10 najlepszych aplikacji z codzienną listą kontrolną zapewniających produktywność w 2024 roku

Odpowiednie oprogramowanie może pomóc w organizowaniu zadań i pracować szybciej, i większa wydajność . Pomogą ci śledzić postępy w realizacji zadań i dotrzymywać terminów dzięki powtarzającym się przypomnieniom, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ważnego elementu na liście do zrobienia.

Poniżej omówimy kilka aplikacji online do tworzenia codziennych list kontrolnych, aplikacji mobilnych i innych narzędzi, które pomogą ci utrzymać kontrolę nad listą rzeczy do zrobienia. Przeanalizujemy, czego należy szukać w aplikacji z listą kontrolną, abyś mógł wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zarządzania zadaniami.

Czego należy szukać w aplikacji do tworzenia codziennych list kontrolnych?

Większość ludzi ma zestaw powtarzających się zadań, które muszą śledzić. Aplikacje z codzienną listą kontrolną mogą ułatwić dodawanie zadań, które będą powtarzać się codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Będą one również miały możliwość dodawania jednorazowych zadań na czas, gdy pojawi się coś niezwykłego.

Warto zapoznać się z dostępnymi aplikacjami, aby wybrać listę kontrolną, która ma funkcje, których potrzebujesz. Niektóre z funkcji powszechnie dostępnych w aplikacjach do tworzenia codziennych list kontrolnych obejmują:

Możliwość priorytetyzacji zadań, aby sprawić, żenajbardziej efektywne wykorzystanie czasu* Przyjazny dla użytkownika interfejs, który sprawia, że każdy może łatwo rozpocząć pracę

Możliwość grupowania zadań w wiele projektów dla łatwiejszej organizacji

Funkcja terminowości, która pomaga zarządzać czasem i uniknąć przeoczenia ważnych terminów

Funkcje uwzględniające zależności między zadaniami, pozwalające na ich zakończenie w odpowiedniej kolejności

Możliwość etykiety zadań dla lepszej organizacji

Ustawienie wbudowanych szablonów list do zrobienia aby szybko rozpocząć pracę

10 najlepszych aplikacji do tworzenia codziennych list kontrolnych w 2024 roku

Znalezienie najlepszej aplikacji z codzienną listą kontrolną dla swoich potrzeb oznacza ocenę najlepszych opcji. Poniżej zebraliśmy najlepsze aplikacje online do zrobienia listy kontrolnej, aby ci w tym pomóc.

Zarządzaj swoją codzienną listą kontrolną, na której wykonujesz już wszystkie swoje zadania: ClickUp

ClickUp to platforma do zarządzania projektami i zwiększania wydajności. Wśród jej wielu funkcji znajduje się możliwość tworzenia list kontrolnych, przypisywania Zadania ClickUp , ustawienie terminów i śledzenie postępów. Oprogramowanie ma wsparcie dla wielu widoków, takich jak Kanban, wykresy Gantta i proste Lista kontrolna zadań ClickUp formatów, dzięki czemu sprawdza się w przypadku różnych preferencji i cykli pracy. ClickUp integruje się z wieloma narzędziami innych firm w celu rozszerzenia funkcji i scentralizowania pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie list kontrolnych z dowolną liczbą elementów i podelementów oraz niestandardowy wygląd

Ustawienie list kontrolnych tak, aby powtarzały się codziennie, co tydzień lub co miesiąc, dzięki czemu zadania są zawsze aktualne w danym dniu

Tworzenie własnychszablony list kontrolnych lub wybierz jeden z gotowych szablonów

Otrzymuj powiadomienia o zbliżającym się terminie wykonania elementów listy kontrolnej, aby nigdy nie przegapić terminu

Łatwo współpracuj z innymi nad tymi samymi zadaniami, udostępniając swoje listy kontrolne

Limity ClickUp

Interfejs może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze!

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Business Plus: $19/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Plan Toggl

Via Plan Toggl Toggl Plan pełni funkcję intuicyjnego interfejsu typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia i zarządzania listami rzeczy do zrobienia. Oprogramowanie obejmuje aplikację do zarządzania projektami i narzędzie do planowania zadań, które umożliwia użytkownikom przypisywanie zadań, śledzenie terminów i ustawienie przypomnień o terminach. Oprogramowanie dobrze skaluje się od prostych projektów osobistych do zarządzania dużymi zespołami.

