Jak utworzyć listę rzeczy do zrobienia w Excelu (z szablonami)

Ludzki umysł to potężna rzecz.

Ale czasami może się nagle wyłączyć!

Na przykład zapominając zanotować brakujące artykuły spożywcze w spiżarni lub zmiany w projekcie, których klient oczekuje do końca dnia.

Podczas gdy nasz mózg może zrobić całkiem sporo, czasami poleganie na naszej pamięci nie zawsze jest najlepszym sposobem na śledzenie naszych zadań.

Właśnie dlatego lista rzeczy do zrobienia w Excel może być pomocny.

Pomaga on podzielić zadania na różne sekcje w jednym arkuszu kalkulacyjnym, który można przeglądać w dowolnym momencie.

W tym artykule omówimy sześć kroków tworzenia listy rzeczy do zrobienia w programie Excel, a także omówimy lepszą alternatywę, która może obsłużyć bardziej złożone wymagania w łatwiejszy sposób.

Do dzieła!

Czym jest lista zadań do wykonania w Excelu?

Lista do zrobienia w programie Microsoft Excel pomaga zorganizować najważniejsze zadania w formie tabelarycznej. Zawiera wiersze i kolumny do dodawania nowych zadań, dat i innych konkretnych notatek.

Zasadniczo pozwala ona zebrać wszystkie zadania do wykonania w jednym arkuszu kalkulacyjnym.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz listę kontrolną przeprowadzki, czy listę zadań projektowych, lista rzeczy do zrobienia w programie Excel może uprościć proces pracy i przechowywać wszystkie informacje.

Choć istnieją inne aplikacje do tworzenia list rzeczy do zrobienia, ludzie korzystają z Excela, ponieważ:

Jest częściąMicrosoft Office Suite, z którym ludzie są zaznajomieni

Oferuje potężne reguły formatowania warunkowego i sprawdzania poprawności danych do analizy i obliczeń

Zawiera szereg narzędzi do raportowania, takich jakmacierze, wykresy i tabele przestawne, ułatwiające dostosowanie danych do własnych potrzeb

W rzeczywistości można tworzyć listy rzeczy do zrobienia w programie Excel dla szerokiego zakresu działań, w tym zarządzania projektami, wdrażanie klientów plan podróży, inwentaryzacja i zarządzanie wydarzeniami .

Bez zbędnych ceregieli, dowiedzmy się jak stworzyć listę rzeczy do zrobienia w Excelu.

6 prostych kroków do stworzenia listy rzeczy do zrobienia w Excelu

Oto prosty przewodnik krok po kroku, jak utworzyć listę rzeczy do zrobienia w programie Excel.

Krok 1: Otwórz nowy plik Excel

Aby otworzyć nowy plik, kliknij aplikację Excel, a znajdziesz się na stronie Home programu Excel. Kliknij dwukrotnie na Pusty skoroszyt, aby otworzyć nowy arkusz kalkulacyjny Excel.

Jeśli jesteś już w arkuszu programu Excel i chcesz otworzyć nowy plik:

Kliknij kartę Plik , która przeniesie Cię do widoku backstage. Tutaj możesz tworzyć, zapisywać, otwierać, drukować i udostępniać dokumenty

, która przeniesie Cię do widoku backstage. Tutaj możesz tworzyć, zapisywać, otwierać, drukować i udostępniać dokumenty Wybierz Nowy, a następnie kliknij Pusty skoroszyt

Chcesz jeszcze szybciej?

Naciśnij Ctrl+N po otwarciu programu Excel, aby utworzyć pusty skoroszyt.

Nowy skoroszyt jest już gotowy.

Krok 2: Dodaj nagłówki kolumn

Na naszej liście rzeczy do zrobienia w Excelu chcemy śledzić zadania i mieć oko na postępy, dodając nagłówki kolumn: Data, Nazwa zadania, Cel, Status i Komentarze. Nagłówki kolumn można wprowadzić w górnym wierszu arkusza kalkulacyjnego.

Te nagłówki kolumn pozwolą każdemu, kto przegląda arkusz kalkulacyjny, uzyskać sedno wszystkich zawartych w nim informacji.

Krok 3: Wprowadź szczegóły zadania

Wprowadź szczegóły zadania pod każdym nagłówkiem kolumny, aby uporządkować informacje tak, jak chcesz.

W naszej tabeli z listą zadań zebraliśmy wszystkie istotne informacje, które chcemy śledzić:

Data: zawiera konkretne daty

zawiera konkretne daty Nazwa zadania: zawiera nazwy naszych zadań

zawiera nazwy naszych zadań Cel: liczba zadań, które chcemy wykonać

liczba zadań, które chcemy wykonać Status: odzwierciedla nasze postępy w pracy

Możesz również poprawić wyrównanie tabeli, wybierając żądane komórki i klikając ikonę wyrównania do środka na karcie Strona główna.

