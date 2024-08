Oceniliśmy 10 najlepszych aplikacji z listami rzeczy do zrobienia w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Nie mogę być jedyną osobą, która żyje według list do zrobienia! Te aplikacje do tworzenia codziennych list kontrolnych stały się moim osobistym cyfrowym asystentem - pomagają mi organizować zadania, ustawiać przypomnienia i ustalać priorytety pracy na poziomie szczegółowym.

Och, ile rzeczy przegapiłem (w tym wizyty u dentysty) i terminów, i myślę, że mój punkt krytyczny nastąpił, gdy przygotowywałem wydarzenie i skończyło się to gorącym bałaganem.

Z odpowiednimi narzędziami i zmianą sposobu myślenia, nic już nie wypada przez pęknięcia. Czasami przeceniamy nasze zdolności poznawcze i nie przyjmujemy pomocy.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, potraktuj to jako znak, aby dołączyć do zabawy. Te niesamowite narzędzia pozwalają śledzić wiele zadań o różnych terminach i priorytetach.

Spędziłem wiele czasu eksperymentując z różnymi aplikacjami do zarządzania zadaniami. W oparciu o moje doświadczenie i testy zrobione przez zespół ClickUp, stworzyłem listę najlepszych aplikacji do tworzenia list zadań, zarówno darmowych, jak i płatnych.

Zanim jednak przejdziemy do zrobienia listy, przejdźmy szybko do funkcji, które muszą znaleźć się w aplikacji do tworzenia list rzeczy do zrobienia.

Czego powinieneś szukać w aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia?

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Aplikacja powinna być intuicyjna i łatwa w nawigacji, z jasnymi instrukcjami i minimalną krzywą uczenia się (czasami wszystko, czego chcę, to prosta lista kontrolna do zrzutu mózgu; aplikacja, która doprowadzi mnie do tego najszybciej, wygrywa. Dlatego właśnie uwielbiam widżety na ekranie głównym mojego telefonu. Jedno dotknięcie i wszystko ustawione)

Kompatybilność międzyplatformowa : Powinieneś mieć możliwość płynnego dostępu do list rzeczy do zrobienia z różnych urządzeń, niezależnie od tego, czy jest to smartfon, tablet czy komputer (Przełączam się między telefonem a laptopem przez cały dzień, a potem jest mój pulpit do mojego osobistego cyklu pracy. Dostępność międzyplatformowa i bezpieczeństwo idą w parze. Narzędzia muszą zapewniać równie doskonałe wrażenia na pulpicie i urządzeniach mobilnych. Często firmy traktują priorytetowo środowisko webowe, a środowisko mobilne jest na dalszym planie)

Opcje priorytetyzacji i sortowania zadań: Powinieneś być w stanie priorytetyzować zadania w oparciu o ich pilność lub ważność, a aplikacja powinna zapewniać wiele opcji sortowania, takich jak według terminu, kategorii lub niestandardowej kolejności (Używam etykiet, jakby od tego zależało moje życie. Przy dużej ilości pracy, którą śledzę, muszę mieć najbardziej niestandardowe widoki aby być skutecznym. Do zrobienia tego używam etykiet, flag priorytetów, różnych typów widoków itp. Niezbędne jest posiadanie opcji niestandardowych)

Przypomnienia i powiadomienia: Przypomnienia i powiadomienia są niezbędne, aby ci pomócśledzenie zadań i dotrzymywać terminów projektów. (Poza opcją otrzymywania przypomnień, uważam, że możliwość niestandardowego wyboru rodzaju przypomnień i sposobu otrzymywania powiadomień jest najważniejsza. W przeciwnym razie utoniesz w morzu powiadomień)

Funkcje współpracy: W przypadku pracy nad projektami zespołowymi kluczowe są funkcje współpracy, takie jak udostępnianie zadań, komentowanie i przypisywanie zadań członkom zespołu _(Jest to dla mnie najważniejsze, ponieważ pracuję w różnych działach, często oznaczam lub wzmiankuję ludzi i dyskutuję w wątku zadań, abyśmy mogli podjąć decyzję i dostosować się do siebie. Ważne jest, aby móc zrobić to wszystko w jednym miejscu.)

