10 najlepszych programów do planowania zadań dla menedżerów zadań w 2024 roku

Zarządzanie zadaniami, terminami i projektami zespołu może stanowić wyzwanie. Im bardziej złożony projekt, tym trudniejsze staje się planowanie.

Ale bez obaw! Oprogramowanie do planowania zadań jest tutaj, aby pomóc w automatyzacji typowych powtarzalnych zadań, wprowadzić wydajność procesu , zaplanuj zadania, popraw wydajność zespołu i upewnij się, że nigdy nie przegapisz terminu.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do planowania zadań?

W oprogramowaniu do planowania zadań należy szukać funkcji, które najlepiej sprawdzają się w danym cyklu pracy. Narzędzie musi być konfigurowalne, aby nie ograniczało swoich możliwości tylko do jednego zespołu. Wybierz narzędzie, które może być używane przez zespoły marketingu, sprzedaży i oprogramowania do planowania zadań.

Oto kilka najlepszych funkcji, których należy szukać w narzędziu do planowania zadań automatyzacja obciążeń pracą oprogramowanie:

Tworzenie i przydzielanie zadań : Czy łatwo jest szybko zaplanować wiele zadań i przypisać je? Funkcje automatyzacji mają kluczowe znaczenie dla planowania zadań, aby ograniczyć czasochłonną i ręczną pracę

: Czy łatwo jest szybko zaplanować wiele zadań i przypisać je? Funkcje automatyzacji mają kluczowe znaczenie dla planowania zadań, aby ograniczyć czasochłonną i ręczną pracę Wizualizacjaoś czasu projektu: Czy Teams mogą zrozumieć swoje priorytety i zależności na pierwszy rzut oka? Potrzebujesz wizualnego oprogramowania do planowania, które zapewni wszystkim widok z perspektywy 10 000 stóp

Priorytetyzacja zadań : Którym zadaniem należy zająć się w pierwszej kolejności? Funkcje priorytetyzacji mają kluczowe znaczenie dla powodzenia automatyzacji obciążenia pracą, dzięki czemu można uniknąć przepracowania lub niedopracowania zespołu

: Którym zadaniem należy zająć się w pierwszej kolejności? Funkcje priorytetyzacji mają kluczowe znaczenie dla powodzenia automatyzacji obciążenia pracą, dzięki czemu można uniknąć przepracowania lub niedopracowania zespołu Solidne raportowanie : Jak to wszystko przeanalizować? Najlepsze narzędzia do planowania zadań i zadań udostępniają wszystko w szczegółowym raportowaniu z prostymi podziałami

: Jak to wszystko przeanalizować? Najlepsze narzędzia do planowania zadań i zadań udostępniają wszystko w szczegółowym raportowaniu z prostymi podziałami Możliwości współpracy w Teams: Czy każdy może zaplanować zadania i czy wszyscy zostaną o tym powiadomieni? Najlepsze oprogramowanie do harmonogramowania utrzymuje Teams w komunikacji i z dala od czarnych dziur w e-mailach

Czy każdy może zaplanować zadania i czy wszyscy zostaną o tym powiadomieni? Najlepsze oprogramowanie do harmonogramowania utrzymuje Teams w komunikacji i z dala od czarnych dziur w e-mailach Planowanie zadań w czasie rzeczywistym: Czy Twój program do planowania zadań ma funkcję "przeciągnij i upuść" do szybkiej zmiany i aktualizacji obciążeń pracą? Harmonogramy zadań w czasie rzeczywistym wykorzystują automatyzację obciążeń pracą do prawidłowego przypisywania szybkich lub wprowadzanych w ostatniej chwili zmian z możliwością obsługi błędów w celu uniknięcia nierealistycznych harmonogramów

Zwróć również uwagę na znaczenie łatwego w użyciu interfejsu, skalowalnych funkcji i płynnych możliwości integracji w zaawansowanym harmonogramie zadań. W końcu narzędzie powinno pasować do twojego zespołu jak ulał, a nie odwrotnie.

