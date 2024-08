10 najlepszych programów do współpracy z klientami na 2024 rok

Klienci to tajemnicze stworzenia - trochę jak koty. 🐈‍⬛

Mają wiele opinii i czasami wydaje ci się, że wiesz, czego chcą, ale okazuje się, że wcale tak nie jest.

Jeśli możesz poprawić współpracę z klientami i uzyskiwać ich opinie wcześniej i częściej, można uniknąć marnowania czasu na zasoby, które mogą nie zostać zatwierdzone. Dzięki lepszemu oprogramowaniu do współpracy z klientami możesz usprawnić swój proces, zwiększyć rentowność i sprawić, że każdy projekt będzie mruczał.

Dowiedz się, czego szukać w oprogramowaniu klienckim oprogramowanie do współpracy i przygotuj się na przyjęcie jednego z 10 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do współpracy. Te 10 opcji sprawi, że wszystkie projekty klientów będą wydawać się nieco cieplejsze i bardziej rozmyte.

Czym jest oprogramowanie do współpracy z klientami?

Oprogramowanie do współpracy z klientem to oparty na chmurze program, który umożliwia wysyłanie do klienta dokumentacji wdrożeniowej, planów projektu, pytań i dowodów, rezultaty i raporty. Większość oprogramowania do współpracy jest oparta na sieci, ale niektóre oferują również aplikacje mobilne.

Idea oprogramowania do współpracy z klientem polega na tym, że ty i twój klient możecie komunikować się w ramach interfejsu oprogramowania, co pozwala ci śledzić prośby klienta, opinie i raporty rezultaty projektu w jednym miejscu. Więc wszystko jest schludne i uporządkowane. 🧹

Zwiększ produktywność dzięki współpracy zarządzanie zadaniami przypisywanie zadań, oznaczanie komentarzy i udostępnianie nagrań ekranu na jednej platformie

Ale wszyscy mieliśmy klientów, którzy nie chcieli uczyć się nowego oprogramowania. Dlatego niektóre programy do współpracy z klientami integrują się z narzędziami, z których już korzystasz, ułatwiając importowanie wiadomości e-mail, wiadomości Slack, udostępnianie plików i nie tylko.

Wszystko pozostaje schludne i uporządkowane - nawet jeśli twój klient jest nieco chaotyczny.

Czego należy szukać w narzędziach do współpracy z klientami?

Oto nasze niezbędne funkcje oprogramowania do współpracy z klientami. Chociaż wiele narzędzi, które wyróżniamy poniżej, robi znacznie więcej, te cztery podstawowe funkcje sprawią, że współpraca będzie przebiegać płynniej:

Proste udostępnianie plików **Będziesz musiał wysyłać swoim klientom umowy, odbitki próbne i inne pliki do zatwierdzenia, więc Twoje oprogramowanie powinno ułatwiać udostępnianie plików w celu przesyłania i uzyskiwania dostępu do najpopularniejszych typów plików

**Będziesz musiał wysyłać swoim klientom umowy, odbitki próbne i inne pliki do zatwierdzenia, więc Twoje oprogramowanie powinno ułatwiać udostępnianie plików w celu przesyłania i uzyskiwania dostępu do najpopularniejszych typów plików Intuicyjne narzędzia komunikacji **Funkcje takie jak wiadomości błyskawiczne, wzmianki i współdzielone dokumenty zapewniają pomoc w czasie rzeczywistym we współpracy z klientami na platformie do zarządzania zadaniami

**Funkcje takie jak wiadomości błyskawiczne, wzmianki i współdzielone dokumenty zapewniają pomoc w czasie rzeczywistym we współpracy z klientami na platformie do zarządzania zadaniami Uprawnienia oparte na rolach: Możliwość ustalenia granic tego, do czego klient ma dostęp, zapewni, że nie zobaczy on, jak powstaje kiełbasa, ani nie będzie miał możliwości zarządzania projektami poza ich konkretną pracą 🌭