Dostosowywane kategorie lub etykiety: Powinieneś być w stanie organizować zadania w kategorie lub przypisywać etykiety w celu łatwego sortowania i filtrowania w celu efektywnego zarządzania projektami

Te podstawowe funkcje pomogły mi przefiltrować wiele narzędzi dostępnych na rynku i wybrać dla ciebie te najlepsze.

Zaczynamy!

10 najlepszych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia w 2024 roku

Najlepsze aplikacje do tworzenia list rzeczy do zrobienia w skrócie:

1. ClickUp - najlepsza aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia zintegrowana z AI

ClickUp to wszechstronna aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia z wieloma funkcjami zarządzania projektami, współpracy i analizy. Integracja z narzędziami AI odróżnia ją od większości narzędzi, oferując funkcje oszczędzające czas, które poprawiają wydajność i pozwalają skupić się na znaczącej pracy, która ma wpływ. Zadania ClickUp to wygodne rozwiązanie do dzielenia projektów na małe części i ustawienia każdego elementu działania jako osobnego zadania.

Podziel swoje projekty na możliwe do zarządzania elementy za pomocą zadań ClickUp

Mogę tworzyć listy kontrolne w dowolnej części mojego obszaru roboczego za pomocą Listy do zrobienia ClickUp'a czy to w Zadaniach, Dokumentach, czy Notatkach. Lista kontrolna Zadań pomaga mi nakreślić przejrzysty proces dla mnie i mojego zespołu, podczas gdy lista kontrolna Dokumentów zapewnia mi możliwość odhaczania elementów działań wymienionych w dokumencie na liście ClickUp Docs .

Kiedy pracuję nad jakimś zadaniem i niespodziewanie wpada mi do głowy jakiś pomysł (albo zapominam o zrobieniu zakupów spożywczych w tym tygodniu lub o wizycie u dentysty), tworzę szybką listę kontrolną w Notatniku ClickUp. Nie muszę przełączać zakładek, więc mój cykl pracy pozostaje niezakłócony.

Notuj pomysły, listy do zrobienia i notatki dla siebie w Notatniku ClickUp podczas pracy

Wolę również tworzyć zadania w ClickUp Docs, ponieważ jest to bardzo proste. Proces wygląda następująco:

Podświetl tekst w dokumencie Kliknij Zadanie na pasku narzędzi Kliknij Wybierz listę i wybierz listę Kliknij Utwórz

Po utworzeniu Zadań, przypisuję je do członków zespołu i ustawiam terminy. Funkcja edycji w czasie rzeczywistym pozwala mi na płynną współpracę z moim zdalnym zespołem.

Zarządzaj listą rzeczy do zrobienia we współpracy z zespołem za pomocą ClickUp Docs

Do zadań, które nie wymagają ręcznej interwencji, używam ClickUp Brain . Automatyzacja danych powstania zadania i podzadania planu, odpowiedzi na pytania dotyczące Zadań i Dokumentów (gdy się spieszę i szukam konkretnych informacji) i podsumowanie szczegółów zadania.

Podsumuj szczegóły zadania za pomocą ClickUp Brain

Aby sprawdzić, jak intuicyjne jest to narzędzie AI, utworzyłem zadanie o nazwie "Zaprojektuj program szkoleniowy dla pracowników" i dodałem członków mojego zespołu, aby omówić, w jaki sposób zaplanujemy program. Użyliśmy komentarzy do zadania, aby odnieść się do naszych celów i podejścia, które chcemy zastosować w szkoleniu.

W ciągu kilku dni ClickUp Brain zaczął rekomendować dostosowane podzadania (po zastanowieniu się nad kontekstem zadania), takie jak identyfikacja potrzeb pracowników i luk w umiejętnościach, połączenie z ekspertami merytorycznymi w celu stworzenia modułów szkoleniowych oraz określenie ram czasowych programu.

Zmiana gry!

ClickUp posiada również wiele gotowych do użycia modułów szkoleniowych szablonów list do zrobienia i Szablony GTD aby pomóc w bardziej systematycznym organizowaniu zadań.

