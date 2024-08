11 najlepszych programów do planowania projektów dla zespołów w 2024 roku

Każdy projekt czerpie korzyści z oprogramowania poprawiającego wydajność zespołu - od ułatwiania remontu domu po organizowanie wieloetapowych kampanii marketingowych.

Dzięki możliwości planowania, śledzenia i zarządzania osią czasu projektu , zadaniami i zasobami w czasie rzeczywistym, oprogramowanie do planowania projektów jest niezbędnym narzędziem dla kierowników projektów i członków zespołu.

Niezależnie od tego, czy pomaga zespołowi w zarządzaniu wieloma projektami, śledzeniu wydajności czy planować zasoby odpowiednie narzędzie do planowania projektu może stanowić różnicę między zyskownym wynikiem a nieudanym zakończeniem projektu!

Jeśli masz mało czasu i chcesz przyspieszyć swój kolejny projekt, wypróbuj Szablon do planowania kalendarza ClickUp aby zebrać zadania, spotkania i wydarzenia swojego zespołu na jednej platformie! 🗓️

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia harmonogramów projektów?

**Kierownicy projektów powinni szukać elastycznego oprogramowania do zarządzania projektami, które zapewni widoczność każdego zadania, działania i spotkania

Nowoczesne Teams współpracują na wielu funkcjach z innymi działami i ściśle z interesariuszami w celu zdefiniowania zakres projektu cele i rezultaty . The harmonogram projektu musi być utrzymywany co tydzień (jeśli nie codziennie). Korzystanie z platformy do łączenia zespołów i wspólnej pracy jest najlepszym sposobem na uniknięcie scope creep lub blokery wydajności. Oto najważniejsze funkcje planowania projektów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze rozwiązania:

Konfigurowalne raporty , które są dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań kierowników projektów, interesariuszy, kierownictwa lub klientów

, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań kierowników projektów, interesariuszy, kierownictwa lub klientów Narzędzia do współpracy , takie jak czat grupowy, udostępnianie plików i przypisywanie komentarzy w celu utrzymania połączenia i bycia na bieżąco z postępami prac

, takie jak czat grupowy, udostępnianie plików i przypisywanie komentarzy w celu utrzymania połączenia i bycia na bieżąco z postępami prac Intuicyjne kalendarze i wykresy Gantta do ustawienia zależności zadań, przypisywania zasobów i widoku wielu projektów obok siebie

do ustawienia zależności zadań, przypisywania zasobów i widoku wielu projektów obok siebie Zarządzanie budżetem do monitorowania wydatków projektu, śledzenia postępów w stosunku do kosztów izarządzanie budżetami projektów *Zarządzanie zasobami, aby pomóc w przypisywaniu zasobów do zadań, a także zapewnić sposób śledzeniaobciążenie zasobów *Zaawansowane możliwości wyszukiwania do filtrowania projektów według daty, budżetu, zasobów, nazwy projektu i innych kryteriów

do monitorowania wydatków projektu, śledzenia postępów w stosunku do kosztów izarządzanie budżetami projektów *Zarządzanie zasobami, aby pomóc w przypisywaniu zasobów do zadań, a także zapewnić sposób śledzeniaobciążenie zasobów *Zaawansowane możliwości wyszukiwania do filtrowania projektów według daty, budżetu, zasobów, nazwy projektu i innych kryteriów Zautomatyzowane cykle pracy do tworzenia reguł i skryptów automatyzacji w celu lepszego zarządzania zadaniami

do tworzenia reguł i skryptów automatyzacji w celu lepszego zarządzania zadaniami Skalowalna hierarchia do zarządzania małymi projektami lub złożonymi projektami na dużą skalę

Mając na uwadze te kluczowe funkcje, rozpakujmy najlepsze oprogramowanie do planowania! ⚡️

10 najlepszych narzędzi do planowania projektów w 2024 roku

Zaplanuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety na osi czasu projektu za pomocą widoku wykresu Gantta

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność zaprojektowana z myślą o zespołach, aby mogły efektywnie zarządzać swoją pracą w jednym miejscu. Jej zaawansowane funkcje z możliwością dostosowania ułatwiają tworzenie szczegółowych planów projektów i wizualizowanie ich pod różnymi kątami. Użyj Widok kalendarza w ClickUp i integracja z Kalendarzem Google, aby wszyscy byli na tej samej stronie, niezależnie od kodu pocztowego!