Krok 4: Zastosowanie filtrów

Za dużo rzeczy do zrobienia?

Użyj opcji Filtr w programie Excel, aby pobrać dane spełniające określone kryteria.

Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać dowolną komórkę w zakresie danych (A1-E11) > Wybierz Dane > następnie wybierz Filtr.

W nagłówku każdej kolumny pojawią się listy rozwijane, jak pokazano na poniższym obrazku.

Kliknij strzałkę rozwijaną dla kolumny, dla której chcesz zastosować filtr.

Jak pokazano w poniższej tabeli listy rzeczy do zrobienia, chcemy zastosować filtr do kolumnyStatus, więc wybraliśmy zakres komórek D1-D11.

Następnie w wyświetlonym menu Filtr możesz odznaczyć pola obok danych, których nie chcesz wyświetlać i kliknąć OK. Możesz również szybko odznaczyć wszystkie, klikając Wybierz wszystko

Na naszej liście rzeczy do zrobienia chcemy wyświetlić tylko zadania Open, więc stosujemy filtr dla tych danych.

Po zapisaniu tego pliku Excel, filtr będzie tam automatycznie przy następnym otwarciu pliku.

Krok 5: Sortowanie danych

Opcja Sort w programie Excel umożliwia szybką wizualizację i lepsze zrozumienie danych.

Chcemy posortować dane w kolumnie Target, więc wybierzemy zakres komórek C1-C11. Kliknij kartę Dane i wybierz Sortuj

Pojawi się okno dialogowe Ostrzeżenie sortowania z pytaniem, czy chceszRozszerzyć wybór_lub_Contynuować z bieżącym wyborem. Możesz wybrać tę drugą opcję i kliknąć Sortuj.

Otworzy się okno dialogowe Sort, w którym należy wprowadzić:

Kolumnę, według której chcesz Sortować

Wartości komórek, które chcesz Sortować

_Order_w którym chcesz posortować dane

Dla naszej tabeli wybraliśmy kolumnę Target i zachowaliśmy kolejność od najmniejszej do największej

Krok 6: Edytuj i dostosuj swoją listę rzeczy do zrobienia

Możesz edytować pola, dodawać kolumny, używać kolorów i czcionek, aby dostosować swoją listę rzeczy do zrobienia tak, jak chcesz.

Podobnie jak w naszej tabeli, wyróżniliśmy kolumnę Status, aby każdy, kto ją przegląda, mógł szybko zrozumieć postępy w realizacji zadań.

I voila! ✨

Stworzyliśmy prostą listę rzeczy do zrobienia w Excelu, która pomoże ci śledzić wszystkie zadania.

Chcesz zaoszczędzić więcej czasu?

Utwórz szablon z istniejącego skoroszytu, aby zachować te same opcje formatowania, których zwykle używasz podczas tworzenia list rzeczy do zrobienia.

Możesz też użyć dowolnego szablonu listy rzeczy do zrobienia w programie Excel, aby natychmiast rozpocząć pracę.

10 szablonów list rzeczy do zrobienia w Excelu

Szablony mogą pomóc zachować spójność skoroszytów, zwłaszcza gdy są one związane z konkretnym projektem lub klientem. Na przykład, codzienna lista Excel

szablon listy rzeczy do zrobienia

poprawia wydajność i umożliwia szybsze wykonywanie zadań.

Oto kilka szablonów list rzeczy do zrobienia w Excelu, które mogą pomóc poprawić wydajność i zaoszczędzić czas:

1. Szablon listy zadań do zarządzania projektami w programie Excel

Pobierz to

szablon listy zadań do zarządzania projektami

.

2. Excel

lista zapasów

szablon

Pobierz

szablony list zapasów

.

3. Szablon listy elementów akcji w programie Excel

Pobierz to

szablon listy elementów akcji

.

4. Prosty szablon listy rzeczy do zrobienia w Excelu

Pobierz to

szablon prostej listy rzeczy do zrobienia

.

5. Szablon listy kontrolnej płacenia rachunków Excel

Pobierz to

szablon listy kontrolnej płacenia rachunków

.

6. Szablon tygodniowej listy zadań do wykonania w programie Excel

Pobierz to

szablon tygodniowego zadania

.

7. Szablon priorytetowej listy rzeczy do zrobienia w programie Excel

Pobierz to

szablon listy rzeczy do zrobienia z priorytetami

.

8. Szablon listy zadań domowych Excel

Pobierz to

szablon listy zadań domowych

.

9. Lista rzeczy do zrobienia w Excelu z szablonem terminów

Pobierz to

szablon listy rzeczy do zrobienia z terminami

.

10. Szablon listy zadań projektu Excel

Pobierz to

szablon listy zadań projektowych

.