Oto moje ulubione:

Określ priorytety zadań i zwiększ wydajność dzięki szablonowi zadań do zrobienia ClickUp

Ten szablon dostosowuje codzienne działania do tygodniowych celów. Użyj go, aby stworzyć lista priorytetów na podstawie ważności, pilności lub wysiłku, organizuj projekty za pomocą list, podzadań i terminów oraz śledź postępy za pomocą wykresów Gantta lub tablic Kanban.

Poza utrzymaniem porządku, szablon pozwala na pracę bez stresu, ponieważ zapewnia widoczność tego, które zadania wymagają natychmiastowej uwagi i jak daleko jesteś od swoich celów.

Stwórz tygodniową listę zadań, śledź postępy i poczuj inspirację do pracy nad swoimi krótkoterminowymi celami dzięki szablonowi tygodniowej listy kontrolnej ClickUp

Skorzystaj z tego szablonu, aby ustawić plan działania na nadchodzący tydzień. Uporządkuj podobne zadania w kategorie, ustaw przypomnienia dla zadań ważnych czasowo i prowadź zakładkę postępu w stosunku do ustawionych terminów.

Szablon można niestandardowo dostosować, aby nadawał się do tworzenia osobistych i zawodowych list do zrobienia.

Planuj swoją codzienną rutynę i buduj wydajne nawyki dzięki szablonowi codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Ten szablon to codzienny planer rutynowych czynności, który pozwala budować zdrowe nawyki i śledzić ich realizację. Pomaga:

Pozostać zorganizowanym w codziennych obowiązkach i commitach zawodowych

Ustawić osiągalne cele, które przyczynią się do powodzenia w dłuższej perspektywie

Regularnie sprawdzać postępy w ich realizacji

Zarządzać priorytetami, aby nie przegapić ważnych zadań

Kiedy odhaczasz zadania z listy, zyskujesz zastrzyk motywacji, który popycha cię do cięższej pracy. Nie zapomnij poklepać się po plecach za swoje osiągnięcia, małe i duże!

ClickUp działa dla wielofunkcyjnych Teams każdej wielkości, od małych Business po Enterprise. Wspiera ponad 1000 integracji z innymi aplikacjami, takimi jak GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly i Zendesk. Tak więc, nawet jeśli masz obciążony stos technologiczny, ClickUp może szybko dostosować się do twojego cyklu pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie listą rzeczy do zrobienia ClickUp z pulpitu, telefonu lub przeglądarki

Wybieraj spośród ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby ustawić, wizualizować i śledzić postępy swojej listy rzeczy do zrobienia w sposób, który Ci odpowiada

Niestandardowe typy zadań poprzez dodanie konwencji nazewnictwa doNiestandardowe pola ClickUp* Śledź swoją codzienną wydajność podsumowując Zadania na koniec dnia dzięki ClickUp's AI Standups

Limity ClickUp

Istnieje krzywa uczenia się dla początkujących. Ale ClickUp ma wiele zasobów i jest gotowy do użyciaszablony do zarządzania zadaniami które pomogą Ci szybko zacząć

Cennik ClickUp

Free Forever (idealny dla osób prywatnych)

(idealny dla osób prywatnych) Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie (idealny dla małych Teams)

$7/użytkownika miesięcznie (idealny dla małych Teams) Business: $12/użytkownika miesięcznie (idealne dla średnich Teams)

$12/użytkownika miesięcznie (idealne dla średnich Teams) Enterprise: Niestandardowy cennik (idealny do zarządzania wieloma dużymi Teams)

Niestandardowy cennik (idealny do zarządzania wieloma dużymi Teams) ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka na obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji) Użytkownicy uwielbiają możliwość intuicyjnego tworzenia zadań, podzadań i list kontrolnych w ClickUp i oceniają ją jako jedną z najlepszych aplikacji do zarządzania projektami.

"Podoba mi się, że mogę tworzyć listę kontrolną na każdy dzień, śledzić pomysły na później i przypomnieć sobie o działaniach następczych."

2. Todoist - najlepsza do współpracy

przez Todoist Tworzenie listy zadań to nie wszystko. Powinieneś być w stanie współpracować nad nią z członkami zespołu, aby utrzymać tempo pracy. W tym miejscu do gry wkracza Todolist.

