15 najlepszych aplikacji do planowania dnia w 2024 roku (funkcje, ceny)

Zacznę od wyznania: Mam małą obsesję na punkcie aplikacji do planowania i zwiększania produktywności. Zawsze szukam najlepszych, najbardziej efektywnych i przyjemnych w użyciu aplikacji do planowania dnia i wykonywania pracy.

Oznacza to, że wypróbowałem dziesiątki opcji, od najbardziej wszechstronnych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, po zwykłe pióro i papier.

Opierając się na moim doświadczeniu i testach przeprowadzonych przez zespół ClickUp, stworzyłem listę najlepszych aplikacji do planowania dnia dla każdej potrzeby lub chęci.

Zanim przejdziemy do każdej z nich, chciałbym wyjaśnić, czego szukałem.

Czym jest aplikacja do planowania dnia?

Aplikacja do codziennego planowania to narzędzie zwiększające produktywność, które umożliwia organizowanie zadań, spotkań i działań komunikacyjnych, które należy wykonać każdego dnia.

W przeciwieństwie do narzędzi do zarządzania projektami, które koncentrują się na dostarczaniu pracy w ramach harmonogramu i zasobów, większość aplikacji do planowania dziennego pomaga osobom i zespołom uzgodnić, co można i należy zrobić każdego dnia.

Dlaczego potrzebujesz aplikacji do planowania dnia?

Aplikacje do codziennego planowania to potężne narzędzia do organizowania i przejmowania kontroli nad swoim dniem. Pomagają one osobom i zespołom w następujący sposób.

Przejrzystość: Przeglądając różne narzędzia, takie jak poczta e-mail, Slack, zarządzanie projektami itp. można planować, ustalać priorytety i wykonywać pracę, która ma znaczenie.

Skupienie: Aplikacje do planowania dnia zmuszają do zastanowienia się nad tym, ile można zrobić w ciągu dnia. W ten sposób skupisz się na ważnych rzeczach.

Zarządzanie: W zależności od roli zawodowej, możesz mieć pół tuzina spotkań i sto e-maili do przetworzenia. Aplikacje do planowania dnia pozwolą ci być na bieżąco z tymi działaniami.

Przewidywalność: Korzystając z aplikacji do planowania dziennego, możesz podzielić duże projekty na małe zadania, wprowadzając przewidywalność do swojego dnia pracy.

Produktywność: Aplikacje do planowania dnia eliminują przeciążenie informacjami. Zapobiega to przytłoczeniu powiadomieniami ze Slacka lub wymagającymi skrzynkami e-mail i pozwala skupić się na zaplanowanej pracy.

Czego szukać w aplikacjach do planowania dnia?

Mój dzień jest nieco chaotyczny, z kilkoma wcześniej zaplanowanymi wydarzeniami/spotkaniami, zadaniami z jasno określonymi terminami i kilkoma pilnymi zadaniami. Potrzebowałem więc aplikacji do planowania dnia z następującymi funkcjami, które pozwolą mi wyprzedzić pracę.

Widok daty: Oznaczanie daty lub przypisywanie terminu do każdego zadania i przeglądanie ich według dnia/tygodnia/miesiąca. Oznacza to, że jeśli mam na coś termin za tydzień, to mogę go przypisać i otrzymać przypomnienie o tym w przyszłości.

Planowanie: Możliwość tworzenia zadań i spotkań według harmonogramu dziennego, najlepiej zintegrowanego z kalendarzem. Moi współpracownicy wysyłają zaproszenia w Kalendarzu Google. Moja aplikacja do codziennego planowania musi automatycznie uwzględniać to w moim harmonogramie.

Zarządzanie zadaniami: Śledzenie zadań z dodatkowymi opisami, komentarzami, listami kontrolnymi i nie tylko. Każde zadanie zawiera listę wymagań i kryteriów akceptacji, które muszą znaleźć się w aplikacji Daily Planner.

Blokowanie czasu: Blokowanie czasu dla każdego zadania w oparciu o szacunki i porównywanie z nim śledzonego czasu. Wyobraź sobie pięć jednogodzinnych spotkań i cztery 90-minutowe zadania spakowane w jeden dzień! Aby tego uniknąć, potrzebuję funkcji blokowania czasu.

Raportowanie: Możliwość automatycznego generowania kart czasu pracy, mierzenia wskaźników KPI i śledzenia postępów. Wszystko, co zmniejsza ilość pracy administracyjnej i zapewnia widoczność, jest ogromnym bonusem.

Kompatybilność: Integracja i współpraca z różnymi popularnymi narzędziami korporacyjnymi, dzięki czemu mogę współpracować z kolegami i klientami na wybranej przez nich platformie.

Dostępność: Dostęp do aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

To tylko podstawa. Aby wspierać zarządzanie projektami i osobistą produktywność, cyfrowe aplikacje do planowania będą również zawierać funkcje automatyzacji, sztucznej inteligencji, integracji i inne.

Na podstawie tych parametrów zobaczmy, jak radzi sobie 15 najlepszych płatnych i bezpłatnych aplikacji do codziennego planowania.

