10 darmowych szablonów Daily Planner w Word, Excel i ClickUp

Czy to Ty kontrolujesz swój dzień, czy jest odwrotnie?

Nigdy nie ma wystarczająco dużo godzin w ciągu dnia, aby osiągnąć wszystko, co chcesz, a złe planowanie zadań tylko pogarsza sytuację. Oczywiście, nieodebranie prania na czas nie będzie oznaczać kłopotów, ale przegapienie ważnego spotkania już tak!

Jeśli masz chaotyczny harmonogram, ważne jest, aby zostać szefem swojego czasu, a nie jego więźniem. W tym miejscu z pomocą przychodzą dzienne planery i szablony dziennych planerów, które dosłownie ratują sytuację!

Szablony te pozwalają na skrupulatne zaplanowanie harmonogramu, umożliwiając samoregulację w obliczu rozpraszających i zmaksymalizować produktywność . W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych szablonów dziennych planerów, które promują inteligentne ustalanie priorytetów i skoncentrowane wysiłki. ⌛

Co to jest darmowy szablon Daily Planner? Planery dzienne noszą wiele nazw - osobisty organizer, terminarz, a nawet dziennik dnia. Tradycyjnie jest to mała książka lub segregator. Podczas gdy fizyczne i drukowalne planery dzienne są estetyczne, nie do końca pomagają w burzy mózgów i tworzeniu efektywnego harmonogramu.

Jeśli chcesz zaplanować swój dzień z wyraźniejszym zamiarem, cyfrowy szablon dziennika może ci w tym pomóc!

Łatwo przeciągaj zadania w widoku kalendarza, aby edytować terminy ich wykonania, tworzyć nowe zadania lub usuwać je w ClickUp

Szablon ma właściwe ramy do projektowania codziennego harmonogramu pełnego aktywności. Zamiast planować od zera, wypełniasz gotową strukturę szablonu. Skraca to czas planowania i eliminuje przytłoczenie i stres związany z organizacją rozproszonych dni. 💯

Z biznesowego punktu widzenia szablon jest szczególnie przydatny do zarządzania zespołem. Pomaga organizować zadania projektowe zgodnie z priorytetami i terminów, utrzymując obciążenie pracą na odpowiednim poziomie dla wszystkich.

Co składa się na dobry szablon Daily Planner?

Rodzaj szablonu planera dziennego zależy od tego, czy ma on służyć do celów osobistych, czy biznesowych. Istnieje jednak kilka kluczowych cech dobrych planerów dziennych, takich jak:

Możliwość dostosowania : Powinien być w stanie obsługiwać planowanie dla różnych celów, umożliwiając dodawanie lub usuwanie elementów, ustalanie priorytetów zadań i dodawanie podzadań

: Powinien być w stanie obsługiwać planowanie dla różnych celów, umożliwiając dodawanie lub usuwanie elementów, ustalanie priorytetów zadań i dodawanie podzadań Przejrzysta struktura : Unikaj zagraconych szablonów. Opcje wysokiej jakości mają dobrze zorganizowany, łatwy do naśladowania format z miejscem na dodanie szczegółów dla każdego zadania

: Unikaj zagraconych szablonów. Opcje wysokiej jakości mają dobrze zorganizowany, łatwy do naśladowania format z miejscem na dodanie szczegółów dla każdego zadania Wsparcie współpracy : Planery dzienne dla dużych zespołów (lub rodzin) powinny wspierać współpracę dzięki funkcjom takim jak edycja w czasie rzeczywistym, udostępnianie zadań i aktualizacje statusu

: Planery dzienne dla dużych zespołów (lub rodzin) powinny wspierać współpracę dzięki funkcjom takim jak edycja w czasie rzeczywistym, udostępnianie zadań i aktualizacje statusu Opcje kodowania kolorami : Kodowanie kolorami toudowodniono, że poprawia produktywność. Szablon powinien umożliwiać wizualizację pilności różnych zadań (i sprawić, że będą przyjemne dla oka!) poprzez przypisanie kolorów 🚥

: Kodowanie kolorami toudowodniono, że poprawia produktywność. Szablon powinien umożliwiać wizualizację pilności różnych zadań (i sprawić, że będą przyjemne dla oka!) poprzez przypisanie kolorów 🚥 Możliwość śledzenia: Powinien pomagać śledzić postęp zadań w ciągu dnia i wspierać decyzje oparte na produktywności za pomocą raportów i analiz

