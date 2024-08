10 przykładów samodyscypliny i wskazówek dotyczących sukcesu

"Zrobię to, gdy będę w nastroju"

"Nie martw się. To ma być dopiero za tydzień"

"Nie mam ochoty."

"Ooo, o czym jest to wideo na YouTube?" 👀

Ach, refreny wiecznego prokrastynatora. Wszyscy je znamy i wszyscy wypowiadaliśmy podobne kwestie. Ostatecznie, w większości przypadków zakończyliśmy wszystko, czego od nas wymagano, ale prawdopodobnie z większym stresem, presją i dyskomfortem psychicznym niż jest to wymagane.

Dlaczego tak się zawsze dzieje?

Najprawdopodobniej dlatego, że musimy budować naszą samodyscyplinę - zdolność do zrobienia czegoś, bez względu na nastrój, okoliczności lub niespójny poziom motywacji.

W tym artykule omówimy 10 najskuteczniejszych przykładów samodyscypliny i wskazówek, jak poprawić swoje umiejętności podejmowania decyzji, zmniejszyć niepokój w miejscu pracy i ustaw się na powodzenie. 🏆

Czym jest samodyscyplina?

Samodyscyplina jest tym, co sprawia, że świat się kręci. To ona sprawia, że chodzisz na siłownię przez wiele lat i ciężko pracujesz w swojej karierze. Uczy samokontroli i tego, jak pozbyć się złych nawyków. To po prostu składnik, który jest niezbędny, aby pozostać wytrwałym i odpornym na osiąganie celów.

10 przykładów samodyscypliny i wskazówek dotyczących rozwijania dobrych nawyków

Samodyscyplina jest jak mięsień - im więcej ją ćwiczysz, tym staje się silniejsza. A im jest silniejsza, tym łatwiej jest dokonywać lepszych wyborów i zachować samokontrolę, zwłaszcza gdy ma to znaczenie.

Aby pomóc ci zbudować samodyscyplinę, zadbać o swoje zdrowie psychiczne i pozbyć się złych nawyków, które uniemożliwiają ci osiąganie najlepszych wyników, oto 10 wskazówek i przykładów samodyscypliny, które możesz zastosować w swoim życiu:

1. Daj sobie mniej decyzji

Najlepsze do zarządzania oczekiwaniami, śledzenia i zmniejszania zmęczenia decyzjami

Ludzie myślą o sile woli jak o zasadzie "wszystko albo nic" - albo ją mamy, albo nie. Najlepiej jednak myśleć o sile woli jak o zbiorniku, który może napełniać się i opróżniać w ciągu dnia i na który mogą wpływać nasze wybory i otoczenie.

Tak zwane zmęczenie decyzjami może być również rozumiane jako zmęczenie siłą woli.

Możesz powiedzieć "nie" pokusie raz (to jedno powtórzenie mięśnia siły woli), a następnie powiedzieć "nie" jeszcze kilkanaście razy w ciągu dnia (to więcej powtórzeń). Ale wieczorem ten biedny mięsień siły woli jest wyczerpany. Przychodzisz więc do domu po długim, ciężkim dniu i myślisz: "Cóż, byłem taki dobry. Zasłużyłem na to" i w końcu ulegasz pokusie.

PRO WSKAZÓWKA Postaraj się jak najwięcej rzeczy robić na autopilocie i stwórz system, który będzie dla ciebie działał. Ustaw system, który zmniejszy potrzebę zużywania energii psychicznej, a jednocześnie sprawi, że będziesz odpowiedzialny za to, co musisz zrobić. Nie będziesz już musiał za każdym razem podejmować decyzji na miejscu; zamiast tego zdecydujesz raz, ustawisz i pójdziesz dalej.

Aby zmniejszyć zmęczenie podejmowaniem decyzji, możesz planować swoje listy rzeczy do zrobienia i harmonogramy z wyprzedzeniem na liście zadań do zrobienia cyfrowy planer z listami kontrolnymi lub kalendarz cyfrowy . Planowanie i dostrzeganie priorytetów może pomóc w mentalnym przygotowaniu się do zadań, lepszym zarządzaniu czasem i, co najważniejsze, trzymaniu się zaplanowanych zadań.