Toggl Plan najlepsze funkcje

Wizualizacja zadań i projektów na mapieTablica Kanban dla łatwego, szybkiego widoku

Ustawienie powtarzających się zadań co tydzień lub co miesiąc, oprócz prowadzenia codziennej listy kontrolnej

Stwórz system zależności dla zadań, aby wiedzieć, które należy zakończyć w pierwszej kolejności

Łatwo współpracuj z innymi nad zadaniami i projektami, aby wszyscy byli zsynchronizowani

Limity Toggl Plan

Aplikacja może być trudna do opanowania

Funkcje raportowania nie są tak rozbudowane, jak chcieliby tego niektórzy użytkownicy

Aplikacja mobilna nie jest tak w pełni funkcjonalna jak aplikacja komputerowa

Cennik planu Toggl

Free Forever

Teams: $9/miesiąc na użytkownika

Business: $15/miesiąc na użytkownika

Toggl Plan oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (37 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

3. Habitica

Via Habitica To oprogramowanie jest popularnym narzędzie do zarządzania zadaniami które ma zupełnie inne podejście do tego problemu. Zamienia ono życie użytkownika w grę z podziałem na role (RPG).

Kontrolujesz wirtualną postać, która ma takie same zadania jak ty. Po zakończeniu zadania wirtualna postać zdobywa punkty doświadczenia i ostatecznie awansuje. Twoja postać może dołączać do grup lub gildii, które pozwalają ci współpracować z prawdziwymi przyjaciółmi i członkami zespołu nad wspólnymi zadaniami.

Najlepsze funkcje Habitica

Gra RPG sprawia, że nudne listy kontrolne stają się bardziej interesujące

Śledzenie swoich nawyków, aby zobaczyć swój postęp w czasie i upewnić się, że pozostajesz zdyscyplinowany

Zdobywanie nagród za zakończone zadania i nawyki, aby zwiększyć motywację

Awansuj na wyższy poziom w miarę wykonywania coraz większej liczby zadań, aby zyskać poczucie spełnienia

Interakcja z dużą społecznością użytkowników w celu uzyskania wsparcia i pomocy w skupieniu się na zadaniach

Limity Habitica

Grywalizacja może być zbyt duża dla niektórych użytkowników

Aplikacja może być uzależniająca, więc możesz spędzać w niej więcej czasu niż planujesz

Niektórzy recenzenci uważają, że cena jest zbyt wysoka

Ceny Habitica

Free Forever

$4.99/miesiąc lub $47.99 rocznie

Habitica oceny i recenzje

App Store: 4/5 (ponad 1 700 recenzji)

Google Play: 4/5 (24 900 recenzji)

4. TickTick

Via TickTick TickTick to dedykowana aplikacja do tworzenia list kontrolnych w celu poprawy wydajności zarówno osobistej, jak i zespołowej. Koncentruje się na prostocie, umożliwiając użytkownikom tworzenie, organizowanie i ustalanie priorytetów zadań bez konieczności uczenia się.

Użytkownicy mogą udostępniać zadania, załączać pliki i otrzymywać przypomnienia o zbliżających się terminach. Dane w aplikacji synchronizują się na wszystkich platformach, na których jest ona zainstalowana, dzięki czemu są zawsze gotowe do śledzenia zadań, niezależnie od używanego urządzenia.

Najlepsze funkcje TickTick

Tworzenie zadań przy użyciu języka naturalnego, a TickTick automatycznie wypełni odpowiednie pola, aby utworzyć zadanie

Ustawienie terminów dla zadań, dzięki czemu będziesz wiedzieć, nad czym pracować w danym dniu i ile czasu pozostało na ich zakończenie

Ustaw powiadomienia o przypomnieniach dla zadań i elementów listy kontrolnej, aby nie zapomnieć o ich zakończeniu

Przypisywanie priorytetów do zadań, aby pomóc ci zdecydować, w jakiej kolejności je zakończyć

Ustawienie kontekstów dla zadań, aby dostarczyć więcej informacji o tym, kiedy i gdzie należy je zakończyć

Limity TickTick

W aplikacji brakuje niektórych funkcji, któreAlternatywy dla TickTick mają

Aplikacja może czasami zawierać błędy

Ceny TickTick

2,79 USD/miesiąc lub 27,99 USD/rok

TickTick oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (87 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

5. Notatki Apple

Via Apple Ta aplikacja jest wbudowana w urządzenia Apple. Najlepsza do robienia notatek, posiada również podstawową funkcję listy kontrolnej.

Chociaż nie jest tak bogata w funkcje jak dedykowane aplikacje do tworzenia list kontrolnych, Apple Notes zapewnia proste i przystępne rozwiązanie dla podstawowych potrzeb związanych z listami kontrolnymi. Pozwala użytkownikom tworzyć listy, dodawać elementy i oznaczać je jako zakończone. Aplikacja automatycznie synchronizuje dane ze wszystkimi połączonymi urządzeniami Apple.