Aplikacje do codziennego planowania w skrócie

15 najlepszych aplikacji do codziennego planowania w 2024 roku

Oto, w dowolnej kolejności, najlepsze aplikacje do codziennego planowania, z których można korzystać w 2024 roku. Aby to uprościć i ułatwić, porównałem funkcje, określiłem, dla kogo każda aplikacja jest najlepsza, a także uwzględniłem ceny.

Zaczynamy?

1. ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami z unikalnymi funkcjami codziennego planowania dla osób indywidualnych i zespołów.

ClickUp łączy w sobie funkcje zarządzania zadaniami, harmonogramy, formularze, mapy myśli i dziesiątki konfigurowalnych widoków, oferując pełną elastyczność codziennego planowania.

Uwielbiam ClickUp za jego zdolność do robienia wszystkiego, a nawet więcej. Hierarchia od obszaru roboczego > folderów > list > zadań > podzadań zapewnia ogromną szczegółowość. Widoki kalendarza, osi czasu i wykresu Gantta zapewniają, że nie przesadzę z planowaniem i nie zostanę w tyle.

ClickUp Brain jest fantastycznie zintegrowany z różnymi aspektami narzędzia. Zwłaszcza jako pisarz, ClickUp Brain jest świetnym pomocnikiem do generowania pomysłów, podsumowywania długich postów na blogu, korekty itp.

ClickUp: Najlepsza aplikacja do codziennego planowania oparta na sztucznej inteligencji

Spośród wszystkich aplikacji do codziennego planowania dostępnych obecnie na rynku, możliwości sztucznej inteligencji ClickUp są niezrównane. ClickUp Brain to pierwsza na świecie sieć neuronowa łącząca zadania, dokumenty, ludzi i całą wiedzę Twojej firmy ze sztuczną inteligencją.

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Generować listy rzeczy do zrobienia i dodawać je doZadania ClickUp* Podsumowywanie ukończonych zadań i publikowanie aktualizacji

Zadawaj pytania pomagające ustalić priorytety, np: Nad czym powinienem pracować w następnej kolejności? Jakie zadania są najpilniejsze? Które zadania są zablokowane?

Przekształcanie głosu ze spotkań i klipów w transkrypcje tekstowe

Automatyczne transkrypcje z ClickUp Brain

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain jako osobisty asystent i pomocnik w planowaniu

Widok kalendarza ClickUp aby zobaczyć zadania/wydarzenia w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca

Dwukierunkowa integracja z kalendarzami Google i Outlook w celu synchronizacji w czasie rzeczywistym

Śledzenie czasu w celu blokowania kalendarza i szczegółowego planowania dziennego

Cele i raportowanie postępów

ClickUp zawiera również dziesiątki szablonów do codziennego planowania i zarządzania projektami. Planuj swoje dni z Szablon codziennego planowania ClickUp . Dodawaj i kategoryzuj zadania, ustalaj terminy i priorytety, sprawdzaj je i śledź postępy - wszystko w jednym miejscu. Pobierz ten szablon

ClickUp ograniczenia

ClickUp to coś więcej niż tylko codzienny planer. Jest to produktywny obszar roboczy z kompleksowymi funkcjami do zarządzania projektami. Może to być przytłaczające dla nowych użytkowników i powodować stromą krzywą uczenia się.

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Bez ograniczeń: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise:Kontakt w sprawie cen* ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

Dostępne aplikacje

Aplikacja ClickUp to dostępna do pobrania na

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Sieć

Apple Watch

Wkrótce w Meta Quest - w zasadzie wszędzie

2. Kalendarz Google

Źródło: Kalendarz Google

Kalendarz Google jest jednym z najpopularniejszych kalendarzy online dostępnych obecnie na rynku. Większość użytkowników Gmail/GSuite automatycznie korzysta z Kalendarza Google dołączonego do ich aplikacji pocztowej.

Jak wspomniałem wcześniej, planuję wiele wydarzeń w Kalendarzu Google. Dodaję tam swoje osobiste spotkania, takie jak lunche, czas na siłowni, odbiór ze szkoły itp. - więc nikt nie oczekuje, że będę online w tych godzinach.

Kalendarz Google ogranicza jednak możliwość śledzenia zadań. Stwierdziłem, że potrzebuję innego narzędzia do codziennego planowania, aby zrekompensować ograniczenia Kalendarza Google.

Kalendarz Google: Najlepszy do blokowania czasu

Jeśli jesteś doradcą, konsultantem lub trenerem, Kalendarz Google to świetny sposób na zaplanowanie wszystkich wydarzeń na dany dzień. Pomaga w rozsądnym planowaniu planów produktywności (bez nadmiernego planowania) i odpowiednio informować współpracowników/klientów.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Wbudowane funkcje tworzenia list rzeczy do zrobienia, terminów i zarządzania zadaniami

Możliwość wyświetlania wielu kalendarzy (osobistego, służbowego, szkolnego itp.) w jednym widoku w celu bezbłędnego planowania

Godziny pracy i lokalizacja pracy dla opcji automatycznego RSVP

Zadania i wydarzenia członków zespołu w jednym widoku, co ułatwia sprawdzanie ich dostępności i planowanie spotkań

Kalendarze grupowe z członkami zespołu dla powtarzających się zadań, takich jak święta zespołowe

Integracje z praktycznie wszystkimi innymi używanymi narzędziami

ograniczenia Kalendarza Google

Kalendarz Google to przede wszystkim kalendarz z kilkoma innymi funkcjami. Oznacza to, że funkcje zarządzania projektami i raportowania są bardzo ograniczone.