Z codziennej perspektywy, Teams współpracujący w ClickUp mają wszystkie swoje zadania i dokumenty w zasięgu ręki. Rozpocznij spotkania Zoom w ramach zadania, edytuj zadania zbiorczo i planować zadania w Kalendarzu za pomocą prostego przeciągania i upuszczania.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Plan Toggl

przez Toggl Plan Toggl Plan jest aplikacją typu oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane do efektywnego zarządzania projektami. Dzięki Toggl Plan użytkownicy mogą tworzyć zadania, przypisywać zasoby, ustalać terminy i śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Narzędzie jest dostępne zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniach mobilnych, co ułatwia śledzenie projektów z dowolnego miejsca.

Platforma ułatwia również współpracę, umożliwiając członkom zespołu komentowanie zadań i udostępnianie plików lub zrzutów ekranu bezpośrednio z aplikacji. Przyjazny interfejs użytkownika i zaawansowane funkcje pomagają zespołom zachować porządek, oszczędzać czas i szybciej osiągać wyniki.

Toggl Plan najlepsze funkcje

Narzędzia do współpracy przy zadaniach do organizowania załączników do plików, informacji zwrotnych i listy kontrolne * Wizualne zarządzanie obciążeniem pracą i powtarzającymi się zadaniami

Przegląd harmonogramów Teams na jednym ekranie

Przeciąganie i upuszczanie harmonogramów na oś czasu

Dwukierunkowa integracja z Toggl Track

Limity Toggl Plan

Dostęp do wszystkich funkcji w aplikacji może być trudniejszy niż w wersji webowej

Nie nadaje się do zarządzania wieloma projektami z międzyfunkcyjnymi cyklami pracy

Cennik planu Toggl

Teams : 8 USD za użytkownika miesięcznie

: 8 USD za użytkownika miesięcznie Business: $13.35 za użytkownika miesięcznie

Toggl Plan oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (30+ recenzji)

: 4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

3. GanttPRO

przez GanttPRO GanttPRO to platforma do zarządzania projektami opracowana, aby pomóc osobom prywatnym i firmom w zarządzaniu projektami i współpracy nad nimi. Dostarcza użytkownikom funkcji planowania projektów, umożliwiając tworzenie dynamicznych wykresów Gantta dla wielu projektów, ustawienie list zadań, przypisywanie zadań członkom zespołu i sprawdzanie statusów zasobów.

Oprogramowanie pełni również funkcje szablony harmonogramów dla różnych typów projektów, aby szybko tworzyć plany projektów bez konieczności rozpoczynania od zera. Ponadto oferuje narzędzia do współpracy, takie jak czat w czasie rzeczywistym i funkcja komentarzy, aby pomóc zespołom w skutecznej komunikacji i efektywnej koordynacji zadań.

Najlepsze funkcje GanttPRO

Raportowanie zawierające szczegółowe informacje o zadaniach projektowych, projektach, użytkownikach i nie tylko

Narzędzia do planowania projektów, w tym widoki Gantt i Tablica

Auto Scheduling do przeliczania zależności między zadaniami

Widok obciążenia pracą dla lepszego zarządzania zadaniami

Eksport plików PDF, PNG, XLSX i XML

Limity GanttPRO

Tworzenie zależności zadań może być złożonym procesem podczas planowania cyklu pracy

Brak różnorodnych widoków projektów w porównaniu do innych programów do planowania projektów

Ceny GanttPRO

Podstawowy : 7,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,99 USD za użytkownika miesięcznie PRO : 12,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 12,99 USD za użytkownika miesięcznie Business : $19.99 za użytkownika miesięcznie

: $19.99 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 13,35 USD za użytkownika miesięcznie

GanttPRO oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (400+ recenzji)

: 4.8/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (400+ recenzji)

4. Wrike

przez WrikeWrike to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami i współpracy w cyklu pracy, zaprojektowana, aby pomóc Teams planować, zarządzać i analizować ich pracę. Oferuje funkcje takie jak listy zadań, wykresy Gantta, tablice Kanban, niestandardowe pulpity, kalendarze zespołów udostępnianie plików i nie tylko.

Platforma dostarcza również narzędzia do planowania projektów, jak również raportowanie postępów projektów można śledzić w czasie rzeczywistym. Wrike integruje się z innymi popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack i Zapier, co jeszcze bardziej ułatwia organizację pracy zespołu. Wrike umożliwia współpracę nad projektami z Teams zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią!

