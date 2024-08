12 darmowych szablonów produktywności w Excelu i ClickUp

Bycie produktywnym jest trudniejsze niż kiedykolwiek, niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy zdalnie. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki rozpraszające uwagę, może być trudno wiedzieć, w jaki sposób priorytetyzować swoją pracę . 😵‍💫

Jeden sposób na robić rzeczy bardziej efektywnie jest posiadanie plan produktywności . Zanim dodasz "Dowiedz się, jak stworzyć plan produktywności" do swojej stale rosnącej listy rzeczy do zrobienia, rozważ skorzystanie z bezpłatnego szablonu. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy życie osobiste, jest to świetny sposób na poprawę przepływu pracy i zarządzania zadaniami.

Wykonywanie zadań i zwiększanie produktywności osobistej i zespołowej nigdy nie było łatwiejsze dzięki odpowiednim szablonom produktywności zestaw pomocnych narzędzi oraz darmowe szablony dla Notion, Excel i ClickUp. 📋

Co to jest szablon produktywności?

Szablon produktywności to sposób mapowania ram tego, co należy zrobić, kto jest za co odpowiedzialny, ram czasowych projektu i tego, jak praca jednej osoby wpływa na ogólny przepływ pracy.

Dokument ten powinien zwiększać produktywność, dostarczając wszystkich istotnych informacji potrzebnych do osiągnięcia wyznaczonych celów i wykonania zadań. Każdy nieustannie poszukuje najlepszych hacków produktywności i najnowsze narzędzia zwiększające produktywność -ale współpraca w czasie rzeczywistym i aplikacje do zarządzania produktywnością, takie jak ClickUp, to świetny sposób na wykonanie większej ilości zadań w krótszym czasie.

ClickUp Docs pozwala na bogate formatowanie i polecenia ukośnika aby pracować wydajniej

Właśnie dlatego te bezpłatne zasoby w Excelu i ClickUp są tak przydatne, aby poradzić sobie z najważniejszymi zadaniami. Zapewniają one odpowiednie ramy do integracji z planerem produktywności, programem codziennymi zadaniami i listami rzeczy do zrobienia i osobiste podejście do pracy.

Dzięki gotowym i konfigurowalnym szablonom przepływu pracy można je zastosować do określonych projektów, zespołów lub całej organizacji. Poszczególni członkowie zespołu mogą również korzystać z osobistych szablonów planowania, aby skupić się na własnej produktywności.

Korzystając z tych szablonów, można zidentyfikować zaległości, zadania, które można zautomatyzować i wyeliminować, a także sposoby na usprawnienie codziennego zarządzania zadaniami.

Co składa się na dobry szablon produktywności?

Większość systemów produktywności zaczyna się jako pomysł na papierze. Lider biznesowy lub operacyjny wyznacza cele dla siebie, firmy lub zespołu, np mapa drogowa produktu a następnie rozpoczyna się planowanie produktywności.

Ale to nie wystarczy do zarządzania projektem do końca. Od tego momentu potrzebny jest konfigurowalny szablon do nadzorowania każdego etapu planu i śledzenia postępów. Skuteczny szablon powinien zawierać:

Proste i elastyczne sposoby ustalania priorytetów zadań zgodnie z własnym przepływem pracy

Funkcje wspólnej edycji, pisania i organizowania umożliwiające wspólną pracę nad dokumentami

Formaty do dostosowywania pól wprowadzania danych w celu dostosowania szablonu do bieżącej strategii

Obszary do zapisywania notatek, śledzenia spotkań lub zadań w kalendarzu i organizowania procesu

Ramy, które są zgodne z potrzebami biznesowymi (takimi jak budżet, wielkość zespołu, projekty itp.)

Integracja z oprogramowaniem używanym przez zespół, npCRM lub wykres Gantta dlaosie czasu projektów* Narzędzia do zarządzania projektami AI do szybkiego podsumowywania, edytowania i pomocy w pisaniu treści w ramach określonej roli

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

12 szablonów zwiększających produktywność, które zoptymalizują przepływ pracy w 2024 roku

Utrzymanie wysokiego poziomu produktywności jest wyzwaniem w każdej firmie i w każdym sektorze. Dlatego tak wielu liderów biznesowych i operacyjnych inwestuje w aplikacje i szablony zwiększające produktywność.