Ceny Kalendarza Google

Darmowy

Business Starter: 7,2 USD/miesiąc na użytkownika

Business Standard: 14,4 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus: 21,6 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

GeminiKalendarz AI: Dodaj do dowolnego planu na 14-dniowy bezpłatny okres próbny

Oceny i recenzje Kalendarza Google

Dostępne aplikacje

Aplikacja Kalendarz Google jest dostępna w systemach Android, iOS i w wersji internetowej.

Bonus: Do wyboru szablony blokujące czas aby skutecznie i konsekwentnie organizować swój czas.

3. Pojęcie

Źródło: Notion

Notion rozpoczął swoją działalność jako aplikacja do robienia notatek, która obecnie rozszerzyła się o szeroki zakres funkcji produktywności i codziennego planowania. Dzięki Notion możesz tworzyć dokumenty, pisać firmowe wiki, zarządzać projektami i planować pracę na każdy dzień.

Używałem Notion jako aplikacji do dokumentacji, aby śledzić pomysły na artykuły, informacje zwrotne od współpracowników / interesariuszy, listy kontrolne jakości itp. Używałem jej również do zarządzania przewodnikami po stylach, umożliwiając łatwy dostęp do nich w razie potrzeby.

Jednakże, jako codzienny planista, Notion brakowało mi możliwości śledzenia czasu, tworzenia szacunków, blokowania czasu itp.

Notion: Najlepszy do codziennego planowania opartego na zarządzaniu wiedzą

Notion jest fantastycznym źródłem informacji dla kreatywnych ludzi, a także pracowników wiedzy, którzy łączą różne dane w celu rozwiązywania złożonych problemów.

Jeśli twoja praca obejmuje więcej niż kilka prostych zadań do wykonania, takich jak zakup mleka lub wypłata wynagrodzeń, Notion może pomóc w konsolidacji informacji.

Możesz tworzyć zadania i dokumenty z niestandardowymi etykietami, tagami, właścicielami, przełącznikami, zadaniami do wykonania i nie tylko. Możesz także użyć widoku kalendarza, aby śledzić trwające prace.

Najlepsze funkcje Notion

Elastyczne narzędzie do zarządzania wiedzą z szeroką gamą konfigurowalnych funkcji

Możliwość przesyłania zdjęć, osadzania filmów itp. w celu uzyskania pełnego kontekstu

ponad 10 000 szablonów dla projektów osobistych, zawodowych i szkolnych

Notion AI do burzy mózgów bez potrzeby korzystania z wyszukiwarki, generowania odpowiedzi i automatycznego wypełniania tabel, wszystko w czasie rzeczywistym

ograniczenia ruchu

Notion ma reputację trudnej do zrozumienia dla nowych użytkowników. Elastyczność aplikacji może utrudniać ludziom tworzenie własnych systemów w ramach Notion.

Ceny Notion

Darmowy

Plus: $10/miesiąc za użytkownika

Business: $18/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Notion AI: Dodaj do dowolnego planu za 10 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Notion

Dostępne aplikacje

Aplikacja Notion jest dostępna do pobrania na systemy macOS, Windows, Android i iOS

4. Clockify

Źródło: Clockify

Clockify to popularna aplikacja do śledzenia czasu pracy, produktywności, obecności i rozliczanych godzin. Skupia się ona na zarządzaniu czasem, oferując takie funkcje jak minutnik, kalendarz, arkusze czasu pracy, raportowanie aktywności, planowanie, zatwierdzanie i fakturowanie.

Jako aplikacja zbudowana wokół planowania i śledzenia czasu, Clockify jest idealna do codziennego planowania. Kiedyś planowałem zadania w kalendarzu poprzedniej nocy, więc dokładnie wiedziałem, co muszę zrobić każdego dnia. Fantastycznie było również móc zobaczyć w raportach, ile czasu spędziłem na zadaniu przez wiele dni.

Clockify: Najlepsze dla freelancerów i małych zespołów rozliczających czas

Jeśli jesteś freelancerem lub właścicielem małej firmy, Clockify doskonale nadaje się do monitorowania i śledzenia rozliczanych godzin. Choć Clockify nie zostało zaprojektowane jako narzędzie do planowania, pozwala użytkownikom na planowanie pracy, zadań, zmian i czasu wolnego.

W oparciu o te wpisy czasowe można również automatycznie tworzyć karty czasu pracy i faktury w celu usprawnienia rozliczeń.

Najlepsze funkcje Clockify

Proste i zaawansowane funkcje śledzenia czasu pracy

Automatyczne śledzenie w aplikacjach i witrynach, z których regularnie korzystasz

Możliwość przypisywania zadań członkom zespołu, tworzenia kamieni milowych i uzyskiwania wglądu w przeciążenie pracą

Szablony do ładowania powtarzających się czynności w każdym tygodniu

OgraniczeniaClockify

Funkcje zarządzania czasem w Clockify przeważają nad możliwościami codziennego planowania. W rezultacie użytkownicy są zmuszeni do korzystania z funkcji planowania również do planowania.

