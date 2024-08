14 najlepszych rozwiązań w zakresie arkuszy kalkulacyjnych w 2024 roku (bezpłatnych i płatnych)

Niezależnie od tego, czy chodzi o finanse, rozwój oprogramowania czy modę, wszyscy kierownicy projektów stają w pewnym momencie przed tym samym wyzwaniem - reprezentowaniem danych i zarządzaniem nimi. Im większy i bardziej złożony jest zbiór danych, tym trudniej sobie z nim poradzić.

W tym miejscu na pierwszy plan wysuwają się rozwiązania z zakresu arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki możliwości dostosowania i wszechstronności, narzędzia te sprawiają, że obsługa liczb i wartości jest dziecinnie prosta. Oprócz dostarczania przestrzeni do wprowadzania i sortowania danych, pomagają one w ich obliczaniu za pomocą formuł.

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, a znalezienie tego idealnego może być wyzwaniem. Przejrzeliśmy dziesiątki opcji, przeanalizowaliśmy ich główne funkcje, zalety i wady i ręcznie wybraliśmy 14 najlepszych programów do arkuszy kalkulacyjnych, które usprawnią zarządzanie danymi i inne procesy związane z PM!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do arkuszy kalkulacyjnych?

Istnieją pewne kluczowe cechy, które powinno posiadać następne oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych, takie jak:

Możliwość dostosowania: Powinno umożliwiać dostosowywanie kolumn i wierszy, tworzenie tabel, dodawanie wizualizacji i używanie kolorów w celu stworzenia unikalnej przestrzeni, która jest zgodna z celami i marką Twojej firmy. Platforma powinna mieć wygodny pasek narzędzi do edycji, aby to umożliwić Wszechstronność: Powinieneś być w stanie używać oprogramowania do różnych celów, niezależnie od tego, czy tworzyszbudżetu projektu planów, generowania raportów finansowych czy określania celów Łatwość użytkowania: Korzystanie z oprogramowania nie powinno wymagać miesięcy szkoleń i przechodzenia przez samouczki Skalowalność: Powinno być w stanie obsłużyć większe i bardziej złożone zbiory danych, które mogą pojawić się wraz z rozwojem firmy Wsparcie szablonów: Powinien umożliwiać korzystanie z szablonów, które przyspieszają i ułatwiają tworzenie i edycję arkuszy kalkulacyjnych

14 najlepszych aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych w 2024 roku

Wykorzystaliśmy kryteria omówione powyżej, aby stworzyć listę 14 najlepszych platform arkuszy kalkulacyjnych, które oferują największą wartość. Platformy te łączą w sobie niezawodność, łatwość obsługi i funkcje i mogą być używane w każdej branży. 💪

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami. Jednym z jej wielu zastosowań jest tworzenie czystych, dobrze zorganizowanych i opartych na współpracy arkuszy kalkulacyjnych i baz danych, a wszystko to dzięki Widok tabeli ClickUp .

Ten widok umożliwia projektowanie funkcjonalnych arkuszy kalkulacyjnych dla zarządzanie dokumentami , projektami, klientami i zespołem. Dzięki ponad 15 widokom możesz reprezentować i pracować z dowolnym typem danych, od formuł i postępów zadań po koszty, ceny i oceny. Możesz ulepszyć swoją grę w arkuszu kalkulacyjnym, załączając dokumenty i połączone linki do swojej tabeli.

ClickUp pomaga zarządzać danymi, umożliwiając tworzenie relacji między zadaniami, zapewniając w ten sposób optymalizację cyklu pracy i określanie priorytetów. Możesz połączyć klientów z konkretnymi projektami i członków zespołu z raportowaniem błędów oraz ustalić zależności między zadaniami.

Platforma oferuje również fantastyczne szablony arkuszy kalkulacyjnych które ułatwią Ci pracę. Spróbuj Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp do podziel swój projekt na zadania , dodaj osoby przypisane, śledzenie faz i monitorować terminy.