Twórz wyczyszczone, wielofunkcyjne listy do zrobienia, aby łatwo zarządzać swoimi pomysłami i pracować z dowolnego miejsca, dzięki czemu już nigdy o niczym nie zapomnisz

Możesz również wytrenować swój mózg, aby przełączał się w tryb wydajności, organizując swoje zadania i tworząc system, który Cię motywuje i ekscytuje. Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest wdrożenie systemu GTD i korzystanie z zasobów takich jak Szablon do zrobienia rzeczy przez ClickUp aby pomóc Ci pozostać na dobrej drodze i skupić się na osiąganiu celów.

Szablon Getting Things Done (GTD), oparty na systemie GTD Davida Allena, pomaga organizować zadania i projekty poprzez ich rejestrowanie i dzielenie na możliwe do zrobienia elementy

2. Zasada 40%

Najlepszy sposób na pokonanie ograniczających przekonań

Zasada 40% to zasada, która może pomóc ci przetrwać, gdy sprawy stają się trudne i jest szybkim sposobem na pokonanie samoograniczających przekonań.

Kiedy zaczynasz czuć się zmęczony psychicznie i fizycznie, możesz mieć ochotę się poddać, ale tak naprawdę jesteś tylko na czterdziestu procentach tego, co naprawdę jesteś w stanie osiągnąć

Dlaczego tak się dzieje?

Cóż, granica jest czymś, co tworzy twój własny mózg, a nie obiektywnym faktem dotyczącym rzeczywistości. Przypomnijmy, że prymitywną częścią mózgu jest pień mózgu, którego podstawową funkcją jest zapewnienie ci bezpieczeństwa. Ta instynktowna część mózgu chce chronić cię przed niewygodnymi i potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami - i zawsze lepiej jest być bardziej ostrożnym niż mniej ostrożnym, prawda?

W wyniku tego możesz czuć się fizycznie wyczerpany, wyczerpany psychicznie lub po prostu przestraszony w momencie, gdy tak naprawdę nie jesteś w żadnym niebezpieczeństwie. W rzeczywistości możesz mieć jeszcze 60% więcej wysiłku! Jesteś w stanie zrobić o wiele więcej, niż ci się wydaje. Nawet jeśli naprawdę czujesz się zbyt zmęczony, by kontynuować, możesz uznać, że to tylko wymówka - nie jesteś gotowy; jesteś gotowy tylko w czterdziestu procentach.

KLUCZ DO SUKCESU Samodyscyplina nie polega na byciu jakimś nadczłowiekiem, ale raczej na nie poddawaniu się, gdy twoje ciało i umysł mówią ci: "Nie mogę zrobić więcej" Twój mózg jest tak potężny, że kiedy mówi ci: "Nie możesz zrobić więcej", dokładnie w to wierzy. Ale co, jeśli powiesz mu: "Możesz zrobić więcej?"

3. Zasada 10 minut 1.0

Najlepszy sposób na budowanie cierpliwości i unikanie potrzeby natychmiastowej gratyfikacji

Biorąc pod uwagę nasze bardziej rozwinięte mózgi, rozsądnie jest myśleć, że ludzie są lepszymi decydentami niż wszystkie inne naczelne na świecie.

Zaskakujące jest więc to, że eksperyment wykazał, że gdy szympansy miały wybór, czy czekać na jeden smakołyk, czy czekać jeszcze dłużej na nagromadzenie smakołyków, potrafiły opóźnić gratyfikację i poczekać. Szympansy nie są mądrzejsze od nas, ale podejmują lepsze decyzje co najmniej tak często jak my.

dlaczego?

Cóż, problem tkwi w tym, jak rozwinięte są nasze mózgi. Przesadnie zastanawiamy się nad decyzjami z dość oczywistymi odpowiedziami i potrafimy racjonalizować złe zachowania, które pozbawiają nas bardziej pożądanych rezultatów. Nie zawsze jesteśmy pewni, co jest prawdziwym powodem wahania, a co tylko usprawiedliwieniem lub wymówką. Można sobie wyobrazić, jak odbiera to naszą ogólną skuteczność.