Uwielbiam minimalistyczny interfejs tej aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, głównie dlatego, że znacznie ułatwia udostępnianie zadań. Todoist umożliwia nie tylko udostępnianie zadań, ale także przypisywanie ich do członków zespołu i dodawanie dodatkowych szczegółów za pomocą komentarzy.

Znalazłem również opcję uczynienia niektórych projektów prywatnymi, jeśli chcesz ograniczyć dostęp do wrażliwych danych. To przemyślany dodatek, który pozwala zachować poufność planów produktów, ofert i innych wewnętrznych danych.

Todlist to inteligentna aplikacja do zarządzania zadaniami dla małych i średnich zespołów, zaprojektowana z myślą o zwiększeniu wysiłku i wydajności zespołów.

Najlepsze funkcje Todoist

Koncentracja na istotnych zadaniach dzięki elastycznym widokom

Priorytetyzacja zadań ważnych czasowo i szybsze ich wykonywanie

Intuicyjne ustawienie powtarzających się terminów dzięki funkcji rozpoznawania dat

Synchronizacja listy do zrobienia na pulpicie, Androidzie, iOS, urządzeniach do noszenia i rozszerzeniach przeglądarki

Limity Todoist

Integracja z kalendarzem mogłaby być bardziej rozbudowana

Struktura podzadań wydaje się myląca

Cennik Todoist

Początkujący: Free

Free Profesjonalista: $5/użytkownik miesięcznie

$5/użytkownik miesięcznie Business: $8/użytkownika miesięcznie

$8/użytkownika miesięcznie Współpraca: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Zaawansowany: Niestandardowy cennik

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 700 recenzji)

4.4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,000 recenzji)

Większość użytkowników preferuje Todoist niż inne aplikacje do zarządzania zadaniami ze względu na ich prostotę i rozbudowane funkcje współpracy.

_Todoist jest łatwy w instalacji i ma podejście zorientowane na użytkownika Idealnie nadaje się do tworzenia szczegółowych, spersonalizowanych list zadań (pomocnych w organizowaniu różnych faz ważnych wydarzeń) Możemy łatwo dystrybuować zadania do członków zespołu, szczególnie gdy w projekt zaangażowanych jest wiele osób o różnych ustawieniach umiejętności.

3. TickTick - najlepszy do utrzymania koncentracji

przez TickTick Czasami spojrzenie na długą listę kontrolną zadań wydaje się przytłaczające. Próbujesz wykonać je wszystkie na raz. Ale nauka przełączanie kontekstu mówi nam, że wielozadaniowość jest zabójcą wydajności - kluczem do odhaczenia wszystkich zadań jest skupienie się na jednym zadaniu na raz. W tym właśnie pomaga TickTick.

Wypróbowałem jego timer Pomo, który pozwala zarezerwować małe bloki czasowe, aby skupić się na zadaniu w oparciu o Pomodoro system wydajności . Chociaż wstrzymywanie timera Pomodoro nie jest idealnym rozwiązaniem, TickTick oferuje tę funkcję na wypadek, gdyby pojawiło się coś pilnego.

Dla mnie osobista wydajność polega na skupieniu się na jednej rzeczy, unikaniu rozpraszania uwagi i zrobieniu wystarczająco dużo głębokiej pracy. TickTick mi w tym pomógł.

Podobało mi się również to, jak szybko mogłem dodawać zadania za pomocą funkcji wprowadzania głosowego i synchronizować timer na wszystkich moich urządzeniach. Ta aplikacja do zrobienia jest idealna dla profesjonalistów, którzy chcą zachować wydajność, koncentrując się na krótkich okresach głębokiej pracy.

Najlepiej sprawdza się jednak w przypadku zadań osobistych. Być może będziesz musiał poszukać gdzie indziej, aby współpracować z zespołem nad listami zadań.

Najlepsze funkcje TickTick

Automatyczne ustawienie przypomnień po dodaniu informacji o terminie i godzinie do zadania

Udostępnianie listy zadań innym osobom

Grywalizacja postępów w realizacji zadań dzięki Achievement Score

Organizowanie zadań do wykonania w folderach, listach, zadaniach i elementach do sprawdzenia

Limity TickTick

Widok kalendarza nie jest dostępny w wersji Free

Ograniczone możliwości współpracy

Ceny TickTick

Free

Podstawowy: $2.99/użytkownika miesięcznie (plan roczny za $35.99)

TickTick oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

4. Any.do zrobienia najlepiej dla integracji WhatsApp

przez Any.do zrobienia Czy jesteś przytłoczony zbyt wieloma aplikacjami i szukasz czegoś, co pasuje do Twojej codziennej rutyny? Any.do może być dobrym rozwiązaniem.