ClickUp najlepsze funkcje

Widok tabeli

Wizualizacje danych dla każdego rodzaju pracy

ponad 1 000 szablonów

Pomaga połączyć zadania w celu usprawnienia cyklu pracy

Doskonałe funkcje współpracy

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy doświadczyli usterek

Liczba opcji może być przytłaczająca

Cennik ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Microsoft Excel

Użyj programu Microsoft Excel i jego ponad 450 formuł do zorganizowania i zarządzania danymi oraz do zrobienia obliczeń

Microsoft Excel, jeden z najpopularniejszych arkuszy kalkulacyjnych, oferuje szyk funkcji do przechowywania, manipulowania i wizualizacji danych.

Najbardziej interesujący będzie pasek formuły znajdujący się nad kolumnami. Jest to miejsce, w którym mówisz Excelowi, jaki rodzaj matematyki chcesz do zrobienia. Narzędzie oferuje 450+ formuł do obsługi danych, z których najpopularniejsze to SUMA, JEŻELI, LICZBA, MAKS i ŚREDNIA.

Brzmi skomplikowanie? Nie martw się, ponieważ Excel szczegółowo wyjaśnia każdą formułę. Co więcej, wskazuje, jak z niej korzystać, a jeśli popełnisz błąd, Excel poinformuje Cię o tym, wyświetlając wartość błędu, taką jak #####, #DIV/0! lub #NAME?

Excel jest również fantastyczny do wizualizacji danych za pomocą wykresów i grafów. Wystarczy wybrać żądane dane i pozwolić programowi do zrobienia swojej magii.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Excel

Znany program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych

ponad 450 formuł

Podstawowe funkcje są łatwe w użyciu

Proste tworzenie wykresów i diagramów

Limity Microsoft Excel

Kilku użytkowników wzmiankuje, że platforma zawiesza się z powodu dużych/złożonych zestawów danych

Platforma nie wygląda tak samo na wszystkich systemach operacyjnych

Ceny Microsoft Excel

Sprawdź na stronie internetowej różne pakiety cenowe

Oceny i recenzje Microsoft Excel

G2 : 4.7/5 (2500+ recenzji)

: 4.7/5 (2500+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (18 500+ recenzji)

3. OnlyOffice

Via: OnlyOffice OnlyOffice posiada interfejs podobny do Excela, a nawet umożliwia przesyłanie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych Excel. Platforma umożliwia edycję w czasie rzeczywistym, co ostatecznie prowadzi nas do jej głównej zalety - współpracy.

OnlyOffice pozwala tobie i twojemu zespołowi wspólnie pracować nad arkuszami kalkulacyjnymi, zostawiać komentarze i czatować, aby upewnić się, że wszyscy są na bieżąco z najnowszymi zwrotami akcji w projekcie. Można również przeglądać historię wersji i pobierać określone informacje.

Platforma daje ci supermoce arkusza kalkulacyjnego z 400+ formułami i funkcjami. Korzystaj z szablonów tabel, aby ułatwić sobie pracę, analizuj dane za pomocą tabel obrotowych, wizualizuj informacje za pomocą wykresów i diagramów, wstawiaj pliki, zabezpieczaj arkusze hasłem, automatyzuj zadania, zapisuj arkusze jako pliki PDF i wiele więcej!

Najlepsze funkcje OnlyOffice

Znajomy interfejs

Działa zarówno w trybie offline, jak i online

Doskonałe opcje współpracy

ponad 400 funkcji i formuł

Priorytety bezpieczeństwa

Limity OnlyOffice

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że ładowanie plików trwa dłużej niż oczekiwano

Przydałoby się więcej integracji

Ceny OnlyOffice

Docs Cloud :

Business : $8/miesiąc za użytkownika VIP : Kontakt w sprawie cen

: Docs Enterprise :

Dla strony głównej : 149 USD (jednorazowa płatność dla maksymalnie 10 użytkowników) Dla Business : Możliwość dostosowania, ceny zaczynają się od 1500 USD za maksymalnie 50 użytkowników

:

OnlyOffice oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (50+ recenzji)

: 4.4/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

4. Airtable

Via: Airtable Chcesz połączyć stary dobry wygląd arkusza kalkulacyjnego z funkcją baz danych? Zajmij licencję w jednym z najlepszych darmowych programów do arkuszy kalkulacyjnych, Airtable!