Najlepsze funkcje Wrike

Analiza ścieżki krytycznej, snapshoty i baselining na wykresach Gantta

Microsoft Project importer plików

Zależności i kamienie milowe

Zbiorcza zmiana harmonogramu zadań

Połączone zadania z możliwością udostępniania

Limity Wrike

Brak systemu zarządzania dokumentami (poznaj lepsze opcje wAlternatywy dla Wrike)

Brak niezależnej funkcji tworzenia notatek

Cennik Wrike

Wersja Free

Teams : 9,80 USD za użytkownika miesięcznie

: 9,80 USD za użytkownika miesięcznie Business : $24.80 za użytkownika miesięcznie

: $24.80 za użytkownika miesięcznie Enterprise : Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać szczegółowe informacje

: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać szczegółowe informacje Pinnacle: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,200+ recenzji)

: 4.2/5 (3,200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,300+ recenzji)

5. Hive

przez UlHive to platforma do zarządzania projektami z funkcjami takimi jak zarządzanie zadaniami, komunikacja w zespole i alokacja zasobów dla powodzenia planowania projektów. Hive dostarcza przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia teams do współpracy i pracować nad zadaniami z dowolnego miejsca. Z możliwością przypisania zadań, ustawienia terminów, śledzenie statusu projektu i otrzymywania powiadomień, Hive zapewnia Teams widoczność, aby być na bieżąco z harmonogramem projektu i dotrzymywać terminów.

Jedną z kluczowych korzyści płynących z korzystania z Hive jest możliwość wizualizacji osi czasu i zależności w harmonogramie projektu. Dzięki Hive, Teams mogą tworzyć wykresy Gantta, które zapewniają przejrzysty przegląd harmonogramu projektu, w tym zależności zadań i kamieni milowych.

Wizualizacja ta pozwala Teams zidentyfikować potencjalne przeszkody i odpowiednio dostosować harmonogram projektu, zapewniając, że pozostaną na dobrej drodze do osiągnięcia celów projektu.

Najlepsze funkcje Hive

Wykresy oś czasu projektu, linie bazowe, kamienie milowe i zależności z widokiem Gantt

Pulpit obszarów roboczych do wizualizacji wszystkich działań na platformie

Notatki Hive do współpracy z członkami Teams w czasie rzeczywistym

Projekty nadrzędne z projektami podrzędnymi w elastycznej hierarchii

Wbudowana funkcja czatu

Limity Hive

Drogie plany cenowe w porównaniu do innych programów do planowania projektów

Ograniczone funkcje edycji wielozadaniowej i edycji tekstu sformatowanego

Ceny Hive

Solo : Free

: Free Teams : 12 USD miesięcznie za użytkownika

: 12 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Hive, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Hive

G2 : 4.6/5 (360+ recenzji)

: 4.6/5 (360+ recenzji) Capterra:4.5/5 (150+ recenzji)

6. ActiveCollab

przez ActiveCollab ActiveCollab jest aplikacją typu narzędzie do zarządzania projektami które upraszcza proces zarządzania klientami i harmonogramami projektów dla agencji. Platforma pozwala użytkownikom tworzyć szczegółowe plany projektów, przydzielać zadania członkom zespołu, zarządzać terminami i współpracować w udostępnianym obszarze roboczym.

Od widok statusu projektu do wymiany informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, ActiveCollab oferuje zakres funkcji, które pomagają agencjom utrzymać organizację i śledzenie postępów. Platforma zapewnia członkom zespołu środowisko do współpracy w celu omawiania projektów, udostępniania plików i informowania o postępach.

Najlepsze funkcje ActiveCollab

Wiadomości e-mail z zaległymi zadaniami, zadaniami do wykonania w danym dniu, a także nadchodzącymi zadaniami

Próbki projektów umożliwiające zapoznanie się z interfejsem platformy

Widoki projektów, w tym lista, kolumna i oś czasu

Cztery motywy kolorystyczne, w tym ciemny i neonowy

Zadania powtarzające się, nadrzędne i podrzędne

Limity ActiveCollab

Limit skalowalności dlazarządzanie projektami Portfolios* Zaawansowane raportowanie jest dostępne w drogich planach

Cennik ActiveCollab

Pro : $8/miesiąc na członka

: $8/miesiąc na członka Plus : $9.50/miesiąc za 3 członków

: $9.50/miesiąc za 3 członków Pro + Get Paid: $11.75/miesiąc na członka

ActiveCollab oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (80+ recenzji)

: 4.3/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

7. Monday.com

przez MondayMonday to platforma do zarządzania projektami z zakresem funkcji umożliwiających użytkownikom łatwe planowanie, zarządzanie i współpracę nad projektami. Dzięki Monday.com zespoły mogą tworzyć zadania i ustawiać terminy, przypisywać członków zespołu do zadań, śledzić postępy, komentować zadania i zobaczyć ogólny status projektu.