Ceny Clockify

Darmowy z nieograniczonym śledzeniem

Basic: $4.99/miesiąc za użytkownika

Standard: 6,99 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 9,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $14.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

Dostępne aplikacje

Aplikacja Clockify jest dostępna do pobrania na macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge i Linux.

5. Todoist

Źródło: Todoist

Todoist to proste narzędzie do zarządzania zadaniami w podróży. Jego minimalistyczny design pozwala na rejestrowanie zadań tak naturalnie, jak zapisujesz je na kartce papieru. Następnie możesz zorganizować wszystkie swoje zadania w projekty i dodać priorytety/etykiety.

Moją ulubioną funkcją jest "widok na dziś", który pomaga skupić się na zadaniach, które mają zostać wykonane dzisiaj, bez rozpraszania się wszystkim innym. W przeciwieństwie do widoku kalendarza, który wyświetla zadania na tydzień/3-4 dni naraz, widok dzisiejszy pomaga pozostać w teraźniejszości, unikając przytłaczającego myślenia o przyszłości.

Jednak do śledzenia czasu, łączenia zadań w projekty itp. Todoist jest ograniczony. Okazało się, że zarządzam projektami w bardziej kompleksowym narzędziu i korzystam z Todoist tylko do prostych codziennych zadań. Z czasem zarządzanie wieloma narzędziami stało się nużące.

Todoist: Najlepszy do planowania w podróży

Todoist oferuje intuicyjne i przyjazne dla urządzeń mobilnych funkcje do zarządzania zadaniami. Jego minimalistyczny design sprawia, że jest przyjemny w użyciu, nawet dla tych, którzy nie są obeznani z technologią.

Najlepsze funkcje Todoist

Prosty i minimalistyczny interfejs do rejestrowania zadań

Elastyczne widoki, zwłaszcza widok kalendarza, aby zobaczyć zadania na osi czasu

Udostępnianie projektów, współpraca i komentarze

ponad 80 integracji do wymiany informacji, komunikacji i automatyzacji

Wizualizacja produktywności według tygodnia i miesiąca, aby utrzymać członków zespołu na właściwym torze (plus Todoist Karma za ukończenie zadań!)

Ograniczenia Todoist

Funkcje dla zespołów są ograniczone

Użytkownicy twierdzą, że aplikacja nie oferuje możliwości dodawania podziału czasu dla każdego zadania

Niektórzy użytkownicy napotykają czasami problemy z synchronizacją podczas integracji z kalendarzem Google

Cennik Todoist

Początkujący: $0

Pro: $5/miesiąc na użytkownika

Biznes: $8/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

Dostępne aplikacje

Aplikacja Todoist jest dostępna do pobrania na systemy Android, iOS, Windows, macOS i Linux

Aplikacja posiada również wersje dla Internetu i Apple Watch

6. Any.do

Źródło: Any.do

Any.do to aplikacja do zarządzania zadaniami dla osób indywidualnych, rodzin i zespołów. Najciekawszą częścią Any.do jest to, że oferuje specjalnie zaprojektowany moduł do codziennego planowania, który obejmuje:

Prywatny widok wszystkiego, co jest dla Ciebie istotne

Nowy start każdego dnia, aby planować w oparciu o swoje potrzeby

Powiadomienia push i kierowany przepływ pracy do planowania dnia

Integracja z kalendarzem do zarządzania wydarzeniami i zadaniami w jednym miejscu

Konfigurowalne widoki oparte na preferencjach użytkownika

Korzystałem z Any.do przez krótki czas, gdy miałem zbyt wiele rzeczy do zrobienia w tym samym czasie - kot na operacji, dziecko w szkolnej drużynie piłkarskiej, zbliżające się wakacje, a także wiele zadań do napisania.

Any.do jest świetnym narzędziem do zarządzania tym wszystkim, nie tracąc przy tym czasu na pracę. Funkcje skupienia są również świetne do minimalizowania przytłoczenia produktywnością.

Any.do: Najlepsze do integracji planów osobistych i zawodowych w jednym narzędziu

Dzięki Any.do możesz zarządzać każdym aspektem swojego życia, nie wplątując jednego w drugi.

Najlepsze cechy Any.do

Spersonalizowane inteligentne sugestie najak się skupić i na czym się skupić

Integracja z kilkoma narzędziami do zarządzania projektami w celu konsolidacji potrzeb osobistych i zawodowych

Gotoweszablony list zadań dla kilku przypadków użycia

ograniczenia Any.do

Użytkownicy są niezadowoleni z poziomu szczegółów zadania, które można dodać do każdego elementu do zrobienia

Niektórzy użytkownicy wspominają również, że nie jest on odpowiedni dla konkretnych struktur zarządzania zadaniami, takich jak GTD

Ceny Any.do

Personal: $0

Premium: $5.99

Rodzina: $9.99/miesiąc dla 4 użytkowników

Zespoły: $7.99/miesiąc na członka

Oceny i recenzje Any.do

Dostępne aplikacje

Aplikacja Any.do jest dostępna do pobrania na telefon (Android i iOS), iPada, komputer stacjonarny (Windows, macOS), stronę internetową i inteligentny zegarek.