Airtable posiada interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny z siatkami kolumn i wierszy. Platforma ta jest jednak czymś więcej niż arkuszem kalkulacyjnym - obraca się wokół baz danych.

Możesz połączyć swoje bazy danych Airtable z zewnętrznymi tabelami, dostosować się do wszystkich rodzajów i rozmiarów plików, izolować podzbiory danych i patrzeć na dane z różnych punktów widzenia, zachowując przy tym integralność danych.

Airtable to doskonała platforma do współpracy, ponieważ wiele osób może jednocześnie edytować bazy danych i zarządzać nimi. Możesz korzystać ze standardowych opcji arkusza kalkulacyjnego, takich jak tworzenie wykresów, tabel obrotowych z danych, wykonywanie obliczeń i filtrowanie informacji.

Najlepsze funkcje Airtable

Elastyczne środowisko do manipulacji danymi

Intuicyjny interfejs

Koncentruje się na bazach danych

Wsparcie dla wielu typów i rozmiarów plików

Wiele widoków

Limity Airtable

Zaawansowane funkcje wymagają nauki

Więcej planów cenowych byłoby miłym dodatkiem dla niektórych użytkowników

Cennik Airtable

Free : $0

: $0 Plus : $10/miesiąc za licencję

: $10/miesiąc za licencję Pro : $20/miesiąc za licencję

: $20/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Airtable oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (2,000+ recenzji)

: 4.6/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

5. Smartsheet

Via: Smartsheet Co otrzymujemy po połączeniu platformy do zarządzania projektami i pracą z arkuszami kalkulacyjnymi? Otrzymujemy Smartsheet, wszechstronny program z interfejsem siatki podpisów.

Wprowadzanie danych jest łatwe, a Ty możesz dodawać niestandardowe kolumny i wiersze, aby stworzyć przestrzeń, która co do joty odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Smartsheet umożliwia generowanie raportów związanych z projektami bezpośrednio z widoku siatki. Automatyzacja zadań, zbieranie danych za pomocą formularzy, tworzenie zależności między zadaniami i korzystanie z szablonów sprawi, że Twoja praca będzie mądrzejsza, a nie trudniejsza!

Widok siatki wspiera wiele typów kolumn, takich jak kontakty, daty i symbole. Umożliwia załączanie dokumentów i korzystanie z hierarchii wierszy oraz formatu warunkowego w celu uporządkowania danych. Widok ten można dostosować do wielu scenariuszy, od zarządzania projektami i klientami po zapewnienie zgodności i przeglądanie opinii klientów.

Smartsheet można wykorzystać do analizowania cykli pracy i procesy, aby określić wydajność zespołu i planować przyszłe przedsięwzięcia z pewnością siebie.

Compare Smartsheet Vs Asana !

Najlepsze funkcje Smartsheet

Znajomy widok siatki

Zaawansowane funkcje zarządzania projektami i zadaniami

Automatyzacja zadań

Formatowanie warunkowe

Wsparcie dla różnych typów danych

Limity Smartsheet

Opanowanie zaawansowanych opcji wymaga czasu

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że ustawienia poziomu uprawnień mogłyby zostać zaktualizowane

Cennik Smartsheet

Free : $0

: $0 Pro : $7/miesiąc za użytkownika (do 10 użytkowników)

: $7/miesiąc za użytkownika (do 10 użytkowników) Business : $25/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników)

: $25/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Smartsheet oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,000+ recenzji)

: 4.4/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,900+ recenzji)

6. Stackby

Via: Stackby Potrzebujesz hybrydy arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, która kładzie nacisk na współpracę i pozwala tworzyć i automatyzować cykle pracy?