W tym miejscu pojawia się zasada 10 minut.

PRO WSKAZÓWKA Jeśli czegoś chcesz, odczekaj co najmniej dziesięć minut, zanim zaczniesz działać. To proste i nie pozostawia miejsca na dyskusje czy wymówki. Kiedy poczujesz pragnienie, zbuduj samodyscyplinę, zmuszając się do odczekania 10 minut, zanim poddasz się temu pragnieniu. Jeśli po dziesięciu minutach nadal będziesz mieć na to ochotę, zjedz to. Po prostu decydując się poczekać, usuwasz "natychmiastowe" z natychmiastowej gratyfikacji - budując dyscyplinę i poprawiając podejmowanie decyzji.

4. Zasada 10 minut 2.0

Najlepsza do ustalania priorytetów zadań

Zasada 10 minut to zarówno sztuczka zwiększająca wydajność, jak i sposób na pokonanie prokrastynacji. Ta strategia pomoże ci pozostać skupionym i poprawić wydajność .

PRO WSKAZÓWKA Tworzenie listy do zrobienia zadań, które możesz zrobić w 10 minut. Jeśli zadanie zajmuje więcej niż 10 minut, podziel je na mniejsze zadania.

Aby pomóc ci wdrożyć ten nawyk samodyscypliny, możesz użyć narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp z aplikacją wbudowany time tracker , flagi priorytetów aby pomóc w ustalaniu priorytetów pilnych zadań, oraz podzadań, aby podzielić bardziej złożone zadania na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu kroki.

Usprawnij zarządzanie czasem i pozostań na dobrej drodze do ukończenia swoich zadań dzięki wbudowanemu trackerowi czasu w ClickUp

Możesz również użyć Szablon matrycy priorytetów autorstwa ClickUp aby pomóc Ci ustalić priorytety Twoich zadań i skupić się na najważniejszej pracy, aby uniknąć poczucia przytłoczenia lub dezorganizacji.

Skorzystaj z szablonu matrycy priorytetów ClickUp, aby zidentyfikować krytyczne zadania według pilności, wpływu i ważności

5. Zasada 70%

Zasada 70% to świetna sztuczka, która pomaga zmienić sposób myślenia i pomaga działać nawet wtedy, gdy czujesz się niepewny, przestraszony lub niechętny.

Zasada ta została rzekomo stworzona przez Jeffa Bezosa, który niewątpliwie wykorzystał ją, aby pomóc mu osiągnąć "prędkość ucieczki" ze stanu strachu i niezdecydowania oraz wejść na ścieżkę dokonywania wyborów, otrzymywania informacji zwrotnych i dostosowywania się po drodze.

Innymi słowy, obniżasz próg podejmowania działań. Nie musisz być w stu procentach na pokładzie - ale siedemdziesiąt procent wystarczy, aby zacząć działać!

**PORADA PRO Pokonaj prokrastynację i miej oko na nagrodę, dokumentując swoje cele i trzymając je na pierwszym planie przez cały czas, aby przypomnieć sobie, by przeć naprzód, gdy umysł mówi ci "nie". Możesz skorzystać z aplikacji do ustawiania celów, takich jak ClickUp Cele pozwala śledzić cele i monitorować postępy, dzięki czemu zawsze wiesz, jak blisko lub daleko jesteś od ich osiągnięcia.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

6. Jak surfować po Internecie

Najlepsze sposoby na poprawę samokontroli, zmniejszenie rozproszenia uwagi i przezwyciężenie pokusy

Jedną z rzeczy, która zagraża naszej samodyscyplinie, jest pokusa i rozproszenie uwagi.

Urge surfing pozwala obserwować potrzebę bez działania na nią. ☝️

Impuls to po prostu uczucie intensywnego pragnienia czegoś. To wszystko. Co ważne, nie jest to przymus do działania. Możesz intensywnie pragnąć czegoś naturalnego i dobrego dla ciebie lub czegoś, co ma na ciebie czysto negatywny wpływ.

