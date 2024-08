10 najlepszych programów do śledzenia klientów w 2024 roku

Skalowanie bazy klientów jest pozytywną oznaką sukcesu. Ale wraz z nim pojawiają się dodatkowe wymagania dotyczące zarządzania komunikacją i osiągania celów wzrostu. Zarządzanie klientami zostało zaprojektowane w celu usprawnienia przepływu zadań i działań, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na tym, co najważniejsze - zapewnieniu najwyższej jakości obsługi klienta!

W tym przewodniku przyjrzymy się najlepszym oprogramowanie do zarządzania klientami aby spełnić unikalne potrzeby Twojej firmy!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania klientami?

Zespoły powinny szukać narzędzi do zarządzania klientami z zarządzaniem zadaniami, Strategia CRM , raportowanie, planowanie, śledzenie celów, integracje z innymi firmami i dostępność mobilna w celu zrównoważonego rozwoju bazy klientów

Przez pryzmat długoterminowego spojrzenia na biznes, zrównoważone praktyki pomagają obniżyć koszty i pozostać konkurencyjnym na zmieniającym się rynku. Bez odpowiednich narzędzi do zarządzania klientami, nadążanie za operacjami, indywidualnymi obowiązkami i procesem sprzedaży przysparza więcej pracy.

Oto inne funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania klientami:

Dostosowanie do potrzebkomunikacji z klientem i preferencji, standardów branżowych i procesów sprzedaży

do potrzebkomunikacji z klientem i preferencji, standardów branżowych i procesów sprzedaży Kontrola bezpieczeństwa i uprawnień w celu utrzymania integralności danych, zapobiegania naruszeniom danych i zachowania zgodności z przepisami

w celu utrzymania integralności danych, zapobiegania naruszeniom danych i zachowania zgodności z przepisami Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym do komentowania iedytować dokumenty, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych

do komentowania iedytować dokumenty, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych Zarządzanie budżetem w celu alokacji zasobów, identyfikacji możliwości uzyskania przychodów i prognozowania przyszłych trendów

w celu alokacji zasobów, identyfikacji możliwości uzyskania przychodów i prognozowania przyszłych trendów Automatyzacja do zarządzania działaniami następczymi, komunikacją, cyklem życia klienta i powtarzalnymi zadaniami

do zarządzania działaniami następczymi, komunikacją, cyklem życia klienta i powtarzalnymi zadaniami Narzędzia do śledzenia czasu w celu określenia, gdzie zespoły spędzają czas i poprawy przepływu pracy

w celu określenia, gdzie zespoły spędzają czas i poprawy przepływu pracy Niestandardowe formularze internetowe do pozyskiwania potencjalnych klientów i personalizacji podejścia do sprzedaży

10 najlepszych aplikacji do zarządzania klientami w 2024 roku

1. ClickUp - Najlepszy do zarządzania danymi klientów

Wykorzystaj ponad 15 widoków ClickUp do zarządzania relacjami z klientami i zadaniami

ClickUp to platforma produktywności, która pomaga zespołom każdej wielkości organizować zadania, konta, transakcje, dokumentację i klientów w jednym miejscu. Z bezpłatnym Szablony CRM i ponad 15 elastycznych widoków, możesz z łatwością zarządzać wszystkim, od lejków sprzedaży po zamówienia klientów. Niezależnie od tego, czy wolisz listy, tabele czy tablice Kanban, ClickUp ułatwia śledzenie każdego etapu interakcji z klientem!

Komunikacja jest kluczową częścią każdego systemu zarządzania klientami. ClickUp ułatwia współpracę nad transakcjami, wysyłanie aktualizacji projektów do klientów oraz wdrażanie klientów dzięki wbudowanej funkcji e-mail. Ponadto dodawanie linków relacji między zadaniami i dokumentami tworzy dwukierunkową ścieżkę do nawigacji po powiązanych informacjach!