Jednak nie zawsze można znaleźć szablon, który spełni konkretne potrzeby.

Ponadto zarządzanie danymi w programie Excel jest podatne na błędy ludzkie.

Za każdym razem, gdy użytkownik kopiuje i wkleja informacje z jednego arkusza kalkulacyjnego do drugiego, istnieje większe ryzyko pojawienia się nowych błędów w kolejnych raportach.

Zanim zdecydujesz się na korzystanie z list zadań do wykonania w Excelu, weź pod uwagę kilka ograniczeń.

3 główne wady list zadań do wykonania w Excelu

Chociaż arkusze kalkulacyjne Excel są powszechnie używane, nie zawsze są najlepszą opcją do tworzenia list rzeczy do zrobienia.

Oto trzy najczęstsze wady korzystania z Excela do tworzenia list rzeczy do zrobienia:

1. Brak własności

Gdy wiele osób pracuje nad tym samym arkuszem kalkulacyjnym, nie można stwierdzić, kto go edytuje.

Powtarzanie zadania może okazać się daremne, jeśli dana osoba zapomni zaktualizować kolumnę Status pracy na udostępnionych listach zadań po jego wykonaniu.

Ponadto, ludzie mogą łatwo zmieniać szczegóły zadań, wartości i inne wpisy na listach zadań (celowo lub nieumyślnie). Nie będziesz wiedział, kogo pociągnąć do odpowiedzialności za błąd lub zmianę!

2. Nieelastyczne szablony

Nie wszystkie szablony zadań Excela, które można znaleźć w Internecie, są niezawodne. Niektóre z nich są niezwykle trudne do manipulowania lub dostosowywania.

Spędzisz wieczność w Internecie, aby znaleźć taki, który będzie dla ciebie odpowiedni.

3. Praca ręczna

Tworzenie list rzeczy do zrobienia w Excelu wymaga znacznej ilości pracy ręcznej.

Wypełnienie listy rzeczy do zrobienia i stworzenie zorganizowanego systemu może zająć sporo czasu.

Nie jest to dla nas dobre rozwiązanie, ponieważ tony narzędzi do zarządzania projektami mogą zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku poprzez tworzenie i zarządzanie zadaniami do wykonania.

Co więcej, złożoność wzrasta wraz ze wzrostem rozmiaru danych w pliku Excel. Naturalnie, chciałbyś mieć alternatywę, aby usprawnić swoje zadania do wykonania, aby je śledzić i zmniejszyć monotonną, ręczną pracę.

I szczerze mówiąc, Excel nie jest aplikacja z listą rzeczy do zrobienia .

Aby zarządzać listą rzeczy do zrobienia, potrzebujesz narzędzia, które jest do tego specjalnie zaprojektowane.

Na przykład ClickUp jeden z najwyżej oceniana produktywność i oprogramowanie do zarządzania projektami, które pozwala z łatwością tworzyć i zarządzać zadaniami.

powiązane przewodniki Excel:**_

Tworzenie list rzeczy do zrobienia bez wysiłku z ClickUp

ClickUp może pomóc w tworzeniu inteligentnych list rzeczy do zrobienia w celu organizacji zadań.

Od dodawania Daty realizacji po ustawianie Priorytetów, wszechstronne funkcje ClickUp pozwalają tworzyć i podbijać wszystkie zadania do wykonania!

Jak?

Jedno słowo: Listy kontrolne!

Listy kontrolne ClickUp

dają Ci doskonałą okazję do uporządkowania informacji o zadaniach, dzięki czemu nigdy nie przegapisz nawet najdrobniejszych szczegółów.

Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć na Dodaj obok Do zrobienia (można go znaleźć w dowolnym zadaniu ClickUp), a następnie wybrać Lista kontrolna. Możesz nazwać swoją listę kontrolną i zacząć dodawać elementy działań. Proste!

Łatwo organizuj informacje o zadaniach, aby nigdy ich nie przegapić dzięki listom kontrolnym w ClickUp

Listy kontrolne w ClickUp nadają zadaniom wyraźny zarys. Oprócz notowania najważniejszych szczegółów, otrzymujesz również podzadania, które pozwalają na dalsze rozbicie zadań.

Możesz także organizować i zmieniać kolejność elementów listy kontrolnej za pomocą łatwej funkcji przeciągania i upuszczania.

Reorganizacja listy kontrolnej ClickUp poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów

**Martwisz się, że niektóre zadania zostaną przeoczone?

Dzięki ClickUp możesz dodawać osoby przypisane do konkretnych zadań, aby dopilnować ich realizacji.

Zarządzaj elementami na swojej liście kontrolnej, przypisując je do siebie lub zespołu w ClickUp

Pozwala również na ponowne wykorzystanie ulubionych Szablony list kontrolnych do skalowania wydajności pracy.