10 najlepszych programów do planowania zadań w 2024 roku

Dzięki ClickUp zarządzanie zadaniami nigdy nie było łatwiejsze, ponieważ posiada on wszystkie funkcje, których możesz potrzebować jako zaawansowany profesjonalista w zakresie planowania zadań.

Zaprojektowany, aby usprawnić przepływ pracy, ClickUp jest zaawansowanym narzędziem do planowania zadań z imponującymi funkcjami tworzenia zadań, przypisywania i ustalania priorytetów.

Intuicyjny harmonogram zadań na platformie zapewnia, że zawsze jesteś na szczycie swoich zadań harmonogram projektu bez kłopotów związanych z przełączanie kontekstu . Dzięki ClickUp zarządzanie złożonym projektem staje się tak proste, jak zarządzanie codzienną listą rzeczy do zrobienia.

Ponadto, ClickUp oferuje mnóstwo funkcji do zarządzania biznesem i szablonów do zarządzania zadaniami , solidny zasób zwiększający wydajność zespołu pomimo złożonych harmonogramów. A dzięki Widok kalendarza ClickUp możesz wizualizować swój harmonogram, zadania i terminy, umożliwiając lepsze ustalać priorytety swojej pracy i unikaj pośpiechu w ostatniej chwili.

ClickUp najlepsze funkcje

Menedżerowie projektów cieszą się - ClickUp jest wystarczająco solidny, aby służyć jako centralny punkt koordynacyjny całego zespołu

Wbudowane śledzenie czasu jest idealne do śledzenia wydajności i sprawdzania, czy zadania zostały zakończone w szacowanym czasie

Bezproblemowa integracja z wieloma innymi narzędziami, dzięki czemu możesz przechowywać całą swoją pracę w jednym miejscu.

AI uczy się typowych, powtarzalnych zadań i tworzy je oraz podzadania za Ciebie

Śledzenie konkretnych dyskusji lub informacji zwrotnych związanych z zadaniami z przypisanymi komentarzami, dzięki czemu żadne krytyczne informacje nie zostaną utracone

Szablony zadań ułatwiają planowanie działań w porównaniu z innymi aplikacjami zwiększającymi wydajność

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji może początkowo przytłoczyć niektórych użytkowników

Sporadyczne opóźnienia w synchronizacji w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych

Niestandardowe powiadomienia dla poszczególnych projektów mogą być nieco skomplikowane

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Hitask

przez Hitask Hitask oferuje proste funkcje harmonogramu zadań w łatwym w użyciu pakiecie. Bezproblemowo ułatwia współpracę, sprawiając, że zaawansowane planowanie zadań i śledzenie postępów zespołu staje się dziecinnie proste.

Aplikacja mobilna narzędzia jest solidna i przyjazna dla użytkownika, dzięki czemu można tworzyć zadania w podróży. Bez względu na to, gdzie się znajdujesz, Hitask zapewnia wsparcie w wielu językach.

Oprócz podstawowych funkcji oprogramowanie do zarządzania zadaniami funkcji, Hitask oferuje zadania oznaczone kolorami i synchronizację z Kalendarzem Google, co czyni go atrakcyjnym wizualnie i praktycznym wyborem do zarządzania zadaniami. Funkcje udostępniania plików w aplikacji i czatu zespołowego promują skuteczną komunikację, dzięki czemu uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej od zespołu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Najlepsze funkcje Hitask

Udostępnianie zadań i zarządzanie projektamiułatwia oddelegowanie pracy i utrzymanie wszystkich w pętli

Oznaczone kolorami zadania nie tylko zapewniają estetyczny wygląd, ale także sprawiają, że sortowanie i ustalanie priorytetów jest wizualną gratką dla automatyzacji obciążenia pracą

Udostępnianie plików w aplikacji i funkcje czatu zespołowego promują skuteczną komunikację i szybką informację zwrotną

