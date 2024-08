10 najlepszych darmowych szablonów list zadań w Excel & ClickUp, aby odblokować wydajność

Jeśli często masz trudności z utrzymaniem się na szczycie zadań zawodowych, obowiązków osobistych i niekończących się list rzeczy do zrobienia, nie martw się - nie jesteś sam. Podczas gdy osiąganie doskonałych wyników w pracy przy jednoczesnym utrzymaniu satysfakcjonującego życia osobistego jest główną zagadką dla wielu profesjonalistów, można ją ułożyć, jeśli wyposażysz się w odpowiednie narzędzia.

Skromna lista zadań jest prostym, ale niezwykle przydatnym narzędziem do zwiększenia produktywności i odzyskania kontroli nad osobistymi i zawodowymi zobowiązaniami. Zapewnia jasną mapę drogową tego, co i kiedy należy wykonać, pomagając mądrze zarządzać czasem i skutecznie ustalać priorytety zadań. 📑

Aby lista zadań była praktyczna, musi mieć dobrze skonstruowany format, ale tworzenie jej od podstaw może być kolejnym obowiązkiem.

Na szczęście istnieje wiele doskonałych planów dostępnych za darmo. W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych szablonów list zadań, które zrewolucjonizują sposób zarządzania codziennymi obowiązkami.

Co to jest szablon listy zadań?

Szablon listy zadań to zaprojektowana struktura do efektywnego tworzenia list, ustalania priorytetów, organizowania i zarządzania zadaniami śledzenia zadań lub działań. Występuje w różnych formach, od prostych do złożonych, i może być używany do celów zawodowych i osobistych.

Szablony te zazwyczaj zawierają istotne elementy, takie jak nazwy zadań, opisy, terminy i wskaźniki statusu. Niektóre mogą oferować dodatkowe atrybuty, takie jak poziomy priorytetów , zależności zadań i kategorie w celu dalszego usprawnienia zarządzania zadaniami i ustalania priorytetów.

ClickUp 3.0 daje możliwość przekształcania i przełączania między różnymi widokami podczas bezpośredniej edycji zadań za pomocą ClickUp AI

Szablony list zadań zapewniają systematyczne podejście do zarządzania zadaniami codzienny harmonogram koordynowanie złożonych projektów lub organizowanie zadań zespołowych. Pomagają one śledzić obowiązki i zapewniają, że kluczowe zadania są wykonywane na czas, promując odpowiedzialność i przejrzystość.

To, co czyni je jeszcze bardziej wartościowymi, to ich elastyczność - można je dostosować do konkretnych wymagań, niezależnie od tego, czy zarządzasz projektem klienta, czy organizujesz przyjęcie urodzinowe. ⏳

Co składa się na dobry szablon listy zadań?

Jeśli chodzi o organizację zadań, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Należy jednak upewnić się, że szablon listy zadań ma następujące cechy:

Przejrzystość: Nazwy i opisy zadań powinny być zwięzłe i jednoznaczne, aby użytkownicy mogli szybko zrozumieć, co należy zrobić Organizacja: Szablon zapewnia logiczną strukturę dla listy zadań, często w sposób sekwencyjny lub priorytetowy Elastyczność: Użytkownicy powinni być w stanie dostosować go do swoich osobistych lub zawodowych wymagań Zarządzanie terminami: Umożliwia ustalanie dat lub terminów, pomagając użytkownikom śledzić obowiązki, które są ważne z punktu widzenia czasu, orazustalać priorytety pracy odpowiednio Śledzenie statusu: Dobre szablony zawierają wskaźniki statusu lub pola wyboru, które pozwalają użytkownikom oznaczać zadania jako niekompletne, w toku lub ukończone Przypomnienia i powiadomienia: Aby pomóc użytkownikom być na bieżąco z nadchodzącymi zadaniami lub zaległymi elementami

Dostosuj powiadomienia, aby automatycznie uruchamiały się po zmianie statusu zadania w ClickUp

10 niezbędnych darmowych szablonów list zadań w 2024 roku

W tej wyselekcjonowanej kolekcji wybraliśmy 10 najlepszych szablonów list zadań i rzeczy do zrobienia w programach Excel i ClickUp .