7. Sunsama

Źródło: Sunsama

Sunsama to narzędzie produktywności skoncentrowane na zapewnieniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jest to cyfrowy planer dzienny, który konsoliduje dane ze wszystkich aplikacji, aby były uporządkowane w widoku osi czasu.

Największą atrakcją Sunsama była dla mnie możliwość konsolidacji całej komunikacji. W pewnym momencie miałem zadania w jednym narzędziu, wydarzenia w innym, osobiste obowiązki na innej liście, prośby w e-mailach - każdego dnia mogłem coś przegapić. Sunsama obiecała rozwiązać ten problem.

Codzienny rytuał przeglądania każdego dnia i planowania jest dobry. Możliwość automatycznego publikowania planu na Slacku też była fajna.

Z czasem jednak zdałem sobie sprawę, że konsolidacja wszystkiego jest bardziej przytłaczająca niż się spodziewałem. Miałem trudności z ustaleniem priorytetów wielu komunikatów przychodzących każdego dnia, ponieważ Sunsama przedstawiła mi to wszystko jako listę.

Sunsama: Najlepsza do codziennego planowania w jednym oknie

Sunsama koncentruje się na organizowaniu bałaganu w życiu zawodowym i planowaniu produktywności.

Jeśli masz informacje związane z pracą w e-mailu, Slacku, kalendarzu, Notion, Trello, ClickUp lub Github, Sunsama może ujednolicić je w jednym miejscu, dzięki czemu możesz je sprawdzić w dobrym stylu!

Najlepsze funkcje Sunsama

Codzienne planowanie z przewodnikiem przy użyciu procedury krok po kroku

Ujednolicony widok dzienny

Codzienne cele z szacunkami czasowymi

Określanie ram czasowych i planowanie

ograniczenia Sunsama

Sunsama jest osobistym narzędziem produktywności, które w niewielkim stopniu jest przeznaczone dla zespołów

Ujednolicenie danych z wielu źródeł może stać się przytłaczające

Importowanie nieistotnych / nieistotnych wiadomości e-mail, a następnie odrzucanie ich w Sunsama może być uciążliwe

Ceny Sunsama

14-dniowy bezpłatny okres próbny

Miesięczna subskrypcja: 20 USD/miesiąc

Roczna subskrypcja: 16 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Sunsama

Dostępne aplikacje

Aplikacja Sunsama jest dostępna do pobrania na telefony (Android i iOS) oraz komputery stacjonarne

8. Plaky

Źródło: Plaky

Plaky to wizualne oprogramowanie do planowania projektów dla zespołów. Pozwala zespołom tworzyć zadania, dopasowywać zespoły, dodawać członków, komentować, śledzić postępy i zarządzać projektami. Jego funkcje obejmują zarządzanie zadaniami, współpracę, raportowanie i administrację.

Jest to dla mnie nieodparte zaproszenie, gdy aplikacja jest bezpłatna, więc zacząłem od Plaky. Jak na proste narzędzie do zarządzania zadaniami, Plaky spełniło moje oczekiwania. Jednakże, po wypróbowaniu innych aplikacji z bardziej wszechstronnymi funkcjami, nie znalazłem w Plaky nic, o czym mógłbym pisać do domu.

Plaky: Najlepsze dla małych firm i organizacji non-profit

Plaky to darmowa aplikacja do codziennego planowania, która w ekonomiczny sposób zaspokaja potrzeby małych firm i organizacji non-profit. Świetna dla małych zespołów, Plaky pozwala ludziom z różnych działów scentralizować całą komunikację i współpracować w czasie rzeczywistym.

Najlepsze cechy Plaky

Proste procesy wdrażania

Gotowe szablony dla marketingu, HR, sprzedaży, CRM i rozwoju oprogramowania

Nieograniczona liczba projektów, zadań i użytkowników

Małe ograniczenia

Plaky może być ograniczeniem dla projektów klasy korporacyjnej, które wymagają złożonych dostosowań.

Ceny Plaky

Darmowa na zawsze

Pro: $4.99/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $10.99/miesiąc na użytkownika

pakiet cake.com: $15.99/miesiąc na użytkownika

Błędne oceny i recenzje

Dostępne aplikacje

Aplikacja Plaky jest dostępna do pobrania w wersji na telefon (Android i iOS) oraz w wersji internetowej.

9. TickTick

Źródło: TickTick

TickTick to kompleksowe narzędzie do organizowania wszystkich aspektów życia. Oprócz planowania każdego dnia, możesz użyć TickTick do organizowania swoich zadań do wykonania, zadań, celów i wydarzeń.

TickTick to kolejna aplikacja, która okazała się bardzo skuteczna w konsolidacji pracy i życia w jednym miejscu. Przyjazny dla użytkownika interfejs jest zachęcający. Timer Pomodoro był prostszym, bardziej zorganizowanym sposobem śledzenia czasu. Generator białego szumu to najlepszy przyjaciel pisarza.

TickTick: Najlepszy do organizowania i wykonywania codziennych zadań zgodnie z harmonogramem

TickTick posiada wbudowany timer pomodoro, który pomaga skupić się na zadaniach i wykonać je zgodnie z harmonogramem. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które mają zbyt wiele małych rzeczy do zrobienia. Co więcej? Możesz także odtwarzać biały szum w tle podczas pracy!