ClickUp najlepsze cechy

Notatki, etykiety i tagi do zaawansowanego sortowania i filtrowania oraz więcej kontekstu w każdym wpisie czasowym

Ponad1 000 integracji w celu umieszczenia wszystkich istotnych danych i informacji na jednej platformie ( integracja ClickUp z Salesforce )

Przypisane i wątkowane komentarze w dowolnymClickUp Doczadanie lubTablica* Wielu przypisanych, aby przypisać więcej niż jednego członka do zadania w tym samym czasie

Raportowanie iPulpity nawigacyjne do natychmiastowego przeglądu pracy na wysokim poziomie

Zautomatyzowane formuły do dokładnego obliczania czasu rozliczeniowego

Zaawansowaneszacunki czasu do prognozowania tygodnia pracy

Tworzenie i śledzenie sprzedażycele i wskaźniki Ograniczenia ClickUp

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. HubSpot CRM - najlepszy do zarządzania śledzeniem klientów

przez HubSpot HubSpot CRM to platforma do zarządzania relacjami z klientami zaprojektowana, aby pomóc firmom w rozwoju. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które pomagają zespołom zarządzać relacjami i interakcjami z klientami, od śledzenia potencjalnych klientów i transakcji po zarządzanie danymi klientów. Posiada również funkcje automatyzacji, które pomagają usprawnić przepływy pracy dla przedstawicieli handlowych, agentów obsługi klienta i marketerów.

The możliwości integracyjne platformy pozwalają firmom łączyć HubSpot CRM z różnymi narzędziami innych firm, takimi jak platformy e-mail marketingu i procesory płatności. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, kompleksowemu zestawowi funkcji i możliwościom integracji, HubSpot CRM jest idealnym narzędziem dla firm każdej wielkości.

Integracja HubSpot z ClickUp

Najlepsze cechy HubSpot CRM

Zarządzanie kontaktami i potencjalnymi klientami

Śledzenie wiadomości e-mail i potencjalnych klientów

Aktywność na stronie kontaktu

Kreator szablonów wiadomości e-mail

Kreator stron docelowych

Ograniczenia HubSpot CRM

Drogie plany cenowe w porównaniu do innych programów do zarządzania klientami

Brak intuicyjnych narzędzi do automatyzacji przepływu pracy

Cennik HubSpot CRM

Profesjonalny : Od 1600 USD miesięcznie

: Od 1600 USD miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (1,800+ recenzji)

: 4.4/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,600+ recenzji)

Sprawdź te_ Alternatywy dla Hubspot !

3. Salesforce - najlepszy do zarządzania sprzedażą klientów

przez Salesforce Salesforce to oparty na chmurze Oprogramowanie CRM pomaga firmom zarządzać kontaktami i działaniami sprzedażowymi. To narzędzie do zarządzania klientami umożliwia firmom przechowywanie danych, tworzenie niestandardowych raportów, automatyzację procesów przepływu pracy i śledzenie interakcji z klientami. Oferuje również usługi automatyzacji marketingu, analityki, generowania leadów i nie tylko.

Dzięki Salesforce firmy mogą uzyskać wgląd w swoich klientów i wykorzystać te dane do podejmowania świadomych decyzji. A dzięki integracji z istniejącymi danymi i systemami, zespoły mają kontrolę nad swoimi systemami zarządzania klientami w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Salesforce

Zarządzanie aktywnością w celu synchronizacji wiadomości e-mail i działań związanych z zaangażowaniem na jednej platformie

Integracja ze Slack w celu usprawnienia procesu zarządzania klientami

Zarządzanie kontami, kontaktami, potencjalnymi klientami i szansami

Wspólny widok każdego klienta dzięki Customer 360

Integracja poczty e-mail z Gmailem lub Outlookiem

Ograniczenia Salesforce

Stroma krzywa uczenia się, aby zrozumieć narzędzia i jak skutecznie z nich korzystać w codziennych zadaniach

wsparcie 24/7 jest dostępne w najdroższym planie (sprawdź te*alternatywy Salesforce*!)

Cennik Salesforce

Essentials : 25 USD za użytkownika miesięcznie

: 25 USD za użytkownika miesięcznie Professional : $75 za użytkownika miesięcznie

: $75 za użytkownika miesięcznie Enterprise : $150 za użytkownika miesięcznie

: $150 za użytkownika miesięcznie Unlimited: $300 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Salesforce

G2 : 4.3/5 (13,000+ recenzji)

: 4.3/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (17 500+ recenzji)

Sprawdź te_ **Narzędzia CRM dla komputerów Mac !

4. Freshworks CRM - najlepszy do śledzenia potencjalnych klientów

przez Freshworks CRM Freshworks CRM ułatwia zespołom śledzenie potencjalnych klientów, automatyzację kampanii marketingowych, segmentację klientów na różne kategorie, zarządzanie danymi klientów w jednym miejscu i szybkie budowanie relacji z klientami. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie kontaktami, ocena potencjalnych klientów, segmentacja klientów, automatyzacja zadań i analiza klientów, firmy mogą zwiększyć przychody i lepiej zrozumieć swoich klientów.

