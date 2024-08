Przewodnik po zarządzaniu projektami Bullet Journal (2024)

Nie ma nic lepszego niż zapisywanie swoich myśli w dzienniku.

Może to pomóc w przekształceniu zrzutu mózgu w zorganizowane listy do zrobienia, cele i plany działania .

Ale teraz istnieją platformy cyfrowe, które oferują podobne funkcje, ale z większą wydajnością.

Cyfrowe bullet journale zapewniają niekończącą się przestrzeń do zarządzania projektami, zwiększania wydajności i osiągania celów osobistych i zawodowych.

Ale czym dokładnie jest bullet journal i jak można go wykorzystać do zarządzania projektami_ ?

W tym artykule omówimy, czym jest bullet journal zarządzanie projektami czym jest zarządzanie projektami, jak z niego korzystać oraz pięć kluczowych korzyści płynących z przejścia na technologię cyfrową.

Zacznijmy prowadzić dziennik! 📖

Co to jest Bullet Journal?

Bullet Journal to konfigurowalna przestrzeń do zarządzania osobistymi projektami, celami i wszelkimi codziennymi zadaniami. Zasadniczo jest to planer, który pomaga tworzyć listy do zrobienia, śledzić deadline'y oraz ustalać priorytety zadań .

Bullet journale można wykorzystać do zarządzania dowolnym projektem, np. nauką nowego języka, zakładanie bloga lub doskonalenie umiejętności gotowania.

Niezależnie od tego, czy jest to osobiste, czy cele zawodowe metoda bullet journal może ci pomóc ustalić priorytety celów , zawęzić go i opracować plan działania.

Zarządzanie projektami w dzienniku kulowym polega na wykorzystaniu Getting Things Done (GTD) podejście do efektywnego zarządzania projektami za pomocą bullet journal.

GTD to metodologia zarządzania projektami która koncentruje się na priorytetyzacji zadań i celów, aby pomóc ci, no cóż, do zrobienia.

Jak używać Bullet Journal do zarządzania projektami

Oto przewodnik krok po kroku dotyczący planowania projektów w bullet journal:

Krok 1: Określ swój cel

Zaczynasz od określenia którego projektu (czyli celu) będziesz realizować.

Jeśli masz listę wielu projektów, musisz wybrać jeden, na którym się skupisz.

ale do zrobienia?

Zadaj sobie te trzy pytania:

_Który projekt będzie miał największy wpływ na twoje codzienne życie? który projekt przybliży cię do osiągnięcia celów średnioterminowych? do którego projektu jesteś naprawdę entuzjastycznie nastawiony?

Możesz także utworzyć sekcję dziennika przyszłości w swoim dzienniku i przenieść tam inne projekty o niskim priorytecie.

Krok 2: Podziel cel na mniejsze zadania

Aby szybko zrozumieć resztę procesu, załóżmy, że Twoim projektem jest rozszerzenie działalności.

to dość szeroki cel, prawda?

Aby pomyślnie zakończyć tak duży projekt, musisz podzielić go na mniejsze części pracy.

Na przykład, aby rozwinąć swój biznes zakupów online, możesz:

Dodać 15 niestandardowych opinii klientów na swojej stronie internetowej

Dodać wyskakujące okienko opt-in, aby zachęcić ludzi do zarejestrowania się na stronielista e-mail marketingu* Uruchom blog modowy i aktualizuj go co tydzień

I voilà, masz kilka dobrze zorganizowanych celów cząstkowych. W miarę jak każdy z nich zostanie zakończony, będziesz o krok bliżej do rozwoju swojego biznesu.

Podział projektu na mniejsze części da ci również wgląd w to, ile czasu i zasobów potrzebujesz, aby go ukończyć, dzięki czemu nie skończysz z niekompletnym zadaniem.

Rozumiemy to. Trudno jest zarządzać wszystkimi tymi elementami, jednocześnie starając się zachować motywację.

Na szczęście, dzięki planerowi projektów i systemowi bullet journal, takim jak ClickUp możesz zautomatyzować wszystkie powyższe zadania i skupić się na realizacji swojego projektu. Nie, nie żartujemy!

**Czekaj... co to jest ClickUp?

ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianych wydajność i kula aplikacja dziennika s używany przez zespoły o wysokiej wydajności w małych i dużych firmach.

Dzięki funkcjom takim jak Zależności od zadań aby zakończyć zadania w odpowiedniej kolejności do Globalny time tracker do śledzenia czasu projektu, ClickUp sprawia, że zarządzanie projektami to bułka z masłem!