Stackby opiera się na niekodowanych bazach danych o znajomym wyglądzie arkusza kalkulacyjnego. Można go używać jak zwykłej platformy arkusza kalkulacyjnego - wprowadzać dane, obliczać i tworzyć raporty. Ale dzięki Stackby możesz również przekształcić swój arkusz kalkulacyjny w solidną relacyjną bazę danych.

Platforma umożliwia gromadzenie danych za pomocą formularzy i oferuje widoki takie jak Grid, Kanban i Kalendarz. Korzystaj z ponad 25 typów kolumn, połącz swoje tabele i wykorzystaj formatowanie warunkowe oraz zaawansowane opcje filtrowania.

Najlepsze jest to, że nie musisz ręcznie aktualizować swoich danych - po prostu połącz swoje tabele do API i pozwól bazie danych wykonać pracę za Ciebie.

W oparciu o dane w bazach danych można budować pulpity z elementami wizualnymi, takimi jak wykresy, diagramy lub narzędzia do śledzenia celów.

Najlepsze funkcje Stackby

Pomaga tworzyć bazy danych bez użycia kodu

Umożliwia połączenie tabel z API

Różne typy kolumn

Wiele widoków

Prosty, przyjazny dla użytkownika interfejs

Limity Stackby

Kilku użytkowników wzmiankowało, że często są wylogowywani z platformy

Przydałoby się więcej połączeń API

Ceny Stackby

Free : $0

: $0 Personal : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Ekonomiczny : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Business : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Stackby oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (50+ recenzji)

: 4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (70+ recenzji)

7. SeaTable

Via: SeaTable Kolejna kombinacja bazy danych i arkusza kalkulacyjnego, SeaTable jest pełna funkcji, które sprawiają, że organizowanie i manipulowanie danymi jest jak dzień na plaży!

SeaTable umożliwia wprowadzanie nowych danych za pomocą formularzy, API lub integracji. Wspiera wszystkie rodzaje danych, od tekstu, dat i liczb po obrazy, e-maile, pliki i adresy URL.

Masz zakończoną kontrolę nad wszystkim, co dzieje się w Twojej bazie danych. Możesz filtrować dane, niestandardowe ustawienia uprawnień, edytować kolory, przełączać się między widokami, udostępniać pracę współpracownikom i stronom trzecim oraz przekształcać dane w wykresy i grafy.

SeaTable oferuje również imponujące opcje automatyzacji. Optymalizuj powtarzalne zadania za pomocą skryptów w Javascript i Python, wykonuj obliczenia we wszystkich wierszach i kolumnach (jak w Excelu), twórz niestandardowe powiadomienia dla określonych działań i wykonuj określone procesy o zaplanowanych porach.

Najlepsze funkcje SeaTable

Połączenie bazy danych i arkusza kalkulacyjnego

Wiele sposobów wprowadzania danych

Doskonałe funkcje automatyzacji

Niestandardowe powiadomienia

Limity SeaTable

Musisz znać Javascript i Python, aby zmaksymalizować korzyści platformy

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że interfejs użytkownika mógłby zyskać na zmianie

Ceny SeaTable

Free : 0€

: 0€ Plus : 7€

: 7€ Enterprise : 14€

: 14€ Chmura dedykowana: Kontakt w sprawie cen

SeaTable oceny i recenzje

GetApp : 4.6/5 (20+ recenzji)

: 4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (20+ recenzji)

8. Quip

Via: Quip Quip to dynamiczne połączenie arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów i opcji czatu. Łączy on w sobie potężne funkcje usprawniające procesy sprzedaży i zwiększające współpracę w czasie rzeczywistym

Będąc spółką zależną Salesforce, nie jest zaskoczeniem, że możesz uzyskać wszystkie listy, dane i raportowania Salesforce bezpośrednio z Quip, zapewniając, że pracujesz z najnowszymi informacjami.

