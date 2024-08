10 Microsoft To Do Alternatywy i konkurenci w 2024 roku

Czy jesteś optymalizatorem opartym na zadaniach i szukasz nowego zarządzanie zadaniami narzędzie? Microsoft Do zrobienia to znany wybór, ale wiele innych aplikacji do robienia notatek może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

W świecie wydajności nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, dlatego też oferujemy opcje innych narzędzi. Ta lista zawiera najlepsze alternatywy Microsoft do zrobienia w 2024 roku, z których każda wnosi do tabeli unikalną mieszankę funkcji.

Gotowy do znalezienia odpowiedniego konkurenta Microsoft do zrobienia, który Ci pomoże? uzyskać większą wydajność ? Zanurzmy się.

Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach Microsoft do zrobienia?

Kiedy zapuszczasz się w świat hacki na wydajność w przypadku aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia i narzędzi do zarządzania zadaniami, należy zwracać uwagę nie tylko na estetykę. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać:

Płynna integracja: W naszej połączonej erze cyfrowej, siła narzędzia często leży w jego zdolności do harmonijnej współpracy z innymi. Najlepszy menedżer zadań będzie płynnie integrował się z twoimi ulubionymi aplikacjami, centralizując twoje dane i oszczędzając ci żmudnego przełączania się między platformami. Ta zdolność integracji zamienia dobre oprogramowanie w doskonałą, spersonalizowaną potęgę wydajności, dzięki czemu możeszpracować szybciej *Przyjazny dla użytkownika interfejs: Prostota jest ostatecznym wyrafinowaniem, szczególnie w przypadku narzędzi technicznych. Przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika może zapewnić bardziej powodzenie w zarządzaniu projektami, a nie obowiązek. Ważne jest, aby wybrać aplikację do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, która umożliwia przechwytywanie pomysłów, tworzenie i zarządzanie zadaniami oraz organizowanie wszystkich danych bez wysiłku, bez konieczności głębokiego zagłębiania się w instrukcję obsługi lubdokumentacja techniczna po pierwsze

Współpracuj z klientami lub wewnętrznymi zespołami bardziej efektywnie dzięki wirtualnym Tablicom, aby pobudzać innowacje

Pamiętaj, że najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami to takie, które odpowiada Twojemu cyklowi pracy i pomaga Ci pozostać zorganizowanym i wydajnym w najwygodniejszy możliwy sposób.

10 najlepszych konkurentów Microsoft do zrobienia w 2024 roku

Oto nasze ulubione narzędzia do zarządzania zadaniami i listami rzeczy do zrobienia, służące do dokumentowania, zarządzania i (nasza ulubiona część!) skreślania tej nieznośnej listy rzeczy do zrobienia.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Brak dyskusji na temat narzędzie wydajności jest zakończone bez ClickUp.

Więcej niż tylko aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia , ClickUp to ujednolicona platforma dla całej Twojej pracy. Zadania ClickUp pozwalają przekształcić zniechęcające projekty w mniejsze zadania, idealne dla entuzjastów wydajności w pojedynkę i dla wielu użytkowników.

Dzięki ClickUp, współpraca w czasie rzeczywistym jest dziecinnie prosta, zapewniając, że Ty i Twój zespół jesteście zawsze na tej samej stronie. Ponadto opcje niestandardowe pozwalają dostosować obszar roboczy do własnych potrzeb.

ClickUp najlepsze funkcje

Embracemapa procesu z zagnieżdżanymi listami zadań, które ułatwiają podzielenie jednego zadania na mniejsze czynności

Synchronizacja list do zrobienia na pulpicie, smartfonie lub tablecie

Formatowanie różnych zadań, aby łatwiej było zobaczyć na pierwszy rzut oka, co należy zrobić

Przypisywanie zadań innym osobom w celu przekształcenia listy rzeczy do zrobienia w cykl pracy zespołowej

Sprawdź dziesiątki aplikacji szablonów list do zrobienia jakszablony planów pracy i nie tylko!

Przeciąganie i upuszczanie zadań w celu szybkiej zmiany kolejności na liście do zrobienia w locie

Niestandardowe statusy pozwalają na definiowanie scen postępu zadania, które pasują do twojego cyklu pracy

Korzystaj z wbudowanego śledzenia czasu, aby zrozumieć, jak długo trwają zadania

Efektywne planowanie dni dzięki zintegrowanemu kalendarzowi

Limity ClickUp

Wszystkie funkcje mogą wydawać się przytłaczające dla nowych użytkowników

Opcje niestandardowe wymagają nieco nauki, aby w pełni je wykorzystać

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (3,000+ recenzji)

: 4.7/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Zadania Google

przez Zadania Google Google Tasks wyróżnia się jako prosta aplikacja do zrobienia. Integruje się z Gmailem i Kalendarzem Google jako prosty, ale potężny menedżer zadań.