10 szablonów Daily Planner do wykorzystania w 2024 roku

Przyjrzeliśmy się dziesiątkom opcji i wybraliśmy 10 najlepszych szablonów dziennych planerów od ClickUp , Word i Excel, które zachowują idealną równowagę między funkcjonalnością a atrakcyjnością wizualną. Zaczynamy! 🕐

1. ClickUp Daily Planner Template

ClickUp Daily Planner Template

Lepsze umiejętności zarządzania czasem, mniejszy stres i większa produktywność - czy to nie brzmi jak marzenie? Zamień je w rzeczywistość dzięki szablonowi ClickUp Daily Planner Template !

Ten łatwy w użyciu szablon pozwala organizować zadania jako osobiste, służbowe lub cele. Zapewnia również przejrzysty przegląd dzięki wielu układom.

Domyślnie lista zadań szablonu jest podzielona na dwie sekcje:

Habit tracker: Dla powtarzalnych czynności, takich jak chodzenie na siłownię, sporządzanie raportów, płacenie rachunków lub uprawianie jogi 🧘 Zadania osobiste: Do jednorazowych zadań, takich jak wizyta u lekarza lub spotkanie z klientem

Ustawiaj terminy, ustalaj priorytety zadań, używaj statusów i dodawaj kolumny, aby spersonalizować przestrzeń. Sekcja Habit Tracker jest wyposażona w licznik przerw, aby utrzymać cię na dobrej drodze i dać ci poczucie osiągnięcia celów.

Możesz dodatkowo dostosować swoją listę rzeczy do zrobienia za pomocą Custom Fields, które umożliwiają kategoryzację na podstawie tagów, takich jak relacje, praca, rozwój osobisty, zdrowie lub cokolwiek innego. Wbudowane kodowanie kolorami pomaga dostrzec kategorie priorytetowe z jednym spojrzeniem.

Bądź na bieżąco ze swoim dniem dzięki ClickUp Views - sprawdzaj swoje postępy na karcie Tablica Kanban lub Kalendarz i uzyskać realistyczną perspektywę tego, jak powinien wyglądać twój wykonalny harmonogram.

2. Szablon dziennika ClickUp

Szablon dziennika ClickUp

Które zadania i czynności pochłaniają znaczną część Twojego czasu i energii w ciągu jednego dnia? Jeśli jesteś ciekawy, wypróbuj szablon Szablon dziennika ClickUp . To przełomowe rozwiązanie w branżach o szybkim tempie rozwoju, takich jak budownictwo czy przemysł Zwinne tworzenie oprogramowania -gdzie śledzenie codziennych postępów jest niezbędne.

Użyj szablonu, aby:

Skonfigurować dziennik od podstaw (zalecamy dodanie kolumn z datą, zadaniem, notatkami i czasem) Użyć pól niestandardowych do kategoryzacji zadań i podzadań Ustawianie priorytetów Przeglądaj postępy (najlepiej codziennie), aby zidentyfikować wąskie gardła produktywności

Możesz także tworzyć dzienniki dla całego zespołu, bezpośrednio dodawać osoby przydzielone do zadań, oznaczać ukończone zadania i pociągać pracowników do odpowiedzialności w przypadku niedotrzymania terminów. Dla kierowników projektów szablon upraszcza codzienne śledzenie dziennika dzięki narzędziom takim jak filtry tagów, automatyzacja zadań oraz ClickUp AI .

Do zwiększyć produktywność zespołu , połączyć ClickUp z Toggl , popularna platforma do śledzenia czasu. Integracja pozwala śledzić czas zainwestowany w określone zadania, uzyskać wgląd w nieefektywności procesów i tworzyć dokładniejsze dzienniki.

3. Szablon dziennego harmonogramu godzinowego ClickUp

Szablon dziennego harmonogramu godzinowego ClickUp

Potrzebujesz czegoś więcej niż zwykłej codziennej listy zadań? Podnieś poprzeczkę i planuj na godziny z szablonem Szablon dziennego harmonogramu godzinowego ClickUp . ⌚

Ten szablon jest podzielony na sekcje wyświetlające przedziały czasowe dla zadań w jednym oknie. Jest idealny do zarządzania zespołem operacyjnym, umożliwiając menedżerom dostosowanie harmonogramy projektów zgodnie z dostępnością pracowników.