Wszyscy dość często korzystamy z aplikacji do przesyłania wiadomości lub tekstów, a Any.do do zrobienia działa dodatkowo. Pozwala na ustawienie przypomnień bezpośrednio z WhatsApp, nawet bez otwierania aplikacji Any.do.

Zintegrowałem Any.do zrobienia z WhatsApp i doświadczenie było całkiem płynne. Za każdym razem, gdy dodawałem zadanie z osią czasu, otrzymywałem przypomnienie w WhatsApp. Funkcja ta jest jednak dostępna tylko w płatnych planach. Jeśli nie korzystasz z WhatsApp, możesz wygodnie zintegrować narzędzie z Siri i Przypomnieniami Apple, jeśli korzystasz z urządzenia Apple.

Jeśli twoja praca wymaga wielu zewnętrznych interakcji z ludźmi, takich jak rozmowy sprzedażowe lub spotkania, warto wypróbować aplikację zwiększającą wydajność skoncentrowaną na wiadomościach. Jeśli jednak próbujesz do zrobienia głębokiej pracy, aplikacje do obsługi wiadomości są dużym źródłem rozproszenia. Korzystanie z nich w celu zwiększenia wydajności może okazać się sprzeczne z intuicją.

Any.do do zrobienia może być odpowiednie dla osób indywidualnych i małych lub średnich zespołów poszukujących prostych aplikacji do zrobienia. Większe Teams i Enterprise mogą jednak potrzebować czegoś bardziej zaawansowanego.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Tworzenie prywatnych tablic do zarządzania poufnymi informacjami

Automatyczne przypisywanie zadań, terminów i statusów projektów

Tworzenie nieograniczonej liczby tablic do zarządzania cyklem pracy

Synchronizacja zawartości na pulpicie, laptopie, tablecie, telefonie komórkowym i urządzeniach do noszenia

Limity Any.do zrobienia

Ograniczona funkcja kalendarza: narzędzie domyślnie ustawia 30-minutowe przedziały czasowe, których nie można niestandardowo dostosować

Cennik Any.do zrobienia

Personal: Free

Free Premium: $5.99/użytkownika miesięcznie

$5.99/użytkownika miesięcznie Teams: $7.99/użytkownika miesięcznie

$7.99/użytkownika miesięcznie Rodzina: $9.99 (dla 4 użytkowników miesięcznie)

Any.do do zrobienia oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

5. Things 3 - najlepsza do zarządzania zadaniami na iOS

przez Rzeczy 3 Jeśli wolisz pracować z urządzeniami Apple, zupełnie nowa aplikacja Things 3 jest właśnie tym, czego potrzebujesz, aby usprawnić zarządzanie zadaniami.

Bardzo spodobała mi się funkcja przypomnień, której wcześniej brakowało w aplikacji. Parser daty w języku naturalnym rozumie wpisywaną godzinę i odpowiednio ustawia przypomnienia. Całkiem fajne.

Zbyt zajęty, by pisać? Wystarczy poprosić Siri o ustawienie przypomnienia w Things i wszystko gotowe. Ta funkcja jest przydatna, jeśli często masz do czynienia z zadaniami wrażliwymi na czas - otrzymasz przypomnienia na wszystkich urządzeniach, aby nie przegapić terminów.

Język projektowania jest taki, jakiego można oczekiwać od aplikacji dla użytkowników Apple: czysty, elegancki, minimalistyczny i, co najważniejsze, funkcjonalny. Prosty przegląd tego, co czeka nas dziś, jutro, a nawet w nadchodzącym tygodniu, jest bardzo przydatny.

Aplikacja Things 3 najlepiej sprawdza się do śledzenia osobistej listy rzeczy do zrobienia, niezależnie od tego, czy chodzi o zobowiązania w pracy, czy obowiązki domowe.