Możliwość ustalenia granic tego, do czego klient ma dostęp, zapewni, że nie zobaczy on, jak powstaje kiełbasa, ani nie będzie miał możliwości zarządzania projektami poza ich konkretną pracą 🌭 Integracje : Jeśli korzystasz już z innych narzędzi komunikacyjnych, takich jak Slack do przesyłania wiadomości lub Zoom do rozmów wideo, upewnij się, że oprogramowanie do współpracy z klientami integruje się z tymi programami, abyś mógł łatwo importować komunikację z klientami

10 najlepszych narzędzi do współpracy z klientami w 2024 roku

Teraz, gdy znasz już minimalne wymagania dotyczące oprogramowania do współpracy z klientami, poznaj 10 narzędzi, które osiągają maksimum. Te 10 narzędzi do zarządzania projektami i zadaniami ma funkcje potrzebne agencjom i firmom świadczącym profesjonalne usługi do komunikacji z klientami.

Wybierz narzędzie do współpracy, które spodoba się całemu zespołowi, aby mogli wykonywać pracę, śledzić sukcesy projektów i poprawiać ich jakość utrzymanie klientów .

Współpracuj nad pomysłami z klientami, rozmawiaj o rezultatach, przydzielaj zadania i twórz wspaniałe dokumenty lub wiki z funkcjami komentowania w czasie rzeczywistym - wszystko w jednym miejscu na ClickUp

Jeśli chcesz zarządzać całym cyklem życia klienta i projektu w jednym miejscu, potrzebujesz przestrzeni roboczej ClickUp.

ClickUp jest jednoczęściowym narzędziem do zarządzania projektami, jednoczęściowym narzędziem do współpracy online, jednoczęściowym narzędziem CRM i jednoczęściowym narzędziem do raportowania - w zasadzie jest to cały zestaw narzędzi dla Twojego zespołu. 🛠️ 🧰

Jest to jedno z najlepszych programów do współpracy w zespole i z klientami, oferujące takie funkcje jak współdzielone dokumenty, tablice, wiadomości błyskawiczne, komentarze w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i wzmianki. Możesz także udostępniać zasoby, takie jak filmy, arkusze kalkulacyjne, makiety i strony internetowe, dzięki czemu Twój klient i zespół zawsze mają kontekst, którego potrzebują.

A dzięki ClickApps do zarządzania pracą, śledzenia czasu i raportowania, pozwala śledzić obciążenie pracą zespołu. W przypadku kierowników projektów, ClickUp ułatwia zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników i monitorowanie statusu projektu, aby nie dopuścić do wyczerpania budżetów na projekty klientów.

Oprócz aplikacji internetowej, ClickUp jest również dostępny jako aplikacja mobilna na iOS lub Androida. Jest to również integruje się z ulubionymi narzędziami i umożliwia importowanie danych z innych programów do zarządzania projektami i zadaniami - w tym Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike i Basecamp - za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje

OdsyłaczClickUp CRM pozwala zobaczyć pipeline sprzedaży i monitorować zaangażowanie klientów. Można go również zintegrować z wiadomościami e-mail, aby dotrzeć do klientów, rozpocząć proces wdrażania klientów i wysyłać aktualizacje projektów z jednego miejsca. A dziękiSzablon CRMmożna szybko i łatwo zacząć korzystać z tej funkcji

Dokumenty ClickUp iTablica ClickUp są idealne dla kreatywnych zespołów. Tworząwspółpracę projektową jest łatwa, nawet dla zdalnych zespołów. Możesz przeprowadzać burze mózgów, współedytować, komentować i korzystać z funkcji zarządzania zadaniami, aby przydzielać pracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twój zespół i klient znajdują się na tej samej stronie na początku procesu. Nie ma potrzeby udostępniania ekranu, ponieważ widok Doc lub Whiteboard będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym

ClickUp AI umożliwia automatyzację pracy, w tym wysyłanie automatycznych aktualizacji do klientów, gdy zasoby projektu są gotowe do przeglądu. Jest to pierwsze w historii narzędzie AI, które jest przeznaczone dla każdej roli w organizacji, dzięki czemu cały zespół możepracować szybciej i wydajniej

Ograniczenia

Może wystąpić krzywa uczenia się, gdy nowi użytkownicy zapoznają się z długą listą funkcji ClickUp

Nie wszystkie funkcje aplikacji internetowej są obecnie dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7 za członka miesięcznie

$7 za członka miesięcznie Biznes: $12 za członka miesięcznie

$12 za członka miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Clickup AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Praca zespołowa

przez Praca zespołowa Praca zespołowa sprawia, że marzenia stają się rzeczywistością! A Teamwork - narzędzie do współpracy z klientem - sprawia, że praca z klientem staje się marzeniem. 💭

To oprogramowanie dla agencji posiada narzędzia do tworzenia tablic projektów, planowania zadań, monitorowania obciążenia pracą zespołu, określania zakresu projektu, ustalania kamieni milowych, wdrażania klientów, śledzenia godzin, generowania faktur i uzyskiwania zgody klienta.

Od początku podróż klienta ta aplikacja pomoże Ci zarządzać projektami różnych klientów i zapewnić, że wszystko będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Najlepsze funkcje

Przesyłanie dowodów pozwala monitorować opinie klientów w kontekście i zobaczyć, jak rozwijają się zasoby projektu

Dodawanie użytkowników klienta pozwala kontrolować ich dostęp do projektu, dzięki czemu mogą oni zobaczyć postęp projektu i dodawać komentarze do zadań, do których dałeś im dostęp

Funkcje śledzenia czasu rejestrują wszystkie rozliczane minuty i ułatwiają generowanie faktur

Ograniczenia

Brak aplikacji na iOS, co może być frustrujące dla użytkowników komputerów Mac, którzy wolą pracować na telefonie lub tablecie

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że wdrożenie ich zespołu było czasochłonne, a nauczenie klientów korzystania z oprogramowania może być trudniejsze niż w przypadku wewnętrznych członków zespołu

Ceny

Darmowy na zawsze

Starter: 5,99 USD za członka miesięcznie

5,99 USD za członka miesięcznie Dostarczanie: 9,99 USD za członka miesięcznie

9,99 USD za członka miesięcznie Grow: $19.99 za członka miesięcznie

$19.99 za członka miesięcznie Skala: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

3. Runrun.it

przez Runrun.it Kto rządzi światem? Kierownicy projektów. 💪

Runrun.it to narzędzie do współpracy, które jest tutaj, aby pomóc w prostych tablicach projektów, automatyzacjach i sztucznej inteligencji, która ostrzega, jeśli projekt schodzi z toru. Możesz wybierać między widokami Kanban, wykresu Gantta i listy rzeczy do zrobienia, aby zobaczyć swoje projekty na swój sposób.

Oferuje również przejrzyste wizualizacje, które pomagają zrozumieć dane projektu oraz monitorować postępy i wskaźniki sukcesu. Wizualizacje te można wykorzystać do informowania klientów o sukcesach, a także zapraszać ich do przeglądania tablic i zadań.

Runrun.it jest przede wszystkim łatwy w użyciu, więc nawet najbardziej technofobiczni klienci nie będą się bali korzystać z narzędzi do współpracy z klientami. Aplikacja jest dostępna jako aplikacja internetowa, aplikacja na iOS i aplikacja na Androida, dzięki czemu można z niej korzystać z dowolnego urządzenia.