Na przykład, jeśli jesteś menedżerem lub specjalistą ds. obsługi klienta, twoje zadania mogą obejmować podejmowanie decyzji, przeglądanie dokumentów, przekazywanie informacji zwrotnych itp. TickTick świetnie się do tego nadaje.

Najlepsze cechy TickTick

Możliwość tworzenia zadań z poleceń głosowych, wiadomości e-mail, Siri i widżetów

Automatyczne parsowanie terminów na przypomnienia

"Irytujący alert" dla elementów, których nie możesz przegapić

Poziomy priorytetów i sortowanie

Konfigurowalne widoki kalendarza

ograniczenia TickTick

Użytkownicy są rozczarowani ograniczeniami darmowej wersji

Użytkownicy twierdzą również, że dźwięki powiadomień i irytujące alerty czasami nasilają niepokój związany z powiadomieniami

Ceny TickTick

Plan miesięczny: 3,99 USD/miesiąc

Plan roczny: $35.99/rok

Oceny i recenzje TickTick

Dostępne aplikacje

Aplikacja TickTick jest dostępna do pobrania na telefon (Android i iOS), iPada, komputer stacjonarny (Windows, macOS, Linux), wersję internetową i zegarek Apple.

10. Struktura

Źródło: Structured

Structured to wielofunkcyjna aplikacja zwiększająca produktywność ze zintegrowaną sztuczną inteligencją. Oprócz tego, że jest intuicyjnym planerem dnia, jest także listą rzeczy do zrobienia, kalendarzem, narzędziem do śledzenia nawyków, licznikiem czasu skupienia i nie tylko.

Structured przypadła mi do gustu ze względu na ograniczoną liczbę funkcji. Unikając dzwonków i gwizdków, Structured zapewnił mi absolutne minimum do dobrego zaplanowania dnia. Widok osi czasu jest szczególnie przydatny, ponieważ jest to widok listy, z którym czuję się komfortowo, ale zestawiony na osi czasu. Fajna była też możliwość dodawania niestandardowych kolorów do elementów.

Strukturalny: Najlepsza dla osób z mnóstwem zadań i spotkań

Structured został zaprojektowany, aby pomóc Ci przejąć kontrolę nad niezliczonymi rzeczami, które musisz zrobić. Tak więc, aplikacja strukturyzuje mnóstwo zadań i spotkań w jedną oś czasu, pomagając w tworzeniu listy priorytetów i sprawdzaniu rzeczy.

Najlepsze cechy aplikacji Structured

Prosty, łatwy w użyciu interfejs

Minimalne opcje dla uporządkowanego zarządzania zadaniami

Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

Strukturalne ograniczenia

Structured jest prosty i skoncentrowany na jednym zadaniu. Nie posiada złożonych funkcji zarządzania projektami, które pozwoliłyby zadbać o szerszy obraz.

Ceny Structured

Darmowy plan

Structured Pro Miesięcznie: 2,99 USD/miesiąc

Structured Pro Yearly: $9.99/rok

Structured Pro Lifetime: 29,99 USD na całe życie

Strukturalne oceny i recenzje

Dostępne aplikacje

Aplikacja Structured jest dostępna do pobrania na telefony (Android i iOS) oraz macOS.

11. Things 3

Źródło: Things 3

Things 3 to wielokrotnie nagradzany osobisty menedżer zadań. Łączy w sobie wydarzenia z kalendarza i zadania do wykonania, dając lepszy obraz harmonogramu. Pozwala zaplanować dzień rano, wyczyścić zaległości wieczorem i powtarzalne zadania na przyszłość.

Jako użytkownikowi komputerów Mac spodobało mi się, jak łatwo Things 3 jest zintegrowany z moim ekosystemem, zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Aplikacja na Apple Watch jest bardziej wszechstronna niż jakiekolwiek inne narzędzie do zarządzania zadaniami, z którego korzystałem.

Mogłem korzystać z paska dotykowego, Hand-off, szybkich akcji na ekranie głównym itp. prawie tak, jakby była to natywna aplikacja! Jednorazowa płatność zamiast miesięcznej subskrypcji? Zapisz mnie!

Things 3: Najlepsza aplikacja do codziennego planowania dla użytkowników Apple

Things 3 został zaprojektowany dla ekosystemu Apple macOS, iOS, iPadOS, a nawet Vision Pro.

Ma intuicyjny i natywny wygląd, z którym użytkownicy Apple poczują się natychmiast zaznajomieni. Skróty i polecenia specyficzne dla Apple będą działać również w Things 3.

Najlepsze funkcje Things 3

Codzienne planowanie z przewodnikiem i rytuały kończące pracę

Nagłówki do tworzenia kategorii i kamieni milowych w ramach projektów

Listy kontrolne dla podzadań

Inteligentne planowanie oparte na języku naturalnym z Jump Start

Tryb Slim i wiele okien

ograniczenia Things 3

Ograniczenie do ekosystemu Apple. Jeśli masz członków zespołu lub kontrahentów korzystających z innych systemów operacyjnych, nie możesz współpracować w Things 3

aplikacje na iPhone'a, Apple Watch i iPada są dodatkowo płatne

Ceny Things 3

Jednorazowy zakup za 49,99 USD

Oceny i recenzje Things 3

Dostępne aplikacje

Aplikacja Things 3 jest dostępna do pobrania na macOS, iOS, iPad i visionOS

12. Trello

Źródło: Trello

Atlassian Trello to rozwiązanie do zarządzania zadaniami oparte na metodzie Kanban, wykorzystujące karty, listy i tablice. Od prostego zarządzania zadaniami po złożone przepływy pracy, Trello może z łatwością obsługiwać wszelkiego rodzaju projekty.