Dzięki Google Tasks można łatwo tworzyć projekty, dokumentować procesy biznesowe, ustawić przypomnienia i śledzić ważne zadania i terminy, dzięki czemu jest to idealne narzędzie dla użytkowników, którzy pragną prostoty.

Najlepsze funkcje Google Tasks

Przekształcanie e-maili w zadania bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila

Widok zadań i łatwe zarządzanie nimi w Kalendarzu Google i Dokumentach Google

Dzielenie nowych zadań na łatwe do zarządzania części

Dostęp do zadań w podróży z wielu platform, w tym smartfona

Limity Google Tasks

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak śledzenie czasu i wizualizacja postępów

Minimalne funkcje współpracy sprawiają, że aplikacja jest mniej odpowiednia dla projektów zespołowych, które nie działają poza Kalendarzem Google, Dokumentami Google lub Arkuszami Google (wypróbuj te aplikacjeAlternatywy dla Google Tasks!)

Cennik Google Tasks

Free

Oceny i recenzje Google Tasks:

G2 : 4.2/5 (10+ recenzji)

: 4.2/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,000+ recenzji)

3. Any.do zrobienia

Via Any.do zrobienia Any.do to wszechstronna aplikacja do zwiększania wydajności i oprogramowanie do zarządzania zadaniami znane z pięknego wyglądu i przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Ta alternatywa dla Microsoft do zrobienia dostarcza kluczowych funkcji, takich jak zintegrowane kalendarze, listy zakupów i codzienne planery dzięki którym zarządzanie zadaniami będzie efektywne.

Niezależnie od tego, czy jesteś indywidualnym użytkownikiem, czy częścią zespołu, który obejmuje zewnętrznych interesariuszy, Any.do oferuje płynny sposób organizowania i zarządzania zadaniami.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Organizuj swoje listy zakupów dzięki automatycznie sortowanym kategoriom

Rozpocznij dzień z wyczyszczonym planem,ustalanie priorytetów zadań dla maksymalnej wydajności

Szybkie dodawanie zadań za pomocą komend głosowych

Zarządzaj listami i przydzielaj zadania każdemu

Limity Any.do zrobienia

Niektórzy użytkownicy mogą uznać system przypomnień za nieco skomplikowany w zarządzaniu

Wersja Free jest nieco ograniczona pod względem funkcji w porównaniu do innych aplikacji do zrobienia listy

Cennik Any.do zrobienia

Osobiste: Free

Premium : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Teams: $5/miesiąc na użytkownika

Any.do zrobienia oceny i recenzje:

G2 : 4.1/5 (100+ recenzji)

: 4.1/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

Sprawdź te_ Microsoft Access Alternatives !

4. Evernote

przez EvernoteEvernote to coś więcej niż menedżer zadań i aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia - to kompleksowa aplikacja do robienia notatek, która może skutecznie zarządzać wszystkimi zadaniami do zrobienia. Evernote jest jedną z najpotężniejszych alternatyw dla Microsoft do zrobienia.

Doskonale radzi sobie z przechowywaniem wszelkiego rodzaju informacji - od prostych notatek tekstowych po strony internetowe i pliki PDF - i może być potężnym narzędziem dla osób indywidualnych i zespołów.

Najlepsze funkcje Evernote

Dodawanie zadań, załączników, nagrań głosowych i pól wyboru bezpośrednio do notatek lub listy rzeczy do zrobienia

Zapisywanie artykułów, badań i przydatnych stron internetowych bezpośrednio z przeglądarki

Używanie lub niestandardowe szablony do efektywnego tworzenia notatek i zarządzania zadaniami

Wyszukiwanie tekstu w obrazach lub odręcznych notatkach

Limity Evernote

Brak dedykowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta lub śledzenie czasu

Ogromny zestaw funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny Evernote

Free

Personal : 10,83 USD/miesiąc za użytkownika

: 10,83 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $14.17/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,000+ recenzji)

5. Rzeczy

przez Rzeczy Things to aplikacja do zarządzania zadaniami i tworzenia list rzeczy do zrobienia, zaprojektowana z myślą o użytkownikach Apple. Dostarcza przejrzysty, intuicyjny interfejs, pozwalający na zarządzanie zadaniami bez wysiłku. Jej magia tkwi w prostocie, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku osobistego lub dla małych teamów, które cenią sobie łatwość obsługi ponad bogactwo funkcji.