Każda z nich została fachowo zaprojektowana, aby zaspokoić określone potrzeby i podnieść jakość zarządzania zadaniami. Są również łatwe w użyciu, konfigurowalne i całkowicie bezpłatne. 🆓

1. Szablon dziennej listy zadań ClickUp

ClickUp Daily Task Template jest idealny do zarządzania codziennymi zadaniami i śledzenia całego dnia

Szablon Szablon codziennej listy zadań ClickUp jest Twoim partnerem w organizowaniu codziennych zadań od najbardziej rutynowych do krytycznych. Umożliwia przejęcie kontroli nad swoim dniem poprzez wyznaczanie celów, przypisywanie terminów, kategoryzowanie zadań, ustawianie przypomnień i ustalanie priorytetów pracy.

A co najlepsze? Jest wysoko konfigurowalny, co pozwala dostosować go do własnych potrzeb i preferencji.

Dzięki temu szablonowi masz możliwość przeniesienia organizacji zadań na wyższy poziom dzięki Custom Fields. Możesz organizować zadania według określonych kategorii, takich jak typ, lokalizacja lub inne istotne kryteria, co ułatwia wizualizację i organizację obciążenia pracą.

Łatwe śledzenie i utrzymywanie pasm dzięki konfigurowalnym atrybutom do efektywnego codziennego zarządzania zadaniami. ✅

Skorzystaj z widoku Listy szablonu, aby szczegółowo wyświetlić swoje zadania do wykonania, przełącz się na widok Kanban, aby łatwo zarządzać statusami zadań, lub wybierz widok Tabeli, jeśli wolisz format przypominający arkusz kalkulacyjny. Szablon ten można również zintegrować z istniejącą aplikacją narzędziami do zarządzania zadaniami zapewniając, że bez wysiłku zharmonizuje się z codziennym przepływem pracy. Pobierz ten szablon

2. Szablon listy zadań kalendarza ClickUp

Połącz swoją codzienną listę kontrolną z codziennym kalendarzem dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Calendar

Jeśli chcesz precyzyjnie zarządzać godzinami pracy, oczekiwaniami i celami, szablon Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp jest do Twojej dyspozycji. To nie tylko kalendarz; to potężne narzędzie organizacyjne oferujące całościowy widok tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych obowiązków.

Użyj go jako przejrzystej mapy drogowej do planowania i ustalania priorytetów wszystkich zadań w oparciu o swoją rolę i obowiązki lub jako szablonu tygodniowej listy zadań dla wielu projektów. 🗓️

To, co czyni ten szablon wyjątkowo wygodnym i funkcjonalnym, to jego niestandardowe widoki. Wyobraź sobie, że masz przed sobą cały tydzień wypełniony spotkaniami. Widok Meeting Request zapewnia szybki przegląd wszystkich nadchodzących spotkań, powiązanych z nimi zadań i ich terminów. Dzięki temu zawsze jesteś dobrze przygotowany i masz pełną kontrolę nad swoimi zobowiązaniami.

Teraz wyobraź sobie pracę w zespole, w którym zadania są przydzielane na podstawie ról. Widok By Role pomaga sortować zadania według tego, kto jest za nie odpowiedzialny. Ułatwia to delegowanie zadań i promuje odpowiedzialność, zapewniając, że każdy wie, co musi zrobić i kiedy.

Na końcu znajduje się Widok harmonogramów. Przypomina on wizualną mapę dnia lub tygodnia, układając zadania chronologicznie. Pomaga to efektywnie planować czas, przydzielając miejsca na zadania, spotkania, a nawet krótkie przerwy. Wszystko po to, by być na bieżąco i jak najlepiej wykorzystać swój cenny czas.