Najlepsze funkcje Things 3

Minimalistyczny, ale funkcjonalny design pozwala uniknąć bałaganu

Dzielenie dużych zadań na małe części dzięki Headlines

Śledzenie codziennego harmonogramu za pomocą listy Dzisiaj

Plan na nadchodzący tydzień z zakładką Nadchodzące

Ograniczenia Things 3

Dostępna tylko na komputerach Mac i iOS

Brak wersji próbnej Free

Ceny Things 3

MacOS: 49,99 USD (zakup jednorazowy)

49,99 USD (zakup jednorazowy) iPhone i Apple Watch: 9,99 USD (zakup jednorazowy)

9,99 USD (zakup jednorazowy) iPad: 19,99 USD (zakup jednorazowy)

Things 3 oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

4.4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 100 recenzji) Wielu użytkowników brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak niestandardowe sortowanie i niestandardowe widoki do śledzenia zadań w Things.

Głównym problemem, jaki miałem z Things, było to, że chciałem mieć więcej sposobów na rozgraniczanie i rozróżnianie zadań. Często używam kodów kolorystycznych, a także etykiet - etykiety są świetne w Things, ale przydałoby mi się więcej sposobów na oddzielenie zadań i projektów, aby łatwo było zorientować się, co należy zrobić na pierwszy rzut oka. Nie chcę czytać wszystkich zadań za każdym razem, gdy na nie zerkam

Jednak większość z nich zgadza się co do jak proste i intuicyjne jako podstawowa aplikacja do zarządzania zadaniami.

Uwielbiam prostotę i estetykę Things. Jest intuicyjna i po prostu działa. Synchronizacja jest solidna na różnych platformach. Ma podstawowe funkcje, których potrzebuję: Projekty, Obszary, zadania, notatki i etykiety. Nagłówki też są fajne_

6. Google Tasks - najlepsze dla użytkowników G-Suite

przez Zadania Google Google Tasks to darmowa aplikacja do zrobienia listy zadań, którą można zintegrować z Gmailem i Kalendarzem Google.

To, co najbardziej spodobało mi się w tym narzędziu, to możliwość tworzenia zadań bezpośrednio z Gmaila. Przykładowo, gdy członek Teams zadaje pytanie lub wysyła element do sprawdzenia, możesz przekształcić go w element działania, który pojawi się na twojej liście zadań - ratuje to życie, gdy masz dużo na głowie i mało czasu na ustawienie poszczególnych zadań.

Może to być odpowiednia opcja dla osób lub firm pracujących w ramach Gsuite, które nie potrzebują dodatkowych funkcji. Wyzwanie polega jednak na tym, że po wykonaniu zadania opcje współpracy są ograniczone. Konieczne może być przełączenie się z powrotem do aplikacji czatu w miejscu pracy, aby omówić zadanie lub wysłać e-mail. Niestandardowe zadania w celu dodania priorytetu, etykiet lub etykiet są nadal ograniczone.

Załóżmy, że korzystasz już z tego narzędzia, ale szukasz zaawansowanych funkcji, takich jak zarządzanie projektami i możliwości współpracy. W takim przypadku możesz zintegrować aplikację Google Tasks z ClickUp (za pomocą Zapier). Każde działanie podjęte w jednej aplikacji zostanie odzwierciedlone w drugiej, dzięki czemu przepływ pracy będzie płynniejszy i bardziej wydajny.

Najlepsze funkcje Google Tasks

Przeciąganie i upuszczanie zadań w celu zmiany poziomów priorytetów

Śledzenie zadania z powrotem do jego źródłowego e-maila, jeśli potrzebujesz więcej kontekstu

Uzyskaj pomoc od Asystenta Google, aby lepiej zarządzać zadaniami

Śledzenie i edytowanie zadań z dowolnego urządzenia

Limity Google Tasks

Czasami powiadomienia push nie są wyzwalane na czas, co powoduje przekroczenie ważnych terminów

Cennik Google Tasks

Free

Oceny i recenzje Google Tasks

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Microsoft Do zrobienia - najlepsze dla użytkowników Microsoft 365

przez Microsoft do zrobienia Microsoft To-Do to jedna z najprostszych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia na naszej liście. Pomimo ograniczonych funkcji, jest ona gotowa do zrobienia - za darmo.