Najlepsze funkcje Things

Wyraźne kategorie pomagają skupić się na natychmiastowych zadaniach

Porządkowanie zadań w kolejności lub według priorytetów

Natychmiastowe przechodzenie do projektów lub obszarów za pomocą kilku naciśnięć klawiszy

Widok wydarzeń z kalendarza obok listy do zrobienia

ograniczenia #### Things

Dostępna tylko na urządzenia z systemami macOS i iOS, co ogranicza dostępność na różnych platformach - zwłaszcza w przypadku osób zarządzających zadaniami w Outlooku

Brak skutecznych narzędzi do współpracy, co może być wadą dla Teams

Ceny aplikacji Things

Mac : 49,99 USD jednorazowy zakup

: 49,99 USD jednorazowy zakup iPad : $19.99 jednorazowy zakup

: $19.99 jednorazowy zakup iPhone: $9.99 jednorazowy zakup

Oceny i recenzje Things

G2 : 4.4/5 (20+ recenzji)

: 4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (100+ recenzji)

6. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep wyróżnia się swoją prostotą. Jako prosta aplikacja do robienia notatek, pozwala na zapisywanie pomysłów, tworzenie list do zrobienia i ustawienie przypomnień. Jeśli korzystasz już z pakietu produktów Google, Google Keep płynnie zintegruje się z Twoim cyklem pracy.

Najlepsze funkcje Google Keep

Organizowanie notatek i grupowanie zadań w celu ich łatwego wyszukiwania za pomocą folderów i kolorowych etykiet

Szybkie dyktowanie myśli i ich transkrypcja za pomocą Asystenta Google

Przypomnienie o zadaniu, gdy jesteś w określonej lokalizacji

Udostępnianie zadań i współpraca nad notatkami z innymi w czasie rzeczywistym

Limity Google Keep

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami, takich jak podzadania lub śledzenie czasu

Ograniczone opcje formatu w porównaniu do innych aplikacji

Będziesz musiał poszukać gdzie indziej, aby zarządzać zadaniami Outlook z Microsoft do zrobienia

Free

Oceny i recenzje Google Keep

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

7. Toodledo

przez ToodledoToodledo to solidne narzędzie do zwiększania wydajności zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach. Obejmuje kilka aspektów wydajności, od zadań i notatek po nawyki i kalendarze. Jego elastyczne funkcje sprawiają, że jest odpowiedni dla osób indywidualnych, Teams i Business każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Toodledo

Śledzenie i rozwijanie nawyków wraz z codziennymi zadaniami

Udostępnianie i edytowanie zadań współpracownikom lub członkom rodziny

Dostosowywanie obszaru roboczego do preferowanego cyklu pracy

Idealny do kompleksowego planowania projektów i burzy mózgów

Limity Toodledo

Interfejs może wydawać się nieco przestarzały w porównaniu do Microsoft To Do i innych aplikacji

Trudniejsza krzywa uczenia się ze względu na bogactwo funkcji i możliwości dostosowywania

Ceny Toodledo

Free

Standard : 3,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 3,99 USD/miesiąc za użytkownika Plus : 5,99 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc na użytkownika Business: Skontaktuj się z Toodledo w sprawie cen

Oceny i recenzje Toodledo

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

8. Hubstaff Zadania

przez HubstaffHubstaff Zadania to usprawnione oprogramowanie do zarządzania projektami rozwiązanie idealne dla teamów każdej wielkości. Zbudowany wokół filozofii Agile, Hubstaff jest jedną z najlepszych alternatyw dla Microsoft, ponieważ oferuje zaawansowane funkcje, takie jak tablice Kanban i zautomatyzowane standupy, które wspierają współpracę zespołu i zapewniają płynny przepływ pracy.