Dzięki arkuszom kalkulacyjnym Quip możesz zarządzać danymi sprzedaży i CRM, udostępniać je współpracownikom i klientom, wykonywać obliczenia, automatyzować procesy oraz korzystać z szablonów i integracji, aby jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę. Ustawienia uprawnień pozwalają decydować, kto może co zrobić w danym arkuszu kalkulacyjnym.

Platforma jest wyposażona w ponad 400 funkcji i skrótów, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi zrobić więcej rzeczy w krótszym czasie.

Najlepsze funkcje Quip

Część ekosystemu Salesforce

Koncentruje się na sprzedaży i CRM

Usprawnia procesy i poprawia współpracę

Automatyzacja zadań

Ograniczenia Quip

Kilku użytkowników stwierdziło, że platforma może ulec awarii podczas obsługi dużych zbiorów danych

Bardziej konfigurowalny interfejs użytkownika byłby miłym dodatkiem

Ceny Quip

Starter : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Plus : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: $100/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Quip oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,000+ recenzji)

: 4.2/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (150+ recenzji)

9. EtherCalc

Via: EtherCalc Prosty, internetowy, darmowy arkusz kalkulacyjny, który nie wymaga zakładania konta może brzmieć jak marzenie. EtherCalc sprawia, że staje się ono rzeczywistością!

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć korzystać z platformy, to odwiedzić jej stronę internetową. Po utworzeniu arkusza kalkulacyjnego można udostępniać go innym i współpracować w czasie rzeczywistym.

Nie jest to solidna platforma bazodanowa, która umożliwia automatyzację zadań, połączenie arkuszy lub integrację z innymi programami. Jest to prosta platforma arkusza kalkulacyjnego z przejrzystym interfejsem, idealna dla tych, którzy nie potrzebują dzwonków i gwizdków.

EtherCalc jest idealny do zarządzania zapasami i tworzenia formularzy ankiet, ale może również przydać się podczas sesji burzy mózgów.

Pozwala importować pliki .csv, .ods i .xlsx i używać różnych typów kolumn, takich jak tekst, matematyka, data i czas, w zależności od danych, które chcesz przedstawić. Masz również do wyboru dziesiątki formuł i możesz zarządzać swoimi danymi jak profesjonalista!

Najlepsze funkcje EtherCalc

Prosty interfejs

Nie wymaga konta

Wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym

Pozwala importować pliki

Dziesiątki funkcji i formuł

Limity EtherCalc

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że platforma ma trudności z otwieraniem większych plików

Ceny EtherCalc

Free

EtherCalc oceny i recenzje

TrustRadius: 9,9/10 (3 opinie)

10. Zoho Sheet

Via: Zoho Sheet Pochodzący z Zoho, kompleksowego pakietu oprogramowania dla firm, Zoho Sheet umożliwia tworzenie funkcjonalnych arkuszy kalkulacyjnych i zarządzanie nimi oraz pracę nad nimi z zespołem.

Platforma zawiera ponad 350 predefiniowanych funkcji, umożliwiając manipulowanie różnymi typami danych do dowolnego celu, niezależnie od tego, czy chodzi o inwentaryzację, planowanie budżetu, czy zakończenie zadania związanego z projektem.

Dzięki 1000+ integracjom, Zoho Sheet umożliwia automatyzację arkuszy kalkulacyjnych i importowanie danych z różnych źródeł, w tym z Excela.

Oprogramowanie priorytetowo traktuje współpracę, dzięki czemu możesz pracować nad arkuszami kalkulacyjnymi ze współpracownikami i komentować, wprowadzać zmiany oraz omawiać zadania i projekty w ich obrębie. Możesz zachować kontrolę nad każdym arkuszem kalkulacyjnym, blokując komórki dla wybranych współpracowników, ustawiając uprawnienia i przeglądając poprzednie wersje.

Zoho Sheet posiada rewolucyjną funkcję - asystenta AI o imieniu Zia. Zia odpowiada na wszystkie pytania dotyczące danych i arkuszy kalkulacyjnych, a najlepsze jest to, że rozumie prosty angielski!