Moją ulubioną funkcją jest zakładka Mój dzień. Oferuje ona widok mojego dnia z lotu ptaka (w tym zadania osobiste i zawodowe) oraz inteligentne sugestie dotyczące aktualizacji listy w podróży.

Narzędzie to najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów rozpoczynających pracę z aplikacją do zrobienia listy rzeczy do zrobienia lub małych i średnich firm szukających darmowej aplikacji aplikacji do zarządzania zadaniami .

Jeśli pracujesz w środowisku Microsft, możesz zintegrować aplikację Do zrobienia z aplikacją Outlook Tasks, co ułatwi zarządzanie wszystkimi zadaniami w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft do zrobienia

Integracja narzędzia z innymi produktami MS w stosie technologicznym, takimi jak Teams i kalendarz Outlook

Oznaczanie zadań jako ważne, aby być na bieżąco z priorytetami

Efektywne planowanie codziennych spotkań i spotkań z klientami oraz dostęp do aplikacji z listą zadań do zrobienia w Internecie, systemie Windows, telefonie iPhone i systemie Android

Udostępnianie listy zadań członkom zespołu, aby byli na bieżąco

Limity aplikacji Microsoft do zrobienia

Silna zależność od ekosystemu Microsoft

Brak funkcji raportowania do śledzenia wydajności

Cennik usługi Microsoft To-Do do zrobienia

Free

Microsoft To-Do oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4.4/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

A ulubieniec tłumu microsoft To-Do wydaje się być popularną aplikacją do zrobienia listy rzeczy do zrobienia dla Teams i osób prywatnych.

Microsoft To-Do jest bardzo łatwy w użyciu i elastyczny. Pomaga mi przygotować harmonogram dnia z planami, aktywnościami i spotkaniami. Przydzielone mi zadania mogą być lepiej zaplanowane i wykonane. Bezproblemowa integracja z ekosystemem Microsoft czyni go dostępnym. Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcjami synchronizacji kalendarza działa świetnie. Utworzone zadania można łatwo udostępniać zespołowi. Dobra obsługa klienta.

8. Remember the Milk-best for a fun UI

przez Rememza mleko Być może jestem fanem profesjonalnie wyglądających narzędzi do zarządzania pracą, ale nie mogłem przestać być pod wrażeniem tego, jak urocza jest ta aplikacja.

Kiedy majstrowałem przy jej funkcjach, natknąłem się na Inteligentną Listę - funkcję, która pozwala przeszukiwać zadania przy użyciu określonych kryteriów. Można na przykład wyszukiwać zadania, których termin wykonania przypada na ten tydzień, aby nadać im priorytet.

Chociaż możliwości współpracy są ograniczone do przydzielania zadań członkom zespołu, osoby prywatne i małe firmy mogą z niej korzystać, aby dodać zabawny element do codziennego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Remember the Milk

Zabawny i zachęcający interfejs użytkownika

Szybkie tworzenie zadań i ustawianie przypomnień dzięki funkcji Smart Add

Przypomnienia na kanale, z którego korzystasz najczęściej - e-mail, tekst lub inna aplikacja

Pamiętaj o limitach mleka

Aby udostępniać zadania członkom zespołu, musisz najpierw dodać ich do swoich kontaktów. Jest to niewygodne dla dużych Teamsów

Cennik Remember the Milk

Basic: Free

Free Pro: $49.99/rok z nielimitowanym udostępnianiem (plan miesięczny niedostępny)

Oceny i recenzje Remember the Milk

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

9. Habitica - najlepsza grywalizowana aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

przez Habitica Kiedy sprawdzanie listy rzeczy do zrobienia wydaje się ciężką pracą, Habitica przekształca listę zadań w grę. Fantastyczny sposób na urozmaicenie pracy i zwiększenie wydajności!

Niezależnie od tego, czy chcesz pić więcej wody, czytać więcej książek, czy pracować nad zadaniami, które z trudem kończysz, możesz ustawić dowolny nawyk lub cel w aplikacji.