Najlepsze funkcje

Przyjazne dla użytkownika tablice projektów pozwalają członkom zespołu i klientom śledzić postępy w projekcie i widzieć zadania, które wymagają ich uwagi

Raporty dotyczące kosztów, godzin na projekt i wysiłku na zadanie pomagają podejmować bardziej strategiczne decyzje dotyczące przyszłych projektów

Automatyzacja ułatwia planowanie projektów i śledzenie postępów

Ograniczenia

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs komentowania nie wyświetla się wyraźnie, co może powodować przeoczenie wiadomości przez członków zespołu i klientów

Funkcje raportowania i analizy są ograniczone w porównaniu z niektórymi innymi narzędziami z tej listy

Ceny

Darmowy

Biznes: 8 USD za członka miesięcznie

8 USD za członka miesięcznie Przedsiębiorstwo: $25 na członka miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

4,7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (135+ recenzji)

4. ProofHub

przez ProofHub Prawie wszystkie oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga usprawnić pracę zdalną. ProofHub poświęca jednak szczególną uwagę narzędziom dla zespołów rozproszonych, oferując solidne funkcje komunikacyjne i terminy, które automatycznie dostosowują się do stref czasowych klienta i członków zespołu.

Niezależnie od tego, gdzie pracujesz, możesz pracować razem. 👯

Jako jedno z najlepszych narzędzi do współpracy z klientami, ProofHub zawiera pełny zestaw narzędzi do zarządzania projektami, raportowania i administrowania, które pomagają zarządzać projektami od początku do końca. A duża biblioteka integracji - w tym między innymi Slack, Dropbox, Dysk Google i One Drive - oznacza, że możesz udostępniać zasoby swoim klientom na dowolnej preferowanej przez nich platformie.

Ponadto, aplikacja będzie aktualizowana na bieżąco w przestrzeni roboczej ProofHub Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje

Zewnętrzne żądania pozwalają klientom przesyłać formularze i prosić o poprawki błędów, zmiany w rezultatach lub zupełnie nowe rezultaty

Niestandardowe role pozwalają ustawić różne uprawnienia dla klientów i członków zespołu, dzięki czemu każda osoba ma dostęp tylko do tego, czego potrzebuje

Solidne narzędzia do współpracy z klientami i zespołem obejmują komentowanie ze wzmiankami, integrację poczty e-mail oraz opcje czatu indywidualnego i grupowego, dzięki którym można szybko komunikować się za pośrednictwem komunikatorów internetowych i utrzymywać harmonogramy projektów

Ograniczenia

Wielu użytkowników zgłasza, że opcje ustawiania preferencji powiadomień są ograniczone, co może utrudniać organizowanie i ustalanie priorytetów alertów

Oprogramowanie to nie zawiera narzędzi do budżetowania, a jeśli chcesz przekształcić raport śledzenia czasu w fakturę, musisz dodać integrację z Freshbooks lub QuickBooks

Ceny

Essential: 45 USD miesięcznie

45 USD miesięcznie Maksymalna kontrola: $89 miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 opinii)

5. Kantata

przez Kantata Kantata została stworzona specjalnie dla agencji. Rozumie cały cykl życia projektu agencyjnego, od pitchingu po kontraktowanie i walkę z przerażającym zakresem. 🧟‍♂️

Ta platforma do zarządzania projektami nie tylko ułatwia lepszą komunikację między klientem a zespołem, ale także oferuje zaawansowane narzędzia analityczne, które śledzą ryzyko, założenia, kwestie i zależności, a także kamienie milowe przychodów i kosztów.

Jeśli więc zajdzie potrzeba dostosowania strategii, rozwiązania problemu lub wydania polecenia zmiany, można to zobaczyć na pierwszy rzut oka - koniec z przeczesywaniem dusznych arkuszy kalkulacyjnych za pomocą szkła powiększającego. 🕵️‍♀️

Kantata jest dostępna z interfejsem API zbudowanym dla Salesforce lub z otwartym interfejsem API, dzięki czemu można uruchomić ten program za pomocą narzędzi, których już używasz.