Aby wybrać szablon:

Kliknij Dodaj w sekcji Do zrobienia dowolnego zadania

w sekcji dowolnego zadania Kliknij Lista kontrolna , aby wyświetlić opcje

, aby wyświetlić opcje Wybierz szablon i wybierz Użyj szablonu

Skorzystaj z szablonów list kontrolnych ClickUp, aby zachować wydajność przy różnych powtarzających się zadaniach

Wciąż masz problem z Excelem? Nic nie szkodzi.

Widok tabeli ClickUp

może pomóc Ci przejść dalej.

Ale nasz widok tabeli nie jest zwykłą macierzą wierszy i kolumn.

Możesz wizualizować swoje dane w przejrzysty sposób i tworzyć pola niestandardowe, aby rejestrować prawie wszystko, od postępu zadań po załączniki do plików i ponad 15 innych typów pól.

Co więcej, możesz z łatwością zaimportować szczegóły trwającego projektu do ClickUp dzięki naszym opcjom importu Excel i CSV!

Ale to nie wszystko!

Oto kilka innych funkcji ClickUp, które sprawią, że w jednej chwili zapomnisz o Excelu:

Przypisywanie zadań: przypisywanie zadań jednemu lub wielu osobom, aby przyspieszyć tempo pracy

przypisywanie zadań jednemu lub wielu osobom, aby przyspieszyć tempo pracy Tagi niestandardowe: efektywne organizowanie szczegółów zadań poprzez dodawanie tagów

efektywne organizowanie szczegółów zadań poprzez dodawanie tagów Zależności zadań: pomóż swoim kolegom z zespołu zrozumieć ich zadania dotyczące innych zadań, ustawiając Zależności

pomóż swoim kolegom z zespołu zrozumieć ich zadania dotyczące innych zadań, ustawiając Zależności Recurring Tasks: oszczędzaj czas i wysiłek, usprawniając powtarzające się zadania do wykonania

oszczędzaj czas i wysiłek, usprawniając powtarzające się zadania do wykonania Synchronizacja Kalendarza Google: łatwa synchronizacja wydarzeń z Kalendarza Google z aplikacją Widok kalendarza ClickUp . Wszelkie aktualizacje w Kalendarzu Google będą automatycznie odzwierciedlane również w ClickUp

łatwa synchronizacja wydarzeń z Kalendarza Google z aplikacją Widok kalendarza ClickUp . Wszelkie aktualizacje w Kalendarzu Google będą automatycznie odzwierciedlane również w ClickUp Inteligentne wyszukiwanie: łatwe wyszukiwanie dokumentów i innych elementów, które zostały niedawno utworzone, zaktualizowane lub zamknięte

łatwe wyszukiwanie dokumentów i innych elementów, które zostały niedawno utworzone, zaktualizowane lub zamknięte Niestandardowe statusy: oznaczają status zadań, dzięki czemu zespół wie, na jakim etapie przepływu pracy aktualnie się znajdują

oznaczają status zadań, dzięki czemu zespół wie, na jakim etapie przepływu pracy aktualnie się znajdują Notatnik: szybkie zapisywanie pomysłów dzięki naszemu przenośnemu, cyfrowemu notatnikowi

szybkie zapisywanie pomysłów dzięki naszemu przenośnemu, cyfrowemu notatnikowi Embed view: uporządkuj swój ekran i dodaj aplikacje lub strony internetowe obok swoich zadań

uporządkuj swój ekran i dodaj aplikacje lub strony internetowe obok swoich zadań Wykresy Gantt: śledzenie postępu prac, przydzielonych osób i zależności za pomocą prostej funkcji przeciągnij i upuść (sprawdź to Przewodnik po zależnościach w Excelu )

Okiełznaj swoje listy rzeczy do zrobienia za pomocą ClickUp

Excel może być przyzwoitą opcją do planowania codziennych zadań do wykonania i prostych list zadań. Jednakże, gdy pracujesz z wieloma członkami zespołu i zadaniami, Excel może nie być idealny do tego, czego potrzebujesz. Współpraca nie jest łatwa, wymaga zbyt wiele pracy ręcznej i nie ma odpowiedzialności za zespół.

Właśnie dlatego potrzebujesz solidnego narzędzia do tworzenia list zadań, które pomoże Ci zarządzać zadaniami, śledzić terminy, śledzić postępy w pracy i wspierać współpracę zespołową.

Na szczęście ClickUp oferuje to wszystko i wiele więcej.

Możesz tworzyć zadania do wykonania, ustawiać przypomnienia, śledzić cele i przeglądać wnikliwe raporty. Przejdź na ClickUp za darmo i przestań marnować całą tę moc mózgu na proste listy rzeczy do zrobienia!