Oto jak możesz używać ClickUp jako bullet journal project trackerCele w ClickUp to cele wysokiego poziomu, które można podzielić na mniejsze zadania lub Cele. Za każdym razem, gdy zakończone zostanie Cel, przybliżasz się nieco do osiągnięcia Celu

Oznacza to, że:

Cele = twój projekt

Cele = podzielone cele

**Ale czekaj... jak ustawić cele w ClickUp?

Wystarczy przejść do zakładki "Cele" w ClickUp i utworzyć nowy cel, klikając przycisk "+Nowy Cel".

Oto, co jeszcze możesz ustawić:

Nazwę celu

Termin realizacji

Kto jest za niego odpowiedzialny i nie tylko

I ta-da, masz już swój cel!

Teraz, aby dodać cel, wystarczy nacisnąć przycisk "Dodaj cel"!

Cele pojawiają się pod celami

Możesz ustawić różne cele, takie jak:

Liczba: wartości liczbowe, np. ile produktów chcesz sprzedać

wartości liczbowe, np. ile produktów chcesz sprzedać Prawda lub fałsz: wpisanie, czy coś zostało zrobione, czy nie. Na przykład, czy pozyskałeś 15 referencji dla swojej strony internetowej

wpisanie, czy coś zostało zrobione, czy nie. Na przykład, czy pozyskałeś 15 referencji dla swojej strony internetowej Waluta: śledź, ile pieniędzy zarobiłeś na sprzedaży online 💰

śledź, ile pieniędzy zarobiłeś na sprzedaży online 💰 Zadania: dodaj ustawienie zadań do swojego celu. Na przykładstworzyć kalendarz redakcyjny, pozyskać redaktora i wiele więcej, aby rozpocząć prowadzenie bloga modowego

Podczas gdy Ty będziesz realizować swoje cele, ClickUp automatycznie obliczy i wyświetli Twój postęp w czasie rzeczywistym.

Zakończone cele są również zakończone

Dodatkowo, możesz tworzyć zadania od podstaw lub użyć szablonu zadania w ClickUp do zarządzania projektami. Następnie możesz dodać podzadania, aby podzielić swoje zadania na mniejsze kroki.

Ale to nie wszystko.

Dzięki zagnieżdżonym podzadaniom możesz tworzyć podzadania w ramach jednego podzadania.

W ten sposób można wziąć podstawowe zadanie i utworzyć indywidualne elementy akcji zagnieżdżonych w ramach tego projektu. _Mówimy o podziale! 💃

Przeciągnij i upuść zadanie, aby przekształcić je w podzadanie

Krok 3: Tworzenie planu działania

Teraz, gdy masz już uporządkowane cele, musisz stworzyć plan działania.

Pomyśl o załodze Ocean's 8.

Celem załogi była kradzież naszyjnika Toussaint.💎

Aby osiągnąć swój cel, opracowali plan działania. Przydzielono zadania, logicznie rozplanowano każdy krok i ustalono plan działania.

Podobnie, musisz zorganizować swoje cele cząstkowe w logiczne kroki i stworzyć plan działania oś czasu projektu aby rozwinąć swój biznes online.

Na przykład, nie można uzyskać 15 referencji klientów bez zbierania informacji o klientach

i najpierw sortując recenzje.

mógłbyś, ale nie jesteśmy pewni, jak dokładne byłyby te referencje 👀

Do zrobienia rzeczy w odpowiedni sposób, musisz zdecydować, kiedy rozpocząć swoje zadania i sprawdzić, czy masz zadania, które musisz zakończyć przed rozpoczęciem kolejnego. Będziesz także musiał ustawić terminy zgodnie z wymaganiami.

**Wydaje się, że to dużo do zrobienia?

Nie martw się. ClickUp jest tutaj, aby uchronić Cię przed planowanie projektów nieszczęścia.

The Widok kalendarza w ClickUp umożliwia planowanie czasu, zadań i zarządzać zasobami z łatwością.