Najlepsze funkcje

Zaproś klientów, aby zobaczylikamienie milowe projektu i zatwierdzaj je w trakcie pracy, a nie na końcu projektu

Automatyzacja przepływów pracy i tworzenie szablonów wielokrotnego użytku, które umożliwiają szybkie planowanie projektów

Wyświetlanie harmonogramu, zakresu i budżetu projektu obok siebie, aby wszystko było na bieżąco

Ograniczenia

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że program ten może być trudny w nawigacji i chcieliby, aby oferował bardziej intuicyjne funkcje, takie jak przeciąganie i upuszczanie oraz opcję cofania

Inni użytkownicy zgłaszają powolny czas ładowania i ograniczone opcje integracji

Ceny

Custom pricing

Oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (1,325+ recenzji)

4.1/5 (1,325+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (595+ opinii)

6. Strefa pracy

przez Strefa pracy Workzone to program do zarządzania projektami z zaawansowanymi funkcjami śledzenia i raportowania, a także bezpiecznymi portalami dla klientów. Jak każde oprogramowanie do zarządzania projektami, umożliwia on tworzenie tablic projektów i przypisywanie zadań, ale to funkcje takie jak śledzenie obciążenia pracą i wydatków sprawiają, że program ten jest szczególnie dobry dla agencji.

Możesz przeglądać projekty klientów w ich własnych obszarach roboczych (lub strefach), lub możesz zobaczyć przegląd wszystkich projektów klientów i ich statusów, co ułatwi podjęcie decyzji, który projekt wymaga Twojej uwagi w pierwszej kolejności.

Kiedy więc wydaje się, że wszyscy twoi klienci chcą twojej uwagi na raz, będziesz w stanie powiedzieć, kto potrzebuje cię najbardziej.

Najlepsze funkcje

Bezpieczne portale klienckie umożliwiają tworzenie markowych doświadczeń dla klientów i ustawianie różnych uprawnień dla różnych użytkowników

Pulpity nawigacyjne projektów pokazują wszystkie projekty klientów jednocześnie, dzięki czemu wiadomo, które z nich są na dobrej drodze, a które wymagają dodatkowej uwagi

Praktyczny proces wdrażania zapewnia szybką naukę korzystania z tego oprogramowania, a przestrzeń robocza jest skonfigurowana ze wszystkimi funkcjami, których potrzebuje Twój zespół, a nie z tymi, których nie potrzebuje

Ograniczenia

Ten program jest oparty wyłącznie na przeglądarce internetowej i nie ma aplikacji mobilnej

Nie ma darmowej wersji, a koszt może być zbyt wysoki dla użytkowników, którzy potrzebują tylko podstawowych funkcji

Ceny

Zespół: 24 USD za członka miesięcznie

24 USD za członka miesięcznie Profesjonalista: $34 za członka na miesiąc

$34 za członka na miesiąc Enterprise: $43 za członka miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

4.2/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

7. Monday.com

przez Monday.com Jeśli kiedykolwiek cierpiałeś na poniedziałki, być może nadszedł czas, aby zacząć Monday.com .

Ta platforma do zarządzania zadaniami i współpracy może pomóc Ci rozpocząć poniedziałki - i wszystkie inne dni robocze - od właściwej stopy, ułatwiając sprawdzenie, co Ty i Twój zespół musicie zrobić.

Oczywiście, ten obszar roboczy online nie jest tak zabawny jak film "Przestrzeń biurowa", ale jaki jest obszar roboczy online? 🍿

Możesz użyć monday.com, aby promować lepszą współpracę z klientami i zespołem, zapraszając członków zespołu i klientów do tablic projektów, przydzielając zadania i udostępniając pliki. To oprogramowanie do zarządzania projektami ułatwi twojemu zespołowi współpracę i komunikację z klientem.