Najlepsze funkcje Zoho Sheet

Część ekosystemu Zoho

ponad 1000 integracji i ponad 350 predefiniowanych funkcji

Znakomite opcje współpracy

Asystent oparty na AI

Limity Zoho Sheet

Kilku użytkowników zgłosiło, że edytowanie arkuszy kalkulacyjnych w aplikacji mobilnej może być opóźnione

Ograniczone obciążenie pamięci masowej może stanowić problem dla osób pracujących z dużymi zestawami danych

Cennik Zoho Sheet

Kontakt w sprawie cen

Zoho Sheet oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (140+ recenzji)

: 4.4/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (150+ recenzji)

11. LibreOffice

Via: LibreOffice LibreOffice jest wolnym, offline'owym pakietem biurowym i wielu użytkowników uważa go za doskonałą alternatywę dla Microsoft Office. Arkusz kalkulacyjny w pakiecie nazywa się LibreOffice Calc.

Platforma oferuje 300+ funkcji do zarządzania małymi i dużymi zbiorami danych, a jeśli nie wiesz, jak korzystać z niektórych z nich, wbudowany kreator może pomóc.

Wyróżniającą się funkcją jest DataPilot. Umożliwia ona pobieranie surowych danych z różnych baz danych i przekształcanie ich w istotne informacje, które można przedstawić w arkuszu kalkulacyjnym.

Choć jest to program offline, Calc może pochwalić się wsparciem dla wielu użytkowników. Udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych innym osobom, pozwalanie im na wprowadzanie swoich danych i minimalizowanie ryzyka błędnej komunikacji i powielania danych.

Domyślnie Calc zapisuje dokumenty w formacie .odt. Ponieważ jednak wiele osób nadal korzysta z Excela, Calc umożliwia zapisywanie arkuszy kalkulacyjnych w formacie .xlsx! Możesz także eksportować arkusze kalkulacyjne do plików PDF.

Najlepsze funkcje LibreOffice Calc

ponad 300 funkcji

DataPilot pozwala manipulować surowymi danymi

Wsparcie dla wielu użytkowników

Możliwość zapisywania arkuszy kalkulacyjnych w wielu formatach

Limity LibreOffice Calc

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że opcja automatycznego zapisywania nie jest niezawodna

Interfejs mógłby skorzystać na aktualizacji

Ceny LibreOffice Calc

Free

LibreOffice Calc oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (20+ recenzji)

12. Microsoft 365

Via: Biuro Microsoft 365, wcześniej znany jako Office 365, to pakiet oprogramowania składający się z popularnych programów, takich jak Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams i OneDrive. Podczas gdy Excel jest często synonimem arkuszy kalkulacyjnych, inne aplikacje z rodziny Microsoft 365 mogą również pomóc w tworzeniu i obsłudze arkuszy kalkulacyjnych, choć nie jest to ich głównym celem.

Na przykład, jeśli pracujesz nad dokumentem Word i chcesz dodać do niego arkusz kalkulacyjny, nie musisz uruchamiać programu Excel. Zamiast tego możesz wstawić arkusz kalkulacyjny Excel, wprowadzić dane i używać funkcji programu Excel bezpośrednio z programu Word!

To samo możesz zrobić w programie PowerPoint i wzbogacić swoje prezentacje o arkusze kalkulacyjne Excel.

Po dodaniu arkusza kalkulacyjnego Excel do programu Word lub PowerPoint, pasek narzędzi programu Excel pojawia się w górnej części ekranu, zapewniając pełny dostęp do funkcji i formuł programu.