Możesz także śledzić postęp zadań za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Otwarte i Ukończone oraz kategoryzować zadania za pomocą niestandardowych pól, takich jak Kategoria, Zasoby, Poziom produktywności i Rola. Pobierz ten szablon

3. Szablon ClickUp Praca do wykonania

Skutecznie uporaj się ze wszystkimi nadchodzącymi obowiązkami dzięki szablonowi ClickUp Work To Do Template

Z szablonem Szablon ClickUp Praca do wykonania , możesz bez wysiłku ustalać priorytety zadań według ważności, wysiłku lub pilności, zapewniając sobie koncentrację na tym, co najważniejsze. Organizowanie projektów w listy, wraz z powiązanymi z nimi zadaniami, podzadaniami i powiązanymi terminami, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z terminami. Ponadto możesz wizualnie śledzić swoje postępy za pomocą intuicyjnych tablic Kanban lub wykresów Gantta.

Ten szablon oferuje trzy różne widoki dostosowane do Twoich potrzeb:

Lista zadań

Kalendarz tygodniowy

Kalendarz miesięczny

W widoku Lista zadań znajduje się kompleksowa lista działań uporządkowanych według ram czasowych ich realizacji, czy to dziennych, tygodniowych czy miesięcznych. Po prawej stronie szablonu można śledzić dodatkowe szczegóły, takie jak status zadania, terminy i priorytety. Ponadto pole typu zadania pozwala określić odpowiedzialny dział, dodając odrobinę odpowiedzialności do zarządzania zadaniami. 💼

Widoki Kalendarza to miejsce, w którym dzieje się magia. Skorzystaj z prostego edytora przeciągania i upuszczania, aby zaplanować lub zmienić harmonogram zadań tworząc wizualną mapę drogową dla swojej pracy. Pobierz ten szablon

4. Szablon zarządzania zadaniami ClickUp

Łatwe zarządzanie zadaniami w zespole i korzystanie z niestandardowych widoków, takich jak widok tablicy, w celu bardziej efektywnego delegowania pracy

Szablon Szablon zarządzania zadaniami ClickUp to najlepsze rozwiązanie pozwalające zachować porządek i skutecznie realizować zadania, niezależnie od celów projektu. Szablon ten pobiera wprowadzone informacje i automatycznie grupuje je według priorytetu, działu lub statusu zadania. Dzięki wbudowanym polom niestandardowym będziesz mieć szybki wgląd we własność zadania i oczekiwane daty ukończenia, zapewniając przejrzystość i jasność. 🌞

Twój zespół może korzystać z widoku Listy szablonu, aby skrupulatnie organizować szczegóły zadań, takie jak własność i terminy, podobnie jak w przypadku Listy zaawansowana lista rzeczy do zrobienia . Zadania projektowe są posortowane na trzech głównych listach - elementy działań, pomysły i zaległości - umożliwiając łatwe znajdowanie potrzebnych informacji.

Tymczasem widok Board umożliwia planowanie i ustalanie priorytetów zadań poprzez układanie karteczek samoprzylepnych na tablicy Kanban. Widok Box oferuje wgląd w dystrybucję pracy, pomagając w inteligentnym przydzielaniu zadań, podczas gdy widok Calendar upraszcza planowanie dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi "przeciągnij i upuść". Pobierz ten szablon

5. ClickUp Prosty szablon zadań do wykonania

ClickUp Simple To-Dos Template ułatwia zarządzanie zadaniami i zwiększa produktywność

Przedstawiamy szablon ClickUp Simple To-Dos Template gdzie skuteczność spotyka się z prostotą. Ten szablon oferuje proste podejście do zarządzania zadaniami bez zbędnych komplikacji i rozpraszania uwagi. 🎯

Zacznij od widoku Lista jako głównej listy zadań, w której kolumny wyświetlają istotne szczegóły, takie jak osoby przypisane, terminy, znaczniki priorytetów i komentarze. Kolumna statusu zawiera rozwijane menu z konfigurowalnymi kategoriami, takimi jak Zablokowane, Ukończone, W toku i Do zrobienia.

