na osiem godzin naszego dnia pracy, ale co z pozostałymi szesnastoma? Szablon szablon 24-godzinnego harmonogramu według ClickUp szablon 24 Hours Schedule od ClickUp działa jako idealny planer dzienny, który rozkłada cały dzień, godzina po godzinie, aby pomóc ci czuć się przygotowanym na wszystkie działania i spotkania w dowolnym momencie.

Szablon Listy zawiera cztery niestandardowe statusy i trzy niestandardowe pola dla lepszej widoczności wszystkich zadań i kluczowych informacji. Prawdziwą zaletą tego szablonu są jednak widoki! Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku szczegółowego widoku Kalendarza dziennego do wizualizacji, ustalania priorytetów i organizowania każdego zadania do zrobienia w ciągu dnia.

8. Szablon harmonogramu miesięcznego od ClickUp

Szablon harmonogramu miesięcznego od ClickUp

Szablon Szablon harmonogramu miesięcznego ClickUp jest idealnym odpowiednikiem szablonu 24-godzinnego z listy powyżej. Jeśli chcesz mieć widok na swoje zadania i ilość dostępnego czasu (na wyższym poziomie), ten szablon będzie twoim nowym najlepszym przyjacielem.

Niestandardowe pola do obliczania rzeczywistego kosztu, stawki godzinowej, przydzielonego budżetu i postępu sprawiają, że szablon ten jest doskonałym źródłem informacji dla menedżerów i liderów biznesowych nadzorujących wielu członków zespołu lub rozliczanych godzin.

Miesięczny widok Kalendarza w tym szablonie organizuje zadania według działów lub kategorii, aby pomóc w uchwyceniu najważniejszych priorytetów i wizualizacji przepustowości. Co więcej, znajdziesz tu wstępnie ustrukturyzowaną oś czasu, listę, wykres Gantta i widoki Box, aby nadzorować wypłaty, harmonogramy, członków zespołu i nie tylko.

9. Szablon dziennego harmonogramu godzinowego od ClickUp

Szablon dziennego harmonogramu godzin przez ClickUp

Nieco inny niż szablon 24-godzinny, ten Szablon dziennego harmonogramu godzinowego od ClickUp to idealny szablon dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z blokowaniem czasu. Dzięki zablokowanym przedziałom czasowym we wstępnie zbudowanym kalendarzu dziennym, możesz z łatwością utrzymać porządek w postępie swoich zadań co do godziny.

Ale to nie wszystko! Znajdziesz tu również widok listy dziennego cyklu pracy, umożliwiający grupowanie zadań według statusu, niestandardowego pola, osoby przypisanej i nie tylko. Dzięki interaktywnej tablicy Kanban do śledzenia czasu lub nieobecności - ten szablon budżetu czasowego jest idealny dla nauczycieli planujących codzienne lekcje w ciągu tygodnia lub miesiąca.

10. Szablon harmonogramu projektu od ClickUp

Szablon harmonogramu projektu autorstwa ClickUp

Szablon Szablon harmonogramu projektu autorstwa ClickUp jest idealnym narzędziem dla menedżerów do efektywnego zarządzania czasem w wielu projektach. Szablon listy jest przeznaczony do śledzenia i zarządzania przychodzącymi projektami i istniejącymi cyklami pracy, aby zmaksymalizować ilość czasu w tygodniowym harmonogramie dzięki czterem konfigurowalnym widokom, w tym:

Widok Tablicy do nadzorowaniafazy projektu na tablicy Kanban przez cały tydzień

Widok osi czasu do zarządzania większym harmonogramem projektu i radzenia sobie z największymi wyzwaniami

Widok listy, aby podsumować zadania związane z dowolnym projektem lub określonym okresem

Ponadto, przegląd wysokiego poziomu jest idealny do wizualizacji całego portfolio projektów i budżetu czasowego, aby zaprezentować je interesariuszom i wdrożyć lepsze ogólne zarządzanie projektami.

Twoje najbardziej wydajne dni zaczynają się od ClickUp

Bez względu na to, jak skomplikowana może być Twoja lista do zrobienia, mamy szablon, który pomoże Ci maksymalnie wykorzystać spędzony czas, bez względu na wszystko.

ClickUp to jedyne oprogramowanie zapewniające wystarczającą wydajność, aby pomieścić całą pracę, czas i postępy w jednej scentralizowanej platformie. Z setki funkcji zaprojektowane, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas i więcej niż 1 000 integracji aby usprawnić swoje procesy, ClickUp jest jedynym narzędziem, którego potrzebujesz, aby rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem czasem.

Na wzmiankę zasługuje fakt, że możesz uzyskać dostęp do każdego z tych szablonów za darmo, korzystając z Free Forever Plan ClickUp'a . Więc śmiało! Wypróbuj ClickUp już dziś i obserwuj, jak wzrasta Twoja wydajność. ✈️