Najlepsze funkcje Apple Notes

Łatwe tworzenie codziennych zadań i zarządzanie nimi za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika

Automatyczna synchronizacja zadań na dowolnym urządzeniu Apple z zainstalowaną aplikacją

Używanie Markdown do formatowania list kontrolnych w celu uzyskania bardziej atrakcyjnego wizualnie i łatwiejszego do odczytania wyglądu

Łatwe przeszukiwanie list kontrolnych pod kątem określonych zadań lub elementów

Limity Apple Notatka

Aplikacja nie jest tak bogata w funkcje, jak niektóre inne opcje

Nie wspiera współpracy tak dobrze, jak niektórzy konkurenci

Ceny Apple Notes

Free Forever

Oceny i notatki Apple Notes

App Store: 4.8/5 (55 800 recenzji)

6. Montaż

Przez Montaż Assembly to aplikacja skoncentrowana na biznesie automatyzacja cyklu pracy platforma. Pełni ona funkcję kompleksowego rozwiązania do zarządzania pracownikami. Wśród funkcji jest możliwość tworzenia list zadań, które można sortować, automatyzować i nadawać im priorytety w zależności od potrzeb.

Głęboka integracja z wieloma aplikacjami innych firm i rozbudowany zestaw funkcji wykraczających poza zarządzanie zadaniami sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla większych Business.

Assembly najlepsze funkcje

Możliwość niestandardowego rozszerzenia list kontrolnych, w tym kolorów i ikon, a także liczby elementów i podpunktów

Udostępnianie list kontrolnych innym osobom w celu szybkiej i łatwej współpracy nad wspólnymi zadaniami

Tworzenie szablonów ulubionych list kontrolnych i wielokrotne wykorzystywanie ich formatu i ustawień

Otrzymywanie powiadomień o zbliżającym się terminie wykonania elementów listy kontrolnej, aby uniknąć zapomnienia o ważnym zadaniu

Wizualizuj swój postęp i bądź na bieżąco z zadaniami dzięki wsparciu dla wykresów Gantta

Assembly limits

Krzywa uczenia się może być stroma dla niektórych użytkowników

Jako aplikacja skoncentrowana na biznesie, nie jest tak dobrze dostosowana do zadań osobistych jak konkurencja

Ceny Assembly

Free Forever

Lista: 2,80 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: $4.50/miesiąc na użytkownika

Premium: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Montaż oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (78 recenzji)

7. GoodTask

Via GoodTask Jest to rozwiązanie do zarządzania zadaniami dla ekosystemu Apple. Ładnie integruje się z Przypomnieniami Apple i Aplikacje kalendarza i synchronizuje swoje informacje z iCloud, dzięki czemu są one dostępne na każdym połączonym urządzeniu. Użytkownicy mogą tworzyć listy kontrolne, ustawiać terminy, a nawet tworzyć listy podzadań, aby być lepiej zorganizowanym.

Najlepsze funkcje GoodTask

Ograniczenie ilości pisania i klikania dzięki podstawowej funkcji wprowadzania danych w języku naturalnym

Ustawienie terminów dla zadań i innych elementów, aby pomóc ci zaplanować pracę i dzień

Powiadomienia przypominające o terminach wykonania zadań, aby nie zapomnieć o ukończeniu ważnych elementów

Przypisywanie priorytetów do zadań, aby pomóc ci zdecydować, nad którymi powinieneś pracować w pierwszej kolejności

Korzystaj z wykresów Gantta, aby wizualizowaćwykonanej pracy i tego, co jeszcze pozostało do zrobienia Limity GoodTask

W GoodTask brakuje niektórych funkcji innych aplikacji

Aplikacja może czasami zawierać błędy

Ceny GoodTask

Free Forever

Wsparcie: $9.99/miesiąc

Oceny i recenzje GoodTask

App Store: 4.6/5 (1,700+ recenzji)

8. Zadania Google

Via Aktualizacje obszarów roboczych Google Jest to darmowa aplikacja z listą kontrolną od Google. Integruje się ona z Kalendarzem Google i innymi programami z obszaru roboczego Google. Wiele z tych produktów automatycznie utworzy zadanie Google i doda je do aplikacji Tasks. Jako podstawowa oferta, brakuje jej niektórych zaawansowanych funkcji innych aplikacji, ale jest to dobra opcja dla podstawowej cyfrowej listy kontrolnej.

Dzięki synchronizacji z innymi produktami Google Cloud, aplikacja działa płynnie na wielu urządzeniach. Gdziekolwiek dokonasz zmian na liście do zrobienia, Google będzie je śledzić.