Funkcje wizualizacji umożliwiają zespołom śledzenie stanu projektu i wizualizację danych, co pozwala na szybkie podejmowanie lepszych decyzji. Monday oferuje również kontrolę dostępu, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo zarządzać tym, kto ma dostęp do pracy na platformie, a także integracje z innymi projektami aplikacje do planowania takich jak Slack i Google Drive dla dodatkowej wygody.

Monday najlepsze funkcje

ponad 10 widoków projektów, w tym wykresy Gantta i tablice Kanban

Niestandardowe cykle pracy z blokami konstrukcyjnymi bez kodu

Główne, prywatne i udostępniane dokumenty robocze

ponad 200 gotowych receptur automatyzacji

Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym

Monday limits

Stroma krzywa uczenia się, aby zapoznać się z funkcjami i interfejsem (sprawdźAlternatywy dla Monday)

Pulpity są płatną funkcją premium

Monday pricing

Indywidualny : Free na zawsze

: Free na zawsze Podstawowy : 8 USD za użytkownika miesięcznie, począwszy od 3 licencji

: 8 USD za użytkownika miesięcznie, począwszy od 3 licencji Standard : 10 USD za użytkownika miesięcznie, od 3 licencji

: 10 USD za użytkownika miesięcznie, od 3 licencji Pro : 16 USD za użytkownika miesięcznie, od 3 licencji

: 16 USD za użytkownika miesięcznie, od 3 licencji Enterprise: Skontaktuj się z Monday, aby uzyskać szczegółowe informacje

Monday oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (7,550+ recenzji)

: 4.7/5 (7,550+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,700+ recenzji) porównanie Monday vs ClickUp !

8. Arkusze Google

przez Arkusze Google Arkusze Google (Arkusze Google) są arkusz kalkulacyjny który umożliwia zespołom łatwe tworzenie, współpracę i udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych do planowania i harmonogramowania projektów. Dzięki Arkuszom Google zespoły mogą szybko wprowadzać dane do tabel i niestandardowo dostosowywać wygląd arkusza kalkulacyjnego za pomocą czcionek, kolorów i formuł.

Narzędzie zawiera również zaawansowane funkcje analizy danych z wykresami i grafami, które można łatwo udostępniać innym członkom zespołu. Arkusze Google pozwalają zespołom pracować razem w czasie rzeczywistym, umożliwiając efektywną współpracę i komunikację nad projektami. Program jest bezpieczny i łatwy w użyciu, umożliwiając zespołom szybki dostęp do dokumentów z dowolnego urządzenia!

Najlepsze funkcje Arkuszy Google

Komentarze ielementy akcji funkcje pozwalające utrzymać harmonogramy projektów w ruchu

Niestandardowe opcje rozwiązań z elementami menu i makrami z Apps Script

Integracja z Salesforce w celu połączenia z danymi z innych platform

Funkcje pomocnicze, takie jak inteligentne wypełnianie i sugestie dotyczące formuł

Automatyczne zapisywanie z historią wersji

Arkusze Google z limitami

Do rozszerzenia funkcji Arkuszy Google wymagane są dodatki z obszaru roboczego Google

Nie nadaje się jako samodzielne oprogramowanie do planowania projektów lub narzędzie do zarządzania projektami

Cennik Arkuszy Google

Wersja Free

Business: 12 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Arkuszy Google

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (12,000+ recenzji)

9. Microsoft Excel

przez Microsoft Excel Microsoft Excel to potężny arkusz kalkulacyjny opracowany przez Microsoft, który umożliwia użytkownikom przechowywanie, organizowanie, analizowanie i manipulowanie danymi. Może być używany do różnych zadań związanych z planowaniem projektów, takich jak tworzenie wykresów Gantta, śledzenie postępów projektu za pomocą wykresów i tabel, obliczanie kosztów i budżetów, szybkie i wydajne sortowanie danych na kategorie, a także tworzenie i formatowanie wykresów w celu wizualnego przedstawienia danych.