chcesz zobaczyć wszystkie swoje zadania? Przejdź do widoku Wszystkie zadania.

chcesz ustalić priorytety? W widoku Priorytetyzowane zadania znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Uczyń swoje zadania bardziej informacyjnymi, dodając do nich podzadania, listy kontrolne i załączniki. Eksperymentuj z różnymi widokami, takimi jak Tablica i Gantt, i udoskonalaj wyświetlanie zadań za pomocą filtrów, aby znaleźć najlepsze dopasowanie do swojego przepływu pracy. Pobierz ten szablon

6. ClickUp Prosty szablon do zarządzania zadaniami

Wyświetlanie tylko następnej akcji zadania dla czystszego szablonu listy rzeczy do zrobienia w ClickUp

Masz dość trudności z zapamiętywaniem codziennych zadań i spotkań? Szablon ClickUp Prosty szablon do zarządzania zadaniami został zaprojektowany, aby uprościć nie tylko czynności związane z pracą, ale także codzienne obowiązki, takie jak sprzątanie, odkurzanie lub chodzenie na siłownię.

Szablon listy rzeczy do zrobienia zawiera podstawowy format listy do wizualizacji zadań osobistych lub zawodowych skategoryzowanych jako Do zrobienia lub Zakończone.

To szablon zarządzania zadaniami zapewnia jasną strukturę dodawania codziennych zadań, wraz z etykietami terminów, priorytetów i statusów zadań. Jest to klucz do uporządkowania dnia i pozostania na bieżąco z zadaniami, bez względu na ich rozmiar i znaczenie.

Znajdziesz tu szereg widoków, w tym Listę, Tablicę i Dokument, dzięki czemu możesz podejść do swoich zadań w sposób, który najlepiej odpowiada Twojemu przepływowi pracy. Zaawansowane opcje dostosowywania wyróżniają ten szablon - dodawanie pól, ustalanie priorytetów zadań i łatwe konfigurowanie przypomnień. Pobierz ten szablon

7. Szablon listy aktywności ClickUp

Zorganizuj i zaplanuj wszystkie swoje działania w jednym miejscu dzięki szablonowi listy aktywności ClickUp

Szablon Szablon listy aktywności ClickUp może przekształcić chaos zadań do wykonania w dobrze zorganizowany i wydajny system. Jest to wszechstronny szablon, który obejmuje wszystko, od tworzenia listy rzeczy do zrobienia i listy kontrolne do zarządzania harmonogramy projektów i sprinty. Dzięki temu szablonowi możesz uporządkować wszystkie swoje działania w jednym miejscu, ułatwiając ustalanie priorytetów i precyzyjne planowanie. 🙌

Użyj Pól niestandardowych szablonu, aby:

Określić nazwę projektu

Przypisać kierownika projektu

Śledzić postępy w realizacji

Jeszcze wygodniejsze jest to, że ten szablon strukturyzuje działania jako podzadania, umożliwiając podanie szczegółowych informacji dla każdego z nich, w tym zależności między działaniami. Jest to kompleksowe rozwiązanie do efektywnego zarządzania działaniami i planowania projektów, upraszczające złożone zadania i zapewniające płynny przebieg projektów. Pobierz ten szablon

8. Szablon listy priorytetów do wykonania w programie Excel autorstwa Vertex42

Ten szablon usprawnia proces zbierania, oceniania i śledzenia codziennych zadań

Entuzjaści programu Excel, oto przydatne narzędzie do zarządzania zadaniami: szablon listy zadań do wykonania w programie Excel od Vertex42. Szablon ten upraszcza gromadzenie, ocenę i śledzenie codziennych zadań. Szablon jest przeznaczony do wydrukowania i wypełnienia odręcznego, z wydzielonym miejscem na trzy najważniejsze priorytety. 🖨️