Narzędzie CRM pomaga również zespołom zachować porządek, zapewniając szczegółowe raporty dotyczące interakcji z klientami i umożliwiając użytkownikom konfigurowanie opartych na regułach przepływów pracy, które można wykorzystać do automatyzacji powtarzalnych zadań. Dodatkowo, Freshworks CRM integruje się z popularnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Google Apps, Zapier i Mailchimp, co jeszcze bardziej ułatwia zespołom maksymalne wykorzystanie danych klientów!

Najlepsze cechy Freshworks CRM

Zarządzanie potokiem sprzedaży w celu wizualizacji całego procesu sprzedaży zorganizowanego według etapów

Cele sprzedaży do ustawiania i śledzenia celów w oparciu o przychody lub liczbę transakcji

Funkcje filtrowania, sortowania i wyszukiwania w aplikacji mobilnej

Pulpity nawigacyjne wydajności transakcji

Interfejs "przeciągnij i upuść

Ograniczenia Freshworks CRM

Funkcje zarządzania projektami są dostępne tylko w droższych planach

Ograniczone możliwości raportowania w celu dostosowania kluczowych wskaźników

Ceny Freshworks CRM

Starter : 19 USD za użytkownika miesięcznie

: 19 USD za użytkownika miesięcznie Rozwój : $49 za użytkownika miesięcznie

: $49 za użytkownika miesięcznie Pro : $95 za użytkownika miesięcznie

: $95 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $199 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Freshworks CRM

G2 : 4.6/5 (900+ recenzji)

: 4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (500+ recenzji)

5. Pipedrive - najlepsze rozwiązanie do zarządzania kontaktami

za pośrednictwem Pipedrive Pipedrive to system CRM zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedażowym zwiększyć ich produktywność i zamykać więcej transakcji. Oferuje szereg funkcji, które pomagają usprawnić proces sprzedaży, w tym zarządzanie kontaktami, śledzenie wiadomości e-mail, rejestrowanie połączeń, ocenę potencjalnych klientów, prognozowanie sprzedaży i zautomatyzowane przepływy pracy.

Dzięki Pipedrive zespół sprzedażowy może szybko organizować swoich potencjalnych klientów, kontakty i transakcje, dzięki czemu może skupić się na zadaniach, które naprawdę mają znaczenie. Aplikacja do zarządzania klientami umożliwia również użytkownikom łatwe tworzenie niestandardowych potoków i zautomatyzowanych wiadomości e-mail, które pomagają pielęgnować potencjalnych klientów i zwiększać konwersje.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Segmentowanie potencjalnych klientów w celu tworzenia spersonalizowanej, ukierunkowanej komunikacji

Przeciągnij i upuść interfejs, aby szybko aktualizować statusy transakcji

Przypomnienia o aktywności i współpraca zespołowa

Konfigurowalne formularze internetowe

Prognozowanie przychodów

Ograniczenia Pipedrive

Ograniczone możliwości dostosowywania ustawień uprawnień użytkowników w porównaniu do innych darmowych programów do zarządzania klientami

Zakres projektu inarzędzia do zarządzania dokumentami są płatnymi dodatkami

Cennik Pipedrive

Essential : $14.90 za użytkownika miesięcznie

: $14.90 za użytkownika miesięcznie Zaawansowany : $24.90 za użytkownika miesięcznie

: $24.90 za użytkownika miesięcznie Professional : $49.90 za użytkownika miesięcznie

: $49.90 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $99 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1,600+ recenzji)

: 4.2/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,800+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Pipedrive !

6. Drip - najlepszy do angażowania klientów

przez Kroplówka Drip to narzędzie do automatyzacji e-commerce zaprojektowane dla firm w celu zwiększenia ich sprzedaży online. Zapewnia technologię i narzędzia potrzebne do tworzenia, uruchamiania i zarządzania kampaniami skierowanymi do klientów za pomocą spersonalizowanych wiadomości e-mail, powiadomień, stron internetowych i nie tylko.

Drip's narzędzia do automatyzacji marketingu pomagają zespołom zwiększać zaangażowanie i lojalność klientów, personalizować ich interakcje, identyfikować i pielęgnować potencjalnych klientów, generować większą sprzedaż i mierzyć wpływ ich wysiłków. Platforma integruje się z popularnymi usługami internetowymi, takimi jak Shopify, Squarespace i WooCommerce, dzięki czemu firmy mogą łatwo podłączyć swój sklep e-commerce do platformy Drip i szybko rozpocząć pracę!