Możesz także wybrać sposób wizualizacji:

Day: użyj tego widoku jakoplaner dzienny i drukuj swoje codzienne strony w razie potrzeby

użyj tego widoku jakoplaner dzienny i drukuj swoje codzienne strony w razie potrzeby 4-Days: miej oko na to, co masz do zrobienia w ciągu najbliższych czterech dni

miej oko na to, co masz do zrobienia w ciągu najbliższych czterech dni Tydzień: utwórz tygodniową rozkładówkę w tym widoku, aby z łatwością wizualizować swoje tygodniowe zadania

utwórz tygodniową rozkładówkę w tym widoku, aby z łatwością wizualizować swoje tygodniowe zadania Miesiąc: utwórz rozkład miesięczny, aby uzyskać widok całego miesiąca z lotu ptaka

utwórz rozkład miesięczny, aby uzyskać widok całego miesiąca z lotu ptaka Tydzień pracy (aplikacja mobilna): widok tylko od poniedziałku do piątku

(aplikacja mobilna): widok tylko od poniedziałku do piątku Harmonogram (aplikacja mobilna): widok wielodniowego układu ciągłego

Widok kalendarza w ClickUp

Zadania są kolorowane na podstawie statusu zadania

Dodatkowo można użyć Priorytety zadań ClickUp'a aby upewnić się, że pracujesz nad właściwą rzeczą. Po ustaleniu priorytetów zadań możesz również dodać szacowany czas, aby stworzyć krystalicznie czyste oczekiwania.

_Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko szacowanego czasu, aby dotrzymać harmonogramu?

Możesz użyć Widok wykresu Gantta w ClickUp aby zorganizować swoje zadania w szczegółowy wykres Gantta .

Tutaj można zaplanować zadania , zarządzać zależnościami w projekcie i organizować zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Rysuj linie między zadaniami, aby automatycznie ustawić i wizualizować zależności

Krok 4: Wybierz układ

Bullet journale są w pełni konfigurowalne. Oznacza to, że możesz wybrać układ projektu, który Ci odpowiada i dostosować go w niestandardowy sposób.

Być może wolisz styl kalendarza lub osi czasu, aby organizować zadania ważne z punktu widzenia czasu.

A może jesteś typem zarządzanie projektami kanban fan.

Dobra wiadomość, ClickUp ma coś dla każdego!

ClickUp oferuje mnóstwo pięknych widoków projektów, które możesz niestandardowo dostosować w błyskawicznym tempie.

Niektóre z tych widoków obejmują: Widok listy: _z ważnymi informacjami? 😩

Dzięki cyfrowemu bullet journal już nigdy nie będziesz musiał się tak czuć.

Narzędzia cyfrowe mogą być archiwizowane i synchronizowane na różnych urządzeniach. W ten sposób nigdy nie zgubisz swojego dziennika i będziesz mieć możliwość widoku projektów na telefonie, jeśli jesteś w podróży.

ClickUp przenosi synchronizację na wyższy poziom, pozwalając na synchronizację zadań ClickUp z Kalendarzem Google .

Dodatkowo możesz użyć Aplikacje mobilne ClickUp na urządzenia z systemem Android i iOS, aby być na bieżąco z projektami, gdziekolwiek jesteś.

5. Udostępnianie innym jest bardzo łatwe

Czasami projekt wymaga pracy zespołowej i konieczne jest udostępnianie zadań, list do zrobienia i planami projektu z członkami zespołu.

Podczas gdy papierowy dziennik nie pomoże ci tutaj, cyfrowy menedżer zadań, taki jak ClickUp, z pewnością to zrobi. Publiczne udostępnianie ClickUp funkcja umożliwia udostępnianie publicznych, tylko do odczytu wersji zadań lub widoków, aby wszyscy byli na tej samej stronie Wykrywanie współpracy do Przypisane komentarze clickUp oferuje mnóstwo funkcji współpracy dla Ciebie i Twojego zespołu!

Zacznij Bullet Journaling już dziś

Bullet Journaling polega na ustawieniu celów i nadaniu im właściwych priorytetów.

W ten sposób możesz stworzyć system wydajności, który pomoże ci dotrzeć tam, gdzie chcesz być.

I choć do zrobienia tego można po prostu użyć długopisu i papieru, czasami projekt wymaga wyższego poziomu organizacji, którego nie oferują zwykłe notatniki.

Dlatego właśnie potrzebujesz zarządzanie zadaniami aplikacja z wbudowaną funkcją bullet journal, taka jak ClickUp!

Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe motywy kolorystyczne, zaawansowane integracje i gotowe Szablony , ClickUp może pomóc Ci zarządzać wszystkim, na co masz ochotę. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś aby poznać aplikację bullet journal, która pomoże Ci z łatwością osiągnąć wszystkie Twoje cele. 💆