Jednak nie każdy szablon jest przeznaczony do tego samego.

Na szczęście wykonaliśmy za ciebie ciężką pracę, przedstawiając 12 naszych ulubionych darmowych szablonów produktywności wraz z wyjaśnieniami, co zawierają i jak z nich korzystać, aby zwiększyć produktywność dla siebie, swojego zespołu i organizacji.

Bądźmy produktywni! ✅

1. Szablon produktywności osobistej od ClickUp

Szablon produktywności osobistej od ClickUp

W każdej pracy produktywność osobista ma ogromny wpływ na to, jak radzimy sobie w pracy, czy awansujemy, ile zarabiamy oraz na naszą osobistą i zawodową satysfakcję.

Jednocześnie, jeśli chcesz robić rzeczy konsekwentnie i zachować zdrowy rozsądek w swoim życiu, to samodyscyplina jest niezbędna również. Dlatego właśnie Szablon produktywności osobistej od ClickUp to świetny punkt wyjścia.

Pobierz ten darmowy szablon planowania, aby z łatwością śledzić cele osobiste lub biznesowe. Pozwoli ci to włożyć energię w realizację celów, zamiast tracić czas na ich śledzenie.

Twórz i osiągaj cele lub dodawaj szczegółowe notatki do swoich zadań bardziej efektywnie, nawet jako narzędzie do śledzenia nawyków. Potraktuj go jako osobisty bullet journal, który możesz zintegrować z ClickUp. Pobierz ten szablon

2. Szablon raportu produktywności osobistej od ClickUp

Szablon raportu produktywności osobistej od ClickUp

Bądź odpowiedzialny dzięki temu szablonowi Szablon raportu produktywności osobistej od ClickUp aby uzyskać wgląd we wszystkie szczegóły swoich zadań.

Produktywność to gra działań i konsekwencji. Jeśli potrafisz efektywniej zarządzać swoim czasem, możesz zrobić więcej.

Mierzenie wpływu swojej pracy na zespół lub klientów jest łatwiejsze, gdy można podzielić komponenty na możliwe do śledzenia metryki jako rodzaj mapy cieplnej produktywności dla swojego działania .

Teraz jest to możliwe dzięki temu szablonowi raportu produktywności, który jest już zintegrowany z ClickUp. Zapewnia on odpowiedzialność za działania, wyniki i ukończone zadania w zestawieniu z listami rzeczy do zrobienia. Pobierz ten szablon

3. Korzystanie z szablonu ClickUp for Productivity by ClickUp

Korzystanie z szablonu ClickUp dla produktywności przez ClickUp

ClickUp jest przystosowany do niezliczonych zastosowań w zakresie produktywności, sektorów biznesowych, typów projektów i ról zawodowych. Jego maksymalne wykorzystanie pomoże Ci zrównoważyć wiele obowiązków, ale chcesz mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Dzięki Korzystanie z szablonu ClickUp dla produktywności można śledzić i obsługiwać obciążenie pracą, zadania, listy rzeczy do zrobienia oraz połączenie krótko-, średnio- i długoterminowych celów.

Bądźmy szczerzy - istnieje mnóstwo aplikacji i szablonów do planowania produktywności - ale czy nie pomaga faktyczna optymalizacja sposobu ich wykorzystania? To właśnie sprawia, że ten zasób ClickUp jest tak świetny, ponieważ uczy, jak stworzyć przestrzeń na platformie i jak z niej korzystać, aby wszystko było zorganizowane.

Nie musisz być w tym sam! Pobierz ten szablon

4. Szablon Kwik Productivity od ClickUp

Szablon Kwik Productivity by ClickUp

Pobierz szablon Szablon ClickUp Kwik Productivity aby zintegrować "Kwik Productivity" Jima Kwika z ClickUp.