Najlepsze funkcje Microsoft 365

Pakiet programów do różnych celów

Pozwala łączyć arkusze kalkulacyjne z dokumentami/prezentacjami

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Zachęca do współpracy

Limity Microsoft 365

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne drobne błędy

Środowisko mobilne mogłoby zostać ulepszone

Ceny usługi Microsoft 365

For Business :

Business Basic : 6,00 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : $12.50/miesiąc na użytkownika Business Premium : 22,00 USD/miesiąc na użytkownika Apps for Business : 8,25 USD/miesiąc na użytkownika

: Dla strony głównej :

Personal : $69.99/rok (jeden użytkownik) Rodzinny : $99.99/rok (do sześciu użytkowników)

:

Oceny i recenzje Microsoft 365

G2 : 4.6/5 (4,900+ recenzji)

: 4.6/5 (4,900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,000+ recenzji)

13. Arkusze Google

Via: Arkusze Google Arkusze Google to kolejna szeroko stosowana platforma arkuszy kalkulacyjnych z Interfejs podobny do Excela .

Platforma oferuje szyk formuł i funkcji, które pozwalają z łatwością manipulować różnymi typami danych. Ponieważ jest oparta na chmurze, Arkusze Google umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając na pracę z zespołem niezależnie od lokalizacji.

Platforma jest częścią ekosystemu Google, więc możesz pobierać dane z Formularzy Google lub dodawać arkusze kalkulacyjne do Dokumentów Google lub Prezentacji Google.

Kolejną istotną cechą Arkuszy Google jest ich wszechstronność. Możesz korzystać z niego na komputerze, laptopie, tablecie i urządzeniu mobilnym, co oznacza, że możesz tworzyć i edytować arkusze kalkulacyjne nawet w podróży!

Arkusze Google automatyzują powtarzające się wpisy dzięki funkcji Smart Fill - wykrywa ona wzorce i sugeruje najbardziej odpowiednie rozwiązania, co jest kolejną wygodną i oszczędzającą czas opcją.

Najlepsze funkcje Arkuszy Google

Doskonale współpracuje z platformami z rodziny Google

Dostępny w trybie offline

Automatyzacja wprowadzania danych

Może być używany na wszystkich urządzeniach

Różne formuły i funkcje do tworzenia i edycji arkuszy kalkulacyjnych

Arkusze Google z limitami

Może się nie sprawdzić podczas obsługi złożonych lub dużych zestawów danych

Automatyczne zapisywanie nie zawsze działa

Cennik Arkuszy Google

Free do użytku osobistego (z kontem Google)

do użytku osobistego (z kontem Google) Business Starter : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : 12 USD/miesiąc na użytkownika

: 12 USD/miesiąc na użytkownika Business Plus: $18/miesiąc na użytkownika

Arkusze Google oceny i recenzje

GetApp : 4.7/5 (12,700+ recenzji)

: 4.7/5 (12,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (12,700+ recenzji)

14. MultiRow

Via: GrapeCity Jeśli pracujesz w JavaScript, znasz ból przewijania szerokich siatek, aby uzyskać pożądane informacje. MultiRow DataGrid pomaga niestandardowo dostosować siatkę i wybrać, które kolumny i wiersze mają być wyświetlane w formacie stosu.

Oprócz elastyczności w projektowaniu układów, MultiRow pozwala grupować pola w oparciu o ich hierarchiczną strukturę, łączyć komórki, zamrażać określone wiersze/kolumny i używać klawiatury do nawigacji po siatkach. Możesz także skorzystać z zaawansowanych opcji filtrowania, aby z łatwością dotrzeć do właściwych informacji.

MultiRow najlepsze funkcje

Ułatwia nawigację po siatkach

Doskonałe opcje niestandardowe

Eliminuje potrzebę przewijania dużych zestawów danych

Zaawansowane opcje filtrowania

Limity MultiRow

Nie jest to idealna platforma dla początkujących

Ceny MultiRow

Kontakt w sprawie cen

MultiRow oceny i recenzje

Brak recenzji

Oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych: Must in Your PM Toolbox

**Arkusze kalkulacyjne mogą być wykorzystywane do planowania celów projektów, tworzenia list zadań, obliczania budżetów projektów, rysowania wykresów i diagramów, śledzenia czasu i wielu innych.

Odpowiednie narzędzie do arkuszy kalkulacyjnych może zmienić cię w superbohatera PM i pomóc tobie i twojemu teamowi obsługiwać projekty z większą wydajnością i mniejszym stresem.