Czy oznacza to po prostu ignorowanie rozproszenia, pragnienia lub pokusy? Nie do końca. Dzieje się tak dlatego, że gdy próbujesz coś zignorować, możesz nadać temu większą moc psychologiczną, a nawet przedłużyć doznanie, które normalnie nie trwałoby tak długo. Koncepcja lub doznanie zwykle stają się silniejsze, gdy są ignorowane, a nie słabsze. W końcu ignorowanie fali na oceanie nie oznacza, że jej tam nie ma i że nie poczujesz, jak się o ciebie rozbija.

Jeśli uda nam się to zrobić wystarczająco długo, chęć minie, a my znów będziemy spokojni i zrównoważeni. W większości przypadków wystarczy tylko przysłowiowy smak.

PORADA PRO Możesz prowadzić dziennik, aby śledzić i monitorować swoje wzorce i zachowania. Użyj notatnika lub cyfrowej aplikacji do robienia notatek, takiej jak ClickUp Dokumenty i Notatnik aby zapisać i przejrzeć swoje przemyślenia.

Twórz i niestandardowo formatuj strony ClickUp, aby dopasować je do każdej potrzeby - od prowadzenia dziennika po dokumentowanie strategii i wiele więcej

7. Zmień swoje powiązanie z dyskomfortem

Najlepsze sposoby na zmianę sposobu myślenia o przeszkodach i wykorzystanie ich do rozwoju

Twoi przodkowie mieli podstawowy kodeks życia: unikaj bólu, szukaj przyjemności. A jeśli coś jest przerażające, unikaj tego.

Ale jako świadoma i samostanowiąca istota ludzka wiesz, że istnieje pewne pole do negocjacji! Aby się rozwijać, musisz czasami odczuwać ból i strach.

Doświadczenie wzrostu jest z natury niewygodne. Nikt nigdy nie dokonał gruntownych zmian w swoim życiu ani nie osiągnął imponujących celów, nie pocąc się i nie odczuwając lekkiego zakłopotania. To trudne. Gdyby nie było to trudne, to wszyscy byliby bardzo rozwinięci i odnosiliby super powodzenia, prawda?

KLUCZOWY WNIOSEK Nadszedł czas, aby zmienić swoje oczekiwania dotyczące codziennego samopoczucia. W końcu to tylko dyskomfort. To wszystko. Nie gorący strach, niepokój czy przerażenie. Po prostu dyskomfort. To coś niezwykłego, ale tylko dlatego, że jest nieznane, nie oznacza, że jest złe. Zmiana powiązania z dyskomfortem jest kluczem do osiągnięcia następnego poziomu osobistej wydajności które popchną Cię do przodu w Twoim życiu.

8. Działanie tworzy pęd

Najlepsze do tworzenia rozpędu i motywacji do działania

Niezależnie od celów, motywacja odgrywa ważną rolę i jest jednym z najważniejszych składników wpływających na popęd i ambicję, ale myślimy o niej wszystko źle.

Kiedy myślimy o motywacji, szukamy czegoś, co rozpali w nas iskrę i sprawi, że wstaniemy z kanapy i zagłębimy się w nasze zadania. Chcemy motywacji, która powoduje działanie.

Jest z tym kilka problemów. Ten rodzaj motywacji, jeśli w ogóle można go znaleźć, jest wysoce zawodny. Jeśli czujesz, że potrzebujesz motywacji, która powoduje działanie, robisz to źle.

Na przykład, pisarz, który czuje, że nie jest w stanie pisać bez jakiejś formy motywacji lub inspiracji, będzie godzinami wpatrywał się w pustą stronę. Koniec historii.

Prawda jest taka, że powinieneś planować życie bez motywującego kopniaka. Poszukiwanie tej motywacji tworzy warunek wstępny i dodatkową barierę dla działania. Nabierz nawyku działania bez niej. Zaskakujące jest to, że właśnie tutaj znajdziesz to, czego szukałeś - działanie prowadzi do motywacji, większej motywacji, a ostatecznie do rozpędu.