Najlepsze funkcje

Tablice projektów i karty zadań umożliwiają planowanie projektu i przypisywanie zadań członkom zespołu, freelancerom lub klientom lub udostępnianie plików w celu utrzymania płynności procesu współpracy

Niestandardowe pulpity nawigacyjne śledzą postępy projektu, budżet i oś czasu za pomocą przejrzystych wizualizacji, takich jak wykresy i diagramy

Automatyzacje pozwalają ustawić reguły "jeśli to, to tamto", aby wyzwalać zadania lub powiadomienia po wykonaniu określonych kroków, dzięki czemu można na przykład automatycznie powiadamiać klientów, gdy produkty są dostępne do przeglądu

Ograniczenia

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcje automatyzacji mogą działać nieprawidłowo, powodując konieczność ręcznego usuwania i ponownego tworzenia wadliwych zadań

Inni użytkownicy zgłaszają, że ustawianie i edytowanie preferencji powiadomień może być trudne

Ceny

Darmowy

Podstawowy: $8 na członka miesięcznie

$8 na członka miesięcznie Standardowy: $10 na członka miesięcznie

$10 na członka miesięcznie Pro: 16 dolarów za członka miesięcznie

16 dolarów za członka miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,070+ opinii)

8. Trello

przez TrelloTrello to popularna nazwa w grze zarządzania projektami. 👾

Każdy, kto używał narzędzia do zarządzania projektami w ciągu ostatnich 10 lat prawdopodobnie rozpozna układ Trello. Opiera się on na zwinnych procesach i wykorzystuje Tablica Kanban aby pomóc zespołom w utrzymaniu produktywnej współpracy.

Możesz tworzyć różne tablice dla każdego z projektów klienta, a następnie przeglądać całą tablicę projektu lub przeglądać nadchodzące zadania na liście rzeczy do zrobienia lub w widoku kalendarza. Ten program jest świetny dla wdrażania klientów , planowanie projektu i śledzenie jego postępów.

Jest wysoce konfigurowalny. Możesz dostosować swoją tablicę do swojego przepływu pracy, a także zaprosić klientów do ich własnej tablicy, aby mogli zobaczyć swoje dokumenty projektowe i przejrzeć zadania.

Najlepsze funkcje

Tablice Trello umożliwiają organizowanie projektów, planowanie zadań i przypisywanie zadań członkom zespołu lub klientom

Szablony pomagają szybko i łatwo skonfigurować tablice projektów klientów - wystarczy wypełnić puste pola

Setki integracji umożliwiają podłączenie ulubionych aplikacji, takich jak Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox i Google Docs

Ograniczenia

Program ten nie posiada wbudowanych funkcji raportowania lub analizy, co może utrudniać śledzenie sukcesu projektu bez dodania integracji

Trello ma ograniczone funkcje automatyzacji i jest lepszy do planowania prostych projektów niż złożonych projektów z wieloma zależnościami

Cennik

Darmowy

Standard: $5 za członka miesięcznie

$5 za członka miesięcznie Premium: $10 na członka miesięcznie

$10 na członka miesięcznie Enterprise: $17.50 za członka miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (13,340+ recenzji)

4.4/5 (13,340+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22,680+ opinii)

9. AllClients

przez AllClients Jeśli Twój zespół działa na niskich obrotach, AllClients to CRM, który zapewni płynne relacje. 🏃‍♂️

To narzędzie do zarządzania klientami zostało zaprojektowane z myślą o małych firmach. AllClients twierdzi, że oferuje "wszystko, czego potrzebujesz i nic, czego nie potrzebujesz" Tłumaczenie: To narzędzie jest proste w użyciu, ale nie tak bogate w funkcje, jak niektóre inne opcje na tej liście.

Jednak dla wielu właścicieli małych firm będzie to wszystko, czego potrzebujesz. Możesz przechowywać dane kontaktowe swoich klientów w pliku baza danych klientów i wysyłać wiadomości e-mail i SMS, aby pozostać w kontakcie.

Możesz także zautomatyzować wiele zadań marketingowych. Nawet jeśli masz mały zespół, nic nie umknie Twojej uwadze.