Jim Kwik jest autorem światowego bestsellera Limitless. Od 30 lat jest również jednym z wiodących światowych ekspertów i trenerów w dziedzinie produktywności.

Strategie coachingowe Jima Kwika pozytywnie wpłynęły na niektóre z największych i odnoszących największe sukcesy organizacji, takich jak Google, Nike, Harvard University i US Air Force. Szkolił najlepszych sportowców, dyrektorów generalnych i celebrytów.

Bonus: Każdy, kto pobierze ten szablon, otrzyma ekskluzywny kod uprawniający do 20% zniżki na dowolny z jego flagowych kursów przyspieszonego uczenia się. Pobierz ten szablon

5. Szablon produktywności Marca Andreessena od ClickUp

Szablon produktywności Marca Andreessena od ClickUp

Odkryj niektóre z sekretów produktywności dzięki szablonowi Szablon produktywności Marca Andreessena od ClickUp .

ClickUp przekształcił system produktywności Marca Andreessena w taki, który możesz wykorzystać w swojej pracy i płynnie zintegrować z wieloma narzędziami i funkcjami ClickUp po dodaniu go do swojego obszaru roboczego.

Marc Andreessen jest jednym z odnoszących największe sukcesy seryjnych przedsiębiorców i inwestorów na świecie oraz współzałożycielem Andreessen Horowitz (a16z). Ta firma venture capital jest odpowiedzialna za inwestycje w rzeczy, z których większość z nas korzysta online każdego dnia, takie jak Facebook, Twitter, GitHub i inne.

Jeśli jesteś menedżerem, prawdopodobnie spędzasz większość dnia na nadzorowaniu zadań i przekazywaniu informacji zwrotnych na temat projektów, podobnie jak Andreessen. Korzystanie z szablon planu projektu , taki jak ten, jest skutecznym sposobem na przypisanie zadań i wprowadzenie priorytetyzację projektu system, który ułatwi zarządzanie członkami zespołu i freelancerami. Pobierz ten szablon

6. Szablon planu działania od ClickUp

Szablon planu działania od ClickUp

Posiadanie planu działania to sposób na spojrzenie w przyszłość.

Nakreśl zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć swoje cele za pomocą szablonu Szablon planu działania od ClickUp . Stwórz konfigurowalną ścieżkę do swoich celów końcowych i śledź swoje postępy w ich realizacji.

W przypadku zespołów użyj szablonu z Tablice ClickUp dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie, gdy zaczynasz wszystko planować. Możesz współpracować z członkami zespołu, aby śledzić wszystko w ramach projektu lub ożywić swoją listę rzeczy do zrobienia za pomocą kolorowej i interaktywnej tablicy, na której możesz łatwo dodawać zadania z różnych list lub folderów.

Planowanie kolejnej wielkiej rzeczy właśnie stało się łatwiejsze. Pobierz ten szablon

7. Szablon macierzy priorytetów od ClickUp

Szablon matrycy priorytetów od ClickUp

Ustalanie priorytetów jest ważne, ale jak trzymać się swoich priorytetów po ich ustaleniu? Łatwo jest zostać przytłoczonym ilością pozycji na liście i zacząć zajmować się zadaniami na chybił trafił.

Na szczęście mamy na to rozwiązanie: aplikację Szablon matrycy priorytetów od ClickUp . Użyj go do identyfikacji, organizacji i wizualizacji zadań według ich ważności i pilności.

W ten sposób Twój zespół skupi się najpierw tylko na najbardziej krytycznych zadaniach, dzięki czemu wszyscy pozostaną produktywni. Dodaj ten szablon do swojego ClickUp Workspace i zacznij ustalać priorytety zadań dla bardziej wydajnych list rzeczy do zrobienia. Pobierz ten szablon

8. Szablon tygodniowego postępu według ClickUp

Szablon tygodniowego postępu według ClickUp

Z tym Szablon tygodniowego postępu według ClickUp możesz zobaczyć ogólny status swojego zespołu, a także postępy w podziale na tygodnie. Wolisz korzystać z kalendarzy? Łatwo jest przeglądać te zadania w Kalendarzu ClickUp i wielu innych widokach na platformie.