Najlepsze cechy Drip

Integracja z popularnym oprogramowaniem e-commerce, w tym Shopify, BigCommerce i Magento

Automatyzacja kampanii marketingowych w kanałach e-mail, onsite i social media

Testy A/B dla maksymalnie czterech wariantów treści wiadomości e-mail lub linii tematycznych jednocześnie

ponad 50 w pełni konfigurowalnych szablonów

Kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść

Ograniczenia Drip

Konfiguracje przepływu pracy i lejka wymagają czasu na zbudowanie i iterację w celu efektywnego wykorzystania

Brak zarządzania projektami lubnarzędzi dokumentacji Drip pricing

Zaczyna się od 39 USD miesięcznie dla maksymalnie 2500 osób na liście e-mailowej

Oceny i recenzje Drip

G2 : 4.4/5 (450+ recenzji)

: 4.4/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (170+ recenzji)

Bonus: **Szablony kampanii Drip

7. Zoho CRM - najlepsza aplikacja do zarządzania klientami

przez Zoho CRM Zoho CRM oferuje pakiet narzędzi i funkcji dla firm do zarządzania i wykorzystywania danych klientów. Funkcje te obejmują zarządzanie kontaktami, śledzenie potencjalnych klientów, automatyzacja sprzedaży, automatyzacja marketingu , śledzenie obsługi klienta , analityka i raportowanie. Zoho CRM oferuje również integrację z aplikacjami i usługami innych firm, takimi jak Zoho Campaigns, Zoho Reports i nie tylko.

Dzięki tym narzędziom firmy mogą uzyskać lepszy wgląd w relacje z klientami, zautomatyzować sprzedaż procesy i budować silniejsze relacje z klientami . Ponadto oprogramowanie CRM zapewnia również rozwiązania branżowe dla wielu sektorów, w tym handlu detalicznego, handlu elektronicznego, finansów i opieki zdrowotnej.

Najlepsze cechy Zoho CRM

Segmentacja klientów na podstawie ich regionu, wymagań, źródła potencjalnych klientów i poziomu responsywności

Skaner kart potencjalnych klientów w aplikacji do automatycznego importowania ich do CRM

Formularze web-to-lead z prostym kreatorem typu "przeciągnij i upuść

Hierarchie do kojarzenia podkampanii

Ograniczenia Zoho CRM

Wymaga innych produktów Zoho, aby w pełni wykorzystać potencjał narzędzia do zarządzania klientami

Dostosowywanie reguł jest dostępne w drogich planach

Cennik Zoho CRM

Standard : $14 za użytkownika miesięcznie

: $14 za użytkownika miesięcznie Profesjonalny : $23 za użytkownika miesięcznie

: $23 za użytkownika miesięcznie Enterprise : $40 za użytkownika miesięcznie

: $40 za użytkownika miesięcznie Ultimate: $52 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2 : 4/5 (2,300+ recenzji)

: 4/5 (2,300+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,200+ recenzji) Sprawdź te alternatywy dla Zoho !

8. Airtable - najlepsze rozwiązanie do tworzenia systemu zarządzania klientami

przez Airtable Airtable to współpraca w chmurze i narzędzie do zarządzania projektami, które łączy łatwy w użyciu arkusz kalkulacyjny z mocą bazy danych i elastycznością niestandardowych aplikacji. Dzięki Airtable małe zespoły mogą tworzyć wysoce oparte na współpracy przestrzenie robocze do wspólnej pracy nad projektami.

Platforma integruje się również z innymi aplikacjami i usługami, takimi jak Slack, Zapier i Dropbox, aby zapewnić kompletny system zarządzania klientami.

Najlepsze cechy Airtable

Funkcjonalność łączenia akcji z celami w celu usprawnienia raportowania

Udostępniane formularze do wypełniania rekordów w bazie Airtable

Widok osi czasu do śledzenia wydarzeń, zasobów i projektów

Automatyzacja z funkcjonalnością Javascript

Widok formularza do zarządzania kontaktami

Ograniczenia Airtable

Ograniczone opcje sortowania i filtrowania w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania klientami

Ograniczone opcje dostosowywania wyglądu obszaru roboczego (sprawdźAlternatywy dla Airtable)

Ceny Airtable

Wersja bezpłatna

Plus : 10 USD za użytkownika miesięcznie

: 10 USD za użytkownika miesięcznie Pro : 20 USD za użytkownika miesięcznie

: 20 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Airtable, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Airtable

G2 : 4.6/5 (2,100+ recenzji)

: 4.6/5 (2,100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,700+ recenzji)

9. Monday.com - Najlepszy do współpracy

przez Poniedziałek Monday.com to platforma do zarządzania projektami, umożliwiająca zespołom łatwą współpracę, zarządzanie i organizować swoją pracę . Pomaga zespołom zarządzać projektami i zadaniami z aktualizacjami w czasie rzeczywistym i wizualnymi tablicami zadań, które pozwalają każdemu śledzić aktywność zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym.