Excel posiada również liczne funkcje planowania projektów, takie jak tabele obrotowe i formatowanie warunkowe, które pomagają użytkownikom zarządzać, analizować i wizualizować dane w najbardziej efektywny sposób. Oprogramowanie może być używane zarówno do tworzenia podstawowych list zadań, jak i bardziej złożonych wykresów, takich jak modele finansowe.

Najlepsze funkcje Microsoft Excel

Inteligentne narzędzia do nauki wzorców użytkownika i organizowania danych

Nowoczesne formuły do wykonywania obliczeń

Sparklines i tabele do przewidywania trendów

Aplikacje mobilne, na pulpit i online

Niestandardowe arkusze kalkulacyjne

Limity Microsoft Excel

Brak funkcji planowania zasobów lub złożonych projektów

Niektóre wykresy i grafiki programu Excel wymagają subskrypcji Microsoft 365

Cennik programu Microsoft Excel

Microsoft Excel jest dostępny jako samodzielna wersja za 159,99 USD lub z subskrypcją Microsoft 365

Oceny i recenzje Microsoft Excel

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (18,000+ reviews)

10. Praca zespołowa

przez Praca zespołowaPraca zespołowa to platforma do zarządzania projektami i współpracy przeznaczona dla Teams do planowania, organizowania i efektywnego zarządzania projektami. Platforma do planowania projektów oferuje narzędzia do zarządzania komunikacją między członkami zespołu poprzez wiadomości na czacie, połączenia i powiadomienia. Integruje się również z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Dropbox i Dokumenty Google.

Pozwala użytkownikom śledzić postępy w projektach poprzez tworzenie i przypisywanie zadań, śledzenie godzin przepracowanych nad każdym zadaniem, ustawienie terminów i kamieni milowych oraz monitorowanie postępów. Dostępne są funkcje raportowania, które pomagają zespołom przeglądać ich wydajność, dzięki czemu jest to świetne oprogramowanie do planowania projektów dla zespołów.

Najlepsze funkcje Teamwork

Widoki listy, Kanban, wykresy Gantta, tabela, wszystko i moja praca

Uprawnienia i poziomy prywatności dlaklientów i współpracowników* Stawki rozliczeniowe i kosztowe dla każdego członka Teams

Zarządzanie zasobami i obciążeniem pracą

Niestandardowe budżety dla każdego projektu

Limity pracy zespołowej

Niektórzy twierdzą, że ma trochę krzywej uczenia się, aby przeszkolić i zastosować w różnych cyklach pracy

Minimalna funkcja czatu

Ceny Teamwork

Free Forever

Starter : 5,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 5,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Deliver : 9,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 9,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Grow : 19,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 19,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Skala: Skontaktuj się z Teamwork, aby uzyskać szczegółowe informacje

Teamwork oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (790+ recenzji)

11. NiftyPM

przez NiftyPM NiftyPM to internetowa platforma do zarządzania projektami, która pomaga Teams współpracować i organizować harmonogramy projektów. Upraszcza cykl pracy zarządzania projektami, zadaniami, zasobami i interesariuszami dzięki łatwym w użyciu funkcjom, takim jak planowanie zadań, wizualne osie czasu do śledzenia postępów i celów, automatyczne powiadomienia, aby utrzymać członków zespołu na tej samej stronie, oraz solidne raportowanie.

Narzędzie do planowania projektów posiada również liczne integracje z popularnymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak Dropbox, Google Drive i Slack, umożliwiając teamom płynne połączenie działań związanych z zarządzaniem projektami z innymi cyklami pracy.

Najlepsze funkcje NiftyPM

Zależności kamieni milowych umożliwiające blokowanie wszystkich zadań w kamieniu milowym do czasu zakończenia innych zadań w kamieniu milowym

Niestandardowe dostosowanie modułów do roli i potrzeb członka zespołu w projekcie

Automatyzacja w czasie rzeczywistym statusu zadań w trakcie realizacji, zakończonych i zaległych

Niestandardowe pola dla dodatkowych danych i informacji o kamieniach milowych

Natywne integracje i niestandardowe osadzenia

Limity NiftyPM

Drogie płatne plany są wymagane do korzystania z podstawowych funkcji w porównaniu do innych narzędzi do planowania projektów