Synchronizacja z Kalendarzem Google pozwala na dostosowanie zadań i terminów do istniejącego harmonogramu

Wielojęzyczne wsparcie zwiększa dostępność dla międzynarodowych teamów

Limity Hitask

Ograniczone opcje integracji mogą limitować płynny cykl pracy z innymi narzędziami

Interfejs, choć przyjazny dla użytkownika, może niektórym wydawać się przestarzały

Ceny Hitask:

Free

Business : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $20/miesiąc na użytkownika

Hitask oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (90+ recenzji)

: 4.4/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (40+ reviews)

3. Hub Planner

Via Hub Planner Hub Planner specjalizuje się w planowanie zasobów i śledzenie czasu.

Jako kierownik projektu, z łatwością będziesz mógł monitorować kto, co, kiedy i jak długo robi dzięki temu zaawansowanemu harmonogramowi zadań.

Oprócz imponujących możliwości oprogramowanie do planowania projektów hub Planner umożliwia dogłębną analizę, dostarczając wgląd, który może pomóc zoptymalizować zarządzanie zasobami.

Funkcja karty czasu pracy upraszcza śledzenie czasu i raportowanie.

Co więcej, Hub Planner jest konfigurowalny, co oznacza, że można go dostosować dokładnie do potrzeb projektu lub zespołu.

Hub Planner najlepsze funkcje

Łatwe przydzielanie zasobów i zarządzanie nimi, optymalne wykorzystanie czasu i umiejętności zespołu

Gromadzi i prezentuje dane na temat alokacji zasobów, dostarczając wgląd w celu poprawy wydajności

Upraszcza śledzenie czasu i raportowanie, utrzymując harmonogram projektu na właściwym torze

Konfigurowalny interfejs pozwala dostosować narzędzie do potrzeb projektu lub zespołu

Hub Planner Limity

Łatwiejsza krzywa uczenia się dla nowych użytkowników w porównaniu z innymi aplikacjami zwiększającymi wydajność

Przydałoby się więcej integracji z popularnymi narzędziami

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Hub Planner ceny

Pro : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Hub Planner, aby uzyskać wycenę

Hub Planner oceny i recenzje

G2 : 4.0/5 (100+ reviews)

: 4.0/5 (100+ reviews) Capterra: 4.2/5 (60+ recenzji)

4. nTask

Via nTask nTask to coś więcej niż tylko oprogramowanie do planowania zadań. Jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby zobaczyć projekt od jego powstania do zakończenia.

Choć jest wyposażony w imponujący szyk funkcji, pozostaje przyjazny dla użytkownika i łatwy w nawigacji, zapewniając, że zawsze będziesz na bieżąco ze swoimi zadaniami.

nTask łączy członków Teams oferując narzędzia do współpracy które ułatwiają efektywną pracę zespołową. Pomaga również zachować kontrolę nad szerszą perspektywą dzięki wykresom Gantta i oś czasu projektu.

Śledzenie ryzyka i problemów jest również częścią pakietu, dzięki czemu zawsze jesteś przygotowany na radzenie sobie z nieoczekiwanymi przeszkodami.

nTask najlepsze funkcje

Pomimo bogatej funkcji, jest łatwy w nawigacji, dzięki czemu zarządzanie zadaniami jest bezproblemowe

Łączenie członków Teams i usprawnianie komunikacji

Śledzenie ryzyka i problemów, aby być przygotowanym i gotowym na wszelkie nieoczekiwane przeszkody w projekcie

Limity nTask

Chociaż nTask dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania projektami, może być przytłaczający dla początkujących użytkowników ze względu na stromą krzywą uczenia się

Aplikacja mobilna jest nieco mniej funkcjonalna w porównaniu do wersji webowej

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali również o braku solidniejszych możliwości przechowywania i udostępniania plików

Ceny nTask

Premium : 3 USD/miesiąc za użytkownika

: 3 USD/miesiąc za użytkownika Business : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z nTask, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje nTask

G2 : 4.4/5 (10+ recenzji)

: 4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

5. Quire

przez Quire Jeśli wolisz czysty i uporządkowany obszar roboczy, Quire jest dla Ciebie. Oferuje atrakcyjny wizualnie, drzewiasty widok zadań, ułatwiając podział dużych projektów na łatwe do zarządzania zadania i podzadania.