Funkcja nagród okazała się bardzo motywująca. Za każdym razem, gdy wykonałem jakieś zadanie, otrzymywałem nagrodę. Wspaniale było mieć tajemniczego cyfrowego zwierzaka dla firmy (to była moja nagroda za bycie super wydajnym, na wypadek gdybyś się zastanawiał)!

Dzięki wysoce gamifikowanej konsoli możesz także łączyć siły z innymi Habiticans, aby walczyć z potworami w epickiej bitwie. Wygrywając, zdobywasz złoto, które możesz wykorzystać do odblokowania niestandardowych nagród (takich jak pizza na śniadanie, nadrobienie zaległości w najnowszym odcinku ulubionego serialu Netflix lub cokolwiek, co sprawia, że jesteś szczęśliwy).

Aplikacja najlepiej sprawdza się w przypadku osób i małych teamów, którym podoba się model grywalizacji, ale do zaawansowanego zarządzania zadaniami lepiej wybrać inną aplikację.

Najlepsze funkcje Habitica

Szybkie ustawienie zadań dzięki prostemu i przyjemnemu interfejsowi użytkownika

Podtrzymywanie motywacji dzięki nagrodom w grze

Udział w grach z innymi użytkownikami

Budowanie zdrowych nawyków podczas gry

Limity Habitica

Ograniczone przypadki użycia - może nie działać w przypadku profesjonalnej współpracy

Brak integracji z oprogramowaniem do zarządzania projektami

Ceny Habitica

Podstawowy: Free

Free Dla grup: $9/miesiąc + $3/użytkownika

Habitica oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Workflowy - najlepsza do tworzenia minimalistycznych list zadań

przez Workflowy Workflowy to prosta, ale potężna aplikacja do tworzenia list zadań do zrobienia.

Od razu zainteresował mnie jej schludny interfejs użytkownika. Aplikacja posiada lewy pasek boczny do nawigacji po całej liście zadań, co okazało się szczególnie pomocne w uzyskaniu widoku z lotu ptaka na setki zadań na mojej liście. Łatwo jest usunąć zadania, które nie są już istotne lub przenieść je w górę lub w dół listy.

Spodobało mi się również to, jak łatwo jest robić notatki na wypunktowanych listach, przekształcać je w zadania i sprawdzać ich wykonanie. Workflowy umożliwia również grupowanie podobnych elementów za pomocą etykiet - niewielki dodatek niezbędny do zaoszczędzenia czasu.

Menedżerowie projektów, marketerzy lub profesjonaliści, którzy nie są fanami wizualnych interfejsów, pokochaliby tę aplikację do codziennego robienia notatek i tworzenia szybkich list do zrobienia.

Najlepsze funkcje Workflowy

Znajdź to, czego szukasz dzięki globalnemu wyszukiwaniu

Dodawanie kontekstu do zadań za pomocą krótkich notatek

Dołączanie odpowiednich plików i obrazów do zadań

Udostępnianie zadań członkom zespołu

Limity Workflowy

Można udostępniać zadania, ale nie ma opcji współpracy

Brak opcji niestandardowego dostosowania elementów wizualnych narzędzia (z wyjątkiem podświetlania)

Cennik Workflowy

Basic: Free

Free Workflowy Pro: $4.99/użytkownika miesięcznie

Workflowy oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

4.5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Wybór najlepszej aplikacji do zrobienia listy w 2024 roku

Większość aplikacji, które umieściłem na tej liście, ma prosty interfejs użytkownika, dzięki czemu są one dostępne dla teamów o różnym poziomie wiedzy technicznej.

Chociaż wszystkie te narzędzia są dobre do tworzenia zadań i ich sprawdzania, bardzo niewiele z nich oferuje zaawansowane funkcje, takie jak wizualne śledzenie postępów, współpraca z dużymi zespołami, przypisywanie zadań wielu członkom zespołu jednocześnie, raportowanie i analizy oraz integracja z AI.

Prostsze narzędzia są dobre do użytku osobistego, ale ich ograniczone funkcje nie wystarczą do złożonych projektów ze zdalnymi lub wielofunkcyjnymi zespołami.

W takich przypadkach ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą. Łączy on tworzenie i śledzenie zadań z zarządzaniem projektami wspomaganym przez AI, zapewniając, że twój zespół pozostanie wydajny i efektywny oraz będzie działać razem jako jedna całość. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!