Wykorzystaj znakomite widoki szablonu - harmonogram dzienny, dzienny przepływ pracy, nieobecności i zarząd - do śledzenia zadań zespołu i terminów godzinowych. Dzięki funkcjonalności przeciągania i upuszczania szablonu, nie będziesz mieć problemów z przenoszeniem zadań.

Użyj widoku Harmonogramu dziennego, aby wyświetlić zadania jako karty w kalendarzu . Sprawdź szczegóły aktywności, klikając kartę.

Widok Daily Workflow zawiera listę zadań pogrupowanych według terminów wykonania. Spersonalizuj układ, sortując za pomocą pól niestandardowych, takich jak osoby przydzielone, menedżerowie, szacowany czas i komentarze.

Widok Absences to tablica Kanban przedstawiająca zadania niezarządzane z powodu nieobecności pracowników. Zadania są pogrupowane w oparciu o przyczynę nieobecności, taką jak zwolnienie chorobowe lub urlop w nagłych wypadkach, co zapewnia lepszy kontekst do realokacji zasobów.

Widok Board, również będący układem Kanban, prezentuje zadania zgodnie z ich statusem, takim jak To-Do lub Closed.

4. Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp

Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp

Podobnie jak poprzednia opcja, szablon Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp pozwala pilnować dziennych wpłat pracowników.

Szablon został zaprojektowany w celu wskazania luk w produktywności i błędów w realizacji procesów. Ma również na celu zastąpienie wyczerpujących indywidualnych spotkań zadaniowych z każdym członkiem zespołu i dostosowanie spersonalizowanych harmonogramów, które zapobiegają wypaleniu zawodowemu. ✅

Domyślnie jego układ jest podzielony na trzy podstawowe sekcje, aby przedstawić obciążenie pracą na tydzień.

Pierwsza część to Osiągnięcia, w której wyszczególnione są ukończone działania. Każde działanie pokazuje czas poświęcony na jego wykonanie wraz z datą ukończenia.

Druga część, Ongoing Activities, skupia się na zadaniach w toku. Pracownicy mogą zostawiać notatki na szablonie, aby poinformować swojego przełożonego, jeśli potrzebują pomocy przy niektórych zadaniach.

Trzecia sekcja zawiera Nadchodzące działania. Użyj jej, aby monitorować przyszłe zadania według priorytetu i w razie potrzeby przydzielić dodatkowe wsparcie.

5. Szablon do planowania projektu ClickUp

ClickUp Project Planner Template

Dreszczyk emocji związany z rozpoczęciem nowego projektu może zniknąć, gdy zaczniesz planować go w najdrobniejszych szczegółach.

Oczywiście dzieje się tak tylko wtedy, gdy nie korzystasz z szablonu Szablon ClickUp Project Planner !

Ten szablon zapewnia pełną kontrolę nad każdym aspektem przepływu pracy, od planowanie budżetu do ustalania oczekiwań i monitorowania postępów. Użyj go, aby udokumentować zakres projektu zdefiniuj obowiązki zespołu, przydzielać zasoby oraz mapowanie osi czasu dla ukończenia.

Szablon posiada wiele widoków, które pozwalają analizować projekt z różnych perspektyw. Na przykład, Project Activities View zawiera listę zadań dla całego projektu skategoryzowanych według ich bieżącego statusu. Dostosuj listę za pomocą terminów, czasu trwania, osób przydzielonych, wysiłku i ryzyka, aby wspierać świadome podejmowanie decyzji. 📈

Inne przydatne widoki obejmują:

Budget Tracker View : Do ustawiania i śledzenia budżetów dla każdego zadania

: Do ustawiania i śledzenia budżetów dla każdego zadania Widok panelu projektu : Do grupowania zadań na podstawie ich poziomów wysiłku

: Do grupowania zadań na podstawie ich poziomów wysiłku Widok harmonogramu : Do wyświetlania zadań zaplanowanych na przyszłe okresy w układzie kalendarza

: Do wyświetlania zadań zaplanowanych na przyszłe okresy w układzie kalendarza Widok harmonogramu: Do oceny harmonogramów różnych działań projektowych i identyfikowania zadańzależności między zadaniami Dodawaj znaczniki priorytetów do zadań i z wyprzedzeniem rozpoznawaj ryzyko związane z ich ukończeniem. Dzięki temu komunikowanie zmian interesariuszom lub aktualizowanie planów dostawy jest łatwe - zawsze jesteś na miejscu kierowcy!