Dzięki funkcjom takim jak automatyczne powiadomienia, możliwości raportowania i integracje z aplikacjami innych firm, Monday ułatwia zespołom śledzenie projektów i zadań w usprawniony sposób. Pozwala również użytkownikom łatwo dostosowywać tablice projektów za pomocą różnych opcji układu i konfigurować reguły specyficzne dla tablicy, aby wszyscy byli zorganizowani!

Najlepsze funkcje Monday

Niestandardowe pola do budowania przepływu pracy w cyklu sprzedaży i systemu zarządzania relacjami z klientami

Przesyłanie plików z Dysku Google, Dropbox, Box lub OneDrive do zarządzania dokumentami

Zarządzanie potencjalnymi klientami z niestandardowymi kryteriami automatyzacji

Klientkomunikacja z integracją poczty e-mail

Dostosowanie pulpitu nawigacyjnego bez użycia kodu

Ograniczenia poniedziałkowe

Stroma krzywa uczenia się, aby zapoznać się z funkcjami i interfejsem (sprawdźPoniedziałkowe alternatywy)

Funkcja kolumny śledzenia czasu jest dostępna tylko w planach Pro i Enterprise

Ceny w poniedziałek

Indywidualny : Bezpłatnie na zawsze

: Bezpłatnie na zawsze Podstawowy : 8 USD za użytkownika miesięcznie, począwszy od 3 miejsc

: 8 USD za użytkownika miesięcznie, począwszy od 3 miejsc Standard : 10 USD za użytkownika miesięcznie od 3 stanowisk

: 10 USD za użytkownika miesięcznie od 3 stanowisk Pro : 16 USD za użytkownika miesięcznie od 3 stanowisk

: 16 USD za użytkownika miesięcznie od 3 stanowisk Enterprise: Skontaktuj się z Monday, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Monday

G2 : 4.7/5 (7,550+ recenzji)

: 4.7/5 (7,550+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,700+ recenzji)

10. Nutshell - najlepsze rozwiązanie do zarządzania rurociągami

przez Nutshell Nutshell to oparta na chmurze platforma do zarządzania pipeline'ami dla zespołów w celu usprawnienia procesu rozwoju projektu od koncepcji do ukończenia. Zapewnia zestaw narzędzi, które pomagają zespołom planować, śledzić i współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym.

Dzięki Nutshell zespoły mogą zarządzać wieloma projektami jednocześnie, przypisywać zadania i terminy ich realizacji, komunikować się z członkami zespołu i monitorować postępy. Platforma obejmuje również szablony do zarządzania projektami , raporty i analizy, a także system przesyłania wiadomości, aby pomóc zespołom z zarządzanie leadami od początku do końca.

Nutshell najlepsze cechy

Narzędzia do zarządzania kontaktami aby znaleźć każdy kontakt, klienta i rozmowę

Inteligentne formularze do zbierania potencjalnych klientów bezpośrednio ze strony internetowej

Automatyzacja sprzedaży z dostosowywaniem wyzwalaczy pipeline

Gotowe do prezentacji wykresy raportów

Gotowe szablony wiadomości e-mail

Ograniczenia Nutshell

Interfejs nie jest tak nowoczesny lub intuicyjny w porównaniu do innych programów do zarządzania klientami na tej liście

Śledzenie raportów i wydajności jest dostępne w drogim planie

Ceny Nutshell

Podstawa : 16 USD za użytkownika miesięcznie

: 16 USD za użytkownika miesięcznie Pro: $42 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Nutshell

G2 : 4.2/5 (740+ recenzji)

: 4.2/5 (740+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (370+ recenzji)

Zarządzaj relacjami z klientami dzięki aplikacjom do zarządzania klientami

ClickUp to potężna i wszechstronna platforma do zarządzania klientami i usprawniania przepływu pracy w firmie! Eliminując silosy i przyspieszając komunikację, wszyscy są na tej samej stronie i pracują nad tymi samymi celami w zakresie przychodów.

Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem, ClickUp oferuje elastyczność, której potrzebują produktywne zespoły, aby zmaksymalizować wysiłki związane z zarządzaniem obsługą klienta. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy ClickUp już dziś!