Na początku mojej drogi z produktywnością, Trello było dla mnie punktem kompleksowej obsługi. Miałem tablice z filmami, które chciałem obejrzeć, książkami, które chciałem przeczytać, codziennymi / tygodniowymi / miesięcznymi obowiązkami domowymi itp. Prosta tablica Kanban oparta na kartach była moim punktem wejścia do zarządzania projektami.

Z czasem potrzebowałem czegoś bardziej konkretnego do planowania dnia. Trello wydawał się świetny do projektów, podzielonych na zadania, ale nie mógł pomieścić różnych innych rzeczy, takich jak wydarzenia, odpowiedzi, spotkania itp.

Trello: Najlepsze dla zespołów wykonujących dobrze zdefiniowane zadania

Trello opiera się na hierarchii kart i tablic. Gdy masz serię dobrze zdefiniowanych zadań, możesz tworzyć karty dla każdego z nich i organizować je na tablicach z pasami dla każdego statusu.

Trello jest powszechnie używane przez zespoły programistów, którzy tworzą karty dla każdej funkcji/relacji użytkownika, która przechodzi przez potok.

Najlepsze cechy Trello

Przejrzysty widok procesu pracy w formie tablic, widoków kalendarza, osi czasu i innych

Brak automatyzacji kodu dla powtarzalnych procesów i powtarzających się zadań

Sprawdzone szablony od liderów branży

ograniczenia Trello

W przypadku działań, które wymagają bardziej złożonej kreatywności i rozwiązywania problemów, ograniczone funkcje Trello mogą okazać się niewystarczające

Oczekuje się, że zespoły będą organizować swoje przepływy pracy wyłącznie jako karty, listy i tablice - żaden inny format nie zadziała

Ceny Trello

Darmowy

Standard: $6/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,5 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Trello

Dostępne aplikacje

Aplikacja Trello jest dostępna do pobrania na telefony (Android i iOS), komputery stacjonarne (Windows i macOS) oraz strony internetowe

13. Microsoft Outlook

źródło:_ Wikimedia Commons Microsoft Outlook jest jednym z najstarszych narzędzi do zarządzania pocztą e-mail. Przede wszystkim, Outlook umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem uporządkowanej skrzynki odbiorczej. Jako rozszerzenie tego, zawiera również:

Kalendarz do planowania spotkań i wydarzeń

Aplikację listy rzeczy do zrobienia

Zarządzanie kontaktami

Funkcje tworzenia notatek i dzienników

Każdy ma fazę, w której używał Outlooka do zarządzania pocztą e-mail, tak jak ja. Używałem go głównie do odbierania i odpowiadania na wiadomości e-mail, choć planowałem również spotkania z tego miejsca. Aplikacja Teams jest również płynnie zintegrowana.

Ponieważ jednak nie korzystałem ze stosu Microsoft, integracja narzędzi innych firm stała się wyzwaniem.

Outlook: Najlepszy dla zespołów na platformie Microsoft

Stos technologiczny Microsoft jest szeroko stosowany przez zespoły na całym świecie. Dla tych, którzy już korzystają z Microsoft, Outlook jest doskonałym skonsolidowanym obszarem roboczym.

Outlook może służyć jako faktyczny system zarządzania biletami, zwłaszcza jeśli twoja rola zawodowa obraca się wokół poczty elektronicznej, takiej jak obsługa klienta lub konserwacja oprogramowania.

Najlepsze funkcje Microsoft Outlook

Wielofunkcyjne zarządzanie pocztą e-mail

Łączenie poczty e-mail, zadań, wydarzeń, kontaktów i notatek w jednej aplikacji

Integracja z innymi narzędziami Microsoft, takimi jak Teams i Office 365

Ograniczenia programu Microsoft Outlook

Outlook nie jest najbardziej intuicyjnym narzędziem do zarządzania pocztą e-mail

Ograniczony do stosu Microsoft

Ceny Microsoft Outlook

Cena samodzielna 159,99 USD za 1 komputer PC lub Mac

Dla domu:

Rodzina: 9,99 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników Osobiste: 6,99 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

Dla firm (cena roczna):

MS365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika MS365 Business Standard: 12,5 USD/miesiąc na użytkownika MS365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika MS365 Apps for Business: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika



Oceny i recenzje Microsoft Outlook

Dostępne aplikacje

Aplikacja Microsoft Outlook jest dostępna do pobrania na telefony (Android i iOS) oraz komputery stacjonarne (Windows i macOS)

14. nTask

Źródło: nTask

nTask to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami z funkcjami planowania, realizacji, monitorowania i doskonalenia.