6. Szablon planera wakacyjnego ClickUp

Szablon planera wakacyjnego ClickUp

Koordynowanie urlopów pracowników poprawia przejrzystość miejsca pracy i utrzymuje zespół w dobrej kondycji rezultaty wyrównane bez tego okropnego stresu w ostatniej chwili. Ale bądźmy szczerzy, obowiązek sam w sobie jest ogromnym bólem szyi.

W takim przypadku Szablon planera wakacyjnego ClickUp to as w rękawie!

Planer ma prosty format - zacznij od poproszenia członków zespołu o wypełnienie Formularza wniosku urlopowego (dołączonego do szablonu). Formularz zbiera informacje, takie jak kategoria urlopu, dział, rodzaj urlopu (płatny lub bezpłatny), miesiąc i czas trwania.

Informacje te są wyświetlane w Widoku urlopów, który pomaga menedżerowi zatwierdzać lub odrzucać nadchodzące urlopy i wnioski urlopowe oraz kategoryzować je według ich statusu. 🌴

Widok Kalendarza wyświetla te same informacje, ale w kalendarzu dla lepszego zarządzania czasem. Używaj go, aby uzyskać cenny wgląd w harmonogramy i dostrzec nakładanie się nieobecności, ostrzeżenia o zależnościach i konflikty harmonogramów.

Twój zespół księgowy pokocha Vacation Leaves View! Sortuje on wnioski urlopowe na płatne i niepłatne, a następnie oznacza je zgodnie z ich statusem - nowy wniosek, sprawdzony, odrzucony, anulowany i zatwierdzony.

Planujesz wyjazd integracyjny? Masz szczęście! Ten szablon może również pomóc w planowaniu wyjazdów pracowników, podsumowując logistykę, taką jak loty i hotele. Będzie to scentralizowane centrum przechowywania informacji o paszportach, biletach i rezerwacjach. 🛫

7. Szablon codziennych notatek ClickUp

Szablon codziennych notatek ClickUp

Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji, gdy zapomnieliśmy o pilnym zadaniu. Albo, powiedzmy, zapomnieliśmy o świetnym pomyśle po tym, jak nie udało nam się go zapisać.

Wskocz na Szablon codziennych notatek ClickUp aby pozostawić te nieprzyjemne scenariusze w przeszłości!

Ten szablon dziennika to coś więcej niż cyfrowy notatnik do zapisywania myśli. To solidne narzędzie do kategoryzowania notatek listy rzeczy do zrobienia **Każdy dodany szczegół jest scentralizowany i łatwo dostępny.

Zacznij od wypełnienia formularza codziennych notatek, który jest dołączony do szablonu. Podaj typ wpisu, aby wprowadzić treść. Możesz także dodawać komentarze wyjaśniające do każdego wpisu, aby śledzić swój codzienny harmonogram.

Wpisy przekładają się na dwa widoki: Notes i Board. Pierwszy z nich grupuje notatki w listy na podstawie typu, podczas gdy drugi konwertuje je na karty i kategoryzuje według statusu ukończenia.

Warto zauważyć, że szablon jest w 100% konfigurowalny - można usuwać, edytować i dodawać nowe pola lub upiększać swój rekord załącznikami, takimi jak zdjęcia, wykresy lub wykresy.

Kolejnym przemyślanym elementem tego szablonu jest jego relaksujący wygląd i spokojne motywy kolorystyczne, które mogą utrzymać poziom stresu pod kontrolą w szczególnie gorączkowe dni, gdy próbujesz śledzić wszystkie swoje codzienne zadania.

8. Excel Daily Planner Template by Vertex42

Użyj tego szablonu Excel, aby śledzić swoje zadania, plany i działania

Potrzebujesz prostego szablonu dziennego planera w formacie arkusza kalkulacyjnego? Szablon Excel Daily Planner od Vertex42 może być właśnie tym, czego potrzebujesz do pracy jako osobisty planer.