Quire to platforma, która zachęca do skoncentrowanej pracy, wolnej od niepotrzebnych zakłóceń. Jest również przeznaczona dla tych, którzy lubią planować wizualnie, z tablicami Kanban do wizualnego zarządzania zadaniami.

Dla tych, którzy są zawsze w ruchu, potężne aplikacje mobilne Quire zapewniają możliwość zarządzania zadaniami bez względu na to, gdzie jesteś.

Wbudowane funkcje współpracy ułatwiają komunikację i koordynację w zespole.

Najlepsze funkcje Quire

Dzielenie złożonych projektów na łatwe do zarządzania zadania i podzadania dzięki drzewiastemu widokowi Quire

Tablice Kanban oferują wizualny sposób śledzenia zadań i zarządzania cyklem pracy

Większa wydajność i zarządzaj zadaniami z dowolnego miejsca dzięki zaawansowanej aplikacji mobilnej

Ułatwienie komunikacji i koordynacji w zespole, promocja spójnego środowiska pracy

Ograniczenia Quire

Minimalistyczny design Quire, choć atrakcyjny dla niektórych, może brakować zaawansowanych funkcji dla bardziej złożonych potrzeb zarządzania projektami

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu, co może być niewygodne dla Teams, które muszą monitorować czas trwania zadań dla krytycznych zadań

Użytkownicy wzmiankowali o potrzebie większej integracji z innymi powszechnie używanymi narzędziami

Ceny Quire

Free

Professional: $7.65/miesiąc na użytkownika

$7.65/miesiąc na użytkownika Premium: $13.95/miesiąc na użytkownika

$13.95/miesiąc na użytkownika Enterprise: $19.95/miesiąc na użytkownika

Quire oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (60+ recenzji)

: 4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

6. Clockify

przez Clockify Dla teamów, które chcą zagłębić się w szczegóły zarządzania zadaniami, Clockify jest narzędziem z wyboru. Oferuje dogłębne śledzenie czasu, umożliwiając dokładne sprawdzenie, ile czasu poświęcono na każde zadanie.

Clockify to nie tylko planowanie zadań i śledzenie czasu. Dostarcza również szczegółowych raportów, zapewniając wgląd w wydajność zespołu.

Można również dodawać szacowany czas do zadań, porównywać go z faktycznie spędzonym czasem i identyfikować rozbieżności.

Clockify to rozwiązanie, dzięki któremu liczy się każda minuta.

Najlepsze funkcje Clockify

Dokładny wgląd w ilość czasu poświęcanego na poszczególne zadania, zwiększający przejrzystość i odpowiedzialność

Zyskaj wgląd w wydajność Teams, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Identyfikacja rozbieżności między szacowanym a rzeczywistym czasem zakończenia zadania

Limity Clockify

Clockify koncentruje się głównie na śledzeniu czasu i może okazać się niewystarczające dla osób poszukujących rozszerzonych funkcji zarządzania projektami

Chociaż oferuje liczne integracje, ich ustawienie i efektywne wykorzystanie może wymagać nauki

Użytkownicy wzmiankowali również o sporadycznych usterkach aplikacji komputerowej

Ceny Clockify

Free

Podstawowy : 3,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 3,99 USD/miesiąc za użytkownika Standard : 5,49 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,49 USD/miesiąc na użytkownika Pro : $7.99/miesiąc na użytkownika

: $7.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: $11.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+recenzji)

7. Rzeczy

przez Rzeczy Things to nie tylko kolejne oprogramowanie do planowania zadań; to towarzysz wydajności.