Najlepsze funkcje Google Tasks

Szybkie i łatwe tworzenie list kontrolnych i zarządzanie nimi za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu

Automatyczne tworzenie zadań podczas pracy z wieloma produktami z obszaru roboczego Google

Synchronizacja list kontrolnych na dowolnym urządzeniu, które może połączyć się z obszarem roboczym Google

Powiadomienia w aplikacji mobilnej informujące o zbliżającym się terminie wykonania zadania

Limity Google Tasks

Choć łatwa w użyciu, funkcja jest podstawowa w porównaniu doAlternatywy dla Google Tasks* Poleganie na produktach Google sprawia, że współpraca jest bardziej ograniczona niż w przypadku innych aplikacji

Cennik Google Tasks

Free Forever

Oceny i recenzje Google Tasks

App Store: 4.8/5 (75 600 recenzji)

Google Play: 4,4/5 (327 000 recenzji)

9. Rzeczy

Via Rzeczy Następna na naszej liście aplikacji do codziennych zadań kontrolnych jest Things. To oprogramowanie ułatwia tworzenie nowych zadań i zarządzanie nimi za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Jest to aplikacja mobilna bez wersji Free, ale z niską, jednorazową opłatą. Mimo że jest droga w porównaniu z innymi aplikacjami mobilnymi, jest przystępna cenowo w porównaniu z miesięczną opłatą innych opcji.

Najlepsze funkcje Things

Udostępnianie list kontrolnych innym osobom, dzięki czemu wszyscy pracujący nad tą samą listą zadań mogą efektywnie współpracować

Tworzenie projektów w celu lepszej organizacji list zadań i śledzenie postępów w pracy nad zbiorem powiązanych zadań

Kopiowanie i wklejanie list z innych aplikacji, a aplikacja Things automatycznie sformatuje je w listę kontrolną

Przeszukiwanie projektów i list kontrolnych w poszukiwaniu konkretnego zadania, aby szybko je zakończyć lub zmodyfikować

Limity aplikacji Things

Jak na aplikację mobilną, cena jest nieco wysoka dla niektórych użytkowników

Aplikacja nie wspiera współpracy tak dobrze, jak życzyliby sobie tego użytkownicy

Aplikacja może być trudna w nawigacji

cennik #### Things

$9.99

Oceny i recenzje Things

App Store: 4.8/5 (22 800 recenzji)

10. Microsoft do zrobienia

Via Microsoft Ten produkt Microsoftu to łatwy sposób na organizowanie zadań w ramach ekosystemu Microsoftu. To lista do zrobienia aplikacja zsynchronizuje się z innymi produktami Microsoft, dzięki czemu Ty lub członkowie Twojego zespołu będziecie mieli do niej łatwy dostęp.

Podobnie jak oferta Google, Microsoft To-Do nie posiada niektórych kluczowych funkcji bardziej zaawansowanych rozwiązań, ale zapewnia prosty sposób dodawania zadań. Jest to świetne rozwiązanie dla użytkowników produktów Microsoft, którzy potrzebują podstawowej listy kontrolnej.

Najlepsze funkcje Microsoft Do zrobienia

Integracja list z wieloma produktami w ekosystemie Microsoft, takimi jak Outlook i Teams, w celu synchronizacji danych

Automatyczna synchronizacja danych na dowolnym urządzeniu korzystającym z aplikacji lub połączonych produktów Microsoft

Szybkie rozpoczęcie pracy, nawet dla początkujących, dzięki prostemu i łatwemu w użyciu interfejsowi

Łatwo współpracuj nad zadaniami, udostępniając je i pracując nad nimi z członkami zespołu lub innymi osobami

Limity Microsoft do zrobienia

Prosta konstrukcja sprawia, że aplikacja nie posiada niektórych funkcji bardziej dedykowanych produktów

Poleganie na ekosystemie Microsoft ogranicza opcje współpracy w porównaniu z niektórymi produktami konkurencji

Ceny aplikacji Microsoft do zrobienia

Free Forever

Microsoft Do zrobienia oceny i recenzje

App Store: 4.7/5 (189 900 recenzji)

Google Play: 4,7/5 (289 000 recenzji)

Check out these Microsoft Alternatywy do zrobienia !

Zachowaj wydajność w 2024 roku dzięki codziennym listom kontrolnym

Wyjdź poza proste, samodzielne aplikacje z listami kontrolnymi i wzmocnij swoje zadania dzięki oprogramowanie do zarządzania projektami z wbudowanymi listami kontrolnymi (bez konieczności integracji z innymi firmami).

Platforma ClickUp do zarządzania projektami i zwiększania wydajności obejmuje możliwość tworzenia i zarządzania listami kontrolnymi, w tym przypisywania elementów do zrobienia i ustawiania terminów, a wszystko to przy jednoczesnym śledzeniu postępu tych zadań i terminów w całym okresie życia projektu.

A co najlepsze, oferujemy listy kontrolne i śledzenie zadań do zrobienia na wszystkich poziomach, w tym w naszym Free Forever Planie!