Planer dzienny obejmuje dwa dni planowania na raz i ma dość szczegółowe sekcje, z małym kalendarzem na górze. Główny obszar składa się z następujących trzech kolumn:

Pamiętaj: Użyj go, aby dodać rocznice, priorytety, listy osób do połączenia i oczekiwane wydatki Spotkania: Ta kolumna służy do mikrozarządzania dniem z dokładnością do godziny. Przedziały czasowe są podzielone na 15-minutowe przyrosty, aby ułatwić planowanie codziennych zadań Notatki: Zapisz wszystko, czego nie pamiętasz

Szablon zawiera również dwa dodatkowe arkusze - Wydarzenia i Święta. Użyj ich do śledzenia urodzin, rocznic, świąt państwowych i wakacji.

Korzystanie z szablonu nie wymaga wielu przygotowań. Pobierz go, a otrzymasz planner z domyślną datą ustawioną na 14 lutego. Czy jest to jakaś tajna sztuczka mająca na celu wyśmiewanie osób samotnych? Możliwe. ♥️

Oczywiście nie musisz trzymać się Walentynek - kliknij komórkę z datą i zaktualizuj ją w mgnieniu oka. Możesz dostosować domyślną czcionkę, rozmiar tekstu i styl.

9. Word Daily Planner Template by TemplateLab

Ten prosty szablon planera dziennego Word może pomóc w śledzeniu spotkań i robieniu notatek w celu zwiększenia produktywności

Złe dni dopadają najlepszych z nas. Mówimy o ponurych okresach, kiedy trudno jest utrzymać motywację. Szablon Word Daily Planner od TemplateLab pomoże ci przetrwać te dni dzięki bezbłędnemu projektowi.

Ten minimalistyczny szablon dziennika można edytować w programie Microsoft Word, ale można go również wydrukować i pisać na nim w staroświecki sposób. ✏️

Domyślnie szablon zawiera następujące strony, które pomogą ci ułożyć zdrowy harmonogram:

Spotkania Pilne Przypomnienie Monitor posiłków Jestem wdzięczny za Notatki

Nie potrzebujesz niektórych z tych sekcji? Usuń je! Chcesz zmienić nazwę sekcji lub dwóch? Da się zrobić! Odświeżające odcienie wody w dokumencie mogą promować relaks jeśli nie czujesz się najlepiej.

Ten szablon dziennego planera Word zawiera miejsca spotkań zaczynające się od 5 rano, wyłożone w odstępach 30-minutowych.

10. Lista zadań do wydrukowania w Daily Planner by On Planners

Skorzystaj z Daily Planner To Do List do wydrukowania od On Planners, aby śledzić swoje codzienne nawyki, ustalać priorytety i tworzyć listy rzeczy do zrobienia

Jeśli szukasz fantazyjnego szablonu planera dziennego z szarymi motywami, spodoba ci się Printable Daily Planner To Do List by On Planners.

Szablon zawiera następujące sekcje:

3 najważniejsze priorytety codziennej rutyny Ważne zadania i godziny Inne rzeczy do zrobienia Monitor wody Ćwiczenia Uwagi

Dzięki dwóm sekcjom poświęconym zdrowiu - Water Tracker i Exercise - ten szablon jest fantastycznym wyborem dla osób dążących do świadomych zmian w stylu życia i pozostania aktywnymi fizycznie.

Szablon można dostosować przed pobraniem. Wypełnij pola Data rozpoczęcia i Data zakończenia, aby stworzyć spersonalizowany notatnik. Określ ostateczny układ i punkty odcięcia i wydrukuj kilka stron naraz!

Chcesz uniknąć śladu węglowego związanego z drukowaniem? Wybierz Digital zamiast Printable na stronie pobierania, aby korzystać z planera na iPadzie, tablecie reMarkable, Kindle Scribe, Onyx Boox lub Supernote.

Szablony planerów dziennych: Twój bilet do krainy skrupulatności

Cel bez planu to tylko życzenie - to banał, ale i prawda. Nieumiejętne zarządzanie czasem prowadzi do poczucia winy i niskiej samooceny.

Szablony planerów dziennych dodają skrzydeł twoim życzeniom, niezależnie od tego, czy organizujesz rodzinne wakacje, zajmujesz się nowym projektem, czy tworzysz kalendarz treści . 🪁

Zaufaj naszym wymienionym szablonom, które pomogą Ci zabić rozproszenie i pracować szybciej w kierunku swoich celów. Nie ma miejsca na poczucie winy, gdy zaczynasz liczyć swoje wysiłki!