Zbudowany z pięknym, przejrzystym interfejsem, jest doskonałym narzędziem do zarządzania zadaniami. Niezależnie od tego, czy organizujesz swoje codzienne zadania, planujesz projekt, czy nawet nakreślasz swoje przyszłe cele, Things dostarcza narzędzia do zrobienia tego z łatwością.

Magia tego narzędzia tkwi w jego prostocie, ale jego możliwości zarządzania złożonymi projektami są imponujące. Dzięki kluczowym funkcjom, takim jak Quick Find, śledzenie zadań nie wymaga wysiłku.

Integracja z Kalendarzem i Przypomnieniami gwarantuje, że nigdy nie przegapisz żadnego terminu. Parsowanie języka naturalnego sprawia, że tworzenie zaawansowanych zadań jest tak proste, jak napisanie zdania.

Najlepsze funkcje Things

Priorytetowo traktuje użyteczność i estetykę, dzięki czemu zarządzanie zadaniami jest przyjemnością

Poruszaj się po rutynowych zadaniach szybko i bez wysiłku.

Bądź na bieżąco z terminami i nigdy nie przegap żadnego zadania dzięki integracji z kalendarzem i przypomnieniami

Tworzenie zadań jest tak proste, jak napisanie zdania, co promuje użyteczność

Ograniczenia Things

Things jest aplikacją dostępną wyłącznie na macOS i iOS, co ogranicza wygodny i szybki dostęp dla użytkowników innych platform

Brakuje również kluczowych funkcji do współpracy, co może być wadą dla osób zarządzających projektami, które próbują zautomatyzować żmudne zadania

Brak wbudowanego widoku kalendarza

Ceny Things

Aplikacja kosztuje 9,99 USD.

Oceny i recenzje aplikacji Things

G2 : 4.3/5 (19 recenzji)

: 4.3/5 (19 recenzji) Capterra: 4.9/5 (106 recenzji)

8. Microsoft Do zrobienia

przez MicrosoftMicrosoft do zrobienia to idealne połączenie prostoty i mocy. Ten harmonogram zadań systemu Windows został zaprojektowany, aby pomóc Ci organizować zadania i zadania do wykonania w prosty i skuteczny sposób.

To Do zapewnia intuicyjny sposób tworzenia listy zadań i oznaczania ich po zakończeniu, a także płynnie integruje się z resztą centrum systemowego Microsoft, tworząc płynny cykl pracy. To narzędzie do planowania w systemie Windows ma inteligentny planer dzienny dostawca inteligentnej i spersonalizowanej listy codziennych zadań.

Ponadto, można tworzyć udostępniane listy dla wspólnych zadań, co ułatwia koordynację z innymi.

A dla tych, którzy mają dużo na głowie, przypomnienia i terminy do zrobienia w Microsoft To-Do sprawią, że wszystko pójdzie gładko.

Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft do zrobienia

Synchronizuje zadania w całym pakiecie narzędzi Microsoft, tworząc płynny cykl pracy między oprogramowaniem do planowania zadań Windows a resztą cyfrowego zestawu narzędzi

Dostawca inteligentnej i spersonalizowanej listy zadań na dany dzień

Koordynacja z innymi i utrzymywanie wszystkich na tej samej stronie

Limity Microsoft do zrobienia

Ograniczone funkcje do kompleksowego zarządzania projektami

Brak opcji zależności zadań w porównaniu do zaawansowanych harmonogramów zadań

W przeciwieństwie do niektórych harmonogramów zadań Enterprise, narzędzie to może nie być wystarczająco solidne dla większych Teams

Cennik Microsoft do zrobienia

Free

Oceny i recenzje Microsoft do zrobienia

G2 : 4.4/5 (50+ recenzji)

: 4.4/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2700+ recenzji)

9. TimeHero

przez TimeHero Misją TimeHero jest zautomatyzowanie planowania zadań. Wykorzystuje inteligentne algorytmy do planowania zadań wokół wydarzeń w kalendarzu, dzięki czemu można maksymalnie wykorzystać swój dzień.