KLUCZOWY WNIOSEK Twoje własne działania będą paliwem, które pozwoli ci iść naprzód. Po wykonaniu pierwszego kroku i zaobserwowaniu postępów w swoich wysiłkach, motywacja przyjdzie łatwiej i bardziej naturalnie, podobnie jak inspiracja i dyscyplina. Wpadniesz w rytm i nagle znajdziesz się w trybie pracy.

10. Zasada 10-10-10

Najlepsza do analizowania krótko- i długoterminowych skutków swoich działań lub ich braku

Bez względu na to, jak dobrze wizualizujesz swoje przyszłe "ja" lub jak biegły stajesz się w opóźnianiu gratyfikacji, nadal nieuchronnie napotkasz pokusy lub pragnienia utraty dyscypliny, które mogą cię przytłoczyć.

Jeśli oznacza to mniej rygorystyczne przestrzeganie diety podczas jednego posiłku, gdy wychodzisz z przyjaciółmi, prawdopodobnie nie jest to wielka sprawa. Ale jeśli oznacza to, że masz zamiar stracić siłę woli i powrócić do szkodliwego nałogu z przeszłości, będziesz chciał mieć w rękawie narzędzie, które pomoże ci zachować dyscyplinę.

To właśnie w tym miejscu pojawia się zasada 10-10-10 - refleksja i technika zarządzania czasem .

KLUCZ NA WYNOS Następnym razem, gdy poczujesz, że masz zamiar ulec pokusie, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie, jak będziesz się czuł za dziesięć minut, dziesięć godzin i dziesięć dni. Ta zasada może być skuteczna, ponieważ zmusza cię do myślenia o swojej przyszłości i zobaczenia, jak twoje działania wpłyną na ciebie - na lepsze lub gorsze.

Często wiemy, że tracimy dyscyplinę lub robimy coś szkodliwego w danej chwili, ale to nie wystarcza, aby powstrzymać nas od zrobienia tego, ponieważ nie mamy żadnego połączenia z naszym przyszłym ja, które będzie musiało poradzić sobie z konsekwencjami. Reguła 10-10-10 szybko tworzy takie połączenie, dzięki czemu jesteśmy świadomi swoich działań lub ich braku.

Opanuj siebie: Stań się samodyscypliną z dobrymi nawykami

Zdaję sobie sprawę, że nawet przeczytanie tej listy może być przytłaczające i w rzeczywistości przynieść efekt odwrotny do zamierzonego: dodać jeszcze więcej na swój talerz i spowodować jeszcze większe zwlekanie i unikanie obowiązków.

Dlatego też zachęcam do rozpoczęcia od małych rzeczy i wybrania jednej z nich do wdrożenia w tym tygodniu. W następnym tygodniu wypróbuj kolejny.

Czy widzisz, do czego zmierzam? Nigdy nie jest za późno na praktykowanie samodyscypliny. Wprowadzaj małe zmiany w stylu życia i sposobie myślenia oraz twórz systemy wspierające dobre nawyki. Możesz skorzystać z narzędzi takich jak ClickUp, aby narzędzie do śledzenia nawyków narzędzie do ustawiania celów, aplikacja dziennika , lista rzeczy do zrobienia i wiele więcej, abyś mógł skupić się na swoich celach i zmotywować się do samodyscypliny.

Z czasem rozwiniesz długoterminową samodyscyplinę i wewnętrzny kompas, których potrzebujesz do zrobienia lepszych wyborów i osiągnięcia sukcesu we wszystkim, co robisz!

Guest Writer: Pete Hollins jest autorem bestsellerów i badaczem psychologii i zachowań ludzkich. Posiada tytuł licencjata i magistra psychologii i pracował z dziesiątkami ludzi z różnych środowisk. Po latach pracy w prywatnej praktyce, zwrócił się w stronę pisania i stosowania swojej wieloletniej edukacji, aby pomóc ludziom poprawić ich życie od wewnątrz. _Aby dowiedzieć się więcej od Pete'a, odwiedź jego stronę internetową, aby uzyskać 14-stronicowy ebook na temat 9 zaskakujących badań psychologicznych, które całkowicie zmienią sposób, w jaki patrzysz na ludzi wokół siebie.