W pierwszej kolumnie wypisz swoje zadania lub projekty. Kolejne kolumny służą do ustawiania terminów, aktualizowania statusów, określania priorytetów i dodawania notatek. Możesz dowolnie przydzielać priorytety zadaniom przy użyciu różnych metod, takich jak symbole, liczby lub formatowanie. Pobierz ten szablon

9. Szablon listy zadań Excel od TeamGantt

Przejrzyste opcje statusu szablonu ułatwiają śledzenie postępów, a przypisywanie terminów pomaga bez wysiłku ustalać priorytety zadań

Szablon Lista zadań programu Excel Szablon od TeamGantt jest przepustką do sukcesu w zarządzaniu zadaniami. Ten szablon upraszcza planowanie, przypisywanie i śledzenie zadań dla różnych projektów, dzięki czemu jest cennym dodatkiem do kolekcji szablonów list zadań Excel. Oferuje on możliwość dostosowania, niezależnie od tego, czy zajmujesz się krytycznymi zadaniami w pracy, czy projektami osobistymi.

Szablon upraszcza zarządzanie zadaniami, umożliwiając tworzenie kompleksowej listy rzeczy do zrobienia. Możesz łatwo dodawać zadania, przypisywać właścicieli, ustawiać terminy i śledzić status zadań. Przejrzyste opcje statusu sprawiają, że monitorowanie postępów jest wizualnie proste, a zadania można bez wysiłku priorytetyzować, przypisując im terminy.

Możesz śledzić swoje postępy w zadaniach służbowych, upewniając się, że nigdy nie przegapisz terminu lub efektywniej zarządzać projektami domowymi, kontrolując koszty i realizując zadania zgodnie z harmonogramem. Pobierz ten szablon

10. Szablon dziennego śledzenia zadań w programie Excel

Ten szablon listy zadań upraszcza śledzenie projektu oferując łatwe sortowanie i filtrowanie na podstawie terminów, priorytetów i statusu

Excel Daily Task Tracker Template to wszechstronne narzędzie do efektywnego zarządzania wieloma zadaniami. Jego przyjazny dla użytkownika, atrakcyjny wizualnie wygląd zawiera wbudowane elementy sterujące filtrowaniem, umożliwiające sortowanie i filtrowanie projektów na podstawie ich terminów, priorytetów i statusu. Niezależnie od tego, czy wolisz kopię cyfrową, czy papierową, ten szablon pasuje do obu opcji.

Dzięki pełnym opcjom dostosowywania masz swobodę dostosowywania tekstu, obrazów i innych elementów do swoich unikalnych wymagań. Możesz wykorzystać świat kreatywności dzięki dostępowi do szerokiej gamy zdjęć, grafik, czcionek i dynamicznych funkcji, takich jak animacje, przejścia i filmy. 🎨

Ten szablon oferuje proste i wydajne rozwiązanie do śledzenia zadań, pomagając zapobiegać przeoczeniom i zwiększając produktywność. Pobierz ten szablon

Szablony list zadań: Przegląd

Oto krótki przegląd tego, czego można oczekiwać od każdego szablonu:

Kontroluj swoje zadania z najlepszymi szablonami list zadań i zadań do wykonania

Gdyby zadania były twoimi żołnierzami, szablony list zadań byłyby strategiami i taktykami, które stosujesz, aby przejąć nad nimi kontrolę i poprowadzić je do zwycięstwa. Nie próbuj więc po prostu zarządzać zadaniami - zarządzaj nimi za pomocą odpowiedniego szablonu! 💂

Od prostych list rzeczy do zrobienia po szczegółowe narzędzia do śledzenia projektów, te 10 szablonów łączy w sobie prostotę, elastyczność i skuteczność, aby dopasować się do konkretnych potrzeb. Jeśli potrzebujesz więcej gotowych ram do usprawnienia wszelkiego rodzaju działań zawodowych i osobistych, zachęcamy do sprawdzenia Obszerna biblioteka szablonów ClickUp i zwiększyć swoją produktywność.