Najlepsze funkcje

Wbudowane narzędzia do e-mail marketingu i komunikacji pomagają pozostać w kontakcie z klientami bez konieczności płacenia za osobny program do e-mail marketingu

Automatyzacja pozwala na wysyłanie kolejnych wiadomości i e-maili, dzięki czemu można pozostać w kontakcie z klientami bez poświęcania dodatkowych godzin

Przyjazny dla użytkownika design ułatwia natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z programu

Ograniczenia

Chociaż istnieje 14-dniowy bezpłatny okres próbny, nie ma bezpłatnego planu dla użytkowników, którzy potrzebują tylko podstawowych funkcji

Aplikacja oferuje ograniczone opcje integracji i dostosowywania

Cennik

Wybierz: 24 USD miesięcznie

24 USD miesięcznie Premium: 48 dolarów miesięcznie

48 dolarów miesięcznie Elite: $96 miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 25 recenzji)

4.6/5 (ponad 25 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 5 recenzji)

10. Bit.ai

przez Bit.ai Jeśli szukasz lepszego rozwiązania do udostępniania plików w celu wysyłania rezultatów do klientów, Bit.ai ma dokumenty, które to umożliwią. 📝

To narzędzie do współpracy sprawdza się równie dobrze podczas wewnętrznych sesji burzy mózgów, jak i podczas zarządzanie klientami proces.

Funkcje współpracy pozwalają członkom zespołu pracować razem w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy znajdują się w tym samym pokoju, czy w różnych krajach. Gdy nadejdzie czas na udostępnienie pracy, możesz wysłać ją za pośrednictwem obszaru roboczego skonfigurowanego tylko dla klienta. Wszystko, co musisz zrobić, to przenieść plik.

W ten sposób klient zobaczy tylko to, co chcesz, aby zobaczył, a Ty możesz zachować swój wewnętrzny proces dla siebie - swój własny sekretny sos. 🥫

Najlepsze funkcje

Interaktywne inteligentne dokumenty pozwalająwspółpracę w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie z możliwością tworzenia tabel, wykresów, filmów i plików graficznych

Wiki służą jakobaza wiedzy gdzie można przechowywać informacje o firmie, dokumentować procesy i zasady lub dodawać informacje o projektach dla każdego klienta

Przestrzenie robocze klienta zapewniają porządek w projektach. Możesz zapraszać interesariuszy i przenosić dokumenty między wewnętrznym i klienckim obszarem roboczym, gdy są gotowe do udostępnienia

Ograniczenia

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że tworzenie i udostępnianie dokumentów może być trudne, a widzowie muszą podejmować dodatkowe kroki, aby uzyskać dostęp do udostępnionych im dokumentów

Platforma ta jest w całości oparta na sieci, więc nie ma aplikacji komputerowych ani mobilnych

Ceny

Plan darmowy

Plan Pro: $8 na członka miesięcznie

$8 na członka miesięcznie Plan biznesowy: $15 na członka miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4/5 (19+ recenzji)

4/5 (19+ recenzji) Capterra: 5/5 (8+ opinii)

Współpraca nowej generacji zaczyna się od ClickUp

Istnieje wiele programów, które mogą pomóc w zarządzaniu projektami klientów, ale jeśli chcesz przenieść współpracę z klientami na wyższy poziom, potrzebujesz tablic, współdzielonych dokumentów, komunikatorów, komentarzy i wszystkich innych rzeczy, które ułatwiają współpracę w czasie rzeczywistym.

ClickUp został stworzony do burzy mózgów. Jest stworzony do udostępniania. Jest stworzony do współpracy. Jest stworzony do wszystkiego, czego potrzebują agencje i firmy świadczące profesjonalne usługi. 👷

Oprócz funkcji współpracy, otrzymasz także zaawansowane zarządzanie projektami, raportowanie, zarządzanie zasobami i integracje z tysiącami innych aplikacji, wszystko w jednym miejscu. Zarządzanie projektami klienckimi może teraz nie przypominać zaganiania kotów. 🐈‍⬛ Zacznij za darmo aby sprawdzić, czy ClickUp odpowiada Twoim potrzebom w zakresie oprogramowania do współpracy z klientami.