Free Plan jest ograniczony do dwóch aktywnych projektów

Ceny NiftyPM

Free Forever

Starter : 5 USD za użytkownika miesięcznie

: 5 USD za użytkownika miesięcznie Pro : $10 na użytkownika miesięcznie

: $10 na użytkownika miesięcznie Business : $16 za użytkownika miesięcznie

: $16 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z NiftyPM, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje NiftyPM

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

Rodzaje narzędzi i oprogramowania do planowania projektów

Nadal nie wiesz, które narzędzie do planowania projektów jest najlepsze dla Twojego zespołu? Podzieliliśmy rodzaje oprogramowania do planowania projektów, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie:

1. Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta Oprogramowanie do wykresów Gantta jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanych narzędzi do planowania projektów. Dostarcza ono wizualną reprezentację zadań projektu, osi czasu i zależności. Dzięki wykresowi Gantta można łatwo śledzić postępy w projekcie, identyfikować potencjalne wąskie gardła i wprowadzać korekty, aby zapewnić terminowe zakończenie. Wiele programów do tworzenia wykresów Gantta oferuje również funkcje współpracy, umożliwiając członkom zespołu aktualizowanie statusów zadań, dodawanie komentarzy i skuteczną komunikację.

2. Narzędzia do zwinnego zarządzania projektami

Narzędzia do zarządzania projektami Agile są przeznaczone dla Teams działających zgodnie z metodologią Agile. Narzędzia te koncentrują się na iteracyjnym rozwoju, umożliwiając zespołom dzielenie projektów na mniejsze, łatwe do zarządzania zadania zwane sprintami. Oprogramowanie do zwinnego zarządzania projektami ułatwia współpracę, promuje przejrzystość i umożliwia zespołom szybkie dostosowywanie się do zmieniających się wymagań. Funkcje takie jak tablice Kanban, historie użytkowników i wykresy Burndown ułatwiają śledzenie postępów i zapewniają, że projekty są dostarczane na czas.

3. Oprogramowanie do zarządzania zasobami

Zarządzanie zasobami odgrywa kluczową rolę w planowaniu projektów. Oprogramowanie do zarządzania zasobami pomaga organizacjom optymalizować alokację zasobów, zapewniając, że właściwi ludzie są przypisani do właściwych zadań we właściwym czasie. Narzędzia te zapewniają widoczność w czasie rzeczywistym dostępności zasobów, dystrybucji obciążenia pracą oraz planowanie obciążenia . Oprogramowanie do zarządzania zasobami umożliwia Teams unikanie przeciążenia harmonogramów projektów, zapobieganie konfliktom harmonogramów i maksymalizację wydajności.

4. Oprogramowanie do metody ścieżki krytycznej (CPM)

Oprogramowanie Critical Path Method (CPM) jest idealne do zarządzania harmonogramami projektów z wieloma współzależnymi zadaniami. Pomaga zidentyfikować ścieżkę krytyczną, czyli sekwencję zadań, która określa całkowity czas trwania projektu. Oprogramowanie CPM pozwala Teams analizować zależności między zadaniami, szacować oś czasu projektu i identyfikować potencjalne opóźnienia lub wąskie gardła. Koncentrując się na ścieżce krytycznej, Teams mogą ustalać priorytety zadań i skuteczniej alokować zasoby, zapewniając powodzenie projektu.

5. Narzędzia do współpracy

Narzędzia do współpracy są niezbędne do efektywnego planowania projektów, szczególnie w przypadku zdalnych lub dystrybuowanych Teams. Narzędzia te ułatwiają komunikację, udostępnianie plików i płynną współpracę między członkami Teams. Funkcje planowania projektów, takie jak przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, przydzielanie zadań i udostępnianie dokumentów, ułatwiają zespołom utrzymanie połączenia i wydajną współpracę. Oprogramowanie do współpracy integruje się z narzędziami do planowania projektów, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami i wspierania pracy zespołowej.

Oprogramowanie do planowania projektów dla kierowników projektów

ClickUp to najlepsze oprogramowanie do planowania projektów dla każdego, kto chce być zorganizowany i realizować swoje zadania. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i przyjaznym dla użytkownika funkcjom, ClickUp oferuje usprawniony sposób żonglowania wieloma zadaniami w tym samym czasie!

Ponadto, jego możliwości współpracy pomagają osobom lub zespołom współpracować z dowolnej lokalizacji, zapewniając najlepsze wrażenia z planowania projektów. Załóż darmowe konto w ClickUp już dziś !