Zacząłem używać nTask, gdy zespół programistów w mojej organizacji preferował go do zarządzania zadaniami. Było ono kompleksowe i dało mi wgląd z lotu ptaka w to, jak tworzone jest oprogramowanie. Wiele się nauczyłem. Jednak do zarządzania moimi własnymi projektami i zadaniami uznałem, że nie jest wystarczająco elastyczny.

nTask: Najlepsze dla zespołów programistycznych

nTask został zaprojektowany z myślą o wspieraniu szybko rozwijających się, zwinnych zespołów programistycznych. Dogłębne planowanie projektu umożliwia alokację zasobów, harmonogramy, budżetowanie itp.

Dzięki nTask można projektować własne przepływy pracy, tworzyć niestandardowe statusy lub korzystać z gotowych rozwiązań szablony codziennego planowania aby przygotować się na sukces.

Najlepsze cechy zadań

Śledzenie czasu pracy, zautomatyzowane karty czasu pracy i przepływy pracy zatwierdzania

Śledzenie zgłoszeń z dostosowywaniem ważności i statusu

Synchronizacja kalendarza dla spotkań, agendy i notatek z dyskusji

Zarządzanie ryzykiem i ramy rozwiązań

Raportowanie z niestandardowymi wskaźnikami KPI

nOgraniczenia zadań

Użytkownicy uważają interfejs za chaotyczny i trudny w użyciu

W porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania projektami, nTask może mieć ograniczone funkcje

ceny nTask

7-dniowy bezpłatny okres próbny

Premium: $4/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

oceny i recenzje zadań

Dostępne aplikacje

aplikacja nTask jest dostępna do pobrania na telefon (Android i iOS) oraz w wersji webowej.

15. Evernote

Źródło: Evernote

Evernote to jedna z najdłużej działających aplikacji do robienia notatek. To, co początkowo było narzędziem do organizowania notatek i pomysłów w cyfrowych notatnikach, obecnie przekształciło się w kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wiedzą, zadaniami i harmonogramami.

Jestem użytkownikiem OG Evernote, ngl. Na Evernote pisałem swój dziennik, wycinałem interesujące artykuły z Internetu, zapisywałem zdjęcia do późniejszego wykorzystania i tak dalej. Jako aplikacja do robienia notatek spełniała wszystkie moje potrzeby.

Gdy moje wymagania dotyczące zarządzania projektami wzrosły, możliwości Evernote okazały się niewystarczające. Nadal korzystam z Evernote do zarządzania wiedzą, czasami planuję tam również swoje dni. Nie jest to jednak mój główny codzienny planer.

Evernote: Najlepszy dla osobistej produktywności i zarządzania pracą

Evernote to łatwe w użyciu narzędzie cyfrowe o elastyczności i swobodzie zbliżonej do fizycznego notatnika. Dzięki Evernote możesz tworzyć notatki z tekstem, obrazami, dźwiękiem, skanami, plikami PDF i dokumentami.

Możesz także tworzyć zadania do wykonania i planować zadania, aby zarządzać całą swoją pracą w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Evernote

Przechwytywanie stron internetowych za pomocą aplikacji Web Clipper

Skanowanie i przechowywanie plików, dokumentów i obrazów, takich jak notatki ze spotkań, paragony, instrukcje obsługi i rodzinne przepisy kulinarne

Łączenie spotkań (harmonogram) z notatkami ze spotkań (dokumentacja i elementy działań)

Wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji, które bada również pliki PDF, dokumenty i obrazy

Ograniczenia Evernote

Jako narzędzie do robienia notatek, Evernote ma ograniczone możliwości zarządzania projektami

Codzienne planowanie jest nadal ręczne, bez kierowanych przepływów pracy lub szablonów

Ceny Evernote

Darmowy

Personal: $14.99/miesiąc

Professional: 17,99 USD/miesiąc

Zespoły: $24.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

Dostępne aplikacje

Evernote jest dostępny do pobrania na telefony (Android i iOS), komputery stacjonarne (Windows, macOS) i rozszerzenia internetowe.

Bonus: Kompletny elementarz na temat jak zaplanować swój tydzień

Twórz lepsze plany dnia i realizuj je efektywnie dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy sortujesz ziemniaki, czy nadzorujesz budowę Mostu Brooklińskiego, Twoja praca musi być planowana i wykonywana dzień po dniu. Aplikacje do codziennego planowania są wyposażone w wiele funkcji, które pomogą Ci dokładnie w tym.

Narzędzia takie jak Evernote i Notion mogą pomóc w dokumentowaniu wiedzy organizacyjnej i budowaniu planów pracy na tej podstawie. TickTick i Structured wprowadzają metodę do szaleństwa, jakim jest współczesny dzień pracy.

Plaky i Trello lepiej nadają się dla zespołów programistycznych. Z kolei Sunsama ujednolica niezliczone narzędzia komunikacyjne i informacyjne, z których obecnie korzystamy.

W zależności od tego, nad czym pracujesz i jakie są twoje osobiste preferencje, każda z powyższych piętnastu aplikacji może być dla ciebie najlepszą aplikacją do codziennego planowania.

Potrzebujesz czegoś wszechstronnego i elastycznego, aby rozwijać się wraz z Twoją firmą i potrzebami? Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .