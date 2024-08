20 darmowych szablonów planów projektów w Excelu i ClickUp

Chaos. 😳

To właśnie ryzykujesz, gdy nie planujesz. Wiemy, że kierujemy teraz naszym wewnętrznym głosem ojca, ale to prawda.

Niezależnie od tego, czy planujesz sukces, czy przygotowujesz się na potencjalne pułapki, planowanie projektu ma kluczowe znaczenie dla realizacji zadań. A dla tych z nas, którzy zarządzają zespołami lub indywidualnymi współpracownikami, planowanie jest jeszcze ważniejsze większa potrzeba planowania strategicznego aby osiągnąć wydajność projektu.

Bądźmy szczerzy - planowanie jest kluczowe, niezależnie od tego, czy chodzi o uruchomienie produktu lub międzynarodowe wakacje. Kiedy planujemy, przewidujemy problemy (np. odpowiednie przydział zasobów ), ustanowić bardziej przejrzyste cele projektu (tj. dotrzymywanie terminów) i lepiej zarządzać budżetami projektów (np. uniknąć niespodziewanych wydatków na podróże).

Jednak stworzenie planu od zera nie jest łatwym zadaniem. Z pomocą szczegółowych szablonów planów projektów, masz większe szanse na pomyślne rozpoczęcie zadań i zorganizowanie harmonogramy projektów . Ponieważ bez planu projektu dezorganizacja ogarnia pracę i pojawia się chaos.

Tak więc, trzymajmy nieporządek na dystans i sprawdźmy 20 najlepszych szablonów planów projektów dla twojego następnego projektu!

Co to jest szablon planowania projektu?

Po pierwsze, omówmy podstawy z kluczowymi cechami, których należy szukać w szablonach planów projektów.

Szablon planu projektu jest niezbędnym narzędziem do skutecznego zarządzania projektami poprzez dostosowanie procesu do celów, założeń, budżetu lub wyzwań projektu.

Z pomocą szablonu planowania można obliczyć kroki niezbędne do ukończenia projektu i elastycznie rozmieścić je na statycznej osi czasu projektu lub na osi czasu dynamiczny wykres Gantta . Pozwala to na jasno zdefiniować zakres i harmonogram projektu, jednocześnie organizując zadania w możliwie najbardziej efektywny sposób.

Kierownicy projektów i liderzy zespołów korzystają z szablonów planowania projektów, aby zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez organizowanie zadań i unikanie niepotrzebnych błędów. Ten proces zarządzania projektem jest niezbędny do utrzymania harmonogramu projektu w porządku.

Co składa się na dobry szablon planowania projektu?

Dobry szablon planu projektu ułatwia wyszczególnienie zakres projektu oraz ogólny cel prac niezbędnych do ukończenia projektu. Szablon funkcjonalny powinien również określać cele i oczekiwane wyniki projektu harmonogram projektu .

Działa to najlepiej, gdy masz szczegółowy opis tego, co należy zrobić i wszelkie ograniczenia, które mogą zmienić harmonogram projektu oś czasu projektu lub budżet. Świetne szablony planowania projektów obejmują zarówno cele krótko-, jak i długoterminowe, jednocześnie uwzględniając wszelkie ograniczenia zasobów, harmonogramu projektu lub budżetu.

Wizualizuj mapę drogową produktu i zarządzaj nią w widoku osi czasu ClickUp

Pomocne jest korzystanie z szablonu planowania projektu, który łatwo integruje się z Twoimi oprogramowaniem do zarządzania projektami dzięki czemu można płynnie wprowadzać takie aspekty jak terminy, kluczowe kamienie milowe , postęp projektu, role i obowiązki oraz dostępne zasoby.

Bez tego połączenia - tu znów pojawia się głos taty - ryzykujesz bałagan w planie projektu, który kręci się w kółko i marnuje czas wszystkich.

20 najlepszych darmowych szablonów planów projektów

Kto nie kocha darmowych rozwiązań? Właśnie dlatego spodoba ci się nasza lista najlepszych darmowych szablonów planów projektów, z których możesz skorzystać już teraz! Rzućmy okiem na to, co znalazło się na naszej liście:

1. Szablon planowania projektu od ClickUp

Szablon planowania projektu od ClickUp

Nie umieścilibyśmy tego szablonu na pierwszym miejscu, gdybyśmy nie wierzyli, że może on łatwo (i szybko) pomóc w stworzeniu planu projektu. Szablon Szablon Project Planner od ClickUp wykorzystaj w pełni potencjał swojego obszaru roboczego, tworząc zadania na dowolnej liście, a następnie łatwo przenosząc je na inne listy.

Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc zespołom projektowym osiągnąć pożądane rezultaty w ramach określonego zakresu, harmonogramu, budżetu i zasobów. Umożliwia on interesariuszom łatwe śledzenie postępów dzięki atrakcyjnym wizualnie i łatwym do zrozumienia harmonogramom projektu, dzięki czemu można najlepiej planować zmiany, jednocześnie aktywnie zarządzając ryzykiem.

Szablon ClickUp służy również jako środek komunikacji między zespołem projektowym a interesariuszami. Proces planowania projektu można przeprowadzić za pośrednictwem platformy za pomocą przypisanych komentarzy, dzięki czemu zespół wie, na co należy zwrócić uwagę - a wszystko to bez utraty rozmów w przerażających łańcuchach e-maili.

Użyj tego szablonu, aby upewnić się, że wszyscy mają dostęp do tych samych informacji, oczekiwań, decyzji i założeń. Pobierz ten szablon

2. Szablon planu projektu konsultingowego od ClickUp

Szablon planu projektu konsultingowego od ClickUp

Innym niesamowitym źródłem informacji dla kierowników projektów lub osób zarządzających klientami - zwłaszcza w ramach usług profesjonalnych - jest strona Szablon planu projektu konsultingowego od ClickUp . Ten szablon planowania projektu działa jako przewodnik zapewniający kierunek i strukturę dla pomyślnego wyniku.

Uzyskaj lepszy widok z lotu ptaka na zadania w swoim projekcie, używając Widok listy ClickUp dla szybkiego podziału zadań według statusu, który interesariusze mogą kliknąć, aby uzyskać więcej szczegółów na temat każdego zadania lub jego podzadań.

Pola niestandardowe jeszcze bardziej ułatwiają przeglądanie ważnych szczegółów planu projektu, takich jak terminy, status postępu zadania, etap projektu i zasoby. Zaproś klientów jako gości w ClickUp, aby uzyskać dostęp do tego widoku listy, aby nie musieli klikać każdego zadania w celu znalezienia istotnych informacji. Skuteczne doradztwo analizuje potencjalne wyzwania i problemy, jednocześnie opracowując skuteczne strategie w celu zidentyfikowania możliwości współpracy i tworzenia wartości. Dobra wiadomość dla Ciebie - ten szablon pozwala zrobić to i wiele więcej, aby lepiej zarządzać oczekiwaniami klientów i tworzyć przejrzyste plany komunikacji. Pobierz ten szablon

3. Szablon międzyfunkcyjnego planu projektu od ClickUp

Szablon międzyfunkcyjnego planu projektu od ClickUp

W większości przypadków potrzebny jest plan projektu, który działa w różnych zespołach . Oznacza to, że Twój plan powinien ładnie łączyć się z różnymi przepływami pracy, nie będąc irytującym dla interesariuszy i różnych zespołów.

The Szablon międzyfunkcyjnego planu projektu od ClickUp zapewnia, że wszyscy interesariusze są zaangażowani w proces podejmowania decyzji. Ponadto tworzy lepszą drogę komunikacji między zespołami, dzięki czemu doświadczenie i wiedza każdego z nich są uwzględniane w projekcie.

Co odróżnia ten szablon od innych? Dzięki temu szablonowi możesz naprawdę polegać na niestandardowych polach ClickUp, aby zapewnić zespołom najprostszy - lub najbardziej dogłębny - wgląd w to, co jest potrzebne do kontynuowania projektu.

Z łatwością dodawaj osoby przypisane, interesariuszy, obserwatorów projektu i osoby zatwierdzające do zadań i podzadań w celu różnych przepływów pracy w planie projektu. Ograniczy to nieporozumienia między zespołami w każdym procesie i zapewni konfigurowalne podsumowanie projektu co jest potrzebne do rozpoczęcia i ukończenia każdego zadania. Pobierz ten szablon

4. Szablon planu projektu zgodności według ClickUp

Szablon planu projektu zgodności według ClickUp

Zgodność projektu to Robin dla Batmana projektu - George dla Jerry'ego celu. Korzystając z szablonu Compliance Project Plan Template by ClickUp działa jak pomocnik, aby zapewnić osiągnięcie celów, pozostanie na dobrej drodze i zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa w celu ochrony projektu.

Może George Costanza nie jest najlepszą analogią, ale ten szablon ClickUp zapewnia fantastyczną wizualizację do identyfikacji i oceny wymagań zgodności projektu. Ponownie, pola niestandardowe ClickUp są nieocenioną funkcją do dokumentowania, organizowania i zapewniania wysokiego poziomu wglądu w to, w jaki sposób będziesz utrzymywać zgodność operacji biznesowych w tym planie projektu.

Widoki te są wygodne dla zespołów zaangażowanych w podejmowanie działań i korygowanie niezgodności w planie projektu. teraz spokój! Pobierz ten szablon

5. Szablon planu projektu wydarzenia od ClickUp

Szablon planu projektu wydarzenia od ClickUp

Planowanie wydarzenia może być zniechęcające - szczególnie, gdy nie zaczynasz od szablonu do planowania.

Szablon Szablon do planowania wydarzeń od ClickUp sprawia, że jest to łatwe!

Szablon ten zawiera wszystkie funkcje, dzięki którym planowanie wydarzeń nie będzie już tak męczące. Niestandardowe statusy zadań, widok czatu w aplikacji i unikalne widoki map ułatwiają śledzenie dowolnego wydarzenia dokładnie tak, jak chcesz.

Nie ma znaczenia rodzaj wydarzenia - niezależnie od tego, czy jest to premiera produktu, czy lokalna zbiórka pieniędzy, możesz użyć dwóch gotowych pól niestandardowych i siedmiu automatyzacji, aby śledzić drobne szczegóły. Co najlepsze, szablon ten można dostosować do konkretnego budżetu lub celów - bez względu na wielkość projektu.

Przestańmy stresować się planem projektu na następne wydarzenie i zacznijmy od właściwej stopy dzięki temu szczegółowemu szablonowi projektu. Pobierz ten szablon

6. Szablon planu projektu strony internetowej od ClickUp

Szablon planu projektu strony internetowej od ClickUp

Stworzenie produktywnego planu projektu strony internetowej wymaga szczegółowego zakresu projektu , harmonogramy, budżety i obowiązki interesariuszy.

Niezwykle ważne jest, aby mieć te elementy na miejscu przed uruchomieniem jakiejkolwiek strony internetowej, dlatego zalecamy Szablon planu projektu strony internetowej od ClickUp . Projekty stron internetowych mają zwykle wiele warstw, a w każdej z nich istnieje ryzyko wystąpienia problemów, których nie przewidziałeś w swoich planach projektowych.

Uniknij niepewności i użyj tego szablonu jako punktu kompleksowej obsługi do śledzenia wszystkich różnych zadań, procesów i decyzji, które są związane z wprowadzeniem projektu strony internetowej do życia. Zorganizuj się za pomocą pól niestandardowych i przypisz każde zadanie do jego prawowitego właściciela, aby żaden szczegół nie pozostał nietknięty w fazie planowania projektu. Pobierz ten szablon

7. Szablon planu projektu technologicznego od ClickUp

Szablon planu projektu technologicznego od ClickUp

Wykorzystanie koncepcji biznesowej zarządzanie procesami (BPM) może radykalnie poprawić projekt strony internetowej. Obejmuje to wykorzystanie faz analizy, projektowania, wdrażania i monitorowania do mapowania istniejących procesów, tworzenia nowych, wdrażania ich w organizacji i ciągłego sprawdzania, czy zapewniają one pożądane wyniki.

The Szablon planu projektu technologicznego od ClickUp jest idealny dla tych, którzy chcą poprawić sposób, w jaki ich zespół lub dział wdraża technologię. Planowanie tego procesu wymaga szczegółowych harmonogramów, dostępu do ważnych zasobów i raportów z postępów.

Opłaca się, gdy wszystkie strony wiedzą, co jest następne w kolejce w całym projekcie. Ten szablon zawiera pola niestandardowe, typy widoków i statusy umożliwiające prawidłowe planowanie projektów technologicznych. Pobierz ten szablon

8. Szablon planowania projektu centrum danych od ClickUp

Szablon planowania projektu centrum danych przez ClickUp

Migracja centrum danych wymaga przeniesienia danych i zasobów z jednej lokalizacji do drugiej. Mówiąc najprościej - to wiele ruchomych części.

Może to być trudny i złożony proces, dlatego proponujemy Szablon planu projektu centrum danych od ClickUp . Ten szablon planowania projektu zapewnia proste ramy, które pomagają zespołom migracji danych przeprowadzić ten proces wydajnie i skutecznie.

Spośród wszystkich szablonów planu projektu, ten może obsługiwać najprostsze lub najbardziej złożone zadania, cele projektu i budżety projektu, aby zapewnić całemu zespołowi projektowemu pomyślną migrację danych. Pobierz ten szablon

9. Szablon do planowania wirtualnego wydarzenia od ClickUp

Szablon do planowania wirtualnych wydarzeń przez ClickUp

Weź to od nas - znamy złożoność planowanie dużego wirtualnego wydarzenia ! Oś czasu projektu jest wszystkim (nawet bardziej dla kierownika projektu).

Wydarzenia te wymagają mnóstwa planowania w różnych zespołach, aby każdy mógł pracować nad tym samym celem . The Szablon do planowania wirtualnych wydarzeń od ClickUp upraszcza zadanie zorganizowania kompletnego i udanego wirtualnego wydarzenia.

Ten szablon planu usprawnia również wszystkie różne elementy zaangażowane w proces dla kierownika projektu. Oznacza to, że cały zespół projektowy oszczędza czas i wysiłek dzięki temu szablonowi planu, zapewniając jednocześnie pomyślny wynik. Pobierz ten szablon

10. Szablon planu działania od ClickUp

Szablon planu działania od ClickUp

Szablon planu działania ClickUp pomaga zespołom w tworzeniu struktury, ustalaniu priorytetów i śledzenie zadań aby osiągnąć swoje cele.

Szablon ten zawiera wbudowane wskaźniki do oceny wyników, ułatwia przydzielanie zadań i oferuje przestrzeń do współpracy przy ustalaniu i monitorowaniu celów. Użyj tego szablonu jako przewodnika dla rozwoju osobistego, startupów, inicjatyw marketingowych i kreatywnych przepływów pracy Pobierz ten szablon

11. Szablon zarządzania projektami od ClickUp

Szablon zarządzania projektami ClickUp

Szablon zarządzania projektami ClickUp to kompleksowe narzędzie zaprojektowane w celu ułatwienia skutecznego planowania projektu. Zapewnia ustrukturyzowaną podstawę, która obejmuje wszystkie istotne etapy planowania projektu, promując jasną komunikację między członkami zespołu i interesariuszami.

Szablon ten pomaga zespołom poruszać się po każdym etapie projektu, pozwalając im zrozumieć jego podstawowe aspekty, dostosować plany do ich konkretnych potrzeb, efektywnie organizować zadania i koordynować wysiłki zespołu w celu sprawnej realizacji. Jest to szczególnie korzystne w zarządzaniu złożonością związaną z planowaniem projektu. Pobierz ten szablon

12. Szablon dokumentu planowania od ClickUp

Szablon dokumentu planowania od ClickUp

To Szablon dokumentu planowania od ClickUp pomaga zespołom ustalić podstawy projektu, aby zapewnić, że podczas jego realizacji napotkamy mniej zagrożeń i problemów.

Szablon dokumentu planowania ClickUp ułatwia organizację i rozpoczęcie pracy. Dzięki temu szablonowi Twój zespół może:

Uchwycić kluczowe założenia, cele i elementy działań

Podzielić zadania na możliwe do zarządzania fragmenty w celu szybszej realizacji

Wyrównać zespoły wokół tego, co jest najważniejsze dla wspólnego sukcesu Pobierz ten szablon ### 13. Szablon planu rekordu od ClickUp

Szablon planu rekordu według ClickUp

Wykorzystaj Szablon planu rekordu ClickUp aby uchwycić cele biznesowe, szczegóły celów, wskaźniki sukcesu i docelowy harmonogram w jednym dokumencie cyfrowym.

ClickUp's Plan of Record Template został zaprojektowany, aby pomóc Ci to zrobić. Dzięki niemu możesz:

Zapewnić jasną komunikację między interesariuszami

Wyrównać zespoły wokół wspólnych celów

Śledzić postępy i kamienie milowe, aby dotrzymać terminów Pobierz ten szablon ### 14. Szablon do planowania Pi od ClickUp

Szablon planowania PI od ClickUp

Szablon Szablon planowania ClickUp PI pomaga w ustrukturyzowaniu i usprawnieniu procesu planowania projektu. Został zaprojektowany, aby uczynić ten proces bardziej wydajnym, szczególnie dla zespołów Agile.

Szablon planowania ClickUp Pi pomaga zespołom:

Rozbijać złożone zadania na mniejsze, łatwe do zarządzania części

Organizować zadania dla lepszej przejrzystości i skupienia

Skutecznie przydzielać zasoby i planować z wyprzedzeniem w celu pomyślnej realizacji Pobierz ten szablon ### 15. Szablon planowania projektu od ClickUp

Szablon planowania projektu przez ClickUp

Szablon planowania projektu ClickUp zapewnia dobrze zorganizowaną bazę, gwarantując, że wszystkie istotne kroki zostaną uwzględnione w planie i promując przejrzystą komunikację między członkami zespołu i interesariuszami.

Szablon ten prowadzi przez każdy etap projektu, pomagając zrozumieć jego istotę, dostosować plany do własnych wymagań, efektywnie organizować zadania i koordynować członków zespołu w celu bezbłędnej realizacji. Pobierz ten szablon

16. Szablon tablicy z planem pracy od ClickUp

Szablon tablicy z planem pracy od ClickUp

Szablon tablicy z planem pracy ClickUp ma strukturę zapewniającą systematyczny wizualny przewodnik po projekcie. Służy jako kompleksowe rozwiązanie do wizualizacji, administrowania i monitorowania wszystkich zadań zespołu w dobrze zorganizowany sposób.

ClickUp's Work Plan Whiteboard Template nie tylko pomaga w planowaniu, ale także zapewnia, że każde zadanie jest skutecznie śledzone i zarządzane, co prowadzi do bardziej produktywnego i wydajnego przepływu pracy. Pobierz ten szablon

17. Szablon rezultatów projektu od ClickUp

Project Deliverables Template by ClickUp

Dobrze opracowany plan przygotowuje grunt pod wyjątkową realizację! Skutecznie wdrażaj rezultaty projektu dzięki Szablon rezultatów projektu ClickUp . Szablon ten został zaprojektowany w celu zapewnienia kompleksowego przeglądu rezultatów projektu, wyznaczonych właścicieli, harmonogramów i budżetu. Działa on jako pomocne narzędzie w monitorowaniu postępów w realizacji zadań.