Gdy menedżerowie widzą, jak wszyscy robią postępy, projekty przebiegają sprawniej. Nie tylko zwiększa to odpowiedzialność, ale także motywuje wszystkich do pracy.

Członkowie zespołu mogą również łatwo zidentyfikować wąskie gardła w danym tygodniu i uzyskać dostęp do ważnych szczegółów, aby wiedzieć, co należy zrobić. Jako menedżer możesz podjąć działania, aby je usunąć lub zapewnić więcej zasobów i narzędzi, aby pomóc zespołowi w ich pokonaniu. Pobierz ten szablon

9. Excel Daily Planner Template by Vertex42

przez Vertex42 Możliwość zobaczenia, co robisz z dnia na dzień, zmniejsza obciążenie psychiczne związane z zapamiętywaniem każdego pojedynczego zadania.

Ten darmowy dzienny szablon to prosty szablon do wydrukowania, dzięki któremu będziesz mieć swoją codzienną listę rzeczy do zrobienia, łatwą do przeglądania i odwoływania się do niej. Dla tych z nas, którzy potrzebują przerw od ekranów, aby zachować produktywność i koncentrację, przydatne jest posiadanie fizycznego przewodnika obok oprogramowania do planowania produktywności. Pobierz ten szablon

10. Szablon dziennej listy rzeczy do zrobienia w programie Excel od Spreadsheet123

przez Arkusz kalkulacyjny123 Spreadsheet123 to kolejny dostawca przewodników i szablonów produktywności dla programu Excel. Jeśli galeria szablonów Microsoftu bardziej pasuje do twojej strategii, ten darmowy plik do pobrania będzie w sam raz dla ciebie.

Pobierz i wydrukuj ten darmowy szablon planera produktywności, jeśli chcesz wizualizować swoje zadania według dnia i obowiązków, zwłaszcza jeśli są one oddzielone od codziennych zadań i elementów do wykonania. Pobierz ten szablon

11. Szablon Notion Habit Tracker

Przez Notion

Istnieje wiele darmowych szablonów Notion do przejrzenia - a także wiele nie tak darmowych szablonów. Ale ten szablon do śledzenia nawyków jest darmowym źródłem do tworzenia szczegółowej listy kontrolnej swoich nawyków i tego, czy pozostajesz im wierny. Pobierz ten szablon

12. Szablon Notion Project Planner

Via Notion

Jeśli szukasz szablonów Notion specjalnie po to, aby zachować produktywność w planowaniu projektów, znaleźliśmy ten. Szablony Notion są tworzone wewnętrznie i zewnętrznie, a ten konkretny został stworzony przez Cajun Koi Academy.

Jest to idealna opcja do organizowania osobistych projektów lub sprintów roboczych. Tak więc, niezależnie od tego, czy jesteś zespołem wielu osób, czy zespołem jednego, ten szablon Notion może być pomocny. Pobierz ten szablon

Zwiększ swoją produktywność dzięki szablonom ClickUp

Produktywność to wyzwanie, z którym zmagają się wszyscy. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym przedstawicielem handlowym, czy dyrektorem generalnym wielomiliardowej firmy, wszyscy mamy 24 godziny na dobę i wszyscy żonglujemy wieloma konkurującymi ze sobą zadaniami, listami oraz celami osobistymi i zawodowymi. 🤹

Narzędzia i szablony zwiększające produktywność ułatwiają zarządzanie tymi konkurującymi ze sobą zadaniami i działaniami. Stworzyliśmy i pozyskaliśmy te szablony, aby pomóc Ci stawić czoła osobistym, zawodowym i zespołowym wyzwaniom związanym z produktywnością.

Dla tych, którzy już korzystają z ClickUp, większość z nich może być od razu używana na platformie, wraz z licznymi narzędziami i funkcjami ClickUp, aby przyspieszyć przepływ pracy.

Czy jesteś gotowy, aby przenieść swoją produktywność na nowy poziom? Połącz szablony produktywności z potężną aplikacją typu "wszystko w jednym": Zarejestruj się w ClickUp już dziś . 🏆