Dzięki TimeHero nie musisz martwić się o ręczne planowanie zadań; po prostu wprowadź to, co ma być zrobione i pozwól oprogramowaniu do planowania zadań zająć się resztą. Szablony projektów pozwalają uniknąć ustawiania podobnych projektów od zera.

Technologia prognozy ostrzega również o niedotrzymanych terminach, umożliwiając odpowiednie dostosowanie harmonogramu zadań.

Integracja z popularnymi narzędziami sprawia, że TimeHero jest doskonałym dodatkiem do istniejącego pakietu wydajności.

Najlepsze funkcje TimeHero

Wykorzystuje inteligentne algorytmy do planowania powtarzających się zadań wokół wydarzeń w kalendarzu i automatyzacji procesów

Oszczędność czasu dzięki braku konieczności ustawienia podobnych projektów od zera

Niezawodne i gotowe do działania alerty przypominają o potencjalnych niedotrzymanych terminach, umożliwiając odpowiednie dostosowanie harmonogramu

Limity TimeHero

Funkcja harmonogramu systemu sztucznej inteligencji w TimeHero, choć innowacyjna, może czasami powodować konflikty w harmonogramie

Interfejs może być przytłaczający dla niektórych użytkowników

Według opinii użytkowników potrzebne są bardziej konfigurowalne funkcje raportowania

Ceny TimeHero

Podstawowy : 4,60 USD/miesiąc za użytkownika

: 4,60 USD/miesiąc za użytkownika Professional : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Premium: $22/miesiąc na użytkownika

TimeHero oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (10+ recenzji)

: 4.6/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

10. Infolio

przez Infolio Infolio rozwija planowanie zadań, przekształcając je w kompleksowy cyfrowy obszar roboczy.

Dzięki Infolio możesz zarządzać złożonymi zadaniami, współpracować nad projektami, prowadzić dyskusje, a nawet tworzyć oszałamiające prezentacje wizualne - wszystko w jednym miejscu. To holistyczne podejście do zarządzania projektami sprawia, że jest to idealny wybór dla Teams szukających ujednoliconej platformy do przechowywania informacji o swoich projektach.

Cyfrowe tablice doskonale sprawdzają się podczas sesji burzy mózgów lub wizualnego kreślenia pomysłów. Z kolei możliwość tworzenia wizualnych prezentacji projektów sprawia, że udostępnianie postępów projektu interesariuszom jest dziecinnie proste.

Infolio to więcej niż narzędzie do planowania zadań; to zakończone centrum dowodzenia projektem.

Najlepsze funkcje Infolio

Kompleksowe zarządzanie zadaniami z niestandardowymi polami zapewnia elastyczność w kategoryzowaniu zaplanowanych zadań

Współpraca zespołowa i funkcje czatu wspierają komunikację w czasie rzeczywistym i pracę zespołową w zakresie planowania zadań w przedsiębiorstwie

Przestrzenie projektowe oferują scentralizowaną lokalizację dla wszystkich informacji o harmonogramie zadań, promując organizację

Cyfrowe tablice oferują platformę do burzy mózgów i wizualnego kreślenia pomysłów

Możliwość tworzenia wizualnych prezentacji projektów może pomóc w udostępnianiu postępów lub wyników interesariuszom

Limity Infolio

Ograniczona liczba integracji może wymagać dodatkowej pracy ręcznej w przypadku korzystania z innych narzędzi

Przydałoby się więcej opcji filtrowania zadań w celu ich lepszej organizacji

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu oznacza, że będziesz potrzebować osobnego narzędzia do zarządzania czasem

Ceny Infolio

Standardowy: Free

Free Profesjonalny: $4.99/miesiąc za użytkownika

Infolio oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (15+ recenzji)

: 4.5/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