Szablon ten służy nie tylko do śledzenia rezultatów, ale także do tworzenia przestrzeni, w której łączą się przejrzystość, odpowiedzialność i wydajność. Mając jasny obraz tego, kto jest odpowiedzialny za co i kiedy zadania są należne, możesz upewnić się, że wszyscy w zespole są na tej samej stronie. Pobierz ten szablon

18. Szablon mapy drogowej projektu od ClickUp

Szablon mapy drogowej projektu od ClickUp

Rozwój projektu wiąże się z dużą złożonością i licznymi elementami do zarządzania. Bez względu na rozmiar i złożoność projektu, Szablon mapy drogowej projektu ClickUp jest wyposażony we wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu!

Niezależnie od tego, czy jesteś u progu uruchomienia nowej funkcji, czy też zarządzasz długoterminową wizją produktu, nasz szablon mapy drogowej projektu służy do skutecznego wspierania zespołu produktowego. Pobierz ten szablon

19. Szablon tablicy zakresu projektu od ClickUp

Szablon tablicy z zakresem projektu od ClickUp

Szablon tablicy zakresu projektu ClickUp jest narzędziem zaprojektowanym w celu usprawnić proces definiowania zakresu projektu. Zapewnia zwięzłe podsumowanie działań, zasobów, dat i rezultatów zaangażowanych w konkretny projekt.

Użyj tego szablonu, aby organizować projekty, być na bieżąco z zadaniami i śledzić rezultaty. Pobierz ten szablon

20. Szablon planowania projektu w programie Excel

Przez Microsoft

Dla tych, którzy uwielbiają pracować w Microsoft Excel -zajmiemy się tym!

Ten prosty szablon planu projektu z programu Microsoft Excel działa jako oś czasu w arkuszu kalkulacyjnym, tworząc przejrzystą i zorganizowaną mapę drogową dla projektu. W komórkach można dodawać kluczowe etapy projektu, zmieniać tekst i obrazy oraz udostępniać je zespołowi.

Dodatkowo możesz dodać kamienie milowe w tabeli project details w prostym szablonie planu projektu, aby uzyskać bardziej atrakcyjny wizualnie wgląd w oś czasu. Użyj tego konfigurowalnego szablonu, aby ustawić cały zarys projektu i określić najważniejsze kroki, które należy podjąć, aby osiągnąć sukces. Pobierz ten szablon

Rozpocznij planowanie z szablonem planu projektu

Oto 20 szablonów do zarządzania projektami, z których możesz korzystać całkowicie za darmo, aby zaplanować swój nowy projekt!

Jeśli wciąż zmagasz się z wyborem najlepszego szablonu projektu, możesz mieć pewność, że dzięki ClickUp nie tylko otrzymasz potężne narzędzie do planowania projektów ale intuicyjna platforma, z której może korzystać cały zespół. Skorzystaj z wysoce konfigurowalnych widoków ClickUp, aby zobaczyć jasne terminy, zakres projektu, postęp projektu i przypisanych interesariuszy.

ClickUp oferuje szereg funkcji zaprojektowanych specjalnie w celu usprawnienia planu zarządzania projektami i przepływu pracy. Możesz łatwo tworzyć zadania, przypisywać je do członków zespołu i monitorować postępy w czasie rzeczywistym, aby osiągnąć cele i rezultaty projektu.

Nie myśl zbyt wiele o swoich planach projektowych. Zamiast tego użyj ClickUp za darmo już dziś aby dzielić się pomysłami i przepływami pracy między zespołami w najbardziej skomplikowanych projektach.