Najlepsze funkcje Hubstaff Tasks

Użyj sprintów, aby podzielić swoje projekty na mniejsze, łatwe do zarządzania części

Upewnij się, że żaden szczegół zadania nie zostanie pominięty dzięki szczegółowym listom kontrolnym

Zsynchronizuj swój zespół i śledź postępy dzięki automatyzacji standupów

Wizualizacja harmonogramu projektu i dostosowywanie go w razie potrzeby za pomocą widoku osi czasu

Hubstaff Tasks limits

Brak zaawansowanych funkcji raportowania w wersji Free

Chociaż integruje się z Hubstaff, śledzenie czasu nie jest wbudowane bezpośrednio w Tasks

Cennik Hubstaff Tasks

**Free

Starter : $5.83/miesiąc na użytkownika

: $5.83/miesiąc na użytkownika Pro: $8.33/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z Hubstaff w celu ustalenia ceny

Hubstaff Tasks oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (400+ recenzji)

: 4.3/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (10+ recenzji)

9. Quire

przez Quire Quire to atrakcyjne wizualnie narzędzie do zarządzania zadaniami przeznaczone dla kreatywnych teamów. Jego unikalna struktura drzewa pozwala podzielić wiele zadań na podzadania, dzięki czemu zarządzanie złożonymi projektami staje się prostsze. Jego prostota i intuicyjny interfejs sprawiają, że korzystanie z niego jest przyjemnością.

Najlepsze funkcje Quire

Używanie podzadań do porządkowania zadań

Korzystanie z tablic wizualnych, takich jak Kanban, aby zrozumieć przepływ pracy i zidentyfikować wąskie gardła

Udostępnianie, oddelegowywanie i omawianie komentarzy do zadań z zespołem

Kontynuowanie pracy nad zadaniami nawet bez połączenia z Internetem

Ograniczenia Quire

Ograniczona integracja z zewnętrznymi narzędziami i usługami

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu pracy

Ceny Quire

Free

Professional: $7.65/miesiąc na użytkownika

$7.65/miesiąc na użytkownika Premium: $13.95/miesiąc na użytkownika

$13.95/miesiąc na użytkownika Enterprise: $19.95/miesiąc na użytkownika

Quire oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (60+ recenzji)

: 4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

10. Checkvist

przez Checkvist Checkvist to minimalistyczny menedżer zadań koncentrujący się na obsłudze listy rzeczy do zrobienia za pomocą klawiatury. Jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, którzy preferują tekst i skróty klawiaturowe zamiast interfejsów graficznych do zarządzania projektami i organizowania zadań. Prostota i szybkość Checkvist sprawiają, że listy rzeczy do zrobienia i narzędzia do współpracy są wydajne i wolne od bałaganu, dzięki czemu zarządzanie projektami jest o wiele lepsze.

Najlepsze funkcje Checkvist

Nawigacja i zarządzanie zadaniami w całości za pomocą klawiatury

Organizowanie zadań i podzadań w zagnieżdżone struktury

Łatwe formatowanie notatek i komentarzy do zadań

Udostępnianie i oddelegowane zadania z zespołem

Limity Checkvist

Minimalistyczny, oparty na tekście interfejs aplikacji do zrobienia listy zadań może nie przypaść do gustu wszystkim użytkownikom

Brak pomocy wizualnych, takich jak tablice Kanban lub wykresy Gantta

Checkvist ceny

Free

Pro : $39/rok

: $39/rok Pro Teams: $69/rok

Checkvist oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (3+ recenzji)

: 4.2/5 (3+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (50+ recenzji)

Wybieranie partnera do zwiększania wydajności po przejściu z Microsoft do zrobienia

Nic nie zastąpi praktycznego doświadczenia przy wyborze najlepszej alternatywy dla Microsoft To Do zrobienia. Przetestuj więc inne narzędzia i sprawdź, które z nich pasuje do twojego unikalnego stylu pracy.

Zacznij od zbadania Funkcja zadań ClickUp'a . Zaprojektowaliśmy naszą innowacyjną funkcję Tasks, aby dostosować się do Twoich konkretnych potrzeb, zmieniając sposób zarządzania listą rzeczy do zrobienia. ClickUp to coś więcej niż tylko aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia - to kompleksowa platforma, którą stworzyliśmy, aby pomóc Ci pracować mądrzej, a nie ciężej.

Dodatkowo, jeśli rozpoczynasz swoją przygodę z wydajnością lub szukasz nowego podejścia do zarządzania projektami, nasze Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia jest wart odwiedzenia. Jest to zasób zaprojektowany w celu uporządkowania dnia, uwzględniający wiele potrzeb.

Pamiętaj, że kluczem do lepszej wydajności jest wybór odpowiedniego narzędzia, które odpowiada Twojemu stylowi pracy i wymaganiom. Dzięki ClickUp wybierasz nie tylko świetną alternatywę dla narzędzia - wybierasz partnera, który jest zaangażowany w zwiększanie Twojej wydajności. Czas zrobić kolejny krok!